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Новая Холодная война - уже реальность

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Кадр со встречи президентов России и США в Швейцарии



Всё большее число экспертов уверены в том, что в мире идёт новая Холодная война. При этом она существенным образом отличается от той войны, которая шла в XX веке. Тогда мир был чётко разделён на два полюса, и противники хотя бы отчасти признавали правила игры и уважали друг друга. По крайней мере, уважали из-за того, что СССР мог стереть с лица Земли США, а США могли сделать то же самое с СССР.

Сегодняшняя Холодная война, или Холодная война 2.0, выглядит куда более изощрённой. Во-первых, появилась так называемая гибридная составляющая, когда превосходства стороны стараются добиться не только военным потенциалом или экономическими возможностями. Например, в ход идут кибервозможности, подкармливание внутренних деструктивных сил, навязывание своей воли в определённых регионах, включая приграничные. Во-вторых, явно притупилось чувство опасности от возможного применения ядерного оружия. Друг друга не то, что бы не бояться, но... уровень опасности «в головах» не тот, что был прежде. В-третьих, появился и новый полюс мировой политики, экономики и военной мощи - Китай.

На канале «День» в этой связи вышел примечательный сюжет, где Игорь Шишкин и Константин Сивков размышляют в том числе над тем, насколько сегодня российские Вооружённые силы соответствуют современных вызовам, насколько они готовы противостоять угрозе со стороны стран, которые откровенно называют Российскую Федерацию своим врагом.

Игорь Шишкин:

Иллюзии о вечном мире, о том, что никакой Холодной войны нет и не будет, это даже не для детского сада. Новая холодная война есть, и это реальность.

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101 комментарий
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  1. Русь
    Русь 14 августа 2021 17:56
    +18
    .Новая холодная война есть, и это реальность

    Она и не прекращалась... хоть как это обзовите... новая, старая- вечная.... yes
    1. Бородач
      Бородач 14 августа 2021 18:04
      +5
      Только когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра. (С)
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 14 августа 2021 19:12
        +4
        Жадность и гордыня людей не позволит закончить войны на планете. Трагедия нашего Мира быть уничтоженным людьми.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 00:42
          +2
          Скорее уж не холодная, а уже горячая.
          Не сильно полыхает. Пока не сильно. Но уже.
        2. Roma-1977
          Roma-1977 Вчера, 07:46
          +2
          "Человечеству угрожают однопланетяне!" (с)
    2. knn54
      knn54 14 августа 2021 18:28
      +7
      Только недавно отгремела Олимпийская холодная война.
      1. А Макаров
        А Макаров 14 августа 2021 18:36
        +5
        Цитата: knn54
        Только недавно отгремела Олимпийская холодная война

        Одно из сражений. Война продолжается.
      2. military_cat
        military_cat 14 августа 2021 20:57
        0
        Цитата: knn54
        Только недавно отгремела Олимпийская холодная война.
        А до этого была Евровизионная холодная война.
    3. боеприпас
      боеприпас 14 августа 2021 18:41
      -6
      Цитата: Русь
      Она и не прекращалась...

      Не согласен с этим утверждением. Ещё 20 лет назад никакой холодной войны не было , ввиду того что 20 лет назад в мире был один безоговорочный гегемон ( США ) .
      Да и сейчас холодная война вызвана не усилением России ( это усиление не такое уж значительное ). Холодная война сейчас вызвана неотвратимым , динамичный и гарантированным усилением мощи Китая. Которая в скором времени , намного превзойдёт мощь США.
      1. Наводлом
        Наводлом 14 августа 2021 19:03
        +6
        Цитата: боеприпас
        Не согласен с этим утверждением. Ещё 20 лет назад никакой холодной войны не было , ввиду того что 20 лет назад в мире был один безоговорочный гегемон ( США ) .

        Возьмите за аналог Столетнюю войну.
        Как идею постоянного противостояния.
        А не как одно бесконечное столкновение.
        Есть спады активности, подъёмы, переоценки задач и тактических приёмов.
        Но не более того.
        1. боеприпас
          боеприпас 14 августа 2021 19:32
          +4
          Цитата: Наводлом
          Возьмите за аналог Столетнюю войну
          Есть спады активности, подъёмы,

          Опять обращаю ваше внимание на два принципиальных фактора , которые отличают ситуацию и от времён Х.В. при СССР , и от столетней войны.
          1) Россия отнюдь не борется за свою гегемонию во всём мире. Россия борется сейчас за то , чтобы никто не указывал нам , как нам жить и какие ценности защищать.
          2 ) Китай. Да именно Китай!!! Могучая сила , которая вскоре станет ещё сильнее. Китай претендует на гегемонию .. хотя и скрывает это.
          -------------------------
          Ну сами подумайте -)) Ну пожалуйста! Не заставляйте меня расписывать длинный комментарий , чтобы растолковать такие банальщины.
          1. Наводлом
            Наводлом 14 августа 2021 19:43
            +2
            Цитата: боеприпас
            Ну сами подумайте -)) Ну пожалуйста! Не заставляйте меня расписывать длинный комментарий , чтобы растолковать такие банальщины.

            вы не лектор, я не студент
            и отнюдь не горю желанием читать ваши поучения.
            опуститесь со своих высей всеведения до уровня остальных оппонентов.
            и демонстрируйте своё интеллектуальное превосходство, если таковое имеется, логикой и рассуждением, а не дурными манерами.
            1. боеприпас
              боеприпас 14 августа 2021 19:58
              +8
              Цитата: Наводлом
              интеллектуальное превосходство, если таковое имеется,

              Да нету никакого превосходства .. скорее наоборот -))
              Цитата: Наводлом
              не дурными манерами.

              Прошу простить , если чем то вас задел. Искренне не понимаю - где я допустил грубость или хамство.
              P.S. Сейчас я сильно болен -)) прошу принять это во внимание , как смягчающее обст. и как причину .. что трудно много писать. feel
              1. Наводлом
                Наводлом 14 августа 2021 20:02
                +4
                Цитата: боеприпас
                Сейчас я сильно болен

                Желаю скорейшего выздоровления.
                Цитата: боеприпас
                Искренне не понимаю - где я допустил грубость или хамство

                Возможно я не прав, не стану упорствовать. Это субъективное.
              2. Андрей Николаевич
                Андрей Николаевич Вчера, 05:36
                +2
                Наводлом и боеприпас! Так приятно наблюдать спор двух интеллигентных людей!) Надеюсь, до мордобоя дело не дойдёт. Хотя, кто Вас знает..))
          2. mediumpro
            mediumpro Вчера, 08:53
            -2
            Как можно высмотреть в Китаем какую то мощь, если эта страна имеет экспортно-зависимую экономику, если это не так, то общество потребления с населением около 2 млрд. человек, при тезисе КНР, о уничтожении бедности....просто невозможно себе представить. Не могут 2 млрд. человек жить состоятельно и при этом никого не эксплуатировать. Качество китайских изделий низковато, нет своих идей....всё это РЕПЛИКИ (копии) К таму же.... видно, что Китай ни с кем не воюет, и не понятно, как влияют масштабные, длительные военные операции на экономику КНР. Можно предположить, что военный конфликт с Тайванем поставит крест на КНР, как на гегемоне и укажет ей (КНР) путь в феодализм, как минимум. Ну, а по факту.... ну БАРИЖИТ Китай, БАРИЖИТ много и запредельно.... но это всего лишь торгашня.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир 14 августа 2021 20:28
        0
        Цитата: боеприпас
        усилением мощи Китая

        весьма спорный вопрос, ни кто реально ни чего о китае не знает
  2. Гардамир
    Гардамир 14 августа 2021 17:58
    +11
    подкармливание внутренних деструктивных сил
    А что их подкармливать? Полные тумбочки часов. Супер яхты бороздят просторы океанов. Денег гребут как бульдозерами и ни за что не отвечают.
    Те же наводнения, пожары, что бы уменьшить потери нужно предупреждать. Но это же деньги.
    Так что России внешний враг не страшен, если внутренний страну разрывает.
    1. Cron
      Cron 14 августа 2021 18:12
      -6
      Цитата: Гардамир
      А что их подкармливать? Полные тумбочки часов. Супер яхты бороздят просторы океанов. Денег гребут как бульдозерами и ни за что не отвечают.
      Те же наводнения, пожары, что бы уменьшить потери нужно предупреждать. Но это же деньги.
      Так что России внешний враг не страшен, если внутренний страну разрывает.

      Это все конечно интересно и крайне не избито, но какой тогда враг СССР разорвал?
      1. Гардамир
        Гардамир 14 августа 2021 19:26
        +6
        какой тогда враг СССР разорвал?
        А какой враг разорвал Российскую империю? Вам онанизмом не надоело заниматься. Как ваши говорят, "статья о сегодня" так давайте говорить о сегодня.
        1. Cron
          Cron 14 августа 2021 19:37
          +3
          Цитата: Гардамир
          А какой враг разорвал Российскую империю? Вам онанизмом не надоело заниматься. Как ваши говорят, "статья о сегодня" так давайте говорить о сегодня.

