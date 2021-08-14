Пакистан готов поставлять истребители JF-17 за пальмовое масло

PAC Kamra [пакистанский производитель] прилагает все усилия для того, чтобы JF-17 выиграли у Королевских ВВС Малайзии конкурс, который предусматривает поставку «учебно-тренировочного комплекса в классе лёгких боевых самолетов / истребителей» (LCA / FLIT) и должен быть закрыт в начале сентября

Пакистан готов перейти на бартерную торговлю, чтобы защитить своё предложение, особенно организовав обмен истребителей на пальмовое масло