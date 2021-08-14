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Пакистан готов поставлять истребители JF-17 за пальмовое масло

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Пакистан готов поставлять истребители JF-17 за пальмовое масло

Зачастую на просторах отечественной прессы появляются комментарии, критикующие поставки российской высокотехнологичной продукции военного назначения по фактически бартерной схеме – с обязательством закупить у клиента товары с низкой добавочной стоимостью, такие как сельскохозяйственные продукты, к примеру, пальмовое масло. Однако это схема обмена вовсе не характерна только для РФ.


Пакистан стремится любой ценой завоевать свою нишу на мировом рынке истребительной авиации, проталкивая одно из немногих творений собственного авиапрома – самолёт JF-17 Thunder, который фактически был разработан в КНР и собирается на местной площадке из китайских комплектующих.

PAC Kamra [пакистанский производитель] прилагает все усилия для того, чтобы JF-17 выиграли у Королевских ВВС Малайзии конкурс, который предусматривает поставку «учебно-тренировочного комплекса в классе лёгких боевых самолетов / истребителей» (LCA / FLIT) и должен быть закрыт в начале сентября

- отмечается в издании Malaysia Flying Herald.

Как указывается, потенциального заказчика отпугивает «чрезмерно высокая стоимость закупок по сравнению с другими возможными участниками торгов» и необходимость приобретения новых учебных самолётов, так как имеющийся УТС Pilatus PC-7 Mk II слишком далёк от пакистанского JF-17. Однако Исламабад намерен бороться всеми силами за потенциального покупателя:

Пакистан готов перейти на бартерную торговлю, чтобы защитить своё предложение, особенно организовав обмен истребителей на пальмовое масло

- указывается в малазийском издании.

Использованы фотографии:
Сайт компании PAC Kamra
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50 комментариев
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  1. Русь
    Русь 14 августа 2021 16:07
    +2
    У Пакистана дефцит пальмового масла? recourse
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg 14 августа 2021 16:21
      0
      А за герыч в Афган Пакистан свои истребители не продаст случайно?Вот будет номер.
      1. Baku 2021
        Baku 2021 14 августа 2021 16:29
        -18
        Цитата: OrangeBigg
        А за герыч в Афган Пакистан свои истребители не продаст случайно?Вот будет номер.

        Конечно продаст, такие сделки и не афишируются. Тот же Иран, у которого дефицит доллара, и нефть не дают продавать в прежних объемах, сколько тонны своего чистого героина, опия и кристаллического метамфетамина эта страна обменивает на нужное с соседями.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg 14 августа 2021 16:33
          +4
          С соседними странами?Ирану помогала и помогает обходить санкции прежде всего Турция. Учитывая какой бизнес замутил Эрдоган с сирийской и иракской нефтью я не удивлюсь и такому повороту событий.
    2. knn54
      knn54 14 августа 2021 16:23
      -4
      За НАСТОЯЩЕЕ,которое гораздо полезнее оливкового,а не за те отходы от производства глицерина.
      Их у нас и считают "пальмовым маслом".
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg 14 августа 2021 16:27
        +1
        Ведёте переговоры по продаже истребителя от Пакистана что в курсе таких тонкостей?
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович 14 августа 2021 16:42
          0
          Цитата: OrangeBigg
          Ведёте переговоры по продаже истребителя от Пакистана что в курсе таких тонкостей?

          Не, у него диван-транслятор. Всё знает, всё ведает.
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg 14 августа 2021 16:45
            0
            Наверно дали попробовать пальмового масла и домой ещё с собой прихватил.
        2. knn54
          knn54 14 августа 2021 18:08
          +2
          Александр,Сидор и Ко.
          Воистину темнота-друг молодежи.
          -ДОСТАТОЧНО иметь знакомого технолога из частной кондитерки.
          -Со студенческим принципом "Как бы не узнать чего лишнего"
          на ВО делать нечего.
          НАТУРАЛЬНОЕ пальмовое масло стоит недешево.
          По поводу цен.
          Кто был в Штатвх явно обратил внимание на дешевизну арахисового масла,пищу для бедных.
          И посмотрите,сколько оно стоит у нас.
          1. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович 14 августа 2021 19:21
            +6
            Цитата: knn54
            Александр,Сидор и Ко.
            Воистину темнота-друг молодежи.

            Забавно, но о вреде пальмового масла часто рассуждают люди, таскающие на себе пару десятков кило лишнего веса. Если у человека ИМТ в норме, то оттого, что за неделю он съест дюжину конфет, в составе которых присутствует пальмовое масло, его организму от этого никакого вреда не будет.
            Но нет, после ужина пачкой пельменей с мазиком и половиной батона с колбасой как не порассуждать о том, какое оно вредное, это пальмовое масло, да?
            А, я понял. Рак, верно? Когда появились СВЧ-печки, то нельзя было ими пользоваться, потому что рак. Потом та же история случилась с мобильниками. Затем с ГМО, Теперь новая пугалка - пальмовое масло.
            Воистину, мнительность - бич обывателей.
      2. gorenina91
        gorenina91 14 августа 2021 16:44
        +1
        За НАСТОЯЩЕЕ,которое гораздо полезнее оливкового,а не за те отходы от производства глицерина.
        Их у нас и считают "пальмовым маслом".

        - Да , именно ... - Тот "технический пальмовый жир' , что поставляется в Россию ... - скорее годится для чего угодно , но только не для пищевой промышленности...
        - Мой вам плюс ...
        1. Дядя Ваня Сусанин
          Дядя Ваня Сусанин 14 августа 2021 17:34
          -1
          Не бывает технического пальмового масла, оно все одинаковое!
        2. свой1970
          свой1970 14 августа 2021 22:28
          +1
          Цитата: gorenina91
          За НАСТОЯЩЕЕ,которое гораздо полезнее оливкового,а не за те отходы от производства глицерина.
          Их у нас и считают "пальмовым маслом".

          - Да , именно ... - Тот "технический пальмовый жир' , что поставляется в Россию ... - скорее годится для чего угодно , но только не для пищевой промышленности...
          - Мой вам плюс ...
          - странно... а в Советской армии - им кормили всю армию 3 раза в день и ничего...Комбижир назывался...
          А в советском ГОСТе на маргарин пальмовое масло шло как минимум в объеме 50% от массы
    3. Yarasa
      Yarasa 14 августа 2021 16:25
      0
      Цитата: Русь
      пальмового масла?

      от этого проклятого масло надо держаться подальше. По ходу у них дефицит данного масло.
      1. Revival
        Revival 14 августа 2021 17:18
        -4
        Нищие страны не могут отказаться от пальмового масла, а то "изобилие" резко на прилавках исчезнет и все станет слишком очевидно.
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович 14 августа 2021 17:23
          +6
          Цитата: Revival
          Нищие страны не могут отказаться от пальмового масла, а то "изобилие" резко на прилавках исчезнет и все станет слишком очевидно.

          Вероятно, именно по этой причине одними из крупнейших импортёров пальмового масла являются Китай и США.
          Хотя я знаю что Вы на это ответите. У них, дескать, исключительно для технических каких-нибудь нужд, а продукты там дай боже, в основном.
        2. Дядя Ваня Сусанин
          Дядя Ваня Сусанин 14 августа 2021 17:36
          +4
          Нищих? Голландия закупает его в разы больше чем Россия, я уж про США вообще молчу!
        3. ycuce234-san
          ycuce234-san 14 августа 2021 22:48
          +2
          по фактически бартерной схеме


          Отказ, постепенный, вообще то желателен - с заменой его на более прогрессивные схемы.
          Например, на машиностроительную и радиоэлектронную сборку - собирать в странах-партнерах на продажу внутри страны продукцию с высокой добавленной стоимостью - большие серии станков, промышленную подвижную и стационарную технику, в т. ч. авиацию и спецавто - которая проектируется и поточно подетально выпускается в России. Это даст дешевые промышленные агрегаты и ТНП внутри страны - зарплаты не изменились, но товары подешевели и оттого вырос уровень жизни и появилась работа и у партнера и внутри страны.
          Нужна массовая собственная и дешевая радиоэлектроника.
          А масло съели - и благосостояние не выросло...причём ни здесь ни там.
    4. Piramidon
      Piramidon 14 августа 2021 16:32
      +2
      Цитата: Русь
      У Пакистана дефцит пальмового масла? recourse

      Перепродадут кому нибудь.
      1. Русь
        Русь 14 августа 2021 17:13
        0
        Масло по стоимости самолета.... wassat
      2. BrTurin
        BrTurin 14 августа 2021 18:36
        0
        Цитата: Piramidon
        Перепродадут кому нибудь.

        Можно и дальше бартером
        на днях "Завод в Харькове отремонтирует и модернизирует танки Т-80УД для армии Пакистана", можно часть контракта... как договорятся
    5. Дядя Ваня Сусанин
      Дядя Ваня Сусанин 14 августа 2021 17:32
      +2
      Толкнут его потом на бирже, той же Индии, за баксы, и валюту заработают и самолёты спихнут!
      1. dauria
        dauria 14 августа 2021 20:41
        +2
        Перепродадут кому нибудь.

        laughing А как удобно...продал квартиру, а с тобой расплатились морковью . Ты идёшь на рынок, продаёшь морковь .... Очухайтесь , если есть спрос на масло, его Малазия и без вас продаст за баксы . А самолёт выберет , какой ей понравится.
        1. Дядя Ваня Сусанин
          Дядя Ваня Сусанин Вчера, 07:35
          +2
          Конечно не удобно, но лучше за квартиру получить её стоимость морковкой, и потом заморочиться её перепродажей, чем не получить ничего, особенно когда нужно её таки продать!
    6. Александр Трифонов
      Александр Трифонов 14 августа 2021 23:59
      +1
      Пакистан переполнен МИГ-21 , китайского производства)))
  2. Румянцев
    Румянцев 14 августа 2021 16:15
    -4
    Пакистан хочет потеснить Россию на рынке покупки пальмового масла? Надеюсь, Пакситан ещё помнит, что Россия является крупнейшей в мире ядерной сверхдержавой.
    1. Наводлом
      Наводлом 14 августа 2021 16:23
      +2
      Цитата: Румянцев
      Пакистан хочет потеснить Россию на рынке покупки пальмового масла? Надеюсь, Пакситан ещё помнит, что Россия является крупнейшей в мире ядерной сверхдержавой.

      как одно соотносится с другим?
    2. Avior
      Avior 14 августа 2021 16:26
      +3
      А Пакистан не крупнейшей, но тоже ядерной державой.
      И какая связь между пальмовым маслом и ядерным оружием?
      1. sabakina
        sabakina 14 августа 2021 16:36
        -1
        Цитата: Avior
        А Пакистан не крупнейшей, но тоже ядерной державой.
        И чем эта ДЕРЖАВА державит? belay
        1. Avior
          Avior 14 августа 2021 17:50
          0
          И какая связь между пальмовым маслом, ядерным оружием и несуществующим в русском языке глаголом « Державить»?
      2. Revival
        Revival 14 августа 2021 17:19
        -7
        В данном случае в том, что только в этом и "сверхдержавы"
    3. Yarasa
      Yarasa 14 августа 2021 16:29
      +5
      Цитата: Румянцев
      Пакситан ещё помнит, что Россия является крупнейшей в мире ядерной сверхдержавой.

      Пакистан тоже в клубе тех кто имеет ядерное оружие. Но вопрос в другом, что у Вас за манера чуть что махать ядерной бомбой? Думаете только у России есть это оружие? Не дай Бог кто-то пальнёт, поверьте ответка тоже будет. Вам что хочется чтобы человеческий род вымер? Хочет потеснить ну и Х с ними. Очень надо это масло. Сколько других масел есть а просторы России велики, от сливочного масло до кедрового масло , молчу уже о кукурузной, весь мир потопит (если наладить на уровне сельское хозяйство) В гробу я видел это пальмовое масло.
    4. Дядя Ваня Сусанин
      Дядя Ваня Сусанин 14 августа 2021 17:37
      0
      Пусть сначала Индию и США потеснит wink
    5. isv000
      isv000 14 августа 2021 17:57
      0
      Цитата: Румянцев
      Россия является крупнейшей в мире ядерной сверхдержавой

      Так то Пакистан то же не пальцем деланный, и с ядрёнью у него то же всё ок... wink
  3. Baku 2021
    Baku 2021 14 августа 2021 16:16
    +3
    Да какая разница, всё равно страна должна купить определенное количество пальмового масла за рубежом за баксы, те самые деньги оставит себе, вместо отдаст свой продукт (самолет).
    Зато у Пакистана будет клиент, всю жизнь будут технически обслуживать проданные самолеты и будут иметь деньги.
    Никто в убыток не идет, тоже самое что продавать самолет за баксы, потом за те баксы купить для страны пальмовое масло/нефть/газ.
    Вроде идеальный мирк к этому и должен идти, к равноценному бартеру, вместо товара за доллар, который не подкреплен почти ничем.
    1. Yarasa
      Yarasa 14 августа 2021 16:31
      -5
      Чё там наши с этим самолётом? Блок3 с Афар берем или на Леонардах будет летать? Что слышно на эту тему? Вообще-то учитывая территорию Азербайджана, лучше всего дроны. Будущее за ними.
    2. isv000
      isv000 14 августа 2021 17:59
      +2
      Цитата: Baku 2021
      Вроде идеальный мирк к этому и должен идти, к равноценному бартеру, вместо товара за доллар

      Идеальный мир должен вернуться к бартеру, с чего всё началось... laughing
  4. Baku 2021
    Baku 2021 14 августа 2021 16:35
    -7
    Цитата: Yarasa
    Чё там наши с этим самолётом? Блок3 с Афар берем или на Леонардах будет летать? Что слышно на эту тему? Вообще-то учитывая территорию Азербайджана, лучше всего дроны. Будущее за ними.

    А хз, наши настолько скрытно ведут дела, никто незнает что покупаем, и когда. Будем знать когда доставят, или когда применят на поле боя.
    За это лето столько всего доставили из Израиля, ни одно из них не афишировали. Наше вооружение на 80% черная шкатулка, как на поле чудес, узнаем о них только после применения на поле боя.
    1. Yarasa
      Yarasa 14 августа 2021 18:13
      -3
      Цитата: Baku 2021
      А хз, наши настолько скрытно ведут дела, никто незнает что покупаем, и когда. Будем знать когда доставят, или когда применят на поле боя.

      Что правда то правда. Наши действительно умеют приподнести сюрприз и отлично работают когда надо скрыть что-то. Это очень хороший показатель.

      Цитата: Baku 2021
      За это лето столько всего доставили из Израиля, ни одно из них не афишировали.

      Да силк вуей боенгов не жалели. Я видел количество полетов в Израиль и обратно.

      Цитата: Baku 2021
      узнаем о них только после применения на поле боя.

      а как мы видим , армяне дают на это полный комплект поводов для их применения.
  5. gorenina91
    gorenina91 14 августа 2021 17:07
    0
    Пакистан готов поставлять истребители JF-17 за пальмовое масло

    - Да , всё не так уж смешно и выглядит...
    - Вон Турция уже давно собирает у себя "свои F-16" ... - И и модернизирует пакистанские истребители (всё те же F-16) и готова направить в Польшу "свои истребители F-16" в рамках миссии НАТО... - Ну , а Пакистан видимо быстро учится и "мотает себе на ус"... - Так что ... - вполне возможно то , что и он (Пакистан) тоже скоро "втиснется" в рынок вооружения...
    - Вот уже сегодня Пакистан готов поставить "эти свои JF-17" в Иран ... - А также может поставлять эти же JF-17 в Афганистан... талибам ; когда они в Афганистане окончательно (официально) придут к власти...
    - Время очень быстро меняется ... - И то , что сегодня выглядит смешным и забавным ... - всё это уже завтра выглядит довольно "серьёзно" ...
  6. Revival
    Revival 14 августа 2021 17:15
    0
    "Зачастую на просторах отечественной прессы появляются комментарии, критикующие поставки российской высокотехнологичной продукции военного назначения по фактически бартерной схеме – с обязательством закупить у клиента товары с низкой добавочной стоимостью, такие как сельскохозяйственные продукты, к примеру, пальмовое масло. Однако это схема обмена вовсе не характерна только для РФ.

    Пакистан".

    Ну вот и свершилось мы уже не хуже пакистана.
    Хороший и показательный пример.
    Догнали и даже перегнали... Даже пакистан.
    1. gorenina91
      gorenina91 14 августа 2021 17:21
      -6
      Догнали и даже перегнали... Даже пакистан

      - Да... уж...
      Мой вам плюс...
  7. Скоробей
    Скоробей 14 августа 2021 17:19
    +1
    Какая разница за какой эквивалент биржевого товара продавать? Это то же самое что за деньги. Разве что из принципа.
    1. Revival
      Revival 14 августа 2021 17:42
      -4
      Ну, здесь вы как бы и могли бы быть правы в целом.
      Но, учитывая то что мы комментируем ситуацию в контексте, учитывая подоплеку и причины, то уже и не совсем.
      А учитывая именно, такой специфический "продукт" как пальмовое масло, а особенно его сорт!, то вы уже именно в данном случае скорее не правы.

      Особо следует отметить для чего нам пальмовое масло, да еще такого качества (процентное соотношение по закупкам между фактически "техническим" и высшим найти нетрудно), ведь весь его смысл дешевый вредный заменитель, а иначе без него всем сразу станет очевидно реальное разнообразие и стоимость сьедобной продукции на прилавках, и электорат быстро осознает неприятную для себя вещь, да так что новости о "неимеющиманалогов" и "америкадрожит" станут слабо заменять пустой холодильник.
      1. Скоробей
        Скоробей 14 августа 2021 17:51
        0
        Как будто нам прям самим маслом отдавали. Прям КБ Сухого. То что наши производители пищевики им затариваются это к ним вопрос. Я лично против этого эрзац-масла. Но если им торгуют на международных биржах то это уже считай валюта.
        1. Zaurbek
          Zaurbek 14 августа 2021 19:12
          +1
          Это как нефть…..есть цена на бирже. Еебы до РФ не довезли бы. А сейчас оно поднялось в цене, кстати.
  8. Zaurbek
    Zaurbek 14 августа 2021 19:10
    +1
    В бартере нет ничего плохого….геморройно , когда поставки идут в больших масштабах и вам нужно заняться продажами бартерного товара в больших количествах. А так, сейчас вся пищевка растёт в цене в $$$. И продажа Су35с была бы выгодна.
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I 14 августа 2021 19:19
    -1
    Пальмовое масло-это не просто растительные жиры;но и лаки,политура,краски,мыло,олифа...сыры,сливки,творог,йогурты семейства "эрзацев ! fellow
  10. Million
    Million 14 августа 2021 20:21
    -1
    Прям как Путин!
  11. Белый мужчина
    Белый мужчина Вчера, 22:55
    0
    Пальмовое масло - это не молоко! Пальмовое масло - это не сметана! Пальмовое масло - это не мясо! Пальмовое масло, не побоюсь сказать, - это не женщина! Что не вкуснее: не- из пальмового масла или не- из сои? Старому пердуну в глотку!