Илон Маск назвал сроки начала испытаний полноценного прототипа космического корабля Starship

Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения

Испытания космического корабля Starship стартуют в ближайшие недели, идет подготовка к полету. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск.По словам основателя и главы компании SpaceX, в ближайшие недели корабль должен быть готов к полету. Он подчеркнул, что речь идет о реальном времени, а не о гипотетических "неделях". Маск подтвердил, что компания ожидает получения соответствующих разрешений на проведение полета.- заявил он.При этом Маск выразил мнение, что Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года, т.е. раньше программы NASA "Артемида", в рамках которой планировалась высадка американских астронавтов на спутник Земли в конце 2024 года. Однако, если даже будет готов Starship, NASA все равно отложит полет на Луну из-за отсутствия скафандров.Напомним, что в первой декаде августа SpaceX собрала полноценный прототип ракеты Starship для первого орбитального полета, соединив головную часть Starship с ракетой-носителем Super Heavy. Впоследствии он был разобран для проведения полноценных испытаний обеих частей по отдельности. Затем конструкция будет собрана заново и отправится в первый орбитальный полет, в рамках которого Starship, выйдя на орбиту, совершит один оборот вокруг Земли и приводнится в Тихом океане рядом с Гавайями.