          Ну так внутренний и разорвал. Внешний же, что тогда, что сейчас использует это в свою пользу. Ничего нового.
          "статья о сегодня" так давайте говорить о сегодня.

          Все говорят только о сегодня, не помня что было вчера.
  3. Cron
    Cron 14 августа 2021 18:06
    -2
    По крайней мере, уважали из-за того, что СССР мог стереть с лица Земли США, а США могли сделать то же самое с СССР.

    А сейчас что изменилось?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня 14 августа 2021 18:16
      +3
      СССР нет.. и коммунистической страны вместе с ней.. т.е. война идеологий невозможна... т.е. война кого идет?
      1. Cron
        Cron 14 августа 2021 18:17
        0
        Цитата: советник 2 уровня
        СССР нет.. и коммунистической страны вместе с ней.. т.е. война идеологий невозможна...

        Я только о том, что написано в тексте. О стереть с лица Земли
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня 14 августа 2021 18:18
          +1
          ну про возможность стереть- согласен, ничего не изменилось.. только еще иные игроки выросли hi
      2. tatra
        tatra 14 августа 2021 20:08
        +3
        Враги коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории СССР ,люто ненавидят инакомыслие ,даже среди друг друга ,и жестоко наказывают за это даже друг друга -как Януковича ,Путина ,Трампа . И у них ничего не изменилось - враги коммунистов на Западе ,в Европе ,ведут информационную войну против РФ по шаблонам "холодной войны " против СССР , и информационной войны ,которую 30 лет ведут против большевиков-коммунистов ,враги коммунистов ,захватившие РСФСР - нагнетание истерии ,накидывание клеветнических и бездоказательных обвинений ,двойные стандарты , с лицемерным "праведным гневом "выставление за преступление тех ,кого они выбрали "образом врага " всех фактов ,которые они во всех остальных случаях оправдывают или "не замечают ".
  4. Стирбьорн
    Стирбьорн 14 августа 2021 18:11
    +6
    Непонятно только кто с кем воюет, в этой Новой Холодной войне?! Группы олигархов между собой, за рынки и ресурсы?! Во времена СССР никакого оттока капитала из страны не было, а сейчас он постоянно усиливается.
    1. A_Lex
      A_Lex 14 августа 2021 18:29
      +4
      Цитата: Стирбьорн
      Непонятно только кто с кем воюет, в этой Новой Холодной войне?! Группы олигархов между собой, за рынки и ресурсы?!


      Воюют субъекты. Военные силы и техника в данном случае всего лишь проводники их воли. В буржуазном обществе субъекты - олигархи. Те же нацисты по сути реализовывали интересы олигархов. Есть ведь известная карикатура, прекрасно отражающая суть, где на трибуне перед массами Гитлер, а за ним Крупп и остальные господа.
    2. Dart2027
      Dart2027 14 августа 2021 21:49
      -1
      Цитата: Стирбьорн
      Непонятно только кто с кем воюет, в этой Новой Холодной войне?! Группы олигархов

      Вы историю в школе учили? Вся история человечества это война.
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн 14 августа 2021 22:02
        +4
        Цитата: Dart2027
        Вы историю в школе учили? Вся история человечества это война.

        Я вам отвечу цитатой Фридриха Великого
        „Если бы наши солдаты понимали из-за чего мы воюем, нельзя было бы вести ни одной войны.“
        1. Dart2027
          Dart2027 Вчера, 06:25
          0
          Цитата: Стирбьорн
          Я вам отвечу цитатой Фридриха Великого

          И что? Это отменяет то что я сказал?
  5. A_Lex
    A_Lex 14 августа 2021 18:14
    +3
    Холодная война ведется тогда, когда непосредственная война считается невыгодной. В этом смысле, например, блокада Наполеоном Великобритании тоже Холодная война. Или санкции Запада в отношении КНДР. И даже гражданская в России тоже почти холодная война со стороны Запада, когда они в основном действовали руками наемников вроде Колчака или Деникина. Или, например, Большая игра против Великобритании тоже вариант холодного противостояния.

    Я к тому, что ничего принципиально нового в 21 веке не придумано. Просто к обширному арсеналу уже имеющихся средств, добавились новые.
    1. tatra
      tatra 14 августа 2021 20:13
      +5
      Черчилль в своих воспоминаниях писал о помощи Великобритании денинкинским войскам : "Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело "
      1. A_Lex
        A_Lex 14 августа 2021 20:31
        +6
        Цитата: tatra
        Черчилль


        Цитата: tatra
        русские белогвардейцы сражались за наше дело


        Да. Но вся проблема в том, что Деникин и остальные сражались за установление в России буржуазного строя. А буржуазный строй в России мог быть построен только в интересах наиболее крупного буржуазного игрока - Запада. Т.е. они либо сразу начали бы обслуживать их интересы, либо их бы к этому принудили впоследствии угрозами или новой войной.

        Я к тому, что нет нужды ДОКАЗЫВАТЬ антинародные намерения белогвардейцев, приводя в пример высказывания авторитетных фигур, которым нет смысла врать применительно к данной ситуации, вроде Черчилля. Доказывать нет смысла, потому что ситуация НЕ МОГЛА развиваться иначе. И аналогий хоть отбавляй. Буржуазный Китай - колония, "коммунистический" - инструмент развития китайского народа. Аналогично Куба, Корея, Вьетнам и т.д.

        Т.е. доказывать нужно не то, что белогвардейцы играли против народа. Это очевидно, поскольку так происходило сплошь и рядом. Доказывать нужно то, что белогвардейцы МОГЛИ построить буржуазное государство, которое не стало бы очередной колонией Запада. Подобное нужно доказывать как любую неочевидность, вроде информации о наличии лешего в лесу.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets 14 августа 2021 20:49
          +1
          Цитата: A_Lex
          Доказывать нужно то, что белогвардейцы МОГЛИ построить буржуазное государство, которое не стало бы очередной колонией Запада.

          Доказать это невозможно, потому что не могли, по ряду объективных причин, а посему, уже лет тридцать это утверждение выдается за аксиому. А раз аксиома, значит и доказывать ничего не нужно.)))))
          1. A_Lex
            A_Lex 14 августа 2021 20:52
            +3
            Цитата: aleksejkabanets
            Доказать это невозможно


            А раз доказать это невозможно, значит нельзя уверенно заявлять, что Деникин и прочие работали бы на благо России, подразумевая под Россией страну и населяющий ее народ. Со всеми вытекающими.

            И верить в подобное тоже не очень получается. Скорее поверишь в том, что команда забъет 2 мяча за 2 минуты до конца игры. Потому что команда осуществляет целенаправленные действия в этом направлении. Т.е. забить 2 гола в принципе можно, просто вероятность небольшая, т.к. времени мало. А вот то, что почему-то именно в России буржуазный строй работал бы на благо народа, а не был бы инструментом колониального господства Запада, как это происходило повсеместно - в такое верить оснований нет. Нет оснований верить, потому что неизвестна причина, по которой в России модель, которая работает типично, должна быть отработать нетипичным образом.
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets 14 августа 2021 21:04
              +1
              Цитата: A_Lex
              А раз доказать это невозможно, значит верить в то, что Деникин и прочие работали бы на благо России, подразумевая под Россией страну и населяющий ее народ, безосновательно. Со всеми вытекающими.

              Верить, во что бы то ни было, вообще противоестественно для взрослого разумного человека.))) Вот скажите мне пожалуйста, Вам сколько лет было, когда Вы в Деда Мороза перестали верить? К сожалению очень большое количество людей, так до самой смерти и не выходит из детского возраста. У Д. Н. Пучкова есть для них меткое выражение: "малолетний неумный человек" (я думаю, Вы поняли о чем я, правила сайта запрещают писать это слово).
              1. A_Lex
                A_Lex 14 августа 2021 21:20
                0
                Цитата: aleksejkabanets
                Верить, во что бы то ни было, вообще противоестественно для взрослого разумного человека


                Это неправда. Поскольку человек всю свою историю имеет дело с отсутствием полноты информации как о внешней среде, так и о внутренней, т.е. о себе самом, ему постоянно приходится верить, замещая таким образом предположением отсутствие четкого и полного знания. Если бы человек не верил, он не то, что Америку не открыл, он бы из Африки никуда не двинулся. В конце концов верить значить допускать возможность. Типичный пример - самолет. Люди столько веков верили в возможность полета, как в сказку, и в результате эта вера воплотилась в реальность.

                Таким образом вера - это совершенно нормальное для человека явление. Другое дело, что неадекватно верить в то, что противоречит типичной модели. Например неадекватно верить в то, что в норе в лесу живет не лисица, а дракон, просто очень маленький и стеснительный.
                1. aleksejkabanets
                  aleksejkabanets 14 августа 2021 21:35
                  +1
                  Цитата: A_Lex
                  Поскольку человек всю свою историю имеет дело с отсутствием полноты информации как о внешней среде, так и о внутренней, т.е. о себе самом, ему постоянно приходится верить.

