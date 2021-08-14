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Афганская сводка: талибы уже в 10 км от Кабула, на севере страны начались бои за Мазари-Шариф

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Из Афганистана приходят новые сообщения о продвижении талибов (*представители запрещённого в России террористического движения «Талибан») к столице страны. Одновременно с этим боевики осуществили захват города Шаран, являющегося административным центром провинции Пактика – на границе с Пакистаном. За несколько часов до взятия Шарана «Талибан» успешно для себя атаковал город Пули-Алам – столицу провинции Логар, в которой проживают почти полмиллиона человек. Провинция Логар располагается южнее Кабула.


При этом афганские СМИ пишут о том, что боевики находятся уже в 10-11 км к югу от афганской столицы - в районе Чар-Асиаб.

Обращает на себя внимание тот факт, что только накануне было заявлено о нахождении передовых отрядов «Талибана»* примерно в 50 км от столицы афганского государства. Если это так, то за сутки боевики прошли, не встречая особого сопротивления, около 40 км. Таким образом, можно констатировать, что талибы могут войти в Кабул уже в ближайшие несколько суток. При этом есть серьёзные сомнения относительно того, что афганские силовики смогут дать талибам настоящий бой.

Вызывает интерес и тот факт, что США собрались перебросить в Кабул три батальона, два из которых – батальоны морской пехоты. Было заявлено, что делается это для эвакуации сотрудников дипломатической миссии. В такой ситуации, когда талибы уже в 10 км от столицы Афганистана, американским военным стоило бы поторопиться. Ведь могут банально не успеть.

На данный момент бои идут в окрестностях полумиллионного Мазари-Шарифа. По сообщения пресс-службы губернатора провинции Мунира Фархада, талибы начали наступление на четвёртый по величине афганский город с четырёх направлений. Это говорит о том, что они используют ту же тактику, что и при взятии другого крупного города Афганистана – Кандагара. Пока афганские войска пытаются сдерживать натиск «Талибана» на окраинах. Но если всё пойдёт по «кандагарскому» сценарию, то и Мазари-Шариф, расположенный на севере страны, падёт в течение не более чем суток. Для справки: наибольшее этническое представительство в Мазари-Шарифе - таджики.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Афганистана
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76 комментариев
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  1. paul3390
    paul3390 14 августа 2021 17:20
    +10
    Да и так понятно, что талибы возьмут страну под себя. Вопрос в другом - что они собираются делать дальше? Если полезут на север - то это проблемы, но что-то я сомневаюсь, у них поди и дома дел выше крыши будет, чтобы с нами и с Китаем цапаться..
    1. Ратник-80
      Ратник-80 14 августа 2021 17:59
      +5
      Да все это очередная афера сша с неизвестными последствиями , сша ничего не стоит удары провести по наступающим колонам , вас это не удивляет , наши правильно готовится в Таджикистане
      1. dorz
        dorz 14 августа 2021 19:53
        +4
        В октябре США выведут войска из Ирака, где действует ИГИЛ. Все это похоже на синхронизированные действия по перекройке карты Мира.
      2. Alex777
        Alex777 Вчера, 10:27
        +1
        Цитата: Ратник-80
        сша ничего не стоит удары провести по наступающим колонам

        Это если колонны наступают. Много колонн в Афгане видели?
        Саудиты вот тоже никак не разбомбят хуситов. Который год.
        Где могут Штаты и так удары наносят. По "скоплениям". hi
    2. Ратник-80
      Ратник-80 14 августа 2021 18:04
      +3
      Даже если бы сша вывели войска , при поддержке авиации , правительство могло годами держатся , а тут тишина , это просто тупой ход , да и наши думаю его прочитали , все делается для укрепления границы
  2. svp67
    svp67 14 августа 2021 17:20
    +12
    Мда...и вот каков результат двадцать лет пребывания там американцев?
    1. Арон Заави
      Арон Заави 14 августа 2021 17:33
      +10
      Цитата: svp67
      Мда...и вот каков результат двадцать лет пребывания там американцев?

