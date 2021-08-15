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Израиль отозвал посла из Варшавы в ответ на принятый Польшей закон о реституции

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Между Израилем и Польшей назревает дипломатический скандал на фоне подписания польским президентом Анджеем Дудой закона о реституции имущества пострадавших от Холокоста. Тель-Авив (Иерусалим - в израильской версии о столице) уже отозвал главу посольства Израиля в Варшаве.


Израиль негативно воспринял принятие польскими властями закона о реституции имущества граждан, пострадавших от Холокоста. Согласно новому закону, потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности в течение 30 лет после случившегося, т.е. документ лишает их большую часть даже теоретического шанса получить хоть какую-то компенсацию из-за истечения сроков.

Несмотря на давление США и Израиля, Польша закон приняла. В ответ израильский МИД отозвал главу посольства в Варшаве для "бессрочных консультаций" и отложил приезд нового посла. Кроме того, польскому послу в Израиле рекомендовано "продолжить отпуск на родине".

(...) Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций (...) новый посол (...) в Польшу не поедет

- заявил глава израильского МИДа Яир Лапид.

Варшава не осталась в долгу и пообещала Тель-Авиву "ответные меры". Польские власти обвинили Израиль в "нанесении серьезного ущерба двухсторонним отношениям" и пригрозили ответить "симметрично".

Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях

- говорится в сообщении МИД Польши.

Ранее Польша сама неоднократно поднимала вопрос возможных компенсаций и репараций за военные годы, выставляю претензии то Германии, то России.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/IsraelRussian
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192 комментария
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Вчера, 07:38
    +25
    Чего то полячество совсем о рук отбивается! laughing Имею в виду мерикатосовских, а тут ещё и
    Израиль отозвал посла из Варшавы в ответ на принятый Польшей закон о реституции

    Вполне возможно пшекию будут лечить, и более вероятно - принудительно. bully

    P.S. А потом эти блудные сыны)) назад, в "Варшавский Договор" не запросились бы!
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 07:46
      +55
      Цитата: a.s.zzz888
      Вполне возможно пшекию будут лечить, и более вероятно - принудительно

      11 миллиардов в год помощи от ЕС. На нынешний день. Вампир, а не государство. Пора отваживать... Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна. Убийства выживших узников лагерей, которые возвращались в свои, занятые уже поляками дома и квартиры - случались там и после войны. И даже массовые погромы. Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Вчера, 07:50
        +2

        Горный стрелок (Евгений)
        Сегодня, 07:46

        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        Вполне возможно пшекию будут лечить, и более вероятно - принудительно

        11 миллиардов в год помощи от ЕС. На нынешний день. Вампир, а не государство. Пора отваживать... Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна. Убийства выживших узников лагерей, которые возвращались в свои, занятые уже поляками дома и квартиры - случались там и после войны. И даже массовые погромы. Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.
        Евгений, hi ! Как раз мой пост, на эту тему, ниже.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 08:37
          +23
          Политики Польши всегда были верным врагом своим благодетелям. Что пребывая частью Российской империи, что в Варшавском договоре, что в НАТО.
          Когда Польша была "ни с кем", сама по себе, тут же начинала свару с соседями. Что до завоевания Российской империей, что до попадания в Варшавский договор.
          И это при том, что простые люди там вполне адекватны.
          Такое впечатление, что "элиту" в отдельном питомнике разводят.
          1. Наводлом
            Наводлом Вчера, 09:37
            +4
            Цитата: Shurik70
            Такое впечатление, что "элиту" в отдельном питомнике разводят

            Хмм, очень интересное наблюдение.
            Но, думается, что мимо.
            Есть некая червоточинка, которая потом разрастается в гниль.
            Собственно, достаточно взглянуть на российские элиты. Или любые другие на постсоветском пространстве.
            Простт достаточно каждому из нас взглянуть непредвзято и строго внутрь себя, чтобы понять, откуда потом ТАКОЕ берётся.
          2. frruc
            frruc Вчера, 11:32
            +5
            Ранее Польша сама неоднократно поднимала вопрос возможных компенсаций и репараций за военные годы, выставляю претензии то Германии, то России.

            Польша была всегда такая, ничего нового. Самые обиженные , недовольные и обделенные. При этом считают себя чуть ли не "центром вселенной". Удивляет как долго еще ЕС (доноры страны зап. Европы) будут терпеть это государство-паразита.
            1. Моторист
              Моторист Вчера, 12:41
              +6
              Цитата: frruc
              Удивляет как долго еще ЕС (доноры страны зап. Европы) будут терпеть это государство-паразита.

              Слушал западные "голоса" - уже грозят полякам и венграм, что налогоплательщики не хотят поддерживать недемократические режимы. Беженцев не хотят, закон о педерастах, запрет абортов, недавно - закон о СМИ. Теперь ещё и реституция... Непорядок!
          3. d1975
            d1975 Вчера, 11:36
            +2
            О какой адекватности речь ,промывка мозгов на госуровне.Дети 1 сентября смотрят фильмы обязательно .Россия враг ,о немцах не слова.Только если бизнес ,остальное полная русофобия и они не скрывают это . Теперь вот евреям досталось ,ну не только же русским за пшеков быть виноватыми )))
          4. пушкарь
            пушкарь Вчера, 16:12
            +3
            Цитата: Shurik70
            И это при том, что простые люди там вполне адекватны.

            Простые люди адекватны? А кто громил и убивал, кто ловил и отдавал в гестапо беглых узников концлагерей? Только "элита"?
        2. Добрый
          Добрый Вчера, 08:45
          +21
          Чему тут удивляться? Всей своей историей Польша показывает свое необоснованное презрение и враждебность к другим народам. Были с истории моменты, когда Польша, как государство могла исчезнуть. Если еще раз настанет такой момент, думаю церемониться с ними никто не будет. Они уже всем надоели. Национальность поляк будет звучать как цыган.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 07:53
        +16
        Есть такой фильм "Лики смерти", сняли поляки и американцы...О том, как проявился характер поляков во Второй мировой....Шакалы и гиены...
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Вчера, 08:49
          +11
          Цитата: Uncle Lee
          Есть такой фильм "Лики смерти", сняли поляки и американцы...О том, как проявился характер поляков во Второй мировой....Шакалы и гиены...

          Недаром ВВП назвал польского посла в нацистской Германии «антисемитской свиньёй», а потом когда поляки подняли хай, он трижды упомянул про архивы: "....Не полный, не полный перечень!... yes ....Слава богу у нас достаточно еще документов, доставшихся нам как трофеи!... smile ...У нас достаточно материалов!." feel
      3. Konnick
        Konnick Вчера, 08:13
        +5
        Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна. Убийства выживших узников лагерей, которые возвращались в свои, занятые уже поляками дома и квартиры - случались там и после войны. И даже массовые погромы. Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.

        Поляки народ насквозь пропитанный религией и религия играет в Польше большую роль в политике, большинство поляков ярые католики, а им евреи, тот народ который предал
        Христа. Сплошное мракобесие.
        1. Ольховский
          Ольховский Вчера, 09:05
          +23
          а им евреи, тот народ который предал Христа

          А если учесть, что Христос и апостолы все поголовно сами евреи, то вообще дичь получается wassat
          1. Alex Justice
            Alex Justice Вчера, 12:41
            +2
            Придумали сказки Библии, Толмуты и сами в них запутались.
          2. georgje
            georgje Вчера, 15:43
            -1
        2. saturn.mmm
          saturn.mmm Вчера, 10:42
          +4
          Цитата: Konnick
          Сплошное мракобесие.

          Первые небольшие еврейские общины существовали в Польше уже к XIII веку, а затем польское еврейское население значительно увеличилось, приняв евреев, изгнанных из других стран Европы, в том числе из Германии (1346), Австрии (1420), Испании (1492), Португалии (1497), Франции (1394), Венгрии (1349—1526 и 1686—1740). Король Казимир III Великий считается покровителем евреев в Польше. В 1334 году Казимир Великий вывел евреев из-под юрисдикции немецкого права и с того времени еврейские общины напрямую находились под юрисдикцией королевского суда. После решения Казимира Великого обеспечивающего безопасность и интересы евреев, Польское Королевство стало пристанищем семитского народа, изгнанного из всей остальной Европы.
          1. Konnick
            Konnick Вчера, 11:00
            +4
            Король Казимир III Великий считается покровителем евреев в Польше


            Казимир преследовал свои цели, а цели были чисто меркантильные, отнюдь не альтруистические. Напоминает промигрантскую политику нашего правительства, за счет трудовых мигрантов построить экономику. Но народ-то сказкам верит, т.е. вечным святым писаниям, а не временным властителям .....и это было давно, аж в 14 веке. . И селились евреи в Польше, уходя от непомерных податей, наложенных на них в германских землях, да и в других, а не изгонялись. Все перечисленные правители видели в евреях только кошелек, а местное население видело в них ростовщиков и ремесленников-конкурентов, а также носителей чужой веры, хоть христианство и произошло как секта иудаизма.
            1. saturn.mmm
              saturn.mmm Вчера, 11:51
              +1
              Цитата: Konnick
              И селились евреи в Польше, уходя от непомерных податей, наложенных на них в германских землях, да и в других, а не изгонялись.

              Короли обнародовали указ от 31 марта 1492 года об изгнании всех евреев из обоих королевств — Кастилии и Арагона. Указ мотивирует это крайнее решение «великим ущербом для христиан от общения, разговоров и связей с евреями, относительно коих известно, что они всегда стараются всевозможными способами и средствами отвратить верующих христиан от святой католической веры и отдалить их от неё и привлечь и совратить их в свою нечестивую веру», и т. д.
              Евреям был дан срок до конца июля, причём им запрещено было не только возвращаться в Испанию, но даже проезжать через испанские земли под страхом смерти и конфискации всего имущества.

