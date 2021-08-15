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Афганская армия потеряла полумиллионный Мазари-Шариф менее чем за сутки, 84 военнослужащих бежали в Узбекистан

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Афганская армия потеряла полумиллионный Мазари-Шариф менее чем за сутки, 84 военнослужащих бежали в Узбекистан

В западной прессе продолжают обсуждать фиаско, постигшее налогоплательщиков в связи с явными проблемами с боеспособностью афганских войск. Отмечено, что только США потратили на обучение и реформирование армии Афганистана 88 млрд долларов за 20 лет. За такие средства сегодняшние афганские силовики должны были выглядеть не просто хорошо экипированной и вооружённой армией, но и армией, способной самостоятельно подавлять силы противника – такого, например, как «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России). Вместо этого афганские войска бегут со своих позиций, оставляя талибам* даже крупные города, где для сопротивления имелись внушительные силы и средства.


Стало известно о проблемах с обороной и полумиллионного афганского города Мазари-Шариф на севере страны. Боевые действия там начались накануне – талибы подошли к административному центру провинции Балх с нескольких направлений. Проблемы обороны выявили себя практически сразу. Несколько отрядов афганской армии попросту оставили свои позиции и бежали из города по тропам и дорогам, не перекрытым боевиками.

Так, 84 афганских военнослужащих перебрались через границу с соседним Узбекистаном. Информацию эту подтверждает МИД среднеазиатской страны. В это время боевики «Талибана» уже входили в Мазари-Шариф.

В сообщениях официального Ташкента говорится, что 84 военнослужащих правительственных сил Афганистана в конечном итоге были задержаны пограничниками Узбекистана. Фактически афганцы сами вышли на узбекских пограничников и запросили у них убежища. Среди перешедших через границу были как минимум трое раненых. В Узбекистане заявляют об оказании первой помощи, а также о рассмотрении вопроса дальнейшего пребывания граждан иностранного государства в стране.

По некоторым данным, большинство перебежавших границу - этнические узбеки.

В течение ночи приходили сообщения о боях в Мазари-Шарифе. Буквально около пары часов назад пришли сведения о том, что и этот город оказался в руках талибов.

Организация обороны экспертами признаётся неудовлетворительной. Её фактически просто не было, иначе трудно объяснить, как можно потерять полумиллионный город менее чем за сутки. Фактически Мазари-Шариф, как и другие крупные города страны, был сдан.
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88 комментариев
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  1. котик-русич
    котик-русич Вчера, 07:02
    +16
    Падение Южного Вьетнама №2...
    1. TigeRRR
      TigeRRR Вчера, 07:10
      +9
      Афганцы только в Рэмбо 3 крутые вояки. Матрасы зря старались, а старались ли?
      1. котик-русич
        котик-русич Вчера, 07:19
        +4
        Цитата: TigeRRR
        Афганцы только в Рэмбо 3 крутые вояки.
        Возможно пацан, которому Д. Рембо передал свой тесак, возглавляет один из отрядов талибов идущих на Кабул.
      2. gsev
        gsev Вчера, 07:23
        -36
        Цитата: TigeRRR
        Афганцы только в Рэмбо 3 крутые вояки. Матрасы зря старались, а старались ли?

