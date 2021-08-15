Японское издание: Россия вооружается дальними беспилотниками, способными достичь США

Россия стремительно вооружается беспилотниками, к 2040 году российская армия примет на вооружение дальние беспилотники, способные достигнуть территории США, пишет автор статьи для японского издания Yahoo News Japan.
Россия в последнее время уделяет много внимания теме беспилотной авиации, принимая на вооружение новые разведывательные и ударные дроны. Автор приводит в пример сообщения российского Минобороны о разработке целой серии новых ударных беспилотников. По его утверждению, особое внимание российские военные обращают на создание ударных дронов, способных совершать сверхдальние перелеты и наносить удары по важным целям на территории противника.
Российские военные намерены принять на вооружение сверхдальние ударные беспилотники к 2040 году, пишет автор. Обладающие малозаметностью и малой уязвимостью, с элементами искусственного интеллекта, эти дроны смогут не только достигать территории США, но и наносить удары на европейском континенте.
С учетом создания новых беспилотников, российская армия уделяет большое внимание и подготовке кадров по управлению ими. Военная специальность "боевое использование БПЛА" уже введена в Рязанском высшем военно-десантном командном училище. Обучающиеся пять лет на факультете беспилотной авиации офицеры востребованы в армии, массово переходящей на использование беспилотников. Имеются и краткие курсы по подготовке операторов-инструкторов боевых беспилотных комплексов.
Таким образом, Россия в скором времени получит не только новые ударные беспилотники, но и высокопрофессиональные кадры для управления ими.