              17 сентября 1394 года Карл VI неожиданно опубликовал ордонанс, содержание которого в существенных чертах сводилось к следующему: неоднократно до него доходили жалобы, вызванные бессовестностью и дурным поведением евреев по отношению к христианам; обвинители, производившие расследования, установили целый ряд случаев нарушения договора, заключенного евреями с ним. Ввиду этого он издает неотменяемый закон, в силу которого отныне ни один еврей не вправе проживать в его владениях. Евреям дана была отсрочка, дабы они имели возможность продать свое имущество и уплатить свои долги.
              1. Konnick
                Konnick Вчера, 12:06
                0
                Я приветствую Ваши знания в интернет поисках, но есть и другие источники, более независимые от учебников для школьников. То что вы привели произошло уже в более поздние даты исхода, можно сказать указы от обиды на исход евреев. Казимир III уже приютил евреев к тому времени.
                1. saturn.mmm
                  saturn.mmm Вчера, 13:19
                  0
                  Цитата: Konnick
                  Казимир III уже приютил евреев к тому времени.

                  Всех до единого? Так изгоняли евреев или не изгоняли?
        3. kulinar
          kulinar Вчера, 11:12
          +4
          Цитата: Konnick
          Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна. Убийства выживших узников лагерей, которые возвращались в свои, занятые уже поляками дома и квартиры - случались там и после войны. И даже массовые погромы. Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.

          Поляки народ насквозь пропитанный религией и религия играет в Польше большую роль в политике, большинство поляков ярые католики, а им евреи, тот народ который предал
          Христа. Сплошное мракобесие.

          Да нет. Как бы странно это не звучало,но поляки последний оплот христианства в Европе.
          Они католики,в своем большинстве. Они не принимают " европейских ценностей" в виде заднеприводных и других психически больных меньшинств. Они не приемлют навязывания чуждой им религии и с ненавистью относятся к " беженцам". Возможно это фантомные боли Речи Посполитой, но мне кажется это вопрос самосохранения и безопасности. Тот люд,который приезжает из Украины, приезжает работать, учиться и может ассимилироваться.
          Пришлые с юга- нет!
          И закон они приняли для Польши,а не против евреев. Хотя война уже давно кончилась ,они продолжают " доить" немчуру за посттравматические проявления у потомков погибших от рук фашистов .
          1. Konnick
            Konnick Вчера, 11:22
            +4
            Да нет. Как бы странно это не звучало,но поляки последний оплот христианства в Европе.
            Они католики,в своем большинстве. Они не принимают " европейских ценностей" в виде заднеприводных и других психически больных меньшинств.


            Не одно, так другое. Педофилия и голубые отношения очень популярны у служителей культа, периодически возникают скандалы как у католиков, так и у православных. Кураева за эти расследования лишили сана.
            1. EwgenyZ
              EwgenyZ Вчера, 13:21
              -3
              Цитата: Konnick
              Педофилия и голубые отношения очень популярны у служителей культа

              Вы откуда эту дичь выкопали? Гомосятины, как и других пороков, среди клириков меньше чем среди антиклерикалов. И за такое духовное начальство, если узнает, по головке не погладит, по крайней мере в православии. А Кураева, впрочем как и других "правдорубов", типа бесноватого бывшего схиигумена, поперли из церкви не за "расследования", а за гнилой язык.
              1. kulinar
                kulinar Вчера, 20:11
                0
                Цитата: EwgenyZ
                Цитата: Konnick
                Педофилия и голубые отношения очень популярны у служителей культа

                Вы откуда эту дичь выкопали? Гомосятины, как и других пороков, среди клириков меньше чем среди антиклерикалов. И за такое духовное начальство, если узнает, по головке не погладит, по крайней мере в православии. А Кураева, впрочем как и других "правдорубов", типа бесноватого бывшего схиигумена, поперли из церкви не за "расследования", а за гнилой язык.

                Большинство педофильских скандалов было в США.
                В Европе это тоже присутствует,но в меньшей степени.
                Хотя попы по мальчикам охотчи. am
          2. Облитератор
            Облитератор Вчера, 14:08
            -1
            Цитата: kulinar
            Как бы странно это не звучало,но поляки последний оплот христианства в Европе.
            Они католики,в своем большинстве. Они не принимают " европейских ценностей" в виде заднеприводных и других психически больных меньшинств. Они не приемлют навязывания чуждой им религии и с ненавистью относятся к " беженцам". Возможно это фантомные боли Речи Посполитой, но мне кажется это вопрос самосохранения и безопасности.

            Весьма печально. Мне не по нраву "прогрессивные ценности" в где-нибудь в Германии или в Италии с Испанией, а вот полякам, прибалтам и англичанам ничего другого пожелать не могу.
          3. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Вчера, 14:28
            -1
            ну в каком то смысле правители Польши правильно делают-за счет денег ЕС- растут, мигрантов-бездельников негров с арабами почти не везут-азиаты, да с Украины и Белоруси завозят, ЛГБт не поддерживают.. были бы еще не русофобами, хотя может и не настолько русофобы, но босс (полосатый) сказал быть русофобами-значит будут..
        4. ROSS_51
          ROSS_51 Вчера, 16:02
          +1
          Цитата: Konnick
          Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна. Убийства выживших узников лагерей, которые возвращались в свои, занятые уже поляками дома и квартиры - случались там и после войны. И даже массовые погромы. Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.

          Поляки народ насквозь пропитанный религией и религия играет в Польше большую роль в политике, большинство поляков ярые католики, а им евреи, тот народ который предал
          Христа. Сплошное мракобесие.

          Может, все гораздо меркантильнее? Евреи просто этими компенсациями обанкротят Польшу.
      4. vladcub
        vladcub Вчера, 08:24
        +3
        Зря ничего не случается. Как там у Маленького принца про звёзды сказано:"если звёзды зажигаются значит это кому-то надо"
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Вчера, 08:33
          +10
          Цитата: vladcub
          Как там у Маленького принца про звёзды сказано:"если звёзды зажигаются значит это кому-то надо"

          Что-то Вы не то...
          Послушайте!
          Ведь, если звезды зажигают -
          значит - это кому-нибудь нужно?
          Значит - кто-то хочет, чтобы они были?           В.В.Маяковский yes
          А Маленький принц:
          - Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, - и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться! И он сам засмеялся.
          - Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно... И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: "Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!"
          1. vladcub
            vladcub Вчера, 09:19
            0
            1) я про"Принца" читал по вертикали в 8 или 9 классе. Про звёзды не знал,что это Маяковский
            2) всё равно суть та же
            1. KLM77
              KLM77 Вчера, 10:49
              +4
              Суть та же? Да Вы, батенька, большой оригинал! laughing
      5. Hagen
        Hagen Вчера, 09:30
        +13
        Цитата: Горный стрелок
        11 миллиардов в год помощи от ЕС. На нынешний день. Вампир, а не государство.

        Скажем прямо, ЕС хорошо знал, кого в себя всасывал в 2004 году. Но он хотел "утереть нос" России, и для этого был готов раскошелиться. Вот и попали в собственный политический капкан. Сегодня Германия уже вслух говорит, что источник дополнительных денег иссякает и наступает время расчета по льготным кредитам. Поляки, в свою очередь, заговорили о возможном выходе из ЕС. Никаких "общих ценностей", только деньги... Польша, как и в прежние времена, осталась наиболее националистическим государством в Европе. ЕС не смог ее перевоспитать. Она вообще не может мирно уживаться в союзе с каким-либо государством на равных, а уж тем более в подчиненном положении, ей всегда хочется доминировать. Так что скандалы в "святом семействе" неизбежны и впредь.
        1. Нормаль ок
          Нормаль ок Вчера, 10:26
          +1
          Цитата: Hagen
          Цитата: Горный стрелок
          11 миллиардов в год помощи от ЕС. На нынешний день. Вампир, а не государство.

          Скажем прямо, ЕС хорошо знал, кого в себя всасывал в 2004 году. Но он хотел "утереть нос" России, и для этого был готов раскошелиться. Вот и попали в собственный политический капкан. Сегодня Германия уже вслух говорит, что источник дополнительных денег иссякает и наступает время расчета по льготным кредитам. Поляки, в свою очередь, заговорили о возможном выходе из ЕС. Никаких "общих ценностей", только деньги... Польша, как и в прежние времена, осталась наиболее националистическим государством в Европе. ЕС не смог ее перевоспитать. Она вообще не может мирно уживаться в союзе с каким-либо государством на равных, а уж тем более в подчиненном положении, ей всегда хочется доминировать. Так что скандалы в "святом семействе" неизбежны и впредь.

          Венгрия, - еще более националистическое государство. Вот такие у нас были союзнички по Варшавскому договору. Каждый тянул в свою сторону.
          1. Hagen
            Hagen Вчера, 10:44
            +2
            Цитата: Нормаль ок
            Венгрия, - еще более националистическое государство.

            Это еще вопрос.... Показателем в нем (не единственным, но все же...) может быть доля иных национальностей в общей структуре населения. В Польше поляков - 96,74% населения, в Венгрии венгров - 92,3%....
      6. Наводлом
        Наводлом Вчера, 09:33
        +4
        Цитата: Горный стрелок
        Убийства выживших узников лагерей, которые возвращались в свои, занятые уже поляками дома и квартиры - случались там и после войны. И даже массовые погромы.

