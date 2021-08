На юго-востоке Турции при тушении пожара разбился самолёт Бе-200: публикуются кадры

Самолёт упал на юге страны. Он выполнял миссию по тушению пожара. Ранее он был арендован у Российской Федерации в связи с усложнившейся обстановкой, связанной со многочисленными пожарами в стране.

5 Russian militaries and 3 Turkish militaries have died as consequence of the Be-200 crash in #Turkey. No survivors.

RIPpic.twitter.com/nwJxJoI98Q