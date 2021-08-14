Пресса: Талибы завладели авиацией российского происхождения

Впервые бойцы Талибана* развернули авиацию. На этих кадрах представлен экипаж одного из вертолетов Ми-17 Афганских ВВС, перешедший на сторону талибов, он осуществляет переброску боевиков

Стремительное наступление талибов (*запрещённая в РФ террористическая организация), в частности вплотную приблизившихся в столице страны, обернулось захватом ряда ключевых городов, стратегически важных объектов и целого арсенала вооружений.Агентство Sputnik, ссылаясь на выложенные в соцсетях видеоматериалы, предполагает, что в распоряжении боевиков могла оказаться и авиация российского и американского происхождения. Судя по публикующимся в прессе кадрам, речь идёт о захвате многоцелевых вертолётов Ми-17 и Black Hawk ВВС Афганистана.Так, на одном из видео фигурирует, как утверждается, афганский пилот, перевозящий боевиков:- сообщается на твиттер-аккаунте The RAGEX.На другом видео показано, как боевики завладели вертолётами Ми-17 в провинциальной столице Герат. На них чиновники правительственного режима попытались покинуть захваченный город, но не успели, в результате чего оказались в руках талибов* вместе с техникой.Кроме вертолётов, на вооружении ВВС Афганистана имеются 19 самолётов Embraer A-29 Super Tucano и Cessna AC-208, хотя многие из них в настоящее время остались без пилотов (из-за дезертирства или гибели) и запасных частей.