                  Не верить, а создавать гипотезы, подтверждать их и опровергать. Это как с нормандской теорией, пока нет достаточного количества данных, что бы однозначно ее подтвердить или опровергнуть. Хотя сегодня и больше доказательств у сторонников данной теории, но ведь никто из них не призывает просто поверить в нее.
                  Цитата: A_Lex
                  Другое дело, что неадекватно верить в то, что противоречит типичной модели. Например неадекватно верить в то, что в норе в лесу живет не лисица, а дракон, просто очень маленький и стеснительный.

                  Тогда уж скорее более правильным будет слово "предполагать".
                  P.S. Слово вера, предполагает просто верить и не искать каких то опровержений или доказательств.
                  1. A_Lex
                    A_Lex 14 августа 2021 21:49
                    -1
                    Цитата: aleksejkabanets
                    Не верить, а создавать гипотезы, подтверждать их и опровергать.


                    Но ведь изначально была вера в полет как в возможность осуществления процесса перемещения человека в пространстве по воздуху с использованием для этого специальных средств, а не строгая научная гипотеза, предполагающая строгое научное обоснование.

                    Цитата: aleksejkabanets
                    Тогда уж скорее более правильным будет слово "предполагать". P.S. Слово вера, предполагает просто верить и не искать каких то опровержений или доказательств.


                    В этом вопросе главный момент - возможность существования предполагаемого явления в условиях среды, в рамки которой он гипотетически помещается. Т.е. в конечном итоге предполагаемое явление не должно противоречить среде. Это как Атомизм в Древней Греции, когда была выдвинута идея, которую еще очень долго не могли стройно не обосновать, ни тем более доказать.
                    1. aleksejkabanets
                      aleksejkabanets 14 августа 2021 22:18
                      0
                      Цитата: A_Lex
                      Но ведь изначально была вера в полет как в возможность осуществления процесса перемещения человека в пространстве по воздуху, а не строгая научная гипотеза, предполагающая строгое научное обоснование.

                      Сначала была мечта. потом было предположение, что это явление (полет) не противоречит естественному ходу вещей, а потом уже гипотезы и попытки тем или иным способом их подтвердить. "Вера — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры." Это определение из википедии, мне оно кажется корректным.
                      Цитата: A_Lex
                      В этом вопросе главный момент - возможность существования предполагаемого явления в условиях среды, в рамки которой он гипотетически помещается. Т.е. в конечном итоге явление не должно противоречить среде. Это как Атомизм в Древней Греции, когда была выдвинута идея, которую еще очень долго не могли стройно не обосновать, ни тем более доказать.

                      Понимаете, вера предполагает догму и любое "покушение" на эту догму вызывает агрессивную реакцию, не основанную на доказательствах. Хороший пример - религиозные течения. Как только я начну опровергать существование Бога, я сразу же столкнусь не с доказательствами его существования, а с обвинениями в оскорблении чувств верующих.
                      1. A_Lex
                        A_Lex 14 августа 2021 22:46
                        +2
                        Цитата: aleksejkabanets
                        "Вера — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры." Это определение из википедии, мне оно кажется корректным.


                        Т.е. вера это убежденность в том, что сейчас нельзя ни фактически доказать, ни логически обосновать. Проще говоря необоснованная убежденность. Т.е. вера в нечто, что не вписывается в, как вы упомянули, "естественный ход вещей".

                        Проблема лишь в том, что однозначно утверждать, что нечто не вписывается в "естественный ход вещей" можно только тогда, когда достигнуто полное понимание "естественного хода вещей" и как следствие наступает предсказуемость, когда заранее можно в буквальном смысле "разложить по полочкам" все составляющие и точно сказать, что соответствует "естественному ходу вещей", а значит, не только присуще "естественному ходу вещей", но и возможно в его рамках, а что не соответствует и, как следствие, невозможно.

                        Цитата: aleksejkabanets
                        Как только я начну опровергать существование Бога, я сразу же столкнусь не с доказательствами его существования, а с обвинениями в оскорблении чувств верующих.


                        А вы не можете опровергнуть существование бога, потому что не можете ни доказать его существование, ни доказать его отсутствие. А отсутствие доказательства доказательством не является.
                      2. aleksejkabanets
                        aleksejkabanets Вчера, 09:07
                        +1
                        Цитата: A_Lex
                        А вы не можете опровергнуть существование бога, потому что не можете ни доказать его существование, ни доказать его отсутствие. А отсутствие доказательства доказательством не является.

                        А я и не собираюсь опровергать его существование, поскольку бремя доказательства его существования лежит на утверждающей сей постулат стороне.
                        Цитата: A_Lex
                        Т.е. вера в нечто, что не вписывается в, как вы упомянули, "естественный ход вещей".

                        Нет, проблема веры, как явления, в том, что она как раз и не требует никаких доказательств. Верующие считают, что не нужны никакие доказательства, более того, сомнение, в догмах той или иной веры - это грех. Вот о чем я говорю, как по мне, так такая вера есть лишь признак незрелого ума.
                      3. A_Lex
                        A_Lex Вчера, 20:34
                        +1
                        Цитата: aleksejkabanets
                        А я и не собираюсь опровергать его существование, поскольку бремя доказательства его существования лежит на утверждающей сей постулат стороне.


                        Это формализм, т.е. не решение проблемы, а уход от нее. Человек верит не потому что, например, дyрак, а потому что ему импонирует идея, утверждаемая в формате веры. И ведет он так себя как правило тогда, когда у него реальная жизненная проблема, ведь не зря говорят, что "как тревога, так до бога". И тут 2 варианта: либо чисто по-советски решать проблемы среднестатистического, либо помешать верить просто не получится. Не зря, кстати, аккурат с 91 года так активно храмы разрослись. Потому что капитализм создал для человека огромное количество проблем, которые власть, обслуживающая крупный капитал, решать не собирается. Второй вариант опасен навязыванием веры всему обществу, как вот в Афганистане происходит.

                        Цитата: aleksejkabanets
                        Нет, проблема веры, как явления, в том, что она как раз и не требует никаких доказательств.


                        Далеко не всегда можно получить доказательство. В жизни бывают такие моменты, когда нужно просто сжать зубы и верить. Вот, как, например осенью 41. Иначе, если поступить чисто рационально и меланхолично прикинуть шансы, можно было начать массово сдаваться.

                        И тем более невозможно быть ни в чем уверенным в условиях капитализма, где у каждого своя выгода, а значит "своя правда", и как следствие универсальная, эталонная правда становится просто невыгодной. Это даже чисто на бытовом уровне проявляется. Идешь в магазин за колбасой, а после веришь, что колбаса из мяса, а не из чего-то другого.

                        Цитата: aleksejkabanets
                        Нет, проблема веры, как явления, в том, что она как раз и не требует никаких доказательств. Верующие считают, что не нужны никакие доказательства, более того, сомнение, в догмах той или иной веры - это грех. Вот о чем я говорю, как по мне, так такая вера есть лишь признак незрелого ума.


                        В этой связи сразу же вспомнилась современная экономика, основанная на моделях, оторванных от реальности чуть более чем полностью. В результате "ученые мужи" сокрушаются, что люди, видите ли, ведут себя нерационально, т.е. не так, как должны себя вести, если следовать законам придуманных ими же моделей, т.е. буквально с пеленок идти и зарабатывать деньги и вообще полагать деньги самым желанным подарком в мире. Это такая вариация на древнюю интеллигентскую тему "ах, не тот народ нам попался, не тот", но на этот раз уже под руководством признанных нобелевских лауреатов. И что интересно, этот догматизм отлично работает, если наблюдать, как год от года пухнут оффшорные счета.
                      4. aleksejkabanets
                        aleksejkabanets Сегодня, 00:43
                        0
                        Цитата: A_Lex
                        Это формализм, т.е. не решение проблемы, а уход от нее.

                        Да нет там никакой проблемы, вера в сверхъестественное, она ровесница человека-разумного, с повышением уровня образования, эта проблема потихонечку сама собой решается.
                        Цитата: A_Lex
                        Второй вариант опасен навязыванием веры всему обществу, как вот в Афганистане происходит.

                        Вот этот то вариант, он больше всего и беспокоит.)))) Особенно вместе со снижением уровня образования и повсеместного введения религиозного образования в школах.
                        Цитата: A_Lex
                        Далеко не всегда можно получить доказательство. В жизни бывают такие моменты, когда нужно просто сжать зубы и верить. Вот, как, например осенью 41. Иначе, если поступить чисто рационально и меланхолично прикинуть шансы, можно было начать массово сдаваться.

                        Я понимаю, о чем Вы говорите, хотя пример и неудачен. Немцы проиграли осенью-зимой 1941-го года, когда не смогли осуществить блицкриг и не смогли воспрепятствовать эвакуации промышленности и т.д. Возможно мне просто не нравится слово "вера", слишком уж оно дискредитировано, за последние столетия "искренне верующими людьми". Начиная от инквизиторов и никониан со староверами и заканчивая различными "правоверными моджахедами" и иными джихадистами.
                        Цитата: A_Lex
                        Идешь в магазин за колбасой, а после веришь, что колбаса из мяса, а не из чего-то другого.

                        Не не, с колбасой надо поаккуратнее, я ее уже лет 5 не покупаю, а делаю сам, по ГОСТам от 1937-го года, чего и Вам желаю. Все значительно проще чем кажется, https://www.youtube.com/channel/UCVIAXdcWI1Hd-y2XtN_p2AQ посмотрите тут и не покупайте больше колбасу.))))
                        Цитата: A_Lex
                        ....И что интересно, этот догматизм отлично работает, если наблюдать, как год от года пухнут оффшорные счета.

                        Это да, тут не поспоришь. Плохо то, что пока еще, мало людей понимают за чей счет пухнут эти самые оффшорные счета.
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets 14 августа 2021 21:51
        +1
        Цитата: A_Lex
        А вот то, что почему-то именно в России буржуазный строй работал бы на благо народа, а не был бы инструментом колониального господства Запада, как это происходило повсеместно - в такое верить оснований нет.

        Конечно, это не возможно в принципе, наш удел - периферийный капитализм, то есть сырьевой придаток более развитых кап. стран. Хотя бы по той простой причине, что он там, на Западе, был построен лет за 300 до нас, а значит их буржуазия сильней и мощней нашей, со всеми вытекающими последствиями.
  • Keer
    Keer Вчера, 10:42
    -2
    действовали руками наемников вроде Колчака или Деникина
    белые наемники Британии, воевали с большевиками - греманскими шпионами Троцким, Лениным и прочими. Шпионов в рядах большивиаоа было так много, что от последнего из них, из старых большевистских шпионов, Л. П. Берии, избавились уже после Сталина. Тридцать с лишком лет их разоблачали. По сути партия должна была называться ВКП(б) (ш). В конце концов шпионы КПСС (ш) разрушили Советский Союз.
  • ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 18:14
    +7
    Блин. Чем ближе выборы - тем теснее кольцо врагов. Такой безответственности за управление страной ещё не было. Тридцать лет талдычат, как заведённые, про светлое капиталистическое завтра, а в стране ни промышленности, ни сельского хозяйства.
    Бросают ресурсы налево и направо, в Турции строят АЭС, а страна завалена мусором и 60% энергетики вырабатывается тепловыми ЭС. Горит тайга, а российские спасатели отдают жизни за «берег турецкий»...
    Для чего нам внешний враг, нас сожрут местные нувориши, а потом сгинут сами...
    1. Барбарис25
      Барбарис25 14 августа 2021 18:24
      -5
      laughing о да..СХ так нет,что в отличии от СССР являемся экспортерами...АЭС нам заказали-мы её и строим..ТЭЦ кстати наследие СССР,а тайга как бы горела и при СССР,но тогда видимо иначе горела...Вы бы лучше так активничали в 91ом году когда под бравурные речи СССР раздербанили мусье
      1. Гардамир
        Гардамир 14 августа 2021 19:32
        +6
        экспортерами
        и что же вы экспортируете?
        под бравурные речи СССР раздербанили
        Тем кто дербанил нынешняя власть ставит памятники или награждает. или вот
        22 июня 2018 года был опубликован указ президента Путина о назначении Юмашева на должность советника президента на общественных началах Позднее в тот же день пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Юмашев уже 18 лет является советником Путина
        1. Барбарис25
          Барбарис25 14 августа 2021 21:38
          +1
          "Экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 2020 г. составил $29,453 млрд, что на 20% больше, чем в 2019 году, говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

          Так, экспорт зерновых за прошедший год вырос на 29% - до $10,019 млрд, экспорт продукции масложировой отрасли - на 20%, до $4,707 млрд, мясной и молочной продукции - на 41%, до $1,1146 млрд. Поставки пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным экспертов, увеличились на 14%, до $4,154 млрд, прочей продукции АПК - на 34%, до $4,153. При этом экспорт рыбы и морепродуктов за прошлый год снизился на 2% и составил $5,274 млрд. "

          Так при вашем молчаливом согласии и развалили и дербанили в 90ые,зато только вылезли из ямы так сразу вой и крики про "страну растащили,мы в дерьме и все такое"..Где вы все пламенные коммунисты были лет 30 назад то?)
          1. Стропорез
            Стропорез 14 августа 2021 21:52
            +1
            Цитата: Барбарис25
            "Экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 2020 г. составил $29,453 млрд, что на 20% больше, чем в 2019 году, говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

            Экспортируют от нас качественное и за копейки, а своим гражданам продают дерьмо , напичканное химией вперемежку с техническим пальмовым маслом, в тридорога
            1. Барбарис25
              Барбарис25 14 августа 2021 21:55
              +1
              да что вы говорите?спасибо,Я поржал..я понимаю когда незнающие люди начинают орать про "фуражное зерно", но когда начинают про "вот нам дерьмо с химией" это уже интересно..не подскажите вы как зерно с поля разделяете на хорошее и "дерьмо с химией" ?
              1. Гардамир
                Гардамир Вчера, 09:12
                +3
                Я поржал
                вам наверно лучше на лошадиный форум. Для тех кто помнит качественный хлеб и нынешний вечно крошащийся, через сутки плесневеющий. Вопрос о качестве продуктов ясен.
                1. Барбарис25
                  Барбарис25 Вчера, 10:26
                  -1
                  laughing а мне наоборот рассказывают про "он не плесневеет неделю,а раньше сразу плесневел"..кстати..а вы пробовали хлебницу мыть или в холодильнике хлеб хранить?если у вас через сутки свежий хлеб плесенью покрывается то это как раз проблема хлебницы..там плесень
            2. свой1970
              свой1970 Вчера, 01:46
              0
              Цитата: Стропорез
              Экспортируют от нас качественное и за копейки

              Есть нюанс - урожаи собирают такие же как и в СССР, при значительно меньших посевных площадях. У нас например, почти в 8 раз они меньше...
              А это значит только одно - что советский народ верил в строительство коммунизма, но при этом тащил зерно себе в закрома. В личные закрома....
              1. Барбарис25
                Барбарис25 Вчера, 10:28
                0
                уже даже больше-средний урожай сейчас выше чем самые лучшие годы в СССР..и да,площадь стала гораздо меньше,тут дело в технологиях
                1. советник 2 уровня
                  советник 2 уровня Вчера, 13:33
                  +1
                  а кроме зерна и подсолнечника в чем еще обогнали СССР? на полях намного больше номенклатура растущего, чем как сейчас- повсюду зерно, зерно, подсолнечник, зерно.. зато морковь по 100 р и помидоры турецкие и картоха в том числе и из Китая.. и не забывайте, что семена, удобрения, уборка- сейчас на голову выше чем были в СССР-позор если бы не больше урожая собирали при этом.. кстати семена и удобрения непатриотичные - с запада основа, даже если у нас типа "делают"..
                  1. Барбарис25
                    Барбарис25 Вчера, 14:28
                    -1
                    laughing это где же вы живете что у вас в августе морковка по 100 рублей?у нам вот по 30 рублей..по 70 это если отборная мытая..
                    1. советник 2 уровня
                      советник 2 уровня Вчера, 14:30
                      +1
                      кроме морковки- больше не про что ответить? laughing давайте тогда вообще без рублей и про этот год: Свекла подорожала в 2,8 раза, морковь - вдвое, картофель - в 1,7 раза- нормальный расклад?
                      1. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 14:53
                        0
                        это к вам вопрос-вы написали-я ответил..и да..как она могла подорожать,если она подешевела?так где у вас там морква по 100 рублей?
                      2. советник 2 уровня
                        советник 2 уровня Вчера, 15:08
                        0
                        я ошибся с ценой морковки-спасибо что поправили hi жду ответа на остальную часть моего комментария. или нечего ответить? ну так - значит так- Ваше право..
                      3. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 15:16
                        0
                        laughing да вы и с остальным ошиблись...смысл мне каждый момент исправлять?
                      4. советник 2 уровня
                        советник 2 уровня Вчера, 15:30
                        0
                        а попробуйте laughing иначе в чем был смысл лишь только это исправлять.. просто мы оба знаем что сказать по сути коммента Вам нечего.. хотя если Вы считаете, что именно конкретная цена в рублях моркови- смысл моего коммента- лучше и не отвечайте hi
                      5. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 16:05
                        0
                        смысл вашего комента-нагадить,ибо вы даже цену на морковь не знаете,но рассказы про "турецкие помидоры и картошку из Китая" продолжаете нести..так картошки по данным 2019го года было импортировано аж 40 тыс тонн..При условии что сама же Россия экспортировала картофеля на 423 тыс тонн..но главное же написать коммент про то "как же в этой стране все плохо"...так ведь?)
                      6. советник 2 уровня
                        советник 2 уровня Вчера, 16:39
                        0
                        Цитата: Барбарис25
                        но главное же написать коммент про то "как же в этой стране все плохо"...так ведь?)

