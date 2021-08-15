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В Ливане прогремел взрыв на топливном резервуаре

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Из Ливана приходит информация об очередном инциденте в районе портовой инфраструктуры страны. Напомним, что ранее (в августе 2020 года) Ливан столкнулся с мощнейшим взрывом в порту Бейрута, когда на воздух взлетело хранилище аммиачной селитры, уничтожив практически полностью порт и повредив сотни зданий в нескольких кварталах столицы страны.


Теперь произошёл взрыв топливного резервуара в порту Аккар (северная часть Ливана) - менее чем через пару недель после того, как исполнилась годовщина взрыва в Бейруте. В международной организации Красного Креста сообщают о том, что на данный момент известно о 22 погибших и почти 80 пострадавших. Не менее 6 человек числятся пропавшими без вести.

Пострадавших при взрыве доставляют в клиники второго по величине ливанского города – Триполи. На месте взрыва работают пожарные бригады, более двух десятков машин скорой помощи задействованы в вывозе пострадавших и тел погибших.

На данный момент известно, что в топливном резервуаре хранилось не менее 50 тонн мазута. После взрыва вспыхнул пожар. В течение полутора часов пожарные смогли его локализовать.

В сообщениях говорится о формировании специальной комиссии, которая должна выяснить причины ЧП в Аккаре. Выясняется, мог ли взрыв произойти в результате диверсии.



Ранее ливанская армия заявила о нехватке топлива. Были зафиксированы несколько случаев воровства бензина и ДТ на нескольких хранилищах в разных частях страны. О проблемах с топливом заявляют и медики, отмечая, что машины скорой помощи в стране скоро нечем будет заправлять.

На этом фоне бывший ливанский премьер Саад аль-Харири назвал взрыв в Аккаре «фактически ничем не отличающимся от прошлогоднего взрыва в Бейруте».

Аль-Харири:

Правительство и президент ничего не могут этому противопоставить. Они должны быть честными перед народом и уйти в отставку.
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55 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 07:23
    -7
    По любому евреи причастны.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 07:26
      0
      Цитата: Пессимист22
      По любому евреи причастны.

      А может быть США? Но предположение о диверсии наиболее вероятно
      1. vladcub
        vladcub Вчера, 08:08
        +8
        А раздолбайство предположить трудно? Прошлогодний взрыв селитры - 100% раздолбайство
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 08:41
          +4
          Раз воровали в таком масштабе, что по всей стране нехватка топлива, то должны были попытаться это скрыть.
          Не они первые придумали скрывать кражу поджогом
          Израиль может быть и не при чём
          1. vladcub
            vladcub Вчера, 09:11
            +1
            Всё таки селитра взорвалась из - за раздолбайства
            1. Shurik70
              Shurik70 Вчера, 09:12
              -2
              Цитата: vladcub
              Всё таки селитра взорвалась из - за раздолбайства

              Так решили официально.
              Что было на самом деле - не узнаем.
              С одной стороны - Израилю выгодно разрушать структуру Лавана
              С другой, если на этом попадутся, реакция в мире будет сильной. Это не одного учёного в Иране убить
              1. А Нас Рать
                А Нас Рать Сегодня, 01:25
                0
                Цитата: Shurik70
                Израилю выгодно разрушать структуру Лавана

                В чем именно выгодно? По пунктам и с логическими доводами, если можно.
          2. sedoj
            sedoj Вчера, 09:56
            0
            Цитата: Shurik70
            Раз воровали в таком масштабе, что по всей стране нехватка топлива, то должны были попытаться это скрыть.

            Там мазут был. Он только для судов. Так что к нехватке топлива он никоим боком.
            1. Shurik70
              Shurik70 Вчера, 10:10
              0
              Цитата: sedoj
              Он только для судов

              Не знаю, как в Ливане, а под Калугой на заправках к дизтопливу очередей хоть и нет, но часто вижу, как заправляются
            2. Нормаль ок
              Нормаль ок Вчера, 10:39
              0
              Цитата: sedoj
              Цитата: Shurik70
              Раз воровали в таком масштабе, что по всей стране нехватка топлива, то должны были попытаться это скрыть.

              Там мазут был. Он только для судов. Так что к нехватке топлива он никоим боком.

              Современный мазут для судовых двигателей вполне подходит как летнее топливо для автомобильных дизелей. Знакомый кпитан буксира хвастался, что давно забыл когда последний раз на заправке ДТ покупал laughing
          3. Кэптен45
            Кэптен45 Вчера, 16:13
            0
            Цитата: Shurik70
            Не они первые придумали скрывать кражу поджогом

            "От ревизии нас - Вас - может спасти только кража!!" (с) "Операция Ы"
      2. Гиперион
        Гиперион Вчера, 12:18
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: Пессимист22
        По любому евреи причастны.

