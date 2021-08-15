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«Не три тысячи, а пять тысяч»: Байден объяснил необходимость «временного» возвращения войск США в Афганистан

88

Президент США Джо Байден отдал распоряжении о возвращении в Афганистан нескольких батальонов военных. Изначально сообщалось, что США перебросят в Кабул около 3000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников дипломатической миссии. Также с ними должны взаимодействовать 600 британских спецназовцев. Теперь же выяснилось, что власти США решили расширить перебрасываемый контингент.


По последним данным, в Афганистан перебрасываются не три тысячи, а 5 тысяч военнослужащих, основная часть из которых – морские пехотинцы.

На сайте Белого дома появились подтверждение этой информации. Джозеф Байден отмечает, что такое решение им принято на основании рекомендаций от дипломатов, а также от разведки и военнослужащих.

Байден говорит о том, что развёртывание пяти тысяч военнослужащих «поможет осуществить безопасный вывод личного состава США и союзников, а также афганских граждан, которые помогали международному контингенту во время выполнения миссии».

По словам президента США, возвращение войск США в Афганистан проводится на «временной основе» и обусловлено наступлением боевиков террористической группировки «Талибан» (*запрещена в РФ).

В этой связи в самих США задались вопросом, сколь временным окажется присутствие перебрасываемых в Афганистан военных. Несколько комментариев американских пользователей:

А потом скажут, что нужно перебросить ещё 10 тысяч, чтобы безопасно эвакуировать эти 5000 военнослужащих.

Странные действия. Получается, что о безопасной эвакуации озаботились только сейчас. Неужели не предполагали, что боевики могут двинуться на Кабул? Вопросы к разведке остаются.

Я вообще не могу понять логику нашего командования. В какие игры они там играют? На кону - человеческие жизни.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Армия США
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88 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Вчера, 06:41
    +5
    А потом скажут, что нужно перебросить ещё 10 тысяч, чтобы безопасно эвакуировать эти 5000 военнослужащих.

    Да уж, задумываться начали исключительные? yes
    1. А Макаров
      А Макаров Вчера, 06:49
      +8
      Цитата: LIONnvrsk
      Да уж, задумываться начали исключительные?

      hi Эти комментарии от обычных людей, таких как мы с вами. Их в штатах большинство, и вопросы у них всегда были.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 07:11
        +1
        И главный вопрлс всегда был:
        - С горчицей или кетчупом? laughing
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Вчера, 07:46
          +3
          США перебросят в Кабул около 3000 военнослужащих

          "То разуюсь, то обуюсь,
          На себя в воде любуюсь"....
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 08:41
            +3
            Цитата: Uncle Lee
            "То разуюсь, то обуюсь,
            На себя в воде любуюсь"....

            Там более комичный вариант:
             Показать / Скрыть текст

            lol
          2. Теренин
            Теренин Вчера, 12:02
            +3
            Цитата: Uncle Lee
            США перебросят в Кабул около 3000 военнослужащих

            "То разуюсь, то обуюсь,
            На себя в воде любуюсь"....

            Поздно пить боржоми, когда почки отвалились yes
    2. RealPilot
      RealPilot Вчера, 23:11
      0
      Как гласит русская поговорка, поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
      Уходя - уходи!

      Тут либо нужно было оставаться и держать территорию, ничего не меняя, либо осуществлять вывод войск без сожаления и продуманно, постепенно. Сначала эвакуировать ключевых людей и технику, а потом закрыть/захлопнуть (по желанию) за собою дверь.

      И теперь хваленое НАТО позорно бежит, обвиняя друг друга, побросав в суматохе людей и имущество, кинув союзников и опозорившись.

      П.С.: когда СССР выводил из Афганистана ОКСВА, наши бойцы шли организованно с развернутыми знаменами. Это даже на видео заснято - последняя колонна как шла. При всей спорности ситуации, с достоинством и четким управлением.

