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Японское издание: Россия вооружается дальними беспилотниками, способными достичь США

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Россия стремительно вооружается беспилотниками, к 2040 году российская армия примет на вооружение дальние беспилотники, способные достигнуть территории США, пишет автор статьи для японского издания Yahoo News Japan.


Россия в последнее время уделяет много внимания теме беспилотной авиации, принимая на вооружение новые разведывательные и ударные дроны. Автор приводит в пример сообщения российского Минобороны о разработке целой серии новых ударных беспилотников. По его утверждению, особое внимание российские военные обращают на создание ударных дронов, способных совершать сверхдальние перелеты и наносить удары по важным целям на территории противника.

Российские военные намерены принять на вооружение сверхдальние ударные беспилотники к 2040 году, пишет автор. Обладающие малозаметностью и малой уязвимостью, с элементами искусственного интеллекта, эти дроны смогут не только достигать территории США, но и наносить удары на европейском континенте.

С учетом создания новых беспилотников, российская армия уделяет большое внимание и подготовке кадров по управлению ими. Военная специальность "боевое использование БПЛА" уже введена в Рязанском высшем военно-десантном командном училище. Обучающиеся пять лет на факультете беспилотной авиации офицеры востребованы в армии, массово переходящей на использование беспилотников. Имеются и краткие курсы по подготовке операторов-инструкторов боевых беспилотных комплексов.

Таким образом, Россия в скором времени получит не только новые ударные беспилотники, но и высокопрофессиональные кадры для управления ими.
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62 комментария
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  1. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 11:34
    +12
    К 2040 году? Япошки прикалываются? Гораздо раньше.
    1. URAL72
      URAL72 Вчера, 11:46
      +6
      Автор похоже саке перебрал. Какие беспилотники способные достичь США? Посейдон что-ли? Россия для США разрабатывает ПАК ДА, который конечно может иметь беспилотную версию, но это не главное. Пока из тяжёлых ударников есть только Охотник. Но ещё не в войсках. А то что кадры готовят, так мы не Йемен, у нас серьезная военная структура.
      1. Machete
        Machete Вчера, 12:16
        +2
        URAL72 ,Видимо, имеется в виду, что наш беспилотник с какого-то этапа пути сможет шмальнуть ракетой до Америки. Долететь до США почти нереально. А вот недолетая сколько-то километров, пустить ракету на 1000-2500 км - легко.
        1. ROSS_51
          ROSS_51 Вчера, 13:21
          +1
          Цитата: Machete
          URAL72 ,Видимо, имеется в виду, что наш беспилотник с какого-то этапа пути сможет шмальнуть ракетой до Америки. Долететь до США почти нереально. А вот недолетая сколько-то километров, пустить ракету на 1000-2500 км - легко.

          По моему, шмалять по Америке у нас другие ракеты нацелены и уже давно.
          1. Machete
            Machete Вчера, 13:46
            0
            А зачем тогда создавать дальние беспилотники?
            1. ROSS_51
              ROSS_51 Вчера, 15:50
              0
              Цитата: Machete
              А зачем тогда создавать дальние беспилотники?

              Посмотрите практику применения БПЛА американцами. Разведывательно-ударные, это же очевидно. Но это же точечные цели, причем тут Америка?
        2. Умник
          Умник Вчера, 14:42
          0
          Например ту160 х101
        3. Генерал Песчаных Карьеров
          Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:23
          0
          Долететь до США почти нереально

          Ахахах, расстояние между Россией и США — 3 километра 760 метров.
          На карту посмотрите))
          1. Machete
            Machete Вчера, 15:28
            +1
            Ахахах, Аляска - такая лакомая военная цель. Сарказм.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 13:04
      +1
      к 2040 году
      Если будет, кому и куда лететь....Почти 20 лет впереди !
      1. А Макаров
        А Макаров Вчера, 13:26
        +3
        Цитата: Uncle Lee
        Если будет, кому и куда лететь....Почти 20 лет впереди

        Возможно с цифрами ошиблись. Может 2024 год имели ввиду?
      2. Piramidon
        Piramidon Вчера, 18:11
        0
        Цитата: Uncle Lee
        к 2040 году
        Если будет, кому и куда лететь....

