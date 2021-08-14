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Пресса: Талибы завладели авиацией российского происхождения

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Пресса: Талибы завладели авиацией российского происхождения

Стремительное наступление талибов (*запрещённая в РФ террористическая организация), в частности вплотную приблизившихся в столице страны, обернулось захватом ряда ключевых городов, стратегически важных объектов и целого арсенала вооружений.


Агентство Sputnik, ссылаясь на выложенные в соцсетях видеоматериалы, предполагает, что в распоряжении боевиков могла оказаться и авиация российского и американского происхождения. Судя по публикующимся в прессе кадрам, речь идёт о захвате многоцелевых вертолётов Ми-17 и Black Hawk ВВС Афганистана.

Так, на одном из видео фигурирует, как утверждается, афганский пилот, перевозящий боевиков:

Впервые бойцы Талибана* развернули авиацию. На этих кадрах представлен экипаж одного из вертолетов Ми-17 Афганских ВВС, перешедший на сторону талибов, он осуществляет переброску боевиков

- сообщается на твиттер-аккаунте The RAGEX.

На другом видео показано, как боевики завладели вертолётами Ми-17 в провинциальной столице Герат. На них чиновники правительственного режима попытались покинуть захваченный город, но не успели, в результате чего оказались в руках талибов* вместе с техникой.

Кроме вертолётов, на вооружении ВВС Афганистана имеются 19 самолётов Embraer A-29 Super Tucano и Cessna AC-208, хотя многие из них в настоящее время остались без пилотов (из-за дезертирства или гибели) и запасных частей.


Использованы фотографии:
https://twitter.com/oryxspioenkop
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45 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha 14 августа 2021 22:53
    +11
    Собственно,что и требовалось ожидать. Далее будет все больше и больше трофеев
    1. Sahalinets
      Sahalinets Вчера, 03:12
      -2
      В руках талибов от нее много толку не будет. Полетают чуть и в утиль.
      1. хрыч
        хрыч Вчера, 04:16
        +16
        Во-первых пилоты перейдут на их сторону или их зарежут. Во-вторых обучат в Иране, Китае, может и у нас. Ибо ни о каком продолжительном конфликте речи нет. Кабул по-сути один и остался в кольце со страшной паникой. Талибы действуют правильно, берут в окружение, отрезают коммуникации, границы и заходят в центры, когда местная группировка деморализована полностью. Проводят мобилизацию, принимают массовых перебежчиков из силовиков. Не так сильны талибы, как слаба эта камарилья, созданная Западом. Дустум, Лев Герата и пр. , состарились, погрязли в роскоши. Как тут воевать с пассионарными, полуголодными волками этим старым, присытившимся толстякам. Плюс тлетворный Запад их еще и разложил морально окончательно.
        1. Piramidon
          Piramidon Вчера, 10:07
          +2
          Цитата: хрыч
          пилоты перейдут на их сторону или их зарежут

          Еще обслуживание и запчасти нужны.
          1. хрыч
            хрыч Вчера, 10:24
            +1
            Также и с техниками. Будут работать на талибов.
        2. lopuhan2006
          lopuhan2006 Вчера, 11:33
          0
          Вообще-то не Иран, а тогда уж Пакистан тк талибы его протеже и опосредованно Китай. А так то запчасти будут нужны и обслуживание) Щас мы будем наблюдать отбеливание и замыливание талибов для сохранения хорошей мины в расчёт дальнейшего сотрудничества с ними. И светскими станут и договороспособными)
    2. den3080
      den3080 Вчера, 06:18
      +5
      Цитата: Mitroha
      Собственно,что и требовалось ожидать. Далее будет все больше и больше трофеев

      По состоянию на утро smile Талибы взяли Джелалабад и начали атаку на Кабул.
      Как же ненавидит народ в Афганистане американцев и все это НАТО. Другой причины такой мгновенной победы Талибана нет.
      Напоминает, как из Ирана выперли англосаксов и их прихлебал из местных.
      1. Простой
        Простой Вчера, 10:33
        0
        Цитата: den3080

        Как же ненавидит народ в Афганистане американцев и все это НАТО.

