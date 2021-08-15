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Илон Маск назвал сроки начала испытаний полноценного прототипа космического корабля Starship

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Испытания космического корабля Starship стартуют в ближайшие недели, идет подготовка к полету. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск.


По словам основателя и главы компании SpaceX, в ближайшие недели корабль должен быть готов к полету. Он подчеркнул, что речь идет о реальном времени, а не о гипотетических "неделях". Маск подтвердил, что компания ожидает получения соответствующих разрешений на проведение полета.

Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения

- заявил он.

При этом Маск выразил мнение, что Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года, т.е. раньше программы NASA "Артемида", в рамках которой планировалась высадка американских астронавтов на спутник Земли в конце 2024 года. Однако, если даже будет готов Starship, NASA все равно отложит полет на Луну из-за отсутствия скафандров.

Напомним, что в первой декаде августа SpaceX собрала полноценный прототип ракеты Starship для первого орбитального полета, соединив головную часть Starship с ракетой-носителем Super Heavy. Впоследствии он был разобран для проведения полноценных испытаний обеих частей по отдельности. Затем конструкция будет собрана заново и отправится в первый орбитальный полет, в рамках которого Starship, выйдя на орбиту, совершит один оборот вокруг Земли и приводнится в Тихом океане рядом с Гавайями.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/elonmusk
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144 комментария
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  1. Ольховский
    Ольховский Вчера, 08:45
    +6
    Уверен, что всё прогрессивное человечество желает успеха космическим проектам Маска. Маск двигает прогресс человечества.
    1. Александр Псевдоним
      Александр Псевдоним Вчера, 08:50
      -1
      К сожалению есть те кто завидует и злорадствует. Ему не могут простить, что частник обошёл Роскосмос. Где теперь Рагозину черпать вдохновение для своих песен?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Вчера, 09:11
        -11
        Цитата: Александр Псевдоним
        частник обошёл Роскосмос

        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 14:23
          +7
          Заканчивайте постить всяких идиотов.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Вчера, 14:59
            +2
            Цитата: Вадим237
            Заканчивайте

            Я был свидетелем запуска первого спутника и полета Гагарина в космос....А нынче не в восторге от развития нашей космонавтики !
            1. Эль Чувачино
              Эль Чувачино Вчера, 17:16
              +4
              Это не оправдывает постинг всяких идиотов.
            2. Вадим237
              Вадим237 Вчера, 23:27
              +1
              Роскосмос по средствам работает сколько ему выделяют но то и так строит и создаёт а выделяют ему скромные 170 - 200 миллиардов рублей в год. В СССР раз в 10 больше выделяли но сейчас просто нет финансовых возможностей столько выделять на космос у бюджета есть множество других важных направлений финансирования бюджет не резиновый что бы всем все их хотелки обеспечить.
              1. Uncle Lee
                Uncle Lee Сегодня, 02:38
                0
                Цитата: Вадим237
                нет финансовых возможностей

                На все можно найти оправдание ! Даже на миллиардное воровство !
          2. Стропорез
            Стропорез Вчера, 23:39
            -1
            А рагозина можно? what
      2. Теренин
        Теренин Вчера, 10:35
        +3
        Цитата: Ольховский
        Маск двигает прогресс человечества.

        Чего у там, сразу причислить этого медийного феномена и маркетолога к богу!
        Только вот среди "старослужащих" на ВО верующих маловато winked .
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Вчера, 11:16
          +2
          Цитата: Теренин
          Чего у там, сразу причислить этого медийного феномена и маркетолога к богу!

          К Богу его причислять, разумеется не нужно, однако не замечать его успехов, как руководителя и предпринимателя, по меньшей мере не умно. И надо, с огорчением признать, что сегодня и американцы и китайцы, мягко говоря, подвинули РФ с первых позиций по многим направлениям в космической отрасли, не смотря на бравурные заявления Рогозина.
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 11:49
            +3
            Цитата: aleksejkabanets
            Цитата: Теренин
            Чего у там, сразу причислить этого медийного феномена и маркетолога к богу!

            К Богу его причислять, разумеется не нужно, однако не замечать его успехов, как руководителя и предпринимателя, по меньшей мере не умно. И надо, с огорчением признать, что сегодня и американцы и китайцы, мягко говоря, подвинули РФ с первых позиций по многим направлениям в космической отрасли, не смотря на бравурные заявления Рогозина.

            Ко мне надо подбираться со своей желтой командой через Рогозина. Сразу уж переходите к своему коронному
            А, кто как не Путин виноват в подобных "успехах" нашей космической отрасли?

            Все темы у вас одно и тоже.
            1. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Вчера, 12:27
              0
              Цитата: Теренин
              Ко мне надо подбираться со своей желтой командой через Рогозина. Сразу уж переходите к своему коронному

              Что за "желтая команда"? И кто вы такой, что бы я к вам "подбирался"? Вы себя переоцениваете, не интересны вы мне.))))
              Цитата: Теренин
              А, кто как не Путин виноват в подобных "успехах" нашей космической отрасли?

              Все темы у вас одно и тоже.

              Про Путина - это вы сказали, не я.)))) А так то да, бОльшая часть вины лежит на руководителе. "Кому много дано, с того много и спросится." Евангелии от Луки (гл. 12, ст. 48).
          2. military_cat
            military_cat Вчера, 11:54
            +3
            Цитата: aleksejkabanets
            Цитата: Теренин
            Чего у там, сразу причислить этого медийного феномена и маркетолога к богу!

            К Богу его причислять, разумеется не нужно

            Это демагогический приём "соломенное чучело". Схема проста:
            1) Приписываем оппоненту то, с чем нам удобнее будет спорить.
            2) Спорим
            1. Комментарий был удален.
            2. Стропорез
              Стропорез Вчера, 23:36
              0
              Цитата: military_cat
              Это демагогический приём "соломенное чучело".

              Софистика, однако yes
        2. Ольховский
          Ольховский Вчера, 11:43
          -4
          Только вот среди "старослужащих" на ВО верующих маловато

          Я на этом сайте с 2013 г. Всяких тут старослужащих хватает...
          1. AVA77
            AVA77 Вчера, 11:56
            +6
            Странно,может описька,зарегистрирован 3 ноября 2020 09:10.
            Или вы не писатель а читатель. yes
            1. Ольховский
              Ольховский Вчера, 12:07
              -5
              Странно,может описька,зарегистрирован 3 ноября 2020 09:10.
              Или вы не писатель а читатель. yes

              На некоторых аккаунтах пожизненные баны. Некоторых модераторов даже нынешние старожилы не помнят уже.
              Я больше читатель, но .. feel
              1. AVA77
                AVA77 Вчера, 15:09
                0
                Понял,вопросов больше не имею.Это другое. wassat hi
              2. Стропорез
                Стропорез Вчера, 23:43
                +1
                Цитата: Ольховский
                На некоторых аккаунтах пожизненные баны. Некоторых модераторов даже нынешние старожилы не помнят уже.

                были времена)надо бы "быстрым маршалам"и минусаторам памятник тран-жи-ре поставить)))))
      3. military_cat
        military_cat Вчера, 12:12
        +1
        Цитата: Александр Псевдоним
        Ему не могут простить, что частник обошёл Роскосмос.

        Мне кажется, ему не могут простить, что над ним смеялись и снисходительно поглядывали свысока, а он обошёл Роскосмос. Получилось, что посмеялись в итоге над самими собой. Другие успешные частники и другие успешные космические агенства больше не будут вызывать такой злобы, т.к. один раз уже обожглись со снисходительностью.
        1. Стропорез
          Стропорез Вчера, 23:44
          -1
          Цитата: military_cat
          Получилось, что посмеялись в итоге над самими собой.

          Став при этом посмешищем.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 09:05
      +1
      Цитата: Ольховский
      Уверен, что всё прогрессивное человечество желает успеха космическим проектам Маска. Маск двигает прогресс человечества.

      Согласен. Даже его неудачи обогащают науку.
      1. AVA77
        AVA77 Вчера, 10:14
        -4
        Дайте мне денег и своими неудачами я внесу неоценимый вклад в науку. wassat
        1. AVA77
          AVA77 Вчера, 10:54
          +8
          Денег не дают,минусы лепят.Кругом одно жлобьё . laughing
          1. Гиперион
            Гиперион Вчера, 11:57
            -2
            Цитата: AVA77
            Денег не дают,минусы лепят.

            Кесарю - кесарево.
            Американцы умеют считать деньги. И абы кому, на абы что миллиарды не выделят. Так что хотя бы по такому критерию у Маска есть потенциал.
            1. Моторист
              Моторист Вчера, 15:40
              +3
              Цитата: Гиперион
              Американцы умеют считать деньги.

              Только у них "минус" залип на калькуляторе... lol

              http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/

              ...или...

              https://usdebtclock.org/
              1. Гиперион
                Гиперион Вчера, 16:46
                0
                Цитата: Моторист
                Только у них "минус" залип на калькуляторе...

                Ничего у них не залипло. Печатная машинка работает исправно. Вот тут про "великий и ужасный" госдолг США:
                https://pikabu.ru/story/prosto_i_dostupno_o_gosudarstvennom_dolge_ssha_7524687
                1. standan
                  standan Вчера, 21:07
                  +1
                  Вы серьезно или это шутка такая? Ради смеха перешел по ссылке, там адекватные только коменты и то не все.
                  1. Гиперион
                    Гиперион Вчера, 21:34
                    0
                    В каждой шутке есть доля шутки. Огромный госдолг США это показатель финансового доверия.
          2. Стропорез
            Стропорез Вчера, 23:45
            0
            Цитата: AVA77
            Денег не дают,минусы лепят.

            Коллега, ловите полноценный +! good drinks
        2. shahor
          shahor Вчера, 11:25
          -3
          Цитата: AVA77
          Дайте мне денег

          А заработать не пробовали? Ну, хотя бы лотерейный билет купить?
          1. AVA77
            AVA77 Вчера, 11:30
            +3
            Тек заработать, это слишком просто,хочется халявы. fellow
            1. shahor
              shahor Вчера, 11:33
              -3
              Цитата: AVA77
              Тек заработать, это слишком просто,хочется халявы.

              Ну, правильно- Вам прямая дорога в Роскосмос!
              1. AVA77
                AVA77 Вчера, 11:46
                +4
                Ну если бы позвали яб пошел. Видимо Маск как токовой вам без Роскосмоса не интересен. Про Роскосмос в статье нет ни слова а вы лепите горбатово. А так то, по сути есть что каркнуть. what
                1. shahor
                  shahor Вчера, 11:52
                  -6
                  Цитата: AVA77
                  Видимо Маск как токовой вам без Роскосмоса не интересен

                  Да, я погорячился...Судя по Вашей орфографии- Вы, сударь, в прошлом-двоечник с образованием -незаконченное ПТУ. Поэтому даже в Роскосмос не зовут. Токовой- это глухарь на току? Так статья не об охране природы...
                  1. AVA77
                    AVA77 Вчера, 12:02
                    0
                    Не двоечник а троечник, пту закончил.Ремонтник телерадиоаппаратуры.
                    Еще есть к чему придолбаться? Или мысли затерялись в дебрях извилин. sad
                    1. shahor
                      shahor Вчера, 23:09
                      -1
                      Цитата: AVA77
                      Или мысли затерялись в дебрях извилин.

                      Хорошо, когда есть мысли и дебри извилин. Плохо, когда кроме желания писать пустой коммент- даже с дипломом троечника из ПТУ-есть только желание халявы.
                      1. AVA77
                        AVA77 Вчера, 23:14
                        0
                        Прикольно,
                        Сам то понял,что накропал?
                      2. AVA77
                        AVA77 Сегодня, 00:20
                        0
                        Почему троечник? Троечником я был в школе. В пту я был отличником.
                        Мастеру колым ваял.Предметы автоматом ставились
    3. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:48
      -4
      Цитата: Ольховский
      Маск двигает прогресс человечества

      именно так и никак иначе.
      не наука и учёные, а капитал двигает прогресс.
      я вас правильно понял?
      1. ASAD
        ASAD Вчера, 11:35
        0
        Без финансирования что учёные надвигают?
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 11:56
          0
          государство?
    4. Умник
      Умник Вчера, 11:22
      -1
      Неее маск же пройдоха и мошенник!!! А вот наш великий гений песенник и писатель постов в инсте рогозя батутный специалист высоооокого уровня!
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 08:55
    +15
    Грандиозное сооружение. Буду смотреть обязательно... Куда полетит и как приземлится... Опыт, сын ошибок трудных...
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 11:00
      +8
      laughing забавно,как все облизывают Маска..а когда пуск был Ангары второй раз топвар даже не разродился на статью,но зато залепил статью про перенос пуска где все топвар ерничал...скатился топвар,скатился
      1. Цой
        Цой Вчера, 11:38
        0
        Ангары второй раз топвар даже не разродился на статью,но зато залепил статью про перенос пуска где все топвар ерничал...скатился топвар,скатился


        А чем Ангара выделяется? Ну кроме времени на разработку? В ней нет ничего нового. Тем более это был очередной испытательный полет спустя годы после первого. Старшип же если достигнет успеха станет революционным скачком для всей космонавтики.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 12:00
          +5
          laughing а в чем революционного?по факту они повторяют то что создали десятки лет назад...тут дело в том,что если сделано в капиталистической России,да ещё и Рогозин упомянут то обольют грязью,а если святой Запад,то будут восхвалять и лелеять..Та же история с Наукой-ни один экспертушка топвара не написал "молодцы",зато с полсотни комментариев про "загниваем и вот стране кирдык"...Забавно будет если в случае успешных осенних запусков посмотреть как изворачиваться эксперты топвара в попытках облить грязью будут..а если Старшип рванет то будут плакаться и хвалить Маска...правильно сказали-нет худших русофобов чем сами русские..
      2. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 14:26
        0
        Ещё один запуск Ангары в этом году точно опубликует.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 14:30
          +2
          сомневаюсь..если только в стиле "Рогозин что-то ляпнул"..а то ведь не комильфо писать про Роскосмос в хорошем ключе...это же надорваться можно..
        2. slipped
          slipped Сегодня, 00:09
          0
          Цитата: Вадим237
          Ещё один запуск Ангары в этом году точно опубликует.


          В этом году запланировано два запуска - тяжелой и легкой версий - у первой новый РБ и все УРМ-1 уже Омские, вторая имеет штатную вторую ступень.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 08:59
    +4
    Даже интересно,как этот сарай с пристройкой полетит а космос.Размеры впечатляют! good
  4. KelWin
    KelWin Вчера, 09:05
    +12
    Махина грандиозная) Напоминает свернутый в рулон батут(с) ))) За кадром вопрос остался - чего все на луне забыли.
    1. Идущий к свету
      Идущий к свету Вчера, 09:09
      0
      Гелий-3 там все забыли.Вот статья на "Военном обозрении".https://topwar.ru/24664-sokrovische-luny-geliy-3.html
      1. KelWin
        KelWin Вчера, 09:13
        +7
        Володь, гелий-3 сказка, ее в конце 60х придумали. Не, теоретически оно да, топливо, только мы не имеем технологий для его сжигания. И добыть его из лунного реголита еще тот гимор, 800-1200С и сотни тысяч тонн, это нереально сейчас.Не, там все интереснее похоже)
        1. Идущий к свету
          Идущий к свету Вчера, 09:19
          +13
          Кирилл это сарказм был.Нет технологий добычи,нет вообще подтверждения,что он существует.Токамаки в стадии разработки и их стабильная работа в далёком будущем.Китайцы вроде 113 секунд могут удержать плазму в токамаке.В конце концов нужны многоразовые грузовые корабли,которые с Луны будут доставлять гелий-3 на Землю в промышленных маштабах.Это просто желание человека "заглянуть за горизонт".Это как Х.Колумб плыл за специями в Индию.Наверное это хорошо.
          1. KelWin
            KelWin Вчера, 09:27
            +5
            Ааа) понял) ну смайлик бы поставил) Китайцы да, достигли неких результатов, но толку то - все равно через тепловой контур все будет пыхтеть. Там одна задача, замкнуть цикл по топливу, поперек что именно горит, главное сжечь все, что было нагажено за 50лет, привет Кириенко))
            А луна-то зачем? Похоже ширма это, для сверхтяжелых систем в военных целях, иначе это все не имеет смысла
            1. Идущий к свету
              Идущий к свету Вчера, 09:31
              +1
              Возможно военная база,хотя я как колхозник не могу представить зачем и как.
              1. KelWin
                KelWin Вчера, 09:37
                +2
                Я тоже) мебельщик) Но, кмк, смысл простой - 20лет и 3т баксов американцы засунули в рельсотрон, потом сказали, ой, неполучилось, и, типа, программу свернули. Даже Зумвальты теперь ненужны, сейнерами будут) НО. то, что не работало в атмосфере, может работать на орбите, а значит туда надо закинуть реактор и блок суперконденсаторов, а оно весит. Вот и вся логика - создание орбитальной боевой платформы. Как то так
                1. Алексей Зоммер
                  Алексей Зоммер Вчера, 13:38
                  0
                  Цитата: KelWin
                  НО. то, что не работало в атмосфере, может работать на орбите, а значит туда надо закинуть реактор и блок суперконденсаторов, а оно весит.