        еврейские погромы известны не только в Польше.
        они были чуть ли не во всех европейских страназ, где жили евреи.
        и в Российской империи в том числе.
        Цитата: Горный стрелок
        Этот закон они приняли ЗРЯ

        не соглашусь с вами.
        Дуда действовал в интересах своей нации и своего государства.
        Он не президент Израиля.
        Давайте будем объективны независимо от своих симпатий/антипатий по отношению к полякам и евреям.
        А преступления второй мировой нужно расследовать - это даже не обсуждается.
        В этом я поддержал бы Израиль.
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Вчера, 09:36
          +5
          Цитата: Наводлом
          Дуда действовал в интересах своей нации и своего государства.
          Он не президент Израиля

          Он защищает тех, чьи предки, возможно, убили хозяина той собственности, которой сейчас владеют. Такая нация...такое государство...
          1. Наводлом
            Наводлом Вчера, 09:44
            +5
            Цитата: Горный стрелок
            Он защищает тех, чьи предки, возможно, убили хозяина той собственности, которой сейчас владеют

            он защищает тех своих вполне законопослушных граждан, чьи предки 80 лет назад ВОЗМОЖНО поступили против совести и человечности.
            представляете сколько таких граждан во всём мире? у которых предки когда-то поступили очень неблаговидно?
            например, написали анонимку, и человека репрессировали, а комната в коммуналке досталась этому активисту.
            поэтому самый главный шаг на мой взгляд - тщательное непредвзятое расследование преступления, если таковое имело место
            1. Горный стрелок
              Горный стрелок Вчера, 11:10
              +3
              Цитата: Наводлом
              поэтому самый главный шаг на мой взгляд - тщательное непредвзятое расследование преступления, если таковое имело место

              А данный закон ИСКЛЮЧАЕТ такое расследование. belay
              1. kulinar
                kulinar Вчера, 20:13
                -2
                Цитата: Горный стрелок
                Цитата: Наводлом
                поэтому самый главный шаг на мой взгляд - тщательное непредвзятое расследование преступления, если таковое имело место

                А данный закон ИСКЛЮЧАЕТ такое расследование. belay

                И слава богу...
                За давностью лет.
          2. kulinar
            kulinar Вчера, 20:06
            -3
            Цитата: Горный стрелок
            Цитата: Наводлом
            Дуда действовал в интересах своей нации и своего государства.
            Он не президент Израиля

            Он защищает тех, чьи предки, возможно, убили хозяина той собственности, которой сейчас владеют. Такая нация...такое государство...

            Эти евреи уже задолбали всю Европу. В Латвии продвигают закон о возвращении еврейской собственности. Щаз! Не для того латыши,потомки эсесовцев,"возвратили" утерянную собственность,которая была заложена еврейским банкирам, чтобы отдать " непосильно нажитым трудом"...
            Как в девяностых выкидывали из квартир новые-старые хозяева жильцов...
            Это ждёт Украину, когда пшеки заявят о своих правах на имущество.
            Всё-таки,средневековые законы о оседлости были более справедливы и аннулировании задолженности раз в год...
      7. ignoto
        ignoto Вчера, 10:02
        +15
        Польша перед ВМВ была в Европе одной из самых иудейских стран.
        Поляки убивали иудеев до нацистов, убивали вместе с нацистами, убивали после нацистов.
        Фактически, поляки , убили почти всех иудеев, их имущество присвоили, и стали мононацией.
        Чем их действия отличаются от действий нацистов ?
      8. Теренин
        Теренин Вчера, 10:05
        +7
        Цитата: Горный стрелок
        Цитата: a.s.zzz888
        Вполне возможно пшекию будут лечить, и более вероятно - принудительно

        11 миллиардов в год помощи от ЕС. На нынешний день. Вампир, а не государство. Пора отваживать... Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна. Убийства выживших узников лагерей, которые возвращались в свои, занятые уже поляками дома и квартиры - случались там и после войны. И даже массовые погромы. Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.


        А, напомнить про "Золотую лихорадку" на месте концлагерей в Польше? Просто - ужас.

        Из книги "Золотая жатва" — о "золотой лихорадке" на пепелищах концлагерей. Кстати, автор - профессор Принстонского университета Ян Томаш Гросс.
        Одним из самых первых свидетельств о том, что происходило в Треблинке сразу после войны, мы обязаны Михалу Калембасяку и Каролю Огродовчику, которые прибыли на территорию лагеря13 сентября 1945 года и отметили среди прочего следующее: "По прибытии на место мы убедились, что на месте, где находился лагерь, оказалось изрытое поле, перекопанное окрестным населением. Поле было так изрыто, что в некоторых местах были ямы до 10 м глубины, в которых виднелись человеческие останки — берцовые кости, челюсти и т.п. <...> Нынешнее состояние Треблинки представляет большое поле, кое-где с зарослями деревьев. Все находившиеся там бараки сожжены или разграблены начисто окрестным населением. Мы застали только остатки. О большом числе убитых тут людей свидетельствует факт, что выкопанные ямы десятиметровой глубины переполнены человеческими костями. <...> Под каждым деревцом были дыры, выкопанные искателями золота и бриллиантов. Запах трупов и газа так ударил нам в голову, что у нас с коллегой началась рвота и жуткое царапанье в горле.


      9. Бородач
        Бородач Вчера, 10:49
        +10
        Польша, которая предъявляет претензии Германии и России, начиная с пакта Молотова-Рибентропа и заканчивая падением Берлинской стены, показала своё истинное фашистское лицо. России и Израилю надо открыто назвать поляков фашистами. И это правда. Польша готовила украинских и белорусских фашистов для майданов. Вот только поляки не понимают, что будет, если украинские фашисты слетят с катушек. Первым делом, они вырежут поляков на Украине так, что Волынская резня полякам покажется детским утренником пацифистов.
      10. BAI
        BAI Вчера, 10:57
        +9
        Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна

        На территории Польши уничтожено свыше 90% проживающих там евреев. Это возможно только при активной помощи местного населения.
        1. kulinar
          kulinar Вчера, 20:19
          -1
          Цитата: BAI
          Тем более, что вина поляков в холокосте безмерна и очевидна

          На территории Польши уничтожено свыше 90% проживающих там евреев. Это возможно только при активной помощи местного населения.

          Тогда встаёт закономерный вопрос:
          А за что так ненавидели евреев поляки?
          Ну не просто так они воспылали ненавистью к " белым и пушистым"...
      11. Лара Крофт
        Лара Крофт Вчера, 11:01
        +2
        Цитата: Горный стрелок
        Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.

        Ну почему зря? Они приняли этот закон в интересах граждан польши, которых бы в противном случае израильские евреи сделали бы бездомными и безземельными гражданами....
        Пример прибалтийских государств очевиден, там бомжами в результате реституции остались сотни тысяч граждан стран Балтии...
      12. alystan
        alystan Вчера, 11:04
        +2
        Для поляков "время вампиризма" уже заканчивается, они теперь, как триебалты с другими чехами и словенами..., перестают получать халявные дотации от ЕС. Одной Польше за 15 лет "прикатило" в виде дотаций 120 млрд. евро!
        [media=https://cont.ws/@violakrim/2040848]
        Но поляки и тут не стушевались, а пригрозили в таком случае покинуть ЕС по примеру мелкобритов.
        Видать их теперь ничего не страшит, на все обвинения в их сторону у них есть "своя историческая правда".
      13. sniperino
        sniperino Вчера, 15:03
        +1
        Цитата: Горный стрелок
        Этот закон они приняли ЗРЯ! Очень.
        Жадность фраера сгубила.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 07:59
      -2
      Да,присоединить польшу к израилю как новый суперкебуц, делов то wassat
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 08:02
      +11
      Становитесь в очередь: "Восточные Крезы" на подходе! Несколько исков к Украине уже предъявили и это только начало. Может Германия очухается и заявит свои территориальные претензии к полякам, вместо того, что бы их подкармливать? Вот это будет номер!
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 09:55
        +3
        Реституция это возвращение имущества частных лиц, а не передача территорий.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Вчера, 10:09
          0
          Может вы и правы, но я имел ввиду другое: частную собственность на земельные участки немцев, выселенных с территории современной Польши после ВМВ...
          1. Белый мужчина
            Белый мужчина Вчера, 12:16
            0
            Если на части собственных земель и имущества представители другого государства, тем более другого и соседнего по территории народа, да с более высоким экономическим уровнем? Как скоро они захотят и смогут соединиться со своими? (я сейчас больше о немцах, правда)
    4. Теренин
      Теренин Вчера, 09:51
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      Вполне возможно пшекию будут лечить, и более вероятно - принудительно

      Это, как раз называется - лечение голодом yes Шлаков перебор.
    5. g1v2
      g1v2 Вчера, 10:28
      +7
      В свое время евреям в Польше принадлежало до 20 процентов экономики. Заводы, фабрики, дома и тд. Поэтому идеи нацистов поляки восприняли с восторгом. И обобрали евреев до нитки. Плюс убивали их и выгоняли куда активнее даже немцев. Более того , когда наши выгнали немцев из Польши, поляки через некоторое время провели собственный еврейский погром. Тч к концу войны от огромной и влиятельной еврейской диаспоры практически ничего не осталось. Если сейчас начинать реституцию, то Польше придется вернуть евреям значительную часть недвижимости и предприятий. Ну и по факту платить евреям и их потомкам за ущерб. Поляки этого делать конечно не хотят, но и ссориться с США, которые это продавливают не могут. Поэтому сделали типа хитро - ограничили все по времени 30 годами. Понятно , что с распада СССР то уже столько прошло, тч под реституцию ничего уже не попадает.
      В общем Израиль и США будут недовольны, но поляки типа не отказываются от реституции, а только ограничили ее. Типа все остальное - уже древность и другая Польша.
      1. Белый мужчина
        Белый мужчина Вчера, 12:21
        0
        К западным украинским и белорусским землям и прочему они (поляки) аналогично требования снимут?
    6. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 11:08
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      Вполне возможно пшекию будут лечить, и более вероятно - принудительно.

      5-ведёрная клизма,вероятно, уже приготовлена! Выдержат ли поляки?

