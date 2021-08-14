Военное обозрение
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Американский вице-адмирал заявил о «возможной концепции» перехвата гиперзвукового оружия

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В США изучают проблематику перехвата гиперзвуковых ракет, которые есть на вооружении России и Китая. Представители Пентагона, выступая перед конгрессменами, неоднократно заявляли о том, что у армии США на данный момент нет никаких возможностей по перехвату гиперзвукового оружия противника. Дополнительно отмечается, что средства, вложенные в системы ПРО в Польше и Румынии, в конечном итоге могут не принести той отдачи в плане повышения безопасности, которая была запланирована.


Директор американского агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл тем временем сделал заявление, согласно которому начинается работа по созданию вооружений, способных осуществлять противодействие гиперзвуковым ракетам. По словам американского вице-адмирала, к настоящему моменту «есть отличные отзывы от промышленности».

Джон Хилл:

Мы просто должны не боятся сказать самим себе: мы можем это сделать и поэтому берёмся за это.

Хилл указывает на то, что сейчас идёт сбор обширного массива данных, в каком вообще направлении может двигаться защита от гиперзвуковых вооружений, после чего планируется сосредоточиться на наиболее подходящих решениях, которые могут предоставить учёные и инженеры.

По словам Хилла, его ведомство осознало, что «уже сейчас есть определённые средства, которые могли бы стать частью системы по борьбе с гиперзвуковым оружием». К таким «средствам» вице-адмирал отнёс авианосные ударные группы, «способные отражать угрозы, отличающиеся высокоскоростным маневрированием на конечном этапе полёта».

Хилл:

Корабли с системами Aegis способны обнаруживать гиперзвуковые ракеты. Но пока дальность такого обнаружения невелика – до 70 км. В будущем планируется запустить такие системы как гиперзвуковой и баллистический космический датчик (HBTSS), спутник, который будет выведен на низкую околоземную орбиту для обнаружения гиперзвуковых ракет в полёте, а также радар SPY-6, который ещё больше повысит возможности для отслеживания гиперзвуковых угроз.

В то же время вице-адмиралу дали понять, что пока он говорит только о возможности обнаруживать гиперзвуковые ракеты уже в стадии их полёта к целям. А говорить о возможности перехвата пока рано. Однако в упомянутом американском агентстве заявляют, что первые шаги сделаны и в этом направлении.

Хилл представил вероятную концепцию по перехвату гиперзвукового оружия. По его словам, в американском агентстве по противоракетной обороне считают необходимым сосредоточиться на уничтожении таких ракет на фазе планирующего полёта боевых блоков.

Хилл:

Там оно наиболее уязвимо. А для отслеживания этих объектов, которые могут применяться противником, мы и рассчитываем на комплекс из сенсоров, которые будут расположены в том числе в космосе.

Ранее в США была высказана идея использования МКС для размещения на ней датчиков, которые позволили бы отслеживать гиперзвуковое оружие. Тот факт, что МКС никак не предназначена для деятельности в военной сфере, американское командование, судя по всему, мало волнует.
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31 комментарий
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок 14 августа 2021 15:25
    +5
    laughing Ну, теперь хоть кто то в АУГ будет знать, сколько секунд осталось до попадания того же "Циркона" в охраняемый корабль. Хоть что-то. tongue
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg 14 августа 2021 15:31
      +2
      Вот что заявил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард.

      . Командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард заявил о том, что российские гиперзвуковые ракеты являются основной головной болью американского флота, так как если наземные средства ПРО способны обнаруживать цели, летящие с гиперзвуковой скоростью, то морские версии «Aegis» такой возможности лишены.

      «Самая большая проблема для всего нашего флота - гиперзвуковые ракеты. Это большая проблема, потому что в оборудовании ВМС США нет сенсорной системы, достаточно мощной, чтобы обнаруживать и отслеживать атаку гиперзвукового оружия. В настоящее время все российское гиперзвуковое оружие имеет скорость 8 Маха и выше. Противостоять таким атакам сейчас невозможно не только для ВМФ, но и для системы обороны США», - заявил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард.