                  Железная логика. Не поспоришь. Но есть один вопрос.
                  А не проще ракету закинуть на орбиту?
                  1. KelWin
                    KelWin Вчера, 20:51
                    0
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    А не проще ракету закинуть на орбиту?

                    Не, не проще. Если разместить на орбите ЯБЧ, ее придется раз в 4-5лет таскать на очистку, деление все же идет и плутоний "загрязняется" осколками деления. Гонять туда сюда несколько десятков(сотен) боевых блоков накладно даже амерам с их станком) А вот условный урановый или вольфрамовый лом, метров десяти на 200мм диаметра, чисто кинетический боеприпас, разгони его на орбите до 3-5км/с, а остальное сделает гравитация. Каши не просит, лежит себе в боеукладке сколь угодно долго, пока аппаратура управления жива и есть энергия для зарядки конденсаторов. Как то так в общем)
          2. spirit
            spirit Вчера, 12:51
            +1
            Наверное это хорошо.

            Естественно, рядом с Марсом НАСА уже булыжник присмотрели и зонд туда отправляют, все бы ничего вот только этот булыжник набит драг металлами wink с примерной оценкой стоимости в несколько тысяч ВВП планеты)
            1. Идущий к свету
              Идущий к свету Вчера, 13:06
              +1
              После открытия Колумбом Америки и когда испанские галеоны начали возить в Европу драг металлы они обесценились до уровня стоимости грязи под ногами))
              1. Вадим237
                Вадим237 Вчера, 14:29
                -1
                Ну эти точно не обесценятся так как разрабатывать и доставлять на Землю будет один поставщик он же станет основным цена регулятором на РЗМ. Вопрос в том кто это будет -Россия в этом плане уже пролетает.
        2. Идущий к свету
          Идущий к свету Вчера, 09:27
          0
          Или все рвутся на Луну,потому что там есть что то загадочное?))
          1. KelWin
            KelWin Вчера, 09:29
            +2
            Луна ближайший к нам, главное достижимый, аномальный объект в плане гравитации, может тут интерес, кто первый встал того и тапки)
            1. Идущий к свету
              Идущий к свету Вчера, 14:40
              +1
              Не знаю.логически как предполагал Циолковский-сначала регулярные орбитальные полёты,потом обитаемые станции,оранжереи и заводы и только потом постройка на космических верфях реально огромных кораблей для межпланетных перелётов.Что сейчас деется-не вкладывается в логическую норму.Какие то дурацкие возвращаемые 1 ступени.Нахер надо!Построй на орбите многоразовый корабль.Ему вообще не надо садится на Землю и взлетать.Он может быть огромного размера его не ограничивает обшивка,модули можно нанизывать на несущий каркас как бусы.всё зависит от мощности двигателей.Нет все пытаются взлететь с Земли.Это бредовая идея по сути для многоразовых кораблей))Массаракш.))
          2. Вадим237
            Вадим237 Вчера, 23:30
            0
            На Луне есть РЗМ и они там на поверхности в виде осколков астероидов и комет причём тысячи раз больше чем на Земле так как там нет эрозии почвы и силы тяжести с движением к ядру как на Земле.
    2. Бородач
      Бородач Вчера, 11:12
      +2
      Цитата: KelWin
      Махина грандиозная) Напоминает свернутый в рулон батут(с) ))) За кадром вопрос остался - чего все на луне забыли.

      Что люди забыли на Луне? С точки зрения человечества на добычу полезных ископаемых в космосе наибольший интерес вызывает пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Там вполне могут быть ценные металлы. Но освоить эти ресурсы не так-то просто. Для полетов и освоения Солнечной системы нужна тренировочная площадка, где можно отработать технологии с минимальным риском для людей. В этом плане Земле ужасно повезло, что у нее есть Луна, которую можно использовать для отработки межпланетных экспедиций. У Венеры - нет спутников, у Марса - два маленьких спутника неправильной формы, на которые посадка весьма затруднительна, а вот Земле со спутником повезло.
      Человечество в течении 10-20 лет способно высадится на Марс. А зачем? Поставить очередной флажок? Включить в исключительную зону национальных интересов, сами знаете какой страны? А вот создание Лунной орбитальной базы и баз на Луне позволит отработать технологии для освоения Солнечной системы.
    3. Цой
      Цой Вчера, 11:44
      0
      Махина грандиозная) Напоминает свернутый в рулон батут(с) ))) За кадром вопрос остался - чего все на луне забыли.


      Если откинуть гелий 3 и военный интерес, главная причина что пора двигаться дальше земной орбиты. С научной точки зрения луна не паханное поле. Можно радиотелескоп собрать, который станет самым крутым так как не будет атмосферных помех. Вода есть из которой топливо можно получить. Да и в качестве стартовой площадки к марсу сгодится. Шестая часть от гравитации Земли позволит тратить меньше топлива.
      1. Моторист
        Моторист Вчера, 16:20
        +1
        Цитата: Цой
        Можно радиотелескоп собрать, который станет самым крутым так как не будет атмосферных помех.

        Есть уже, работает! good

        https://www.roscosmos.ru/srg/

        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 23:31
          +1
          В 2025ом должны запустить Спектр УФ.
          1. slipped
            slipped Сегодня, 00:26
            +1
            Цитата: Вадим237
            В 2025ом должны запустить Спектр УФ.


            Не только, есть ещё проект солнечной обсерватории АРКА, пока запланирован тоже на 2025-й год.

    4. Стропорез
      Стропорез Вчера, 23:51
      0
      Цитата: KelWin
      За кадром вопрос остался - чего все на луне забыли.

      У нас каждый год бордюры выковыривают, а потом на место ставят, мы тоже думали, что забыват под ними чё нибудь what
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 09:08
    -3
    Чистые сравнения реплик:
    Маск:
    Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения

    Рогозин:
    Мы делаем ракету «Союз-5», которая адаптирована под новый пилотируемый корабль «Федерация». А вот уже перспективная пилотируемая программа, где потребуется пуск пилотируемого корабля не на опорную орбиту, не на 400 километров от Земли, а к дальним космическим объектам, для этого потребуется, конечно, и не «Ангара», она будет недостаточна, и тем более не «Союз-5». Для этого потребуется сверхтяжелая ракета. И работа по ней должна быть завершена после 2025 года.

    Он же:
    ВОСТОЧНЫЙ: 2021 год - «Ангара-5М», затем после 2025 года - сверхтяжелая ракета. А на БАЙКОНУРЕ: 2022 год - это пуск новой средней ракеты «Союз-5». Сначала тестовые пуски пилотируемого корабля без экипажа, отработка всех параметров, а затем с экипажем - в конце 2024 года.

    Может быть, правильно, что прогресс человечества двигают ГЕНИИ, а ЖУРНАЛИСТЫ пишут об этом (даже в Twitter)...
    1. slipped
      slipped Сегодня, 00:53
      +2
      Цитата: ROSS 42
      ВОСТОЧНЫЙ: 2021 год - «Ангара-5М», затем после 2025 года - сверхтяжелая ракета.


      НЕВЕРНО. УСК КРК "Амур" - вовсю идёт строительство. Дата завершения работ по "второй очереди" космодрома - конец 2022-го года - начало 2023-го. Запуск РН "Ангара-А5" с этого комплекса - конец 2023-года. Полезной нагрузкой в этом пуске запланирован ПТК НП "Орёл".



      Запуск с экипажем к МКС ПТК НП "Орёл" запланирован на 2025-й год, после создания на космодроме "Восточный" всей инфраструктуры для пилотируемых полётов.

      Начало строительства "третьей очереди" космодрома под СТК и РН "Амур-СПГ" намечено после завершения строительства "второй".

      Цитата: ROSS 42
      А на БАЙКОНУРЕ: 2022 год - это пуск новой средней ракеты «Союз-5». Сначала тестовые пуски пилотируемого корабля без экипажа, отработка всех параметров, а затем с экипажем - в конце 2024 года.


      НЕВЕРНО. Реконструкция бывшего СК "Зенит", переданного Казахстану и выведенного из под нашей аренды для совместного проекта "Байтерек" под РН "Союз-5", будет завершена к середине 2023-го года. Первый пуск РН "Союз-5" намечен также на 2023-й год. Сейчас идут заводские испытания первой ступени ракеты в сборе с двигателем.

  6. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 09:08
    -1
    "NASA все равно отложит полет на Луну из-за отсутствия скафандров"

    Можно взять студийные скафандры со съемок 50-летней давности.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 09:48
      +1
      Маск заявил что если понадобится он сделает свой скафандр.
    2. Стропорез
      Стропорез Вчера, 23:53
      0
      Цитата: DocX2032
      Можно взять студийные скафандры со съемок 50-летней давности.

      Ваша шутейка уже мохом петросяна поросла. yes
  7. d1975
    d1975 Вчера, 09:16
    +3
    Фраза -"отсутствие скафандров " меня просто убила ! Это как вы типа раньше на Луну летали ? А может это всё бла,бла,бла . Логика где ?
    1. Morrrow
      Morrrow Вчера, 09:21
      +7
      Им надо взять музейные экспонаты?
    2. donavi49
      donavi49 Вчера, 09:23
      +9
      В смысле? Также как в России с изделиями 50 летней давности. Попробуйте наладить что-то сложное, что производили в конце 60-х сейчас. Какую вам смету выкатят и сроки.

      После закрытия программы, кооперация развалилась, вернее переориентировалась на новые задачи. Те кто разрабатывал-делал скафандры давно ушли, оборудование распродано, более того и сами предприятия лишь немногие работают сегодня. Воссоздать тот скафандр = собрать новый. Но зачем создавать старый с кучей ограничений, если можно сделать новый. И он по срокам изначально укладывался с запасом. Ну, а дальше история как со Старлайнером - изначально он был избран как первый корабль, доставивший астронавтов в космос после перерыва, а на деле сейчас уже говорят о конце 22 года с первым пилотируемым.
      1. Идущий к свету
        Идущий к свету Вчера, 09:55
        +1
        "Прототип 1 ступени B4 Super Heavy обрел все 29 двигателей Raptor".На 1 ступени Р-7 было 20 РД-107.В чём новаторская сущность ракеты И.Маска?Смена компонентов топлива?Ну процентов 20 наверное прирост мощности.Человечество тупо "толкётся" с ракетными двигателями 70 лет на одном месте,как будто кто то проклял этот раздел науки
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 10:00
          +8
          1) Возвращение всех компонентов и бустера и корабля. Сейчас например возвращают лишь бустер.
          2) Смена топлива позволяет кратно увеличить ресурс двигателей. Например, Рогозин свой метановый проект уже озвучивает 100 полетов на одной связке двигателей.
          3) Этот тип топлива лучший для перекачки в космосе. А также его относительно возможно добывать с минимумом оборудования (разумеется если есть Метан - а он обильно есть и Кислород - тут сложнее, но вот на Марсе например уже проводятся эксперименты по добычи из породы + его по любому придется добывать на месте).
          4) Новые технологии по сборке. Используя нержавку как основной материал в бустере и корабле.
          5) Обилие вариаций применения. Целевая нагрузка (то есть корабль) может садится и взлетать с других тел. Большой вес доставляемого оборудования/жилой зоны.
          1. Идущий к свету
            Идущий к свету Вчера, 10:07
            +5
            "Этот тип топлива лучший для перекачки в космосе. А также его относительно возможно добывать с минимумом оборудования (разумеется если есть Метан - а он обильно есть и Кислород - тут сложнее, но вот на Марсе например уже проводятся эксперименты по добычи из породы + его по любому придется добывать на месте"На Марсе нет такого объёма метана,как думал И.Маск-" Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана. Данные получены российским комплексом Atmospheric Chemistry Suite для изучения химии атмосферы."На Луне его и подавно нет.Цитата-" Целевая нагрузка (то есть корабль) может садится и взлетать с других тел. Большой вес доставляемого оборудования/жилой зоны."На других телах нет заводов по производству метана.Полёт в один конец это.Или надо за собой тащить "свечной заводик) сиречь завод по производству метана.С кислородом вообще беда на Луне и Марсе,если не найдут водяной лёд
            1. donavi49
              donavi49 Вчера, 10:12
              +4
              Найти метан проще чем скрафтить Керосин на чужой планете wink . И свечной заводик для метана в разы легче-компактнее, чем для перегонки керосинчика.

              Марс не вся система. Например, на Титане метана завались и кислород тоже добывать можно из породы. А рядом с Титаном есть Энцелад с гигантским океаном жидкой воды wink . Исследовать, не переиследовать. Особенно с учетом того, что с Земли лететь очень долго.
              1. Идущий к свету
                Идущий к свету Вчера, 10:22
                +4
                В курсе.А теперь посчитайте сколько нужно лететь до Титана и ещё момент-при полёте до Титана какой будет источник энергии для обеспечения внутренних систем корабля?Cолнечные батареи?Угу.Почитайте по теме-"Деградация СЭ под воздействием высокопроникающей радиации - основная проблема при использовании их в космосе. Без специальных мер защиты элемент, пронизываемый интенсивными потоками частиц, полностью деградировал бы в течение нескольких дней."А тут месяцы если не годы полёта..На межпланетном корабле,как на АПЛ толжен быть как минимум ядерный реактор,просто чтобы питать все внутренние контуры корабля.Оранжерею,рециркуляцию воды,лампочки в коридоре в конце концов)).
            2. AVM
              AVM Вчера, 10:32
              -3
              Цитата: Идущий к свету
              ...Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана. Данные получены российским комплексом Atmospheric Chemistry Suite для изучения химии атмосферы."На Луне его и подавно нет.Цитата-" Целевая нагрузка (то есть корабль) может садится и взлетать с других тел. Большой вес доставляемого оборудования/жилой зоны."На других телах нет заводов по производству метана.Полёт в один конец это.Или надо за собой тащить "свечной заводик) сиречь завод по производству метана.С кислородом вообще беда на Луне и Марсе,если не найдут водяной лёд


              Можно сразу этому специалисту пинка под зад давать. Таки как он и писали о невозможности посадки первых ступеней и т.д. по списку.

              На Марсе никто метан не собирался ДОБЫВАТЬ, его собираются ПОЛУЧАТЬ, например, с помощью реакции Сабатье, для которой там есть все необходимые компоненты.

              А поисками воды там как раз и занимаются сейчас. И найдут.

              Реакция Сабатье была предложена как ключевой шаг в снижении стоимости пилотируемого исследования Марса путём использования местных ресурсов. Воду гидросферы Марса предполагается разделять на кислород и водород путём электролиза с целью использования в качестве ракетного топлива для обратного полёта прибывшей марсианской экспедиции. Однако поскольку для хранения водорода необходимы очень низкие температуры, его предлагается превращать в метан с использованием реакции Сабатье, учитывая большое количество углекислого газа в атмосфере Марса. Одновременно решается проблема обеспечения экспедиции водой и кислородом. Некоторые компоненты реализующей этот процесс автономной системы к 2018 году были испытаны НАСА на Земле. Предполагают, что за 16 месяцев работы на Марсе она сможет произвести примерно 7 тонн метана и 22 тонны кислорода.
              1. Идущий к свету
                Идущий к свету Вчера, 10:49
                +7
                "НАСА в настоящее время изучает использование реакции Сабатье для восстановления воды из выдыхаемого диоксида углерода.Воду гидросферы Марса предполагается разделять на кислород и водород путём электролиза с целью использования в качестве ракетного топлива " Воду на марсе сначала найти надо,потом добыть лёд,потом построить промышленную установку для добычи тонн кислорода и метана.Технологии работающей нет.От слова совсем.Одни фантазии.А Вики я читать умею))Да забыл.Ракету И Маска надо ещё как то "заправить" на Луне или Марсе, то есть построить всю инфраструктуру,которая обеспечивает заливку топливом и окислителем ракеты на Земле.Это не в бак бензинчика залить)).А теперь минусуйте.
                1. AVM
                  AVM Вчера, 11:09
                  0
                  Цитата: Идущий к свету

                  ...Технологии работающей нет.От слова совсем.Одни фантазии.А Вики я читать умею))Да забыл.Ракету И Маска надо ещё как то "заправить" на Луне или Марсе, то есть построить всю инфраструктуру,которая обеспечивает заливку топливом и окислителем ракеты на Земле.Это не в бак бензинчика залить)).А теперь минусуйте.


