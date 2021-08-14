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На юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолёт Бе-200: публикуются кадры

261

Нашла своё подтверждение информация о падении самолёта Бе-200 на территории Турции. В сообщениях говорится, что эта машина принимала участие в тушении пожаров, с которыми столкнулись сразу несколько турецких провинций, включая курортные.

Турецкий телеканал NTV со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям страны вышел с репортажем, в котором говорится о падении Бе-200. По данным турецкой службы информации, на борту самолёта во время тушения одного из очагов пожара находились семь (по другим данным - восемь) человек. Турецкие журналисты говорят о том, что среди находившихся в самолёте – шестеро граждан России.

Турецкий телеканал:

Самолёт упал на юге страны. Он выполнял миссию по тушению пожара. Ранее он был арендован у Российской Федерации в связи с усложнившейся обстановкой, связанной со многочисленными пожарами в стране.

В сообщениях говорится, что самолёт разбился в районе города Кахраманмараш. Это на юго-востоке Турции.

На данный момент, как сообщается, ведутся поиски членов экипажа, а также формируется специальная комиссия, которая должна установить причины случившегося. В турецких сводках говорится, что в Турцию готовятся вылететь специалисты из России.



Тем временем, в социальных сетях появились заявления о том, что самолёт во время полёта столкнулся с горой. Для справки: Кахраманмараш находится у подножья хребта Восточный Тавр. Максимальная высота этого хребта составляет 3090 м.

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261 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый 14 августа 2021 16:11
    +76
    Соболезную семьям и коллегам погибшего экипажа.
    1. Borik
      Borik 14 августа 2021 16:15
      +33
      Пусть земля будет им пухом.
      1. Yarasa
        Yarasa 14 августа 2021 16:21
        +38
        Действительно, жаль парней. Жаль их семья. Очень жаль. Соболезную.
      2. venik
        venik 14 августа 2021 22:21
        +12
        Цитата: Borik
        Пусть земля будет им пухом.

        =======
        МЧС-овсы - вообще рисковые ребята! Для них нет понятия "война" или "мир" - они всегда на "переднем крае"!
        Светлая память!!!
        1. Glagol1
          Glagol1 Вчера, 22:16
          0
          Это не МЧС, это флотский самолёт.
      3. Гога Магога
        Гога Магога Вчера, 04:08
        +14
        А так ли уж необходимо было отправлять наших ребят в "братскую турцию"? У нас в Якутии всё нормализовалось? Что за маниакальное желание помочь всем и вмюду? Америка тоже своему союзничеу помогает? Я об этом не слышал. Туристический бизнес отблагодарит быть может? И интнресно сколько подобных машин осталось в распоряжении мчс? А за парней серце щемит.
        1. Нормаль ок
          Нормаль ок Вчера, 11:16
          +3
          Цитата: Гога Магога
          А так ли уж необходимо было отправлять наших ребят в "братскую турцию"? У нас в Якутии всё нормализовалось? Что за маниакальное желание помочь всем и вмюду? Америка тоже своему союзничеу помогает? Я об этом не слышал. Туристический бизнес отблагодарит быть может? И интнресно сколько подобных машин осталось в распоряжении мчс? А за парней серце щемит.
          .
          В статье же написано, что самолет был арендован турками. Просто бизнес, ничего личного Кстати там и из других стран пожарная авиация трудится. Например точно знаю о двух украинских пожарных АН-32П.
        2. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Вчера, 12:32
          +1
          А в Якутии им черпать воду из каких водоёмов? Есть возможность спуска за водой и подъёма с ней?
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg 14 августа 2021 16:17
      +12
      Присоединяюсь к соболезнованиям.Да ну ёлки палки!Вот что значит зависеть по движкам от кого то.Надеюсь,что через 2 года получим ПД-8 и ремоторизируем все Бе-200.Так же остро стоит вопрос ремоторизации Ан-124.Тут подошло бы Изделие-РФ.
      Август конечно как всегда богат на катастрофы.
      1. ПиК
        ПиК 14 августа 2021 16:27
        +25
        Цитата: OrangeBigg
        Август конечно как всегда богат на катастрофы.


        Да, август собирает свой урожай...

        И это не первая катастрофа нашей пожарной авиации за рубежом.

        26 августа 1967 года вертолетный экипаж Героя Советского Союза Юрия Гарнаева погиб при тушении лесных пожаров в районе Ниццы , возле города Ле-Ров (департамент Буш-дю-Рон)

        Памятник экипажу вертолета "Ми-6", установленного на месте его гибели.




        Катастрофа советского вертолета на юге Франции произошла в августе 1967 года, во время бушевавших в регионе лесных пожаров. Когда огонь подходил к окрестностям Ниццы, власти Франции обратились за помощью к СССР. На тушение пожаров в помощь французской службе Гражданской обороны был срочно направлен вертолет "Ми-6 ПЖ", проходивший тогда испытания в КБ Миля.

        Вечером 6 августа машина под управлением Юрия Гарнаева, выполнявшая задание по тушению пожара с воздуха в условиях гористой местности, потерпела крушение. Трагедия произошла в горном ущелье близ Ле-Рова. "Юрий Александрович Гарнаев до последних секунд продолжал управлять вертолетом, пытаясь спасти экипаж и машину от катастрофы. Ему почти удалось это сделать в условиях почти нулевой видимости из- за плотного дыма от лесного пожара: он усадил вертолет на плато, но машина не удержалась и рухнула вниз, в самое пекло пожара", - вспоминали коллеги подвиг советских летчиков.

        В результате катастрофы погиб весь экипаж советской машины. На борту находились девять человек: командир воздушного судна, Герой Советского Союза Юрий Гарнаев, второй пилот Юрий Петер, штурман Владимир Иванов, бортинжинер Сергей Бугаенко, радист Борис Столяров, инженеры-испытатели Арнольд Чулков и Владислав Молчанов, а также двое французских специалистов - пилот Жан Сандоз и переводчик Владимир Тэпфер.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg 14 августа 2021 16:29
          +9
          Да уж. Грустно всё это. recourse
          1. Trotil42
            Trotil42 14 августа 2021 17:35
            +66
            Горит Якутия с весны...ждали пока разгорится..там гибнут пожарные...тушим Италию..Турцию..умирают дети без лекарств и операций..помогаем Сирии..вот где грустно..вечная память героям..они выполнили свой долг..
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg 14 августа 2021 17:41
              -22
              Надо стараться по возможности всем помочь. Наверно этот один Бе-200 радикально не изменил бы положение дел с пожарами в Якутии,учитывая её размеры.
              . умирают дети без лекарств и операций..помогаем Сирии.

              Ну так наверно везде,не только у нас. Что теперь никому не помогать и какая взаимосвязь между очередями за лекарствами и операциями и тем что спасатели и военные медики помогали Сирии?
              1. AUL
                AUL 14 августа 2021 18:08
                +62
                Цитата: OrangeBigg
                Что теперь никому не помогать

                А нам кто-нибудь помогает? У самих пол Сибири выгорело, а мы туркам курорты тушим. Значит, кому-то выгодно именно так?
                Отдай жену дяде, а сам иди к ...?
                Получается, наши ребята погибли за турецкие курорты?
                1. MaikCG
                  MaikCG 14 августа 2021 18:15
                  +3
                  А вторая половина не выгорела только потому, что ее китайцы вырубили.
                  1. ДымОк_в_дЫмке
                    ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 20:32
                    +14
                    Цитата: MaikCG
                    А вторая половина не выгорела только потому, что ее китайцы вырубили.

                    Не извольте беспокоиться, и первую вырубят, но уже за бесценок как подгоревшую.
                    В том и смысл поджогов. hi
                2. vindigo
                  vindigo 14 августа 2021 18:23
                  +6
                  Уверен, монголы бы помогли. Старый союзник. Но у них никакая мат. часть. Просто нечем помогать.
                  1. ДымОк_в_дЫмке
                    ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 20:35
                    +2
                    Цитата: vindigo
                    Уверен, монголы бы помогли. Старый союзник. Но у них никакая мат. часть. Просто нечем помогать.

                    Да, так, но мы-то держава или ХЗ-что? hi
                3. Yarasa
                  Yarasa 14 августа 2021 19:19
                  -13
                  Цитата: AUL
                  А нам кто-нибудь помогает? У самих пол Сибири выгорело, а мы туркам курорты тушим.

                  Вы может быть не знаете, но Турция арендует за деньги данные самолёты и пилотов соответственно. Так что зря Вы так.

                  Цитата: AUL
                  Получается, наши ребята погибли за турецкие курорты?

                  Они погибли потому что ошиблись а не за курорты. Они работали и за это получали деньги. Так что хватит всегда и постоянно видеть в лице Турции или тюрков врагов.

                  Там кроме русских ребят погибли и турки.
                  1. ДымОк_в_дЫмке
                    ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 20:38
                    +3
                    Цитата: Yarasa
                    Вы может быть не знаете, но Турция арендует за деньги данные самолёты и пилотов соответственно.

                    В аренду обычно сдают только излишнее!
                    1. yang174
                      yang174 14 августа 2021 21:41
                      -3
                      загугли,ты не в теме
                  2. alch3mist
                    alch3mist 14 августа 2021 22:21
                    +4
                    Вы может быть не знаете, но Турция арендует за деньги данные самолёты и пилотов соответственно. Так что зря Вы так.

                    Вот только в таких случаях у нас государство обычно получает хрен с подливой. Чинуши за взятки ставят цены много ниже тех, которые можно заломить.
                    1. служивый.
                      служивый. Вчера, 07:51
                      -1
                      А вот чинуши в данной ситуации кто?Руководство мо..
                4. lis-ik
                  lis-ik 14 августа 2021 19:23
                  +15
                  Цитата: AUL
                  Цитата: OrangeBigg
                  Что теперь никому не помогать

                  А нам кто-нибудь помогает? У самих пол Сибири выгорело, а мы туркам курорты тушим. Значит, кому-то выгодно именно так?
                  Отдай жену дяде, а сам иди к ...?
                  Получается, наши ребята погибли за турецкие курорты?