        А может быть США? Но предположение о диверсии наиболее вероятно

        "А может, это страус злой, А может, и не злой."(с)
        А на Украине думают, что взрывы военных складов из-за России. А на самом деле - безалаберность.
      3. isv000
        isv000 Вчера, 15:25
        -1
        Цитата: Егоза
        А может быть США?

        А есть какая то разница? И те и другие террористы. Готовьте ваши минусы, иуды... soldier
    2. AUL
      AUL Вчера, 07:33
      +8
      Цитата: Пессимист22
      По любому евреи причастны.

      Конечно, конечно! Если в кране нет воды... wink
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 07:48
        +3
        Значит по любому еврейский слесарь перекрыл задвижку в стояке. smile
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Вчера, 07:55
          +4
          Цитата: Леха с Андроида.
          Значит по любому еврейский слесарь перекрыл задвижку в стояке. smile

          Ну, так глядишь и до "убиенных младенцев" доберётесь.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Вчера, 09:27
            0
            Не доберусь...евреи с их изощренным умом убиенных младенцев не используют.
        2. 72jora72
          72jora72 Вчера, 09:17
          +1
          Значит по любому еврейский слесарь перекрыл задвижку в стояке.
          И Вы таки видели много евреев сантехников? belay
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Вчера, 09:24
            0
            Ни одного... в основном Русский Ваня.
          2. А Нас Рать
            А Нас Рать Сегодня, 01:29
            0
            Цитата: 72jora72
            И Вы таки видели много евреев сантехников?

            То есть, по этой логике, в Израиле сантехников не существует?
            wassat
      2. Бережливый
        Бережливый Вчера, 08:04
        0
        AUL-если в кране нет воды, она выпадает в виде ливней.... belay
    3. indy424
      indy424 Вчера, 07:52
      +2
      конечно. они выпили всё воду, и поэтому пожарным было нечем тушить пожар
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 08:01
      +1
      Пессимист 22-попахивает антисеметизмом lol
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 09:28
        +1
        Когда произносят слово еврей это уже попахивает антисемитизмом.
  2. А Макаров
    А Макаров Вчера, 07:26
    +5
    На данный момент известно, что в топливном резервуаре хранилось не менее 50 тонн мазута. После взрыва вспыхнул пожар

    Ясно что не мазут рванул, что то другое.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 07:35
      +3
      "Ливан первые кадры после взрыва танкера" Опять у журналистов трудности с переводом, Слово Tank переводят не как Резервуар, а как Танкер. lol Лишь бы быстрее всех горячую новость тиснуть! yes
      1. Володин
        Володин Вчера, 07:38
        +3
        Цитата: LIONnvrsk
        Ливан первые кадры после взрыва танкера"

        Надеюсь, эти претензии не к ВО
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Вчера, 07:39
          0
          Цитата: Володин
          Надеюсь, эти претензии не к ВО

          А ВО тут причем? belay
          Или Вы это в плане первого ответа на статью? laughing
          1. Володин
            Володин Вчера, 07:50
            +1
            Цитата: LIONnvrsk
            А ВО тут причем?

            Вот и я о том же. ВО не причём, а комментарий чужого ляпа от Вас почему-то на ВО...
            1. vladcub
              vladcub Вчера, 08:16
              +1
              Вероятно,потому,что прочёл на ВО
      2. Егоза
        Егоза Вчера, 07:51
        +1
        Цитата: LIONnvrsk
        Слово Tank переводят не как Резервуар, а как Танкер

        Кто это Вам сказал? Откройте словарь Мультитран и увидите много интересных вариантов.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Вчера, 08:05
          0
          Цитата: Егоза
          Кто это Вам сказал?

          Морской словарь, Научно-технический энциклопедический словарь, Толковый словарь Ушакова, Словарь синонимов, Геологическая энциклопедия, Толковый словарь Ожегова, Словарь бизнес-терминов, Официальная терминология, Справочник технического переводчика, Словарь по географии.... hi
          https://test.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143885
          1. Егоза
            Егоза Вчера, 08:10
            0
            Благодарю за примеры, но все Вами перечисленное есть в разделах словаря Мультитран, которым сейчас пользуются переводчики дип.миссий, посольств, представительств и т.д. Просто в этом словаре по тематикам все разложено и примеры переводов от разных переводчиков. Я не в обиду, просто загляните.
    2. unhappy
      unhappy Вчера, 07:48
      +2
      Интересно, а битум взрывается? what
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 07:57
        +3
        Цитата: unhappy
        битум взрывается?

