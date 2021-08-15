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Минобороны определилось с датой принятия в состав ВМФ нового тральщика и судна тылового обеспечения

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Минобороны определилось с датой принятия в состав ВМФ нового тральщика и судна тылового обеспечения

Сразу два корабля войдут в состав Военно-морского флота России в ближайшее время. Минобороны определилось с датой поднятия Андреевского флага на корабле противоминной обороны и судне тылового обеспечения.


20 августа этого года на судостроительном заводе "Северная верфь" пройдет торжественная церемония поднятия Андреевского флага на корабле противоминной обороны проекта 12700 "Георгий Курбатов" и судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров".

По предварительной информации оба корабля отправятся служить на Черноморский флот. "Георгий Курбатов" войдет в состав 68-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота, а "Всеволод Бобров" отправится в порт приписки Севастополь.

"Георгий Курбатов" является первым серийным тральщиком проекта 12700 "Александрит", заложенным после головного корабля серии "Александр Обухов". Заливка корпуса состоялась 26 февраля 2015 года, а официальная закладка - 24 апреля 2015 года. Спуск на воду был запланирован на сентябрь 2017 года, но 7 июня 2016 года на корабле произошел пожар, затронувший около 600 кв. метров.

"Всеволод Бобров" - второе судно тылового обеспечения ледового класса. Заложено в 2013 году и спущено на воду в 2016. В конструкции имеются некоторые изменения, внесенные по опыту эксплуатации головного "Эльбруса". Длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9 500 т, дальность плавания - 5 000 морских миль, автономность - около 60 суток.

Судно многофункциональное, предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволяет преодолевать лед толщиной до 0,6 м.
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54 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AUL
    AUL Вчера, 09:38
    -2
    Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволяет преодолевать лед толщиной до 0,6 м.
    Зачем судно с ледовым классом ARC4 отправляют на Черное море?
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:47
      +2
      Цитата: AUL
      Зачем судно с ледовым классом ARC4 отправляют на Черное море?

      с одной стороны ваш вопрос закономерен.
      с другой стороны - не строить же по отдельному проекту порабли для ЧФ.
      1. Avior
        Avior Вчера, 09:53
        -4
        Ледовый класс получается не просто так, чудес не бывает.
        это ухудшение каких то характеристик из за усиления конструкции корпуса и прочего, это рост цены. И в свете этого вопрос закономерный- для Чёрного моря он неоптимальный вариант
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 09:56
          +8
          Цитата: Avior
          это ухудшение каких то характеристик из за усиления конструкции корпуса и прочего, это рост цены

          к вопросу роста цены:
          во что обошёлся бы казне отдельный "черноморский" проект?
          1. Avior
            Avior Вчера, 10:00
            -4
            Зачем отдельно Черноморский? Балтийский, Тихоокеанский...
            Это северный отдельно.
            Думаю, дешевле, чем строить Корабль ледового класса для южного моря. Логичнее кондиционеры поставить.
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 10:07
              +7
              Цитата: Avior
              Зачем отдельно Черноморский? Балтийский, Тихоокеанский...

              Вы шутите, наверное.
              На Балтике вовсю работают ледоколы.
              1. Avior
                Avior Вчера, 11:21
                0
                Ледоколы работают и на Черном и на Азовском море. Но судно обеспечения- это не ледокол. У него другое назначение и задачи другие.
                1. Наводлом
                  Наводлом Вчера, 11:54
                  0
                  Цитата: Avior
                  Ледоколы работают и на Черном и на Азовском море. Но судно обеспечения- это не ледокол. У него другое назначение и задачи другие.

                  конечно же потребность в судах ледового класса напрямую связана с ледовой обстановкой в акватории.
                  вы пишите, возможно, про ледокольные суда для портового обслуживания
                  а я пишу про проводку ледоколами судов по маршруту
                  почувствуйте разницу
                  1. Avior
                    Avior Вчера, 12:38
                    +3
                    Бывает и такое
                    Замерзшее Азовское море удерживает сегодня 153 судна. 65 из них укрылись в портах, 20 зажаты льдами в море, и 68 находятся в южной части Керченского пролива. 19 судов планируют вывести в ближайшие дни ледоколы из замерзшего Азовского моря в Черное. Морякам застрявших во льдах судов продукты доставляются с помощью вертолетов. В Каспийском море также сложная ледовая обстановка, на входе в Волго-Каспийский канал ледоколов ожидают около 30 судов, сообщает «Кавказский узел».
            2. Барбарис25
              Барбарис25 Вчера, 11:34
              0
              ну например чтобы при необходимости перебросить его через СМП в флота где есть лед)
              1. Avior
                Avior Вчера, 11:35
                +1
                Лед есть везде. Но не значит, что суда ледового класса для всех морей строят.
                1. Барбарис25
                  Барбарис25 Вчера, 11:54
                  +1
                  универсальность никто не отменял..потребуется усилить группировку...и что?новые корабли строить?
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 11:45
          +2
          Цитата: Avior
          Ледовый класс получается не просто так, чудес не бывает.

          Вы сильно не напрягайтесь. В ГШ не олухи сидят, а, как гласит старая русская пословица (в цензурном исполнении):
          Запас зад не пользует.
          Смотрим:
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          На то оно и многофункциональное вспомогательное судно.
          hi
          1. Avior
            Avior Вчера, 11:49
            -1
            Вообще не напрягаюсь. Увидел непонятную ситуацию и написал об этом.
            А лед на Черном море я видел лично. Но это не значит, что нужно судно ледового класса.
            1. Кэптен45
              Кэптен45 Вчера, 16:20
              +1
              Цитата: Avior
              А лед на Черном море я видел лично. Но это не значит, что нужно судно ледового класса.

              Т.е. лёд есть,но судно ледового класса не нужно.. no Интересно.... recourse
              1. Avior
                Avior Вчера, 21:57
                0
                Ради одного - двух месяцев в году- не нужно, конечно
                Как и на Каспийском
            2. Turist1996
              Turist1996 Вчера, 20:30
              -2
              Я видел Aviora. Но это не значит, что я вообще понял, что это за непонятный мне член человеческого сообщества: то ли к неандартальцам, то ли к денисовцам отнести приходится...никак иначе. К "человеку разумному" - прямо сомневаюсь. Причем с научным подтверждением.
        3. venik
          venik Вчера, 15:01
          0
          Цитата: Avior
          Ледовый класс получается не просто так, чудес не бывает.
          это ухудшение каких то характеристик из за усиления конструкции корпуса и прочего, это рост цены.

          =======
          А что, "ледовый класс" ARC4 - это "что-то особенного"? Пол-метра льда (!!!) О ужас! belay Это требует каких-то супер-возможностей?
          Это прямо-таки удорожание в разы?
          А если посчитать: ЧТО обойдется ДОРОЖЕ: строить ОДИН универсальный проект (тем более с возможностью переброски на СФ или ТОФ), или строить ДВА разных проекта: один для серерных широт, один - для южных.... what
          1. Turist1996
            Turist1996 Вчера, 20:27
            -1
            Говорю же, товарищ "Avior" - либо сознательный провокатор, либо "ебл@н".
            Вот пусть и сам выбирает..
          2. Avior
            Avior Вчера, 22:01
            -1
            . Это прямо-таки удорожание в разы?

            Разве я написал в разы? Это удорожание в производстве и эксплуатации
            А если посчитать: ЧТО обойдется ДОРОЖЕ

            Я так понял, вы ничего не считали...
            1. venik
              venik Сегодня, 00:32
              0
              Цитата: Avior
              Я так понял, вы ничего не считали...