                  Любит нынешняя "власть" пиариться за чужой счёт. Соболезную родным и близким.
                  1. Vasia
                    Vasia 14 августа 2021 22:02
                    -6
                    Цитата: lis-ik
                    Любит нынешняя "власть" пиариться за чужой счёт. Соболезную родным и близким.

                    Ну как же "нынешнюю власть" не вспомнить, надо же попиариться, даже на трагедии.
                5. sifgame
                  sifgame 14 августа 2021 19:28
                  -15
                  Не преувеличивайте, пол Сибири блин . Кто то же поверит и пойдет повесится от огорчения. Леса горят каждый год на протяжении веков. В былые времена их не тушил никто, сейчас тушат. Люди работают, если вас этот вопрос волнует так сильно запишитесь в добровольцы.
                  1. Korsar4
                    Korsar4 14 августа 2021 19:39
                    +3
                    Тем более, что есть куда пойти.

                    Единственное, температура в целом по стране повышается.
                    И длительность пожароопасного периода тоже растёт.
                  2. Гуру
                    Гуру 14 августа 2021 19:46
                    +11
                    Напомните а где в Сибири во время пожаров применялись БЕ-200 в этом году?
                    1. sifgame
                      sifgame 14 августа 2021 20:56
                      -8
                      Уверен вы сами сможете найти информацию, если захотите конечно.
                    2. carstorm 11
                      carstorm 11 14 августа 2021 23:19
                      -3
                      В Якутию два улетело. И толку от них минимум. Лесные пожары в тайге ими тушить бесполезно.
                  3. ДымОк_в_дЫмке
                    ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 20:43
                    +13
                    Лесозащитные просеки, как и лесоохрана были в сталинские времена.
                    И где это ныне?
                    1. sifgame
                      sifgame 14 августа 2021 20:59
                      +10
                      Ну уж не только в сталинские, они и в мои были ))) 70-80-е
                      1. ДымОк_в_дЫмке
                        ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 21:09
                        0
                        Цитата: sifgame
                        Ну уж не только в сталинские, они и в мои были ))) 70-80-е

                        В 70-80е их ещё не успели загробить.
                        Ныне лесозащитные просеки заросли более чем в два человечьих роста.
                      2. sifgame
                        sifgame 14 августа 2021 21:17
                        +3
                        Кстати действительно просеки не вырубают, проход делают по периметру леса не знаю как правильно называется плугом который в две стороны отвал делает. Ну он спасет только когда трава горит. А когда лес бесполезен
                      3. Елена Акинфиева
                        Елена Акинфиева Вчера, 08:30
                        +1
                        Не знаю как у вас. У нас просеки регулярно от молодняка вычищают. И называются профиль, а не просека
                  4. carstorm 11
                    carstorm 11 14 августа 2021 23:20
                    +2
                    В тайге??? Это кто же их там делал и чем??? Подземные трактора проходили?
                  5. 72jora72
                    72jora72 Вчера, 01:28
                    +4
                    Лесозащитные просеки, как и лесоохрана были в сталинские времена.
                    И где это ныне?
                    На всю Якутию, а это 3 083 523 км² всего 400 лесничих .
                    1. faiver
                      faiver Вчера, 07:48
                      0
                      ну у нас не вся территория под тайгой, на севере тундра
                    2. 72jora72
                      72jora72 Вчера, 07:51
                      +1
                      ну у нас не вся территория под тайгой, на севере тундра
                      Тундра и сопки тоже прекрасно горят. У нас на Чукотке вообще лесничих нет по моему(за 30 последних лет не видел)
            2. sifgame
              sifgame 14 августа 2021 21:00
              -6
              Получается так, только есть момент один, кто в этих курортах отдыхал и ради кого туда отправили эти Бешки
            3. Удав КАА
              Удав КАА 14 августа 2021 21:11
              +5
              Цитата: AUL
              Получается, наши ребята погибли за турецкие курорты?

              Сдали в аренду...как будто у самих все прекрасно и нигде не горит... И выходит, что ребята погибли за чужие "пятаки".
              И это -- госполитика нынешней власти, как не прискорбно такое осознавать...
            4. venik
              venik 14 августа 2021 22:25
              -7
              Цитата: AUL
              Получается, наши ребята погибли за турецкие курорты?

              =======
              fool Они погибли защищая ЛЮДЕЙ!!!
            5. KelWin
              KelWin Вчера, 05:05
              +6
              У нас тоже горит. Тока тушат чета турок. значит это кому-то надо, очевидно. Ну как плитку пять раз переложить, ничего нового...
          2. частное лицо
            частное лицо 14 августа 2021 18:58
            +4
            Надо стараться по возможности всем помочь. Наверно этот один Бе-200 радикально не изменил бы положение дел с пожарами в Якутии,учитывая её размеры

            За что погибли парни? За чьи интересы? Кто помогает России в тушении пожаров? Ребят жалко,Царство Небесное им.
            1. sifgame
              sifgame 14 августа 2021 19:32
              -17
              России никто не помогает, потому что помочь не может. А Россия помогает потому что может и так было и так будет. Россия это сила, мощь и добрая воля на континенте. Русские гибли на чужбине всегда. Был ли прок? Вопрос спорный. Слишком добрые мы.
              1. Гуру
                Гуру 14 августа 2021 19:48
                +31
                sifgame (Игорь)
                России никто не помогает, потому что помочь не может. А Россия помогает потому что может и так было и так будет. Россия это сила, мощь и добрая воля на континенте. Русские гибли на чужбине всегда. Был ли прок? Вопрос спорный. Слишком добрые мы.

                Ты за всех то не говори , Ты добрый Я НЕТ. И яне считаю нормальным когда мои леса горят, а наша авиация тушит чужие .
                1. MstislavHrabr
                  MstislavHrabr 14 августа 2021 20:28
                  -3
                  (Пожарный самолет Бе-200, который потерпел крушение во время тушения природных пожаров в Турции, принадлежал авиации Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации) Думаю, что побережье Турции ближе к ВМФ черноморского флота чем Сибирь.
                2. sifgame
                  sifgame 14 августа 2021 20:49
                  -11
                  Я где написал. что я добрый, я злой? Я не считаю нормальным когда твои леса горят, если твои леса горят туши их сам. Наша авиация тушит и там и там.
            2. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 20:46
              -2
              Цитата: частное лицо
              Надо стараться по возможности всем помочь. Наверно этот один Бе-200 радикально не изменил бы положение дел с пожарами в Якутии,учитывая её размеры ...

              Но и не повредил бы.
              В остальном - верно. hi
          3. Azis
            Azis 14 августа 2021 20:51
            +3
            Для тушения пожаров в Турции было арендовано 2 Бе-200... Осталось 13
          4. Serg Koma
            Serg Koma 14 августа 2021 22:50
            -1
            Что бликануло на горе на 33 секунде видео? Какие будут предположения?
            1. Летун_64
              Летун_64 14 августа 2021 23:49
              +6
              Цитата: Serg Koma
              Что бликануло на горе на 33 секунде видео? Какие будут предположения?

              Нет предположений. Много непонятного. Сброс воды практически на гребень горы с очень малой высоты. Перевалил хребет и пошел вдоль гребень на гору, вместо разворота от горы полез на седловину между горушками. Экипаж еще ни разу не участвовал в таких тушениях, проходит опытная эксплуатация самолета в условиях применения для ВМФ. Зачем было отправлять экипаж не совсем подготовленный для этих условий экипаж. Можно было с Ростовского АСЦ отправить. Прошла информация что КВС был зам нач УЦ БП МА ВМФ с Ейска. Бывший палубник истребитель северянин. Без комментариев.
          5. Trotil42
            Trotil42 Вчера, 06:04
            +4
            Прощены долги странам Африки, Кубе, Киргизии и т.д...Норвегии и Китаю подарены гигантские территории с месторождениями газа..Куплены у олигархов на триллионы рублей гнилые активы проворовавшихся банков по дикой цене.( Бинбанк,.Открытие) За эти деньги нам ы должны тушить пожары..а дети все лечится в супер клиниках..
        2. Yarasa
          Yarasa 14 августа 2021 19:20
          -13
          Цитата: Trotil42
          тушим Италию..Турцию..

          Про Италию незнаю, но вот по поводу Турции, читайте новость полностью. Российский экипаж Турция АРЕНДУЕТ.
          1. частное лицо
            частное лицо 14 августа 2021 21:19
            +3
            читайте новость полностью. Российский экипаж Турция АРЕНДУЕТ.

