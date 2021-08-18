Битва в Ронсевальском ущелье, ее итоги и последствия

Карл Великий в Ронсевальском ущелье
Сегодня мы закончим рассказ, начатый в статье «Неистовый» Роланд в литературе и жизни, а также поговорим об исторической основе событий, описанных в эпической поэме «Песнь о Роланде».
Битва в Ронсевальском ущелье
Битва Роланда с маврами, миниатюра XIV века
Итак, заключив мирный договор с Карлом, Марсилий приказывает своему сыну атаковать арьергард французской армии, которым командует Роланд. В состав армии Сарагосы, помимо мавров, согласно «Песни», входили воины, собранные со всего света. В их числе были славяне и отдельно русы, ливы, печенеги, хананеи, персы, евреи, авары, гунны, нубийцы, негры и многие другие.
Это великое войско и настигло французов в Ронсевальском ущелье.
Далее начинается рассказ об «эпическом сражении», значение которого для Франции так велико, что в этой стране начинается ураган с громом и молниями. Главным образом повествуется о героическом поведении Роланда – настолько глупом и неадекватном, что начинаешь испытывать желание, чтобы аватары этого персонажа неизменно находились на командных должностях в стане противников и ни в коем случае не в собственной армии.
Роланд, конечно, идеальный воин:
«Прекрасен телом, ликом смел, к лицу ему оружье и доспех».
Враги сразу узнают его по статности и красоте лица. Острие копья Роланда, украшенное белым значком, «грозно поднимается к небу».
Но силы сторон явно не равны, а основная армия Карла находится совсем рядом. Чтобы позвать ее на помощь, Роланду требуется подать условный знак – всего лишь протрубить в рог, имеющий собственное имя – Олифан (от французского olifant – слон).
Рог из слоновой кости, Южная Италия, XII век, Лондон, музей Виктории и Альберта
Мудрый Оливье и предлагает Роланду подать сигнал перед началом битвы. А потом ещё два раза призывает его использовать рог для вызова подмоги – уже в ходе сражения.
Роланд высокомерно отвечает:
«Позор и срам мне страшны – не кончина».
Видимо, потому что фраза «слабоумие и отвага» была настоящим (хоть и неофициальным) девизом этого рыцаря. Его не смущает даже то обстоятельство, что в ходе сражения к маврам подходит подкрепление – ещё одна армия, которую ведёт сам Марсилий (в ней, если верить автору «Песни» – отборные соединения турок, армян, оксианцев и какой-то Мальпрозский полк). А ещё Марсилий послал за помощью к эмиру Балигану Седому, обещая отдать ему Сарагосу.
Корабли с армией Балигана
Французы сражаются, как львы, а главные герои врагов валят не хуже русских былинных богатырей. Роланд лично убивает племянника Марсилия Аэлрота и отрубает руку самому Марсилию.
Роланд срубает голову Аэлрота
От руки Оливье погибают брат этого короля Фальзарон и великий калиф.
Оливье убивает Фальзарона
Архиепископ Турпин сражает берберийского короля Корсаблиса (и еще 400 человек).
Турпин поражает Корсаблиса
Эти победы не мешают героям то и дело падать в обморок при виде раненых или убитых друзей.
Французы отбивают четыре атаки, но пятая схватка особенно жестока, из всего отряда Роланда в живых остаются только 60 человек. И в этот момент даже до великого героя начинает доходить: что-то пошло не так, как задумывалось. И он спрашивает Оливье: а не воспользоваться ли, наконец, рогом Олифан?
Но Оливье, который понимает, что Роланд напрасно погубил вверенный ему отряд, битва проиграна, спасения нет, впадает в депрессию и меланхолию. Он говорит, что звать на помощь уже поздно и начинает упрекать друга:
«Не вняли вы, когда я к вам взывал,
А ныне поздно нам на помощь звать.
Бесчестьем было б затрубить сейчас…
Быть смелым мало – быть разумным должно,
И лучше меру знать, чем сумасбродить.
Французов погубила ваша гордость».
А ныне поздно нам на помощь звать.
Бесчестьем было б затрубить сейчас…
Быть смелым мало – быть разумным должно,
И лучше меру знать, чем сумасбродить.
Французов погубила ваша гордость».