      Да, Горбачев и Ельцин предали Наджибуллу, продержавшегося еще 3 года... Но это было потом. Наши войска покидали страну со стабильным политическим режимом, это не напоминало трусливое бегство.
  2. LKasajn
    LKasajn Вчера, 06:46
    +6
    Было бы замечательно, если бы они ввели на длительный срок десять тысяч солдат... Но они не дураки
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 07:01
      +2
      Цитата: LKasajn
      Было бы замечательно, если бы они ввели на длительный срок десять тысяч солдат... Но они не дураки

      Ну, как сказать. Если "дедушка" скажет, то и введут...если успеют
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 08:54
        +1
        Цитата: Егоза
        Ну, как сказать. Если "дедушка" скажет, то и введут...

        Тут наверное как в ситуации с анекдотом о старом лорде-склеротике , его молодой жене и их первой брачной ночи...

        Дедушка , начисто забывая об уже исполненом супружеском долге , вынужден заново и заново наносить визиты в спальню супруги...
      2. Ныробский
        Ныробский Вчера, 20:20
        +1
        Цитата: Егоза
        Цитата: LKasajn
        Было бы замечательно, если бы они ввели на длительный срок десять тысяч солдат... Но они не дураки

        Ну, как сказать. Если "дедушка" скажет, то и введут...если успеют

        Гани подал в отставку и талибанцы почувствовали вкус победы, а посему возвращение матрасов на этот раз не будет для них лёгкой прогулкой и США придётся "на бис" втягиваться в новую войну.
        А вообще гегемон обгадился образцово-показательно, на твёрдую пятёрку. yes
    2. TigeRRR
      TigeRRR Вчера, 07:06
      +3
      Убить же могут, а исключительных низзя. Им можно убивать, а их низзя
    3. Немчинов Вл
      Немчинов Вл Вчера, 13:39
      0
      и попробовали в НАТО
      как-то влезть, куда не надо,
      влезть-то, влезли ,
      только после ...
      оказались в плену,
      "гости" ...
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 07:27
    +2
    А потом скажут, что нужно перебросить ещё 10 тысяч, чтобы безопасно эвакуировать эти 5000 военнослужащих.
    "Твоя песня хороша, начинай сначала!" laughing
    1. Кот Кузя
      Кот Кузя Вчера, 14:11
      0
      Поздняк. Афганистан уже под контролем талибов. В Кабуле уже идут переговоры о передаче власти талибам.
  4. svp67
    svp67 Вчера, 07:29
    +8
    "Ну просто замечательно входит и выходит...."
    Будет очень интересно на все это посмотреть. Проблема не только в переброске войск, но и в дальнейшем снабжении, талибы же так просто завоеванное не отдадут, значит будут боестолкновения. Готовы ли США к потоку гробов своих солдат?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 07:33
      +6

      svp67 (Сергей)
      Сегодня, 07:29
      0
      "Ну просто замечательно входит и выходит...."
      Будет очень интересно на все это посмотреть. Проблема та не только в переброске войск, но и в дальнейшем снабжении, талибы же так просто завоеванное не отдадут, значит будут боестолкновения. Готовы ли США к потоку гробов своих солдат?
      Сдаётся мне, что это всё договорняк мерикатоса с талибами ( запрещены в РФ ). А солдаты - для отвода глаз. Они ещё потом и своё вооружение оставят бандюгам.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 08:29
        +2
        Цитата: a.s.zzz888
        Они ещё потом и своё вооружение оставят бандюгам.

        В надежде на то, что Россия вмешается? Наивные...)))
      2. l7yzo
        l7yzo Вчера, 17:45
        0
        Ведь написано - она будут прикрывать выход всех, кто не хочет жить в новой Афгане. Там уже начались зверства - так чтобы хоть как то привести в чувства и обезопасить выход что мирных, что своих - для этого и вводят дополнительные войска. Иначе бы Талибы не захватили столицу, явно разведка доложила в пентагон всё заранее.
    2. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:54
      -2
      Цитата: svp67
      Проблема та не только в переброске войск, но и в дальнейшем снабжении, талибы же так просто завоеванное не отдадут, значит будут боестолкновения. Готовы ли США к потоку гробов своих солдат?

      у талибов есть задачи важнее
      какой им смысл мешатт американцам, которые вернулись за чемоданами?
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 12:04
      +2
      Цитата: svp67
      Будет очень интересно на все это посмотреть.

      Особенно после назначения выкупа за граждан США winked Бородачи это умеют делать.
      1. l7yzo
        l7yzo Вчера, 17:49
        0
        А что вы все так радуетесь, восток дело тонкое. Там может такая в стране резня начаться - эти типа были за амеров или ещё каких не тех. Так то ппц.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:08
          +2
          Цитата: l7yzo
          А что вы все так радуетесь,

          И в каком месте я радуюсь, позвольте уточнить?
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 07:38
    +7
    Вот дурь то ...! Сначала вывести войска, дать возможность талибам захватить страну (полагаю, необратимо), а теперь вернуть аж 5000 солдат для того, чтобы обеспечить "безопасную эвакуацию"? А кто обеспечит безопасную эвакуацию этих 5000? Это, ИМХО, означает, что план вывода войск не был продуманным и ...а он вообще был? Черчилль говорил об американцах:„Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные"
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 08:18
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Вот дурь то ...! Сначала вывести войска, дать возможность талибам захватить страну (полагаю, необратимо), а теперь вернуть аж 5000 солдат для того, чтобы обеспечить "безопасную эвакуацию"? А кто обеспечит безопасную эвакуацию этих 5000? Это, ИМХО, означает, что план вывода войск не был продуманным и ...а он вообще был? Черчилль говорил об американцах:„Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные"


      Служба в Кабуле это синекура была, те кто там служил из полосатого контингента разложились-расслабились, командеры скорее всего не столько боевые сколько паркетные-штабные, зарабатывали бабки на отмывании денег от снабжения, кто то на торговле героином сидел, обросли связями с афганцами (проблема с секретностью). Возможно кто то из кабульских американских вояк какие то родственники высокопоставленных сенаторов, зарабатывали звания и награды в довольно не пыльной обстановке.

      Тех которые, свежие, ввели во первых морская пехота, вроде бы одни из наиболее боеспособных подразделений у полосатых. Так что от смены одних на других смысл вполне может быть.
      Ну и самое главное не разложившиеся.

      Хотя вопросы у меня остаются, если свежее мясо обеспечит эвакуацию всех кого надо и чего надо. Потом их же надо тоже эвакуировать. Здесь недостаточно держать сам аэропорт, нужно контролировать и подступы к нему на большом расстоянии.

      Талибы уже в 10 км. от Кабула, вполне могут работать артелерией по ВПП.

      Наверное послали кого не жалко, наградить посмертно.
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 08:09
    +4
    «Не три тысячи, а пять тысяч»: Байден объяснил необходимость «временного» возвращения войск США в Афганистан
    . Не знаю, кто лично принимал решение кинуть своих афганских подопечных??? но расхлёбывают все это придется "сонному Джо" и его окружению!!!
    Насчёт одного можно предположить с высокой долей вероятности, хорошо это все не закончится, все эти метания туды-сюды!
    Для людей в "поле", это будет просто фатально, для политиков, большим "пятном" в биографии и прочими радостями
    1. cniza
      cniza Вчера, 08:55
      +5
      Доброго времени! hi

      Не знаю, кто лично принимал решение кинуть своих афганских подопечных??? но расхлёбывают все это придется "сонному Джо" и его окружению!!!