        Афганцы изгнали США из своей страны за 20 лет. Русские за 30 лет смогли от США освободить только Крым. Кроме того в Мазари Шариф обе стороны несут большие потери. В субботу утром 14.08.21 талибы были с большими потерями выбиты из Мозари-Шарифа.
        У правительственных сил хуже положение на юге. Там фактически Джелалабад без боя переходит под контроль талибов.
        Между прочим президент США Байден объявил талибам очередное "китайское предупреждение".
        1. Кот Кузя
          Кот Кузя Вчера, 09:39
          +4
          Все просто: афганцы не видят смысла менять свой, веками отработанный уклад жизни на, так называемый- цивилизованный.Он им просто не нужен, так, как не соответствует общественно-политическому устройству общества, состоящему не из "партий", а из семей-кланов, племен. Совет старейшин- вот веками отработанный верховный орган управления, включающий в себя и законодательную и исполнительную власть. Армия чиновников управленцев им не нужна, ибо там закон- традиции и законы шариата, которые все с пелёнок знают а в экономике официально существует закабаление и рабство. Обычная армия не нужна- защищают себя сами и теперь на них вряд-ли кому в голову взбредёт нападать. Собственно центральная власть и аппарат этой стране вообще не нужны. В этом и была главная ошибка всех завоевателей этой страны, они хотели все централизовать и для работы этой центральной власти, ее аппарата, чиновников, армии обложить все население налогами- что жители Афганистана посчитали неприемлемым.
          1. Slavors Gart
            Slavors Gart Вчера, 14:06
            0
            Никто её и не завоёвывал ..и даже не пытался..., территория , где выясняют отношения третьи стороны , испытывают оружие , и контролируют поток наркоты .., а вам вливают про " завоевание"... кому они нах... сдались?
        2. Slavors Gart
          Slavors Gart Вчера, 14:02
          0
          "Последнее китайское..." - это , как .... памперсы сменят ...?
      3. Пленник
        Пленник Вчера, 08:16
        +1
        А что? Матрасы сами рембЫ что ли? Насколько смогли на столько и старались. Выше головы не прыгнешь.
      4. частное лицо
        частное лицо Вчера, 08:19
        +2
        Матрасы зря старались, а старались ли?

        Всё верно 88 лярдов как в трубу. Да хоть и тренировали но за 20 то лет сколько поколений сменилось? А сколько перешло на противоположную сторону за это время?
        1. Егоза
          Егоза Вчера, 08:32
          +2
          Цитата: частное лицо
          Да хоть и тренировали но за 20 то лет сколько поколений сменилось? А сколько перешло на противоположную сторону за это время?

          Причем уже обученные и с оружием от американцев!
        2. Челдон
          Челдон Вчера, 09:08
          +2
          Цитата: частное лицо
          Матрасы зря старались, а старались ли?

          Всё верно 88 лярдов как в трубу. Да хоть и тренировали но за 20 то лет сколько поколений сменилось? А сколько перешло на противоположную сторону за это время?

          Матрасники на одной наркоте эти 88 лярдов давно "отбили".
          1. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Вчера, 09:28
            +3
            Цитата: Челдон
            Матрасники на одной наркоте эти 88 лярдов давно "отбили".

            А чё им отбивать ? request Они всегда себе нарисовать могут !
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 11:08
              0
              Талибы стоп приказ Байдена не поняли,взяли под свой контроль Кабульский университет.
      5. Piramidon
        Piramidon Вчера, 10:20
        0
        Цитата: TigeRRR
        Матрасы зря старались, а старались ли?

        Всё "по стандартам НАТО". Главное "освоить" выделенные средства.
        1. частное лицо
          частное лицо Вчера, 18:49
          0
          Всё "по стандартам НАТО". Главное "освоить" выделенные средства.

          Освоить как везде как и у нас пример космодром "Восточный"это что первое в голову пришло а примеров масса.
      6. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Вчера, 13:52
        0
        Цитата: TigeRRR
        Афганцы только в Рэмбо 3 крутые вояки. Матрасы зря старались, а старались ли?

        Талибан, это тоже афганцы, если что.)
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 08:09
      +2
      Котик-русич-падение мифа об американской суперэффективности на примере небоеспособности ими же подготовленной армии Афганистана.
    3. vladcub
      vladcub Вчера, 08:53
      0
      Котик, Тон Дык Тхан был бы обижен подобным сравнением. Всё таки Северный и Южный Вьетнам были единица народом.
      Тон был приемником Хо Ше Мина,а в Афганистане совсем друга ситуация
      1. Простой
        Простой Вчера, 10:50
        0
        Все упускают одну важную деталь:
        Во Вьетнаме США боролись под вывеской мировой угрозы коммунизма.
        Сдесь её нет.
        Вот и ушли.
        так как просто прививать западную модель развития народу Афганистана ( без потенциальной угрозы от коммунистов) ... ну вы поняли.