      .Судя по всему, США осознали, что появление на вооружении России гиперзвуковых ракет «Циркон» станет очень большо проблемой, особенно в случае с ракетой, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям.

      «Сегодня американская «Aegis» предназначена как раз для отражения ракетных ударов противника. В случае с «Цирконом» эта система ПРО совершенно бесполезна, не говоря уже о том, что в ближайших перспективах на вооружении России появятся ещё, по меньшей мере, две гиперзвуковые ракеты морского базирования», - отмечает специалист.



      .Россия на сегодняшний день является ведущей страной мира в области гиперзвуковых вооружений и систем противоракетной обороны (ПРО), заявил глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.
      Такое заявление он сделал на симпозиуме по вопросам ракетной и космической обороны, проходящем в городе Ханствилл американского штата Алабама.



      Кроме того, Чарльз Ричард сообщил, что Россия на 80% модернизировала свои ядерные силы



      «Россия — ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и продолжает инвестировать в развитие сверхзвуковых технологий», — сказал глава STRATCOM.


      «У России есть потенциал значительно усилить производство своего ядерного оружия за счет имеющихся производственных мощностей. У России более развитая противоракетная оборона, чем у нас, и они продолжают улучшать ее», — заявил Ричард.

      1. lucul
        lucul 14 августа 2021 15:53
        0
        Вот что заявил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард.

        Ну вот и пришло осознание возможностей гиперзвука наконец ))) А то всё отрицали - мол мультики ,мультики )))
        Напоминаю про 5 стадий принятия неизбежного
    2. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 14 августа 2021 15:43
      0
      laughing это точно! laughing
      Мне понравилось
      согласно которому начинается работа по созданию вооружений, способных осуществлять противодействие гиперзвуковым ракетам

      Испытывать они будут на "ктомувременисозданных" своих гиперракетах. А сейчас будут моделировать на ттд или ттх Китая и РФиз сми ! wink
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. 14 августа 2021 15:46
      +2
      Страшные слова говорите, экипаж АУГ узнав о запуске по авианосцу десятка Цирконов начнёт молиться Богу о спасении заблудших душ, у кого то когнитивный диссонанс начнётся, у кого истерика, кто то за борт прыгнет.
      Голливудом тут и близко не пахнет.
      Стивен Сигал и бессмертный Брюс не спасут от неизбежного Армагедона.
      1. alstr
        alstr 14 августа 2021 16:06
        +2
        Успеют далеко не все. Ни помолится, ни выпрыгнуть за борт
    4. knn54
      knn54 14 августа 2021 16:13
      +1
      -МКС никак не предназначена для деятельности в военной сфере, американское командование, судя по всему, мало волнует.
      Для внезапного выхода из строя датчиков достаточно малого количества "волнующихся".На то она и Международная.
    5. Login_Off
      Login_Off 14 августа 2021 16:20
      +1
      Нахрена им так палится, они ведь вначале заявляли, что ПРО в Европе против Ирана bully
    6. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Вчера, 13:48
      0
      Да-да, жить им с момента обнаружения останется максимум 25 секунд - и памперсы не успеют надеть!
  2. Ros 56
    Ros 56 14 августа 2021 15:25
    +2
    Говорильня, она и в Африке говорильня. Угадывай адмирал, не угадаешь, кирдык тебе.
    И даже если угадаешь, у нас уже будет что-то новое.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 14 августа 2021 15:30
    0
    По его словам, в американском агентстве по противоракетной обороне считают необходимым сосредоточиться на уничтожении таких ракет на фазе планирующего полёта боевых блоков.
    Трепаться - не мешки ворочать. laughing И чем этот вояка от голливуда отличается? wassat
  4. Магог_
    Магог_ 14 августа 2021 15:44
    +2
    Мне интересно : а вот эта хваленая "Aegis" способна справиться с атакой "Базальта", "Гранита" или "Москита" ?
  5. gridasov
    gridasov 14 августа 2021 15:48
    +1
    Ну вот и договорились до правды ,что ни один суперкомпьтер не способен быстро просчитать параметры атаки летящим объектом. Это ещё ничего не сказано про то куда бежать ,чтобы продлить свои мучения и страхи.
  6. Zorro21
    Zorro21 14 августа 2021 15:51
    +2
    Интересно как взвоют американцы когда появится экспортная версия российской гиперзвуковой ракеты "Циркон-Э".
    А в Иран, Северную Корею и Кубу ракеты Циркон-Э нужно вообще передавать в качестве гуманитарной помощи, как средства береговой обороны.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg 14 августа 2021 16:00
      -6
      Наверно обрадуются.Ведь экспортный Циркон это российско-индийский Брамос 2. А Индия вместе с США,Японией и Австралией входит в состав антикитайского QUAD (тихоокеанский аналог НАТО).И наверняка Индия передаст Брамос 2 американцам как союзникам на обследование.То есть фактически Циркон у американцев в руках будет.Странно?С учётом того что совсем недавно по подозрению в гос. измене по теме гиперзвука был взят под стражу на 2 месяца некий ученый,а тут мы фактически сами через Индию передаём американцам Циркон. Чудны дела твои Господи.
      1. voyaka uh
        voyaka uh 14 августа 2021 18:52
        +6
        "а тут мы фактически сами через Индию передаём американцам Циркон"///
        ---
        Это макет, показанный на российско-индийской выставке в 2013 году.
        С 2019 года разговоры о Брамос-2 прекратились. И в индийской прессе тоже.
        Судя по всему, проект закрыт или приостановлен.
        К Циркону отношение не имеет.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg 14 августа 2021 21:18
          -3
          Цитата: voyaka uh
          "а тут мы фактически сами через Индию передаём американцам Циркон"///
          ---
          Это макет, показанный на российско-индийской выставке в 2013 году.
          С 2019 года разговоры о Брамос-2 прекратились. И в индийской прессе тоже.
          Судя по всему, проект закрыт или приостановлен.
          К Циркону отношение не имеет.