                  Никто Вас не минусует, по крайней мере не я. Понятно, что эта задача архисложная. Но тем более и достойно уважения то, что кто-то замахивается на такие задачи. Даже если они и не будут достигнуты, то промежуточные результаты сами по себе могут быть прорывом.

                  Например, можно поставить задачу облететь Марс, а по результату и с ней облажаться. А можно поставить задачу построить базу на Марсе, и даже, если она не будет достигнута, получить как "побочный" результат тот же облёт или даже посадку на Марс, пусть и без строительства базы. Я, кстати, тоже считаю что это сложнодостижимо. Но возможно.
                  1. Идущий к свету
                    Идущий к свету Вчера, 11:22
                    +6
                    Уважаемый Андрей постройка базы на Марсе подразумевает,что надо тащить на Марс купола для жизни,источник энергии надёжный и долговечный,построить на Марсе производственную базу для производства металлов,химических элементов и катализаторов,стартовые столы для межконтинентальных ракет,инфраструктуру для заправки ракет и производства топлива,ещё постройка оранжерей для производства пищи,добыча воды и её очистка,не говоря про чисто биологические и психологические проблемы жизни в радикально чуждых условия Марса и Луны-от длительности светового дня до выработки организмом витамина D,профилактика развития остеопороза и мышечной атрофии в условиях пониженной гравитации,психологическая совместимость жителей колонии(ну как начнут дирки в куполах вертеть).Это чертовски большой массив проблем.Ну просто очень большой.Человек приспособлен для жизни в узких условиях Земли.Даже подходов таких нет в изучении.Всё на уровне дрозофил и максимум черепах.Илон Маск Мечтатель.За это его люблю,но он не учёный к сожалению))
                    1. AVM
                      AVM Вчера, 11:56
                      +1
                      Цитата: Идущий к свету
                      ...Это чертовски большой массив проблем.Ну просто очень большой.Человек приспособлен для жизни в узких условиях Земли.Даже подходов таких нет в изучении.Всё на уровне дрозофил и максимум черепах...


                      Но этот массив проблем никогда и не решиться, если не начать его решать. Причём, в реальных условиях. Можно 100 раз строить условные "марсианские" колонии на Земле, но толку от этого будет мало. Надо просто поставить цель, хотя бы построить базу на Луне, а до Марса долететь. Кстати, где-то, по моему на Хабре, я читал статью ,в которой сравниваются преимущества и недостатки строительства баз на Луне и Марсе.
                      А вообще, надеюсь получиться углубиться в тему космоса поплотнее в статьях.
                      1. Идущий к свету
                        Идущий к свету Вчера, 12:10
                        +3
                        А можно космонавтов послать на смерть,вместо того чтобы задействовать массив разноплановых учёных,которые хотя бы приблизительно опишут и экспериментально проанализируют проблемы.Да это годы работы,но мы уже 70 лет болтаемся на околоземле и ничего не делаем для анализа этих проблем
                  2. Идущий к свету
                    Идущий к свету Вчера, 11:30
                    +3
                    Но основное-энергия для колонии.Для строительства металлургического или нефтехимического завода строят электрическую станцию.ТОЛЬКО ТАК.ПО ДРУГОМУ НЕ РАБОТАЕТ.Достаточных источников энергии для работы производственных циклов вне земли нет и пока не предвидится
            3. alch3mist
              alch3mist Сегодня, 02:29
              0
              Идущий к свету (Владимир) Вчера, 10:07

              Мужик, поверь, на клавиатуре есть такая штука, как "Enter". Найди её. Тогда будет шанс тебя понять, если, конечно, дело не в сумбуре в голове.
        2. Ezoterik
          Ezoterik Вчера, 11:55
          +2
          как будто кто то проклял этот раздел науки

          1. Идущий к свету
            Идущий к свету Вчера, 12:11
            +1
            Прикольно.Но мне больше Стивен Хокинг нравится
      2. ccsr
        ccsr Вчера, 10:24
        +1
        Цитата: donavi49
        После закрытия программы, кооперация развалилась, вернее переориентировалась на новые задачи.

        Вы еще расскажите что вся техдокументация Апоолонов исчезла, потому что американцы не знали что такое микрофильмирование и не знали как сохранять её десятилетиями. К слову, немецкие учебные фильмы по технологии производства новейших образцов вооружения американцы подчистую вывезли из Германии после 1945 года, особо не интересуясь самими образцами. Фильмы давали полнейшую информацию о всех секретах производства и позволяли на новом месте быстро восстанавливать весь цикл. А вот в 60-70-х годах прошлого века американцы не додумались все скопировать на микрофиши, чтобы сейчас понять как это можно быстро воспроизвести. Ну-ну, сами то верите в такую сказку?
        Цитата: donavi49
        Воссоздать тот скафандр = собрать новый.

        И что мешает "гениальному" Маску справится с такой плёвой задачей, которую решили 60 лет назад, если он гораздо более серьезные проблемы сейчас решает и денег у него куры не клюют?
        Цитата: donavi49
        . И он по срокам изначально укладывался с запасом. Ну, а дальше история как со Старлайнером - изначально он был избран как первый корабль, доставивший астронавтов в космос после перерыва, а на деле сейчас уже говорят о конце 22 года с первым пилотируемым.

        Понятно - было гладко на бумаге, да забыли про овраги.
        Но вы то сами, объясняя нам срыв сроков, можетет хотя бы приблизительно назвать когда Маск выполнит свой первый полет на Луну? Не стесняйтесь - выложите прямо здесь эту дату, плюс-минус год. Судя по тексту это будет 22 год - вы лично это подтверждаете?
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 10:52
          +4
          Нет. Ну для начала надо запустить этот корабль, потом еще несколько. Вот после этого можно уже строить прогнозы. Лично я считаю, что 2-3 корабля они взорвут на разных участках полета.
          1. ccsr
            ccsr Вчера, 11:20
            +6
            Цитата: donavi49
            Лично я считаю, что 2-3 корабля они взорвут на разных участках полета.

            Это что-то новое - выходит мы в этом десятилетии просто не увидим триумфальной высадки на Луну изделий Маска. Так надо понимать ваш прогноз, с учетом того, что каждый "взрыв" как миниимум это на 1,5 - 2 года задержка по времени для следующего пуска, а то и больше. Разумеется, если проводить тщательное расследование, как это принято в ракетной отрасли, а не заниматься космическими аферами. Конец прошлого года и начало этого уже сопровождался некоторыми "взрывами" на испытаниях у американцев, но что-то победных реляций от вас я не слышу - эти проблемы решены или нет? Расскажите об этих авариях поподробнее и что удалось выяснить.


            Цитата: AVM
            А Вы хоть какой-то российский срок подтвердите? Хотя бы с точностью до десятилетия?

            Так речь идет про Маска - мы то здесь при чем? Я вообще считаю, что лунная программа нам вообще не нужна в ближайшие десятилетия - пусть американцы и китайцы побольше тратят на это деньги, а мы найдем способ узнать о результатах, чтобы не повторять их ошибки.
            Цитата: AVM
            Когда у нас ровер по Марсу будет ездить?

            Вам это лично для чего, как впрочем и всем остальным гражданам России - вменяемо объяснить сможете, или только лозунгами шпарить можете? Я понимаю что вы радетель за нородные интересы, вот и попытайтесь объяснить грамотно что нам даст российский ровер на Марсе. Наши луноходы до сих пор стоит на Луне, и как это уберегло СССР от развала или повышало уровень жизни советских граждан?
            Цитата: AVM
            Когда первую ступень посадим?

            Какой сокральный смысл вы в этом видите - не терпится лично ступить на лунную поверхность?
            Ну объясните что вам лично это даст - хотелось бы понять вашу логику мышления.
            1. Цой
              Цой Вчера, 11:50
              -3
              Это что-то новое - выходит мы в этом десятилетии просто не увидим триумфальной высадки на Луну изделий Маска. Так надо понимать ваш прогноз, с учетом того, что каждый "взрыв" как миниимум это на 1,5 - 2 года задержка по времени для следующего пуска,


              Пока к полету готовится SN-20 уже собирают SN-23. У них конвейер по штамповке прототипов. Зуб даю задержка в высадке на луне случится не из-за старшипа, а по вине самой наса.
            2. AVM
              AVM Вчера, 12:18
              -1
              Цитата: ccsr
              Цитата: AVM
              А Вы хоть какой-то российский срок подтвердите? Хотя бы с точностью до десятилетия?