      Смотря для кого? Для большинства афганцев это не пошло на пользу потому что родное средневековье им ближе. Для меньшинства, которое сумело приподняться над дикостью и варварварством это трагедия. Для США это откровенная неудача, но уже давно ожидаемая. Хотя американский ВПК с этим не согласится. lol За последние 10 лет только ленивый аналитик не предрекал такого результата. С точки зрения геополитики это крайне интересное начало новой геополитической ситуации в Ср.Аз.
      Из последних ноаостей:

      Движение «Талибан» заявляет, что не собирается дестабилизировать ситуацию в соседних с Афганистаном странах, одновременно охрану нескольких захваченных районов близ границы с Таджикистаном исламисты поручили таджикской боевой группировке «Джамаат Ансаруллах».
      Когда в прошлом месяце талибы захватили стратегически важный контрольно-пропускной пункт близ таджикско-афганской границы, водружение флага «Талибана» они доверили таджикскому боевику.
      Он известен под псевдонимом Махди Арсалон и под его командованием находится группа боевиков из Таджикистана, сообщили Таджикской редакции Азаттыка — Радио Озоди — один из очевидцев происходившего и другие источники.
      Силы «Талибана» также поручили Арсалону и его группе отвечать за охрану пяти районов, захваченных в последние месяцы талибами недалеко от таджикской границы, сообщили источники на условиях сохранения их анонимности по соображениям личной безопасности.
      Это районы Куф-Аб, Хвахан, Маймай, Нусай и Шикай — все они расположены в афганской провинции Бадахшан. В Афганистане Арсалон и другие таджикские боевики известны как «таджикские талибы». Но на самом деле они являются членами «Джамаат Ансаруллах» — запрещенной в Таджикистане террористической группировки.
      «Джамаат Ансаруллах», также известная как «Ансаруллах» или «Ансорулло», была основана бывшим оппозиционным боевым командиром, уроженцем Таджикистана десять лет назад с конечной целью свержения правительства в Душанбе.




      1. tihonmarine
        tihonmarine 14 августа 2021 18:51
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Для большинства афганцев это не пошло на пользу потому что родное средневековье им ближе.

        Верно сказано, про родное средневековье. Может оно для них и к лучшему, чем западная демократия, они не хотят отходить дт своих обычаев своей веры. Им жить, им виднее, как устраивать свою жизнь,
      2. tarakan
        tarakan 14 августа 2021 18:56
        +2
        Предпологаете,что замена "цветных революций)?
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 10:28
          0
          Цитата: tarakan
          Предпологаете,что замена "цветных революций)?

          В отдельно взятой стране.
      3. бaшкир
        бaшкир 14 августа 2021 20:48
        -8
        "Для большинства афганцев это не пошло на пользу потому что родное средневековье им ближе"
        Звучит как расизм. Типа они такие дикие и отсталые? Очень объективно!
        Да, вокруг вашего государства, существуют государства с другой верой и другим виденьем мира . Там другие люди, другая религия, другое мировоззрение. Но, не надо свысока на них смотреть "светочи, ....".
        1. Арон Заави
          Арон Заави 14 августа 2021 21:16
          +9
          Цитата: бaшкир
          "Для большинства афганцев это не пошло на пользу потому что родное средневековье им ближе"
          Звучит как расизм. Типа они такие дикие и отсталые? Очень объективно!
          Да, вокруг вашего государства, существуют государства с другой верой и другим виденьем мира . Там другие люди, другая религия, другое мировоззрение. Но, не надо свысока на них смотреть "светочи, ....".

          Что вижу, то пою. Если афганцам в 21 веке близок уклад установленный исламом в 7в, то они дикари в моём понимании. Это мое мнение.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим 14 августа 2021 17:44
      +7
      Цитата: svp67
      каков результат двадцать лет пребывания там американцев?

