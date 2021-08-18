Битва в Ронсевальском ущелье, ее итоги и последствия



Карл Великий в Ронсевальском ущелье

Битва в Ронсевальском ущелье



Битва Роланда с маврами, миниатюра XIV века



Оливье видит армию Сарагосы

«Прекрасен телом, ликом смел, к лицу ему оружье и доспех».



Рог из слоновой кости, Южная Италия, XII век, Лондон, музей Виктории и Альберта

«Позор и срам мне страшны – не кончина».



Корабли с армией Балигана



Роланд срубает голову Аэлрота



Оливье убивает Фальзарона



Турпин поражает Корсаблиса

«Не вняли вы, когда я к вам взывал,

А ныне поздно нам на помощь звать.

Бесчестьем было б затрубить сейчас…

Быть смелым мало – быть разумным должно,

И лучше меру знать, чем сумасбродить.

Французов погубила ваша гордость».

«Никто уже не может нас спасти,

Но все-таки должны вы затрубить.

Услышит Карл, неверным отомстит,

Французы маврам не дадут уйти.

Сойдут они со скакунов своих,

Увидят нас, изрубленных в куски,

Оплачут нашу смерть от всей души,

Нас приторочат к мулам на вьюки

И прах наш отвезут в монастыри».



Роланд трубит в рог. Карл (справа) слышит его зов. Турпин (слева) продолжает сражаться



Смерть Оливье



Турпин благословляет одного из пэров Франции



Карл Великий вручает Роланду меч Дюрандаль (от прилагательного dur – «твёрдый», во французском языке это слово женского рода). В рукояти этого меча хранились христианские реликвии – кровь святого Василия, волосы святого Дениса, зуб апостола Петра, обрывок риз Девы Марии



Изображение Роланда на витраже Шартрского собора: рыцарь трубит в рог и пытается сломать свой меч



Смерть Роланда, миниатюра рукописи «Большие французские хроники», XV век



Luc Olivier Merson. Roland de Ronceveau



Памятный знак на предполагаемом месте гибели Роланда

Возвращение христианской армии



Рыцари Карла Великого, средневековая миниатюра

«Без чувств там двадцать тысяч человек (!)».



Карл над телом Роланда. Три французских рыцаря справа сейчас упадут в обморок



Меч Joyeuse («радостный» или «радужный), Лувр



Карл против Балигана



Брамимонда у трупа Марсилия

После битвы

«Не стану лгать:

Лишил меня моих сокровищ граф.

Вот я Роланду смерти и желал.

Нельзя изменой это ведь назвать»!



Ганелон перед судом Карла Великого



Смерть Альды

На самом деле

«Возвращаясь, Карл решил пройти через ущелье Пиренейских гор. Баски, устроив засаду на самом верху того ущелья, привели в большое смятение всё войско. И хотя франки превосходили басков, как оружием , так и храбростью, однако превосходство то было побеждено благодаря неровности места и невозможности для франков вести сражение. В той битве многие из приближенных, которых король поставил во главе своего войска, были убиты, обоз был разграблен; враг же, благодаря знанию местности, тотчас рассеялся в разные стороны».

«При возвращении, Карлу пришлось пострадать от басконского вероломства. Ибо, когда он двигался растянутым строем, как того требовали условия местности и ущелий, басконцы, расположив засаду на самой вершине горы (места же эти из-за густых лесов, там находящихся, весьма благоприятны для засад), напали сверху, сбрасывая в долину обоз и тех, которые, идучи в арьергарде, охраняли передних. И, завязав с ними сражение, всех до одного перебили, а сами, расхитив обоз, с превеликой быстротой разбежались во все стороны под покровом уже наступившей ночи. В этом деле басконцам помогли легкость их оружия и расположение той местности, где сие произошло; напротив того, тяжесть вооружения и неудобство местности делали франков во всем неравными басконцам... В сражении этом были убиты вместе со многими другими Эггихард, королевский стольник, Ансельм, пфальцграф, и Хруодланд, начальник Бретонской марки».



Турпин фон Реймс справа от Карла Великого, Аахен, Shrine of Charlemagne



Афиша фильма «Орландо и паладины Франции», Италия, 1956 г.



Кадр из фильма «Песнь о Роланде», Франция, 1978 г.