        А почему только лететь? Беспилотники - понятие широкое, они могут и плыть и на орбите находиться.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 11:38
    +3
    Ну так медленно запрягали... Теперь поехали. К 40-му году? Ну-ну...
  3. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 11:40
    -8
    К какому к какому году-к 40му? Ну тогда можно всем спать спокойно,у амеров с японцами к этому времени дроны кругосветчики появятся,судя по темпам и их успехам в бпла строении.
    1. KCA
      KCA Вчера, 16:25
      +5
      В СССР в 1988 году полетел БПЛА с неограниченной дальностью действия, "Буран" назывался, если вы наивно думаете что все компетенции в вопросах планеров, способных на межконтинентальные перелёты и авионики для них полностью утрачены, вы глубоко заблуждаетесь, в СССР/РФ чертежи и технологические карты не теряются, внезапно, как в СШП с "Сатурном" и "Апполоном" лунной программы
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 18:52
        0
        А чего ж тогда другой тяж рожают десять лет,когда есть чертежи уже готового,летавшего и грузоподьемного?
        1. KCA
          KCA Вчера, 19:51
          0
          А есть критическая необходимость в дальнем БПЛА, несущем ТЯБЧ, или просто фугасы для России, которой первостепенной задачей является защита собственных границ, а не атака противника за половиной земного шара? Есть силы и средства для ответного удара, но в военной доктрине РФ нет планов первого удара, хотя, возможно, и жаль
  4. KCA
    KCA Вчера, 11:42
    +1
    Япы оптимисты, к 2040, к 2025, а то и раньше, не желаете?
  5. yfast
    yfast Вчера, 11:57
    +1
    Эти беспилотники без дозаправки до США не долетят. Они же не пустые там нужны. А дозаправку посреди океана сложно сделать, если баба-яга против.
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 18:15
      0
      Цитата: yfast
      Эти беспилотники без дозаправки до США не долетят.

      Но доплыть вполне смогут.
    2. KCA
      KCA Вчера, 19:29
      +1
      Надо будет, соберут те, что из без заправки и обратно долетят, а смысл? Заявленная дальность Х-102 5000км, накой хрен городить беспилотные самолёты? Про Х-95 вообще молчу, ибо её ТТХ неизвестны, но в любом случае ппц котёнку, если несколько АПЛ и ТУ-55СМ и ТУ-160/М отстреляются, грунтовые Ярс и Ярс-М, тоже добавят радости , а шахтные Воеводы или Сармат закончат, туши свет по территории СШП полностью, это нам по ТВ показывают бросковые испытания Сармата, а что-то и не показывает, вот прям считайте меня ураком, но Сармат уже летал на Камчатку, тихонько-тихонько, низенько-низенько
  6. Gato
    Gato Вчера, 12:02
    +5
    к 2040 году

    Да, горизонты прогнозирования на уровне Ходжи Насреддина lol
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 12:29
      +2
      Цитата: Gato
      Да, горизонты прогнозирования на уровне Ходжи Насреддина

      Войдите в положение! Очень страшно стало!
      1. Gato
        Gato Вчера, 13:10
        +3
        Очень страшно стало!

        Когда японцам страшно, они начинают теребить тему островов? Почти как мой кот - когда ему страшно, он хочет жрат. И, судя по аппетиту, он патологический трус.
  7. sen
    sen Вчера, 12:21
    +3
    Россия вооружается дальними беспилотниками, способными достичь США

    Для этой цели лучше подходят дальнобойные крылатые, выполненные по технологии стелс, ракеты, а лучше гиперзвуковые.
  8. rudolff
    rudolff Вчера, 12:44
    +1
    Любопытно, а какие БПЛА японцы имеют ввиду? Которые к 40-му году у нас появятся и к Америке летать будут? Может я какие модельки на МАКСе проглядел?
  9. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 12:58
    +3
    Видно мало полосатые бросили на японцев в 45 году, раз они за них так переживают. fellow
  10. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:11
    +3
    Японское издание: Россия вооружается дальними беспилотниками, способными достичь США
    . А что не так то??? Кто может, тот и вооружается убойно дальнобойным.
  11. ximkim
    ximkim Вчера, 13:11
    0
    К 2040 году, на один БПЛА РФ будет 15 БПЛА США.
  12. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 14:27
    +5
    к 2040 году российская армия примет на вооружение дальние беспилотники, способные достигнуть территории США, пишет автор статьи для японского издания Yahoo News Japan.
    Первые беспилотники которые способны достигнуть территории США ещё в СССР делали. Назывались они баллистическими межконтенентальными ракетами.
  13. certero
    certero Вчера, 14:33
    +1
    Как же мне нравчтся статьи Когда в качестве какой-то целевой вещи указывается 2040 год.
    Я например абсолютно уверен что в 2040 году российская армия будет вооружена плазменно протонами пушками и вполне возможно звезду смерти построят на орбите.
  14. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 14:34
    +1
    Всё правильно.
    Бойтесь.
  15. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 14:46
    +1
    "Россия вооружается дальними беспилотниками, способными достичь США..."
    А чё..."авангардов" будет недостаточно ? belay Тады надо скинуться, чтоб хватило! А беспилотник беспилотнику рознь ! "Беспилотник" "Буревестник" и так уже в плане стоит...
  16. Voletsky
    Voletsky Вчера, 15:02
    -8
    Россия огромная страна с угасающим населением, так же с трендом лётчиков уходить в пилоты гражданской авиации. Может все таки дело в этом ?! БПЛА дешевле, и один оператор при помощи ИИ может управлять несколькими из них.
    1. Turist1996
      Turist1996 Вчера, 20:15
      0
      Меняем слово "Россия" на "Украина" и вуаля - получаем правду от украинцев-дармоедов! Одна проблема - в Хохлостане тупые в приоритете!
      Ибо д@билам там везде дорога, главное за "жовто-блакитный" орать громче всех.
      Орите дальше, кастрюлеголовые, пока яйца не отморозите, твари!
      Вы нам, падлы, за Донбасс ответите!
      За Севастополь уже ответили, гниды! За остальное тоже - ждите!
      И за Одессу 2014-го года - не надейтесь! Всех найдем, сук!
  17. Михаил Андреев
    Михаил Андреев Вчера, 15:27
    -6
    к 40 году мы обосремся ,а деньги уведут
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 18:20
      0
      Цитата: Михаил Андреев
      к 40 году мы обосремся ,а деньги уведут

      Говори только о себе, в единственном числе, если собрался oбocpaться.
    2. Turist1996
      Turist1996 Вчера, 20:05
      0
      Вы лично: хоть везде!
  18. Алекс Икс
    Алекс Икс Вчера, 17:18
    +1
    Беспилотник это устройство которое возвращается на базу для повторного использования. То есть несет топливо для обратного пути. Зачем это нужно на таких расстояниях? Одноразовый беспилотник называется ракета, крылатая или не очень.
    1. Turist1996
      Turist1996 Вчера, 20:04
      -1
      Малолетним дебилам это неведомо!
  19. Turist1996
    Turist1996 Вчера, 20:02
    0
    Ясно. "Дайте денюх!"
    Ну либо классический японский "ебл@н". Которому везде Цусима мерещится, а Хиросима с Нагасаки вызывает "позывы" к реваншу!!!
  20. YuZharov42
    YuZharov42 Вчера, 21:41
    0
    А 2040г. полетит то, что ещё не начали проектировать. Вот японцы и предлагают нам программу развития беспилотных ЛА для удара по своим друзьям американцам. А их пугают, чтобы выбить из них денежки на новое вооружение!
  21. Egor53
    Egor53 Вчера, 22:56
    0
    Ну недоумки эти японцы! Строить планы на русское оружие на 20 лет вперед могут только окончательные интеллигенты.