Афганская армия потеряла полумиллионный Мазари-Шариф менее чем за сутки, 84 военнослужащих бежали в Узбекистан

В западной прессе продолжают обсуждать фиаско, постигшее налогоплательщиков в связи с явными проблемами с боеспособностью афганских войск. Отмечено, что только США потратили на обучение и реформирование армии Афганистана 88 млрд долларов за 20 лет. За такие средства сегодняшние афганские силовики должны были выглядеть не просто хорошо экипированной и вооружённой армией, но и армией, способной самостоятельно подавлять силы противника – такого, например, как «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России). Вместо этого афганские войска бегут со своих позиций, оставляя талибам* даже крупные города, где для сопротивления имелись внушительные силы и средства.Стало известно о проблемах с обороной и полумиллионного афганского города Мазари-Шариф на севере страны. Боевые действия там начались накануне – талибы подошли к административному центру провинции Балх с нескольких направлений. Проблемы обороны выявили себя практически сразу. Несколько отрядов афганской армии попросту оставили свои позиции и бежали из города по тропам и дорогам, не перекрытым боевиками.Так, 84 афганских военнослужащих перебрались через границу с соседним Узбекистаном. Информацию эту подтверждает МИД среднеазиатской страны. В это время боевики «Талибана» уже входили в Мазари-Шариф.В сообщениях официального Ташкента говорится, что 84 военнослужащих правительственных сил Афганистана в конечном итоге были задержаны пограничниками Узбекистана. Фактически афганцы сами вышли на узбекских пограничников и запросили у них убежища. Среди перешедших через границу были как минимум трое раненых. В Узбекистане заявляют об оказании первой помощи, а также о рассмотрении вопроса дальнейшего пребывания граждан иностранного государства в стране.По некоторым данным, большинство перебежавших границу - этнические узбеки.В течение ночи приходили сообщения о боях в Мазари-Шарифе. Буквально около пары часов назад пришли сведения о том, что и этот город оказался в руках талибов.Организация обороны экспертами признаётся неудовлетворительной. Её фактически просто не было, иначе трудно объяснить, как можно потерять полумиллионный город менее чем за сутки. Фактически Мазари-Шариф, как и другие крупные города страны, был сдан.