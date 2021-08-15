«Не три тысячи, а пять тысяч»: Байден объяснил необходимость «временного» возвращения войск США в Афганистан

А потом скажут, что нужно перебросить ещё 10 тысяч, чтобы безопасно эвакуировать эти 5000 военнослужащих.

Странные действия. Получается, что о безопасной эвакуации озаботились только сейчас. Неужели не предполагали, что боевики могут двинуться на Кабул? Вопросы к разведке остаются.

Я вообще не могу понять логику нашего командования. В какие игры они там играют? На кону - человеческие жизни.

Президент США Джо Байден отдал распоряжении о возвращении в Афганистан нескольких батальонов военных. Изначально сообщалось, что США перебросят в Кабул около 3000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников дипломатической миссии. Также с ними должны взаимодействовать 600 британских спецназовцев. Теперь же выяснилось, что власти США решили расширить перебрасываемый контингент.По последним данным, в Афганистан перебрасываются не три тысячи, а 5 тысяч военнослужащих, основная часть из которых – морские пехотинцы.На сайте Белого дома появились подтверждение этой информации. Джозеф Байден отмечает, что такое решение им принято на основании рекомендаций от дипломатов, а также от разведки и военнослужащих.Байден говорит о том, что развёртывание пяти тысяч военнослужащих «поможет осуществить безопасный вывод личного состава США и союзников, а также афганских граждан, которые помогали международному контингенту во время выполнения миссии».По словам президента США, возвращение войск США в Афганистан проводится на «временной основе» и обусловлено наступлением боевиков террористической группировки «Талибан» (*запрещена в РФ).В этой связи в самих США задались вопросом, сколь временным окажется присутствие перебрасываемых в Афганистан военных. Несколько комментариев американских пользователей: