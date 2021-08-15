Израиль отозвал посла из Варшавы в ответ на принятый Польшей закон о реституции

(...) Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций (...) новый посол (...) в Польшу не поедет

Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях

Между Израилем и Польшей назревает дипломатический скандал на фоне подписания польским президентом Анджеем Дудой закона о реституции имущества пострадавших от Холокоста. Тель-Авив (Иерусалим - в израильской версии о столице) уже отозвал главу посольства Израиля в Варшаве.Израиль негативно воспринял принятие польскими властями закона о реституции имущества граждан, пострадавших от Холокоста. Согласно новому закону, потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности в течение 30 лет после случившегося, т.е. документ лишает их большую часть даже теоретического шанса получить хоть какую-то компенсацию из-за истечения сроков.Несмотря на давление США и Израиля, Польша закон приняла. В ответ израильский МИД отозвал главу посольства в Варшаве для "бессрочных консультаций" и отложил приезд нового посла. Кроме того, польскому послу в Израиле рекомендовано "продолжить отпуск на родине".- заявил глава израильского МИДа Яир Лапид.Варшава не осталась в долгу и пообещала Тель-Авиву "ответные меры". Польские власти обвинили Израиль в "нанесении серьезного ущерба двухсторонним отношениям" и пригрозили ответить "симметрично".- говорится в сообщении МИД Польши.Ранее Польша сама неоднократно поднимала вопрос возможных компенсаций и репараций за военные годы, выставляю претензии то Германии, то России.