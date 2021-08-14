Американский вице-адмирал заявил о «возможной концепции» перехвата гиперзвукового оружия

В США изучают проблематику перехвата гиперзвуковых ракет, которые есть на вооружении России и Китая. Представители Пентагона, выступая перед конгрессменами, неоднократно заявляли о том, что у армии США на данный момент нет никаких возможностей по перехвату гиперзвукового оружия противника. Дополнительно отмечается, что средства, вложенные в системы ПРО в Польше и Румынии, в конечном итоге могут не принести той отдачи в плане повышения безопасности, которая была запланирована.
Директор американского агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл тем временем сделал заявление, согласно которому начинается работа по созданию вооружений, способных осуществлять противодействие гиперзвуковым ракетам. По словам американского вице-адмирала, к настоящему моменту «есть отличные отзывы от промышленности».
Джон Хилл:
Мы просто должны не боятся сказать самим себе: мы можем это сделать и поэтому берёмся за это.
Хилл указывает на то, что сейчас идёт сбор обширного массива данных, в каком вообще направлении может двигаться защита от гиперзвуковых вооружений, после чего планируется сосредоточиться на наиболее подходящих решениях, которые могут предоставить учёные и инженеры.
По словам Хилла, его ведомство осознало, что «уже сейчас есть определённые средства, которые могли бы стать частью системы по борьбе с гиперзвуковым оружием». К таким «средствам» вице-адмирал отнёс авианосные ударные группы, «способные отражать угрозы, отличающиеся высокоскоростным маневрированием на конечном этапе полёта».
Хилл:
Корабли с системами Aegis способны обнаруживать гиперзвуковые ракеты. Но пока дальность такого обнаружения невелика – до 70 км. В будущем планируется запустить такие системы как гиперзвуковой и баллистический космический датчик (HBTSS), спутник, который будет выведен на низкую околоземную орбиту для обнаружения гиперзвуковых ракет в полёте, а также радар SPY-6, который ещё больше повысит возможности для отслеживания гиперзвуковых угроз.
В то же время вице-адмиралу дали понять, что пока он говорит только о возможности обнаруживать гиперзвуковые ракеты уже в стадии их полёта к целям. А говорить о возможности перехвата пока рано. Однако в упомянутом американском агентстве заявляют, что первые шаги сделаны и в этом направлении.
Хилл представил вероятную концепцию по перехвату гиперзвукового оружия. По его словам, в американском агентстве по противоракетной обороне считают необходимым сосредоточиться на уничтожении таких ракет на фазе планирующего полёта боевых блоков.
Хилл:
Там оно наиболее уязвимо. А для отслеживания этих объектов, которые могут применяться противником, мы и рассчитываем на комплекс из сенсоров, которые будут расположены в том числе в космосе.
Ранее в США была высказана идея использования МКС для размещения на ней датчиков, которые позволили бы отслеживать гиперзвуковое оружие. Тот факт, что МКС никак не предназначена для деятельности в военной сфере, американское командование, судя по всему, мало волнует.