                        1, разговор шел изначально про зерно- почему у Вас о нем не слова?
                        2. а что с ценами на овощи все хорошо у нас? они же наши- чтож растут?
                        3. это где я такое писал- все в стране плохо? но в с/х до уровня СССР далеко, а Вы рассказываете, мы уже Союз обогнали...
                        4. впрочем, похоже, как раз именно Ваше кредо- у нас все отлично-идем ко дну- к месту и не у месту.. ладно еще про ВС РФ сказать хорошо, но про с/х-все хорошо.. это или незнание вопроса или уряканье..
                      7. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 17:51
                        0
                        я ответил на твой комментарий,где ты решил написать "ах морква дорогая по сто" и тут ты облажался,потом ты облажался с китайской картошкой и турецкими помидорами..про овощи-ты хочешь зимой свежие овощи-так будь готов за них платить цену-ибо они либо наши тепличные,либо импортные тепличные либо импортные издалека..в общем если не можете по делу написать и не в теме-лучше не пишите,а то вы уже уровень компетентности показали,что ник у вас явно не про вас...так что лучше молчите....потому что вы не в теме..а ругаться тут нельзя..а то жалуются все..
                      8. советник 2 уровня
                        советник 2 уровня Вчера, 18:54
                        0
                        идите в лес-тролль.. жаль потраченного на Вас времени.. как собеседник- вы мне мягко говоря неинтересны-слишком предсказуемы.. hi
                      9. Барбарис25
                        Барбарис25 Вчера, 18:55
                        0
                        laughing вот вот...идите..с миром
              2. Барбарис25
                Барбарис25 Вчера, 16:08
                0
                томаты из Турции-2019 год-квота 100 тыс тонн,выращено в России порядка 900 тыс тонн..ну конечно же помидоры у нас только турецкие)..так что это вам лучше не отвечать..
  • Икар
    Икар Вчера, 17:01
    0
    Есть нюанс - урожаи собирают такие же как и в СССР, при значительно меньших посевных площадях. У нас например, почти в 8 раз они меньше...
    А это значит только одно - что советский народ верил в строительство коммунизма, но при этом тащил зерно себе в закрома. В личные закрома....
    Это значит совсем другое. Во времена СССР было значительное внутреннее потребление зерна на содержание КРС, поэтому СССР мало экспортировал зерна пшеницы, но почти не импортировал говядину, а сейчас наоборот.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 22:00
      0
      Цитата: Икар
      Это значит совсем другое. Во времена СССР было значительное внутреннее потребление зерна на содержание КРС, поэтому СССР мало экспортировал зерна пшеницы, но почти не импортировал говядину, а сейчас наоборот.

      Ну да, ну да...
      Я вам по секрету скажу за наш район- у нас КРС практически столько же сколько и при СССР belay
      Вот со свининой хуже - вот она как раз в нашем регионе жрет только зерно. Их поголовье упало где-то на треть от СССР
      Ввоз мяса крс кстати здорово упал после 2014 - из-за роста курса стало невыгодно ввозить. Нынешнее мясо - оно наше, промка- но своя, не импортная

      З. Ы. Чтоб вы понимали - свинье на год надо тонну зерна, народ держал по 10-15 свиней. Зерно можно было выписать в колхозе тонну- две, все остальное надо было покупать по достаточно большой цене если были излишки после выполнения плана колхозом. Его обычно не было.
      Именно поэтому ввели и не отменяли до конца статью УК за кормление скотины хлебом
      Поэтому проще было воровать зерно - бункер комбайна у нас стоил литр.
      У нас на улице было около 40 домов, в среднем по 10 свиней.
      40*10=400тонн пшеницы воровала одна улица небольшого рабочего посёлка в уборочную.
      У нас было около 60 улиц в поселке =24 000 тонн
      Пусть не воровали или не держали свиней какое то количество- все равно это как минимум 15 000 тонн.
      В районе было 12 сел и поселков......
  • свой1970
    свой1970 Вчера, 13:03
    0
    Цитата: Стропорез
    своим гражданам продают дерьмо , напичканное химией вперемежку с техническим пальмовым маслом, в тридорога

    Советский ГОСТовский маргарин вполне легально, на основании ГОСТа - состоял из пальмового масла. Все сорта...
    А кондитерка ВСЯ была на основе маргарина в СССР
    Ну и всю СА СССР кормили комбижиром - который был на основе пальмового масла
    Все строго по ГОСТу....
  • tatra
    tatra 14 августа 2021 20:18
    +3
    И ЧЕМ гордитесь ? Что стали больше выращивать пшеницы , а других зерновых намного меньше ,в РАЗЫ меньше ? И всё ради того ,чтобы побольше получить наживы ,вывозя половину пшеницы из России ,а народ травя низкокачественным хлебом с кучей химии ?
    И от КОГО надо было защищать СССР ? От вас ,30 лет трусливо скулящих ,что вы все "ни при чем " к ответственности за захват ,расчленение вами СССР ,и создание ваших Государств ,включая ,Российскую Федерацию ?
    1. Барбарис25
      Барбарис25 14 августа 2021 21:39
      -1
      laughing ооо,очередной адепт "а раньше хлеб был вкусней" подтянулся)вы ещё расскажите про "вымираем как никогда"
    2. Dart2027
      Dart2027 14 августа 2021 21:52
      -2
      Цитата: tatra
      И от КОГО надо было защищать СССР ?

      От коммунистов (Горбачев, Ельцин, Шеварнадзе и т.д.).
    3. свой1970
      свой1970 Вчера, 12:38
      0
      Цитата: tatra
      Что стали больше выращивать пшеницы , а других зерновых намного меньше ,в РАЗЫ меньше

      С чего вы это взяли??? Все зерновые - нашего производства, даже риса практически не стало импортного. Он из-за скачка доллара стал невыгоден к ввозу из Казахстана и дальнего зарубежья.

      Цитата: tatra
      От вас ,30 лет трусливо скулящих ,что вы все "ни при чем " к ответственности за захват ,расчленение вами СССР ,и создание ваших Государств ,включая ,Российскую Федерацию ?
      - если принять Вашу версию за аксиому - то тогда КГБ и МВД СССР - 100%-е сборище подлецов и изменников, неспособных предотвратить измену Родине которой они присягали....
  • Cron
    Cron 14 августа 2021 18:31
    -5
    Такой безответственности за управление страной ещё не было. Тридцать лет талдычат, как заведённые, про светлое капиталистическое завтра, а в стране ни промышленности, ни сельского хозяйства.

    И чем же это безответственность Горбачева, была ответственней чем нынешнее управление?
    Тридцать лет талдычат, как заведённые, про светлое капиталистическое завтра,

    Ну как бы не тридцать. Точнее не весь период было одно и тоже управление.

    Я вам напомню, СССР никто не побеждал. Он сам решил уйти на покой. Такого позора в истории больше не было, были различные войны, внутренние противоречия, но такого точно не было. Я имею ввиду с великими державами. И кого теперь винить? Если бы в тот момент был интернет вы бы крайне удивились тупости различных товарищей, которые писали бы практически тоже самое, что и вы. Просто находя другие поводы. А уж молодежь как бы кричала, а том как они хотят перемен. История всегда повторяется, и если не выносить уроки, будет еще больней.
    1. A_Lex
      A_Lex 14 августа 2021 18:57
      +5
      Цитата: Cron
      СССР никто не побеждал. Он сам решил уйти на покой.


      Государство - не субъект. Субъекты - люди, оказывающие влияние. Люди у которых на тот период времени в СССР было влияние, инициировали развал СССР, ради обеспечения собственных интересов. И совершили тем самым предательство. Потому что предают всегда не каких-то конкретных людей. Предают общее дело.
      1. Cron
        Cron 14 августа 2021 19:07
        -3
        Государство - не субъект. Субъекты - люди, оказывающие влияние.

        Под "он" я и имел ввиду власть.

        Ну и не без этих баранов кончено же)
        1. A_Lex
          A_Lex 14 августа 2021 19:19
          +5
          Цитата: Cron
          Ну и не без этих баранов кончено же)


          Бараны - это животные.

          На представленной картинке люди, которое в массе своей законопослушны и как следствие не субъектны в рассматриваемом вопросе, поскольку не обладали легальными рычагами непосредственного влияния на политическую ситуацию в государстве.

          Ставить в один ряд субъекты и не субъекты, значит разделять ответственность первых, у которых полномочия были, со вторыми, у которых полномочий не было.
          1. Cron
            Cron 14 августа 2021 19:30
            -4
            Цитата: A_Lex
            Бараны - это животные.

            Ну в контексте того, что я написал, бараны - это оскорбление.
            На представленной картинке люди, которое в массе своей законопослушны и как следствие не субъектны в рассматриваемом вопросе, поскольку не обладали легальными рычагами непосредственного влияния на политическую ситуацию в государстве.

