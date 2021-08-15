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Партия модернизированных БМП-2М поступила на вооружение мотострелковой бригады ЗВО

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Партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок" поступила на вооружение мотострелковой бригады Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Как говорится в сообщении, на вооружение мотострелков, дислоцированных в Ленинградской области, поступило 10 модернизированных БМП-2М. Отмечается, что техника поставлена в рамках гособоронзаказа. В пресс-службе ЗВО пояснили, что до конца года округ пополнят еще 30 БМП-2М, но в какие части они будут поставлены не уточнили.

БМП-2 является самой массовой боевой машиной пехоты, принятой на вооружение советской и российской армий. В настоящее время БМП-2М поставляются в рамках контракта, заключенного в прошлом году на модернизацию 124 БМП-2 до уровня БМП-2М, контракт должен быть выполнен до конца 2022 года.

Вооружение БМП-2М состоит из противотанковых управляемые ракет "Корнет", 30-мм пушки для борьбы с легкобронированной техникой и пехотой противника и 30-мм автоматического гранатомета АГ-30М с независимым приводом вертикального наведения и магазином питания на 300 гранат.

Между тем на вооружение гвардейской танковой армии ЗВО поступили пять унифицированных командно-штабных машин (УКШМ) Р-149МА1 на базе БТР-80. Техника предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам бригадного уровня на стоянке и в движении.
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49 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. avg
    avg Вчера, 10:37
    +3
    Для начала, в МСБ по одной противотанковой роте введут. а дальше будут "посмотреть".
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 10:46
      +1
      Цитата: avg
      Для начала, в МСБ по одной противотанковой роте введут. а дальше будут "посмотреть".

      Объясните пжл вашу аббревиатуру "МСБ" это мотострелковый батальон (мсб) или вы имелли ввиду мотострелковую бригаду (МСБр.)...
      ...и как понять вашу фразу:
      по одной противотанковой роте введут
      создадут в составе мсб - птр (противотанковая рота) или создадут в составе МСБр. - птр?
      И чем будет вооружена такая птр - самоходными ПТРК (несколько видов носителей ПТРК) или носимыми?
      1. avg
        avg Вчера, 10:59
        +4
        Учитывая улучшенные возможности БМП-2М по борьбе с танками, в мотострелковых батальонах перевооружат по одной роте. Это поддержит боеспособность и даст время на принятие решение о дальнейшем рациональном перевооружении.
        1. Лара Крофт
          Лара Крофт Вчера, 11:03
          +1
          Цитата: avg
          Учитывая улучшенные возможности БМП-2М по борьбе с танками, в мотострелковых батальонах перевооружат по одной роте.

          Понятно.
      2. Gato
        Gato Вчера, 11:45
        +4
        Объясните пжл вашу аббревиатуру "МСБ" это мотострелковый батальон (мсб) или вы имелли ввиду мотострелковую бригаду (МСБр.)..

        Если вы уж такой буквоед (а я уважаю штабную культуру), то в боевых документах и батальон, и бригада обозначается прописными буквами - мсб и мсбр.
        А по сути наезда согласен: какая противотанковая рота может быть в батальоне - максимум взвод. Иначе это уже будет не мотострелковый батальон, а почти противотанковый.
        1. Лара Крофт
          Лара Крофт Вчера, 14:08
          +2
          Цитата: Gato
          Если вы уж такой буквоед (а я уважаю штабную культуру), то в боевых документах и батальон, и бригада обозначается прописными буквами - мсб и мсбр.

          Согласен. Тут пишут, как удобнее...наверное...
          1. perepilka
            perepilka Вчера, 17:56
            0
            Да у пехоты вроде опять на дивизионное перешли. Бригады только у спецуры и танкистов, поправьте, если не так.
            1. Лара Крофт
              Лара Крофт Вчера, 19:58
              0
              Цитата: perepilka
              Да у пехоты вроде опять на дивизионное перешли.

              На стратегических направлениях да, в составе ОА имеются и мсд, однако в большинстве ОА имеются только мсбр....
              На стратегически важных направления Запад и Юг необходимо в мирное время в составе ТА / ОА иметь развернутые мсд...они способны решать больше задач и имеют больше средств поражения противника и обеспечения выполнения боевых задач, чем мсбр...
              Все зависит от оперативной обстановке, начался бардак на Украине создали 8-ю ОА в составе одной 150-й мсд, теперь в этой же ОА на базе 20-й мсбр разворачивается 20-я мсд, создаваемые подразделения дивизионного "комплекта" займут военные городки 58-й дшбр убывающей (частью своих сил) в Крым...(в Феодосию, где образует 56-й дшп с находящимся там и ранее созданным там отдельным дшб)....
              Начался угроза США в отношении Ына и в составе 5-й ОА (ВВО) на базе двух мсбр была развернута мсд....
              Начали лязгать гусеницами мд СВ Польши и две мбр СВ США у границ КОР, и РФ там сначала создала с "0" тп, а теперь на основе действующих там мотострелковых подразделений мсд....
              Мне непонятно почему в составе ЦВО находится одна из двух (!) тд, она там в резерве в составе одной из ОА или мы боимся танковых ударов через Казахстан?
              Бригады только у спецуры и танкистов, поправьте, если не так.

              Отнюдь. В составе танковых войск РФ - две тд и две тбр...
              1. Диверcант
                Диверcант Вчера, 20:49
                +1
                в ЦВО тд является резервом.
      3. Барбарис25
        Барбарис25 Вчера, 11:52
        0
        laughing проблема генералитета..слишком умные..тут недавно Евкуров отмочил что "ВДВ проверят нужно ли закупать коллиматорные прицелы или нет"..так и тут..сидят,в носу ковыряются и думают "нужно ли получать дополнительно в войска помимо новых бмп-3 ещё и модернизированные бмп-2",которых в войсках порядка 3 500 тысяч..
        1. Gato
          Gato Вчера, 13:37
          0
          проблема генералитета..слишком умные..тут недавно Евкуров

          Проблема генералитета не в избытке интеллекта (который в штабах величина постоянная), а в количестве генералов. Тот же Евкуров по счету 12-й (!) замминистра обороны.
          1. Hagen
            Hagen Вчера, 14:32
            0
            Цитата: Gato
            Проблема генералитета не в избытке интеллекта (который в штабах величина постоянная), а в количестве генералов. Тот же Евкуров по счету 12-й (!) замминистра обороны.

            Плох тот солдат, который не считает себя умнее генералов..... laughing
            1. Gato
              Gato Вчера, 14:40
              0
              Плох тот солдат, который не считает себя умнее генералов...

              Естественно. Хороший солдат старается держаться подальше от начальства и поближе к кухне. А для генералов понятия начальства и кухни неразделимы - для них это одно и то же. laughing
            2. Барбарис25
              Барбарис25 Вчера, 14:59
              -1
              ну в 21ом году думать "нужен прицел или нет" как минимум странно,максимум о чем может быть разговор коллиматор с магнифером или трехкратник с коллиматором..
              1. Disant
                Disant Вчера, 17:05
                0
                ну в 21ом году думать "нужен прицел или нет"