          Серьезно что ли?Разговоры не прекратились ,как и сами работы по созданию гиперзвукового Брамоса. Новость от 2020 года. И никто этот проект не собирается закрывать. Работаем на Индию или все таки на США в перспективе?
          .КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Испытания крылатой ракеты BrahMos нового поколения (BrahMos-NG) планируется завершить в 2023 году. Об этом в воскресенье перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020" сообщил ТАСС представитель российско-индийского предприятия BrahMos Правин Патхак.

          "Мы работаем над BrahMos-NG. Это займет еще примерно три года вместе с летными испытаниями", - сказал он.

          По его словам, "предварительные результаты очень хорошие, мы пользуемся большой поддержкой реутовского НПО Машиностроения и предприятий индийской промышленности". По его оценке, у новой ракеты будет намного больше платформ, с которых она будет применяться, чем у уже существующей.

          Патхак сообщил, что работы над гиперзвуковой ракетой BrahMos будут идти в два этапа с выходом в итоге на скорость в 7 Махов.


          "В течение всего полета у ракеты будет работать двигатель. На первом этапе мы рассчитываем на скорость 5-6 Махов, мы достигнем этого намного раньше. На втором этапе - немного попозже, - мы рассчитываем выйти на 6-7 Махов", - сказал он.

          "Работа над гиперзвуковой ракетой проводится при поддержке России. Индийская сторона также проводит большую работу. Там, как и везде, есть определенные трудности, но мы их решаем", - отметил Патхак.

          https://tass.ru/armiya-i-opk/9267341
      2. KCA
        KCA Вчера, 03:47
        0
        Дядя Петя, вы ? Какой и накой Брамос, унылая индийская копия Яхонта, унылой копии Оникса? Учёного взяли, а вы точно знаете, что он передавал данные МИ-6 или ЦРУ, а не сотрудникам ФСБ?
  7. sen
    sen 14 августа 2021 15:55
    +2
    Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в государственной измене Александра Куранова, гендиректора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС).