      Производство наркотиков увеличилось в десятки раз
      1. Intruder
        Intruder 14 августа 2021 19:48
        +4
        Производство наркотиков увеличилось в десятки раз
        Бедная Европа, перейдет на натур.продукт, вместо синтетики! Через "литовский коридор", как ранее было... wink
    3. Intruder
      Intruder 14 августа 2021 19:46
      -2
      Мда...и вот каков результат двадцать лет пребывания там американцев?
      А у других лучше:
      1. Афганский конфликт 1979—1989, — военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан между правительственными силами Афганистана при поддержке Ограниченного контингента советских войск с одной стороны;
      И потом, домой...

      2. Война между Великобританией и Афганистаном 1838-1842 годов, первая, но там и вторая была;

      И много подобного в Афганской истории, все приходили и затем уходили...на удивление!? hi
      1. lopvlad
        lopvlad 14 августа 2021 22:06
        +5
        Цитата: Intruder
        А у других лучше:


        CCCР в Афганистане не столько с афганцами сколько с США воевал.После того как СССР вывел свою армию поддерживаемая им власть ещё более 3 лет воевала а тут США ещё не ушли а поддерживаемый ими режим уже почти рухнул.
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 13:14
          +1

          CCCР в Афганистане не столько с афганцами сколько с США воевал.
          Прямо, так!? wink
          Ладно, даже и так..., ведь, как удобно воевать с мировым империализмом в чужой стране (планомерно разрушая там, все что можно и не нужно...), ведь это же не у себя (дома) под Смоленском или Москвою!???
    4. Комментарий был удален.
    5. burger
      burger Вчера, 00:44
      -9
      Примерно такой же, как и результат десяти лет пребывания там СССР.
    6. Олег Зорин
      Олег Зорин Вчера, 18:47
      0
      Не в коня корм, как говорится в пословице. Или не тот корм для коня.
  3. Бережливый
    Бережливый 14 августа 2021 17:21
    +4
    Талибов никому остановить, займут Кабул, зачистят от неугодных и иноверцев, вот тогда обыватели и проклянут янки за их политику "вашим и нашим ".Страна вообще скатится в средневековье, итак не самая цивилизованнная, а скоро начнётся полный ад.
    1. Shahno
      Shahno 14 августа 2021 17:23
      -2
      С другой стороны, а почему нет. Посмотрим.
    2. А Макаров
      А Макаров 14 августа 2021 17:29
      +7
      Цитата: Бережливый
      Страна вообще скатится в средневековье, итак не самая цивилизованная

      Ну, если местные не против, то пусть скатываются. Сами на это идут.
      1. kulinar
        kulinar 14 августа 2021 23:22
        +1
        Цитата: А Макаров
        Цитата: Бережливый
        Страна вообще скатится в средневековье, итак не самая цивилизованная

        Ну, если местные не против, то пусть скатываются. Сами на это идут.

        Вообще то в ОАЭ,Катареи ещё нескольких странах действуют законы Шариата. Там, заднеприводных, вешают прилюдно.
        Алкоголь и наркотики запрещены,карается смертью!
        Чем пуштуны хуже чем их западноположенные единоверцы?
        К тому же, Талибан региональное объединение. ИГ это проблема большая.
      2. kulinar
        kulinar 14 августа 2021 23:27
        +3
        Цитата: А Макаров
        Цитата: Бережливый
        Страна вообще скатится в средневековье, итак не самая цивилизованная

        Ну, если местные не против, то пусть скатываются. Сами на это идут.

        Средняя Азия...
        После выхода из СССР, вернулась к своему средневековому укладу. Бай и все остальное...
        Киргизия, Туркменистан, Таджикистан....
        Границу надо закрывать по периметру России!
        Б/у союзные республики просто пользуют русских,или россиян,как кому будет удобоваримее.
    3. Русь
      Русь 14 августа 2021 17:38
      +2
      Вопрос времени...
    4. den3080
      den3080 14 августа 2021 18:02
      +11
      Цитата: Бережливый
      Талибов никому остановить, займут Кабул, зачистят от неугодных и иноверцев, вот тогда обыватели и проклянут янки за их политику "вашим и нашим ".Страна вообще скатится в средневековье, итак не самая цивилизованнная, а скоро начнётся полный ад.