      [media=https://ok.ru/video/546655439600?fromTime=45]
    7. tovarich-andrey.62goncharov
      tovarich-andrey.62goncharov Вчера, 15:21
      0
      Гордость потомственных гордых, но нищих, шляхтичей не позволит.
      P.S. Да и кто же их возьмет...
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Вчера, 07:40
    +9
    Вот и вся сущность, что первых, что вторых!
    1. Gato
      Gato Вчера, 10:03
      +1
      вся сущность

      "Всему виною деньги, деньги, деньги!" (С)
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Вчера, 10:43
        +3
        Не только, ещё гонор!
        1. Gato
          Gato Вчера, 10:48
          +1
          гонор!

          Как же без него! Причем, чем дырявее штаны, тем гоноровее laughing Национальная черта...
          1. tovarich-andrey.62goncharov
            tovarich-andrey.62goncharov Вчера, 15:22
            0
            гонорееве?...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 07:41
    +16
    Закон о реституции спорный закон.
    Из за него могут пострадать не виновные люди...
    Наследники помещиков, банкиров и фабрикантов 1917 года таким же образом могут и к народу России предъявить претензии.
    Эти претензии надо давить в зародыше.
    1. andreykolesov123
      andreykolesov123 Вчера, 07:45
      -7
      Израильские F-35 полетели усмирять Варшаву, всегда за вас вашу работу надо делать.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 07:47
      +11

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 07:41
      +1
      Закон о реституции спорный закон.
      Из за него могут пострадать не виновные люди...

      Таки да. И если ещё вспомнить историю, то евреям есть за что спросить полячество.
      Самым крупным было происшествие в Кракове, где 11 августа 1945 года произошёл погром, начавшийся с метания камней в синагогу, а затем переросший в нападения на дома и общежития, где жили евреи. Части Войска Польского и Советской армии положили конец погрому. Среди евреев были убитые и раненые. .... Польша, без сомнения, после войны представляла собой самую опасную для евреев страну. По крайней мере 500 евреев были убиты поляками в период между капитуляцией Германии и летом 1946 г., большинство историков вообще называют цифру около 1500 человек[6].
      И это УЖЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ!!!
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 07:57
        +11
        Если вспоминать всю историю то претензии сейчас можно выдвигать любой стране по реституции, даже самому Израилю за отьем земель у палестинцев.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Вчера, 08:00
          +5

          Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
          Сегодня, 07:57

          0
          Если вспоминать всю историю то претензии сейчас можно выдвигать любой стране по реституции, даже самому Израилю за отьем земель у палестинцев.
          Пусть они там сами разбираются, а вот полякам просто убивать массово людей, после войны, то до меня это совершенно не доходит! request
        2. Gato
          Gato Вчера, 10:13
          0
          Если вспоминать всю историю то претензии сейчас можно выдвигать любой стране по реституции

          Это да. Как тут не вспомнить историю с Магдебургскими вратами Софийского собора в Новгороде, описанную А.Бушковым laughing
      2. unhappy
        unhappy Вчера, 07:58
        +11
        Геноцид евреев в Польше во время немецкой оккупации во многом преуспел из-за активного участия (доносительства) самих поляков. Это факт.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Вчера, 08:02
          +2

          unhappy (Александр)
          Сегодня, 07:58

          +1
          Геноцид евреев в Польше во время немецкой оккупации во многом преуспел из-за активного участия (доносительства) самих поляков. Это факт.

          Там было несколько причин)) :
          В докладной записке польских властей начала 1946 года говорилось, что с ноября 1944 года по декабрь 1945 года был убит, по доступным сведениям, 351 еврей. Большинство убийств произошли в Келецком и Люблинском воеводствах, жертвами были вернувшиеся из концлагерей или бывшие партизаны. В докладе упоминались четыре типа нападений:

          нападения вследствие распространения слухов об убийстве польского ребёнка (Люблин, Жешув, Тарнов, Сосновичи)
          шантаж с целью выселения евреев или захвата их собственности
          убийства с целью грабежа
          убийства, не сопровождавшиеся грабежами, в большинстве случаев совершаемые путём бросания гранат в еврейские убежища          [5]
          1. пушкарь
            пушкарь Вчера, 16:33
            +1
            Цитата: a.s.zzz888

            Там было несколько причин)) :

            Причин не было. Были поводы.
        2. andreykolesov123
          andreykolesov123 Вчера, 08:04
          +7
          Цитата: unhappy
          Геноцид евреев в Польше во время немецкой оккупации во многом преуспел из-за активного участия (доносительства) самих поляков. Это факт.

          Доносительство это самый малый грех. Существует приказ номер 116 подписанный руководителем Армии Крайовой Бур-Комаровским о противодействии еврейским бандитам. Благодаря этому приказу тысячи евреев скрававшихся в лесах были убиты боевиками АК.
          Во время варшавского востания 1944 года, за те две-три недели, что Варшава была в руках воставших, были убиты 1800 евреев от оставшихся 2000 евреев, которые нелегально проживали в Варшаве после ликвидации гетто в 1943 году.
        3. vladcub
          vladcub Вчера, 09:42
          +3
          Правды ради,а где не было доносов и сотрудничества с оккупантами?
      3. kulinar
        kulinar Вчера, 20:22
        -2
        Цитата: a.s.zzz888

        Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
        Сегодня, 07:41
        +1
        Закон о реституции спорный закон.
        Из за него могут пострадать не виновные люди...

        Таки да. И если ещё вспомнить историю, то евреям есть за что спросить полячество.
        Самым крупным было происшествие в Кракове, где 11 августа 1945 года произошёл погром, начавшийся с метания камней в синагогу, а затем переросший в нападения на дома и общежития, где жили евреи. Части Войска Польского и Советской армии положили конец погрому. Среди евреев были убитые и раненые. .... Польша, без сомнения, после войны представляла собой самую опасную для евреев страну. По крайней мере 500 евреев были убиты поляками в период между капитуляцией Германии и летом 1946 г., большинство историков вообще называют цифру около 1500 человек[6].
        И это УЖЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ!!!

        Видимо натерпелись...
    3. А Макаров
      А Макаров Вчера, 07:49
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Наследники помещиков, банкиров и фабрикантов 1917 года таким же образом могут и к народу России предъявить претензии

      Это не к народу России, а к инициаторам "прихватизации". Не думаю, что нынешние владельцы будут спокойно на это смотреть.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 08:06
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Наследники помещиков, банкиров и фабрикантов 1917 года таким же образом могут и к народу России предъявить претензии.
      Эти претензии надо давить в зародыше.

      Нет никакого сожаления ни к одной из сторон - «за что боролись, на то и напоролись».
      Но это событие натолкнуло меня на мысль, что не эти ли «реститутки» (любители реституции и сторонники возмещения ущерба) «расхреначили» экономику СССР, разбили некогда сильное государство и заняли вокзалы, почту, телеграф и банки? belay
      Я не могу представить Грефа, Чубайса, Кириенко, Матвиенко, Нарусову и прочих деятелей на защите интересов некогда титульной нации.
      Кстати, никто не скажет, почему это положение не закреплено в поправках в Конституцию, русские заменены россиянами (ЕБН это произнёс первый) и нет ничего насчёт государствообразующего народа? belay feel
      1. А Макаров
        А Макаров Вчера, 08:13
        -3
        Цитата: ROSS 42
        Кстати, никто не скажет, почему это положение не закреплено в поправках в Конституцию, русские заменены россиянами (ЕБН это произнёс первый) и нет ничего насчёт государствообразующего народа

        Эту тему поднимали при прямом обращении к президенту. Мол, почему русские в России самая незащищенная законом нация, в отличии других национальных меньшинств. И не пора ли это исправить. Владимир Владимирович ответил: "Пока это не нужно"
        Видимо, не все так плохо с государствообразующим народом. Президенту виднее.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 08:44
          +3
          Цитата: А Макаров
          Видимо, не все так плохо с государствообразующим народом. Президенту виднее.

          Что-то смутно мне напоминает:
           Показать / Скрыть текст

          lol
        2. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Вчера, 09:12
          -2
          Именно по этой причине я не сторонник едросов и коммунистов...
          Для них Русский народ лишь людской ресурс из которого они черпают людей для своих планов.
      2. Rubi0
        Rubi0 Вчера, 08:45
        -4
        Они самые, а не принятия понимания вами что закон о частной собственности это верхушка права и есть причина почему эти 'реститутки'вывозят капитал за границу, детей, покупают там вилы и яхты, бо кто в здравом уме оставит это все в стране где может опять пройти национализация коллективизация под лозунги 'Каждому по потребностям' и радостные возгласы таких как вы.
    5. vladcub
      vladcub Вчера, 08:28
      0
      Если при ЕБНе не приняли такой закон то теперь не прокатит
    6. Alex777
      Alex777 Вчера, 09:02
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Из за него могут пострадать не виновные люди...

      А те у кого все отняли и поделили - виноватые?
      Реституция, реально, касается того, что было перед и после ВОВ.
      Когда карту Европы сильно меняли.
      Про 1917 не вспоминают. Аляску иначе придется отдать. wink
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 09:15
        -3
        К кого отняли конечно виноватые... или вы думаете что капитал наживался честным путем? ...
        90 процентов что вороством, обманом или грабежом или убийством.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 09:16
          +2
          К кого отняли конечно виноватые... или вы думаете что капитал наживался честным путем...