        Оружейные фирмы деньги заработали, Байдену обещания (о прекращении войны в Афгане) в выборах тоже помогло.
        Наркотрафик на север налажен ( войнам Аллаха в борьбе с неверными все средства хороши).
        Проблемма соседним странам обеспечена ( потенциал потом снова поискать демоктатию например в Таджикистане, Киргизии или Иране).
        1. vladcub
          vladcub Вчера, 11:49
          +1
          И я о том же говорю
    4. paul3390
      paul3390 Вчера, 09:21
      +4
      А Наджибулла 3 года однако продержался.. Продержался бы и больше - если бы наши демократы не обрезали ему поставки запчастей, ГСМ и боеприпасов..
    5. Нормаль ок
      Нормаль ок Вчера, 10:57
      +3
      В свое время правительство Наджибулы продержалось, после выхода советских войск, три года! Возможно продержались бы и дольше, если бы ЕБН не прекратил экономическую помощь. А эти, современные, не протянули и месяца...
    6. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Вчера, 12:15
      +5
      Очередной геополитический успех США сияет всеми гранями

      Талибы входят в столицу Афганистана. Уже сейчас понятно, что Кабул будет сдан без боя. Талибы еще и выторгуют себе немало преференций за то, что не тронут уже окруженный аэропорт, где визжа и толкаясь локтями, обоссавшиеся от страха борцы за демократию из США и стран НАТО битком набиваются в самолеты и бегут из страны.

      Уроки Вьетнама Штаты ничему не научили. Снова брошены на произвол судьбы десятки тысяч сотрудничавших с американской администрацией. В самолетах и вертолетах место найдется не для всех.

      Мы в очередной раз убеждаемся, что США могут разваливать страны изнутри, вербовать и финансировать предателей, гнать ковровую пропаганду в СМИ. Но как только сталкиваются с реальным миром, реальной войной, будь то Вьетнам, Северная Корея или Сирия - тут же с визгом прячутся в своей норе за океаном.

      Для этого России и нужна ядерная триада. Чтобы звездно-полосатые вырожденцы в полной мере осознавали, что Россия при необходимости достанет их везде.
    7. Гиперион
      Гиперион Вчера, 12:29
      +1
      В новостях пишут:
      Глава МВД Афганистана заявил, что передача Кабула талибам пройдёт мирно

      Финиш...
  2. LIONnvrsk
    LIONnvrsk Вчера, 07:02
    +7
    Отмечено, что только США потратили на обучение и реформирование армии Афганистана 88 млрд долларов за 20 лет.

    В Грузию тоже вкладывали... feel
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 07:10
      +6
      Цитата: LIONnvrsk
      Отмечено, что только США потратили на обучение и реформирование армии Афганистана 88 млрд долларов за 20 лет.

      В Грузию тоже вкладывали

      Теперь в Украину вкладывают, хотя и значительно меньше. Видимо деньги кончаются! )))
      А Узбекистану сейчас туго придется. С одной стороны беженцы из чужой страны, а с другой братья по крови. И как поступить? И еще неизвестно с какими намерениями и кто прибежал.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Вчера, 07:13
        +7
        Меньше потому, что Украина и сама прекрасно разворует всё, что не дай. Да и мака там нет! yes
        1. den3080
          den3080 Вчера, 07:47
          +4
          Цитата: LIONnvrsk
          Меньше потому, что Украина и сама прекрасно разворует всё, что не дай. Да и мака там нет! yes

          Думаю, что в Афганистане украли гораздо больше, чем на Украине. Прямо пропорционально размеру «помощи». И большая часть досталась не афганцам, а как раз их демократизаторам.
          Принцип везде один и тот же.

          С утра услышал по новостям, что талибы взяли Джелалабад и ведут разведку боем на окраинах Кабула.
          Это какой-то… позор(с) smile
          Американские шестёрки в других странах должны крепко задуматься, если осталось чем.
          Следующим будет Ирак, я полагаю.
          1. vladcub
            vladcub Вчера, 08:59
            -3
            Всё дело в том,что в Афганистане не осталось волевых руководителей. Будь Достум жив ещё вопрос: захватили бы Джелалабад или нет?
            1. nobody75
              nobody75 Вчера, 09:21
              +1
              А Дустума убили? Вроде бы еще вчера был жив. А по поводу правительственных войск - всех боеспособных стянули под Лашкаргах, а от туда - в Кабул. Административные центры провинций оборонять просто нечем. Самолет с друзьями и родственниками (и с ним самим) маршала Дустума, прибывший в полумиллионный Мазари - Шариф - это капля в море. А талибы продолжают брать города "вороской изменой".
              Остается открытым вопрос, как целый маршал, который в СССР обучался, не смог создать неприступные ротные опорные пункты с двумя танками, тремя БМП, минометной батареей и дотами, прикрытые гаубичной артиллерией!?
              С Уважением
              1. vladcub
                vladcub Вчера, 10:19
                +2
                Пардон, перепутал Масуда с Достумом.
                Сейчас посмотрел,Гараев высоко оценивал его:"в целом это очень талантливый человек"
                1. nobody75
                  nobody75 Вчера, 11:04
                  +1
                  Думаю, что престарелый инженер сделать бы ничего не смог...Как и "маршал"...Воевать с Квизац Хадерахом то еще удовольствие...
                  С Уважением
                  1. volodimer
                    volodimer Вчера, 12:53
                    +1
                    Афган тот ещё Арракис. laughing Хорошее сравнение. Ф.Герберт наверно с него писал и про "фрименов" и про "джихад" и про "спайс". И вот сардукары бегут...
                    Надеюсь, что у талибов* нет Алии...
                    * все знают, что означает звёздочка.
                    1. nobody75
                      nobody75 Вчера, 17:19
                      +1
                      Нет у меня сестренки.
                      С Уважением
                      1. volodimer
                        volodimer Вчера, 17:32
                        +1
                        Ну хоть Чани то есть? feel
                      2. nobody75
                        nobody75 Вчера, 18:07
                        0
                        Конечно...
                        С Уважением
            2. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Вчера, 11:53
              0
              Цитата: nobody75
              А Дустума убили? Вроде бы еще вчера был жив.

              "Свежее" сообщение... Дустум уже в Узбекистане !
          2. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Вчера, 09:33
            0
            Цитата: vladcub
            Всё дело в том,что в Афганистане не осталось волевых руководителей. Будь Достум жив ещё вопрос: захватили бы Джелалабад или нет?

            Дык,известное дело! Раньше и трава была зеленее,и водка крепче, и кореша толковее ! good
            1. nobody75
              nobody75 Вчера, 11:09
              0
              и кореша толковее !

              С этим утверждением я бы поспорил...Вам, кстати, кто менее симпатичен - президент - клоун в соседней стране или доморощенный "Велизарий". Последний своим военно - научным паникерством ситуацию в Средней Азии и спровоцировал. А теперь, сколько контрабасов в 201-ю не направляй, думаю, толку не будет...
              С Уважением
          3. ПиК
            ПиК Вчера, 09:41
            -1
            Цитата: vladcub
            Будь Достум жив ещё вопрос: захватили бы Джелалабад или нет?

            laughing laughing laughing
            Грешно конечно смеяться над таким , но удержаться не могу...

            "Дустум умер , но дело тело его живёт wassat " lol



            Колонна бегущей под покровом ночи афганской армии на границе с Узбекистаном на том самом мосту в Хайратоне, через который в 1989 году , под развёрнутыми боевыми знамёнами торжественно из Афганистана уходили последние части Советской Армии...

            И вот - год 2021-й... Говорят , в этой колонне бегущей афганской армии находился и сам Дустум.

            Дустум, который как ранее сообщалось отбыл в Кабул, бежал в Узбекистан .
            Ещё 10 августа он прибыл в Мазари-Шариф, который обещал защищать от талибов. 14 августа он уже бежал...

            Маршальский мундир захваченный талибами в его резиденции в Кундузе.
            1. vladcub
              vladcub Вчера, 10:27
              0
              "маршальский мундир захваченный талибами" будут примерять по очереди: :"по носил . Дай другому"(с)
              1. ПиК
                ПиК Вчера, 12:14
                0
                Цитата: vladcub
                "маршальский мундир захваченный талибами" будут примерять по очереди: :"по носил . Дай другому"(с)


                Как некогда - "Почётный переходящий вымпел" lol

            2. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Вчера, 12:01
              0
              Цитата: ПиК
              Дустум, который как ранее сообщалось отбыл в Кабул, бежал в Узбекистан .
              Ещё 10 августа он прибыл в Мазари-Шариф, который обещал защищать от талибов. 14 августа он уже бежал...

              Бежал...бежал ! Всё верно! (Если последние новости не врут...) Только вот не пойму: за что "минусы" вам поставили ? Кому вы "насолили" ? Вспоминайте! А то по темным улицам вечером одному опасно будет ходить ! belay
              1. ПиК
                ПиК Вчера, 12:24
                0
                Цитата: Nikolaevich I
                Только вот не пойму: за что "минусы" вам поставили ? Кому вы "насолили" ? Вспоминайте! А то по темным улицам вечером одному опасно будет ходить !

                Не шатаюсь по тёмным закоулкам кишащих маргиналами-неадекватами , но и это не спасает от встречи с ними ЗДЕСЬ.

                Давно интересует вопрос , почему их не отлавливают , и дают им вольготно здесь злопыхать ?
                1. volodimer
                  volodimer Вчера, 13:05
                  0
                  Давно интересует вопрос , почему их не отлавливают , и дают им вольготно здесь злопыхать ?

                  Вот Вам это действительно интересно? Троллей везде полно. Если обращать на них внимание, то можно нервы растерять. Поверьте, коллега, адекватных здесь больше. Они могут быть не согласны с Вашим мнением, но от этого только интереснее. Доказать-объяснить или выслушать и узнать новое и даже согласиться. smile
                  А неадекваты.. это пена на волнах прибоя, выпала на берег и рассыпалась без следа.
        2. vladcub
          vladcub Вчера, 12:13
          0
          "следующим будет Ирак. Я полагаю"я боюсь,что в Ираке может повториться Ливийский вариант. Плохо или хорошо,но при Каддафи Ливия была единной,а сейчас от той Ливии осталось лишь название
      2. Alex777
        Alex777 Вчера, 09:06
        -1
        Цитата: LIONnvrsk
        Да и мака там нет!

        Кто вам это сказал?
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Вчера, 09:13
          -1
          Цитата: Alex777
          Цитата: LIONnvrsk
          Да и мака там нет!

          Кто вам это сказал?

          Ну, в небольших количествах конечно есть. Но печеньки забористее! yes
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 09:13
            0
            Цитата: LIONnvrsk

            Ну, в небольших количествах конечно есть.

            Так о тож! wink
  3. unhappy
    unhappy Вчера, 07:12
    +4
    Кто-то до сих пор думает, что деньги правят миром. Потом удивляются laughing
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 07:20
      +3
      Цитата: unhappy
      Кто-то до сих пор думает, что деньги правят миром. Потом удивляются laughing

      А что? Правда?
      Или любовь? yes
      1. unhappy
        unhappy Вчера, 07:23
        +1
        Сила, оружие и религия (идеология).
      2. Пленник
        Пленник Вчера, 08:21
        +2
        Не любовь, а пулемет. winked
      3. lelik613
        lelik613 Вчера, 08:31
        0
        «Верно, — отрубил барон, нахлобучив шлем, —
        Но хладное железо властвует над всем»(с) Киплинг навсегда
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 07:14
    -2
    И продолжают влаживать.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 07:24
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      И продолжают влаживать.

      От слова - "лажать"? lol
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 09:42
        0
        Цитата: LIONnvrsk
        От слова - "лажать"?

        Нет, от слова "лажить(ложить)"...А "вкладывать"-это пережитки недобитых "апологетов" советского образования !
  • Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 07:12
    -7
    Скоро халифат будут в средней Азии строить.
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 07:30
    +2
    Так, 84 афганских военнослужащих перебрались через границу с соседним Узбекистаном.
    Живыми останутся. А там талибы (запрещены в РФ) отрезали бы им головы. Возможно у этих нет семей, потому как вырезают всех на корню.
  • anjey
    anjey Вчера, 07:52
    0
    Талибы уже в аэропорту Кабула,сам город обесточен,нет электричества,все во тьме и неизвестности...
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 09:07
      0
      Цитата: anjey
      Талибы уже в аэропорту Кабула,сам город обесточен,нет электричества,все во тьме и неизвестности...


      Как так то,
      аэропорт же за собой турки оставили ?
      1. anjey
        anjey Вчера, 10:07
        0
        Они как все,тоже бегут laughing
    2. Простой
      Простой Вчера, 11:02
      0
      Если это так, то позиция Запада и США на переговорах ( талибы не зря же сначала заняли аэропорт?) незавидная.
      Сегодня должна была стартовать операция по вывозке Дип.представительства ФРГ самолетами А400М из Ташкента.
      Может инфо вброс ( про "талибы в Аэропорту"?)
  • Троль
    Троль Вчера, 08:02
    +1
    У Армии , у её командиров, нет воли к сопротивлению. И это еще одно подтверждение того, что американцы не умеют учить чужих военных.
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 08:23
      0
      Американцы и своих то не умеют, а тут чужие.
      1. Троль
        Троль Вчера, 08:33
        +1
        Своих вполне себе умеют. Захват Ирака, Афгана, тому пример
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 09:45
      -2
      Цитата: Троль
      еще одно подтверждение того, что американцы не умеют учить чужих военных.

      А СССР/РФ многому научили арабов ? belay
      1. Троль
        Троль Вчера, 10:16
        0
        Когда СССР вывел войска из Афганистана, в стране, армии оставалось немало идейных людей. Которые были готовы продолжать строить в стране если не социализм, то, хотя бы просто более цивилизованное и современное общество. И да, они были вдохновлены именно советским примером.

        А сейчас у афганцев какой пример? Какая мотивация? Воевать с талибами чтобы что? Что изменится в жизни большинства афганцев? Когда талибы говорят, что за кражу надо отрубать руки, большая часть населения страны удивляется только одному: а зачем рубить, когда вора можно застрелить или забить насмерть, как мы обычно и делаем? И вот в итоге сегодня ночью талибы взяли Джелалабад. Причём без боя. Договорились.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Вчера, 11:17
          0
          Цитата: Троль
          Когда СССР вывел войска из Афганистана, в стране, армии оставалось немало идейных людей.

          Не могу не согласиться ! После вывода советских войск ДРА продержалась до 1992 года! Пала лишь после прекращения помощи из России...
  • Kolorado77m
    Kolorado77m Вчера, 08:26
    -1
    Байден талиб оказывается!
  • ermak124.0
    ermak124.0 Вчера, 08:41
    0
    говновоины
  • Joker62
    Joker62 Вчера, 08:42
    0
    Марионеточное государство - это по сути, колосс на глинянных ногах.... wassat И не удивительно, что талибы, берут города одним за другим, не встречая ожесточенного сопротивления от правительственных войска Афганистана, выпестованых от америкосов... hi
  • Joker62
    Joker62 Вчера, 08:50
    -1
    Цитата: LIONnvrsk
    Меньше потому, что Украина и сама прекрасно разворует всё, что не дай. Да и мака там нет! yes

    Зачем мак хохлам??? belay Коно_пля и только коно_пля во все дырки... wassat
  • 501Legion
    501Legion Вчера, 08:56
    0
    Да уж ещё те вояки.
  • cniza
    cniza Вчера, 08:57
    0
    Отмечено, что только США потратили на обучение и реформирование армии Афганистана 88 млрд долларов за 20 лет.


    Не в коня корм , да и разворовали не мало...
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:06
    +1
    США позор ,пленения дипломатов не переживет.Трамп в позиции низкого старта.Вопрос ,кого американцы учили искусству побеждать?Спецназ бородатых,тоже круто экипирован на трофеях.
    1. Konnick
      Konnick Вчера, 10:06
      0
      США позор ,пленения дипломатов не переживет.Трамп в позиции низкого старта.Вопрос ,кого американцы учили искусству побеждать?Спецназ бородатых,тоже круто экипирован на трофеях.


      Пока рано об этом говорить , США может начать военную операцию с применением как стратегической авиации, помимо переброски нескольких батальонов. Кончно нельзя сказать что штаты играют с талибами в поддавки или как бы в охоту с подсадной уткой в виде афганской армией официального правительства с целью ударить по скопившимся вокруг Кабула формированиям Талибана, но такой вариант возможен и привлечение авиации в широком масштабе, вероятно сейчас идут интенсивные переговоры с Пакистаном на предмет использования военных баз . Пакистан тоже может быть озабочен усилением Талибана из-за пуштунов.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 10:12
        0
        Американцы попросили не входить бородатых в Кабул,до конца эвакуации американцев.По данным американцев в Кабуле 10000 американцев,в ответ бородатые потребовали прекратить бомбардировки авиацией.Могут и договориться,а остальных могут и бросить.Хотя в Сайгоне старались всех забрать.Шоу еще то будет.
  • Konnick
    Konnick Вчера, 09:34
    +1
    Армия правительства Афганистана абсолютно не мотивирована, что им защищать? Высокий уровень жизни? Культуру и образование? Что у тех, что у других в голове один ислам и желание иметь трех жен. Талибы же себя считают не просто солдатами, а воинами ислама. Основу армии талибов составляют "прокаченные" в медресе бойцы. Это как янычары в султанской Турции, воспитанные в "истинном" духе с детства.
  • Валерий Прохоров
    Валерий Прохоров Вчера, 09:38
    0
    Всегда знал что в любом деле нужна мотивация. Видимо мотивации умирать за данное правительство военнослужащие не видят. А на счёт 88 миллиардов. Надо было ещё написать сколько реально дошло и самое главное на что было потрачено. Всем прекрасно известно как арабы закупают прекрасную технику в США и как потом получают люлей от слабенького Кувейта.
    1. Кот Кузя
      Кот Кузя Вчера, 10:04
      0
      Оказывается арабы с Кувейтом воюют! Не знал, не знал. lol
  • evgen1221
    evgen1221 Вчера, 10:06
    +1
    А в пентогоне,сенате и военкомате на земле разве денег не хотят?-а тут такая халява мимо черной дыры проплывает,88млрд это очень даже неплохо,с учетом того что треть на реальное перевооружение и обучение пустить, а остальное стреги,нехочу!
  • isv000
    isv000 Вчера, 10:41
    -1
    Отмечено, что только США потратили на обучение и реформирование армии Афганистана 88 млрд долларов за 20 лет.