      Кому-то ад, а кому-то вполне себе хорошая, то есть правильная жизнь.
      Поясню.
      Если бы талибы не пользовались поддержкой подавляющей части населения, то у них ничего бы не вышло.
      Это означает, в свою очередь, что американцы и вообще «западники» не пользовались в Афганистане практически никакой поддержкой.
      Просто купили себе обслуживающий персонал и изображали из него же демократию и выборы и тому подобное.
      Работать людям было негде, вот и шли в услужение западникам, кто в армию, кто в переводчики, кто уборщики, самые удачливые стали политиками smile в том смысле, что оплачивалось это лучше всего.
      Многие заплатят сейчас головой за это, часть вывезут.
      Финны заявили намедни, что вывезут тех афганцев, кто работал в финском посольстве и сопровождал невеликий финский контингент в Афганистане, который и не воевал там, а так за компанию… груши околачивал.

      Завтра-послезавтра будет бешеная суматоха в Кабуле, судя по всему.
      Как в Гаване, в Сайгоне…
      А талибы, в свою очередь, вполне могут устроить «стрельбу по летящей птице»… и никакие морпехи не помогут, их самих как бы эвакуировать не пришлось, как это было при величайшей американской операции Eagle Claw по освобождению заложников в Иране, в 1980 году.
      Это не блокбастеры со Шварцнеггером снимать…
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт 14 августа 2021 18:23
        +2
        Цитата: den3080
        по освобождению заложников в Иране, в 1980 году.

        Или российской по эвакуации российской дипмиссии из Кабула в 1992 г.
        Секретная миссия: кадры уникальной эвакуации сотрудников посольства России из Афганистана

        https://tvzvezda.ru/news/20201161221-f5cLv.html
      2. tihonmarine
        tihonmarine 14 августа 2021 18:53
        +2
        Цитата: den3080
        Завтра-послезавтра будет бешеная суматоха в Кабуле, судя по всему.
        Как в Гаване, в Сайгоне

        Ко вторнику, скорее всего Кабул начнут брать штурмом,
        1. dauria
          dauria Вчера, 00:12
          +3
          Ко вторнику, скорее всего Кабул начнут брать штурмом,


          Штурмом ? Две разбитые витрины это не штурм. А это так, подождут последних улетающих и побегут наперегонки грабить, что оставили "завоеватели". Вот тут как раз и может случиться потасовка. laughing
    5. Олег Зорин
      Олег Зорин Вчера, 18:55
      0
      Это с нашей точки зрения ад. А с точки зрения большинства населения Афганистана так и надо жить. Единственно возможный и правильный уклад
  4. Пленник
    Пленник 14 августа 2021 17:33
    +3
    Лихо пошли. Прямо как наши в Грузии. Хотя ничего удивительного. У грузин и у афганцев один учитель- США.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 14 августа 2021 17:40
    +2
    Посольство США попросило талибов*не начинать штурм Кабула.Типа мы не собрались.Мониторю небо Афганистана.Пока тишина косяков самолетов для эвакуации не наблюдается.Всех дипломатов просто свозят в Кабульский аэропорт.Сегодня кто то сбежал из под Кандагара,в Иран на Боинге 737 3 часа назад.Свезло.
    1. den3080
      den3080 14 августа 2021 18:12
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Посольство США попросило талибов*не начинать штурм Кабула.Типа мы не собрались.Мониторю небо Афганистана.Пока тишина косяков самолетов для эвакуации не наблюдается.Всех дипломатов просто свозят в Кабульский аэропорт...

      Типа: Чур по яйцам не бить…
      Так что ли? lol

      Шумеры-то 404 вывели свой кантихент в котором Надия Савченко служила? Или как начнут боевой гопак плясать, так и талибы разбегутся?
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 07:38
        0
        Шумеры- народ- хитропопый. Они впереди всех, свалят- " гордо" развернув желто- блоки ней прапор.. Это вам не по детям Донбасса стрелять, Талибы и убить могут.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 14 августа 2021 18:56
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Всех дипломатов просто свозят в Кабульский аэропорт.Сегодня кто то сбежал из под Кандагара,в Иран на Боинге 737 3 часа назад.Свезло.

      Как бы не пришлось им пешедралом до Москвы топать, или в российском посольстве укрываться.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 14 августа 2021 20:40
        +1
        Могут,Мозари - Шариф пал,и 8 часов не продержались.
        1. Pandiurin
          Pandiurin 14 августа 2021 22:21
          +3
          Цитата: tralflot1832
          Могут,Мозари - Шариф пал,и 8 часов не продержались.


          Вначале сдались проправительственные силы в провинции, затем сдались проправительственные силы в городе.

          8 часов это они не держались, а сдавались.
          Нужно же было передать личное оружие, бронетехнику, транспорт, объекты, склады.

          Процесс долгий, за 8 часов ещё быстро управились, видимо передача мат. ценностей и оружия происходила по ускоренной и упрощённой схеме без излишней бюрократии.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 12:24
            0
            Прикольно ,в кои веки придется читать блог Варламова,он в Кабуле встрял серьезно.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 21:05
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Могут,Мозари - Шариф пал,и 8 часов не продержались.

          Пока на сайте проамериканцы ( свидомые) минуса ставили, талибы уже без штурма захватили Кабул.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 21:10
            +1
            Точно замечено, а до утра в Кабульском аэропорту еще дожить надо.Бородатые обещали только неприкосновенность дипмиссиям.Аэропорт статуса дипмиссии не имеет,как ты его не называй.
      2. Грица
        Грица Вчера, 11:31
        +1
        Цитата: tihonmarine
        или в российском посольстве укрываться.

        Кстати, интересно, что там с российским посольством? Наши собираются эвакуироваться или наедятся, что им талибы головы резать не будут?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 11:50
          +1
          Вопрос интересный,казахи тоже не эвакуируются.Зачем этот героизм?
          1. Грица
            Грица Вчера, 11:55
            0
            Цитата: tralflot1832
            Вопрос интересный,казахи тоже не эвакуируются.Зачем этот героизм?

            Неужели предварительные договоренности уже имеются? Странный какой то героизм. Подозрительный
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 12:15
              +1
              МИД России ,бабахи гарантировали неприкосновенность посольств.А до своего низшего звена они довели эту неприкосновенность?
    3. DenVB
      DenVB 14 августа 2021 19:43
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Мониторю небо Афганистана.Пока тишина косяков самолетов для эвакуации не наблюдается.

      Самолеты для эвакуации могли просто выключить транспондеры, чтобы никто (особенно талибы) не смог их мониторить.
    4. Пленник
      Пленник 14 августа 2021 19:55
      0
      winked Как говорится- кто не спрятался, я не виноват. Шустрые хлопцы есть везде.
    5. Грица
      Грица Вчера, 11:30
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня кто то сбежал из под Кандагара,в Иран на Боинге 737 3 часа назад.Свезло.

      Так припекло цивилизаторов, что готовы даже в ужасный и не толератный Иран убегать
  6. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров 14 августа 2021 17:52
    +2
    Эх, в Афгане всегда неспокойно. Но что будет, когда талибы возьмут многомиллионные города? Опять резня?
    1. Грица
      Грица Вчера, 11:34
      +1
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Но что будет, когда талибы возьмут многомиллионные города? Опять резня?

      Да не будет никакой резни. Просто в первые дни повесят на столбах всех тех, кто служил прошлой власти и тех, кто прислуживал американцам. А потом все успокоятся.
      Тут вопрос в другом - успокоятся ли талибы на своей земле или легкие успехи им вкружат голову и они начнут заглядываться с вожделением на север - за речку?
  7. Siegfried
    Siegfried 14 августа 2021 17:57
    +1
    вопрос теперь только в том, какими маршрутами пойдет героин. Если до сих пор часть вывозилась авиацией в Турцию (поэтому Турки хотели держать аэродром даже в условиях осады), то после падения Кабула "рейсы" от Талибана принимать даже в Турции не совсем вариант. Как бы героин не хлынул на север, в Россию, наводняя рынок и делая этот яд дешевле. Похоже что Иран теперь будет еще большим "посредником" в наркобизнесе, чем был до сих пор, обеспечивая транзит по земле через Иран в Турцию, зарабатывая на этом сотни миллионов если не десятки миллиардов в год. Россия на героине заработать не сможет (если только не на жизнях своих граждан), трафик дальше не пустить..поэтому лучше попытаться договориться с талибами, что бы те сильно ограничили экспорт опиумных субстанций в северном направлении и контролировали это сами, взамен Россия могла бы помочь Талибам легализоваться на политической арене, также поставки боеприпасов и много чего другого. Если до 2001 года России было не до этого и поддержка шла северной "прослойки", то теперь Россия может прямыми договорами возместить Талибам финансовые потери от потери российского рынка поставками оружия и всего прочего.
    1. Vol4ara
      Vol4ara 14 августа 2021 22:30
      -2
      Цитата: Siegfried
      вопрос теперь только в том, какими маршрутами пойдет героин. Если до сих пор часть вывозилась авиацией в Турцию (поэтому Турки хотели держать аэродром даже в условиях осады), то после падения Кабула "рейсы" от Талибана принимать даже в Турции не совсем вариант. Как бы героин не хлынул на север, в Россию, наводняя рынок и делая этот яд дешевле. Похоже что Иран теперь будет еще большим "посредником" в наркобизнесе, чем был до сих пор, обеспечивая транзит по земле через Иран в Турцию, зарабатывая на этом сотни миллионов если не десятки миллиардов в год. Россия на героине заработать не сможет (если только не на жизнях своих граждан), трафик дальше не пустить..поэтому лучше попытаться договориться с талибами, что бы те сильно ограничили экспорт опиумных субстанций в северном направлении и контролировали это сами, взамен Россия могла бы помочь Талибам легализоваться на политической арене, также поставки боеприпасов и много чего другого. Если до 2001 года России было не до этого и поддержка шла северной "прослойки", то теперь Россия может прямыми договорами возместить Талибам финансовые потери от потери российского рынка поставками оружия и всего прочего.

      Никому уже не интересен героин, 90% продаж на всем известном сайте на букву Г это альфа пвп и мефедрон. Выгоднее выращивать сейчас траву чем мак
  8. knn54
    knn54 14 августа 2021 17:59
    -1
    - наибольшее этническое представительство в Мазари-Шарифе - таджики.
    В городе находится уникальный храмовый комплекс Розии Шариф (Голубая Мечеть) — одна из святынь шиитов.
    Основное население провинции Балх- дари и узбеки Географически -58 километров к югу от узбекского города Термез.
    Лет 20 назад талибы устроили кровавую резню не пуштунского населения.
    Думаю,что наступающим придется несладко.
    1. DenVB
      DenVB 14 августа 2021 19:52
      0
      Цитата: knn54
      Лет 20 назад талибы устроили кровавую резню не пуштунского населения.