      Похоже они стараются , как можно больше грехов на него списать...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 09:03
        +5
        Приветствую soldier
        Дробницкий эту ситуацию описал так - дядюшка Джо имеет самую большую поддержку СМИ в их сегменте!!! Ему, типа того, простят ВСЁ ЧТО УГОДНО и не будут мешать с грязью, как предыдущего президента.
        Потом, его ж "соратники" не видят дядюшку Джо, следующим президентом, ему даже негативные последствия от всяких дел, которые скопились уже давно, а решать их решились только сейчас, уже никак не повредят!!!
        В общем, не Гаракл по расчистке Агиевых конюшень, просто назначили таковым. Ему все простят.
        1. cniza
          cniza Вчера, 12:14
          +3
          Очень удобная позиция , но кто то же рулит...
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 13:09
            +3
            По мнению того же Дробницкого, у них некоторый коллективный ГОЛОВА, точнее химера!!! гадина многоголовая!
            Однако, головы меж собой не очень то и ладят, по многим вопросам, проблемам .....
            1. cniza
              cniza Вчера, 17:56
              +3
              Глубинное государство , которое никогда не показывается , но правит...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 19:16
                +1
                Глубину их ... клоаки замерять вот совсем не хочется. Это очень на любителя и уж точно не про нас!
                1. cniza
                  cniza Вчера, 21:09
                  0
                  Так не про нас , это все про них , это их система...
            2. Теренин
              Теренин Вчера, 18:18
              +2
              Цитата: rocket757
              гадина многоголовая!
              Однако, головы меж собой не очень то и ладят, по многим вопросам, проблемам .....

              hi
              На берегу озера сидел пьяный Змей Горыныч и пел хором, невпопад.
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 19:17
                0
                Надо иметь скверный вкус и совсем отсутствие слуха, что б прислушиваться к тому хору! soldier
        2. volodimer
          volodimer Вчера, 13:32
          +1
          В общем, не Гаракл по расчистке Агиевых конюшень, просто назначили таковым. Ему все простят.

          Я уже раньше писал, что есть такое подозрение: списать все необходимые, но непопулярные решения на Байдена. Потом он до выборов тихо "уходит на покой". Возможно живой "с диагнозом" или скоропостижно и не совсем живой..
          А на его место приходит Камала, которая "как-бы ни причём". Не она принимала эти решений, но зато она первая женщина, первая не белая, первая..... В общем, неплохая для демократов смена лидера, которая ещё и максимально затрудняет возвращение Трампа в Белый Дом.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 14:44
            0
            Их "внутренне политическая кухня", дело мутное.
            Со стороны, только гадать и остаётся.
  7. viktor_47
    viktor_47 Вчера, 08:21
    -1
    Не поможет...
  8. Saladine
    Saladine Вчера, 08:32
    0
    Semper fi, marines, simper fi.
  9. Добрый
    Добрый Вчера, 08:50
    -1
    Последнюю партию героина нужно забрать. Официально вывозить опасно, а в гробах штатовских вояк легко. Только сколько же там дури осталось, если контингент увеличивают до 5000???
  10. cniza
    cniza Вчера, 08:53
    +3
    Я вообще не могу понять логику нашего командования. В какие игры они там играют? На кону - человеческие жизни.


    Угу , а сколько вы убили , не в чем не повинных , аборигенов?...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:20
      +2
      Цитата: cniza
      Я вообще не могу понять логику нашего командования. В какие игры они там играют? На кону - человеческие жизни.


      Угу , а сколько вы убили , не в чем не повинных , аборигенов?...

      Так ответ прост, американцы и играют... в человеческие жизни, как всегда.
      1. cniza
        cniza Вчера, 18:43
        +2
        Только внутри страны об этом не знали , а теперь стали прозревать?
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:44
          +2
          Цитата: cniza
          Только внутри страны об этом не знали , а теперь стали прозревать?

          Лапшу на уши вешать ковбоям они научились.
          1. cniza
            cniza Вчера, 18:45
            +2
            Так ковбоев мало интересует , что там происходит , за пределами его региона , а уж в другой стране это вообще не о чем...
            1. Теренин
              Теренин Вчера, 18:50
              +2
              Цитата: cniza
              Так ковбоев мало интересует , что там происходит , за пределами его региона , а уж в другой стране это вообще не о чем...