                а зачем коллиматорный прицел на автомат в ВДВ - правда - объясните пожалуйста - я , например, не понимаю. КАК вы собрались им пользоваться ?
                Может признаетесь - Евкуров всё-таки прав , а ?
                1. Барбарис25
                  Барбарис25 Вчера, 17:55
                  0
                  мда...а вы и автоматом пользоваться не умеете,как вижу..вот за что умиляют звездные эксперты топвара-это полное отсутствие знаний,Но попытка влезть в любой разговор ради понта...зачем колиматорный прицел?а зачем регулируемый приклад?а зачем планки под фонари и оптику?а зачем эргономичная рукоять?а зачем окно контроля боеприпасов?Ведь есть же АК образца 50ых годов,Именно его и нужно использовать,Не эти ваши несвятые АКМы,АК-74 или не дай АК-12..это же все лишнее..Я могу признать тут только одно-не знаете-не пишите..
                  1. Disant
                    Disant Вчера, 19:32
                    -1
                    я так понимаю - ответа не будет ? спор иссяк.
                    значит генерал-лейтенант Евкуров прав. и я с ним согласен.
                    1. Барбарис25
                      Барбарис25 Вчера, 22:12
                      0
                      спор о чем?прав или нет Евкуров?он неправ..оптика на современном оружии-это норма,она позволяет реально работать на 400 метров,а не в "вести огонь в сторону врага",тут американцы озаботились вопросом увеличения дистанции до 600-700 метров,а мы думаем нужно ли нам попадать на 400...повторюсь-не пишите,Не понижайте уровень
  2. Gato
    Gato Вчера, 10:41
    +16
    поступило 10 модернизированных БМП-2М

    Я понимаю, курочка по зернышку... Но какой то уж больно убогий масштаб новости - аж целую роту перевооружили модернизированными БМП-2 (Не "Курганцами", и даже не БМП-3). Мельчает всё. Кстати, соседняя статья - МО (!) принимает решение (!) о сроках ввода (!) тральщика...
    crying Я плакал.. (С)
    Видимо, надо вытравливать в себе имперские замашки и гигантоманию, привитую в СССР.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 15:04
      -2
      это смотря с какой стороны смотреть-новый завод под Тулой по контракту делает в год порядка 80ти машин,причем по заявлению заводчан они имеют потенциал до 15 машин в месяц..т.е. речь идет о 180ти машин в год при полной загрузке..Сейчас с завода войска получают новые 70-90 бмп-3 и порядка 70ти бмд-4м..так что даже 80 бмп-2м/бмд-2м это увеличение на 50 % поставок в войска..
  3. rudolff
    rudolff Вчера, 11:25
    0
    Изначально был вариант БМП-2М с боевым модулем Бахча-У. Странно немного, что отказались в пользу Бережка.
    1. Disant
      Disant Вчера, 11:49
      +1
      Изначально был вариант БМП-2М с боевым модулем Бахча-У. Странно немного, что отказались в пользу Бережка.

      ВО- цитата Рябов Кирилл (2012год)
      Такая БМП-2М в единственном экземпляре была собрана в самом конце девяностых годов и тогда же прошла испытания. По имеющимся данным, военные не заинтересовались подобной модернизацией. В первую очередь, их не устроил десант всего из пяти человек и потеря плавучести. Еще одной косвенной причиной отказа можно считать сравнительную дороговизну боевого модуля «Бахча-У» и переделки под нее исходных БМП-2 в БМП-2М. Имеются сведения о переоборудовании только одной опытной машины. Далее БМП-2М с тульским боевым модулем не изготовлялись.
      1. rudolff
        rudolff Вчера, 12:32
        0
        Так в БМД-4М с Бахчой-У, окромя трех членов экипажа, тоже пять десантников, а она ведь меньше бэхи. Почему в БМП с Бахчой пять? Мне кажется в очередной раз на своих тупо сэкономили, Бахча дороже.
        1. Disant
          Disant Вчера, 12:56
          0
          Мне кажется в очередной раз на своих тупо сэкономили, Бахча дороже.

          бмд используют в отрыве от основных войск, поэтому им и пушка с ракетами, а бмп с бережком сможет поддержать огнём танки и артиллерия.
          и навесные блоки птуров бережка как-то не очень по-моему, дружат со средствами десантирования
          и мощность двигателя подняли
          1. rudolff
            rudolff Вчера, 14:11
            +2
            А Вы не забыли, что после БМП-2 была принята на вооружение БМП-3, где 30мм вполне нормально соседствует с 100мм и никто на потдержку танков скидку не делал?
            1. Disant
              Disant Сегодня, 00:38
              0
              ну так 100мм, но низкой баллистики. в боекомплекте только осколочно-фугасные.
              по танкам - только ракетой 9м117 через пушку - упрощенно говоря - тот же самый БМП-2(М) с ПТУРом.