            Сам то понял ? Как можно арендовать самолёт ВМФ? Это если что техника военная. Тут просто один "друг" послал своему "другу" помощь. У нас ведь всё нормально.
            1. yang174
              yang174 14 августа 2021 21:46
              0
              24 ляма гринов за бе 200....ну сложно набрать в поисковике?
            2. ecolog
              ecolog Вчера, 22:34
              +1
              Англичане под Аустерлиц у нас целую армию арендовали, а тут всего лишь самолет
          2. Пониматель
            Пониматель 14 августа 2021 22:32
            +3
            Ага, у нас ведь ничего не горит и спецавиа простаивают.
          3. служивый.
            служивый. Вчера, 07:55
            0
            А то что военная техника применяется в комерческих схемах это нормально?
        3. sevryuk
          sevryuk 14 августа 2021 19:38
          -11
          теран Путен?
        4. Пониматель
          Пониматель 14 августа 2021 22:31
          -3
          Плевать на самолётик, он всё равно не наш. Не на нас пахал.
    3. Циник
      Циник 14 августа 2021 16:35
      0
      Спасибо, что напомнили
      1. ПиК
        ПиК 14 августа 2021 16:36
        +2
        Цитата: Циник
        Спасибо, что напомнили


        Меньше бы ТАКОЙ памяти...
        1. Циник
          Циник Вчера, 11:02
          0
          Дьявол кроется в деталях, помните?
          Так что надеюсь Вами сказано:
          Меньше бы ПРИЧИН ДЛЯ ТАКОЙ памяти...
          Иначе очень странно
          1. ПиК
            ПиК Вчера, 11:52
            0
            Цитата: Циник
            Дьявол кроется в деталях, помните?
            Так что надеюсь Вами сказано:
            Меньше бы ПРИЧИН ДЛЯ ТАКОЙ памяти...
            Иначе очень странно

            "Слово не воробей. Вылетело - не поймаешь" , то есть - что сказано то сказано...
            Адекватное большинство правильно оценило направленность написанного.
    4. Babay Atasovich
      Babay Atasovich 14 августа 2021 19:32
      -10
      Цитата: ПиК
      Юрий Александрович Гарнаев до последних секунд продолжал управлять вертолетом, пытаясь спасти экипаж

      Не он первый и не он последний. Так заведено не только в авиации - "сам погибай, а товарища выручай!", это и на флоте, в сухопутных, и при прыганье в полынью для спасения девочек ( при неумении плавать!). Да что там?!!! Этот лозунг так вжился в нас с советских времен, что либеральное "моя хата с краю" полностью не может его вытеснить и 7милетняя девочка спасает своих младших братьев! yes
      1. Гуру
        Гуру 14 августа 2021 19:51
        +9
        Не он первый и не он последний. Так заведено не только в авиации - "сам погибай, а товарища выручай!", это и на флоте, в сухопутных, и при прыганье в полынью для спасения девочек ( при неумении плавать!). Да что там?!!! Этот лозунг так вжился в нас с советских времен, что либеральное "моя хата с краю" полностью не может его вытеснить и 7милетняя девочка спасает своих младших братьев! yes
        И Причем тут девочка спасшая своих братьев и наша авиация тушащая пожары в Турции, когда свои леса горят ?
        1. Babay Atasovich
          Babay Atasovich 14 августа 2021 20:55
          -4
          Цитата: Гуру
          И Причем тут девочка спасшая своих братьев и наша авиация тушащая пожары в Турции, когда свои леса горят ?

          belay инсульт был левой стороны?..
          Объясняю :
          Взятая мною цитата из комментария
          Цитата: ПиК
          Юрий Александрович Гарнаев до последних секунд продолжал управлять вертолетом, пытаясь спасти экипаж
          , где, как Вы уже прочли, рассказывается про подобное падение вертушки Ми-6 ПЖ
          Цитата: ПиК
          выполнявшая задание по тушению пожара с воздуха в условиях гористой местности, потерпела крушение. Трагедия произошла в горном ущелье близ Ле-Рова.

          говорит о том, что командир до последнего спасал своих товарищей! Как и девочка своих братишек , как и все остальные приведенные и не приведенные примеры! В первую очередь думают НЕ о себе , а о "товарищах"! wassat
  2. donavi49
    donavi49 14 августа 2021 16:27
    +20
    Судя по видео - провалились ниже минимума (или потеряли ориентировку и использовали неверный минимум), пытались перетянуть гору, даже в отчаянной попытке сбросили остаток воды. Но не хватило.

    Странно, что видимость отличная и так попали. Может усталость.
    1. тлауикол
      тлауикол 14 августа 2021 16:54
      +16
      тяжело им работать в таком рельефе - не хватает груженому самолету маневренности: ни вертикальной, ни горизонтальной. А летать приходится низко и медленно - иначе смысла нет. В Бурятии пробовали Бе-200 в горах при пожарах - не зашло. Слишком сложный рельеф.
      1. Babay Atasovich
        Babay Atasovich 14 августа 2021 19:39
        0
        Цитата: тлауикол
        Слишком сложный рельеф.

        Думаете этот Бешкин экипаж не проходил предполётную обстановку и не знал превышения всех высоток по маршруту? Скорее не хватило опыта при такой "высокопересечённой " местности..., а может и не было. Им некогда проходить обкатку в незнакомой местности.
        1. sifgame
          sifgame 14 августа 2021 21:03
          0
          Может движок один отказал, че гадать то теперь. Печаль.
      2. Гуру
        Гуру 14 августа 2021 19:53
        +10
        тяжело им работать в таком рельефе - не хватает груженому самолету маневренности: ни вертикальной, ни горизонтальной. А летать приходится низко и медленно - иначе смысла нет. В Бурятии пробовали Бе-200 в горах при пожарах - не зашло. Слишком сложный рельеф
        И после этого полетели тушить Турцию, laughing
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 20:54
          +9
          Цитата: Гуру
          И после этого полетели тушить Турцию,

          Где круче баблогенность, туда и послали.
          Экипажи летят не по своей воле.
          Не с них и спрос. hi
          1. Стропорез
            Стропорез 14 августа 2021 21:30
            +5
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            Где круче баблогенность, туда и послали.
            Экипажи летят не по своей воле.
            Не с них и спрос.

            Самолёт был в аренде у турок и кто то с этого рубил баблишко. Отношение арендаторов к имуществу арендодателей всем известно,будут будут выжимать всё возможное и невозможное.Лётчики были в командировке, получали валюту, поэтому, чем больше летаешь, тем больше получаешь. Т.Е. факторами катастрофы могли послужить и усталость и износ техники и.т.д.

            Родным приношу соболезноввания.
        2. Vasia
          Vasia 14 августа 2021 22:24
          -2
          Цитата: Гуру
          И после этого полетели тушить Турцию, laughing

          Побольше веселых смайликов, Гуру, они так уместны в разговоре о трагедии.
    2. Starover_Z
      Starover_Z 14 августа 2021 18:19
      +4
      Цитата: donavi49
      Судя по видео - провалились ниже минимума (или потеряли ориентировку и использовали неверный минимум), пытались перетянуть гору, даже в отчаянной попытке сбросили остаток воды. Но не хватило.

      Странно, что видимость отличная и так попали. Может усталость.

      Прочёл предположение что в условиях интенсивной жары и возможно жара от пожаров не хватило тяги двигателей для подъёма над горой...
      Жаль мужиков, экипаж... Они сделали что могли...
      1. Yarasa
        Yarasa 14 августа 2021 19:21
        0
        Цитата: Starover_Z
        возможно жара от пожаров не хватило тяги двигателей для подъёма над горой.

        Скорее всего это и есть главная причина.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке 14 августа 2021 20:59
        0
        Цитата: Starover_Z
        Прочёл предположение что в условиях интенсивной жары и возможно жара от пожаров не хватило тяги двигателей для подъёма над горой...

        По идее, близ пожаров (восходящих потоков) и низходящие имеются.
    3. dauria
      dauria 14 августа 2021 19:25
      +6
      Странно, что видимость отличная и так попали. Может усталость.

      Не знаю про Бе-200, а на вертолётах в жару в горах автоматический ( по забросу температуры) уход движка "на малый газ" случался . Сыпались вниз, если было куда , запускали или плюхались .
    4. Azis
      Azis 14 августа 2021 20:54
      0
      Я сначала подумал, что сброс воды для тушения, а там и тушить-то нечего - полулысая горка... После Вашего комментария сброс более понятен.
    5. Удав КАА
      Удав КАА 14 августа 2021 21:29
      +5
      Цитата: donavi49
      Судя по видео - провалились...

      При просмотре видео обратил внимание (0:52) на висящий над горой "шар". Это был аэростат, дирижабль или воздушный шар? Но в зону бедствия (зона лесного пожара) такие ЛА не пускают... Выходит -- НЛО ?
      О причине падения. Скорее всего помпаж двигунов, когда в них попадают продукты горения... И второе. Когда бросаешь рукоять газа (оборотов) на максимум , чтобы уйти от столкновения с землей, идет "проседание" тяги на пару секунд... Тимуру Апакидзе в свое время именно их и не хватило... Боюсь, что из-за недостаточной высоты, именно такое и случилось с Бе-200П ныне в туретчине...
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell 14 августа 2021 23:29
        +4
        Безумно жаль экипаж, но сдается мне необходимо дождаться результатов расследования: какой заход на посадку? Почему повернули в право? Нужны данные - их нет еще
        Цитата: Удав КАА
        Когда бросаешь рукоять газа (оборотов) на максимум,... идет "проседание" тяги на пару секунд...
        если позволите - это характеристика двигателей с форсажной камерой: при увеличении оборотов от Малого Газа до Максимала - сопло закрывается; при включении Форсажа оно открывается - в это мгновение происходит проседание тяги; поэтому истребители не уходят на второй круг на форсаже, только на Максимале. У него явно не Форсажные движки. Надо ждать данные, скорбный день...
    6. Летун_64
      Летун_64 14 августа 2021 22:12
      +4
      Странность в том что после сброса они пошли в доль хребта и стали доворачивать в право на гору, а не влево в долину. Да потерять ориентировку они не могли, на борту турки были. В нете уже полно фото в другого ракурса, с правой стороны долины, там населенный пункт.
  3. Гуру
    Гуру 14 августа 2021 19:43
    +10
    Лучше задай вопрос -А почему Сибирь тушить было НЕ КОМУ , а вот для Турции всегда пожалуйста ?
    1. sifgame
      sifgame 14 августа 2021 21:06
      -1
      Что правда никто не тушит Сибирь? Некому?
    2. region58
      region58 Вчера, 01:29
      -2
      Цитата: Гуру
      Лучше задай вопрос

      Да, вопросы есть. К примеру: где находятся очаги пожара в Сибири, где рядом может приземляться БЕ-200, где ему воду забирать? Вдруг окажется так, что и нет смысла его применить в определённых условиях?
  • Арон Заави
    Арон Заави 14 августа 2021 16:20
    +28
    Какая трагедия. Летчики спасатели и пожарники самые достойные представители своей професси. R.I.P.
  • Ратник-80
    Ратник-80 14 августа 2021 17:22
    0
    Блин обидно , земля пухом пилотам и экипажу . Человеческий фактор наверное , они там наверное десятки заходов каждый день делали . БЕ-200 машина надёжна и правильно что мы другим помогаем , не смотря на вой определённых людей
    1. Гиперион
      Гиперион 14 августа 2021 17:51
      +31
      Цитата: Ратник-80
      правильно что мы другим помогаем , не смотря на вой определённых людей