      Надо отметить, что это было сделано в отместку за не менее кровавую резню пленных талибов непуштунским населением незадолго до этого.
  9. yfast
    yfast 14 августа 2021 18:11
    +5
    Цитата: knn54
    Думаю,что наступающим придется несладко.
    Такое ощущение, что не наступают, а просто несут талибский флаг. Флаг принесли в город- город считается взятым.
  10. Скоробей
    Скоробей 14 августа 2021 18:25
    0
    С Мазари-Шарифом не должно быть как с Кандагаром. Кандагар - чистый договорняк, свалили в Кабул кто мог. А Мазари-Шариф всё-таки афганские таджики, ворота северного Афганистана.. Им бежать особо некуда. Ну посмотрим.
    1. Простой
      Простой 14 августа 2021 20:36
      +2
      И как вы представляете это ваше "недолжно".
      Вот в Кабуле -там договорняк с США-пока кого надо не вывезут -в город ниногой. А в Мазари - это уже надо Таджикскому правительству по своим каналам подклучаться да и России тоже.
      1. Скоробей
        Скоробей 14 августа 2021 20:38
        +1
        Да пишут что Дустум тоже в Кабул свалил.. Он клялся-божился что не сдаст но теперь чтото не верится уже. Да собственно всё с Мазари-Шарифом. Тоже взяли и та же картина.
        1. Простой
          Простой 14 августа 2021 20:43
          0
          Не помните как в 2014 году США за одного сержанта пятерых не самых последних ( которые потом присудствовали laughing при договоре о выводе коалиционных сил из Афгана) талибов под честное слово (два раза смеяться) освободило?
          1. Скоробей
            Скоробей 14 августа 2021 20:47
            0
            Мы вообще, по ходу, наблюдаем спектакль. "Студенты" слишком лихо захватывают, ощущение что просто приезжает новое начальство и местные "фуражку" меняют и всё.
            1. Простой
              Простой 14 августа 2021 20:53
              -2
              Эти студенты потом на север и попрут. Ну или на Иран - как дядя Сэм талибскому начальству скажет -так и будет. Времена , ккогда у талибов самый главный враг был США и Запад опять прошли.
              За поставленные на север наркотики талибам будет приходить оружие. Зря что ли США и Запад опять целую страну на заклание отдают.
              1. Скоробей
                Скоробей 14 августа 2021 21:13
                0
                Наркотрафик американцы всяко оставили в "хорошие руки".
        2. 72jora72
          72jora72 Вчера, 02:01
          0
          Да пишут что Дустум тоже в Кабул свалил.. Он клялся-божился что не сдаст но теперь чтото не верится уже.
          Дустум в свое время предал всех кого можно и нельзя. Он воевал в месте с нашими войсками против моджахедов(Дважды Герой Демократической Республики Афганистан),потом воевал против наших,В ходе продолжающейся гражданской войны вступал в альянсы с различными противоборствующими группировками: с Хекматияром против Масуда, с талибами против Хекматияра, с Масудом против талибов и тд.......
    2. tralflot1832
      tralflot1832 14 августа 2021 20:44
      0
      Мозари Шариф ,штурм начался 11 00МСК,к 20 00МСК он взят.
      1. Простой
        Простой 14 августа 2021 20:58
        0
        Навряд ли талибы Афганистаном ограничатся.
        Их идеология построена на экспансии. Иначе они, как государственное образование, не протянут.
    3. Pandiurin
      Pandiurin 14 августа 2021 22:23
      +1
      Цитата: Скоробей
      С Мазари-Шарифом не должно быть как с Кандагаром. Кандагар - чистый договорняк, свалили в Кабул кто мог. А Мазари-Шариф всё-таки афганские таджики, ворота северного Афганистана.. Им бежать особо некуда. Ну посмотрим.

      Взяли уже, всё сдались.
  11. Ros 56
    Ros 56 14 августа 2021 18:49
    -1
    И куда побегут, так сказать, более продвинутые афганцы? Для которых средневековье уже не котируется. Ведь там такая резня начнется.
    И кто-то из полосатых теперь попытается из себя крутых аналитиков изображать. Да в морду ему сразу, будь он хоть госсекретарем. Обкакались полосатые, как младенцы, а следом надо полагать Ирак будет. Вот появилось поле для раздолья нашего дипкорпуса и президента, чтобы тыкать носом этих недоумков в их дерьмо.
    Это же самое ждет и бандеровских нациков с их ыми лозунгами "весьмирснами".
  12. donavi49
    donavi49 14 августа 2021 19:01
    +4
    Талибы зашли на авиабазу, когда вертолетчики только собирались валить и два вертолета сменили сторону.