        Да Вы что ! Весь асфальт- сплошная взрывчатка !
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 15:08
          +1
          Весь асфальт- сплошная взрывчатка
          Ну если нагреть, гальку в нем до 2000 по Цельсию, то рванет, с разлетом - как, та шрапнель... lol
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Вчера, 15:12
            +1
            Т-с-с-с ! А то нехорошие парни возьмут на вооружение ! what
            1. Intruder
              Intruder Вчера, 15:34
              +1
              А то нехорошие парни возьмут на вооружение
              Дык, я же по-простому, без формул и параметров теплового потока с термическим расширением...и т.д. belay
              1. Uncle Lee
                Uncle Lee Вчера, 15:38
                +1
                Цитата: Intruder
                параметров теплового потока

                Правильно, без формул, параметров и графиков ! lol
      2. ПиК
        ПиК Вчера, 09:19
        -2
        Цитата: unhappy
        Интересно, а битум взрывается?

        По сути , битум , это фракция нефти , как и мазут.
        И если его нагреть до парообразования в каком-то относительно ограниченном объёме и довести соотношение его паров с кислородом атмосферы до определённого соотношения , то ДА взорвётся...
    3. vladcub
      vladcub Вчера, 08:18
      0
      Цитата: А Макаров
      На данный момент известно, что в топливном резервуаре хранилось не менее 50 тонн мазута. После взрыва вспыхнул пожар

      Ясно что не мазут рванул, что то другое.

      Подождём и узнаем
    4. Нормаль ок
      Нормаль ок Вчера, 10:48
      0
      Цитата: А Макаров
      На данный момент известно, что в топливном резервуаре хранилось не менее 50 тонн мазута. После взрыва вспыхнул пожар

      Ясно что не мазут рванул, что то другое.

      Все новостные агенства сообщают, что взорвался танкер-газовоз. Только почему-то на одном ВО фигурирует цистерна с мазутом?!
    5. вадим dok
      вадим dok Вчера, 15:58
      0
      А что это за "огромный" резервуар, где хранилось аж 50 тонн мазута? Это обычная ж/д цисцерна.При уд.весе мазута 0,88- 0,99 этот резервуар был объемом не более 70 куб.метров! Обычные портовые резервуара начинаются от 3000 ÷5000куб.м.И ,вообще,это наверное первый и единственный случай взрыва мазута.
  3. mlad
    mlad Вчера, 07:40
    0
    Может и деверсия, а может и полное раздолбайство.
    1. vladcub
      vladcub Вчера, 08:14
      +2
      Если бы это были: Иран,Сирия или Египит я бы ставил 99 из 100 ,что диверсия. В Ливане я ставлю на раздолбайство 80%
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 08:11
    +3
    Даже, если, это диверсия, то все равно большой бардак! Все беды с того.
    1. cniza
      cniza Вчера, 09:01
      +1
      Все проблемы от головы... yes
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 09:06
        +1
        Ещё больше проблем если "головы, разумения" нет! Хотя бардак, это оченно интэрэсная форма управления всем и вся .... некоторые именно так свой бакшиш и делают.
        1. cniza
          cniza Вчера, 12:11
          0
          Да , США мастера в этом деле , у них целая теория - управляемого хаоса...
  5. cniza
    cniza Вчера, 09:00
    +1
    Теперь произошёл взрыв топливного резервуара в порту Аккар (северная часть Ливана) - менее чем через пару недель после того, как исполнилась годовщина взрыва в Бейруте.


    Это называется бардак у власти и беспечность , даже если это сделали сторонние силы...
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 09:07
      +1
      Если что то происходит, ищи кому ВЫГОДНО!!!
      1. cniza
        cniza Вчера, 12:12
        +1
        Однозначно , виновен тот кому это выгодно... yes
  6. Крабонг
    Крабонг Вчера, 09:52
    0
    Триполи, вообще-то находится в Ливии…
    1. igor67
      igor67 Вчера, 14:09
      0
      Цитата: Крабонг
      Триполи, вообще-то находится в Ливии…

      Так же в Ливане
  7. А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 13:13
    +1
    По страницам арабских СМИ:
    По данным министерства здравоохранения Ливана, 22 человека погибли и 79 пострадали при взрыве цистерны с топливом в округе Аккар на севере страны. Предполагается, что число пострадавших возрастет, поскольку на месте взрыва находилось около 200 человек.


    По некоторым сведениям, военные, проводившие операцию против спекулянтов топливом, конфисковали цистерну, в которой находилось около 18000 литров топлива, и начали распределять горючее среди местных жителей. Возникла давка, в ход было пущено оружие. Несколько пуль попали в цистерну и привели к взрыву.


    В местных СМИ приводится и другая версия: причиной трагедии стала зажженная зажигалка.

    Ливанские СМИ утверждают, что владельцем склада был сторонник "Хизбаллы", а топливо предназначалось для контрабанды в Сирию, где цены на него выше, чем в Ливане. Власти опровергают эти утверждения.


    Бывший премьер-министр Саад аль-Харири сравнил чрезвычайное происшествие в Аккаре с взрывом, который произошел год назад в порту Бейрута. Он призвал президента Мишеля Ауна немедленно подать в отставку.