      Ну так ранец для пожаротушения в зубы и вперед - помогать. Вот это будет "правильно". Напомогали уже киргизам, казахам и прочим тюркам до такой степени, что они русских за русский язык бьют в своих "независимых" республиках. А бывший азербайджанский посол так вообще по всему русскому народу прошелся.
      Что-то часто наши летчики стали гибнуть из-за Турции по тем или иным причинам...
      1. Ратник-80
        Ратник-80 14 августа 2021 18:20
        -8
        Я не знаю как вы , а я не хочу уподоблятся другим , русский народ всегда славился отзывчивостью , мы помогаем не их правительствам а простому народу и я горжусь этим как и погибшие пилоты , пусть земля им будет пухом . Это не значит , что не надо отстаивать свои интересы и права , а ваше сообщение попахивает нацизмом
        1. Гиперион
          Гиперион 14 августа 2021 18:36
          +11
          Цитата: Ратник-80
          русский народ всегда славился отзывчивостью

          Пора уже понять: отзывчивость в этом мире мало что значит. Не делай добра - не получишь зла. Мирового интернационализма не случилось, особенно у тюрков с их пантюркизмом. В России, у российского народа проблем море. А турки и сами справятся. Российские туристы и так им помогают - ежегодно приносят 10 млрд. долл.
          Цитата: Ратник-80
          а ваше сообщение попахивает нацизмом

          У вас с обонянием что-то неладно. От ковида должно быть...
          1. Ратник-80
            Ратник-80 14 августа 2021 21:00
            -7
            Этот нигилизм я не приемлю , зачем равнятся на людей котрые из вне , мы стали великой державой не просто так , а благодаря нашим качествам , многие в мире уважают это и признают это , вы же предлагаете все это выкинуть и превратится идеолагически в анклав который ненавидет своих соседей , всячески огораживаиться от них , это глупо
            1. Гиперион
              Гиперион 14 августа 2021 21:15
              +6
              Цитата: Ратник-80
              вы же предлагаете все это выкинуть и превратится идеолагически в анклав который ненавидет своих соседей , всячески огораживаиться от них , это глупо

              Ничего подобного я не предлагаю, глаза протрите... Просто приоритеты надо расставлять правильно. Сначала помощь своей стране и своему народу, а потом уже другим странам на взаимовыгодной основе. При СССР уже проходили вариант помощи многим странам по велению интернационального долга. Что в итоге? Сколько долгов списали? А что взамен? Тот же Крым российским сколько стран признали? Всего 8, и в этом списке нет ни одной бывшей республики СССР.
              1. Нормаль ок
                Нормаль ок Вчера, 11:34
                0
                Ратник путает "отзывчивость народа" с экономическими отношентями эпохи капитализма. Уже по всем каналам прошло, что самолеты были в аренде у турок. За нехилые деньги.
                1. Гиперион
                  Гиперион Вчера, 11:43
                  +1
                  Цитата: Нормаль ок
                  Уже по всем каналам прошло, что самолеты были в аренде у турок. За нехилые деньги.

                  Нехилые... 1.7 млрд. руб. В то время как прямой ущерб горящим лесам в России оценивают в 1 млрд. А здоровье людей, в условиях задымления кто посчитает?
                  Про стоимость самолета не буду писать. В инете данные есть. Летчики - вот главная неоценимая потеря...
          2. didra
            didra Вчера, 11:26
            -1
            Мы когда окончательно это поймём - перестанем быть русскими.
            1. Гиперион
              Гиперион Вчера, 11:33
              +1
              Цитата: didra
              Мы когда окончательно это поймём - перестанем быть русскими.

              Оставьте эту патетку. Русские сокращаются по полмиллиона человек в год. Если сейчас мы не сфокусируемся на помощи русским, то мы не только "перстанем быть русскими", а конкретно "перстанем быть".
      2. Ратник-80
        Ратник-80 14 августа 2021 18:36
        +5
        Если честно , если будет гибнуть ребенок или старая женщина для меня не будет разницы какой она национальности , это и отличает наш народ от других , я не хочу потерять это в себе , потому что это роднит меня со своими предками русскими , а с чем вас роднит ваше мировоззрение , да и просто память пилотов вы своим коментом вы оскорбляте , которые спасали жизни
        1. Гиперион
          Гиперион 14 августа 2021 18:49
          +7
          Цитата: Ратник-80
          если будет гибнуть ребенок или старая женщина для меня не будет разницы какой она национальности , это и отличает наш народ от других

          В смысле, представитель другого народа никогда не спасет ребенка или женщину? Ну и кто тут нацист?
          Цитата: Ратник-80
          да и просто память пилотов вы своим коментом вы оскорбляте , которые спасали жизни

          Не факт. Может пилоты сами думали: "какого мы здесь в Турции, если у нас в России горит?" Но приказ есть приказ...
          1. Svarog
            Svarog 14 августа 2021 20:23
            +3
            Цитата: Гиперион
            Не факт. Может пилоты сами думали: "какого мы здесь в Турции, если у нас в России горит?" Но приказ есть приказ...

            Да..интересно, что турки думают.. о нас.. убили летчиков..посла.. теперь наши гибнут за турецкий лес, когда свой горит..сюр какой то.. У нас у руководства страной совсем с кукухой плохо.. как можно заботиться о государстве, которое вовсе недружественное даже..при этом плевать на своё.
            1. sifgame
              sifgame 14 августа 2021 21:12
              -7
              Да на первый взгляд так, да и на второй тоже. Путин добрый и милостивый. Международная политика это называется. Выгодно значит. Мы ж не знаем всего.
              1. Svarog
                Svarog 14 августа 2021 21:17
                +6
                Цитата: sifgame
                Международная политика это называется. Выгодно значит. Мы ж не знаем всего.

                Мы же не знаем всего.. это часто используют люди, которые не хотят видеть очевидное.. Мы знаем достаточно, что бы делать выводы.. и этого вполне хватает..мы видим, что к собственному народу относятся, как к быдлу и расходному материалу, мы видим, что тушить турецкий лес властьимущим интереснее чем свой.. мы видим, что за убийство нашего посла, Пешкова.. и других.. возмездия достойного не было.. Когда это Россия перед турком прогибалась? Я уже не говорю о СССР, где с ними вообще разговор короткий был.. Другими словами мы видим тотальную деградацию всего и вся...
                1. самый главный
                  самый главный 14 августа 2021 21:41
                  +3
                  Цитата: Svarog
                  Другими словами мы видим тотальную деградацию всего и вся...

                  Это видят уже практически все, кроме умственно отсталых и причастных к полному развалу.
            2. didra
              didra Вчера, 11:28
              0
              Детский сад, вторая группа.
        2. for
          for 14 августа 2021 19:57
          +2
          Цитата: Ратник-80
          для меня не будет разницы

          Разница в том, что вы сами будете спасать, а не направите кого то
          1. Ратник-80
            Ратник-80 14 августа 2021 20:20
            -4
            Я не знаю может я такой , но я без колебаний пошёл бы спасать , и если бы погиб , я для себя считаю лучшей смертью , я много пожил и повидал
            1. Гиперион
              Гиперион 14 августа 2021 21:25
              +4
              Цитата: Ратник-80
              Я не знаю может я такой

              Да, да. Вы такой один. Все кругом прожженные циники и нигилисты, а вы - средоточие милосердия и король эмпатии. Я удивлен, честно говоря, как вы, при всей вашей доброте, до сих пор в интернете комменты строчите, а не вылетели уже ближайшим рейсом в Турцию. Никто кроме вас, Игорь, никто кроме вас...
              1. Ратник-80
                Ратник-80 14 августа 2021 22:07
                -4
                Заметьте я не писал что я один такой , а просто такой , какой меня мама родила и отец воспитал и видя как наши ребята совершают подвиги , я горжусь ими , я не гордый и не буду говорить что я так смогу , но их поступки наших героев мне дают большую надежду , что мы все ещё народ победитель
                1. Гиперион
                  Гиперион Вчера, 10:39
                  +2
                  Цитата: Ратник-80
                  а просто такой , какой меня мама родила и отец воспитал

                  "Простой советский паренек - сын столяра и плотника"...
                  Цитата: Ратник-80
                  я не гордый и не буду говорить что я так смогу ,

                  Ну, вот... Я-то думал: вы - герой, а вы только "сочувствующий"...
                  Цитата: Ратник-80
                  поступки наших героев мне дают большую надежду , что мы все ещё народ победитель

                  То есть, вы даже не уверены, что мы народ победитель, а только надеетесь на это. Ясно-понятно...
                  1. Комментарий был удален.
            2. for
              for 14 августа 2021 21:40
              +5
              Цитата: Ратник-80
              Я не знаю может я такой

              Это ваш выбор. Но есть ещё один выбор , это будет между близким или дальним человеком.
      3. Tank Hard
        Tank Hard 14 августа 2021 22:00
        +8
        Цитата: Гиперион
        Ну так ранец для пожаротушения в зубы и вперед - помогать. Вот это будет "правильно". Напомогали уже киргизам, казахам и прочим тюркам до такой степени, что они русских за русский язык бьют в своих "независимых" республиках. А бывший азербайджанский посол так вообще по всему русскому народу прошелся.
        Что-то часто наши летчики стали гибнуть из-за Турции по тем или иным причинам.

        Совершенно согласен с Вами. Надоело. hi
      4. Tank Hard
        Tank Hard 14 августа 2021 22:23
        +5
        Цитата: Гиперион
        Ну так ранец для пожаротушения в зубы и вперед - помогать.