        С вами не соглласен отставной генерал НАТО laughing

        С 4:14
  2. котик-русич
    котик-русич 14 августа 2021 22:55
    +6
    История заходит на "второй круг"...
    Вспомним как в 1995г авиация Талибов перехватила Ил-76 с грузом боеприпасов и посадила его в Кандагаре.
    Перехватчиком тогда был МиГ-21, пилот некий Гулям (позже ставший "генералом").
    soldier
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Вчера, 08:32
      0
      Тоже об этом вспомнилось
  3. А. К.
    А. К. 14 августа 2021 22:55
    +3
    Ну то что сегодняшнему правительству Афганистана хана это уже всм понятно а вот что дальше будет наверное не знает ни кто.
    1. dauria
      dauria 14 августа 2021 23:43
      -5
      а вот что дальше будет наверное не знает ни кто.


      Спросите у бухгалтера . Он знает, на что выдаёт аванс.
    2. Gato
      Gato Вчера, 01:47
      +4
      Ну а что может быть? Скорее всего, нечто похожее на Иран сразу после исламской революции. С учетом местной специфики, разумеется.
      1. Грац
        Грац Вчера, 02:53
        +5
        иран страна с историей и культурой в несколько тысяч лет, афганцы по сравнению с персами дикари дикарями, тут сравнение неуместно. да и нефти у них нет нищая страна
        1. Gato
          Gato Вчера, 09:27
          +1
          Как вы понимаете, я не имел в виду прямое сравнение этих стран. Речь шла о внутриполитической ситуации.
          Что касается тысячелетней истории... гм. Современный Иран к древней Персии имеет такое же отношение, как Италия к Римской империи. Да и Афганистан не менее древняя страна, к тому же входившая в состав этой самой Персии, так что тут как раз неуместно противопоставление.
        2. Piramidon
          Piramidon Вчера, 10:14
          0
          Цитата: Грац
          да и нефти у них нет нищая страна

          Зато маковых полей море. Наркота всегда была основным предметом экспорта.
        3. lopuhan2006
          lopuhan2006 Вчера, 11:36
          0
          Вы не знаете про недра Афганистана) Там вроде как крупнейшие месторождения редкоземельных металлов. Китай не зря через Пакистан заходит.
    3. sailor Roman
      sailor Roman Вчера, 07:02
      0
      Талибан создан и кормится западной элитой и в настоящее время идёт обучение талибов владением современной техникой. Для содержания и управления более чем 30 тысячами талибов нужны современные знания техники, тактики, стратегии и политики. Все это их воздуха и веры не берется.
      1. strannik1985
        strannik1985 Вчера, 07:05
        +1
        Все это из воздуха и веры

        Лётчики и обслуживающий персонал из афганской армии, "военспецы" так сказать.
  4. Bad_gr
    Bad_gr 14 августа 2021 22:57
    +4
    Второй видеоролик, по-видимому, снимала какая-то обезьяна, к которой смартфон попал совершенно случайно.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 07:05
      +2
      Не очень политически корректно так называть "видеооператора". М.б. афганоазиат?
      1. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 11:50
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Не очень политически корректно
        Манипуляции с камерой ассоциируются с этим:
        Мартышка к старости слаба глазами стала;
        А у людей она слыхала,
        Что это зло еще не так большой руки:
        Лишь стоит завести Очки.
        Очков с полдюжины себе она достала;
        Вертит Очками так и сяк:
        То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
        То их понюхает, то их полижет;
        Очки не действуют никак...................
        Крылов
  5. Шептун
    Шептун 14 августа 2021 23:07
    -2
    Так, талибы поглотят страну, это вопрос времени. Дальше видимо начнется бизнес? Или радикализм? Если радикализм, это жесть....мне так кажется. Надо будет туда Рамзана отправлять.
    1. dauria
      dauria 14 августа 2021 23:39
      +4
      Надо будет туда Рамзана отправлять.


      Там своих дополна . Да и жидковат наш против тех . Без Путина за спиной и бюджетных денег России долго не протянет даже в Чечне.
    2. Storog Dvornik
      Storog Dvornik Вчера, 00:20
      +4
      Не для того талибы в Москву и Пекин ездили, чтобы воевать за радикализм (не первые лет 10 уж точно)...
      Труба с газом из РФ в Пакистан, труба с нефтью из Ирана в КНР... И всё это богатство транзитом через ДРА...
      На транзите и под охраной талибов... Все участники в шоколаде...
      США, Британия и ЕС в сторонке курят бамбук...
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 00:26
        0
        ДРА не существует с 1992 года....
        1. Storog Dvornik
          Storog Dvornik Вчера, 00:30
          0
          Да действительно, описка...
      2. А Макаров
        А Макаров Вчера, 02:56
        0
        Цитата: Storog Dvornik
        Не для того талибы в Москву и Пекин ездили, чтобы воевать за радикализм (не первые лет 10 уж точно)...
        Труба с газом из РФ в Пакистан, труба с нефтью из Ирана в КНР... И всё это богатство транзитом

        Кто знает... Но вполне возможно. Если талибы без междоусобиц обойдутся и голову включат.
      3. carstorm 11
        carstorm 11 Вчера, 03:48
        +1
        Нет никакой трубы в Пакистан и не будет. Будет газопровод через Пакистан к СПГ терминалу в том же Пакистане. Газпром просто им трубу построит . Афганистан там вообще никаким боком.
        1. Silver Fox
          Silver Fox Вчера, 11:13
          0
          Там все так запутано с этой трубой. Там есть еще проект ТАПИ. По тарифам не могли договорится долго. Если талибы дадут добро. ТАПИ соединится с газопроводом в Пакистане. Не просто так мы влезли в эти газовые проекты . проект пока отложенный лежит с 2017 года. Но странное дело 8 апреля 2019 года — Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод, Росcия) объявила о подписании контракта на поставку более 150 тысяч тонн труб диаметром 1420 мм ГК «Туркменгаз» для строительства линейной части газопровода ТАПИ (214 км) на территории Туркмении. куда такие трубы туркменам 1420 мм )))
          1. ism_ek
            ism_ek Вчера, 14:25
            0
            Весь Туркменский газ уже продан в Китай на много лет вперёд.
        2. Silver Fox
          Silver Fox Вчера, 11:21
          0
          Еще РЖД собрался строить дорогу через Афганистан. Узбекистан - Пакистан . тоже типо помогать. В реальности много проектов . думаю через 10-15 лет афганские талибы в костюмах будут все ходить.
  6. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 00:15
    +8
    Вопрос продажи вертолетов, по просьбе президента Афганистана, наверное будет закрыт, без дальнейшего рассмотрения, как было заявлено ранее?!
  7. tarakan
    tarakan Вчера, 01:42
    +3
    Театр для дураков,смена власти с элементами экшена,для ютуберов
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 02:38
    +3
    Всё к этому и шло. А правительство Афганистана ведь запрашивало ещё, о доп. поставках вертолётов. Полагаю, большого ума не надо чтобы понять кому бы они потом достались.
  9. Грац
    Грац Вчера, 02:55
    +1
    а официальный кабул нас ещё просил срочно продать им наши боевые вертолёты, ни в коем случае этого делать нельзя потому как эта техника очень быстро окажется у талибана, и по кому её применят большой вопрос. а вот сша надо в первую очередь разбомбить всё что у талибов стоит на аэродромах. надеюсь ума хватит
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 04:02
    0
    Кроме вертолётов, на вооружении ВВС Афганистана имеются 19 самолётов Embraer A-29 Super Tucano и Cessna AC-208, хотя многие из них в настоящее время остались без пилотов (из-за дезертирства или гибели) и запасных частей.

    Техника в руках дикарей - кусок железа.
    1. Грац
      Грац Вчера, 05:00
      +2
      вы не правы. вполне смогут нанять наёмников как в пилоты так и в тех персонал
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 05:26
        0
        Цитата: Грац
        вполне смогут нанять наёмников как в пилоты так и в тех персонал

        Я прав, потому что наёмники наёмников нанять не могут. Из здравомыслящих наёмников никто к талибам по доброй воле не пойдёт: исход предприятия непредсказуем и перспективы размыты.
        1. zadorin1974
          zadorin1974 Вчера, 07:34
          +4
          Да ладно.Сейчас маленько успокоится и туда рванут окраинцы строем.Эти по всему миру во всех горячках трутся , главное,что бы ПВО не было.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 07:38
            +2
            Цитата: zadorin1974
            Да ладно.Сейчас маленько успокоится и туда рванут окраинцы строем.

            good
            Этот вариант я совершенно упустил... lol
        2. Стройбат запаса
          Стройбат запаса Вчера, 11:37
          +1
          Ошибаетесь. Скакуасы кинутся толпами, им главное, чтоб платили. А так и мать продадут.
    2. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Вчера, 08:35
      0
      Техника в руках индейца томагавк laughing
  11. Adimius38
    Adimius38 Вчера, 08:57
    +2
    При этом Афганистан просит помощь в виде ударных российских вертолетов laughing вот интересно как быстро они в этом случае окажутся в руках талибов
  12. Пленник
    Пленник Вчера, 14:23
    0
    "...В распоряжении боевиков могла оказаться и авиация российского и американского происхождения..." (с) what А в заголовке ЩО?! Не наш человек заголовок сочинил.