              Ну, если ковбоев не интересует внешняя политика, то тогда там остаются негры, а у них ногоцелование, индейцы, а они в резервациях... Может эскимосов?
              1. cniza
                cniza Вчера, 21:06
                0
                О да , там чудеса , там леший бродит...
  11. Nag1984
    Nag1984 Вчера, 09:12
    0
    CША могут попытаться сохранить лицо в грядущей так называемой ''битве за Кабул'' скорее всего из наличия контингента сша талибы не смогут взять Кабул с ходу как другие города. Потом они все равно уйдут, объявив себя победителями в сражении за Кабул.
    1. Silver Fox
      Silver Fox Вчера, 10:50
      0
      А какой смысл удерживать Кабул сейчас ? любые гробы в США ударят по рейтингу Бидона .
  12. Илья Никитич
    Илья Никитич Вчера, 10:14
    -1
    "Не три тысячи, а пять тысяч, и не в спортлото а в преферанс, и не выиграл а проиграл"
    А вообще мне нравятся эти парни, прямо вижу как это было:
    -Ну че валим?
    -Валим!
    --------------------
    -Ух наконец то свалили!!!
    - А черт, надо бы назад мотнутся.
    -А что случилось?
    -Забыли!
    -Что забыли?
    -Да все забыли, технику забыли, дипломатов забыли, памперсы и те забыли!!!
    -Дааа, без памперсов нам никак...
  13. Волк
    Волк Вчера, 10:44
    -1
    А может быть что етих 3.000 и еще 600 Зло Бритов и нще 10.000 плус ПЗРК ща обеспечение аеропорте итд . просто способ вооружения Талибов ? У Талибов устарело и изношено американское оружие , надо современно !
    1. Silver Fox
      Silver Fox Вчера, 10:48
      0
      Да не важно кого вооружать. главное оставить там оружие.
    2. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 12:54
      +2
      На фотке "правильные" талибы - с м-16. "Неправильные" были бы с калашами. wassat
      1. Теренин
        Теренин Вчера, 18:52
        +2
        Цитата: Васян1971
        На фотке "правильные" талибы - с м-16. "Неправильные" были бы с калашами. wassat

        У Израиля спросите, у них перевалочная база оружия из США.
  14. Silver Fox
    Silver Fox Вчера, 10:47
    +1
    Еще больше оружия там бросят значит.
  15. Nag1984
    Nag1984 Вчера, 11:07
    0
    Цитата: Silver Fox
    А какой смысл удерживать Кабул сейчас ? любые гробы в США ударят по рейтингу Бидона .

    Я не говорил про удержание Кабула, его просто не дадут взять с хода, пока эвакуируют посольство и западных специалистов.
    1. Простой
      Простой Вчера, 11:34
      +1
      Чтобы " не дать взять сходу" надо удерживать подступы и все значимые стратегические высоты вокруг Кабула Притом своим контингентом.
      В штабе НАТО и пентагоне что курят последнее время?
      1. Nag1984
        Nag1984 Вчера, 20:08
        0
        Задача удержать аэропорт и так называемую зеленую зону Кабула гда находяться западные посольства, что собственно говоря они и делают, талибы туда не преближаються, победа одержана лишние жертвы и проблемы им щас не к чему.
        1. Простой
          Простой Вчера, 23:00
          0
          завтра как рассветет, будут заходить военные борты на посадку в Кабуле.
          Так вот .- теперь прилегающтие высоты передкаждой посадкой- взлетом надо будет "прочесывать" боевой авиацией - неизвестно что было бы проще.
  16. Nag1984
    Nag1984 Вчера, 11:11
    +1
    ''Вертолеты приземляются у посольства США в Кабуле после того, как талибы вошли в город'' Талибы в свою очередь заверили сша что не будут препятствовать эвакуации, Сайгон-2 во всей красе, американцы бросили своего союзника, это бизнес детка ничего личного...
  17. Silver Fox
    Silver Fox Вчера, 11:53
    +1
    Цитата: Nag1984
    Цитата: Silver Fox
    А какой смысл удерживать Кабул сейчас ? любые гробы в США ударят по рейтингу Бидона .