    https://rg.ru/2021/08/13/sud-arestoval-na-dva-mesiaca-podozrevaemogo-v-gosizmene-uchenogo-kuranova.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1628945539000
    Оружие против гиперзвука тоже постараются украсть у России.
  8. Русь
    Русь 14 августа 2021 16:01
    +1
    [quote].В то же время вице-адмиралу дали понять, что пока он говорит только о возможности обнаруживать гиперзвуковые ракеты уже [quote]
    Уже супер- гипер появятся....
  9. slipped
    slipped 14 августа 2021 16:12
    +1
    Ранее в США была высказана идея использования МКС для размещения на ней датчиков, которые позволили бы отслеживать гиперзвуковое оружие.
     

    Неверное сообщение. К нашему с США соглашению по МКС это не имеет никакого отношения. На станции запрещено иметь военное оборудование. Устройство своё они планируют разместить в грузовике Лебедь, а не на станции и работать оно будет в автономном полёте грузовика.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 16:12
    +1
    Американский вице-адмирал заявил о «возможной концепции» перехвата гиперзвукового оружия

    Можно было бы прислушаться, если такую концепцию озвучил конструктор или учёный. А пока пусть ходят всей своей АУГ и «концептируют». Может быть, угадают - с какой стороны прилетит.
  11. HAM
    HAM 14 августа 2021 16:32
    +2
    "..... мы можем это сделать и поэтому берёмся за это......"

    Похоже, ЭТО " опять звёздные войны",только наоборот.....придётся допечатать баксов на "это"..
  12. voyaka uh
    voyaka uh 14 августа 2021 17:15
    0
    Летящие по небаллистическим траекториям аппараты трудно сбить на среднем участке траектории (заблаговременно).
    Но на терминальном участке перехват возможен, как обычной ракеты.
    На гиперскорости точное попадание невозможно. Даже по стационарной цели, не говоря уже про движующуюся.
    Атакующая ракета обязана затормозиться, чтобы произвести надежный захват цели и коррекцию.
    В этот момент она сама становится целью для ракеты ПРО.
    Но попадание должно быть кинетическим ударом навстречу.
    Что нелегко осуществить.
  13. Макс ПВ
    Макс ПВ 14 августа 2021 19:05
    0
    По словам американского вице-адмирала, к настоящему моменту «есть отличные отзывы от промышленности».

    Это-то понятно. Контракты на разработку и поставку комплексов защиты от гиперзвукового оружия, это ж какое баблище-то наклевывается! О чем этот вице-адмирал чуть ли не прямо говорит: мол, пока ещё даже непонятно что, как и чем сбивать, зато, воть, можем сделать средства обнаружения на любой вкус (и кошелек) хоть на существующих эсминцах, хоть на орбите, главное финансирование откройте. А то, что гиперзвуковая ракета по-любому будет ионизировать окружающий воздух и иметь неслабую сигнатуру в ИК-диапазоне, означает лишь то, что результат по системам обнаружения будет гарантированный, а значит и заказу быть.
  14. Пленник
    Пленник 14 августа 2021 21:50
    0
    what А ведь они напуганы. Причем серьезно.
  15. Чёрный Полковник
    Чёрный Полковник Вчера, 14:06
    0
    Могут, скорее всего только с "вожаком" стаи, летящим на высоте 50 метров на участке атаки. Остальные на высоте до 25 метров. Они будут обнаружены, когда перед ударом по своей цели ракеты поднимаются на высоту 3 км, чтобы по баллистической траектории достичь точки "Б" - в этом случае даже при поражении ракеты этот кусок металла, весом около 5 тн (стартовая масса 7 тн) со скоростью 1800 м/с закошмарит любую посудину , в т.ч. и авианосец.
  16. PBP
    PBP Вчера, 17:28
    0
    И что американцы парятся с системой ПРО в Польше и Румынии? Она ведь, как известно по их правдивым заверениям, создана против ракет Ирана...так он и не имеет гиперзвуковых ракет...