              Так речь идет про Маска - мы то здесь при чем?

              Притом, что очень часто наблюдается двойной подход – от Маска требуют «день в день» ,а у самих сроки десятилетиями срываются. Хотя бы Ангару вспомнить.

              Цитата: ccsr
              Я вообще считаю, что лунная программа нам вообще не нужна в ближайшие десятилетия - пусть американцы и китайцы побольше тратят на это деньги, а мы найдем способ узнать о результатах, чтобы не повторять их ошибки.


              Тогда и фундаментальная наука не нужна. Пусть США, Европа, Япония, Китай тратят деньги – а мы потом всё подсмотрим и скопируем.

              Цитата: ccsr
              Цитата: AVM
              Когда у нас ровер по Марсу будет ездить?

              Вам это лично для чего, как впрочем и всем остальным гражданам России - вменяемо объяснить сможете, или только лозунгами шпарить можете? Я понимаю что вы радетель за нородные интересы, вот и попытайтесь объяснить грамотно что нам даст российский ровер на Марсе.


              Как минимум технологии создания такой техники. У Вас интересный подход – Вы хотите оставить всё только утилитарное? Тогда может откажемся от культуры в принципе – зачем нам картины и большинству жителей России? Профессиональный спорт? Как по мне, так всё вышеперечисленное куда менее важно и ценно, чем ровер на Марсе.

              Цитата: ccsr
              Наши луноходы до сих пор стоит на Луне, и как это уберегло СССР от развала или повышало уровень жизни советских граждан?


              Какая связь между луноходами и развалом СССР? Вы мастер риторических вопросов? Я тоже так могу: Как Олимпиада уберегла СССР от развала? Как песни Пугачёвой уберегли СССР от развала? Как ядерное оружие уберегло СССР от развала? Таких вопросов можно миллион придумать.

              Цитата: ccsr
              Цитата: AVM
              Когда первую ступень посадим?

              Какой сокральный смысл вы в этом видите - не терпится лично ступить на лунную поверхность?
              Ну объясните что вам лично это даст - хотелось бы понять вашу логику мышления.


              Лично мне? Я уверен, что космос в этом столетии станет основой развития экономики и краеугольным камнем национальной безопасности. А для этого в него нужен дешёвый доступ. А для этого нужны надёжные многоразовые корабли.
              1. ccsr
                ccsr Вчера, 12:45
                0
                Цитата: AVM

                Притом, что очень часто наблюдается двойной подход – от Маска требуют «день в день» ,а у самих сроки десятилетиями срываются.

                Никакого двойного подхода - это сам Маск постоянно пиарится, чтобы получить как можно больше вливаний, а мы по сравнению с ним просто молчим в большинстве случаев. Поэтому к Маску и внимания больше, особенно с учетом его вранья про успехи.
                Цитата: AVM
                Тогда и фундаментальная наука не нужна.

                Это американцы давно поняли - сужу по их разным вливаниям в академическую и отраслевую науку. Странно что вы этого не знаете, а еще беретесь обсуждать космические программы. Кстати, космические программы относятся к отраслевым - вы наверное об этом не знали.
                Цитата: AVM
                Как минимум технологии создания такой техники.

                Вам то зачем это, если мы не планирует тысячи людей посылать на Луну или на Марс? У нас Сибирь и Дальний Восток пустует, а вам жизнь на Луне покоя не даёт? Вы не из рода Маниловых, случайно ?
                Цитата: AVM
                Тогда может откажемся от культуры в принципе –

                Это дешевый передерг - вам самому то не стыдно таким приемом пользоваться, тем более что про это речь вообще не шла?
                Цитата: AVM
                Какая связь между луноходами и развалом СССР?

                А то что мы тогда народ заставляли затягивать пояса, ради таких вот пропагандистских посадок на Луну, и народу в итоге это боком вышло, потому что лучше от этого он жить не стал.
                Цитата: AVM
                Таких вопросов можно миллион придумать.

                Вот вы их и придумываете, чтобы заболтать мой прямой вопрос - зачем нам лунная программа сейчас?
                Цитата: AVM
                Лично мне? Я уверен, что космос в этом столетии станет основой развития экономики и краеугольным камнем национальной безопасности. А для этого в него нужен дешёвый доступ. А для этого нужны надёжные многоразовые корабли.

                Вы даже главную проблему нашей страны не можете грамотно понять, а уже строите умопомрачительные планы на космос. Краеугольным камнем нашей безопасности в 21 веке является наша демографическая проблема и защита наших границ от разных посягательств, в том числе и эмигрантов из разных стран мира. Вот поэтому нужно развивать военный космос, а не разбазаривать деньги на бездумные программы по освоению Луны или полетам к другим планетам.
                Странно, беретесь нам указывать путь в космосе, а сами даже проблем страны не знаете. Это про вас Платонов "Котлован" написал - жаль что вы эту книгу не читали...


                Цитата: Цой
                Пока к полету готовится SN-20 уже собирают SN-23. У них конвейер по штамповке прототипов.


                А если в прототипе заложена принципиальная ошибка - куда потом наштампованное девать будут?
                Цитата: Цой
                Зуб даю задержка в высадке на луне случится не из-за старшипа, а по вине самой наса.

                Когда думаете мы это узнаем - хотя бы ориентировочно дату спрогнозировать сможете?
                1. AVM
                  AVM Вчера, 14:09
                  -2
                  Цитата: ccsr
                  Никакого двойного подхода - это сам Маск постоянно пиарится, чтобы получить как можно больше вливаний, а мы по сравнению с ним просто молчим в большинстве случаев. Поэтому к Маску и внимания больше, особенно с учетом его вранья про успехи.


                  Это мы то молчим? Да у нас уже миллион раз что только не анонсировали, и многоразовые корабли, и метановые ракеты, и многое другое.

                  А пиариться в бизнесе и привлекать инвестиции — это как раз нормально. И какого такого вранья про успехи?


                  Цитата: ccsr
                  Это американцы давно поняли - сужу по их разным вливаниям в академическую и отраслевую науку. Странно что вы этого не знаете, а еще беретесь обсуждать космические программы. Кстати, космические программы относятся к отраслевым - вы наверное об этом не знали.


                  Что Вы там можете судить? В США созданы лучшие условия для учёных, поэтому они все туда и бегут. Огромное количество университетов - https://na.ria.ru/20210608/qs-1735143578.html Сколько там наших и на каких они местах? И сколько американских?

                  Цитата: ccsr
                  Вам то зачем это, если мы не планирует тысячи людей посылать на Луну или на Марс? У нас Сибирь и Дальний Восток пустует, а вам жизнь на Луне покоя не даёт? Вы не из рода Маниловых, случайно ?


                  А в чём цель именно заселить Сибирь и Дальний Восток? Расплодиться как тараканы? Для меня важнее качество населения, а не его количество как таковое. И кстати, космические технологии как раз и способствуют освоению новых территорий и на Земле.

                  Цитата: ccsr
                  Цитата: AVM
                  Какая связь между луноходами и развалом СССР?

                  А то что мы тогда народ заставляли затягивать пояса, ради таких вот пропагандистских посадок на Луну, и народу в итоге это боком вышло, потому что лучше от этого он жить не стал.


                  США что-то не разорились от высадки на Луну. И яне считаю, что уровень жизни в СССР снизился от покорения космоса. Вот от неэффективной экономики, коррупции, бюрократии, это да.

                  Цитата: ccsr
                  Вы даже главную проблему нашей страны не можете грамотно понять, а уже строите умопомрачительные планы на космос. Краеугольным камнем нашей безопасности в 21 веке является наша демографическая проблема и защита наших границ от разных посягательств, в том числе и эмигрантов из разных стран мира.


                  Вот теперь то я увидел свет в конце тоннеля – пришёл ccsr и всё расставил по местам - границы и мигранты. Для этого, вообще то достаточно адекватного законодательства и пограничников.

                  А демографическая проблема с космосом никак не связана. Она связана с общим изменением менталитета населения, как и во всех развитых странах. Бездумно плодятся чаще всего те, кто мало работает и ещё меньше знает (это не правило, но чаще всего так и бывает, где процветает нищета и необразованность, там только детей и строгают).

                  Цитата: ccsr
                  Вот поэтому нужно развивать военный космос, а не разбазаривать деньги на бездумные программы по освоению Луны или полетам к другим планетам. Странно, беретесь нам указывать путь в космосе, а сами даже проблем страны не знаете.


                  Я и писал в первую очередь про военный космос, а полёты на Луну и возможность полётов на Марс - это важные вехи развития, в т.ч. и военного космоса. И формирования новой экономики. Но Вам этого не понять...

                  Цитата: ccsr
                  Это про вас Платонов "Котлован" написал - жаль что вы эту книгу не читали...


                  Вы для начала писать «Вы» с большой буквы научитесь, а дебильные рассказики на себя примерьте для начала.
                2. Цой
                  Цой Вчера, 14:52
                  -1
                  если в прототипе заложена принципиальная ошибка - куда потом наштампованное девать буду


                  Будут переделывать построенные в новые модификации. Было всего несколько полетов, а кораблей уже 20. Из-за того что улучшают постоянно. Для них это не проблема.

                  Когда думаете мы это узнаем - хотя бы ориентировочно дату спрогнозировать сможете?


                  Точно не в 24.
        2. AVM
          AVM Вчера, 11:03
          -3
          Цитата: ccsr

          ...
          Но вы то сами, объясняя нам срыв сроков, можетет хотя бы приблизительно назвать когда Маск выполнит свой первый полет на Луну? Не стесняйтесь - выложите прямо здесь эту дату, плюс-минус год. Судя по тексту это будет 22 год - вы лично это подтверждаете?


          А Вы хоть какой-то российский срок подтвердите? Хотя бы с точностью до десятилетия?

          Когда у нас ровер по Марсу будет ездить? Когда забор грунта с кометы сделаем? Когда первую ступень посадим? Когда новый пилотируемый корабль будет готов?
          1. alch3mist
            alch3mist Сегодня, 02:59
            0
            AVM (Андрей Митрофанов)

            Самим свидомым нечем гордиться, так они гордятся американской военной мощью.
            Ваша специализация - страстно гордиться Илоном Маском и обсирать Роскосмос?
            Прививку холуйства в детстве сделали, или после школы?
      3. spirit
        spirit Вчера, 14:16
        0
        Там уже поговаривают что НАСА разработку скафандра могут в дополнение и частникам отдать)
    3. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 09:49
      -1
      Производство тех скафандров уже как пол века закрыто, а музейные экспонаты естественно никто не подерживает в боевой готовности достаточно просто эстетики
  8. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Вчера, 09:35
    0
    Ну что? Не читая комментариев - все успели нагадить на Рогозина и обделать нашу космическую отрасль? Не, не все? Ну ничего еще не вечер. :) Стремитесь, товарищи комментаторы, и всё у вас получится.
    1. volodimer
      volodimer Вчера, 09:59
      +6
      На момент создания Вашего комментария про Рогозина упомянули всего в 3х из 19... И только в первых двух упомянут Роскосмос. Похоже, что это Вы написали
      Не читая комментариев
       fellow
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Вчера, 10:20
        +1
        Еще не вечер. ;)
  9. Идущий к свету
    Идущий к свету Вчера, 09:42
    +3
    "создание орбитальной боевой платформы."Именно орбитальной.Зачем на Луне то?))Обратно же к рельсотрону нужен мощный источник энергии.
    1. volodimer
      volodimer Вчера, 10:08
      -2
      А на Луне можно заряжаться от реактора, работающего на гелии-3... smile Хотя думаю, что тут "зуд" стать первооткрывателем и заработать престиж играет бОльшую роль.
  10. МБРШБ
    МБРШБ Вчера, 09:53
    +2
    Одно непонятно - чем лунный скафандр должен сильно отличаться от орбитального? Ну разве что разгрузку придумать и подошвы ботинок потолще сделать. На ум приходит мысль, что лунный скафандр делает контора, которая до этого скафандров не делала, а просто выиграла тендер. Поэтому такая задержка.
    1. Идущий к свету
      Идущий к свету Вчера, 10:41
      +3
      Радиация на МКС в 2 раза меньше чем на ЛунеЭто раз.Лунный скафандр должен обеспечивать мобильность космонавта на луне-ходить он должен удобно на Луне и руки двигать в максимально возможном объёме не о скорости входа и выхода из скафандра -это два и три.
      1. volodimer
        volodimer Вчера, 11:57
        +1
        Вопрос о достаточности-недостаточности радиационной защищённости скафандров астронавтов это один из главных аргументов конспирологии "полётов NASA на Луну". Плюс отмеченная Вами разница в требованиях к функционалу самих скафандров. Одно дело просто попрыгать по поверхности, другое проводить в них какие-то работы. Это точно будут разные скафандры.
        1. Идущий к свету
          Идущий к свету Вчера, 12:02
          +1
          Так и я о том же.Одно дело попрыгать в скафандре-другое,вставить деталь в 50 кг массой с максимальной точностью
          1. volodimer
            volodimer Вчера, 12:11
            0
            Космическая отрасль в последнее время стала вновь развиваться. За счёт новых стран и новых игроков. Так что фраза "поживём-увидим" стала не просто присказкой. Луна и Марс возможно сменят в трендах сми Ливию-Сирию-Афганистан. Ведь в 70х годах казалось, что эпоха освоения космоса уже наступила
            1. Идущий к свету
              Идущий к свету Вчера, 12:18
              +1
              Угу развивается.Модельки из кружка юных моделистов Дома Пионеров запустили на Марс.Этот как его-Персеверанс..))В тоже время микропроцессоры и остальной It-хлам сменил 5 поколений в своём развитии за последние 20 лет до развития нейросетей))А в космос до сих пор на бочках с керосином кислородом,гептилом и метаном в разных сочетаниях)).Загадка.Полёт "Викингов" в Наса на калькуляторах считали.Про "Вояджер1 и 2" я вообще молчу.самые надёжные аппараты без всяких дурных наворотов и данных дали много.
              1. volodimer
                volodimer Вчера, 12:41
                +1
                Ну пока топлива другого энергоэффективного не создали. Хотя Рогозин (вот и я его упомянул smile ) про космический ядерный двигун что-то говорил... Не всё развивается одинаково.
                А развитие "It-хлама" позволяет несколько уменьшить габариты-нагрузку. Но это не меняет сути полётов в космос. А вот новые алгоритмы меняют, и тут есть - это ускоренные стыковки. Удешевление запусков, экономия времени да и топлива.
                Ещё недавно казалось, что: Америка-это списанные Шаттлы, Россия- старые Протоны и Союзы оставшиеся от СССР.
                1. Идущий к свету
                  Идущий к свету Вчера, 13:03
                  +1
                  it хлам всё это оптимизирует процентов на 20 максимум.Новых тенденций в двигателестроении нет,следовательно не могут быть реализованы проекты по освоению межпланетного пространства.Тупик это.Да ещё Циолковский описал схему нормальной орбитальной станции в виде колеса с имитацией гравитации.Мы и этого сделать не можем.((
                  1. volodimer
                    volodimer Вчера, 13:17
                    +1
                    И всё же, я романтик. Я жду, что человечество сможет проявить себя ещё до моей пенсии "неизбежной, как крах капитализма". Тем более, что она "не делает навстречу ни одного шага, и дни тянутся, как коридоры гауптвахты, выкрашенные шаровой краской, и капают, капают в побитое темечко." Покровского начитался laughing
                    1. Идущий к свету
                      Идущий к свету Вчера, 13:21
                      0
                      "Утро окончательно заползло в окошко и оживило замурованных мух, судьба считывала дни по затасканному списку, и комендант города Н., замшелый майор, чувствовал себя как-то печально, как, может быть, чувствует себя отслужившая картофельная ботва.Его волосы, глаза, губы-скулы, шея-уши, руки-ноги – все говорило о том, что ему пора: либо удавиться, либо демобилизоваться. "Не примите на свой счёт это просто шутка))
                      1. volodimer
                        volodimer Вчера, 13:22
                        +1
                        Всё в порядке! drinks
                      2. Идущий к свету
                        Идущий к свету Вчера, 13:54
                        0
                        Спасибо.))Я очень люблю умных людей.От кого ещё колхознику набраться ума-разума))
  • Jonny_Su
    Jonny_Su Вчера, 10:20
    0
    А он молодец. И ещё попутно троллит NASA. Да, свободная конкуренция и капитал двигают прогресс вперёд.
  • Slippery
    Slippery Вчера, 10:52
    +1
    Цитата: donavi49
    3) Этот тип топлива лучший для перекачки в космосе. А также его относительно возможно добывать с минимумом оборудования (разумеется если есть Метан - а он обильно есть и Кислород - тут сложнее, но вот на Марсе например уже проводятся эксперименты по добычи из породы + его по любому придется добывать на месте).

    Очень красиво и было бы здорово если это так , но увы реальность сурова ))) В этом видео Макс объясняет выбор пары , дешево плюс уровень требований промбезопасности ниже . Кстати у него ситуация с ковриками ... вообщем я думал что это только у нас проектанты такие , ан нет мировой трэнд )))
    https://www.youtube.com/watch?v=t705r8ICkRw&t=77s
  • dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 11:11
    -1
    Цитата: Александр Псевдоним
    К сожалению есть те кто завидует и злорадствует. Ему не могут простить, что частник обошёл Роскосмос. Где теперь Рагозину черпать вдохновение для своих песен?

    Болван. Не частник обошёл, это СССР не стало. Если тебе оторвать печень, ты как, скоро сможешь полететь на Марс? Или скорее всего поедешь на кладбище? Страна развалилась, куски отдельно пытаются выжить. До побед ли в Космосе? Черепаха обязательно перегонит стоящий автомобиль. Вместо строительства новых ракет и спутников, мы строим стартовые комплексы взамен ушедших от России. Строим новые заводы вместо космических кораблей. И это при нашей сегодняшней нищете.
    1. Цой
      Цой Вчера, 11:54
      -1
      частник обошёл, это СССР не стало. Если тебе оторвать печень, ты как, скоро сможешь полететь на Марс?


      СССР развалился 30 лет назад, а песня все та же. Роскосмос начал терять рынок пусков не далее как 5 лет назад. Четверть века не маленький срок даже для космонавтики. За это время пора было бы уже новую печень отрастить, а не терять остаток органов.
    2. volodimer
      volodimer Вчера, 12:02
      -1
      Виктор, Ваш посыл понятен, но всё же не стоит оскорблять оппонента. Плюс обращение на "ты"...
      Это могут поправить и модераторы удалением сообщения, но тогда полезный смысл Вашего сообщения будет потерян. hi
      1. alch3mist
        alch3mist Сегодня, 03:16
        0
        Виктор, Ваш посыл понятен, но всё же не стоит оскорблять оппонента. Плюс обращение на "ты"...
        Это могут поправить и модераторы удалением сообщения, но тогда полезный смысл Вашего сообщения будет потерян.

        Это уже второй взрыв пукана в одной теме по поводу обращения на "ты", хотя в форумах обычно это считается нормой, а не оскорблением. А уж бежать жаловаться по этому поводу дяденькам...
    3. Идущий к свету
      Идущий к свету Вчера, 12:04
      +1
      Спасибо.Всё Правильно вы сказали.
  • Klingon
    Klingon Вчера, 12:04
    0
    Цитата: Наводлом
    Цитата: Ольховский
    Маск двигает прогресс человечества

    именно так и никак иначе.
    не наука и учёные, а капитал двигает прогресс.
    я вас правильно понял?

    А учёным хочется хорошо кушать или вы предлагаете им науку на макарошках двигать?? Как вы считаете ? wassat
  • Slippery
    Slippery Вчера, 13:01
    +1
    Цитата: ccsr
    Это что-то новое - выходит мы в этом десятилетии просто не увидим триумфальной высадки на Луну изделий Маска. Так надо понимать ваш прогноз, с учетом того, что каждый "взрыв" как миниимум это на 1,5 - 2 года задержка по времени для следующего пуска, а то и больше. Разумеется, если проводить тщательное расследование, как это принято в ракетной отрасли, а не заниматься космическими аферами. Конец прошлого года и начало этого уже сопровождался некоторыми "взрывами" на испытаниях у американцев, но что-то победных реляций от вас я не слышу - эти проблемы решены или нет? Расскажите об этих авариях поподробнее и что удалось выяснить.

    https://www.youtube.com/watch?v=t705r8ICkRw&t=18s это первая , вторую и третью найдете сами . за 2.5 часа Илон лично ответит в этом видео на ваши вопросы . Я серьезно , Вы на придумывали того чего нет и просите оппонентов или согласится с вашими фантазиями или развенчать их . Уделите время посмотрите.
  • Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Вчера, 13:45
    0
    Глядя на скафандры, космический корабль с крылышками в стиле 60-х.
    Становится совершенно понятно, что Маск и всё, что с ним связанно, это просто шоу.
    Это шоу закончится, грандиозной катастрофой.
    Законы жанра...
    fellow
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 14:38
      -1
      Нет никакого шоу - есть реклама и Маск с рекламой отлично справляется за одно осуществляя свою мечту и нет ни каких сомнений что у него и его команды всё получится со временем.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Вчера, 14:40
        0
        Цитата: Вадим237
        и нет ни каких сомнений что у него и его команды всё получится со временем.

        Отлично!
        Обсудим в ближайшее время.
        Ок?
        п.с. Ну и за одно, проверим, реальный ты чел, или обычный кибер парашютист с юга РФ (украины, сепаратист)
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 23:33
          0
          В сентябре обещают запустить первый полёт ракеты и корабля в - тогда и обсудим.
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:18
    0
    Ну посмотрим, что у них выйдет. С учетом того, сколько в Маска бабла вкачали, может и выйдет.
  • dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 18:06
    -2
    Цитата: Цой
    частник обошёл, это СССР не стало. Если тебе оторвать печень, ты как, скоро сможешь полететь на Марс?


    СССР развалился 30 лет назад, а песня все та же. Роскосмос начал терять рынок пусков не далее как 5 лет назад. Четверть века не маленький срок даже для космонавтики. За это время пора было бы уже новую печень отрастить, а не терять остаток органов.

    Сколько лет шла индустиализация СССР? И с каким напряжением? Ты хочешь точного повтора? Тогда поживи в этом:
    Или сдай всё, что у тебя есть в Торгсин, чтобы с голода не сдохнуть. Паровозы покупали на хлеб, которого не было. Что такое- эти 30 лет? Мы Автоваз строили 10 лет. Всей страной, когда всё было относительно при всём. Не в курсе. сколько лет строили БАМ? Сейчас нужно заново строить сотни тысяч производств, и не на пролетарской технологии, а на передовой. Которую нам никто не продаёт, не так, как в 30 годы индустриализации, когда продавали заводы, комплексно, от проекта до последнего болта. Как помогли наши успехи в машиностроении,не в курсе, сколько умерло от голода именно в это время: Ты ТАКОЙ ценой хочешь прогресса?
  • dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 18:22
    0
    Цитата: volodimer
    Виктор, Ваш посыл понятен, но всё же не стоит оскорблять оппонента. Плюс обращение на "ты"...
    Это могут поправить и модераторы удалением сообщения, но тогда полезный смысл Вашего сообщения будет потерян. hi

    Конфуций сказал, что для наведения порядка, нужно вещи называть правильными именами. Если он не умеет думать, то кроме, как..... его называть нельзя. Поймите, это хорошо действует. Хорошая оплеуха, или встряска. Пусть мобилизуется, и попробует привести доказательства своей правоты.
  • dub0vitsky
    dub0vitsky Вчера, 18:28
    0
    Цитата: Алексей Зоммер
    Глядя на скафандры, космический корабль с крылышками в стиле 60-х.
    Становится совершенно понятно, что Маск и всё, что с ним связанно, это просто шоу.
    Это шоу закончится, грандиозной катастрофой.
    Законы жанра...
    fellow

    Великовозрастный сопляк ещё не наигрался. Один из ранних вариантов скафандра для полёта на его Драконе. Сотрудник фирмы Маска, предложил укрываться, в полёте к Марсу, от вспышек на Солнце под пакетами с пищей, одеждой, отходами жизнедеятельности и так далее.... Ибо капсулы, выдерживающей космическое излучение в открытом пространстве, не защищаемом полем Земли, нет. Интенсивность такового в тысячи раз бóльшие. чем на МКС.
  • shahor
    shahor Вчера, 23:16
    0
    Цитата: AVA77
    Сам то понял,что накропал?

    Неужели все так плохо? Искренне сочувствую!