        Ну, немного из прошлого и личного..:

        Работа
        Сегодня,впрочем как тогда,
        Идём мы в связке трое.
        Ещё не кончилась вода,
        Ещё сирены воют.
        Нам это братцы не досуг,
        Мы щупаем пространство.
        Уже один попался труп,
        Нельзя нам ошибаться!
        Здесь дымом весь забит проём,
        А кислорода мало.
        Мы реже дышим, но идём,
        Подмога где-то встала.
        Сегодня сборное звено,
        И старший с пятой части.
        Попался кто то бы живой,
        И это было счастье!
        Но мы наткнулись на баллон..,
        Раздувшийся от жара.
        Схватив его-выносим вон,
        Подальше от пожара.
        А вот "спецы" уже спешат,
        И поправляют КИПы.
        Что же, наша очередь прошла..,
        И сжался день до мига...
        Он как то быстро пролетел,
        И мы молчим немые...
        Спасти сегодня не успел,
        Простите нас живые...

        Всем причастным и тем с кем служил посвящается.
        (стих мой)
        1. Гиперион
          Гиперион Вчера, 10:59
          +2
          Цитата: Tank Hard
          Всем причастным и тем с кем служил посвящается.
          (стих мой)

          Браво, хороший стих, жизненный! good
    2. Летунъ
      Летунъ 14 августа 2021 17:58
      +27
      Цитата: Ратник-80
      и правильно что мы другим помогаем , не смотря на вой определённых людей

      "Другие люди" говорили о том, что в первую очередь надо помогать своим, а у нас реально странная политика, нас в дверь, а мы в окно. Всë хорошенькими хотим выглядеть для забугорных...
    3. Yarasa
      Yarasa 14 августа 2021 19:22
      -7
      Цитата: Ратник-80
      и правильно что мы другим помогаем , не смотря на вой определённых людей

      вот этот комент достоен уважения. РЕСПЕКТ. Вам плюс.
    4. Стропорез
      Стропорез 14 августа 2021 21:14
      +5
      Цитата: Ратник-80
      . БЕ-200 машина надёжна и правильно что мы другим помогаем , не смотря на вой определённых людей

      У нас лес горит миллионами гектар, , наш русский лес ,а мы туркам тушим
  • Горный стрелок
    Горный стрелок 14 августа 2021 17:32
    +5
    Цитата: Бережливый
    Соболезную семьям и коллегам погибшего экипажа

    Присоединяюсь. Какая трудная и опасная работа в сложном рельефе...
  • Ольховский
    Ольховский 14 августа 2021 16:12
    +8
    Соболезную семьям погибших.
    Вряд-ли кто выжил.
    1. Pytnik
      Pytnik 14 августа 2021 16:16
      +5
      Выживших нет , самолет наш , принадлежал Морской авиации ВМФ России , погибли 5 наших и 3 гражданина Турции ...
      1. Удав КАА
        Удав КАА 14 августа 2021 21:40
        0
        ТАСС дает другой расклад: 6 человек -- наши, 2 -- представители турецкой лесоохраны и противопожарной службы.
        Но от этого не легче.
  • Pete Mitchell
    Pete Mitchell 14 августа 2021 16:13
    +9
    Они улетели... Скорбный день
  • sifgame
    sifgame 14 августа 2021 16:13
    -3
    Ну это очень нехорошо
  • Камчатский
    Камчатский 14 августа 2021 16:18
    +3
    Небо им пухом... Соболезнования близким.
  • Вадим237
    Вадим237 14 августа 2021 16:19
    +1
    Судя по всему теперь эксплуатация Бе 200 прм тушении пожаров в Турции прекратится на неопределённое время.
  • ROSS 42
    ROSS 42 14 августа 2021 16:19
    +1
    Выражаю соболезнования родственникам погибших.
  • kventinasd
    kventinasd 14 августа 2021 16:19
    +9
    Турецкие СМИ сообщают, что на борту находились:
    — шесть российских специалистов
    — сотрудник Главного управления лесного хозяйства
    — сотрудник Турецкой авиационной ассоциации.
    Самолет был арендован в России и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции.
    Момент столкновения пожарного самолета Бе-200 с горой в Турции на 50 секунде видео
    1. Konnick
      Konnick 14 августа 2021 16:28
      +4
      Самолет был арендован в России и находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции.


      А это не тот самолет который был в Греции?

      Во время операции против огромного лесного пожара в Варибоби у самолета в воздухе произошла проблема с двигателем. Двум пилотам удалось приземлиться на Бериеве в аэропорту Элефсина в западной Аттике.


      Источник: https://rua.gr/news/obschestvo/43005-be-200-vyshel-s-boya-iz-za-neispravnosti.html
      1. donavi49
        donavi49 14 августа 2021 17:18
        +15
        Нет, это вообще военный борт (серенький).
        Пишут что 20 - регистрация совпадает.

        1. Эррр
          Эррр 14 августа 2021 17:37
          +14
          Совсем ведь новая машина. Сегодня ровно полтора года со времени первого её полёта. Единственный поисково-спасательный Бе-200ЧС ("Александр Мамкин", б/н 20 желтый, RF-88450, заводской № 64620090311) с функцией пожаротушения в составе МА ВМФ РФ. Грустно до крайности.
    2. Azis
      Azis 14 августа 2021 20:59
      -6
      Как принято в последнее время в Турции, съёмка велась заблаговременно?
    3. Летун_64
      Летун_64 Вчера, 23:58
      0
      Момент столкновения
      Вот на этом видео четко видно что самолет после сброса воды прошел вдоль склона гребня и потом почему-то начал правый разворот вправо на гору когда целесообразней было выполнить левый разворот. Очень эта ситуация не понятна. На форум авиа еще в 12 году обсуждали катастрофу Ка-32т при тушении пожара, тогда тури наших не допустили к расследованию, но по просочившейся информации среди сотрудников нефтеюганской компании, турки настаивали о сбросе води с высоты ниже безопасной, чтобы хорошо пролить и не было повторных возгораний, там тоже были турки на борту.
  • Кonstanty
    Кonstanty 14 августа 2021 16:22
    +1
    Cоболезнования родственникам погибших. sad
  • сергей2183
    сергей2183 14 августа 2021 16:26
    +40
    Якутию надо тушить ,а не турцию и грецию
    1. Вадим237
      Вадим237 14 августа 2021 17:13
      +2
      Применение Бе 200 в Якутии затруднено в виду отсутствия там больших прудов ждя забора воды - самолётам нужно лететь сотни километров на аэродромы и там заправляться а учитывая плотность дыма он при попадании в двигатель может вызвать помпаж что ещё больше затрудняет там применение авиации.
      1. faiver
        faiver 14 августа 2021 17:31
        +17
        вопрос не в "больших прудах", а в сильном задымлении, и ремонте ВПП в Якутске, а на счет больших прудов - у нас есть река Лена... hi
      2. HaByxoDaBHocep
        HaByxoDaBHocep 14 августа 2021 17:32
        +5
        ты реку Лена видел? средняя ширина от 1200 до 1400 метров, этого мало для Бе-200?
        1. Сергей Михайлович Карасёв
          Сергей Михайлович Карасёв 14 августа 2021 18:23
          +8
          средняя ширина от 1200 до 1400 метров, этого мало для Бе-200?

          А ему обязательно поперёк реки нужно садиться?
      3. DenVB
        DenVB 14 августа 2021 17:36
        +15
        Цитата: Вадим237
        Применение Бе 200 в Якутии затруднено в виду отсутствия там больших прудов ждя забора воды

        Там есть разные речушки. Лена, например.

        Цитата: Вадим237
        а учитывая плотность дыма он при попадании в двигатель может вызвать помпаж

        Вы так мастерски придумываете отмазки, могли бы в пресс-секретари идти. А в Турции пожары бездымные?
        1. Околоточный
          Околоточный 14 августа 2021 21:50
          -8
          Смотрю куча специалистов по тушению пожаров возникла в статье. Не стыдно пиарится на такой теме? Ничего святого нет? Лена? Так вперёд за штурвал и на Лену! Тяму не хватает? Так помолчи лучше.
          1. DenVB
            DenVB 14 августа 2021 21:54
            +2
            Цитата: Околоточный
            Лена? Так вперёд за штурвал и на Лену!

            Это еще что за одаренная личность? У нас уже можно взять пожарный гидросамолет на "покататься", как в каршеринге? Скажите, где их дают, я с удовольствием сяду за штурвал и на Лену!
      4. самый главный
        самый главный 14 августа 2021 21:46
        +5
        Цитата: Вадим237
        Применение Бе 200 в Якутии затруднено в виду отсутствия там больших прудов ждя забора воды -

