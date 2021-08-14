Новая Холодная война - уже реальность

Кадр со встречи президентов России и США в Швейцарии
Всё большее число экспертов уверены в том, что в мире идёт новая Холодная война. При этом она существенным образом отличается от той войны, которая шла в XX веке. Тогда мир был чётко разделён на два полюса, и противники хотя бы отчасти признавали правила игры и уважали друг друга. По крайней мере, уважали из-за того, что СССР мог стереть с лица Земли США, а США могли сделать то же самое с СССР.
Сегодняшняя Холодная война, или Холодная война 2.0, выглядит куда более изощрённой. Во-первых, появилась так называемая гибридная составляющая, когда превосходства стороны стараются добиться не только военным потенциалом или экономическими возможностями. Например, в ход идут кибервозможности, подкармливание внутренних деструктивных сил, навязывание своей воли в определённых регионах, включая приграничные. Во-вторых, явно притупилось чувство опасности от возможного применения ядерного оружия. Друг друга не то, что бы не бояться, но... уровень опасности «в головах» не тот, что был прежде. В-третьих, появился и новый полюс мировой политики, экономики и военной мощи - Китай.
На канале «День» в этой связи вышел примечательный сюжет, где Игорь Шишкин и Константин Сивков размышляют в том числе над тем, насколько сегодня российские Вооружённые силы соответствуют современных вызовам, насколько они готовы противостоять угрозе со стороны стран, которые откровенно называют Российскую Федерацию своим врагом.
Игорь Шишкин:
Иллюзии о вечном мире, о том, что никакой Холодной войны нет и не будет, это даже не для детского сада. Новая холодная война есть, и это реальность.