              получается, что
              чтобы попасть из БМП-2,3 по танку(бмп первая атакует), нужно торчать на виду танка ПОСЛЕ выстрела ПТУРом(ракетой) - нужно управлять в ручном или автоматическом режиме - это 7-10сек на 3км - танк сразу автоматически засекёт облучение и прикроется аэрозольной завесой и помехами.
              .
              да, можно обмануть танк, когда стреляешь первым до обнаружения, чтоб не засекли облучение от наведения и не успели прикрыться дымом и помехами, но торчать в прямой видимости всё равно придётся, что БМП-3, что БМП-2 (разница в одну две подлётные секунды при стрельбе между ракетой из пушки 100мм и ПТУР), а это всё равно чревато
              .
  4. Disant
    Disant Вчера, 11:40
    +9
    автор, фото опять в статье не соответствует - на фото обычная бмп-2.
    вот "Бережок"

    1. Ольгерд Гедиминович
      Ольгерд Гедиминович Вчера, 14:49
      +2
      Disant,
      точно!
      Тоже хотел актуальное фото выложить. Чтобы было видно - что обсуждать.
      Но это достаточно полное и все внешние системы ещё и с комментами.
      Единственно, что к изображению выше можно добавить - двухплоскостной стабилизатор на пушке.
      И в теле статьи не прояснено (может просто информации нет) - поменяли ли при модернизации двигатель? Для тяжёлого "Бережка" старый УТД-20С1 на 300 л.с. маловато будет. В Алжире при модернизации ставили УТД-23 (370 л.с. - прожорливый, гад!). Сейчас может что-нибудь поновее придумали?
  5. perepilka
    perepilka Вчера, 12:06
    +1
    Да маловато 30, хоть 57 бы, с офс
    А не слушайте дурака, я ведь и 2А46 в Ми-24 запихаю, а чо, выхлоп компенсировать, двадцать кг в цель
    1. Disant
      Disant Вчера, 13:57
      +1
      Да маловато 30, хоть 57 бы, с офс

      разунификация по снарядам пойдёт с бмд-2 и бмд-3
      боезапас меньше. а ведь на бмп-1 и бмп-1 уже стояла 70мм Гром - его убрали из-за недостаточности.
      опять же на подходе программируемые снаряды, что нивелирует преимущество 57мм.
      .
      воздух

      .
      земля с 1.12
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 15:11
      +2
      тут проблема в другом...на данный момент бмп-2 несет порядка 300 снарядов ОФС(или 350?уже не помню) с 50 граммами взрывчатки каждый..57 мм пушка высокой баллистики несет ВСЕГО 90 снарядов в укладке..и даже если там 2/3 ОФСы это 60 снарядов с 150 граммами ВВ..т.е. 2а42 может дать 30 очередей по десять снарядов с общим количеством ВВ в 500 гр,а 57 мм пушка 30 очередей по 2 снаряда с 300 гр ВВ в залпе.т.е. сами понимаете не фонтан..оптимальней 57 мм отдать под БОПСы,а под офсы использовать АГС
      1. perepilka
        perepilka Вчера, 17:39
        0
        Так иной раз 150 грамм в одно место рулит. Хотя 2а46 125 мм, так в горах ствол не задерёшь
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 17:57
          +1
          проблема в том,что БК ограничен и на поражение пехоты нужно в любом случае всаживать несколько снарядов-та же история с танками-22 снаряда в АЗ вроде много,но в итоге через полчаса нужно сдавать назад и заряжать по новой..Так и тут-БК не такой уж и большой и разрабы молодцы,что поставили на Бережок АГС,тем самым почти в два раза увеличив эффективность по пехоте..
          1. perepilka
            perepilka Вчера, 18:00
            +1
            Понял, чет агску сразу не расчухал. На стволе зациклился.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Вчера, 18:04
              +1
              по мне,так вся современная бронетехника уровня бип должна оснащаться панорамным прицелом спаренным с 7,72 или 12,7 а танки уже панорамниками с 23 мм пушками,показывали несколько лет образцы одностволок авиационных..ну и установка АГСов повсеместная на танки/бмп/бтры...
              1. perepilka
                perepilka Вчера, 18:09
                0
                Евреи на свои колесницы миномёты ставят. ПТК-5 на ИС-3 штатно был.
      2. Disant
        Disant Вчера, 21:14
        -1
        бмп-2 несет порядка 300 снарядов ОФС(или 350

        500
        .
        оптимальней 57 мм отдать под БОПСы,а под офсы использовать АГС

        уже в войсках новый 30мм ОБПС - пробитие 120мм брони на дистанции в 1км ))
        +вопрос - а с 57мм где АГС идёт в комплекте, я просто не понял, что сравнивается ?
        .
        и мне кажется, спор, что лучше для бмп - 30мм или 57мм выйдет на новый уровень при появлении управляемых боеприпасов ( два видео выше)
        но один фиг одним из главных вопросов будет стоимость снаряда (как главного калибра для БМП) / эффективность , и пока 30мм выигрывает
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 22:18
          0
          вот ты и сюда залез..ты не путай БОЕКОМПЛЕКТ и число ОФЗ в нем...120 мм..с 1 км...30 мм...тут европейцы родили телескопический боеприпас в калибре 40 мм..с пробитием в 150 мм с 1,5 км..а тут 30 мм..бопс и аж 120 мм с 1 км... negative
  6. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 12:55
    0
    Ну вот, опять за кордоном зашипят про нашу агрессию. wassat
    1. perepilka
      perepilka Вчера, 13:18
      0
      Да после того, что их пилоты в Афгане, под амфитаминами творили, молчать бы им в тряпочку
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Вчера, 15:15
        0
        Цитата: perepilka
        Да после того, что их пилоты

        Все СМИ под ними, поэтому мировой обыватель про это не узнает, а если и услышит где-то краем уха, ему помогут быстрее забыть.
        Зато про Россия-агрессор ему будут впаривать и впаривать.
  7. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Вчера, 20:02
    0
    Этт хорошо.) А бумеранг будет ещё лучше)
  8. Диверcант
    Диверcант Вчера, 20:57
    0
    для Афгана была разработана модернизация БМП-2Д (доработанная). Эта модификация не умела преодолевать водные преграды. Но у нее было улучшено бронирование. Мое глубокое диванное мнение таково. Необходимо 90% БМП-2 модернизировать до уровня БМП-2ДМ. Т.е. ту "афганскую" версию модернизировать то нынешней М с установкой Бережка. Брони лишней не бывает. Оставшиеся 10% модернизировать до чистой БМП-2М с распределением в развед подразделения и тп. Потому как "бабы еще солдат нарожают" уже не работает. А так же хорошо обученный боец есть ценность, которую беречь надобно.
    1. perepilka
      perepilka Вчера, 21:04
      0
      Да хоть как её. Они же килограммы закладывают. У бэтра дно через крышу вылетает, если собакен на проводке не найдет
      1. Диверcант
        Диверcант Вчера, 21:30
        0
        Таки да. Но в М ке наваривали лист брони на днище и нижний лобовой. Это же лучше чем без них.
        1. perepilka
          perepilka Вчера, 21:51
          0
          Не, нафиг, сверху на броне
  9. Fema Itkin
    Fema Itkin Вчера, 22:25
    -1
    И это всё, на что способен Главковерх?
    1. perepilka
      perepilka Сегодня, 00:31
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      Заткнись. У нас свой базар. А полковника своя судьба, время покажет.