        Кроме Якутии полыхает полстраны. А отправили их тушить турцию. Что это, если это не предательство интересов страны?
        1. DenVB
          DenVB 14 августа 2021 21:58
          +1
          Предательство и есть. Но многие поддерживают. Не знаю, кто они такие. Может, в Нерезиновой живут. Турция им важнее, они туда отдыхать ездят. А какая-то Якутия - да гори она огнем, там и люди-то не живут, так, нищеброды разные...
    2. 30 вис
      30 вис 14 августа 2021 18:45
      +9
      Арендовала Турция ... У самих пол России горит , а здесь отдали в аренду . Что у страны денег нет свои пожары тушить ! ? Жадность и услужливость ... Что то стала выбешивать эта наша услужливость разным туркам и прочим неблагодарным киргизам .. Меньше суетиться нужно в услужливости , - " Не мечите бисер перед свиньями " ! «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Библейская мудрость . Беречь народ свой нужно и страну , а не угождать .
    3. Azis
      Azis 14 августа 2021 21:04
      +4
      На 00:00 мск 12.08.2021 на территории Российской Федерации действовало 183 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1 635 785 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:
      - 111 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 472 914 га (Республика Саха (Якутия));
      - 22 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 122 393 га (Иркутская область);
      - 4 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 6 665 га (Чукотский автономный округ);
      - 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 2 198 га (Республика Башкортостан);
      - 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 2 000 га (Костромская область);
      - 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 397 га (Оренбургская область);
      - 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 278 га (Красноярский край);
      - 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 200 га (Волгоградская область);
      - 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 132 га (Магаданская область);
      - 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 60 га (Камчатский край);
      - 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 29 га (Республика Коми);
      - 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 9 га (Свердловская область);
      - 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 6 га (Пермский край);
      - 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 2 га (Ямало-Ненецкий АО);
      - 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем менее 1 га (Кировская область);
      - 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 22 302 га (Республика Саха (Якутия) – ПП «Ленские столбы»);
      - 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 4 600 га (Республика Мордовия – Мордовский ГЗ им. Смидовича);
      - 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 9 га (Чувашская Республика – ФГБУ Государственный ПЗ «Присурский»).
      - 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем 40 га (Саратовская область);
      - 1 пожар на землях иных категорий на площади, пройденной огнем 1 550 га (Республика Саха (Якутия) – Хангаласский муниципальный район.);
      - 1 пожар на землях иных категорий на площади, пройденной огнем 2 га (Ямало-Ненецкий АО – Пуровский район).
      https://aviales.ru/popup.aspx?news=6761
  • sabakina
    sabakina 14 августа 2021 16:26
    -2
    Твою дивизию.....Дай Бог и Пресвятая Богородица, чтобы остались живы....
  • Комментарий был удален.
    1. Ruslan67
      Ruslan67 Вчера, 02:07
      -3
      Это сейчас про Казань ,Уфу или Махачкалу? Достали am fool
  • Boxer
    Boxer 14 августа 2021 16:31
    +3
    Очень жаль ребят. Соболезнования семьям и близким погибших.
  • Старый Хрен
    Старый Хрен 14 августа 2021 16:31
    +29
    А сколько погибло наших граждан в Якутии из-за пожаров и мега-смога над городами? От сердечно-сосудистых заболеваний, от болезней органов дыхания и т.д.
    Вообще-то у нас вся Сибирь полыхает, если кто забыл. И что-то на тушении пожаров в Сибири не видно турецких самолетов от слова совсем.
    Лётчикам вечная память, а вот кто их послал - тем бы надо задать вопросы.
    1. Pavel73
      Pavel73 14 августа 2021 16:47
      -18
      Не поддерживаю. Конечно тушить надо и свои пожары. И самолётов таких надо побольше, сдерживает отсутствие своих двигателей. Но в данном случае важное значение имеет и политика. В хорошем смысле этого слова.
      1. Stas157
        Stas157 14 августа 2021 17:11
        +17
        Цитата: Pavel73
        Но в данном случае важное значение имеет и политика.

        Какая политика, если хата своя горит? Тушили бы Якутию были бы все живы.
        1. Гиперион
          Гиперион 14 августа 2021 17:58
          +14
          Цитата: Stas157
          Какая политика, если хата своя горит?

          Тем, кто послал в Турцию самолеты, "хата", по всей видимости, не своя. Так, временное жильё...
          1. Svarog
            Svarog 14 августа 2021 20:08
            +3
            Цитата: Гиперион
            Так, временное жильё...

            Скорее место кормежки..
      2. ProkletyiPirat
        ProkletyiPirat 14 августа 2021 17:19
        -2
        1)леса везде горят, это не проблема, проблема когда они горят близко к стратегически значимому имуществу, навроде ЛЭП, газопровода, и т.п.
        2)бе-200 хорош как самолёт но вот как инструмент тушения не очень, это вообще типичная проблема всех пожарных самолётов с забором воды на глисе, им нужны большие открытые пространства как в месте забора так и в месте сброса, в итоге самолёты(C-130, Ил-76 и т.п.) с баками внутри и с забором воды на временном грунтовом аэродроме, оказываются чуть менее производительны но куда эффективнее, при этом производительность легко обеспечить количеством бортов(через аренду).
        1. Konnick
          Konnick 14 августа 2021 17:43
          +6
          самолёты(C-130, Ил-76 и т.п.) с баками внутри и с забором воды на временном грунтовом аэродроме, оказываются чуть менее производительны

          Ну не скажите, был свидетелем как Ил-76 "Михаил Водопьянов" набирал в аэропорту Анапы воду для тушения леса в заповеднике Утриш, через один стандартный пожарный рукав...лес сгорел...
          1. ProkletyiPirat
            ProkletyiPirat 14 августа 2021 18:23
            -3
            Цитата: Konnick
            был свидетелем как Ил-76 ... через один стандартный пожарный рукав

            это проблема не метода тушения, а реализации конкретного варианта(способа), например есть установки где используются три модуля, 1)стационарно устанавливаемая платформа внутри ЛА, 2)большой быстро сменяемый бак 3)выдвижной манипулятор водо\пено подачи с видео-камерами-прицелами, на ютьюбе видел видео с установкой внутри малых\средних ВТА.
      3. Старый Хрен
        Старый Хрен 14 августа 2021 17:27
        +19
        "Но в данном случае важное значение имеет и политика."
        Правильно. Когда полыхает твой дом с родными самое правильное решение отправить пожарных за три-девять земель. Политика ничего личного.
        1. vindigo
          vindigo 14 августа 2021 17:48
          +13
          Эти турки и греки, итальянцы, португальцы, прочие европейцы нас, наверно, за идиотов считают. В России своих проблем много, а мы к ним лезем, то пожары тушим, то последствия землетрясения разбираем, то с ковидом помогаем. Что то не видно от них в свою очередь помощи. Поддерживают санкции и против России действуют.
          1. Azis
            Azis 14 августа 2021 21:10
            +1
            Санкции - ерунда. Деньги!!!
        2. Околоточный
          Околоточный 14 августа 2021 21:51
          -3
          У вас ник правильный, именно Старый..., в точку, по шерсти и кличка.
    2. ansons
      ansons 14 августа 2021 17:03
      -4
      Свои пожары тушатся с помощью Ил-76 который берёт в четыре раза больше воды, где есть возможность также и Бе-200 применяют, для них нужно подходящее место для забора воды. А в целом пожарные уж точно без "кухарок" разберутся что, где и как тушить.
      1. AUL
        AUL Вчера, 07:21
        0
        Цитата: ansons
        А в целом пожарные уж точно без "кухарок" разберутся что, где и как тушить.

        Пожарные то разберутся, где и как, да только приказы "где и как" отдают не они!
    3. donavi49
      donavi49 14 августа 2021 17:03
      +6
      В Якутии Бе-200 очагово можно применять. Мало разведанных водоемов пригодных и от них далеко лететь. Там эффективнее обычные ВТАшные борты с баками гонять.


      Плюс масштаб иной. Даже если согнать всю авиацию - это ничего толком не даст. Даст только обильный дождичек. В Турции тут 2 в 1 - и реклама за счет самой эффективной работы (заборов воды вагон, в 5-10 минутах от пожара), и заработок денежек/защита интересов туристов и туркомпаний. Плюс там работают локально. То есть можно переломить ситуацию малыми силами - опять же выставить в лучшем свете товар.
      1. фигвам
        фигвам 14 августа 2021 17:11
        +24
        Цитата: donavi49
        В Турции тут 2 в 1 - и реклама за счет самой эффективной работы (заборов воды вагон, в 5-10 минутах от пожара), и заработок денежек

        А получилось наоборот гибель людей, антиреклама самолёта и потеря денег.
        1. donavi49
          donavi49 14 августа 2021 17:21
          +7
          Ну это всегда высокие риски. В Португалии вроде когда летали еще давно, там тоже чуть не разбились, срубили макушки леса, но выскочили. Однако там было СМУ+задымление. По крайней мере в разборе ситуации это фигурировало. А тут условия фактически идеальные по видимости.

      2. Ратник-80
        Ратник-80 14 августа 2021 17:33
        +5
        Плюс вам , поливай с воздуха , не поливай , если пал идёт хрен затушеш , это комплекс работ , отсекающие просики и наземная работа в комплексе с авиацией . Кто в лес ходит знает , дерево очень сухое под жарой , горит как порох , если еще и торф , то вообще неделю тлеть может , пожары в сибири это даже не из за человечества иногда , уже давно доказано , огромные участки сибири много раз выгорали когда человека в помине небыло
      3. faiver
        faiver 14 августа 2021 17:38
        +6
        Мало разведанных водоемов пригодных и от них далеко лететь
        - Ил-76 у нас в Якутии тоже ограничен в применении, количеством соответствующих взлеток и лететь тоже далеко, пять Франций как никак и шестая часть страны
      4. Ратник-80
        Ратник-80 14 августа 2021 17:48
        0
        Могу сказать еще бывают пожары , именно при верховом пале когда пожар движется со скоростью 70 км в час , и деревья даже не горят а взрываются из нутри , поскольку температура достигает более 1000 градусов
      5. Azis
        Azis 14 августа 2021 21:15
        +2
        Есть же технология искусственного вызова дождя - распыление йодистого серебра или "сухого" льда, и самолет Ан-26 "Циклон". Да, дорого, но нужно.
        1. donavi49
          donavi49 14 августа 2021 21:27
          +2
          Так он же вызывает дождь в нужном месте из облаков уже сформировавшихся. Когда небо чистое, никакого дождя не будет.
          1. Azis
            Azis 14 августа 2021 21:40
            -2
            Ну да, над всей Якутией - безоблачно? Когда перед парадом в Москве облака разгоняли - стабильно дня через 3 у нас проливало. Навеяло: "Над всей Испанией безоблачное небо" или "В Сантьяго идёт дождь"
    4. Гардамир
      Гардамир 14 августа 2021 17:47
      +1
      не видно турецких самолетов от слова совсем.
      интересно, кто те патриоты, что вам минусы наставили?
    5. MaikCG
      MaikCG 14 августа 2021 18:28
      -9
      У одного половина Сибири, у второго вся Сибирь полыхает, вы уж там определитесь с политикой партии. У вас не Сибирь, у вас Калифорния пылает, а Илон Маск даже не почесался.
      1. Rusticolus
        Rusticolus Вчера, 09:57
        -1
        Я вот смотрю в окно, и у меня в Сибири ни чего не горит. А что там рагулью и столичной либерастне после передоза мерещется, мне как то пофиг.
        1. Tank Hard
          Tank Hard Вчера, 18:04
          0
          Цитата: Rusticolus
          Я вот смотрю в окно, и у меня в Сибири ни чего не горит.