    4.4 ярда зеленью в год - не самый плохой гешефт! Вот ради этого и держали на закрытых базах контингент - и войнушка вроде есть и бойцы целы, и потоки идут в правильном направлении... wink
  • Илья Аксёнов
    Илья Аксёнов Вчера, 11:17
    +1
    Талибы сейчас - это большевики-ленинцы в 1917-1924 году такие же террористы, людоеды и варвары в глазах всего мирового сообщества.
    Но, любой негодяй, убийца и подлец, такой, как США хотят выглядеть белыми и пушистыми. Так и талибы, захватят власть в Афганистане и начнут строить там жизнь по тем идеологическим принципам, которые они сейчас исповедуют. А они адепты ислама, следовательно, за ними народы Афганистана пойдут. А с этим надо считаться трезвым и вменяемым политикам в любом случае. Кстати, талиб переводится, как студент – это многое объясняет в их победах.
  • Простой
    Простой Вчера, 11:21
    0
    Цитата: Konnick
    США может начать военную операцию с применением как стратегической авиации, помимо переброски нескольких батальонов.

    Они немного запоздали -не находите?
    Как можно сначала свернуть военный контингент а потом озадачиться вывозом дип.представительств ( там не только от США хотят эвакуировать)
    Где военные аналитиги пентагона и НАТО?
    Странно все это.
  • Ivan Hangoverov
    Ivan Hangoverov Вчера, 11:27
    0
    Пусть "постраданты" или в США едут - или выкрасть их и отправить в КГБ для опытов. Зачем здесь вообще нужны проамериканские предатели?!
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 12:19
    0

    Первый раз в виде трагедии в Сайгоне. Второй раз фарс. В Кабуле. Все по классике.

    Однако, хочу заметить вот что. Представьте себе на секунду, что в 89-м Советский Союз вот так же позорно убегал из Афганистана. Что Сороковая армия не выходила бы с красными заменами по мосту дружбы, а в панике (как сейчас в Кабуле остатки военных США) или под покровом ночи(как с Баграма) сваливала. Позорно упрашивая Хикматьяра или Ахмад Шаха, выпустить войска. Этого не было. Операция по разблокированию магистрали была. Там, где как раз 9 рота приняла бой. Не как в кино, где все погибли, а настоящий, где бойцы вышли победителями.

    Так вот представили советское бегство? А теперь представьте, как 30 с лишним лет все мировые политики, все СМИ, с радостью и глумливыми интонациями вспоминали бы советский, русский (мы же для них все русские) позор. Это смаковали бы каждый год. Да что год, при каждом удобном случае нам бы прилетало вонючей тряпкой по лицу.

    И да, как наши, местечковые либералы бы стенали, и смаковали бы эту ситуацию. Послушайте, что они сейчас говорят о бездарной стране, и бессмысленной Афганской войне. И умножьте на десять. А то и на двадцать.

    А вот теперь бежит американская армия, дипломаты бегут, те, кто работал на них бегут. Все бегут. И как-то не в стиле сверхдержавы и всемирного полицейского.

    Думаете, кто-нибудь скажет что-то об этом? Ну кроме малоизвестных бывших дипломатов? Кто-нибудь упрекнет американских политиков или посмеётся над тем, как их кинули талибы?
    Ответ понятен.

    Но тем не менее, эта ситуация нам даёт понимание, почему мы не имеем права проигрывать и оступаться даже в мелочах. Сожрут. Информационно, идеологически сожрут. Нам не прощают нашей силы. А слабость не простят тем более.(с)
  • Shket53
    Shket53 Вчера, 12:55
    0
    Ну как бы вот и Фсе..... не более чем 20 минут назад прошла информация от МИД Афганистана, что ведутся переговоры в Кабуле , между " Талибаном" и официальными властями Афганистана о бескровной передачи власти "Талибану" , и что если это произойдет, то "Талибан" обещает не брать штурмом Кабул.