    Также захватили еще несколько БлекХоков.


    Брошены броневички, горы оружия и снаряжения.




    1. spirit
      spirit 14 августа 2021 19:31
      +1
      Стволов на пару батальонов хватит
      1. Простой
        Простой 14 августа 2021 19:55
        0
        Тут кто то спрашивал чего за двадцать лет добились США?

        Вот вам и ответ - Подготовили ещё одних прокси с походом на север.
        Верхушка талибана идеологически настроили на север а не на запад и США.
        В том числе и траффик наркотиков.
  13. 501Legion
    501Legion 14 августа 2021 20:05
    +1
    Цитата: Ратник-80
    Даже если бы сша вывели войска , при поддержке авиации , правительство могло годами держатся , а тут тишина , это просто тупой ход , да и наши думаю его прочитали , все делается для укрепления границы

    перекройка ближнего востока была одобрена в 98 году, а предлог вы сами знаете события 11 сентября организованные ЦРУ и АНБ,
  14. donavi49
    donavi49 14 августа 2021 21:09
    +4
    Мазари Шариф практически все. Армия сбежала из города, несмотря на заверения Дустума стоять насмерть. Даже имитацию обороны не сделали.


    Вот сейчас они прибежали к тому самому мосту.



    Фактически сейчас правительство контролирует:
    Хост
    Бамьян
    Нангархар
    Панджшер
    Парван
    Кабул - последний охвачен и с запада, после того, как в обед Талибы зашли в Лагман.
  15. Владимир61
    Владимир61 14 августа 2021 21:37
    -1
    Навязывание демократии и чуждых устоев всегда будет встречать сопротивление и поддержку тех, кто ближе к общим традициям и обычаям народов. Страна более чем многонациональная и неоднородная, кочевники, полукочевники, оседлые племен, сунниты,шииты...
    Афганистан можно преобразовывать только путем развития экономической составляющей, с опорой на племенные союзы и общенационального собрания. Королевская династия и ее авторитет, увы в прошлом, а выдвижение единого лидера, от одного племенного союза или представителя веры, всегда будет вызывать недовольство иных.
  16. Танковый пиджак
    Танковый пиджак 14 августа 2021 22:21
    +2


    "Я думаю, администрация Байдена должна осознать, что исходя из текущих тенденций, история рассудит, что СССР удалось выйти из Афганистана лучше, чем США" - Карл Бильдт, быв. премьер-министр Швеции, чиновник ООН, по поводу сегодняшних событий.
    1. Комментарий был удален.
    2. Простой
      Простой 14 августа 2021 23:10
      0
      Интерессно, как Афганистан под талибами будет существовать как государство? С какими странами дип. контакты наводить?
      Нефть сейчас не в цене, да и в Афганистане не больно ее и много.
      Наркотики по всему миру легализовывать если только.
  17. DED_peer_DED
    DED_peer_DED Вчера, 00:26
    -1
    Обращает на себя внимание тот факт, что только накануне было заявлено о нахождении передовых отрядов «Талибана»* примерно в 50 км от столицы афганского государства. Если это так, то за сутки боевики прошли, не встречая особого сопротивления, около 40 км. Таким образом, можно констатировать, что талибы могут войти в Кабул уже в ближайшие несколько суток. При этом есть серьёзные сомнения относительно того, что афганские силовики смогут дать талибам настоящий бой.

    Там где американцы, всё продажно.
  18. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 02:43
    +1
    В такой ситуации, когда талибы уже в 10 км от столицы Афганистана, американским военным стоило бы поторопиться. Ведь могут банально не успеть.
    Мерикатос договорится с талибами (запрещены в РФ).