          Врут наверное?[media=https://ria.ru/20210815/yakutiya-1745790515.html]
          По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 166 природных пожаров, за сутки ликвидировано 10 на общей площади свыше 110 тысяч гектаров. На тушении задействовано свыше 4,9 тысячи человек и 867 единиц техники, привлеченных органами управления якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны.

          ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости.
  • Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов 14 августа 2021 16:38
    +6
    ***
    Упокой, Господи души новопреставленных воинов-огнеборцев при тушении огненной стихии погибших, прости им вся согрешения их вольныя и невольныя, даруй им Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих, и сотвори им вечную память.

    Помилуй, Господи, отшедших в жизнь вечную без Святаго Крещения.
    Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя.
    ***
  • Циник
    Циник 14 августа 2021 16:39
    +1
    Соболезную, вечная память...
  • Baku 2021
    Baku 2021 14 августа 2021 16:47
    0
    У Азербайджана тоже один БЕ-200, который тушил пожары в Турции до последнего дня.
    Кроме того более 90 пожарных машин, 15 вертолетов, 700+ пожарников Азербайджана, многие из них получили тяжелые ожоги, травмы.
    1. по привычке
      по привычке 14 августа 2021 16:59
      +10
      Ну, вашим то сам бог велел Турции помочь.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ 14 августа 2021 17:46
        +2
        Ну, вашим то сам бог велел Турции помочь.

        Уточнение - аллах, а не бог.
        1. по привычке
          по привычке 14 августа 2021 18:29
          +3
          Бог един. Имён много.
    2. 30 вис
      30 вис 14 августа 2021 18:51
      +4
      Цитата: Baku 2021
      У Азербайджана тоже один БЕ-200, который тушил пожары в Турции до последнего дня.

      Так вы им должны , передолжны . Не удивлюсь если в пол Азербайджана ваш хан пошлёт в Турцию пожар тушить . Остальные у нас на рынках будут сидеть, гнилыми . полиэтиленовыми помидорами торговать . .
    3. Ищущий
      Ищущий 14 августа 2021 21:20
      0
      ну так КАРАБАХ надо же отрабатывать.
  • Hog
    Hog 14 августа 2021 16:49
    +1
    Земля пухом.
  • aleks700
    aleks700 14 августа 2021 16:51
    +14
    Уж лучше бы свою тайгу тушили. Может живы были. Царствие небесное им.
  • svp67
    svp67 14 августа 2021 17:03
    +3
    Людей жаль, как жаль и погибший самолет...
    Огромные соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия
  • Кэптен45
    Кэптен45 14 августа 2021 17:21
    -1
    Земля пухом, вечная память! На боевом посту погибли.
    Всё-таки один вопрос по видеоролику в статье - это реально сейчас столько бездельников с айфонами,что они всё подряд снимают или кто-то специально отслеживал работу самолёта и заснял аварию?
    1. donavi49
      donavi49 14 августа 2021 17:34
      +3
      Они тушат в населенных районах Турции. У каждого есть смартфон. Вот возможно этот же Бе-200 или другой военный (серенький) в Турции.


      А вот целый вертолетный поезд нескольких стран мира (Казахстан, Азербайджан и еще кто-то) с забора летит на тушение.


      А вот Азербайджанский Бе-200 загружается.
      1. vindigo
        vindigo 14 августа 2021 18:01
        +6
        Жалко у нас такое не снять. Вертолетный поезд нескольких стран мира.
        1. Ищущий
          Ищущий 14 августа 2021 21:24
          +1
          только "страны мира" какие-то односторонние-пантюркисткие
          1. vindigo
            vindigo Вчера, 14:27
            0
            Дружат они, что сказать. И мы зачем-то к ним лезем. Путин, наверно, тюрком себя считает. Хотелось бы увидеть панславянское объединение. У нас славянин славянину-смертельный враг.
    2. МБРШБ
      МБРШБ 14 августа 2021 17:48
      +3
      это реально сейчас столько бездельников с айфонами

      правильный вопрос - реально еще остались люди без смартфонов? А в данном видео снимали местные жители, вероятно ребёнок или домохозяйка (бездельники, естественно)
      1. Кэптен45
        Кэптен45 Вчера, 16:06
        0
        Цитата: МБРШБ
        правильный вопрос - реально еще остались люди без смартфонов?

        Да, у меня нет и он мне не нужен, и ещё с десяток таких же знаю. Как-то без них живём и ничего, нормально.
    3. Andobor
      Andobor 14 августа 2021 18:10
      -6
      Цитата: Кэптен45
      - это реально сейчас столько бездельников с айфонами,что они всё подряд снимают

      В Турции плотность населения в 300 раз выше чем Якутии, кто ни будь да снимет, и ответ почему Турцию тушат а Якутию нет смысла, леса по природе должны гореть, людей защитить и достаточно.
      1. faiver
        faiver 14 августа 2021 18:33
        +4
        нет смысла
        - уже выгорело тайги площадью больше территории Австрии, и до финиша еще далеко
  • штурм
    штурм 14 августа 2021 17:28
    +17
    это для тех "коментаторов" кто пишет, что в Якутии негде воды набрать для тушения лесных пожаров
    1. donavi49
      donavi49 14 августа 2021 17:37
      +1
      Ну, а теперь надо соединить эту карту с пожарами. Также не забывайте, Бе-200 требует довольно длинного и широкого (не менее 45 метров) прямого участка.
      1. faiver
        faiver 14 августа 2021 17:46
        +5
        Ну, а теперь надо соединить эту карту с пожарами. Также не забывайте, Бе-200 требует довольно длинного и широкого (не менее 45 метров) прямого участка.
        - да просто все в дыму, использование любой авиации затрудненно - взлететь то взлетят, а вот насчет посадки вопрос, прямых участков полно, а ширина реки позволяет это делать хоть вдоль, хоть поперек...
    2. Andobor
      Andobor 14 августа 2021 18:15
      -5
      Цитата: штурм
      в Якутии негде воды набрать для тушения лесных пожаров

      Якутия самый водный регион России, но плотность населения там в 300 раз меньше чем в той же Турции, зачастую нет смысла леса тушить, леса по природе должны периодически гореть, людей защитить и достаточно.
    3. Ищущий
      Ищущий 14 августа 2021 21:29
      +2
      а это для тех "комментаторов" которые не обращают внимание на масштаб карты.
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 17:29
    0
    Земля пухом экипажу
  • faiver
    faiver 14 августа 2021 17:49
    0
    Земля пухом погибшим....
  • DenVB
    DenVB 14 августа 2021 17:55
    +5
    Тем, кто говорит, что в Якутии Бе-200 негде набрать воды.

    1. loki565
      loki565 14 августа 2021 18:28
      +8
      Тем, кто говорит, что в Якутии Бе-200 негде набрать воды.

      Тем кто говорит что Бе200 в Якутии не работает
      1. DenVB
        DenVB 14 августа 2021 18:34
        -1
        Цитата: loki565
        Тем кто говорит что Бе200 в Якутии не работает

        Тут послушать некоторых, так Бе-200 был прямо нарочно создан для тушения пожаров именно в Турции и более нигде.
        1. Ищущий
          Ищущий 14 августа 2021 21:40
          +1
          Чтобв противопожарный самолет смог повлиять на интенсивность пожара их должно быть десятки и работать они должны по принципу"карусели" каждые несколько минут.а так российская власть "ради нескольких строчек в газете" угробила и своих грпждан и дорогущий самолет.так еще Турция не то что не заплатит за аренду.так еще и потребует компенсацию за гибель своих граждан.
  • dima314
    dima314 14 августа 2021 17:58
    +4
    что-то мне подсказывает, что пилоты морской авиации не были достаточно готовы для полетов в горах и в сложной обстановке при тушении пожара. Второе что вызывает сомнения, как самолет сбросив воду не смог набрать высоту? А воду он сбросил на очаг пожара или чтобы облегчить возможность набора высоты? Никто не помог ему упасть,?
  • ermak124.0
    ermak124.0 14 августа 2021 18:08
    +2
    Вечного полёта экипажу. Родным мужества пережить горе...
  • xomaNN
    xomaNN 14 августа 2021 18:30
    +6
    Горечь утраты экипажа ... Соболезную семьям летчиков.