          А те кто отнял - невиноватые.
          Это по-вашему честный путь? bully
          Даже чтобы дурацкие штампы применять ум нужен.
          Речь банально о квартирах идет, в которых люди жили.
          Как в Абхазии нынешней. Пошла бабушка русская в магазин, вернулась, а в ее квартире чужой замок и чужие люди. А вещи на лестничной клетке.
          Вот таких вы с пафосом оправдываете. А бабушка у вас - виновата.
          Но я никогда не пойму этого.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Вчера, 09:38
            -4
            Не придумывайте про бабушку, я говорю о тех кто нажил капитал нечестным путем...ворах,мошенниках,грабителях и убийц.
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 09:40
              +1
              А в польском законе о реституции совсем о другом речь.
              В том числе и о таких пострадавших о которых я говорю.
              Что касается капитала, то у вас личного опыта его приобретения, очевидно, нет.
              Вот и пишите,, что попало. Отдыхайте. bully
              ЗЫ У вас и Гейтс, и Касперский, и Дуров и многие другие - все воры, мошенники, грабители и убийцы. lol
              1. Леха с Андроида.
                Леха с Андроида. Вчера, 11:08
                0
                Нет у меня Ходорковский, Гусинский, Березовский и многие другие все воры мошенники и убийцы.. не пишите что попало расслабьтесь. smile
                Мало вам квартир губернаторов и подполковников набитых золотом и наличностью.
                1. Alex777
                  Alex777 Вчера, 13:54
                  +1
                  Воры должны сидеть в тюрьме. Однозначно.
                  Мне жаль, что ВВП Ходорковского отпустил... bully
          2. KCA
            KCA Вчера, 09:50
            0
            Какая бабушка, какой замок? Знакомая из Абхазии была, в центре Сухуми квартира осталась, она там не и не бывала с тех пор как уехала в 90-е, в 2015 дала ребятам ключи, они поехали, квартира пустая, никто на неё не позарился, прожили там две недели, спрашивали, кто, откуда, почему, рассказали и больше вопросов не было
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 10:05
              +2
              Возможно повезло вашей знакомой.
              Вы ее национальность не уточнили, кстати.
              Но представьте реальность этой истории - 15 лет в квартире никто не был. Почему?
              За 15 лет полного отсутствия в квартире ни воду не прорвало, ни электричество не отключили, ни батареи не протекли? wink
              Сказка просто.
              1. KCA
                KCA Вчера, 10:37
                0
                Русская, отец учёный был, физик, работал в Абхазии, про трубы и прочее не знаю, но трое товарищей две недели прожили в этой квартире, не сказка, прям если совсем напрягает, должны были остаться фотографии квартиры, 6 лет назад сам смотрел их
                1. Alex777
                  Alex777 Вчера, 11:31
                  0
                  Цитата: KCA
                  не сказка, прям если совсем напрягает

                  Вообще не напрягает. Рад за вашу знакомую.
                  По-хорошему, так и должно быть.
                  Бабушка моя и тетя много десятков лет в Сухуми прожили.
                  Тамошние истории хорошо знаю.
                  1. KCA
                    KCA Вчера, 11:57
                    0
                    К сожалению, радоваться не кому, её рак съел...
            2. Avior
              Avior Вчера, 12:16
              +3
              про массовые случаи отъема жилья у русских в Абхазии- известный и официально признанный на всех уровнях факт
              Министерство иностранных дел РФ уже направило в адрес абхазского руководства ноту, в которой выразило "серьезную озабоченность многочисленными случаями отчуждения у российских граждан их собственности в Абхазии", пишет NEWSru.com со ссылкой на "Московский комсомолец".

              Таких историй уже десятки, если не сотни, рассказывает абхазский адвокат Тамаз Кецба. "Только я веду около 30 подобных дел, - говорит он. - Мне в российском посольстве называли цифру 4 тысячи - столько лежит у них заявлений по поводу незаконного отъема недвижимости".... история Галины Дюкаревой, которая зарабатывает челночным бизнесом. В 2000 году она выехала на несколько дней в Краснодар за товаром. Когда вернулась, квартира была уже занята. 6 лет ушло на судебные тяжбы. В 2006 году дело удалось выиграть в Верховном суде Абхазии, но добиться исполнения судебного решения с тех пор не удалось....
              1. KCA
                KCA Вчера, 12:23
                -1
                Возможно, я пишу только об одном конкретном случае, которому был свидетель посредством показа конкретной квартиры конкретно моими товарищами по скайпу и после по фотографиям, да, там не совсем всё гут, но конкретно мои товарищи, приехавшие на машине, не только не дали взятку полковнику местного ГАИ, но и подружились с ним так, что он их по всем кабакам водил и бесплатно поил и кормил, возможно, повлияло то, что два из трёх служили раньше во вневедомственной охране, не знаю, а может просто не все люди в Абхазии дно
                1. Avior
                  Avior Вчера, 12:42
                  +3
                  судя по сообщениям- случаев отьема квартир- пруд- пруди.
                  1. KCA
                    KCA Вчера, 12:52
                    -1
                    Так я и говорю, возможно, я там не был, да и товарищи после той поездки были в Абхазии только из Сочи для пересечения границы и закупки алкоголя по весьма низким ценам в дьюти-фри
        2. ignoto
          ignoto Вчера, 10:11
          +6
          Практически весь крупный капитал создается одним путем.
          В полном соответствии с любимым анекдотом Александра Дворковича.
          Отец наставляет сына ; " Запомни, всех денег не заработаешь, большую часть придется украсть".
          Но, не даром, на Западе капитал принято делить на "старые деньги" и "молодые деньги".
          "Старые деньги" большей частью "зарабатывались" не этим поколением, а предыдущими, поэтому, в обывательском сознании они уже прошли этап "психологической легализации".
          А "новые деньги" "зарабатывались" этим поколением, и в живых остается масса людей,которые понимают,каким образом это происходило.
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 10:07
        +2
        Какое отношение Аляска к реституции имеет? Она что, частному лицу принадлежала, и её у этого лица отобрали?
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 10:18
          +1
          Цитата: Sergej1972
          Какое отношение Аляска к реституции имеет? Она что, частному лицу принадлежала, и её у этого лица отобрали?

          Перечитал документы. Вы правы. hi
    7. paul3390
      paul3390 Вчера, 09:25
      -1
      Наследники помещиков, банкиров и фабрикантов 1917 года таким же образом могут и к народу России предъявить претензии.

      Зато и народ может спросить с нонешних путинских аллигаторов за народную советскую собственность..
    8. alystan
      alystan Вчера, 12:17
      0
      Может вы хотели сказать любые претензии? Ну поляки вроде так всегда и действовали!
  4. Кот Кузя
    Кот Кузя Вчера, 07:48
    +4
    Ну, польские паны похоже в угаре своего сверхпатриотизма, и раздевшись от своей значимости, стали кусать, кормящие, и поглаживающие их руки. Типа они не от кого не зависимы и проводят политику только в интересах своей страны. Типа мы не пёс США, мы- гиена. Но ничего, как пёс, так и гиена боятся слушаются пинков сильных мира сего. Сдается мне, что скоро они эти пинки и получат.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 07:54
      +4

      Кот Кузя (Кузя)
      Сегодня, 07:48
      0
      Ну, польские паны похоже в угаре своего сверхпатриотизма, и раздевшись от своей значимости, стали кусать, кормящие, и поглаживающие их руки. Типа они не от кого не зависимы и проводят политику только в интересах своей страны. Типа мы не пёс США, мы- гиена. Но ничего, как пёс, так и гиена боятся слушаются пинков сильных мира сего. Сдается мне, что скоро они эти пинки и получат.
      Что есть, то есть. Походу они уже не хотят быть "царицей"
      Уж не хочет быть она царицей,
      Хочет быть владычицей морскою; А.С. Пушкин

      Не знаю как насчёт "владычицы морской", а вот к разбитому корыту её вполне могут вернуть. wink
      1. KCA
        KCA Вчера, 12:02
        0
        Вот что Германия стесняется,с приходом эры гейропосоюза забрали-бы Данциг, и к морю пшеки не имели-бы никакого отношения, а то грозят парой ржавых лоханок Калининграду
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 08:53
      0
      Цитата: Кот Кузя
      Ну, польские паны похоже в угаре своего сверхпатриотизма, и раздевшись от своей значимости,

      Или раздавшись? wassat
      По любому дутый пузырь непременно лопнет, а от того, как сильно он надуется, будет зависеть только громкость «хлопка»...Но, здесь возможен вариант:
  5. Xlor
    Xlor Вчера, 07:53
    +6
    Цитата: А Макаров
    Это не к народу России, а к инициаторам "прихватизации". Не думаю, что нынешние владельцы будут спокойно на это смотреть.

    Наплевать на нынешних владельцев. Отобрать все до нитки то, что взяли у государства и вышвырнуть с голой ж...ой за пределы страны... А еще лучше - вручить в руки кайло...
  6. А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 08:02
    +5
    К пониманию вопроса.
    Холокост, тут лишь очень малая составляющая.
    В 1968 году глава ПОРП Гомулка и министр внутренних дел Мечислав Мочар выслали из страны десятки тысяч евреев, всё имущество которых было конфисковано государством. Польшу покинула примерно половина ее еврейского населения.
    Принятый закон приведет к закрытию 90% исков о возвращении еврейского имущества, экспроприированного не нацистами, а коммунистическим режимом Польши, а также заблокирует возможность оспорить в суде решения коммунистического режима по вопросам реституции.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Вчера, 08:07
      0

      А. Привалов (Александр Привалов)
      Сегодня, 08:02
      0
      К пониманию вопроса.
      Холокост, тут лишь очень малая составляющая.
      В 1968 году глава ПОРП Гомулка и министр внутренних дел Мечислав Мочар выслали из страны десятки тысяч евреев, всё имущество которых было конфисковано государством. Польшу покинула примерно половина ее еврейского населения. ...
      подавайте в суд. Полагаю ещё есть живые с того времени.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 08:14
      +9
      Привалов-не в упрёк вам сказвно, не ваши ли форумчане кричали что вам поляки почти что братья родные?Потом и про ук-роинцев то же кричать стали!Ну и как вам "братья " по факту родные, или принудительно сводные???
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 08:43
        +7
        Цитата: Бережливый
        Привалов-не в упрёк вам сказвно, не ваши ли форумчане кричали что вам поляки почти что братья родные?Потом и про ук-роинцев то же кричать стали!Ну и как вам "братья " по факту родные, или принудительно сводные???

