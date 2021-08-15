В Ливане прогремел взрыв на топливном резервуаре

Правительство и президент ничего не могут этому противопоставить. Они должны быть честными перед народом и уйти в отставку.

Из Ливана приходит информация об очередном инциденте в районе портовой инфраструктуры страны. Напомним, что ранее (в августе 2020 года) Ливан столкнулся с мощнейшим взрывом в порту Бейрута, когда на воздух взлетело хранилище аммиачной селитры, уничтожив практически полностью порт и повредив сотни зданий в нескольких кварталах столицы страны.Теперь произошёл взрыв топливного резервуара в порту Аккар (северная часть Ливана) - менее чем через пару недель после того, как исполнилась годовщина взрыва в Бейруте. В международной организации Красного Креста сообщают о том, что на данный момент известно о 22 погибших и почти 80 пострадавших. Не менее 6 человек числятся пропавшими без вести.Пострадавших при взрыве доставляют в клиники второго по величине ливанского города – Триполи. На месте взрыва работают пожарные бригады, более двух десятков машин скорой помощи задействованы в вывозе пострадавших и тел погибших.На данный момент известно, что в топливном резервуаре хранилось не менее 50 тонн мазута. После взрыва вспыхнул пожар. В течение полутора часов пожарные смогли его локализовать.В сообщениях говорится о формировании специальной комиссии, которая должна выяснить причины ЧП в Аккаре. Выясняется, мог ли взрыв произойти в результате диверсии.Ранее ливанская армия заявила о нехватке топлива. Были зафиксированы несколько случаев воровства бензина и ДТ на нескольких хранилищах в разных частях страны. О проблемах с топливом заявляют и медики, отмечая, что машины скорой помощи в стране скоро нечем будет заправлять.На этом фоне бывший ливанский премьер Саад аль-Харири назвал взрыв в Аккаре «фактически ничем не отличающимся от прошлогоднего взрыва в Бейруте».Аль-Харири: