Минобороны определилось с датой принятия в состав ВМФ нового тральщика и судна тылового обеспечения

Сразу два корабля войдут в состав Военно-морского флота России в ближайшее время. Минобороны определилось с датой поднятия Андреевского флага на корабле противоминной обороны и судне тылового обеспечения.
20 августа этого года на судостроительном заводе "Северная верфь" пройдет торжественная церемония поднятия Андреевского флага на корабле противоминной обороны проекта 12700 "Георгий Курбатов" и судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров".
По предварительной информации оба корабля отправятся служить на Черноморский флот. "Георгий Курбатов" войдет в состав 68-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота, а "Всеволод Бобров" отправится в порт приписки Севастополь.
"Георгий Курбатов" является первым серийным тральщиком проекта 12700 "Александрит", заложенным после головного корабля серии "Александр Обухов". Заливка корпуса состоялась 26 февраля 2015 года, а официальная закладка - 24 апреля 2015 года. Спуск на воду был запланирован на сентябрь 2017 года, но 7 июня 2016 года на корабле произошел пожар, затронувший около 600 кв. метров.
"Всеволод Бобров" - второе судно тылового обеспечения ледового класса. Заложено в 2013 году и спущено на воду в 2016. В конструкции имеются некоторые изменения, внесенные по опыту эксплуатации головного "Эльбруса". Длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9 500 т, дальность плавания - 5 000 морских миль, автономность - около 60 суток.
Судно многофункциональное, предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволяет преодолевать лед толщиной до 0,6 м.