        Не знаю кто, что и о ком кричал, ничего внятного по этому поводу сказать не могу. Мало ли кто на ВО мог топить за тех или иных "братьев", или наоборот, гнать на них?
        Выражение "украинские братья", "польские братья", как и прочие иные, скажем, "сирийские" или в общем виде -- "арабские" и даже "эскимосские", мне претит. Это выражение настолько политически стало конъюнктурным и ангажированным, так затерто из-за неумеренного использования, что потеряло уже свой первоначально положительный коннотационный смысл.
        Тем более, как вы сами могли убедиться, что с помощью нехитрых технологий превратить "братский народ" в заклятого врага можно всего за несколько дней.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 10:21
          +2
          Цитата: А. Привалов
          Не знаю кто, что и о ком кричал, ничего внятного по этому поводу сказать не могу.

          Не в этом ли вся историческая суть еврейской политики и её последствия!?
          1. А. Привалов
            А. Привалов Вчера, 10:31
            +2
            Цитата: Теренин
            Не в этом ли вся историческая суть еврейской политики и её последствия!?

            О, какие знакомые мысли!
            И ответственность за это, конечно же лежит на каждом еврее у же по самому факту рождения. Верно?
            1. Теренин
              Теренин Вчера, 11:01
              +2
              Цитата: А. Привалов
              О, какие знакомые мысли!
              Как знать winked Иногда нет ничего ценнее забытой мысли.

              Цитата: А. Привалов
              И ответственность за это, конечно же лежит на каждом еврее у же по самому факту рождения. Верно?
              Александр, я, не судья и не бог. Никто Вам не даст ответа на данный вопрос, потому что этого никто не знает. Если надо ищите ответы сами в себе.

              Даже в Ветхом завете недвусмысленно говорится, что все происходящее в мире, так или иначе происходит по воле Бога. В том числе и зло.

              "Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это". (Исаия 45:7)
              1. А. Привалов
                А. Привалов Вчера, 13:02
                +1
                Цитата: Теренин
                Как знать Иногда нет ничего ценнее забытой мысли.

                Спасибо, что напомнили. Мысль высказанная вами хорошо известна. Её в разных вариациях любил повторять, не к ночи будь помянут, Адольф Аллоизович.
                1. Теренин
                  Теренин Вчера, 14:02
                  +1
                  Цитата: А. Привалов
                  Мысль высказанная вами хорошо известна. Её в разных вариациях любил повторять, не к ночи будь помянут, Адольф Аллоизович.

                  Ничего, что оскорбил не только меня, но и моих родных погибших, но победивших эту мразь?
                  Вот как вам удается, в разных вариациях, даже нейтральных людей делать своими врагами?
                  1. Krasnodar
                    Krasnodar Вчера, 14:40
                    +3
                    Геннадий, приветствую! hi
                    У всех есть погибшие близкие, победившие эту мразь. Но, единственной хорошей идеей этой мрази были автобаны. Остальные рассусоливания про общность качеств людей одной нации довольно дурно пахнут.
                    1. Теренин
                      Теренин Вчера, 17:31
                      +3
                      Цитата: Krasnodar
                      Но, единственной хорошей идеей этой мрази были автобаны.

                      hi
                      Кое-кто по ним слишком разогнался в 1939 году, что места стало мало.
                      1. Krasnodar
                        Krasnodar Вчера, 19:18
                        +1
                        Говорят, предназначались для запасных ВПП для самолётов
                  2. А. Привалов
                    А. Привалов Вчера, 14:59
                    +1
                    Цитата: Теренин
                    Ничего, что оскорбил не только меня, но и моих родных погибших, но победивших эту мразь?
                    Вот как вам удается, в разных вариациях, даже нейтральных людей делать своими врагами?

                    Это ничего, что вы тут многих оскорбили. Вам разрешается.
                    Я уже привык к таким как вы.
                    И не такое разных вариациях в адрес евреев, сиречь, и в свой на ВО слышал.
                    Так что, не прикидывайтесь казанским сиротой. Не я, а вы стали тут эту мразь на свой лад цитировать.
                    1. Теренин
                      Теренин Вчера, 17:22
                      +1
                      Цитата: А. Привалов
                      Цитата: Теренин
                      Ничего, что оскорбил не только меня, но и моих родных погибших, но победивших эту мразь?
                      Вот как вам удается, в разных вариациях, даже нейтральных людей делать своими врагами?

                      Это ничего, что вы тут многих оскорбили. Вам разрешается.
                      Я уже привык к таким как вы.
                      И не такое разных вариациях в адрес евреев, сиречь, и в свой на ВО слышал.
                      Так что, не прикидывайтесь казанским сиротой. Не я, а вы стали тут эту мразь на свой лад цитировать.

                      Все понятно.
                      Постыдились бы врать на старости лет тем более от имени многих. Можешь судорожно не лазить по моим постам ища оскорбления мной какого либо народа.
                      Хотя... кому это я... Продолжайте и дальше уважительно называть Гитлера по имени отчеству. В гетто именно ваши первыми начали своих же ч.морить.
                  3. А Нас Рать
                    А Нас Рать Сегодня, 02:57
                    0
                    Цитата: Теренин
                    Ничего, что оскорбил не только меня, но и моих родных погибших, но победивших эту мразь?

                    Оскорбили память своих родных вы сами, открыто легитемизируя идею, которую пропагандировала "эта мразь". negative

                    Цитата: Теренин
                    Вот как вам удается, в разных вариациях, даже нейтральных людей делать своими врагами?

                    Провокатор нейтральным не бывает по определению.
      2. andreykolesov123
        andreykolesov123 Вчера, 10:04
        +1
        Цитата: Бережливый
        не ваши ли форумчане кричали что вам поляки почти что братья родные?

        Чего???? Хоть одну цитату израильского форумчанина на эту тему приведите?
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 02:46
        0
        Цитата: Бережливый
        не ваши ли форумчане кричали что вам поляки почти что братья родные?

        Не сочтите за труд, уточнить данное утверждение, кто именно, когда, в какой публикации? Скриншоты приветствуются, механизм форума позволяет.
        А то как то не солидно выглядит.
    3. Moskovit
      Moskovit Вчера, 08:55
      +3
      А причём тут коммунисты? Коммунисты и так свои жизни отдавали в борьбе с немцами, и евреев из партизанских отрядов не изгоняли. Речь идёт о Холокосте, по крайней мере в этой новости. По уму польскому государству надо принять на себя эти обязательства. Чтобы и нынешние собственники не пострадали и родственники погибших не судились ни с кем, а спокойно получили компенсации. Но тогда получится, что Польша соочастник. Поэтому и отрезали всех 30 годами...
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 09:04
        0
        Цитата: Moskovit
        А причём тут коммунисты?
        Речь идёт о Холокосте, по крайней мере в этой новости.

        Верно, коммунистов упомянуть в статье просто "забыли".
        Это принятая на ВО форма подачи новостных материалов в редакционных статьях: полное освещение вопроса, но только с одной стороны.
        1. Moskovit
          Moskovit Вчера, 12:56
          -1
          Не поленился, посмотрел польские СМИ. Никаких упоминаний про коммунистов не нашёл. Если у вас есть ссылка- поделитесь. Кстати, об однобокости.
          Дуда расшифровал причину своего решения:
          По мнению президента Дуды, «это конец состояния неопределенности, когда добросовестно приобретенные квартиры и недвижимость могли быть отобраны обычным административным решением , когда был найден их владелец более 70 лет назад». «Практика показала, что эти владельцы часто были фиктивными, а преступные группировки разбогатели ценой того, что десятки тысяч людей были выброшены на улицу », - сказал он.

          «Жертвой мог стать любой, кто родился в неподходящее время и в неподходящем месте, а реприватизация, призванная восстановить справедливость, стала чуть ли не синонимом несправедливости и человеческого вреда», - считает глава государства.
      2. Avior
        Avior Вчера, 09:28
        +3
        евреев из партизанских отрядов не изгоняли.

        К сожалению, антисемитизма в партизанских отрядах было достаточно много
        Герой Советского Союза подполковник госбезопасности Кирилл Орловский, командовавший партизанским отрядом имени Берия в Белоруссии, в сентябре 1943 года рассказывал сотрудникам Института истории Белорусской компартии: "Организовал я отряд имени Кирова исключительно из евреев, убежавших от гитлеровского расстрела. Я знал, что передо мной стоят невероятные трудности, но я не боялся этих трудностей, пошел на это лишь только потому, что все окружающие нас партизанские отряды и партизанские соединения Барановичской и Пинской областей отказывались от этих людей. Были случаи убийства их. Например, "партизаны"-антисемиты отряда Цыганкова убили 11 человек евреев, крестьяне деревни Раджаловичи Пинской области убили 17 человек евреев, "партизаны" отряда им. Щорса убили 7 человек евреев.

        Когда я впервые прибыл к этим людям, то застал их невооруженными, босыми и голодными. Они заявили мне: "Мы хотим мстить Гитлеру, но не имеем возможности". (РГАСПИ, ф. 625, оп. 1, д. 22, л. 1186-1187).


        Таких случае более чем много описано , скажем честно.
        в советское время об этом не упоминали, по понятным причинам, да и сейчас упоминаний практически нет.
        Если человек был антисемитом, то попав в партизаны, он им и оставался, при условии фактического отсутствия власти, это только усиливалось.
        :((
      3. ignoto
        ignoto Вчера, 10:15
        0
        Если Польша примет на себя эти обязательства, то это превратит ее в банкрота.
        Придется ,нынешнюю верхушку менять, а ей это очень не хочется.
    4. Avior
      Avior Вчера, 09:16
      +5
      . К пониманию вопроса.
      Холокост, тут лишь очень малая составляющая.

