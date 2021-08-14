На юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолёт Бе-200: публикуются кадры

Самолёт упал на юге страны. Он выполнял миссию по тушению пожара. Ранее он был арендован у Российской Федерации в связи с усложнившейся обстановкой, связанной со многочисленными пожарами в стране.

5 Russian militaries and 3 Turkish militaries have died as consequence of the Be-200 crash in #Turkey. No survivors.

RIPpic.twitter.com/nwJxJoI98Q — The Eurasianist (@Russ_Warrior) August 14, 2021

Нашла своё подтверждение информация о падении самолёта Бе-200 на территории Турции. В сообщениях говорится, что эта машина принимала участие в тушении пожаров, с которыми столкнулись сразу несколько турецких провинций, включая курортные.Турецкий телеканал NTV со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям страны вышел с репортажем, в котором говорится о падении Бе-200. По данным турецкой службы информации, на борту самолёта во время тушения одного из очагов пожара находились семь (по другим данным - восемь) человек. Турецкие журналисты говорят о том, что среди находившихся в самолёте – шестеро граждан России.Турецкий телеканал:В сообщениях говорится, что самолёт разбился в районе города Кахраманмараш. Это на юго-востоке Турции.На данный момент, как сообщается, ведутся поиски членов экипажа, а также формируется специальная комиссия, которая должна установить причины случившегося. В турецких сводках говорится, что в Турцию готовятся вылететь специалисты из России.Тем временем, в социальных сетях появились заявления о том, что самолёт во время полёта столкнулся с горой. Для справки: Кахраманмараш находится у подножья хребта Восточный Тавр. Максимальная высота этого хребта составляет 3090 м.