    Но вот вопрос. Если бы это случилось при тушении пожара на территории России, в той же Якутии, эта трагедия имела какую то логику. Риск летных пожарных при спасении Родины. А вот гибнуть в чужой Турции? При том что "друг эрдоган" в любой момент предаст "друга Владимира", чему масса примеров.. За что они отдали и жизни и сгубили самолёт, Бе200, которых в РФ по пальцам пересчитать?
    1. vindigo
      vindigo 14 августа 2021 18:36
      -12
      Сейчас пенсионеры-интернационалисты, никак не могущие забыть Советский Союз, набегут и объяснят.
    2. Ищущий
      Ищущий 14 августа 2021 21:42
      0
      с такой властью слез не зватит соболезновать всем погибшим по их вине.
  • Andobor
    Andobor 14 августа 2021 18:47
    -7
    Цитата: faiver
    нет смысла
    - уже выгорело тайги площадью больше территории Австрии, и до финиша еще далеко

    В Якутии 37 Австрий, в Турции в 300 раз дешевле борьба с пожарами обходится, если на душу населения брать, чем Якутии, и в 300 раз они опасней опять же из за плотности населения, и ничего сделать не могут, в таких условиях глобально бороться с пожарами в Якутии нет смысла, население защитить и достаточно, пока слава богу получается
    1. faiver
      faiver 14 августа 2021 19:13
      +7
      бороться с пожарами в Якутии нет смысла, население защитить и достаточно, пока слава богу получается
      - как житель Якутии, с вами не соглашусь... hi
    2. sanek45744
      sanek45744 14 августа 2021 19:14
      +7
      Что за бред вы несёте? Нам какое дело, какие там проблемы тем более у не дружественной нас стране!!!
    3. Dikson
      Dikson Вчера, 07:30
      0
      Да-да.. а москвичам так вообще по бую, где и что в России горит.. им не в России деньги тратить предстоит.. поэтому -Турцию спасать будем, а Сибирь пусть сгорает дотла -китайцам меньше достанется!
  • Eug
    Eug 14 августа 2021 19:09
    0
    Вечная память ушедшим, соболезнования их родным и близким... интересно, какие двигатели стояли на этом Бе - 200 - Д - 436 или SaM - 148?
    1. Eug
      Eug 14 августа 2021 20:48
      0
      Ошибся, в вопросе не SaM-148,
      а SaM-146.
    2. Ищущий
      Ищущий 14 августа 2021 21:45
      -2
      на дровах работали.Это что вам так важно.или лично вы предложите новые на замену?
      1. Eug
        Eug Вчера, 07:05
        0
        Важно, прежде всего потому, что причиной может быть невыход двигателя на заданый режим.
  • awg75
    awg75 14 августа 2021 19:16
    +5
    я одно не понимаю, у нас в России катастрофа с лесными пожарами. Какого лешего он делал в Турции? Соболезнования родным и близким погибших.
  • Shaman
    Shaman 14 августа 2021 19:19
    +1
    Что же вы так мужики не убереглись.
  • Гуру
    Гуру 14 августа 2021 19:42
    -1
    Довыпендривались - А зачем Сибирь тушить , а вот Турции надо помогать. А пилотов жалко .
  • Der Spiegel
    Der Spiegel 14 августа 2021 19:50
    0
    Скорее всего были уставшими, возможно не выспались, стремясь выполнить больше заходов, вот и такой несчастный случай
    1. donavi49
      donavi49 14 августа 2021 21:36
      0
      Вероятно, вот этот же Бе-200 утром. То есть это был второй вылет или конец первого.
  • 501Legion
    501Legion 14 августа 2021 20:02
    -7
    самое главное не надо политизировать данную тему, скорей всего имеет место человеческий фактор. несмотря на жесткие пожары внутри страны, Россия помогает своим друзьям и это тоже надо ценить., летчикам безмерное уважение и память, членам их семей конечно же слова соболезнования.
    1. rudolff
      rudolff 14 августа 2021 20:14
      +9
      С каких пор турки друзьями стали?
      1. Liam
        Liam 14 августа 2021 20:21
        0
        Из текста статьи:

        Он выполнял миссию по тушению пожара. Ранее он был арендован у Российской Федерации
        1. rudolff
          rudolff 14 августа 2021 20:29
          +4
          Да, я внимательно прочитал новость. Просто ответил на предыдущий коммент.
          1. Liam
            Liam 14 августа 2021 20:32
            +2
            С таким же успехом можно объявить дружеской помощью ипотеку от банка.Аренда-товарно-денежные отношения
            1. 501Legion
              501Legion Вчера, 02:00
              -7
              или вздернись белый праведный , теье наверно и друзей не найти мразь
      2. Svarog
        Svarog 14 августа 2021 21:28
        +4
        Цитата: rudolff
        С каких пор турки друзьями стали?

        Видимо после того, как наших послов и летчиков мочить начали..
      3. Алексей Графф
        Алексей Графф 14 августа 2021 22:08
        +5
        Согласен! Тут я вижу государственную политику геноцида своего народа в угоду бабла.
      4. 501Legion
        501Legion Вчера, 01:59
        -5
        с тех пор когда твоя голова перестала мыслить
  • Intruder
    Intruder 14 августа 2021 20:17
    +5
    Трагедия - потеряли экипаж и сам борт этот, невосполнимая потеря для близких и страны, когда сейчас у самих пожары в Сибири...
  • Михаил Ишин
    Михаил Ишин 14 августа 2021 20:19
    0
    Судьба..Что уж тут поделаешь
  • rezerv
    rezerv 14 августа 2021 20:25
    -1
    Мои соболезнования.
    Экипаж отдал жизни за политиканство.
    Кадров как наши Бе-200 тушат наши пожары нет. Политиканы заигрались и получили ски в пукан!
    Это был 1 из 2 самолетов ВМФ.
    А есть 12 Бе-200. От МЧС. Где они? когда пожары встречным огнем тушат. Люди жопы рвут. Извините за высказывание. У них там постройки и все горят. И в новостях в последние дни слишком много Шойгу. Кстати С удмуртского шайгу это могила
    Как во время короны отправляли в страну И... опылять от короны транспортные средства. В первый раз было смешно. А после Турции и обидно и странно.
    День ВВС был 12 августа. 11 написали тупую статью которуя пилотам настроение попортила... Это как на день ВМФ про Курск верещать... настроение падает. Потом вертолета падение. потом самолета-амфибии падение. На ровном месте кстати. видимость была хороша. Приборы явно подвели
  • ALEXX.
    ALEXX. 14 августа 2021 20:43
    -6
    Экипаж не справился с управлением.
    1. agoran
      agoran 14 августа 2021 20:59
      0
      У вас профильное образование?
      Сколько часов налета?
      1. Ищущий
        Ищущий 14 августа 2021 21:48
        -1
        у него на диване"налет" громадный.
  • Летун_64
    Летун_64 14 августа 2021 21:09
    +1
    Цитата: ПиК
    И это не первая катастрофа нашей пожарной авиации за рубежом.

    И уже не первая Российская катастрофа. 9 августа 2012 года разбился в Турции пожарный вертолет Ка-32 принадлежавший ОАО "Нефтеюганский объединенный авиаотряд". По предварительным данным, Ка-32 столкнулся с горой. После этого вертолет скатился по склону в труднодоступное ущелье. На борту российского геликоптера было трое россиян и двое турок. Все они погибли. Крушение вертолета произошло во время тушения пожара, когда экипаж Ка-32 делал седьмой заход на очаг пожара. Катастрофа произошла в лесной зоне уезда Койчегиз в провинции Мугла. Вертолет Ка-32Т во время выполнения захода на очаг пожара по невыясненной пока причине стал терять высоту, а после падения он загорелся. Чтобы сбить огонь, пилоты двух воздушных пожарных машин, также принимавших участие в тушении лесного пожара, сбросили на рухнувший Ка-32Т воду из подвесных контейнеров. Причина до сих пор не опубликована. На борту Бе -200 тоже были граждане Турции.
  • agoran
    agoran 14 августа 2021 21:22
    -2
    Могу предположить, что был отказ топливной автоматики дв-лей.
    На профильном сайте пишут, что : "На видео они заходили на тушение на малой высоте со стороны моря в сторону склона горы, проходя через сплошную стену дыма."
    Во время извержения исландского вулкана не зря запретили полеты ГВФ.
    Новая машина, хороший экипаж, очень жаль.
  • Летун_64
    Летун_64 14 августа 2021 21:28
    +4
    Цитата: Andobor
    а Якутию нет смысл

    Это прочему нет смысла? Пожары в Сибири вызывают климатические аномалии приводящие к кактаклизмам которые сейчас наблюдаем над восточным черноморьем и азовским морем и все это смещается в поволжье.
  • Orkraider
    Orkraider 14 августа 2021 21:42
    0
    Соболезнования.
    Без всяких рассуждений, присоединяюсь и скорблю о погибших.
  • Олег Авиатор
    Олег Авиатор 14 августа 2021 22:02
    0
    Жду результатов расследования. Земля пухом лётчикам.
  • ангел-истребитель
    ангел-истребитель 14 августа 2021 22:03
    +3
    Эх, ребята-ребята, как же Вы так, а....?
    И борт, "желтая двадцатка", самый новый из построенных...
    Именной - "Александр Мамкин", в параде участвовал...
    Вот судьба какая- Саша Мамкин второй раз получается сегодня сгорел...
  • GRIGORIY76
    GRIGORIY76 14 августа 2021 22:04
    +1
    Я вчера 13.08, вылетал из Антальи, видео этот борт и два ил-76 мчс.
    Соболезную семьям наших парней.
  • Squelcher
    Squelcher 14 августа 2021 22:24
    +1
    Соболезнования семьям погибших. Земля пухом погибшим.
  • ВМФ74
    ВМФ74 14 августа 2021 23:09
    +5
    Интересно ,а что делал самолет Морской авиации ВМФ из Ейска в Турции стране НАТО?Для этого есть МЧС.Деньги зарабатывал для Министерства обороны? После этого надо уходить в отставку Шойгу и главкому ВМФ.. Экипаж убили. Соболезнования родственникам погибших.
    1. Летун_64
      Летун_64 14 августа 2021 23:55
      +4
      Я просто в шоке. Тот же вопрос. Да еще и КВС Кузнецов зам нач центра. Какой из палубника горный пожарник.
    2. служивый.
      служивый. Вчера, 07:22
      0
      Не уйдут...ни один.Не те времена ..
  • мих-ай
    мих-ай 14 августа 2021 23:33
    +6
    Глупость несусветная, что самолеты МО РФ занимаются тушением пожаров. Для этого есть МЧС. Вдвойне глупость - что за рубежом. Зачем? Из за денег? Медалек комсоставу? Из-за чего летчики погибли, из за чьего-то гешефта? Кому это надо было?
    1. служивый.
      служивый. Вчера, 07:22
      +1
      И деньги и медальки комсоставу...МО по чьёй то ностальгии превращается в МЧС.....
  • Edvid
    Edvid Вчера, 00:13
    +1
    Ещё на один БЕ-200 стало меньше... В России их от СССР остались единицы- можно пересчитать на пальцах одной руки. А пожаров всё больше и больше... А почему новых БЕ-200 не строят- непонятно...