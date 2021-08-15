Талибы вошли в Кабул со всех сторон, американцы продолжают эвакуацию посольства

Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно

Талибан* (движение запрещено в России как террористическое) начал захват Кабула, боевики движения вошли в столицу сразу со всех сторон, утверждает пресс-служба МВД Афганистана.По имеющейся информации, под контролем талибов находятся окраины города, а также районы Калакан, Карабаг, Пагман. Власти сообщают о начавшихся столкновениях правительственных сил и боевиков, в городе слышны звуки перестрелок. При этом сами талибы выступили с заявлением, что не намерены захватывать Кабул силой, а добиваться мирной сдачи города, поскольку он густонаселенный и может пострадать мирное население.- говорится в сообщении движения.В свою очередь в администрации президента Афганистана заверили, что ситуация в столице все еще находится под контролем.На этом фоне продолжается эвакуация посольства США, часть дипломатов из стран Евросоюза переведена в некое "безопасное секретное место", находящееся в Кабуле. В аэропорту афганской столицы скопилась масса народа, стремящегося покинуть страну. Сообщается о сотнях афганцев, желающих улететь, несмотря на обещание талибов "амнистии" всем, кто сотрудничал с американцами.Между тем талибы установили полный контроль за всеми границами с соседними странами, в их руки перешли все пограничные переходы. В воскресенье ими был занят Торхам - самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском.