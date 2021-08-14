Афганская сводка: талибы уже в 10 км от Кабула, на севере страны начались бои за Мазари-Шариф

Из Афганистана приходят новые сообщения о продвижении талибов (*представители запрещённого в России террористического движения «Талибан») к столице страны. Одновременно с этим боевики осуществили захват города Шаран, являющегося административным центром провинции Пактика – на границе с Пакистаном. За несколько часов до взятия Шарана «Талибан» успешно для себя атаковал город Пули-Алам – столицу провинции Логар, в которой проживают почти полмиллиона человек. Провинция Логар располагается южнее Кабула.При этом афганские СМИ пишут о том, что боевики находятся уже в 10-11 км к югу от афганской столицы - в районе Чар-Асиаб.Обращает на себя внимание тот факт, что только накануне было заявлено о нахождении передовых отрядов «Талибана»* примерно в 50 км от столицы афганского государства. Если это так, то за сутки боевики прошли, не встречая особого сопротивления, около 40 км. Таким образом, можно констатировать, что талибы могут войти в Кабул уже в ближайшие несколько суток. При этом есть серьёзные сомнения относительно того, что афганские силовики смогут дать талибам настоящий бой.Вызывает интерес и тот факт, что США собрались перебросить в Кабул три батальона, два из которых – батальоны морской пехоты. Было заявлено, что делается это для эвакуации сотрудников дипломатической миссии. В такой ситуации, когда талибы уже в 10 км от столицы Афганистана, американским военным стоило бы поторопиться. Ведь могут банально не успеть.На данный момент бои идут в окрестностях полумиллионного Мазари-Шарифа. По сообщения пресс-службы губернатора провинции Мунира Фархада, талибы начали наступление на четвёртый по величине афганский город с четырёх направлений. Это говорит о том, что они используют ту же тактику, что и при взятии другого крупного города Афганистана – Кандагара. Пока афганские войска пытаются сдерживать натиск «Талибана» на окраинах. Но если всё пойдёт по «кандагарскому» сценарию, то и Мазари-Шариф, расположенный на севере страны, падёт в течение не более чем суток. Для справки: наибольшее этническое представительство в Мазари-Шарифе - таджики.