Но жив ещё и мудрый архиепископ Турпин, который произносит речь в стиле героя советского фильма «Служили два товарища»: мол, «пусть эти гады не радуются, потому что мы умрем сегодня, а они – завтра». И даёт дельный совет: для того чтобы враги завтра (а лучше – сегодня) умерли, надо бы всё-таки, наконец, протрубить в рог Олифан. Тогда армия Карла вернётся, отомстит за павших, ну и похоронит с отданием воинских почестей, как полагается.
«Никто уже не может нас спасти,
Но все-таки должны вы затрубить.
Услышит Карл, неверным отомстит,
Французы маврам не дадут уйти.
Сойдут они со скакунов своих,
Увидят нас, изрубленных в куски,
Оплачут нашу смерть от всей души,
Нас приторочат к мулам на вьюки
И прах наш отвезут в монастыри».
Но все-таки должны вы затрубить.
Услышит Карл, неверным отомстит,
Французы маврам не дадут уйти.
Сойдут они со скакунов своих,
Увидят нас, изрубленных в куски,
Оплачут нашу смерть от всей души,
Нас приторочат к мулам на вьюки
И прах наш отвезут в монастыри».
Роланд трубит в рог. Карл (справа) слышит его зов. Турпин (слева) продолжает сражаться
Карл и его рыцари слышат рог Роланда, но Ганелон говорит им: да что вы, ребята, моего пасынка не знаете? Балуется малой, не обращайте внимания.
А в это время Оливье уже убит, тяжелораненый Роланд едва дышит, из живых в отряде лишь Турпен и Готье де Л’Он.
Смерть Оливье
Роланд по очереди приносит к истекающему кровью Турпину павших пэров Франции, архиепископ благословляет их и умирает.
Турпин благословляет одного из пэров Франции
Затем Роланд прощается со своим мечом и безуспешно пытается сломать его о камни.
Карл Великий вручает Роланду меч Дюрандаль (от прилагательного dur – «твёрдый», во французском языке это слово женского рода). В рукояти этого меча хранились христианские реликвии – кровь святого Василия, волосы святого Дениса, зуб апостола Петра, обрывок риз Девы Марии
Роланду является архангел Гавриил, перед которым он «в грехах покаялся творцу, в залог перчатку протянул».
И почему-то утверждается, что «граф погиб, но победил в бою».
Смерть Роланда, миниатюра рукописи «Большие французские хроники», XV век
Luc Olivier Merson. Roland de Ronceveau
Памятный знак на предполагаемом месте гибели Роланда
Возвращение христианской армии
Карл между тем не поверил Ганелону и развернул армию.
В Ронсевальском ущелье он увидел поле битвы, на котором нет места, «где б не лежал убитый на земле». Многие из сопровождавших его рыцарей по старой доброй франкской традиции упали в обморок:
«Без чувств там двадцать тысяч человек (!)».
Карл над телом Роланда. Три французских рыцаря справа сейчас упадут в обморок
Придя в себя, король, обнажив меч «Жуаёз», в который было вплавлено острие копья Лонгина и который 30 раз в день менял цвет, сам повел в бой свою армию.
Мавры Сарагосы бегут, но подходит войско Балигана. В новую битву французы вступают с кличем «Монжуаз» (Mont-joie Saint-Denis). А их противники почему-то идут в бой с криками «Пресьоз».
Это что? Précieuse!? «Жеманный», «вычурный» и так далее? Оригинально. Ну, ладно, допустим, что так услышали французы какое-то, неведомое нам словосочетание на арабском языке.
Карл сошёлся в личном поединке с Балиганом, который едва не одолел его, нанеся удар в голову. Но на помощь христианскому монарху приходит архангел Гавриил, ещё недавно принимавший покаяние от умирающего Роланда.
Карл против Балигана
Раненый Марсилий умирает в Сарагосе, его жена Брамимонда сдает город и крестится, получая новое имя Юлиана.
Брамимонда у трупа Марсилия
Французы крестят мавров в захваченной Сарагосе.
После битвы
Победив мавров, Карл начинает разбираться в том, что произошло.
Нужно назначить кого-то виновным в поражении и гибели арьергарда. Ведь в Ронсевальском ущелье нашли свою смерть не только простые воины, но также архиепископ Реймса и 12 пэров Франции. А это уже скандал, и члены семей погибших как-то нехорошо и косо смотрят на своего короля.
Главный антигерой здесь, безусловно, Роланд, который из-за глупого тщеславия вступил в неравный бой, не сообщив о нападении на свой отряд. Но обвинение Роланда бросает тень на самого Карла, который назначил командовать арьергардом абсолютно неподходящего человека. Хотя в его распоряжении был тот же «мудрый Оливье», например.
Вероятно, поэтому Роланд и был объявлен героем, полностью выполнившим свой долг. Оставался Ганелон, который, скорее всего, не предавал Францию маврам, а лишь хотел подставить пасынка. Хорошо зная характер Роланда, он потому и добился его назначения командиром арьергардных частей, что был уверен: молодой рыцарь обязательно полезет добывать себе славу, не справится и потеряет расположение короля.
Да и кто бы в Сарагосе поверил Ганелону – человеку, который только что очень жёстко вел переговоры и заставил эмира заключить невыгодный договор? Решили бы, что хитрый француз готовит ловушку для мавританской армии.
Ганелон предстал перед судом, на котором простодушно заявил:
«Не стану лгать:
Лишил меня моих сокровищ граф.
Вот я Роланду смерти и желал.
Нельзя изменой это ведь назвать»!
Лишил меня моих сокровищ граф.
Вот я Роланду смерти и желал.
Нельзя изменой это ведь назвать»!
Ганелон перед судом Карла Великого
Вот, оказывается, в чем глубинная причина их конфликта: обычный спор «хозяйствующих субъектов». Пользуясь расположением короля, любимчик Карла Роланд, видимо, присвоил часть имений отчима. Впредь справедливее надо королю быть, выступая арбитром в тяжбах между своими вассалами.
Мнения придворных Карла разделились.
Родственник Ганелона Пиннабель принял сторону обвиняемого. Ещё 30 человек выступили поручителями Ганелона. Тьерри и Жоффруа с ними не согласились, и потому было решено провести судебный поединок.
Тьерри удалось одолеть Пиннабеля, после чего казнили и Ганелона, и 30 человек, выступивших в его защиту. Ганелона, привязали к четырем диким коням, которые буквально разорвали его на части. Людей, поручившихся за него, просто повесили.
Невеста Роланда Альда (сестра Оливье) умерла, услышав о его смерти.
Смерть Альды
Впрочем, возможно, больше ее поразило известие о судьбе мудрого брата, который напрасно погиб из-за безрассудства ее жениха.
Карл же, стеная, слышит голос архангела Гавриила, извещающий, что впереди его страну ждёт новая тяжелая война с сарацинами (а как же великие победы, только что одержанные над маврами?).
На самом деле
В 778 году один из эмиров Пиренейского полуострова, который вел изнурительную войну со своим кордовским «коллегой», решил найти подмогу у франкского правителя Карла (Великого). За военную помощь он обещал отдать ему Сарагосу, но вот мнение жителей этого города спросить забыл (а может, и сразу так было задумано?).
В общем, те открывать ворота перед Карлом не пожелали. Покрутившись вокруг и сообразив, что его обманули, Карл направился на родину. Однако по пути к Сарагосе его армия разграбила баскский город Памплону. Жаждавшие мести баски атаковали и разбили арьергард его армии, в котором находился бретонский маркграф Хруодланд.
В «Анналах королевства франков» говорится:
«Возвращаясь, Карл решил пройти через ущелье Пиренейских гор. Баски, устроив засаду на самом верху того ущелья, привели в большое смятение всё войско. И хотя франки превосходили басков, как оружием, так и храбростью, однако превосходство то было побеждено благодаря неровности места и невозможности для франков вести сражение. В той битве многие из приближенных, которых король поставил во главе своего войска, были убиты, обоз был разграблен; враг же, благодаря знанию местности, тотчас рассеялся в разные стороны».
Эйнхард (Эгингард) в «Жизни Карла Великого» («Vita Caroli Magni» датирована началом IX века) сообщает:
«При возвращении, Карлу пришлось пострадать от басконского вероломства. Ибо, когда он двигался растянутым строем, как того требовали условия местности и ущелий, басконцы, расположив засаду на самой вершине горы (места же эти из-за густых лесов, там находящихся, весьма благоприятны для засад), напали сверху, сбрасывая в долину обоз и тех, которые, идучи в арьергарде, охраняли передних. И, завязав с ними сражение, всех до одного перебили, а сами, расхитив обоз, с превеликой быстротой разбежались во все стороны под покровом уже наступившей ночи. В этом деле басконцам помогли легкость их оружия и расположение той местности, где сие произошло; напротив того, тяжесть вооружения и неудобство местности делали франков во всем неравными басконцам... В сражении этом были убиты вместе со многими другими Эггихард, королевский стольник, Ансельм, пфальцграф, и Хруодланд, начальник Бретонской марки».
Друг Роланда Оливье на полях рукописи Nota Emilianense (текст на латыни, написанный около 1065 года) упоминается в числе 12 племянников Карла Великого. Он также является героем «жесты» «Жирар де Вьенн», написанной Бертраном де Бар-сюр-Об около 1180 года. В этой поэме рассказывается о семилетней войне Жирара против Карла Великого, которую было решено прекратить по итогам поединка между лучшими бойцами противоборствующих сторон. От Карла на поединок вышел Роланд из Бретани, от Жирара – Оливье из Вьенна. После того, как победить не удалось ни одному из этих рыцарей, они поклялись в дружбе и выступили посредниками при заключении мира между Жираром и Карлом.
В Galiens li Restores утверждается, что у Оливье был сын Галиен, родившийся от византийской принцессы Жаклин. С отцом он видится лишь однажды – в Ронсевальском ущелье, успев лишь обменяться парой фраз с умирающим рыцарем. После этого он возвращается в Константинополь и становится императором.
Архиепископ Реймский Турпин – личность вполне историческая. Согласно пометкам на полях той же Nota Emilianense, он также является племянником Карла Великого. Некий монах Жак Дублет писал в 1625 году, что меч Турпина, с которым тот воевал против мавров, хранится в сокровищнице аббатства Сен-Дени.
На самом деле Турпин был первым и очень авторитетным архиепископом Реймса, в 769 году присутствовал на заседании Римского Синода, где обсуждались отношения между папой Римским и Патриархом Константинополя. Предание об его участии в Ронсевальском сражении появилось лишь в XI столетии.
Турпин фон Реймс справа от Карла Великого, Аахен, Shrine of Charlemagne
А кто же мог послужить прототипом «предателя Ганелона» (иногда его называют Гвенилоном)?
Многие исследователи полагают, что таковым стал клирик Венилон (Wenilo или Guenilo), служивший совсем другому монарху – Карлу Лысому. В 837 году он стал архиепископом Сансским, а в 843-м – даже короновал Карла в церкви Святого Креста города Орлеан. В 858 году в государство Карла вторглась армия его брата – Людовика Немецкого, которого призвали мятежники во главе с Робертом Сильным, графом Тура и Анжера. Роберта поддержали графы Эд Орлеанский и Адалард Парижский, а также архиепископ Венилон. В 859 году на соборе в городе Савоньер Карл обвинил Венилона в измене, но вскоре сменил гнев на милость и помиловал опального иерарха.
Вернемся к Карлу Великому, который после неудачного похода 778 года стал укреплять Аквитанию, направляя в нее франкских поселенцев.
В 781 году статус Аквитании был повышен до королевства, трон которого занял трехлетний сын Карла Людовик. Тогда же было создано графство Тулуза. В 790-е годы состоялись новые, хоть и кратковременные походы на Пиренейский полуостров. Их результатом стало появление Испанской марки с городами Жирона, Урхель и Вик. В 801 году король Аквитании Людовик сумел захватить Барселону, которая стала столицей Испанской марки. В 806 году была взята Памплона.
Эти события, разумеется, гораздо более значительны, чем неудачный поход Карла Великого за Пиренеи, состоявшийся в 778 году. Но сердцу поэта не прикажешь.
Именно поражение в Ронсевальском ущелье дало толчок к написанию одной из самых великих героических поэм, а потом – и знаменитых рыцарских романов, которыми зачитывались дворяне всей Европы. Жан-Батист Люлли, Антонио Вивальди и Георг Фридрих Гендель на этот сюжет написали оперы.
В XIX веке были написаны поэмы, которые сейчас изучают на уроках литературы все школьники Франции: «Рог» Альфреда де Виньи и «Легенда веков» Виктора Гюго.
В XX столетии Роланд стал героем некоторых фильмов.
Афиша фильма «Орландо и паладины Франции», Италия, 1956 г.
След в мировой культуре, оставленный «Песнью о Роланде», так велик, что уже не имеет особого значения ни истинная историческая канва, ставшая основой ее сюжета, ни сомнительность поведения главного героя.