      Это вы погорячились. Масштабы по сравнению с Холокостом просто несопоставимы.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 10:07
        +1
        Цитата: Avior
        Масштабы по сравнению с Холокостом просто несопоставимы.

        Дело не в несопоставимости. Недвижимость уничтоженных евреев отобранная нацистами, перешла Государству. По ряду исков, после более чем полувековым затяжек со стороны государственных структур, требования были удовлетворены. Теперь, для полного закрытия всех претензий к Государству и был создан этот закон "о 30 годах". Иными словами, претензии по делам старше 1991 года не признаются.
        Я не жил в Польше, у меня нет ни родственников ни знакомых находящихся глубоко в теме. Однако, видимо тема эта и по сей день достаточно горяча. По пустякам Израиль послов никогда не отзывал. Я вообще не помню подобного события.
        1. Avior
          Avior Вчера, 10:14
          +2
          С этим законом конфликт Израиля и яПольши очень давний, разные формы принимал. Там очень много всяких нюансов в этом законе и в позиции поляков, там разные подходы рассматривались, и там очень много скрытых камней в позициях сторон
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 08:08
    +10
    А вообще, по уму, сколько эта реституция должна длиться? Эдак можно потребовать имущества родни, которую когда-то, например, в 16-м веке из Испании попёрли? Или из Египету и Вавилону? Сколько нормальный срок? Вопросец...
    1. vladcub
      vladcub Вчера, 08:33
      +4
      Мне вопрос нравится:.грамотная юриспруденция подразумевает конкретные временные рамки
    2. andreykolesov123
      andreykolesov123 Вчера, 10:07
      +4
      Цитата: Кот Александрович
      которую когда-то, например, в 16-м веке из Испании попёрли?

      Справедливости ради, евреев поперли из Испании в 15-м веке. И современные власти Испании без проблем дают испанское гражданство потомкам испанских евреев (сфарадим).
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 10:44
        0
        Извиняюсь, с веком ошибся. Но я не про гражданство, хотя не знаю, дают ли поляки евреям гражданство, а про имущество...
    3. ignoto
      ignoto Вчера, 10:16
      -1
      Если по уму, по закону Божьему, то срок давности истекает через сорок девять лет.
    4. А Макаров
      А Макаров Вчера, 16:55
      -1
      Цитата: Кот Александрович
      А вообще, по уму, сколько эта реституция должна длиться? Эдак можно потребовать имущества родни, которую когда-то, например, в 16-м веке из Испании попёрли? Или из Египету и Вавилону? Сколько нормальный срок?

      Мне сразу бунт против евреев вспомнился, в Киевской Руси. Год вроде 1113, или около того.
  8. Fedorovich
    Fedorovich Вчера, 08:09
    +1
    Так это же поляки, что вы хотели-то?
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 08:10
    +2
    Поляки ещё не поняли,с кем они связались. Поляки могут только чубатым народом командовать, да мордой в стол бить. Это исторически принято. Евреи- не чубатые. С ними в таком духе,не пообщаться. Враз обрезание сделают.
    1. No name B
      No name B Вчера, 08:31
      -1
      Сильно чубатыми накомандовались? Чубатые они такие, до поры до времени мирные да тихие, а потом и взорваться могут...
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Вчера, 09:40
        +2
        Это да. Смотрим уже лет так 7 как они могут.
      2. buralok56
        buralok56 Вчера, 10:45
        +2
        Последний раз, когда они "взорвались", дело закончилось Богданом Хмельницким и присягой русскому царю на вечные времена.
    2. D16
      D16 Вчера, 10:26
      0
      И что они сделают? Закон принят, тридцать лет время смены поколений. Иначе можно платить и каяться бесконечно.
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 08:18
    +4
    Польские политики играют в свою сторону.
    Целенаправленно и понятно для ИХ обывателя!
    Все логично, кстати, выбирать их будет именно ИХ обыватель, а не те которые за океяном и с пейсами.
    Это их дела, нам то шо с того?
    Все хитрованы от политики именно так и поступают.
  11. Пленник
    Пленник Вчера, 08:27
    +2
    У поляков руки по локоть в еврейской крови, от немцев не отставали. Похолокостили, пограбили, а теперь возвращать награбленное не хотят.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 09:26
      0
      Поляки не правы,
      и закон их не имеет смысла,
      там упоминается "холокост",
      которого не было,
      это еврейско сионистский фейк.

      Со стороны фашистов был массовый геноцид, от которого пострадали многие народы, в том числе среди прочих евреи тоже подверглись геноциду.
      Но "холокост" это фейк...
      1. avib
        avib Вчера, 09:59
        +2
        Посмотрим сколько плюсиков получит этот пост. Это многое расскажет о зарегистрированных пользователях ВО. Попросил-бы этот пост не минусовать. Спасибо.
        1. Avior
          Avior Вчера, 10:16
          +1
          Со смартфона этотне различить, а с компьюте отдельно видно, сколькотплюсов, а сколько минусов. Нужно на циферку курсор навести
      2. Shahno
        Shahno Вчера, 17:19
        +1
        И где эти прочие народы подвергшиеся. Что молчат. Стесняются поляков..
    2. andreykolesov123
      andreykolesov123 Вчера, 10:10
      +4
      Цитата: Пленник
      У поляков руки по локоть в еврейской крови, от немцев не отставали. Похолокостили, пограбили, а теперь возвращать награбленное не хотят.

      Юденфрай в Польше был выше, чем в самой Германии, что удивляло даже немцев. В Германии спастись удалось одному человеку из 100, в Польше только одному человеку из 1000. Те 300 тыс. польских евреев оставшихся в живых после ВОВ, это люди получившие убежище в СССР и вернувшиеся в Польшу после войны.
      1. Avior
        Avior Вчера, 11:27
        +2
        не все так просто в этом мире.
        Праведники народов мира (ивр. ‏חסידי אומות העולם‏‎, «хасидей умот ха-олам») — почётное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем». Признанные получают именную медаль и Почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме

        Это звание получили граждане полсотни стран. Из них
        Германия 601
        Польша 6706
        Всего 26 513
        То есть каждый четвертый , получивший это звание- поляк.
        1. Victor19
          Victor19 Вчера, 17:10
          +1
          И что из этих цифр следует прощение для Польши, которая соучаствовала в холокосте (истреблении еврейского народа)? На территории Польши были уничтожены миллионы евреев во время ВМВ. А те цифры, вами названные, просто говорят, что и там среди моря равнодушных нашлись смелые и честные люди, которые не испугались спасти обречённых на смерть.
          1. Avior
            Avior Вчера, 17:43
            +1
            пост читали? хотя бы первую строчку?
            не все так просто в этом мире.

            На территории Польши были уничтожены миллионы евреев во время ВМВ.

            фашистами уничтожены. Как и по всей Европе. и каждый четвертый неравнодушный в Европе оказался поляк.
            1. Victor19
              Victor19 Вчера, 18:00
              +1
              Без соучастия местного населения холокост не был бы возможен. В Дании не было холокоста, потому что местное население активно помогало своим евреям избежать этой участи и не отдало их на расправу фашизму. В Польше большинство не только не помогало евреям, но и всячески способствовали истреблению евреев. И ещё, по истории города, где я живу, знаю - в расстрелах участвовали как раз добровольцы из числа местного населения. Они же изымали у евреев ценные вещи, а потом закапывали в траншеях. Более того после войны, когда немецкого фактора уже и не было, были неоднократные погромы, в том числе в Едвабны. Ваши попытки оправдать Польшу просто жалкие. Холокост, конечно, не только "привилегия" Польши. На западе Украины и в центре, Литве, Латвии, в Крыму он отличался не меньшим масштабом в процентном соотношении.
              1. Avior
                Avior Вчера, 18:10
                0
                Без соучастия местного населения холокост не был бы возможен.

                решили официальные итоги Второй мировой отменить? Ваши попытки оправдать фашистов просто жалкие и нелепые.
                Пример с Данией и Болгарией - не к месту, эти страны были политически самостоятельными.
                На западе Украины и в центре, Литве, Латвии, в Крыму он отличался не меньшим масштабом в процентном соотношении.

                А также на Востоке Украины, в Белоруссии, и в России, если вы не в курсе.
                В первые месяцы оккупации было истреблено также большинство евреев Витебска, Гомеля, Бобруйска и Могилёва. Двенадцать из двадцати трёх гетто, созданных в Белоруссии и в оккупированных частях РСФСР (главным образом в Смоленской области), были ликвидированы до конца 1941 г., а ещё шесть — в первые месяцы 1942 г.... Убийства евреев Юга России и Северного Кавказа начались летом 1942 года после оккупации нацистами этих регионов. 23 июля 1942 года произошло массовое убийство евреев Ростова-на Дону в Змиёвской балке. Около 1100 евреев были убиты в Воронежской области, которая была частично оккупирована нацистами в ходе летнего наступления в 1942 году. В самом Воронеже, в котором накануне войны проживали более 8500 евреев, большинство из них не успели эвакуироваться или переправиться на контролируемый советскими войсками левый берег реки Воронеж, и были расстреляны нацистами 10 августа 1942 года[31]. Всего на территории трёх автономных республик, двух краёв и трёх областей РСФСР, оккупированных летом-осенью 1942 года, погибло около 70 000 евреев[32].