              ========
              Интересно, а ЧТО вы там "просчитывали"? Может поделитесь, своими "расчетами"?
          3. Avior
            Avior Вчера, 23:11
            -1
            Arc4 — Самостоятельное плавание в разрежённых однолетних арктических льдах при их толщине до 0,6 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летнее-осеннюю. Плавание в канале за ледоколом в однолетних арктических льдах толщиной до 0,7 м в зимнее-весеннюю и до 1,0 м в летнее-осеннюю навигацию.

            Ледовый класс для арктических морей.
    2. URAL72
      URAL72 Вчера, 09:57
      +2
      Я думаю такие суда нужны для снабжения наших станций в Антарктиде. Чёрное море для этого подходит,- оно ближе, имеет хорошие круглогодичные порты, инфраструктуру для подвоза всего необходимого.
    3. seregin-s1
      seregin-s1 Вчера, 09:59
      +6
      Может сейчас судно нужнее на ЧФ? Не факт, что оно там прослужит всю жизнь.
      1. venik
        venik Вчера, 20:23
        0
        Цитата: seregin-s1
        Может сейчас судно нужнее на ЧФ? Не факт, что оно там прослужит всю жизнь.

        =======
        good Далее - "без комментариев"!... drinks
    4. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 10:58
      +6
      Не думайте, что северное побережье Чёрного Моря не замерзает: ещё как! (конечно, не каждый год, но бывает и частенько) Да и Азов через Керченский пролив лёд гонит. Так что ему работёнки хватит...на всякий "пожарный" случай не помешает
    5. Sergey39
      Sergey39 Вчера, 11:03
      +6
      Сегодня на ЧФ, а завтра может оказаться и на СФ или ТОФе.
    6. 30 вис
      30 вис Вчера, 13:34
      0
      Так и Чёрное море замерзает зимой . За исключением ЮБК и Севастополя все порты от Одессы до Новороссийска замерзают .
    7. Turist1996
      Turist1996 Вчера, 15:24
      +2
      Как минимум - имеется практика межфлотских переходов и применение кораблей одного флота на совершенно другом театре действия.
      Потому не вижу ничего плохого в наличии ледового класса для корабля даже Черноморского флота.
      Может и дороже, но для эксплуатации экипажу - меньше заморочек.
    8. Кэптен45
      Кэптен45 Вчера, 16:18
      +2
      Цитата: AUL
      Зачем судно с ледовым классом ARC4 отправляют на Черное море?

      А что на Чёрном море льда нет? Помнится года два назад зимой на побережье Крыма чуть -ли не айсберги стояли, а Азовское так вообще замёрзло. Пусть не надолго,но факт образования льда имел место, так что по принципу - а чтоб было!
  2. egor1712
    egor1712 Вчера, 09:51
    +4
    Это же прекрасно good
  3. Avior
    Avior Вчера, 10:09
    -6
    . "Георгий Курбатов" является первым серийным тральщиком проекта 12700 "Александрит"

    Наглядно выглядит ситуация с тральщиками- аналогичные тральщики поиблизительно того же уровня англичане снимают сейчас с вооружнения и распродают, заменяя их на сверхсовременные безэкипажные.
    Непонятно только, аппараты для поиска мин какие стоят- так как специальные военные аппараты поиска мин оказались под санкциями, и на первые корпуса 12700 вынужденно ставили французские аппараты для гражданского использования, они не попали под санкции. А сейчас интересно как дело обстоит?
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 10:17
      +4
      Цитата: Avior
      Наглядно выглядит ситуация с тральщиками- аналогичные тральщики поиблизительно того же уровня англичане снимают сейчас с вооружнения и распродают, заменяя их на сверхсовременные безэкипажные.

      приведите пример, пожалуйста
      современные безэкипажные противоминные суда - это по сути катера, которые не умеют действовать автономно и на большом удалении
      как они могут заменить к примеру тральщик "Александрит"?
      они могут только дополнять друг друга
      1. Avior
        Avior Вчера, 11:09
        -1
        то что вы пишете- это небольшие катера- инспекторы. Речь идет об автономных системах, оборудованных аппаратами поиска мин, в целом базирующихся на кораблях- базах. Именно такие системы сейчас в разработке в Англии, Франции и других странах
        В ВМС Великобритании сформирована концепция дальнейшего развития противоминных сил. Основной упор в противоминной операции делается на роботизированные противоминные системы, а для их доставки запланировано строительство более крупных и быстроходных модульных кораблей-носителей.

        По программе "Противоминные, гидрографические и патрульные корабли" (МНРС - Mine Countermeasures, Hydrographic, Patrol Capability) намечается построить корабли нового проекта для замены противоминных кораблей, гидрографических судов и патрульных катеров. В качестве одного из вариантов данного проекта командование ВМС рассматривает корабль длиной 90 м, с корпусом, изготовленным из стали, имеющий скорость хода 18-24 уз и возможность размещения на борту 16-21 модулей вооружения. Не исключена возможность выполнения этих модулей в габаритах стандартных контейнеров. Этот вариант предусматривает строительство восьми кораблей для поведения противоминных операций.

        Первоначально планировалось, что новые корабли начнут поступать в ВМС с 2023 года, однако было принято решение пересмотреть эти сроки и пойти по менее рискованному пути" а именно сначала проверить работоспособность и надежность разрабатываемых противоминных систем на базе существующих противоминных кораблей.

        Для оснащения кораблей планируется создать 11 крупных и шесть малогабаритных противоминных систем. В состав крупной противоминной системы входит безэкипажный катер, осуществляющий транспортировку противоминных аппаратов различного типа на границу миноопасного района, а также обеспечивающий их запуск и прием. Малогабаритная система будет включать безэкипажный катер меньшего водоизмещения, способный нести буксируемую ГАС, а также разведывательные АПА и аппараты для уничтожения мин. Эти системы (две) могут быть размещены в том числе на фрегатах типа "Аквитания"; одна крупная может быть установлена на десантном корабле.

        Изучается концепция корабля-носителя - в виде катамарана. В его конструкции сочетаются достоинства более высокой, по сравнению с ТЩИМ типа "Эридан", скорости хода и увеличенной площади кормовой части основной палубы для запуска и обратного приёма крупных безэкипажных надводных кораблей. Предполагается, что корабли-носители такой конструкции позволят транспортировать до трех крупных и несколько малогабаритных противоминных систем.

        Малые безэкипажные катера испытывались в рамках совместной с научно-техническим управлением МО Сингапура программы "Сафари" (Safari).

        В рамках реализации концепции SLAM-F в 2009 году главным управлением вооружений и компаниями DCNS, "Талес" и ЕСА подписан контракт на сумму 38 млн долларов, который предусматривает проведение работ по программе ESPADON. Ее основные задачи: проверить возможности автоматического запуска и приема АПА и буксируемой ГАС с крупного безэкипажного катера; установить границы условий, при которых еще возможно автоматическое проведение этой операции; проверить системы связи и управления на большой дальности. Компания DCNS, выступающая в роли головного исполнителя, отвечает за создание безэкипажного катера и взаимодействие с кораблем-базой. "Талес" отвечает за оснащение безэкипажного корабля системами ПМО, создание гидроакустического модуля, включающего в себя АПА и ГАС, и средств связи между различными компонентами противоминной системы. Компания ЕСА проектирует и разрабатывает автономные подводные аппараты, систему для их запуска и обратного приема и систему дистанционного управления безэкипажным катером.

        По заказу компании DCNS на верфи "Пэк'Алу Интернэшнл" (Pech'Alu International) построен безэкипажный катер-катамаран "Стеррен Ду" (Strerenn Du), переданный заказчику в 2010 году. Он имеет алюминиевый корпус и оснащен двумя дизельными двигателями, работающими на водометные движители. Его водоизмещение при длине 17 м и ширине 7,5 м составляет около 25 т. Управление катером может осуществляться дистанционно либо экипажем небольшой численности, поэтому на нем предусмотрена кабина.

        Катер-катамаран "Стеррен Ду" оснащен буксируемой ГАС DUBM-44 с синтезированной апертурой и автономными подводными аппаратами нескольких типов. АПА типа DCL (модификация одного из аппаратов, разработанных компанией ЕСА) предназначен для обнаружения, классификации и определения координат мин, аппарат типа I (АПА "Алистер 18 твин", разработанных ЕСА) - для опознавания мин. Для уничтожения мин возможно использование аппарата K-STER (той же фирмы).
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 11:50
          0
          Цитата: Avior
          Речь идет об автономных системах, оборудованных аппаратами поиска мин, в целом базирующихся на кораблях- базах

          вы же сами себе противоречите
          "Александрит" и служит такой базой помимо прочего
          что же тогда списывают по-вашему британцы?
          1. Avior
            Avior Вчера, 15:19
            +1
            нет, он не служит такой базой
            В состав крупной противоминной системы входит безэкипажный катер, осуществляющий транспортировку противоминных аппаратов различного типа на границу миноопасного района, а также обеспечивающий их запуск и прием.

            это безэкипажные катера, которые будут использоваться вместо тральщков типа Александрит или английский.
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 15:36
              0
              Цитата: Avior
              нет, он не служит такой базой

              даже не стану приводить ссылки об использовании безэкипажных плавсредств на "Александрите".
              Зачем? нет смысла.
              Цитата: Avior
              это безэкипажные катера, которые будут использоваться вместо тральщков типа Александрит или английский.

              чушь пишите, не задумываясь
              катер сам нуждается в базировании
              его ведь нужно доставить в заданную зону
              у него ограничена автономность и управляют им как раз с носителя гораздо большего водоизмещения
              всего доброго. считаю дальнейшую дискуссию безсмысленной.
              1. Avior
                Avior Вчера, 22:52
                0
                даже не стану приводить ссылки об использовании безэкипажных плавсредств на "Александрите".
                Зачем? нет смысла.

                очевидно, вы их просто не видели.
                это небольшая лодка, выполняющая вспомогательные функции на тральщике и без тральщика не способный к самостоятельному поиску и уничтожению мин.

                Вот эта лодка, впереди 12700.

                Способен делать снимки с помощью погружного гидролокатора, уточняя какие-то нюансы или получая дополнительную информацию о предполагаемой мине.
                А вот разработанные вместо французских российские катера- инспекторы Сканда на базе лодок БЛ-680.

                Это просто вспомогательные аппараты для тральщика.
                У англичан и французов совсем другое- там полноценные тральщики без экипажа. они несут на борту аппараты поиска и уничтожения мин, то есть выполняют те же самые функции, что и полностью тральщик.
                Почитайте еще раз состав оборудования нового поколения безэкипажных тральщиков и сравните с катерами- инспекторами.
                Катер-катамаран "Стеррен Ду" оснащен буксируемой ГАС DUBM-44 с синтезированной апертурой и автономными подводными аппаратами нескольких типов. АПА типа DCL (модификация одного из аппаратов, разработанных компанией ЕСА) предназначен для обнаружения, классификации и определения координат мин, аппарат типа I (АПА "Алистер 18 твин", разработанных ЕСА) - для опознавания мин. Для уничтожения мин возможно использование аппарата K-STER (той же фирмы).

                каждый из них - это фактически полноценный тральщик, полностью способный в безэкипажном виде обнаружить мину, уточнить ее тип и подтвердить опознание, а также произвести ее уничтожение.
          2. Turist1996
            Turist1996 Вчера, 15:33
            -1
            Да товарищ Avior просто: "ебл@н".
            Газы в лужу выпустил - и доволен.
            "Беспилотники" - это те корабли, где женщин в экипажах нет, судя по тенденциям во флотах НАТО.
            Именно они и составят, судя по всему, боеспособный костяк ИХ флота.
            А не то, что имеет ввиду товарищ Avior.
            1. Avior
              Avior Вчера, 22:55
              0
              это интересная закономерность- чем глупее человек, тем хамовитее...
              hi
    2. venik
      venik Вчера, 20:33
      0
      Цитата: Avior
      Наглядно выглядит ситуация с тральщиками- аналогичные тральщики поиблизительно того же уровня англичане снимают сейчас с вооружнения и распродают

      =======
      Угу! А возраст этих тральщиков, вы учитываете?
      ------------
      Цитата: Avior
      заменяя их на сверхсовременные безэкипажные.

      ========
      И МНОГО "безэкипажных" тральщиков сегодня несут службу во всех флотах мира?

      "Цифры - в студию!"
      1. Avior
        Avior Вчера, 23:05
        -1
        Безэкипажные разрабатывают в настоящий момент, но они уверены, что все готово к этому, экипажных тральщиков больше просто не строят, существующие- выводят из состава и продают.
        1. venik
          venik Сегодня, 00:30
          0
          Цитата: Avior
          экипажных тральщиков больше просто не строят

          =======
          belay Как говорят в Одессе: "..Или я сплю... Или я вижу страшный сон...?"....
          Вы "в своем уме"?
          P.S. Примеры приводить не буду!... В данном, конкретном случае - это БЕСПОЛЕЗНО! Это называется "клинический случай" ( fool )...
  4. МорякЧФ
    МорякЧФ Вчера, 11:40
    +1
    Тральщик в мою бригаду поступит в бухту "Стрелецкая"!
    1. 30 вис
      30 вис Вчера, 13:39
      +1
      Цитата: МорякЧФ
      Тральщик в мою бригаду поступит в бухту "Стрелецкая"!

      Не болтай по телефону . Болтун находка для шпиона . am
      1. Turist1996
        Turist1996 Вчера, 15:44
        +2
        Ждём более подробной информации. С уважением, офис в Лэнгли.
        am
  5. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 12:52
    +1
    Определились, ну и ладушки. Пожелаем им семь футов под килем и удачной службы. good
  6. Моторист
    Моторист Вчера, 15:29
    0
    Заливка корпуса состоялась 26 февраля 2015 года, а официальная закладка - 24 апреля 2015 года.

    Судостроители, поясните, пожалуйста! Что значит - "заливка корпуса"? Он из стекловолокна или бетона? Может, "резка металла"?
    1. Turist1996
      Turist1996 Вчера, 15:47
      0
      Именно так: "Александрит" - проект тральщика со стеклопластиковым корпусом.
      Оттого и термин: "заливка".
      Корпус - стеклопластиковый.
      1. Моторист
        Моторист Вчера, 15:58
        +1
        Цитата: Turist1996
        проект тральщика со стеклопластиковым корпусом

        Так оно ж ломается, а не гнётся! Как с ледовым классом? Надеюсь, хоть набор стальной...
        В любом случае - спасибо за информацию. hi
        1. Turist1996
          Turist1996 Вчера, 20:22
          -1
          Чегой это?! Гнется есчо как!
          Даю ссылку на одного нашего ростовского "Кулибина".
          https://youtu.be/MMAhDYsUf2g
        2. Turist1996
          Turist1996 Вчера, 20:40
          -1
          Всегда пожалуйста. А Ростовского "Кулибина" рекомендую. Игорь Негода. Смотрю и жду нового от него.
  7. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:45
    -1
    Мин. Обороны ни с чем не может определиться.
    До тех пор пока СЗ не заявят ему о готовности к сдаче заказов.
    Всё остальное-пустой трёп. Господа и дамы.
    Вот так. Как-то... hi
    Не красиво, но тем не менее...
  8. alch3mist
    alch3mist Сегодня, 00:51
    0
    Вот чудные люди: спорят, нужен ли на Чёрном море корабль ледового класса, а его главное свойство - вспомогательный - забыли. Сдаётся мне, господа, что осенью может начаться серьёзная заварушка, ибо дальше время в Скакуасии будет работать против нас. Аргументы и контраргументы много раз перечислены. Не лишим Окраину берегов - пожалеем.