Партия модернизированных БМП-2М поступила на вооружение мотострелковой бригады ЗВО

Партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок" поступила на вооружение мотострелковой бригады Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как говорится в сообщении, на вооружение мотострелков, дислоцированных в Ленинградской области, поступило 10 модернизированных БМП-2М. Отмечается, что техника поставлена в рамках гособоронзаказа. В пресс-службе ЗВО пояснили, что до конца года округ пополнят еще 30 БМП-2М, но в какие части они будут поставлены не уточнили.
БМП-2 является самой массовой боевой машиной пехоты, принятой на вооружение советской и российской армий. В настоящее время БМП-2М поставляются в рамках контракта, заключенного в прошлом году на модернизацию 124 БМП-2 до уровня БМП-2М, контракт должен быть выполнен до конца 2022 года.
Вооружение БМП-2М состоит из противотанковых управляемые ракет "Корнет", 30-мм пушки для борьбы с легкобронированной техникой и пехотой противника и 30-мм автоматического гранатомета АГ-30М с независимым приводом вертикального наведения и магазином питания на 300 гранат.
Между тем на вооружение гвардейской танковой армии ЗВО поступили пять унифицированных командно-штабных машин (УКШМ) Р-149МА1 на базе БТР-80. Техника предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам бригадного уровня на стоянке и в движении.