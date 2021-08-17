Военно-политические расклады Судана: проигранная битва за российскую базу

«Турция – важная и продвинутая страна, и для достижения общих интересов нам необходимо сотрудничать»,

«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российскому объекту, так как не можем подписывать соглашения, которые наносят вред интересам Судана. Оно было подписано при прежнем режиме, но не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров. По этой причине мы пересматриваем его, чтобы четко обозначить интересы Судана. Именно об этом шла речь на последних переговорах с российской стороной – в реализации этого соглашения мы желаем достичь максимальной выгоды для себя»,

Коалиция Запада или все против всех?

«Судан – дружественная для Турции страна, которую давным-давно связала общая культура»,

Как Турция становится основным игроком в Судане