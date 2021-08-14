Пакистан готов поставлять истребители JF-17 за пальмовое масло

Зачастую на просторах отечественной прессы появляются комментарии, критикующие поставки российской высокотехнологичной продукции военного назначения по фактически бартерной схеме – с обязательством закупить у клиента товары с низкой добавочной стоимостью, такие как сельскохозяйственные продукты, к примеру, пальмовое масло. Однако это схема обмена вовсе не характерна только для РФ.
Пакистан стремится любой ценой завоевать свою нишу на мировом рынке истребительной авиации, проталкивая одно из немногих творений собственного авиапрома – самолёт JF-17 Thunder, который фактически был разработан в КНР и собирается на местной площадке из китайских комплектующих.
PAC Kamra [пакистанский производитель] прилагает все усилия для того, чтобы JF-17 выиграли у Королевских ВВС Малайзии конкурс, который предусматривает поставку «учебно-тренировочного комплекса в классе лёгких боевых самолетов / истребителей» (LCA / FLIT) и должен быть закрыт в начале сентября
- отмечается в издании Malaysia Flying Herald.
Как указывается, потенциального заказчика отпугивает «чрезмерно высокая стоимость закупок по сравнению с другими возможными участниками торгов» и необходимость приобретения новых учебных самолётов, так как имеющийся УТС Pilatus PC-7 Mk II слишком далёк от пакистанского JF-17. Однако Исламабад намерен бороться всеми силами за потенциального покупателя:
Пакистан готов перейти на бартерную торговлю, чтобы защитить своё предложение, особенно организовав обмен истребителей на пальмовое масло
- указывается в малазийском издании.