    Я не говорил про удержание Кабула, его просто не дадут взять с хода, пока эвакуируют посольство и западных специалистов.

    Афганская армия потеряла полумиллионный Мазари-Шариф менее чем за сутки. Вы не понимаете наверно что там происходит. Там эйфория от ухода американцев . просто переходят на строну талибов. Там с лёгкостью начнут стрелять в спины американцам . Когда они решат не давать Кабул талибам. единственное на что рассчитывать сейчас это договорённости с талибами.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 14:21
      +1
      Цитата: Silver Fox
      юбые гробы в США ударят по рейтингу Бидона .

      Позволю себе перефразировать: любые гробы ударят по Бидону гулким звоном... bully
  18. мусоргский
    мусоргский Вчера, 11:58
    +1
    В Кабул вошли талибы, а куда будут возвращаться США? Аэропорт пока свободен, но через него только удирают.
  19. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 12:01
    +1
    Завезти то можно, пока еще не сильно стреляют))) а вот как вывозить будут? И еще мне любопытно - бандероваффен, обученные по стандартам НАТО, будут разбегаться так же быстро, как их иракские, грузинские и афганские побратымы или даже быстрее?))) делаем ставки камрады))) ваши мысли по данному поводу?)))
    1. Простой
      Простой Вчера, 12:33
      0
      Там по переговорам в Дохе ( попытка договорить марионеточное правительство Афганистана с Талибами ( имя нарицательное - только поэтому с большой буквы)), которое продолжалось около десяти лет не все ясно.
      В определенный момент ( и по каким то своим сообржениям) США в одностороннем порядке начали отвод контингента. Всем остальным союзникам только ипришлось постскриптумом последедовать примеру.
      Талибан по "результатам" этих переговоров в правовом поле не был чем либо обязан США и Западу, только на совах пообещало " те кто хочет уехать из страны-трогать не будем." Демократический Запад (насчет планов США, по-моему, недоконца догадываются даже в штабе НАТО) поверил на слово.
      Короче большой бардак как всегда.

      Кто как будет драпать - будем посмотреть.
      1. Васян1971
        Васян1971 Вчера, 12:50
        +1
        Цитата: Простой
        только на совах пообещало " те кто хочет уехать из страны-трогать не будем."

        Типа про обещание "нерасширения НАТО". wassat
        1. Простой
          Простой Вчера, 12:55
          +1
          Типа того да wassat

          До них не доходит, что западный путь развития с гомосеками, педарастами , лесбиянками ( в том числе у власти), где главная цель всего и вся - обслуживание капитала (не своего конечно)
          не всем на этом земном шаре подходят.
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 16:15
        0
        Ну, вы сказали тоже самое - ни одна из сторон, отнюдь не блещет, в вопросах выполнения данных обещаний. Мне любопытно другое, рискнут талибы, под конец устроить матрасникам и их шестеркам небольшую "кровавую баню" или отпустят с миром. Ведь матрасники не выполняют обещаний данных вчера. Их самолеты наносили БШУ, по талибам, хотя на словах договорились о мирном выходе. Теперь на повестке дня становится бандерлянд и его хэроическое укроСС)))
        1. Простой
          Простой Вчера, 16:22
          0
          Для бандеровской Украины .главная цель .борьба с российским режимом в России.
          Это для США и Запада святое.
          Вот в Афгане угрозы коммунизма не было?
          Что надо от страны поимели ( в том числе интеллектуальный ресурс), наркотрафик наладили. Проблему постсоветским странам создали - что еще надо для полного американского счастя?
          А бандеровская Украина так быстро ни кирдыкнится -уж об этом позаботятся.
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Вчера, 18:13
            0
            Так и про Грузию заботились))) понадобилось пять дней, да и то, три последних, уже просто не могли догнать)))
    2. Волк
      Волк Вчера, 14:42
      0
      Очим понравилось слово " ПОБРАТЫМЫ " старое славянско слово и очим старое!
  20. Сергей74
    Сергей74 Вчера, 12:12
    0
    Нет ничего более постоянного, чем временное)
  21. Гиперион
    Гиперион Вчера, 12:33
    +3
    «Не три тысячи, а пять тысяч»

    Раньше солдаты были крупные, но три тысячи, а сейчас мелкие, но пять тыщ...
  22. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 12:45
    0
    "Бидон" совсем плох стал yes то он дорожку к ДОМУ путает. А теперь что request не всю нефть с коксом вывез и или другие причины!? "Возрожденный" ТАЛИБАН может и ответить матрасникам wassat
  23. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 12:49
    +1
    «Не три тысячи, а пять тысяч»: Байден объяснил необходимость «временного» возвращения войск США в Афганистан

    Да хоть 100500 тысяч! Поздняк метаться, почка не прижилась и отвалилась. На маковых плантациях сменился хозяин.
  24. dima314
    dima314 Вчера, 13:12
    0
    как то американски товарисчи оказались совсем не нужны в Кабуле. Наджибула 3 года держал власть и если ты не предательство горбатого и прочих то он мог быть вполне реальным правителем Афганистана. А вот власть оставленная американцами вообще была полной фикцией. Увы.. авторитет госдепа просто тает на глазах
  25. Простой
    Простой Вчера, 13:18
    0
    Воздушное пространство над Кабулом занято.
    Все мало мальские рейсы на Кабул разворачивают обратно.
  26. isv000
    isv000 Вчера, 14:15
    0
    Байден объяснил необходимость «временного» возвращения войск США в Афганистан

    Ваша лошадь медленно ходит, сэр! Афганистан уже не тот... bully
  27. isv000
    isv000 Вчера, 15:21
    +1
    Где то глубоко, в мутной воде, просматривается многоходовочка - опустить Бидона в глазах американцев, что бы некто рыжий (не путать с Чубайсом!) смог прогнать солидную волну, особенно если талибы положат часть, если не весь, вновь прибывший контингент...
    1. Klingon
      Klingon Вчера, 23:17
      0
      А рыжий скажет "Яж говорил" wassat drinks
    2. gohomeyanki
      gohomeyanki Вчера, 23:20
      0
      нуу... а Бидон что по вашему хорош и чист?
      Думаю США могли убраться быстрее и не называть чётких сроков. Но Бидон назвал 11 сентября, и возможно кто-то из американцев умрёт, только потому что....Бидону или какому-то советнику по пиару, захотелось вывести 11.

      Думаю у них осталась приличная военная сила, и меньше месяца должна продержаться. Да наверное они планировали: типа цветы, машины едут, женщины и дети машут, президент Афгана толкает речь, но не вышло. Но у Бидона тоже большая сила и это не военные, так что, то что обгадились военные его не особо интересует. И не будут они гадить военным, больше чем сами они, скорее всего снимут отличное кино, по-типу "Спасти рядового Райана", и такой приказ отдаёт Бидон. )
  28. александр 08
    александр 08 Вчера, 18:16
    +1
    Поздновато однако,талибы уже в Кабуле однако!
  29. Silver Fox
    Silver Fox Вчера, 19:23
    0
    Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
  30. yfast
    yfast Вчера, 20:18
    0
    Похоже, М-16 проигрывают калашам.
  31. Esso
    Esso Вчера, 20:20
    0
    Да поздно, американцы пытаются удрать от туда, талибы уже взяли под контроль Кабул
  32. Борисыч
    Борисыч Вчера, 22:16
    0
    Куда эти тысячи прибудут? В аэропорт Кабула? В Баграм? И что талибы будут делать с таким количеством пленных? В этих Штатах, которые в Северной Америке, вообще кто-нибудь отвечает за свои слова и поступки?
  33. Klingon
    Klingon Вчера, 23:15
    0
    Oooo, припоминается Вьетнам wassat думаю полосссатых ждут на закуску, Давай старый чурбан 5000 гробов ведь лучше чем 3000 wassat
  34. 2я19
    2я19 Вчера, 23:18
    +1
    ,, проснись, полкан! Ты в будку серешь!"