            Но с помощью этих баранов, те кто обладал рычагами непосредственного влияния, легитимизировали свои гнусные злодеяния, наплевав на основную массу людей проживающих в стране.

            А я смотрю вы любите поумничать, мне такие даже нравятся)) Пишите еще
            1. A_Lex
              A_Lex 14 августа 2021 20:06
              +4
              Цитата: Cron
              бараны - это оскорбление.


              Для него нет оснований.

              Цитата: Cron
              Но с помощью этих баранов


              Митинг ни к чему не обязывал людей, облеченных властью. В Китае вот вообще танками подавили. И ничего. Вся полнота ответственности в данном случае у тех, кто полностью понимал ситуацию, имел все необходимые ресурсы для того, чтобы воспрепятствовать ликвидации государства, и обязан был это делать, исходя из самой сути занимаемых ими государственных постов, но либо не сделал ничего, либо сделал прямо противоположное, что по сути одно и то же.

              Цитата: Cron
              А я смотрю вы любите поумничать


              Надо полагать основная масса не утруждает себя точным пониманием причин и следствий, в связи с чем ей можно скормить любую придуманную версию событий?
              1. Cron
                Cron 14 августа 2021 20:21
                -6
                Для него нет оснований.

                Ну, видимо, тот кто оскорбляет находит для этого основания, руководствуясь своими субъективными соображениями. Или это можно делать только с вашего позволения?
                Митинг ни к чему не обязывал людей, облеченных властью. В Китае вот вообще танками подавили. И ничего. Вся полнота ответственности в данном случае у тех, кто полностью понимал ситуацию, имел все необходимые ресурсы для того, чтобы воспрепятствовать ликвидации государства, но либо не сделал ничего, либо сделал прямо противоположное, что по сути одно и то же.

                И в Кванджу подавили. Ну просто тогда у нас власть и бараны, у которых вечно свербит в одном месте, причем свербит только тогда, когда это кому-то нужно, слились в едином порыве. И такое бывает, что тут поделаешь.
                А так конечно вся полнота ответственности лежит на властях. Кто ж с этим спорит?
                Надо полагать основная масса не утруждает себя точным пониманием причин и следствий, в связи с чем ей можно скормить любую придуманную версию событий?

                Ну бросьте, вы себя явно переоцениваете. И какую же я придуманную версию событий пытался скормить? Я ее даже не озвучивал.
                1. A_Lex
                  A_Lex 14 августа 2021 20:44
                  +4
                  Цитата: Cron
                  руководствуясь своими субъективными соображениями.


                  Субъективность, которая не соответствует реальности, не аргумент.

                  Цитата: Cron
                  Ну просто тогда у нас власть и бараны, у которых вечно свербит в одном месте, причем свербит только тогда, когда это кому-то нужно, слились в едином порыве.


                  Люди на митинге не оказывают влияние на реальную ситуацию. В отличие от людей, облеченных властью. Этого главное в понимании ситуации. "Свербит в одном месте" и "слились в едином порыве" это образные выражения, которые апеллируют к эмоциям, но как минимум не проясняют суть вопроса.

                  Цитата: Cron
                  Ну бросьте, вы себя явно переоцениваете.


                  Я на личности не переходил и вас не обсуждал. И вы лучше воздержитесь от подобного бессмысленного оффтопа.

                  Цитата: Cron
                  И какую же я придуманную версию событий пытался скормить?


                  Вы ошиблись. Я не говорил такого про вас.
                  1. Cron
                    Cron 14 августа 2021 21:34
                    -4
                    Субъективность, которая не соответствует реальности, не аргумент.

                    Что значит не соответствует реальности? Это вы на себя взяли функцию определять какая реальность реальней? Вообще не аргумент.
                    Люди на митинге не оказывают влияние на реальную ситуацию. В отличие от людей, облеченных властью.

                    Что значит не оказывают влияния? Вы хотели сказать, что не оказывали именно в тот момент, или вообще всегда? Что-то вы совсем поплыли
                    Этого главное в понимании ситуации.

                    Это не главное в понимании ситуации. Главное тут то, что вы вбили себе в голову, что только от действующей власти зависит обстановка в стране. И никто не может использовать стадо баранов в своих корыстных целях.
                    "Свербит в одном месте" и "слились в едином порыве" это образные выражения, которые апеллируют к эмоциям, но как минимум не проясняют суть вопроса.

                    Это не эмоции, это мои оценочные суждения. Эмоции давно улеглись уже.
                    Ну как это не проясняет? Бараны и власть слились в едином экстазе. Более чем проясняет.
                    Я на личности не переходил и вас не обсуждал. И вы лучше воздержитесь от подобного бессмысленного оффтопа.

                    Ну так я вас поздравляю, вам открытку выслать?
                    Надо полагать основная масса не утруждает себя точным пониманием причин и следствий, в связи с чем ей можно скормить любую придуманную версию событий

                    Что значит основная масса? И вы типа повыше этой массы, да? И ей еще можно скормить все что угодно? А вы у нас, видимо, тот которому нельзя? Ну так и писали бы по теме, без оффтопов. Сами же учите, чего тогда не придерживаетесь? Так бы и написали, что я не умничаю, а вы не правы в этом, и в этом. А то масса, скормить. Зачем все это? Мне нравятся люди, которые могут умно и грамотно написать никого не оскорбляя, аргументировать свою позиции. Тут сам волей-неволей начинаешь подстраиваться под собеседника. Максимум могут попросить чтобы было без оскорблений и тому подобное. Но с вами такого нет. С вами возникают только ассоциации с напыщенным ..... написал бы, да забанят, наверное. Так вроде бы и наличности не перехожу, но и говнеца накидаю. Ибо я-то все в жизни понимаю и знаю. Только вот так было и все.
                    А я вот думаю по-другому. Кто-то может еще какую-то версию предложить. И это нормально. А вы лишь навязываете свою субъективную точку зрения возводя ее в абсолют. Что выглядит довольно комично.
                    1. A_Lex
                      A_Lex 14 августа 2021 22:09
                      +4
                      Цитата: Cron
                      Что значит не соответствует реальности?


                      Это значит не соответствует практике, как критерию истины.

                      Цитата: Cron
                      Это вы на себя взяли функцию определять какая реальность реальней?


                      Разумеется нет. Представлять дело таким образом, словно собеседник взял на себя функции арбитра, значит применять методы из арсенала софистики. Софистика - совокупность подлых, мошеннических приемов ведения спора.

                      Цитата: Cron
                      Что значит не оказывают влияния?


                      А что непонятного? Легальное влияние у тех у кого власть. Те, кто на митинге, они просто митингуют. На этом их легальные возможности выразить свою публичную оценку той или иной ситуации заканчиваются.

                      Цитата: Cron
                      Вы хотели сказать, что не оказывали именно в тот момент, или вообще всегда? Что-то вы совсем поплыли


                      Я хотел сказать только то, что сказал. Приписывать оппоненту того, чего он не говорил, значить использовать методы из арсенала софистики. Что такое софистика я отметил выше.

                      Цитата: Cron
                      Главное тут то, что вы вбили себе в голову, что только от действующей власти зависит обстановка в стране.


                      Мы говорили об ответственности. Вся полнота ответственности лежит на людях, облеченных властью, с чем, кстати, выше вы согласились. А вышел кто-то на митинг или нет - это решающей роли не играет, потому что у власти есть легальная сила, которая способна пресечь незаконный захват власти. За примерами далеко ходить не надо: Китай, Венесуэла, Беларусь.

                      Цитата: Cron
                      Это не эмоции, это мои оценочные суждения.


                      Эти "оценочные суждения" не имеют практической ценности поскольку не содержат в себе однозначного конкретного смысла.

                      Цитата: Cron
                      Ну как это не проясняет? Бараны и власть слились в едином экстазе. Более чем проясняет.


                      Выражение "в небе светит солнце" понятно каждому, обладающему зрением, без пояснения. Что значит "слились в едином экстазе" непонятно именно потому что это образное выражение и понять его может каждый как угодно в зависимости от того, какую картинку представит в своей голове.

                      Цитата: Cron
                      Ну так я вас поздравляю, вам открытку выслать?


                      Нет, мне не нужна ни открытка, ни поздравления. Просто пишите по теме обсуждения. Я темой обсуждения не являюсь.

                      Цитата: Cron
                      Что значит основная масса? И вы типа повыше этой массы, да? И ей еще можно скормить все что угодно? А вы у нас, видимо, тот которому нельзя?


                      Я не буду комментировать очередные ваши измышления обо мне, поскольку активное применение методов софистики демонстрирует, что тому, кто их применяет, сказать по сути обсуждения нечего, поэтому он переходит на обсуждение личности оппонента.
                    2. Cron
                      Cron 14 августа 2021 23:16
                      -2
                      Цитата: A_Lex
                      Это значит не соответствует практике, как критерию истины.

                      Что простите?
                      Разумеется нет. Представлять дело таким образом, словно собеседник взял на себя функции арбитра, значит применять методы из арсенала софистики. Софистика - совокупность подлых, мошеннических приемов ведения спора.

                      Ну хорош, заканчивайте уже пыжиться. Когда человек реально чего-то стоит, и так видно. Оно как-то естественно получается что ли, вы же просто пытаетесь что-то из себя вымучить. Для чего только, не понятно.
                      Вы думаете мне сложно посмотреть в интернете значение слов которые я не понимаю? Зачем из себя строить напыщенного ...? Ну вот серьезно?
                      И почему только софистику раскрыли? Я многое не понимаю из того, что вы пишите. Уровень просто запредельный, никогда с таким не сталкивался.
                      Мы говорили об ответственности. Вся полнота ответственности лежит на людях, облеченных властью, с чем, кстати, выше вы согласились. А вышел кто-то на митинг или нет - это решающей роли не играет, потому что у власти есть легальная сила, которая способна пресечь незаконный захват власти. За примерами далеко ходить не надо: Китай, Венесуэла, Беларусь.

                      Ну а вы сходите попробуйте.
                      Беларусь

                      Я писал о том, что эти люди дают повод легализовать свои злодеяния, прикрываясь волей "народа". Вот и все. Я так и прокомментировал: "Ну и не без этих вот...".
                      И я не согласен с вами. Если бы не северный сосед, смена власти в Белоруссии была бы лишь вопросом времени.
                      Выражение "в небе светит солнце" понятно каждому, обладающему зрением, без пояснения. Что значит "слились в едином экстазе" непонятно именно потому что это образное выражение и понять его может каждый как угодно в зависимости от того, какую картинку представит в своей голове.

                      Ну так поэтому и нужно смотреть на контекст. Для софистика это какое-то открытие что ли? Я же написал не только это выражение.
                      В вашем случае, а может кто-то подумает, что вы о том, что наконец-то закончились мрачные времена, и выглянуло солнце? Это же не исключено. Почему такую картину представить невозможно?
                      Если что-то не понятно можно и спросить, что имеется ввиду? Ничего вроде бы и сложного.
                      Я не буду комментировать очередные ваши измышления обо мне, поскольку активное применение методов софистики демонстрирует, что сказать по сути обсуждения нечего, поэтому он переходит на обсуждение личности оппонента.

                      Не измышления, а факты, прямые цитаты. Это называется нагадил, но комментировать не буду. Засуну еще раз софистику, может и за умного сойду.

                      США выводят войска из Афганистана
                      Государство - не субъект. Субъекты - люди, оказывающие влияние.

                      Великобритания назвала ошибкой вывод войск США
                      Государство - не субъект. Субъекты - люди, оказывающие влияние.

                      Россия решила побороться за белорусских студентов
                      Государство - не субъект. Субъекты - люди, оказывающие влияние.

                      Россия решила возобновить полеты в Турцию
                      Государство - не субъект. Субъекты - люди, оказывающие влияние.

                      Украина решила использовать план Махатмы Ганди
                      Государство - не субъект. Субъекты - люди, оказывающие влияние.


                      Ну серьезно, без таких людей было бы скучно жить)) Их бы энергию, да в мирное русло...
                      Лишь бы вам нравилось, как говорится
                    3. Комментарий был удален.
                    4. A_Lex
                      A_Lex Вчера, 00:34
                      +1
                      Цитата: Cron
                      Ну хорош, заканчивайте уже пыжиться. вы же просто пытаетесь что-то из себя вымучить. Зачем из себя строить напыщенного ...? Ну вот серьезно? Я умней тебя, ты просто глупый поэтому не понимаешь этого.


                      Попросил не переходить на личности - в ответ пошло откровенное хамство. Интересно, что дальше продемонстрируете.

                      Цитата: Cron
                      Я писал о том, что эти люди дают повод легализовать свои злодеяния, прикрываясь волей "народа".


                      При желании массовку можно собрать всегда. Главное - не массовка. Она лишь инструмент. Главное - желание людей, облеченных властью, подкрепленное их реальными властными полномочиями.

                      Цитата: Cron
                      И я не согласен с вами. Если бы не северный сосед, смена власти в Белоруссии была бы лишь вопросом времени.


                      А что реального сделал северный сосед? Власти Беларуси делали, северный сосед говорил. Решают дела, а не слова.

                      Цитата: Cron
                      Почему такую картину представить невозможно?


                      Потому что для нее нет оснований.

                      Цитата: Cron
                      США выводят войска из Афганистана
                      Великобритания назвала ошибкой вывод войск США
                      Россия решила побороться за белорусских студентов


                      Это и прочее всего лишь заголовки статей из сми. Чего только журналисты не придумают. Они еще обычно пишут, что цены растут, хотя цены не субъектны и сами по себе расти не могут. Цены всегда устанавливают хозяева своим решением.

                      Цитата: Cron
                      Но кто вы такой чтобы указывать?


                      Почему вы решили будто я вам указываю что нужно делать? Я вам указать ничего не могу. Вы что хотите, то и пишите. Интернет 2.0 для того и был создан, чтобы кто угодно мог писать что угодно. И это даже в определенной степени полезно, когда собеседник может сказать абсолютно все что угодно вообще никак себя не сдерживая.

                      Цитата: Cron
                      Ну не ценно это для вас, так проходите мимо.


                      Нет, мимо ахинеи и лжи проходить нельзя, в противном случае люди, прочитавшие ее, могут подумать, что это вовсе не ахинея, а дельные мысли. А мне не выгодно, чтобы окружающие воспринимали ахинею как нечто адекватное.

                      Цитата: Cron
                      Вы для меня представляете такую же ценность, как и мои оценочные суждения для вас.


                      Странно, что вы вообще упоминаете про настолько очевидные вещи. Вы же понимаете, что мне ваши мысли обо мне неинтересны. Меня не интересует, что вы говорите обо мне, потому что эта информация вообще не может ни на что оказать какое-либо влияние.

                      Цитата: Cron
                      Я пишу просто влияние, вы выдаете про легальное влияние.


                      А что такое "просто влияние"? Если просто побросать камни в блюстителей порядка, то за это можно легально присесть. И на этом вся протестная активность может закончиться, если власть проявит твердость. А вот приказ блюстителям разогнать несанкционированный митинг очень даже легален.
                    5. Cron
                      Cron Вчера, 13:01
                      -1
                      [quote=A_Lex]Попросил не переходить на личности - в ответ пошло откровенное хамство. Интересно, что дальше продемонстрируете.[/quote]

                      А дальше мы продемонстрируем то, что вы просто напыщенный человек, который использует термины смысл которых он не понимает. Либо понимает, но не способен их грамотно применять в нужное время и в нужном месте. И делает это только для того, чтобы показать свое умственное превосходство.

                      [quote]Софистика - совокупность подлых, мошеннических приемов ведения спора.[/quote]

                      Начнем с того, что "софистика" - это учение, философское течение. Использование софизмов в дискуссии.
                      Поэтому нас интересует в данном случае сам софизм. Вот как раз этот термин и есть то, о чем вы написали.
                      Вы утверждаете, что я умышленно ввожу в заблуждение людей используя подлые и мошеннические приемы. С чего вы это взяли? Докажите по фактам, что это так.

                      Софизм:
                      Допустим, написал бы что я худой.
                      Вы бы сказали, что мне полезно поправиться.
                      На что я ответил бы, вы хотите сказать, что чем больше я поправлюсь тем будет мне полезней?
                      Вот он чистый воды софизм. Где я намеренно перекручиваю сказанное вами. И использовал подлый и мошеннический прием.
                      Важно грамотно применять термины, а не просто знать их значение.

                      А вдруг я непреднамеренно ввожу в заблуждение? И просто свои не грамотные умозаключения выдаю?
                      Но вы возразите и скажите мол, вы пытаетесь перекрутить общеизвестный факт, который известен большинству общества. А может дело в том, что этот "факт", только для вас истина? Если нет, то докажите.

                      [quote]Приписывать оппоненту того, чего он не говорил, значить использовать методы из арсенала софистики[/quote
                      Вы же совершенно не понимаете что такое "софистика". То что вы пишите, это скорее просто про ложь, вырывание из контекста, либо просто неправильная интерпретация написанного.

                      [quote]Вы хотели сказать, что не оказывали именно в тот момент, или вообще всегда? Что-то вы совсем поплыли[/quote]
                      Этим вопросом я лишь пытался уточнить, что вы имели ввиду. Вот мне было не понятно, бывает и такое представьте себе. И так же показывал абсурдность вашего заявления. Причем тут "софистика"? Тут даже больше подходит "паралогизм". Хотя тоже нет.
                      Если вы считаете это общеизвестным фактом: [quote]"Люди на митинге не оказывают влияние на реальную ситуацию.". [/quote]
                      То докажите. Разве я не могу с ним не согласиться?

