Американский вице-адмирал заявил о «возможной концепции» перехвата гиперзвукового оружия

Мы просто должны не боятся сказать самим себе: мы можем это сделать и поэтому берёмся за это.

Корабли с системами Aegis способны обнаруживать гиперзвуковые ракеты. Но пока дальность такого обнаружения невелика – до 70 км. В будущем планируется запустить такие системы как гиперзвуковой и баллистический космический датчик (HBTSS), спутник, который будет выведен на низкую околоземную орбиту для обнаружения гиперзвуковых ракет в полёте, а также радар SPY-6, который ещё больше повысит возможности для отслеживания гиперзвуковых угроз.

Там оно наиболее уязвимо. А для отслеживания этих объектов, которые могут применяться противником, мы и рассчитываем на комплекс из сенсоров, которые будут расположены в том числе в космосе.