                К весне 1943 года только айнзатгруппами было убито 1,25 млн евреев, а также сотни тысяч представителей других национальностей[18].
    3. D16
      D16 Вчера, 10:31
      -1
      Нынешние люди никого не грабили и не убивали. Они не должны нести ответственность за дедушек.
      1. Пленник
        Пленник Вчера, 10:43
        +1
        Должны. Немцы несут. Нас пытаются заставить каятся за Великую Октябрьскую Социалистическую революцию. (но вот это корнеплод им холодец!). Так что должны.
        1. D16
          D16 Вчера, 14:41
          +1
          Это выбор немцев. В американских концлагерях их умерло больше, чем в Сибири.
          Нас пытаются заставить каятся за Великую Октябрьскую Социалистическую революцию
          Лично Вас, или кого-то ещё?
  12. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Вчера, 09:22
    -1
    Польский фильм "пианист" про ВМВ о многом говорит
    1. Avior
      Avior Вчера, 10:45
      0
      Показательный фильм насчёт сложности жизни того времени. Поляки спасавшие еврея, поляки пытавшиеся его выдать, немец, спасший его от неминуемой смерти- все смешалось.
      Но даже его пришлось исказить- жизнь оказалась еще сложнее, чем кино. Когда в реальности Шпильман узнал, что спасший его ( и ещё нескольких евреев и поляков) немецкий офицер находится в советском плену, Шпильман обратился за помощью к представителю НКВД в Польше, еврею по национальности, но и его заступничество не позволило помочь немцу- по надуманному обвинению ему дали 25 лет и он погиб в советском лагере в 1952 году. Остались жена и пятеро детей.
      Шпильман умер в возрасте 88 лет в Варшаве.
      Реальная жизнь оказалась запутаннее и сложнее, чем кино.
      hi
    2. ASAD
      ASAD Вчера, 11:01
      +1
      К своему стыду,узнал про истребление поляками евреев в фильме Наши матери ,наши отцы .Немецкого производства.Посмотрели с женой,полькой кстати . После просмотра хотел типа укорить супругу за злодеяния её соплеменников, но быстро заткнулся от тяжёлого взгляда.
      1. D16
        D16 Вчера, 14:36
        0
        И это правильно.
  13. igorlewandowsky
    igorlewandowsky Вчера, 09:47
    0
    Даже как то неожиданно. Польское правительство вдруг сыграло за поляков. Респект!
    1. kot423
      kot423 Вчера, 10:02
      +1
      Цитата: igorlewandowsky
      Респект!

      Чему? Остаться с отжатой недвижимостью и без траншей, на которых они уже тцать лет сидят, со стороны ес, мвф и матрасии? Или они наивные чукотские мальчики, первый раз слышат что у избранных нефиговое лобби во всем, перечисленном выше?
  14. sedoj
    sedoj Вчера, 09:48
    +1
    изъятие собственности в течение 30 лет после случившегося,

    Как-то всплывал вопрос о возвращении польской собственности во Львове. Там тоже 30-тилетние рамки будут действовать?
    1. Avior
      Avior Вчера, 09:57
      +1
      Он обязательно всплывет ещё и в Белоруссии , и в России и на Украине. Принципиально от Польши ситуация ничем не отличается, разве что масштабами
  15. KCA
    KCA Вчера, 09:58
    0
    Черчилль уже всё сказал про Польшу ещё до начала ВМВ, что обсуждать спустя 80 лет?
  16. Мойша
    Мойша Вчера, 10:09
    -4
    картина Репина
    Польские паны лишают явгеев бгюликов
  17. lexa333
    lexa333 Вчера, 10:34
    0
    Хотелось бы послушать коллег из израиля.
  18. dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 10:35
    +1
    Приняв этот закон, Польша встала на одну ступень с гитлеровской Германией. Это шаг доказывает причастность поляков к холокосту.
  19. dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 10:38
    +1
    Цитата: KCA
    Черчилль уже всё сказал про Польшу ещё до начала ВМВ, что обсуждать спустя 80 лет?

    А что, Черчилль для тебя- высший авторитет, и собственное отношение к преступлению для тебя уже ничего не значит? Так ты- ЗА или ПРОТИВ осуждения Холокоста?
  20. dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 10:43
    -2
    Цитата: sedoj
    изъятие собственности в течение 30 лет после случившегося,

    Как-то всплывал вопрос о возвращении польской собственности во Львове. Там тоже 30-тилетние рамки будут действовать?

    Около 700 тысяч поляков держат документы, доказывающие наличие собственности на Западной Украине. В случае осложнений на незалежной, и начале неограниченной гражданской войны,(что вполне вероятно), Польша не станет ожидать решения бюрократических инстанций Брюсселя. Она просто займёт те территории, которые считает своими. Ибо другого случая им не представится. А Россия, по- моему, должна это приветствовать. Или, по крайней мере- не заметить.
  21. Лара Крофт
    Лара Крофт Вчера, 10:52
    0
    Спорный закон затрагивает интересы не только израильских евреев..., а заволновались только они...
  22. Циник
    Циник Вчера, 10:55
    +2
    Любят у нас наводить тень на плетень, какой закон о реституции? Это закон о прекращении его действия! Всё бы ничего, каждая страна живёт по своим законам, но реституционные претензии возникшие во время Второй мировой! Получается в полный рост ПЕРЕСМОТР итогов Второй Мировой, типа тридцать лет прошло и до свиданья!
    1. Белый мужчина
      Белый мужчина Вчера, 13:23
      0
      Когда у нас будет закон о реституции и возможности закрепления работников на некогда церковнх землях? Имущество в виде молитвенных сооружений и зданий с лихвой возвращено. Лихва в данном случае - это ремонт и восстановление бывших и строительство новых за счёт бюджета. Да плюс ещё разные мероприятия, типа ходов и перевозки разных культовых предметов; вещательное время.
      А Холокост? Как не называй, массовое убийство мирных людей по какому признаку или без недопустимо.
      Вопрос к евреям, почему с древних времён их периодически массово изгоняли из разных стран Европы и Азии? Впервые, кажется, из Египта? (для ясности: я не антисемит)
  23. Волан-де-Морт
    Волан-де-Морт Вчера, 11:06
    +1
    Уважение полякам Молодцы. Прям от всей тдуши горд за них
  24. Strashila
    Strashila Вчера, 11:18
    -1
    это закон не только против евреев, но и немцев, считай треть территории Польши принадлежит им.
  25. Идущий к свету
    Идущий к свету Вчера, 11:40
    0
    "Новый строевой шаг отличается тем, что ногу военнослужащий поднимает ниже, чем в предыдущем варианте. Изменения коснулись и движений рук военнослужащих. Темп ниже – 110 шагов в течение минуту."Если я не ошибаюсь нормы парадного шага и высоты ноги были позаимствованы в Российской империи и далее в СССР и РФ от парадного шага войск Фридриха Вильгельма I)).Не по европейски это
  26. сергей фонов
    сергей фонов Вчера, 11:47
    +1
    Кроме евреев поляки отняли собственность у миллионов немцев, с ними как?
    1. Avior
      Avior Вчера, 12:20
      +1
      с этим вопросом- к участникам Тегеранской конференции. Именно там приняли решение о переделе границ Польши.
  27. Paranoid50
    Paranoid50 Вчера, 13:24
    +2
    Попахивает антисемитизьмом. yes
  28. senima56
    senima56 Вчера, 13:34
    +1
    "...лишает их большую часть даже теоретического шанса получить хоть какую-то компенсацию..." Ребята, вы о чём? fool Польша сама старается всеми правдами и неправдами "получить хоть какую-то компенсацию" то с Германии, то с России и никак не выходит! angry А тут такая "наглость": утверждать, что Польша сама кому-то должна! negative
  29. Yuri11076
    Yuri11076 Вчера, 13:56
    0
    Поляки говном были, говном и остануться...
  30. Shahno
    Shahno Вчера, 14:27
    +1
    "Ребята" польские уже совсем пределы переходят. Я думаю, ещё один шаг, и кто то лишится поддержки ЕС..
  31. Egor53
    Egor53 Вчера, 14:34
    +1
    Территория Польши явно слишком большая. Не пора ли ряду стран, а их немало, предъявить к Польше территориальные претензии. А ежели у страны имеются территориальные споры, то такая страна ни в НАТО, ни в ЕС входить не должна.
  32. Вячеслав01
    Вячеслав01 Вчера, 15:17
    0
    Польский капитал это еврейский капитал, так было всю историю Польши, к сожалению с разделом Польши всё это стало нашей головной болью.
  33. Силон Селенов
    Силон Селенов Вчера, 19:35
    0
    * "мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Х о л о к о с т е"
    — говорится в заявлении Лапида...
    ... "Польша превратилась в антидемокр., нелиберал. страну,
    которая не имеет почтения
    к величайшей трагедии
    в истории человечества"...."
    ...
    = А-а... Оказывается, Холокост - "величайшей трагедии
    в истории человечества".

    = Не колонизаторские войны, не религиозные войны,
    не 1-я Мировая, не 2-я Мировая, от которой погибло (во всём мире)
    более 80 миллионов,
    а - именно Холокост...

    М-да... Жадность и Наглость на каких-то этапах способствуют "процветанию",
    но потом приводят к краху!!!!!
  34. игорь свир
    игорь свир Вчера, 19:56
    0
    нда .. а я вот считаю , что поляки всё правильно делают .. и этот коверкотец с реституцией , я так мыслю , поможет им не выполнять спинно-ротовый манёвр по лизанию(лобызанию - сиречь поцелованию )ботиночек этого вечно бродячего народа ( евреев- если кто не понял ) .... я понимаю что тогда , в 41-45 годах , были весьма позорные события -- но ! но -- те кто живёт СЕЙЧАС к войне отношения не имеют и попытки и жидов и американцев и европповцев (сиречь- любителей лгбт и прочего дерьма , включая эту толпу немытых арабесков ) как то склонить МОНОНАЦИЮ , ессесно , натыкаются на некое сопротивление .. это в многонациональной России можно набрать в правительстве ведро безродных ушлёпков -- у пшеков в правительстве такого нет ..
  35. pudelartemon
    pudelartemon Вчера, 20:20
    0
    Давно пора произвести четвёртый и окнчательный раздел Польши!