                      [quote]- Они бараны
                      - Вы считаете их животными с рогами и шерстью?
                      - Я хотел сказать только то, что сказал. [/quote]
                      Ну это разве софизм? Вы же просто плаваете в терминах.

                      [quote]- Они бараны
                      - Бараны - это животные[/quote]
                      Разве вы применили софизм? Вы же намеренно перекрутили то, что я сказал. Я написал оскорбление, а вы просто пытались что-то сумничать. Если к каждому слову, которое применяется не совсем по прямому назначению, вы пишите его первоначальный смысл, может вы просто зануда? А я хам?

                      Например, миллионы украинцев думают, что именно народ оказал решающее влияние на ситуацию в стране, что в 2004, что в 2014.
                      Они просто заблуждаются, либо намерено вводят в заблуждение?

                      [quote]При желании массовку можно собрать всегда. Главное - не массовка. Она лишь инструмент. Главное - желание людей, облеченных властью, подкрепленное их реальными властными полномочиями.[/quote]

                      Ну так а где я писал, что из этого главное, а что нет? Где вы в предложении: "Ну и без этих ..... не обошлось", увидели что я выделяю главное?

                      [quote]А что реального сделал северный сосед? Власти Беларуси делали, северный сосед говорил. Решают дела, а не слова.[/quote]

                      Вот именно, что северный сосед ничего не сделал. А ничего не делать - это тоже действие. Хотя поводов было предостаточно. Но понимали, что вместо Луки в противном случае придут товарищи, которые много хуже.

                      [quote]Потому что для нее нет оснований.[/quote]
                      Вы опять решаете за других находить им в этом какие-то основания, или нет. Поэтому и нужно смотреть на контекст.

                      [quote]Выражение "в небе светит солнце" понятно каждому[/quote]
                      А вы лишь решаете за других, что им понятно, а что нет.
                      А если бы была песня с таким названием? Неужели всем было бы понятно, что там поется про небесное тело, излучающее свет? Или нужно все-таки послушать что имеет ввиду автор? Вот и я говорю про контекст

                      [quote]Нет, мне не нужна ни открытка, ни поздравления. Просто пишите по теме обсуждения. Я темой обсуждения не являюсь.[/quote]
                      Я являюсь человеком который сует разные термины невпопад

                      [quote]Это и прочее всего лишь заголовки статей из сми. Чего только журналисты не придумают. Они еще обычно пишут, что цены растут, хотя цены не субъектны и сами по себе расти не могут. Цены всегда устанавливают хозяева своим решением.[/quote]
                      Причем тут журналисты вообще? Разве простые люди, или политики не говорят о том, что, к примеру, Россия напала на Украину? Вот как Россия может напасть? Дают же приказ определенные люди, и исполняют тоже определенные люди. Верность утверждения мы вообще выносим за скобки, это в данном случае не имеет значения.
                      Ну вы же просто получается занудствуете. Либо нужно спрашивать, что вы имеете ввиду когда говорите: "СССР сам покончил с собой".

                      [quote]Почему вы решили будто я вам указываю что нужно делать? Я вам указать ничего не могу. Вы что хотите, то и пишите. Интернет 2.0 для того и был создан, чтобы кто угодно мог писать что угодно. И это даже в определенной степени полезно, когда собеседник может сказать абсолютно все что угодно вообще никак себя не сдерживая.[/quote]
                      Ну так я этим и занимаюсь. Так в чем проблема, если я даже заблуждаюсь?

                      [quote]Нет, мимо ахинеи и лжи проходить нельзя, в противном случае люди, прочитавшие ее, могут подумать, что это вовсе не ахинея, а дельные мысли. А мне не выгодно, чтобы окружающие воспринимали ахинею как нечто адекватное.[/quote]
                      Пример лжи и ахинеи с моей стороны? Может вам просто кажется, ввиду вашей ограниченности, что это ложь и ахинея? Вас кто-то наделил полномочиями решать, где ахинея, а где нет? Или мы с вами тут математику обсуждаем, какие-то исторические факты? Вот где можно взять и реально показать, что да, человек был не прав.

                      [quote]А мне не выгодно, чтобы окружающие воспринимали ахинею как нечто адекватное.[/quote]
                      Ну это даже не смешно, какая у вас может выгода, или невыгода? Вы из министерства страшных графиков, которому нужно всем доказать, что от митингующих ничего не зависит?

                      [quote]Странно, что вы вообще упоминаете про настолько очевидные вещи. Вы же понимаете, что мне ваши мысли обо мне неинтересны. Меня не интересует, что вы говорите обо мне, потому что эта информация вообще не может ни на что оказать какое-либо влияние.[/quote]
                      Ну где же они очевидные-то? Вы же сами лезете в философию при около нулевых знаниях в этой теме. А вдруг я из тех для кого каждый житель Земли представляет ценность? Я дал понять, что нет. Но вы это называете очевидностью. Вам не кажется что вы просто слишком напыщенный? Человек который думает, что уже познал все очевидности?
                      [quote]А что такое "просто влияние"? Если просто побросать камни в блюстителей порядка, то за это можно легально присесть. И на этом вся протестная активность может закончиться, если власть проявит твердость. А вот приказ блюстителям разогнать несанкционированный митинг очень даже легален.[/quote]
                      Ну вы же философ. Просто влияние - это просто влияние. Речи о том насколько у кого что легально вообще не было. Это вы все опять невпопад накидываете
  • tatra
    tatra 14 августа 2021 20:22
    -3
    Я вам напомню, СССР никто не побеждал. Он сам решил уйти на покой.

    Каких только трусливых бредней ни напридумывали враги СССР и советского народа для оправдания захвата вами СССР ,и навязывания стране и народу СВОЕЙ власти ,СВОЕЙ экономики ,СВОЕЙ Системы ,СВОЕЙ идеологии ,СВОИ государственные символы ,включая триколор и друглавого орла .
    1. Cron
      Cron 14 августа 2021 20:35
      -2
      Цитата: tatra
      Каких только трусливых бредней ни напридумывали враги СССР и советского народа для оправдания захвата вами СССР ,и навязывания стране и народу СВОЕЙ власти ,СВОЕЙ экономики ,СВОЕЙ Системы ,СВОЕЙ идеологии ,СВОИ государственные символы ,включая триколор и друглавого орла .

      СССР сам себя развалил. Какие еще враги? Власть выбранная народом и развалила страну. Какие еще враги? Ну захотели они все к рукам прибрать, с кем не бывает? Кто ж виноват, что эта система сгнила изнутри?
      ,СВОЕЙ идеологии

      У нас нет идеологии
      СВОИ государственные символы ,включая триколор и друглавого орла

      Они были задолго до СССР. О чем вы? Это Союз навязал свои символы после революции.
      и навязывания стране и народу

      Вот теперь перечитайте то, что вы написали, и перенесите это во времена образования Союза. Только тогда еще и миллионы жизней угробили, и большинство отнюдь не в боях. Десятки миллионов ушли вместе с территорией.
      О, я смотрю вы русский и проживаете на Донбассе, теперь вы украинец. Исключительно всё по воле народа делалось, не иначе
  • Барбарис25
    Барбарис25 14 августа 2021 18:22
    -5
    да ничего не поменялось..просто новые средства и силы
  • Николай1987
    Николай1987 14 августа 2021 19:44
    +2
    насколько сегодня российские Вооружённые силы соответствуют современных вызовам, насколько они готовы противостоять угрозе со стороны стран, которые откровенно называют Российскую Федерацию своим врагом

    могу сказать не глядя - не достаточно, иначе такие вопросы бы не возникали.
  • gansshlosser
    gansshlosser 14 августа 2021 20:12
    +1
    Интересно, сколько уже цивилизаций погибли в мировых войнах на планете за миллионы лет... А человечества ("разумные" существа, не важно, обезьяны или рептилоиды), так и не меняется.
  • Владимир61
    Владимир61 14 августа 2021 21:14
    -2
    Чего Байден на фото такой грустный? Это мы что-ли объявили им "холодную войну", или они проиграли свою?
  • Revival
    Revival 14 августа 2021 22:37
    -5
    "Всё большее число экспертов уверены в том, что в мире идёт новая Холодная война".

    Вот новость, так новость!
    Эврика просто!
    Как снег на голову, а ведь никто и не подозревал...
  • hermit
    hermit 14 августа 2021 23:54
    +2
    Это не холодная война. Ситуация больше похожа на ту, что была перед Первой мировой. Борьба за рынки сбыта, соперничество империалистических государств.
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 11:04
    +1
    Уж комк,кому а Константину Сивкову я верю в его анализах военных операций. У нас плохо с идейной борьбой. В Америке на разных уровнях работают аналитические центры. Конгресс как блины печет разные доклады. Думая об этом,на ум приходит наше законодательное собрание.Пока они научились писать под диктовку.
    1. Al_lexx
      Al_lexx Вчера, 14:23
      +1
      Наше законодательное собрание - не наше.
      В остальном - согласен.
  • Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 14:22
    0
    Ничего не изменилось, за последние 500 лет.
    Разве что инструменты, но не более того.