Военное обозрение
Войти Регистрация

Талибы вошли в Кабул со всех сторон, американцы продолжают эвакуацию посольства

192

Талибан* (движение запрещено в России как террористическое) начал захват Кабула, боевики движения вошли в столицу сразу со всех сторон, утверждает пресс-служба МВД Афганистана.


По имеющейся информации, под контролем талибов находятся окраины города, а также районы Калакан, Карабаг, Пагман. Власти сообщают о начавшихся столкновениях правительственных сил и боевиков, в городе слышны звуки перестрелок. При этом сами талибы выступили с заявлением, что не намерены захватывать Кабул силой, а добиваться мирной сдачи города, поскольку он густонаселенный и может пострадать мирное население.

Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно

- говорится в сообщении движения.

В свою очередь в администрации президента Афганистана заверили, что ситуация в столице все еще находится под контролем.

На этом фоне продолжается эвакуация посольства США, часть дипломатов из стран Евросоюза переведена в некое "безопасное секретное место", находящееся в Кабуле. В аэропорту афганской столицы скопилась масса народа, стремящегося покинуть страну. Сообщается о сотнях афганцев, желающих улететь, несмотря на обещание талибов "амнистии" всем, кто сотрудничал с американцами.

Между тем талибы установили полный контроль за всеми границами с соседними странами, в их руки перешли все пограничные переходы. В воскресенье ими был занят Торхам - самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MoDAfghanistan
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
192 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitroha
    Mitroha Вчера, 12:31
    +18
    Собственно, вот и всё.... Дня три не больше посопротивляются,кмк
    1. -sa-
      -sa- Вчера, 12:35
      +9
      Моментально они успех развили...щас еще кабул возьмут и остатки афганской армии разбегутся кто куда
      1. EwgenyZ
        EwgenyZ Вчера, 13:05
        +14
        Цитата: -sa-
        щас еще кабул возьмут и остатки афганской армии разбегутся кто куда

        Любое, что создается современным "цивилизованным миром" является одноразовым: гаджеты, кумиры, афганская армия......
        1. Комментарий был удален.
          1. EwgenyZ
            EwgenyZ Вчера, 13:41
            +7
            Цитата: -sa-
            Да наверное сложно назвать это армией.ну набрали там из деревень всех подряд за доллары от простых афганских крестьян у которых кроме хижины из глины и тапочек ничего не было до разного сброда симпатизирующего талибам...пока платили,кормили и одевали и охраняли от талибов то они фик с ним служили...а щас им нафик оно надо...разбегаются кто обратно по хижинам а кто к талибам.а у талибов опыт и мотивация до фанатизма,они готовы воевать жестко до последнего патрона и вздоха и до победы

            Дак так оно и есть, наверное. Только тогда это не армия, а ополчение, какое-то. Не сравнить с тем, что мы оставили Афганистану в 89-м году. Только терзает один смутный вопрос: куда делись 88 лярдов за 20 лет "обучения"?
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 13:41
          +1
          Украинская армия...
          1. EwgenyZ
            EwgenyZ Вчера, 13:43
            +3
            Цитата: Андрей Николаевич
            Украинская армия...

            Тоже в копилку благих дел Дяди Сэма.
            1. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич Вчера, 13:49
              +8
              Там такая же ситуация. Набрали чернорабочих, с интеллектом как у мартышек и вперёд. Они хоть и не нобелевские лауреаты,но кушать- то хочется. Плюс нацисты и сброд из добробатов. Остальные- клубнику собирать в Польше,или унитазы мыть по всей Европе. Самые умные,как ни странно- часть западенцов которые давно,вахтой работают на наших буровых в Сибири. Правда они об этом, помалкивают среди своих.. ) хитропопые.....)) И вашим- и нашим...)
        3. Alex777
          Alex777 Вчера, 13:45
          +6
          Цитата: EwgenyZ
          Любое, что создается современным "цивилизованным миром" является одноразовым

          Не скажите. Имущество качественное. Используется умело.
          Но "ценности", которые в последнее время настырно продвигает "Запад", настолько далеко отошли от христианских (мусульманских), что в традиционных обществах они вызывают резкое отторжение.
          А Талибан использует и оружие западное, и беспилотники, и обучение тактике у американцев их бойцы за деньги штатовских налогоплательщиков прошли.
          И в пропаганде, и в агентурной работе талибы взяли все лучшее.
          Но используют в противоположных Западу целях.
          Даже тактически талибы переиграли западных учителей: пока Штаты и бритты собирались ввести войска обратно, талибы ускорились и уже некуда и незачем эти войска вводить. hi
          ЗЫ И судя по тому, как развивается ситуация - никакого сопротивления талибам в отдельно взятом Кабуле уже не будет. Просто незачем его стойко оборонять.
          Нынешнее правительство всю власть протабанило.
          1. EwgenyZ
            EwgenyZ Вчера, 13:53
            +1
            Цитата: Alex777
            Имущество качественное.

            Тут спорить не буду, т.к. не владею вопросом. Хотя, глядя по репортажам о стихийны бедствиях не был бы так уверен...
            А вот современные телефоны, бытовая техника, и т.п. плохо поддаются ремонту, проще купить новое, чем чинить поломку.
            Кстати, архитекторы, строившие башни ВТЦ в Нью-Йорке, утверждали, что их детища выдержат столкновения с несколькими самолетами...
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 14:09
              +2
              Готов ответить. wink

              А вот современные телефоны, бытовая техника, и т.п. плохо поддаются ремонту, проще купить новое, чем чинить поломку.

              Рыночная экономика построена не на экономии ресурсов, а на расширении производства. Поэтому и захват рынков сбыта военной силой (если иначе не получилось) до сих пор практикуется.
              В сухом остатке: производитель телефонов должен ежегодно производство наращивать - инвесторы же прибыть хотят.
              Покупатели должны выкидывать старое, а покупать новое.
              И под воздействием манипулятивной рекламы, и из-за поломок имеющегося (мой вариант).
              Поэтому ремонтопригодность - не выгодна. Вот ее и нет. Так запланировано изначально. Иначе можно разориться.

              Кстати, архитекторы, строившие башни ВТЦ в Нью-Йорке, утверждали, что их детища выдержат столкновения с несколькими самолетами...

              Моя дочь в 2001г училась а архитектурном колледже в километре от ВТЦ. И смотрела на обрушение своими глазами.
              И их преподаватели им, стоящим на улице именно это и говорили.
              Проблема была не в качестве постройки. Я тогда в Астане крупный проект вел. Зам. председателя КГБ KZ на третий день мне сказал, что американцы сами подорвали ВТЦ. Я не поверил.
              А теперь не сомневаюсь в этом. hi
              1. EwgenyZ
                EwgenyZ Вчера, 18:57
                +1
                Цитата: Alex777
                Покупатели должны выкидывать старое, а покупать новое.:

                Это да. Тут идеология потребительства. Но она приводит к плачевным результатам: когда нет возможности "купить новое" (например - новую афганскую армию), а старое не починить, дело "накрывается медным тазом".

                Цитата: Alex777
                Проблема была не в качестве постройки. Я тогда в Астане крупный проект вел. Зам. председателя КГБ KZ на третий день мне сказал, что американцы сами подорвали ВТЦ. Я не поверил.
                А теперь не сомневаюсь в этом. :

                С сомнением отношусь к данной версии, хотя, всё может быть. Просто смотрел док. фильм на NG про то как американские пожарные спасали людей и там, среди прочего, показывали уцелевшие записи пострадавших интерьеров, как-то не впечатлила надежность американской домостроительной промышленности. Кстати, у нас сейчас также начали строить...
          2. isv000
            isv000 Вчера, 13:59
            +1
            Цитата: Alex777
            Не скажите. Имущество качественное. Используется умело.

            Вот это то и смущает. Ещё при начале вывода контингента заметил как аккуратно американцы "списывают" добротную технику "в утиль", вместе со снабжением, оставляя всё на месте. Вот только записку забыли - "Котлеты в холодильнике"... winked
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 16:34
              +1
              Так в Мосуле было.
              24 тысячи бармалеев наступало на 36 в Мосуле и 36 тысяч правительственных войск Ирака разбежались, после того как их офицеры (подготовленные Штатами) получили сверху указание тикать и покинули расположение частей. За офицерами, естественно, рванули рядовые. Все имущество в такой ситуации бросили. 600 000 000 евро наличными остались без охраны. Вот так и появилось ИГ.
              Про Афган я такого пока не слышал. hi
              1. malyvalv
                malyvalv Вчера, 18:23
                +1
                Там всего 800 бармалеев было. И ещё какая то часть местных в Мосуле которые создали вид что город уже захвачен. В том то и прикол.
        4. 210окв
          210окв Вчера, 13:51
          +1
          Это уже как то было.. "Сайгон 1974"...
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 19:03
            +1
            Цитата: 210окв
            Это уже как то было.. "Сайгон 1974"...

            Даже хуже.
      2. Черный_Ватник
        Черный_Ватник Вчера, 13:24
        -1
        остатки афганской армии разбегутся кто куда

        Что значит "кто куда"? В очередную игилу и побегут!
        1. 210окв
          210окв Вчера, 13:53
          0
          Узбеки и таджики к своим попытаются. Ну, а пуштуны, те да-в игилу..
      3. Voletsky
        Voletsky Вчера, 13:44
        +2
        Как бы знамо куда, и потом разбирайся, кто из них просто беженец-дезертир, а кто радикальный-ваххабит
      4. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Вчера, 14:24
        +1
        Подматрасники побежали как крысы с тонущего корабля.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 16:43
          +1
          Уже и "президент" Гани улетел. И не обещал вернуться. laughing
    2. spirit
      spirit Вчера, 12:36
      +12
      Там уже похоже не сопротивляються. Вроде уже президент ведёт переговоры о передаче власти.Сейчас всех дипломатов выпустят с высшими чиновниками и все!город сдадут hi
      1. Pandiurin
        Pandiurin Вчера, 12:52
        +11
        2 spirit

        Уже представители талибов, делегация прибыла в президентский дворец для передачи власти. Представитель правительства сказал что передача власти произойдёт МИРНО (т.е. проправительственные силы не будут оказывать сопротивление) и это произойдёт СЕГОДНЯ.

        По факту талибы прислали делегацию для подписания капитуляции.
        Скорее всего будет предоставлена возможность американцам , британцам, туркам сосредоточится в аэропорте Кабула и выметаться на самолётах в течении оговоренного времени в часах.
        Я думаю дадут 48-72 часа.
        1. А Макаров
          А Макаров Вчера, 13:14
          +3
          Цитата: Pandiurin
          Скорее всего будет предоставлена возможность американцам , британцам, туркам сосредоточится в аэропорте Кабула и выметаться на самолётах в течении оговоренного времени в часах.
          Я думаю дадут 48-72 часа.

          В августе 92-го нашим дали 2 часа на эвакуацию
      2. Дядя Ваня Сусанин
        Дядя Ваня Сусанин Вчера, 13:48
        +3
        Как там у "классика" - "обещать будем все , что угодно, а вешать будем потом"!!!
        1. Ясная
          Ясная Вчера, 16:53
          +3
          Цитата: Дядя Ваня Сусанин
          Как там у "классика" - "обещать будем все , что угодно, а вешать будем потом"!!!

          Как показывает практика не сразу. После осуществления контроля должна сформироваться власть. Кое кто из движения талибов в неё не войдёт и с этим не согласится... и будет немного... пострелять angry в своих единоверцев
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 12:39
      +4
      Бега начались.Видео, на котором американские военные и дипломаты США попросту бегут из афганской столицы по ссылке ниже.
      . Несмотря на ранее сделанные Пентагоном заявления о том, что американские войска, всё ещё находящиеся в Афганистане, будут обеспечивать защиту Кабула до последнего, появилось видео, на котором американские военные и дипломаты США попросту бегут из афганской столицы.

      На представленных видеокадрах можно увидеть эвакуацию американских военных и дипломатов из здания посольства США в Кабуле. Эвакуация началась после того, как сегодня ночью талибы задействовали артиллерию для нанесения ударов по нескольким районам афганской столице, продемонстрировав свою готовность взять под контроль Кабул в течение ближайших суток.


      .Известно о том, что эвакуация американских военных и дипломатов, а речь, фактически. идёт о бегстве, осуществляется вертолётами CH-47, поскольку на данный момент существует угроза для последнего гражданского аэропорта Афганистана попасть под удары талибов.

      https://avia.pro/news/begstvo-amerikanskih-voennyh-iz-osazhdyonnogo-kabula-popalo-na-video
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 12:44
        +2
        Талибы вошли в Кабул со всех сторон, американцы продолжают эвакуацию посольства

        Да пофиг , параллельно на американцев и иже с ними yes

        Беспокоит как дело обстоит с нашим дип.представительством , и как обеспечена безопасность наших граждан в Кабуле...

        Хоть талибы и заверяли , что гарантируют полную безопасность и неприкосновенность нашему дип.представительству , и гражданам РФ - НО ВСЁ ЖЕ...
        1. Pytnik
          Pytnik Вчера, 12:47
          +7
          В сторону Афганистана идет борт СЛО Россия - Ту -204 ....
        2. isv000
          isv000 Вчера, 13:29
          +3
          Цитата: ПиК
          Хоть талибы и заверяли , что гарантируют полную безопасность и неприкосновенность нашему дип.представительству , и гражданам РФ - НО ВСЁ ЖЕ...

          Думаю, если что то пойдёт не по плану с нашим посольством, что вряд ли, "цивилизованный" мир не сильно будет против действий ВКС России...
          1. ПиК
            ПиК Вчера, 13:34
            +3
            Цитата: isv000
            Думаю, если что то пойдёт не по плану с нашим посольством, что вряд ли, "цивилизованный" мир не сильно будет против действий ВКС России...


            Против то он возможно и не будет , но ...

            Во-первых             , нас вариант , когда "что-то не так пойдёт" категорически не устраивает...
            Во-вторых , даже при полностью правомерном использовании силы , нам припишут какую-нибудь - "Чрезмерое её использование"...

            Они по другому не могут request , они так устроены...
      2. Region-25.rus
        Region-25.rus Вчера, 14:48
        +2
        Видео, на котором американские военные и дипломаты США попросту бегут из афганской столицы
        напомнило -

        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Вчера, 14:54
          +1
          Цитата: Region-25.rus
          Видео, на котором американские военные и дипломаты США попросту бегут из афганской столицы
          напомнило -



          Первое фото - эвакуация из посольства США в Сайгоне.
          Второе фото - эвакуация из посольства США в Кабуле.


          1. Region-25.rus
            Region-25.rus Вчера, 14:55
            +1
            я же говорю - "де жа вю"))
          2. Александр романов
            Александр романов Вчера, 15:41
            0
            президент США Джо Байден в июле сказал-

            Ни при каких обстоятельствах вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединенных Штатов в Афганистане
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Вчера, 16:32
              0
              Цитата: Александр романов
              президент США Джо Байден в июле сказал-

              Ни при каких обстоятельствах вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединенных Штатов в Афганистане


              Надеялись убежать так быстро,что никто не увидел бы и не стал свидетелем подобных сцен? laughing Смех смехом,а кучу навалили приличную американцы в Центральной Азии причем для всех граничащих с Афганом сразу от Пакистана и Китая до стран Средней Азии.И как это все разгребать?
    4. paul3390
      paul3390 Вчера, 12:44
      +10
      Мда... Судьба американского творения, на которое они 20 лет потратили - весьма поучительна..
      1. ASAD
        ASAD Вчера, 13:10
        +4
        Ну не шмогли!
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 13:10
        0
        Цитата: paul3390
        Мда... Судьба американского творения, на которое они 20 лет потратили - весьма поучительна..

        Именно поэтому везде боятся человека с ружьём.
        1. paul3390
          paul3390 Вчера, 13:12
          +7
          "Владение оружием - это не право, это обязанность свободного человека.. Ибо только оно и делает его свободным." (c)
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 13:15
            -1
            Цитата: paul3390
            "Владение оружием - это не право, это обязанность свободного человека.. Ибо только оно и делает его свободным..." (c)

            ...в действиях по отношению к тем, кто его не имеет? wassat
            1. paul3390
              paul3390 Вчера, 13:17
              +4
              Нет. В действиях по отношению к тем, кто его тоже имеет. И хочет им воспользоваться по своим корыстным интересам. А те, кто оружия не имеет - никаких действий предпринять не могут по определению.
      3. 30 вис
        30 вис Вчера, 13:18
        0
        Цитата: paul3390
        Мда... Судьба американского творения, на которое они 20 лет потратили - весьма поучительна..

        А так же гигантская сумма денег вбуханная в прорву .

        Война в Афганистане стоила США почти $1 трлн
        1. Mitroha
          Mitroha Вчера, 14:21
          +2
          Цитата: 30 вис
          Война в Афганистане стоила США почти $1 трлн

          Думаю,что герычем все отбито втройне за 20 лет
      4. venik
        venik Вчера, 13:22
        +2
        Цитата: paul3390
        Мда... Судьба американского творения, на которое они 20 лет потратили - весьма поучительна..

        ========
        А - и естественно, потому, что все эти 20 лет они занимались, главным образом укреплением наркотрафика в Россию и бывшие советские республики (для дестабилизации ситуации - ибо именно это и есть их ГЛАВНАЯ цель), а не тем, что "декларировали" (всякие там якобы "демократии" и якобы "свободы").....
      5. Gato
        Gato Вчера, 13:26
        +3
        Судьба американского творения, на которое они 20 лет потратили - весьма поучительна.

        Это было поучительно еще со времен Южного Вьетнама. Но продолжу вашу мысль - судьба этого, теперь уже бывшего, правительства Афганистана поучительна для всех американских марионеток. История никого ничему не учит, а лупит палкой по голове. Но через голову доходит плохо - поэтому вот так, пинком под зад.
      6. Cron
        Cron Вчера, 13:32
        +1
        Цитата: paul3390
        Мда... Судьба американского творения, на которое они 20 лет потратили - весьма поучительна..

        Людей простых жалко. Никто не ожидал же они так быстро сдристнут из страны. И про правительственные войска говорили, что они хорошо обучены и способны дать отпор врагу. В итоге всех кинули
      7. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 13:38
        +3
        Самое прикольное, в Афгантстане сошлись два творения США .Одно позднее а другое раннее.
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Вчера, 13:41
          +1
          "Победила дружба!"(с)
    5. Монтажник
      Монтажник Вчера, 13:39
      0
      Вряд ли, пока америкосы не уйдут ( по крайней мере большая часть) весь не займут.
    6. 30 вис
      30 вис Вчера, 13:45
      0
      Талибан* заявил о взятии под контроль всей территории Афганистана
      Иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения, заявили талибы*

      WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4401652/
    7. Маз
      Маз Вчера, 14:46
      +7

      Тут даже добавить нечего, а если вспомнить израильские удары из под тишка в Сирии в спину, и спонсорство "и г и л" вплоть до поставки М-16 и прочего сопутствующего, то уважения к афганцам прибавляется. Пусть путь не очень приятный и весьма кровавый, но это их путь и их выбор.
      15 августа. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ведет в настоящее время переговоры в президентском дворце в Кабуле. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. По поступающей из Кабула информации, передача власти может произойти уже 15 августа.

      Кроме того, как информировала президентская канцелярия, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.

      Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем". Он заверил жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.

      Со своей стороны талибы призвали банки и госучреждения работать в обычном режиме, а жителей - из соображений безопасности не покидать свои дома, пообещав, что никому не будут мстить и амнистируют всех, кто служит при нынешней кабульской администрации.
      1. Avior
        Avior Вчера, 17:27
        +1
        Это памятник Сергею Мальцину (в прессе ошибочно пишут Малыгину)- вероятно, единственный оставшийся в Афганистане
        Остальные снесли
        У самого въезда с северной стороны небольшой пятачок земли, уровень символизма которого трудно оценить привычными мерками. На внушительном памятном камне, торчащем из сугроба, имя Сергея Малыгина, погибшего в 1985 году. Он пал не от пули и не от афганского кинжала. Ценой своей жизни Сергей спас десятки местных ребятишек. В итоге, когда советские памятники разрушались бульдозерами, этот камень не тронули. Более того — он до сих пор находится под усиленной охраной, в которой, кажется, нет необходимости. Афганцы сожалеют о гибели чужого солдата, которого при жизни считали захватчиком и оккупантом.....он выводил из тоннеля свой грузовик, когда заметил, что прямо на него несется автобус. Внутри и даже на крыше десятки афганцев, в основном дети. В случае столкновения автобус мог рухнуть в пропасть, но солдат направил свой грузовик в стену отвесной скалы. Шансов выжить у него не было, он отчетливо должен был понимать, что это последние секунды его жизни. Машина разбилась вдребезги, но дети в автобусе не пострадали. Памятник установлен точно на месте гибели Сергея.

        Так что не стоит торопиться делать глобальные выводы из существования этого памятника
        hi
    8. Seal
      Seal Вчера, 14:55
      +1
      А ЦРУ еще позавчера трындели "Талибану потребуется 90 суток"; "Талибану потребуется 90 суток".
      Кстати, еще в июле многие СМИ писали о том, что :
      Пока боевики движения «Талибан» ведут боевые действия против армии Афганистана, в стране набирают силы ячейки другой террористической группировки – «Исламское государство» (ИГ).Боевики ИГ пользуются создавшимся в Афганистане военно-политическим вакуумом, который возник после вывода из страны контингента НАТО. Пока афганское правительство и его противники заняты войной друг с другом, ИГ перебрасывает в регион новые силы. По ряду сообщений арабоязычных СМИ, в Афганистане укрылись многие главари ИГ, сбежавшие из Ирака и Сирии. Ряд сирийских изданий прямо заявляют, что в эвакуации особо опасных террористов с Ближнего Востока были задействованы силы ЦРУ и армии США.

      Беглые террористы ИГ создали в Афганистане новый филиал своей группировки, так называемый «Вилайет Хорасан Исламского государства». Они укрепились в отдалённых районах Афганистана и копят силы для нового наступления. Только за вторую половину июня боевики ИГ совершили более 20 дерзких нападений, хотя до тех пор не давали о себе знать в течение долгого времени. Жертвами террористов стали 50 человек, как солдат афганской армии, так и боевиков «Талибана».

      Так, что там в Афгане с ИГИЛом ? Ушел в тину ? Надолго-ли ? Или ИГИЛ таки понял, что Талибан все-же круче ?
      1. vladcub
        vladcub Вчера, 15:10
        0
        "Талибан всё же круче" это будет интересно: как они будут уживаться вместе
    9. RealPilot
      RealPilot Вчера, 15:05
      0
      моджахеды Исламского Эмирата

      Ага... Новый "бренд" в рядах бармалеев вырисовывается!

      Из "Исламской республики" в "эмират" переименовывается страна. С соответствующим содержанием. "Исламское государство", то есть ИГИЛ, уже было, это название занято... Не так и много комбинаций осталось!
    10. SSR
      SSR Вчера, 15:12
      +1
      Цитата: Mitroha
      Собственно, вот и всё.... Дня три не больше посопротивляются,кмк

      Может хоть теперь мир и порядок там появятся?
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 12:33
    +10
    Пока по аэропорту стрелять не начнут, все у них "под контролем" будет. Ох уж эти полосатолухие... Так что вводить свои 5000 морпехов они уже, скорее всего, опоздали... wassat
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 12:41
      +21
      Цитата: Горный стрелок
      Так что вводить свои 5000 морпехов они уже, скорее всего, опоздали

      А уж как эти 5000 обрадовались! )))
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 13:06
        +2
        Цитата: Егоза
        А уж как эти 5000 обрадовались!

        Окончательно могут радоваться только тогда , как дадут полный "Отбой" этой операции.

        Ведь к их(пятитысячного кконтингента) глубочайшему сожалению и прискорбию , командование армии США и политическое руководство может сработать по-инерции , не вполне осознавая что реально там происходит , и бросить их в такой замес и развес , в котором американцы давно не бывали.
        1. isv000
          isv000 Вчера, 13:33
          +1
          Цитата: ПиК
          бросить их в такой замес и развес , в котором американцы давно не бывали.

          Иногда помогает только хирургия... Может быть крутой замес поможет осознать им что они такие же смертные, и что в походе на Россию не всё будет так радужно... hi
      2. venik
        venik Вчера, 13:53
        +2
        Цитата: Егоза
        А уж как эти 5000 обрадовались! )))

        ========
        good Оно и понятно! Кто ж обрадуется перспективе лететь в "мышеловку"?!
        Тем более, что "янки" - они "храбрые" только тога, когда имеют 10-кратное превосходство над противником!drinks
  3. Machete
    Machete Вчера, 12:34
    +2
    Пишут со ссылкой на власти страны, что Кабул сдадут без боя.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 12:35
    +13
    Тут уже время идет на часы,бородатые прибыли в Президентский дворец на переговоры!Попахивает капитуляцией.Кстати одуван встрял в Кабуле.От него интересней репортажи.
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 12:49
      +2
      Одуван ,это кто?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 12:54
        +2
        Варламов,но как он сказал что вроде удалось час назад свалить последним самолетом из Кабула.
        1. ASAD
          ASAD Вчера, 12:57
          -2
          Спасибо,надо подписаться .
        2. Vol4ara
          Vol4ara Вчера, 13:03
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Варламов,но как он сказал что вроде удалось час назад свалить последним самолетом из Кабула.

          И как там с социальной застройкой? :D
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 13:17
            +2
            Речки используются для слива нечистот,воды не видно из за пластикового мусора,но паники нет .Достали дети,наркоманы и беженцы! laughing А так все ждут мира и бородатых.
          2. ПиК
            ПиК Вчера, 13:22
            0
            Цитата: Vol4ara

            И как там с социальной застройкой? :D


            Зная кто такой Варламов , и какую линию он гнёт - однозначно , в Афганистане ВСЁ лучше чем у нас yes
            1. Vol4ara
              Vol4ara Вчера, 14:50
              -1
              Цитата: ПиК
              Цитата: Vol4ara

              И как там с социальной застройкой? :D


              Зная кто такой Варламов , и какую линию он гнёт - однозначно , в Афганистане ВСЁ лучше чем у нас yes

              Варламов конечно либерал, которых принято хулить, особенно здесь. Но с точки зрения не политика, но урбаниста его слова очень правильны. Или вы хотите сказать , что человейники типа девяткино или мурино это то будущее которое мы заслужили ?
              1. ПиК
                ПиК Вчера, 14:54
                +3
                Цитата: Vol4ara
                Варламов конечно либерал, которых принято хулить, особенно здесь. Но с точки зрения не политика, но урбаниста его слова очень правильны.


                stop stop stop Пусть для начала определится - мальчик он или девочка политик или урбанист...
                И тогда его никто не будет хулить yes
                1. Vol4ara
                  Vol4ara Вчера, 14:55
                  -2
                  Цитата: ПиК
                  Цитата: Vol4ara
                  Варламов конечно либерал, которых принято хулить, особенно здесь. Но с точки зрения не политика, но урбаниста его слова очень правильны.


                  stop stop stop Пусть для начала определится - мальчик он или девочка политик или урбанист...
                  И тогда его никто не будет хулить yes yes

                  В первом он, я думаю, никогда и не сомневался. А 2 других пункта не взаимоисключающие
                  1. ПиК
                    ПиК Вчера, 15:07
                    +1
                    Цитата: Vol4ara

                    В первом он, я думаю, никогда и не сомневался.

                    Кто их (Вас ???) либералов знает ? request

                    Это же ими пропагандируются подобные "ценности"...
        3. ПиК
          ПиК Вчера, 13:17
          +5
          Цитата: tralflot1832
          Варламов


          Этот не тот Варламов , который верещал , что не будет прививаться от короны "Путинской отравой" , а будет ждать " правильную демократическую вакцину" , но спешно затем уколовшийся "Спутником" и с гордостью об этом написавший ?

          Точно - "одуван" yes

          Таких называют - Д Е М Ш И З А fool
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 13:19
            +2
            В Кабуле чуть бородатые не привили! lol
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 13:33
            -1
            Пока на ПЦР свежих летает!Улетел,ыотки из люмика скинул.В Кабульском аэропорту металлома,на отстое стоит,море!!!
            1. ПиК
              ПиК Вчера, 13:42
              0
              Цитата: tralflot1832
              В Кабульском аэропорту металлома,на отстое стоит,море!!!


              Вот пусть проамеровская прослойка-прокладка и изобразит из металлолома - "Побег из курятника" yes



              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 13:44
                0
                Жить захотят,и на одном двигателе улетят.
                1. ПиК
                  ПиК Вчера, 13:47
                  +3
                  Цитата: tralflot1832
                  Жить захотят,и на одном двигателе улетят.

    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 12:53
      +8
      Цитата: tralflot1832
      Попахивает капитуляцией

      Уже все - Кабул не обстреливают, сдаются без боя. Идут переговоры о входе талибана в Кабул, Президент складывает полномочия ...Усё !
    3. isv000
      isv000 Вчера, 13:44
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Тут уже время идет на часы,бородатые прибыли в Президентский дворец

      После нашего выхода Наджибулла ещё три года резвился, а тут время взятия страны равно времени покрытия расстояний... Любопытно, когда полосатики отвалят от Кукуева, темпы сохранятся? laughing
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 14:02
        +2
        Цитата: isv000
        Любопытно, когда полосатики отвалят от Кукуева, темпы сохранятся?


        ТАМ , всё произойдёт значительно быстрее , В РАЗЫ yes , в Малороссии масса наших людей. Запуганных , забитых , дезоорентированных - но НАШИХ.

        Они поднимутся yes
        1. isv000
          isv000 Вчера, 14:09
          +1
          Цитата: ПиК
          Они поднимутся

          Исторический факт вспомнил: во время рейда Ковпака по вражьим тылам натолкнулись на чешский батальон. На тайных переговорах командир чехов сказал, что он не может ни воевать с нами ни пропустить, поэтому сделает вид что наших нет. Ночью батальон расступился и, пропустив колонну сомкнулся... hi
          1. ПиК
            ПиК Вчера, 14:16
            +4
            Цитата: isv000
            Исторический факт вспомнил: во время рейда Ковпака по вражьим тылам натолкнулись на чешский батальон.

            На словацкий батальон yes

            Чешских подразделений на стороне гитлеровской Германии , на сколько помню не существовало , поскольку сама Чехия де-факто была включена в состав Рейха как - " Протекторат Чехия и Моравия" , и только Словакия формально имела собственные ВС , которые немцы пытались задействовать на Восточном фронте и в борьбе с партизанами.
            Но в обоих случаях , весьма не успешно...

            А в остальном так , как вы описали yes
            1. isv000
              isv000 Вчера, 14:37
              0
              Цитата: ПиК
              Чешских подразделений на стороне гитлеровской Германии , на сколько помню не существовало

              Вооружённые силы протектора имели в своем составе 12 батальонов по 480-500 человек в каждом.
              Кроме того, чехи воевали в войсках СС.
              https://topwar.ru/22187-chehoslovackie-formirovaniya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html
              hi
              1. ПиК
                ПиК Вчера, 14:44
                +1
                Цитата: isv000
                Вооружённые силы протектора имели в своем составе 12 батальонов по 480-500 человек в каждом.
                Кроме того, чехи воевали в войсках СС.

                Не буду вдаваться в казуистику , но СС это чисто немецкая тема , и "чешскими" эти формирования можно называть только по нац.признаку ЛС , да и упомянутые 12 батальонов , фактически в составе вермахта , тоже "чешскими" назвать трудно.
                1. isv000
                  isv000 Вчера, 14:47
                  +1
                  Цитата: ПиК
                  о СС это чисто немецкая тема , и "чешскими" эти формирования можно называть только по нац.признаку ЛС

                  Название дивизий СС было "Богемия и Моравия", "Лютцов" и полк "Брискен", языки общения чешский и немецкий. hi
                  1. ПиК
                    ПиК Вчера, 14:51
                    0
                    Цитата: isv000
                    Название дивизии СС было "Богемия и Моравия", языки общения чешский и немецкий

                    И то , такое "двуязычие" , это лишь вынужденная мера для обеспечения понимания команд личным составом из чехов-колаборантов , отдаваемых офицерами-немцами.
                    1. isv000
                      isv000 Вчера, 14:53
                      0
                      Ничего. Только то что чешские части существовали и командовал ими чешский бригадный генерал. Основу командования так же составлял чешский офицерский корпус... wink
  5. DenVB
    DenVB Вчера, 12:35
    +16
    От трех до шести месяцев, говорили они...
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 13:00
      +6
      Цитата: DenVB
      От трех до шести месяцев, говорили они..

      Мы 100500 лярдов долларов вложили в подготовку афганской армии, говорили они...
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 13:56
        +1
        Цитата: Горный стрелок
        Мы 100500 лярдов долларов вложили в подготовку афганской армии, говорили они...


        Кто б самим мерикакосам мозга бы вложил , хоть на одну трилионную часть от этой суммы...
    2. venik
      venik Вчера, 14:35
      +1
      Цитата: DenVB
      От трех до шести месяцев, говорили они...

      ========
      Как всегда - прогнозы, как в Метеоцентре.....
      Навеяло.... Анекдот:
      "ВВП, распекает руководство Гидрометцентра:
      - Какова вероятность ваших прогнозов погоды?
      - 45%!
      - Вы, что дети малые? Всему учить надо? Прогнозируйте "все - наоборот" и будет 55%!!!...."
      lol
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 15:14
        +2
        Цитата: venik
        Как всегда - прогнозы, как в Метеоцентре.....
        Навеяло.... Анекдот:
        "ВВП, распекает руководство Гидрометцентра:
        - Какова вероятность ваших прогнозов погоды?
        - 45%!
        - Вы, что дети малые? Всему учить надо? Прогнозируйте "все - наоборот" и будет 55%!!!...."


        Это анекдот о Иосифе Виссарионовиче , и между прочим говорят , что такой разговор у него действительно состоялся с метеорологами , и как видите , он продемонстрировал незаурядное чувство юмора , весьма изящно "попустив" их за неточность прогнозов ...
        1. venik
          venik Вчера, 15:35
          0
          Цитата: ПиК
          Это анекдот о Иосифе Виссарионовиче

          =======
          "...Очень может быть...." (х/ф "Начальник Чукотки")....
          ----------
          Цитата: ПиК
          как видите , он продемонстрировал незаурядное чувство юмора

          =======
          Вот уж в этом - нет ни малейших сомнений! Про весьма своеобразный юмор Сталина - легенды ходят! Что-то - вымысел, но что-то и ПРАВДА! drinks
          1. ПиК
            ПиК Вчера, 15:42
            +1
            Цитата: venik
            Про весьма своеобразный юмор Сталина - легенды ходят!


            Умел Человек , когда это было необходимо , мыслить нестандартно yes
            1. venik
              venik Вчера, 20:18
              0
              Цитата: ПиК
              Умел Человек когда это было необходимо , мыслить нестандартно

              ======
              Возможно, именно эта способность, хотя-бы отчасти помогла стать ему тем, кем он СТАЛ!
    3. Falx
      Falx Вчера, 15:07
      0
      От трех до шести месяцев ПОСЛЕ ухода американцев. а только до этого ещё две недели....
  6. Цой
    Цой Вчера, 12:36
    +4
    Чет 90 дней прогноза не сбылись. Да и 30 тоже.
    1. tatarin1972
      tatarin1972 Вчера, 13:44
      +2
      " Не долго старушка ломалась, в умелых гусарских руках..."
  7. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 12:38
    -13
    Безоговорочно поддерживаю талибов. Правительство Афганистана это марионетки США. Аллах акбар, - вперед, братья! Белорусы и все советские люди желают вам победы в борьбе с Абсолютным Злом - Америкой. Терроризм не возникает просто так, это всегда ОТВЕТ на подавление и угнетение людей.
    1. DenVB
      DenVB Вчера, 12:43
      +16
      Поддерживать их я бы не стал, дикари еще те. Но некое чувство торжества справедливости присутствует.
      1. -sa-
        -sa- Вчера, 12:56
        +5
        Есть такое чувство,но как бы не пришлось нам потом с талибами столкнуться.американцы не дураки и наверняка последствия своего ухода хорошо просчитали,спрогнозировали и рассмотрели со всех сторон.столько оружия и техники достанется фанатикам и столько обученных американцами солдат и всё у россии под боком как бомба которая в любой момент может взорваться.а начнись чего на таджико афганской границе так сша скажут нам и всему мировому сообществу мол а мы то причем?мы технику и оружие вашим врагам талибам не поставляли,мы хорошие!мир!дружба!жвачка!кока кола!
        1. tatarin1972
          tatarin1972 Вчера, 13:33
          0
          Тут нужно опасаться ИГИЛ, те как раз заточены на нас, а с талибами у них нейтралитет, те не трогают ИГИЛ, ИГИЛ не воюет в Афганистане с талибами. Сами талибы с нами воевать не будут, но будут поддерживать игиловцев.
      2. SanichSan
        SanichSan Вчера, 16:58
        0
        Цитата: DenVB
        Поддерживать их я бы не стал, дикари еще те.

        талибы дикари??? belay
        давайте ка проанализируем факты. талибов поддержало почти все население Афганистана. провинции сдаются без боя. почему? они так невыносимо любят шариат? просто то что предлагают талибы значительно лучше чем то что в стране устроили американские марионетки засевшие в Кабуле.
        занятно, для тех кто живет в Афганистане талибы не дикари, а те что в Кабуле засели - зверье жить не достойное. задумайтесь, может людям на месте виднее, а вы жертва пропаганды?
        1. DenVB
          DenVB Вчера, 17:48
          0
          Цитата: SanichSan
          провинции сдаются без боя. почему?

          Я не знаю.

          Цитата: SanichSan
          просто то что предлагают талибы значительно лучше

          Всегда завидовал тем, у кого на любой вопрос есть простой ответ.

          А если подумать, у талибов проглядываются и плюсы, и минусы, если смотреть глазами афганцев. Плюс - наведут жестокий порядок. Минус - не всем нравится жить по талибскому идеалу, то есть по шариату.
          1. SanichSan
            SanichSan Вчера, 18:11
            0
            Цитата: DenVB
            Всегда завидовал тем, у кого на любой вопрос есть простой ответ.

            да где же он простой? для того чтоб дать такой ответ нужно историю знать, например Вьетнамской войны. нужно проанализировать и увидеть большое количество параллелей. как видите очень немногие могут дать хоть какой-то ответ на вопрос wink
            Цитата: DenVB
            А если подумать, у талибов проглядываются и плюсы, и минусы, если смотреть глазами афганцев.

            не совсем так. дело не в плюсах и минусах. дело в том что Афганистан больше не хочет кормить Кабул, к тому же проамериканский. то есть ситуация не такая что одни чуть получше, а другие как-то надоели. вопрос в том помрут, те кто не в Кабуле живет, с голоду в этом году или не помрут.
            верно, талибы обещают закон и наведение порядка и как вы можете убедиться на практике, для подавляющего количества афганцев вполне нормально заплатить за это свободами и правами кучки упырей сидящих в Кабуле. request
            как думаете, кто большее зло, Талибан, или правительство которое довело страну до того что местное население предпочитает вступить в Талибан?
            1. DenVB
              DenVB Вчера, 19:22
              0
              Цитата: SanichSan
              вопрос в том помрут, те кто не в Кабуле живет, с голоду в этом году или не помрут.

              Я не слышал, чтобы там стояла проблема повального голода.

              Цитата: SanichSan
              местное население предпочитает вступить в Талибан?

              С чего вы взяли? Никуда оно не вступает.
              1. SanichSan
                SanichSan Вчера, 21:19
                0
                Цитата: DenVB
                Я не слышал, чтобы там стояла проблема повального голода.

                в прошлом году прямо о голоде говорили.
                Цитата: DenVB
                С чего вы взяли? Никуда оно не вступает.

                объективная реальность. или вы думаете что Кабул сейчас окружили инопланетяне прибывшие с Нибиру? belay а может всё-таки афганцы? не? what
                1. DenVB
                  DenVB Вчера, 21:29
                  0
                  Цитата: SanichSan
                  в прошлом году прямо о голоде говорили.

                  Они всегда о нем говорят. Помощь же нужно выпрашивать. Я в репортажах не вижу изможденных лиц.

                  Цитата: SanichSan
                  или вы думаете что Кабул сейчас окружили инопланетяне прибывшие с Нибиру?

                  Насколько я знаю, численность Талибана оценивается в 100 тысяч. И то, возможно, преувеличено (надо же как-то оправдывать такой разгром). Население Афганистана под 40 миллионов уже. Кто там куда вступает, кто кого окружил - это дело темное.
                  1. SanichSan
                    SanichSan Вчера, 22:08
                    0
                    Цитата: DenVB
                    Они всегда о нем говорят. Помощь же нужно выпрашивать. Я в репортажах не вижу изможденных лиц.

                    ну вон в прошлом году показывали и изможденные лица и кишлаки где как в Африке что на земле нашли то и съели, а учитывая засуху находилось не много. а те которых сейчас показывают так с чего бы им худыми быть когда они одну за другой базы военные с складами берут wink
                    Цитата: DenVB
                    Население Афганистана под 40 миллионов уже. Кто там куда вступает, кто кого окружил - это дело темное.

                    ну это то более чем очевидно! yes всем же видно кто кому вломил при том что вооружены талибы хуже и поддержки авиации нет.
                    кстати, а где адепты идеи того что контроль воздуха обеспечивает победу? вот наглядный пример того что нет bully
                    1. DenVB
                      DenVB Вчера, 22:10
                      0
                      Цитата: SanichSan
                      ну это то более чем очевидно!

                      Ну хорошо, раз очевидно, пусть.
    2. ASAD
      ASAD Вчера, 12:51
      +7
      Слетайте к братанам в гости ,поддержите так сказать морально!
    3. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Вчера, 13:31
      0
      Вы сейчас уголовную статью с пола подняли...DocX2032. Оправдание терроризма.
  8. Undecim
    Undecim Вчера, 12:43
    +10
    Талибан* (движение запрещено в России как террористическое)

    Рефрен о "запрещенном в России" выглядит в создавшейся ситуации маразматическим. Так скоро придется писать "Афганистан, запрещенный в России".
    1. DenVB
      DenVB Вчера, 13:01
      +3
      Цитата: Undecim
      Рефрен о "запрещенном в России" выглядит в создавшейся ситуации маразматическим.

      Да эти рефрены всегда выглядели идиотскими. Разве есть какой-то закон, который заставляет так писать?

      Цитата: Undecim
      Так скоро придется писать "Афганистан, запрещенный в России".

      Террористическое правительство Афганистана, запрещенное в России.
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 13:12
        +6
        Цитата: DenVB
        Да эти рефрены всегда выглядели идиотскими. Разве есть какой-то закон, который заставляет так писать?

        Если этой записи нет - можно считать это пропагандой движения. Любого.... А это в свою очередь наказуемо вплоть до уголовки
      2. SanichSan
        SanichSan Вчера, 17:02
        0
        Цитата: DenVB
        Террористическое правительство Афганистана, запрещенное в России.

        что-то не похоже чтоб к этому шло. наше то посольство вроде как лыжи не смазывает в отличии от американцев и британцев wink
    2. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 13:10
      +3
      Цитата: Undecim
      Талибан* (движение запрещено в России как террористическое)

      Рефрен о "запрещенном в России" выглядит в создавшейся ситуации маразматическим. Так скоро придется писать "Афганистан, запрещенный в России".


      Ну вообще-то они не только в России но и в ООН имеют ярлычок принадлежности к террористам. Понятно что статус этот они переросли. Но вот так вот просто переводить их в белых пушистых нельзя.
      Потому что радикализма там много, талибан разношёрстный там разного спектра есть от политиков до настоящих террористов.
      Поэтому они должны проявить себя какими то политическими шагами.

      Т.е. всем понятно что переход в статус политической организации, но пока никто об этом не говорит потому что рано и неправильно.

      По крайней мере рано по двум причинам :
      1. Политический маркетинг. Начать подвижки в этом вопросе это снизить стоимость такого признания, а оно очень дорогого стоит. В плане отказа от радикализма от талибов можно требовать, довольно много.
      2. Пересмотр отношения к талибам в то время когда уйдёт признанное в ООН правительство (проамериканское) и у власти по факту будут талибы. Это будет более правильно с точки зрения международной политики (не было поддержки сил действующих против официальной власти) и с гуманитарной точки зрения тоже будет правильно контакты с талибами, которые будут у власти по факту это оправдано т.к. решает вопросы с проблемами населения.
      1. Простой
        Простой Вчера, 15:36
        +1
        Цитата: Pandiurin
        По крайней мере рано по двум причинам :


        Этот головняк сейчас у правительств всех стран , кто хоть как то заинтересован в дальнейшем сотрудничстве с Афганистаном.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 12:46
    +1
    Достаточно пару снарядов на ВПП Кабульского аэропорта и хаос обеспечен.
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 13:15
      +4
      Зачем он талибам? В смысле хаос,они победили ,а лишний геморрой даже им не нужен. Договорились с америкосами,дадут уйти целыми.
  10. donavi49
    donavi49 Вчера, 12:47
    +16
    Все. Президент отрекся от власти и передает ее Талибам прямо сейчас.
    BREAKING — The Afghan president Ghani is relinquishing power and an interim government led by Taliban is formed — Al Arabiya

    Ашраф Гани завершит пребывание на посту президента Афганистана до конца дня.

    Талибы прибыли в президентский дворец в Кабуле.
    Передача власти в Афганистане произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле — телеканал Al Arabiya.

    По всей стране началась капитуляция еще номинальной сохраняющих лояльность воинских частей.



    Талибы пообещали не заходить в посольский квартал и на аэродром несколько дней.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 13:41
      +2
      А Чинук не один и тот же? lol
      1. Alex_You
        Alex_You Вчера, 14:25
        +1
        В Сайгоне Си Найт.
    2. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Вчера, 14:24
      +2
      В чём разница на последних двух фото ?
      Правильно, на фото из Кабула "CH-47 Chinook" уже новой модификации.
      Всё.
  11. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 12:50
    -16
    Кабул официально обратился к РФ о помощи оружия. Но думаю,что пошлють нашего "брата" на защиту Столицы.....как и в Сирию
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 12:58
      +1
      Поздно пить боржоми.
    2. SanichSan
      SanichSan Вчера, 17:08
      0
      Цитата: Владислав_2
      Но думаю,что пошлють нашего "брата" на защиту Столицы.....как и в Сирию

      вы только сегодня узнали о том что в Афганистане происходит? про переговоры с талибами в Москве (!) не слышали?
  12. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 12:57
    -19
    Я бы даже приветствовал крепкую диаспору афганцев у нас в Минске. Мусульмане трудолюбивые люди с мощным генофондом. Непьющие и целеустремленные, а не "пихни-повалюся".
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 13:02
      +8
      На ваших глазах одни мусульмане ,,пихнули,, других,и те повалились.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Вчера, 13:50
        0
        Так-то неправильные мусульмане. В тихом Минске нужны парни с горящими глазами и праведным гневом, сжимающие твёрдыми руками знамя Пророка. Наверное.
    2. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 13:10
      +8
      Точно, станочниками на БелАЗ их примут. fool
    3. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Вчера, 13:15
      +8
      Цитата: DocX2032
      Я бы даже приветствовал крепкую диаспору афганцев у нас в Минске. Мусульмане трудолюбивые

      Хотите в Минске проблему с наркотой, эти трудолюбивые думаете бульбу будут выращивать, афганские родственники, друзья мигом наладят новый канал поставок. Не-ет, не надо лучше такого счастья.
    4. Нормаль ок
      Нормаль ок Вчера, 13:17
      +6
      Цитата: DocX2032
      Я бы даже приветствовал крепкую диаспору афганцев у нас в Минске. Мусульмане трудолюбивые люди с мощным генофондом. Непьющие и целеустремленные, а не "пихни-повалюся".

      Они не пьют, они предпочитают натуральные наркотики. А как они любят работать на заводах.... Как увидят завод, так сразу привозят 500-600 кг пластида.
    5. ASAD
      ASAD Вчера, 13:31
      +4
      Эти ,,трудолюбивые,, на вашу жену паранджу оденут,а вас немного подрежут,и от сала с водкой отучат.
  13. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 12:59
    -6
    Цитата: ASAD
    Слетайте к братанам в гости ,поддержите так сказать морально!

    Талибы не жгли Хатынь и не запрещали белорусам летать над ними на курорты. К сожалению мы граничим с безумной Украиной, а не Афганистаном. Впрочем, каждому свое.
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 13:12
      +3
      Талибы не жгли Хатынь и не запрещали белорусам летать над ними на курорты.
      Самолет из АК не собьешь, а на ишаке до Хатыни не доедешь. Элементарно, Ватсон yes
    2. Astra wild2
      Astra wild2 Вчера, 14:56
      0
      ,каждому свое",что-то это напоминает Фашистов
  14. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 13:01
    +2
    часть дипломатов из стран Евросоюза переведена в некое "безопасное секретное место", находящееся в Кабуле
    И где же это?. Вполне возможно, что могли и в российском посольства, - надеясь на обещания талибов, не трогать российских дипломатов!
  15. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 13:05
    +5
    Холст, масло. "Дорога домой"


    Посол США попросил(!!!) талибов не входить в Кабул до тех пор, пока США не завершат эвакуацию, - сообщает New York Times со ссылкой на официального представителя США.
    ----
    Это сейчас " попросил" . Через неделю, когда все закончится, скажут, что " приказал" . вранье - их главный инструмент
    ----
    А где кстати господа, которые с пеной у рта доказывали, что матрасы никогда не выйдут из Афганистана, мол они там поля маковые охраняют и будут там вечно, а если что, напечатают долларов сколько надо и всего делофффф??? wassat
    Ну хоть бы один набрался мужества признать, что ошибся. feel
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 13:18
      +3
      Выпнули американцев ,это конечно замечательно! Но что будут делать тысячи бармалеев? Они ведь только воевать умеют,и деньги им платят за войну?
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Вчера, 13:34
        0
        Хочешь быть человеком? Живи по-человечески...
      2. Avior
        Avior Вчера, 17:35
        0
        Не только
        Талибан- главный поставщик опиума в мире.
    2. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Вчера, 14:19
      +2
      Скорость, скорость... бегства - поражает.
      Американцы явно прогрессируют с годами в этом виде спорта.
      Потом прийдётся территорию посольства США хлоркой засыпать и бульдозерами перекапывать.
      Уж лучше запах хлорки, чем того что там сейчас пованиает.
  16. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:08
    +5
    Мягко стелят, да жестко спать будет. Пока не хотят перед миром свою сущность проявлять.
  17. rocket757
    rocket757 Вчера, 13:14
    +2

    Талибы вошли в Кабул со всех сторон, американцы продолжают эвакуацию посольства
    . Конкретные "пацаны" .... пока там где-то в ООНах и прочих местах заседать будут, они все и всех прихватит. Кого за мягкое, а кого просто пощекочут ....
    Время идёт вскачь, для всех кто там находится.
  18. faterdom
    faterdom Вчера, 13:19
    +3
    "Все идет по плану..." - успокаивал нас знаменитый певец времен перестройки и гласности...
    А теперь вот перестройка не на нашем дворе... Но все идет по плану!
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Вчера, 13:36
      0
      "Чиж и Ко"? Помню. Там ещё про солдатика -самострела песня была...
      1. Сергей Михайлович Карасёв
        Сергей Михайлович Карасёв Вчера, 14:06
        +3
        Не "Чиж & Со", а "ГрОб" (Егор Летов). А про солдатика - да, Чиж.
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Вчера, 14:07
          +1
          Спасибо, за поправку hi
      2. faterdom
        faterdom Вчера, 21:08
        +1
        Не, Чиж - "хочучаю, ажкончаю, чаюкипяченого"...
        А "Все по плану" - Егор Летов, как совершенно верно заметил Сергей Михайлович.
        Прсто еще раз ее послушайте: она к нанешнему Афганистану вполне подходит... Все стремительно летит в тартар, но "все цивилизованное человечество" делает хорошую морд у лица.
  19. Adler77
    Adler77 Вчера, 13:19
    +4
    Думаю, что так или примерно так и было договорено, т.к. даже в текущей ситуации США и нато могли при помощи авиации устроить талибам полный «алахакбар». Но нет, не атакует талибов авиация, молчат дроны…. А что это значит? Что «все украдено до нас» это договорняк. По крайней мере это именно так и выглядит
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 13:28
      0
      Безусловно договорняк, талибам надо какое-то государство создавать . Может американцы санкции не введут!?
  20. Из Томска
    Из Томска Вчера, 13:23
    +5
    афганская армия "по НАТАвским стандартам" развалилась за пару недель.
  21. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 13:28
    -3
    По сути талибы это те же самые советские партизаны, воюющие против захватчиков и коллаборантов. Немцы тоже называли их бандитами и террористами.
  22. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 13:28
    +2
    А что так хило 64 комментария всего?
    Где адепты секты свидетелей Авианосцев и превосходства НАТы? Ау бедолаги wassat
    1. Silver bullet
      Silver bullet Вчера, 13:58
      0
      Один важный совет дипломатам НАТО и их собачёнкам внеблоковым, находящимся в Кабуле
  23. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 13:29
    0
    Талибы, преследуя великие цели, вошли в Кабул со всех сторон, американцы продолжают эвакуацию посольства
    recourse
  24. ximkim
    ximkim Вчера, 13:39
    0
    Да походу Афган-это не паханое поле.
    Ох и развернутся Талибы.
  25. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 13:41
    -8
    Цитата: ASAD
    Эти ,,трудолюбивые,, на вашу жену паранджу оденут,а вас немного подрежут,и от сала с водкой отучат.

    Ислам это мирная религия. В Афганистане больше всего бед было от христиан.
  26. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 13:48
    -6
    А еще талибы мне нравятся внешне как мужчины. Сразу вспоминается Авиценна, Аль-Хорезми и прочие ученые мужи Востока.
    1. Liam
      Liam Вчера, 13:52
      +4
      Цитата: DocX2032
      А еще талибы мне нравятся внешне как мужчины

      У Вас какие-то нетрадиционные вкусы
      1. SanichSan
        SanichSan Вчера, 17:15
        0
        Цитата: Liam
        У Вас какие-то нетрадиционные вкусы

        я бы сказал "канадские". помните историю про канадского сторонника ИГИЛ который оказался непригоден к военной службе и его несколько лет эксплуатировали как Мерлин Монро wassat
    2. Болторез
      Болторез Вчера, 13:53
      +2
      Я бы рекомендовал 290 миллионам

      Да реально сложнее. Летел на Занзибар

      Это из ваших предыдущих комментов- вы мужского пола стало быть belay .
      еще талибы мне нравятся внешне как мужчины.

      Вы тролль или петух?
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Вчера, 14:23
        +2
        Это Бот, коллега...
        1. Болторез
          Болторез Вчера, 14:26
          +1
          Похоже на то. Но если бот- то неплохой.
          1. SanichSan
            SanichSan Вчера, 17:17
            +1
            Цитата: Болторез
            Похоже на то. Но если бот- то неплохой.

            примитивнейший. такого школьник напишет. бот просто постит забитый фразы. в дискуссию не может. лет 7 назад чат боты и то круче были.
      2. Alex_You
        Alex_You Вчера, 14:30
        0
        Ишак наверное...
  27. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 13:54
    -3
    Может с ними - того, отношения официальные завести? А то даже с Украиной какие-то отношения есть, а с приличными афганскими людьми - нету.
  28. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Вчера, 14:06
    +1
    Как при Наджибуле 40 лет назад
    Армия Афганистана комплектовалась следующим образом.
    Окружается рынок, всех мужчин призывного возраста хватают скручивают руки ноги колючкой и штабелями закидывают в урал (как вариант)
    Потом обувают, одевают, учат...
    А ближайшей ночью, эти призывники тикают в свой аул, или просто горы вместе со всей амуницией.
    Кстати...
    40 лет назад вместо денег на рынке они часто использовали камушки разных размеров..
    Сомневаюсь, что что то изменилось с тех пор.
    1. Пленник
      Пленник Вчера, 14:19
      +2
      После нашего ухода Наджибулла около трех лет держался вообще то. what Или даже больше.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Вчера, 14:21
        0
        Цитата: Пленник
        После нашего ухода Наджибулла около трех лет держался вообще то. what Или даже больше.

        Согласен.
  29. Пленник
    Пленник Вчера, 14:18
    +1
    Грамотное решение. Блокировать город и немного подождать, когда приближенные к прежним властям побегут изявлять верноподданические чувства. За это время дипломатические миссии свалят и может даже прихватят некоторых афганских лидеров замечанных в излишнем сотрудничестве с США. Сейчас войди в Кабул так своих потеряют, город разрушат. Восстанавливай потом.
  30. certero
    certero Вчера, 14:30
    0
    Цитата: Adler77
    США и нато могли при помощи авиации устроить талибам полный «алахакбар»

    Откуда по-вашему это самая авиация летать будет?
    1. Adler77
      Adler77 Вчера, 14:44
      0
      А откуда она летала? И куда улетели вертолеты? Чай не Ил2 …. Афганистан в пределах радиуса действия авиабаз нато расположенных за пределами страны
      1. SanichSan
        SanichSan Вчера, 17:23
        0
        Цитата: Adler77
        Афганистан в пределах радиуса действия авиабаз нато расположенных за пределами страны

        дык и летали. даже Б-52 бомбили. по традиции больницу разнесли, да только не помогло. request
  31. Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 14:42
    +2
    Эти сообщения мне напомнили историю 100 дней Наполеона. Сразу"корсиканской чудовище"потом нейтральное:"вошёл в Орлеан" верноподданнические:"в черный ему Париж". Бонопарт в течение 3 дней овладел Францией и талибы овладели всем Афганистаном за3-4 дня
  32. Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 14:48
    0
    Цитата: DocX2032
    По сути талибы это те же самые советские партизаны, воюющие против захватчиков и коллаборантов. Немцы тоже называли их бандитами и террористами.

    Мне почему- то кажется кощунством подобное сравнение
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 17:26
      0
      Цитата: Astra wild2
      Мне почему- то кажется кощунством подобное сравнение

      почему? по тому что талибов ООН террористами признали? по делам то ровно то чем наши партизаны занимали на своей земле. талибы тоже на своей земле и борются с оккупантами. request
  33. Seal
    Seal Вчера, 15:09
    +1
    Цитата: tatarin1972
    ИГИЛ не воюет в Афганистане с талибами
    Писали, что таки воюет.
    https://www.mk.ru/politics/2021/07/09/igil-podnyalo-golovu-posle-nastupleniya-talibov-v-afganistane.html
    Террористы ИГ создали в Афганистане новый филиал своей группировки, так называемый «Вилайет Хорасан Исламского государства». Они укрепились в отдалённых районах Афганистана и копят силы для нового наступления. Только за вторую половину июня боевики ИГ совершили более 20 дерзких нападений, хотя до тех пор не давали о себе знать в течение долгого времени. Жертвами террористов стали 50 человек, как солдат афганской армии, так и боевиков «Талибана».

    Богословы из движения "Талибан" еще 3-4 года тому назад выпустили фетвы против законности существования ИГ и ее идеологии, и назвали борьбу с организацией оправданной, так как она ведется на религиозной почве.
    https://www.interfax.ru/world/606274
    Москва. 31 марта (2018 - сноска моя) . INTERFAX.RU - Афганское радикальное движения "Талибан (запрещено в России) объявило войну "Исламскому государству" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщают в субботу афганские СМИ со ссылкой на заявление талибов.

    В заявлении "Талибан" говорится, что ИГИЛ - "эта группа современных "хариджитов" (вероотступников - ИФ), жестоких безбожников и наемников (...) сеет рознь и вражду (...), пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию Ислам перед миром".
    1. Простой
      Простой Вчера, 16:02
      0
      Цитата: Seal
      В заявлении "Талибан" говорится, что ИГИЛ - "эта группа современных "хариджитов"


      Не могу представить как будет нормально существование государство Афганистан под управлением Талибов. Есть вариант как инструмент против светскогих государств: Иран, Туркменистан, Узбекистан,Таджикистан. Киргизтан и Казахстан.
      1. SanichSan
        SanichSan Вчера, 17:34
        -1
        Цитата: Простой
        Не могу представить как будет нормально существование государство Афганистан под управлением Талибов.

        вон Иран, или Саудовская Аравия где по шариату рубят головы.
        и как выглядит жизнь в СА? например вот так:
        1. Простой
          Простой Вчера, 17:38
          0
          laughing
          Вы серьезно?

          Хотя Талибан просят организации вроде Каритаса и дальше работать в обычном режиме на занятых территориях.
          1. SanichSan
            SanichSan Вчера, 17:47
            +1
            серьезно ли я? вполне wink
            качество жизни зависит не от религии, а от правительства. я вам привел примеры стран где тоже ислам с шариатом и вполне нормально живут. если завяжут с опиатами, что вполне в духе талибов, то вполне смогут жить не хуже чем в СА грамотно воспользовавшись своими недрами и создав промышленность. request
            1. Простой
              Простой Вчера, 17:56
              0
              Движение Талибан - это радикально экстремисская группировка
              это обозначение закрепилось за ними в США, Вликобритании, Западе, России.

              как говорится - флаг в руки при договорах с террорестическими организациями.Завязать с опиатами? А что тогда эта а будет экспортировать?

              Они хотя прежде всего жить по шариату-ну пусь попробуют не заключать договора с неверными laughing .
              1. Seal
                Seal Сегодня, 00:29
                0
                И что ? Мало ли за кем что закрепляют ?? Во времена СССР мы целое государство Израиль признавали "террористическим". И что ?
                Палестинские боевики Ясира Арафата и он сам тоже тоже долгое время для всего Запада были "террористами".
                Ныне Хисболла (Хезболла) для многих "террористическая организация".
                В Сирии куча организаций, которые для нас террористы, а для стран Запада - лучшие друзья.
                Опять же Иран. Что, разве тот режим, который установил в 1979 году аятолла Хомейни чем-то сильно отличался от того, который устанавливают сейчас талибы ?
                И в конце-концов талибы уже управляли Афганистаном. С 1996 по 2001 год. И вот, что удивительно - в период правления талибов Афганистан почти полностью прекратил экспорт наркотиков. Да и собственное потребление внутри страны снизилось до минимальных значений.
                Можно еще отметить, что с нами ( и с СССР и с Россией) талибы не воевали.
                Делегация талибов месяц назад была в Москве, ее принимал Министр иностранных дел Лавров. Талибы дали все нужные заверения о том, что по отношению к нам и ко всему СНГ они будут вести себя хорошо. И в результате ныне все западные посольства в Кабуле стоят на ушах и эвакуируются, а наше как работало, так и работает. И смываться из Кабула не собирается.
  34. gurzuf
    gurzuf Вчера, 15:13
    0
    Остался только один вопрос - талибы так просто отпустят мерикосов или перышки им по выщипывают при эвакуации?
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 17:01
      +1
      Цитата: gurzuf
      Остался только один вопрос - талибы так просто отпустят мерикосов или перышки им по выщипывают при эвакуации?


      Талибы очень быстро подошли к Кабулу застав американцев в позе раскоряка, план эвакуации был провален.

      Дальше пошёл договорняк,
      талибы могли устроить американцам кровавую баню в Кабуле, куча жертв среди посольских служащих в аэропорту, сбитые самолёты на взлёте, захват аэропорта с кучей жертв среди мирняка.
      Зачем это талибам, сейчас они добились того же самого
      Кабул взяли,
      Окупантов выдворили (дали им несколько дней покинуть аэропорт),
      Оружие захватили,
      Президент добровольно отрёкся от власти,
      Полная капитуляция проправительственные сил во всех провинциях (центральная власть пала)
      Талибан частично легитимировался принимали отставку правительства,
      Нет жертв среди своих во время штурма Кабула.
      Получили плюсы в карму как политики а не террористы, разрулили вопрос мирно и цивилизованно, при полной капитуляции и потери власти оппонентами, и бегстве оккупантов.
    2. Rusticolus
      Rusticolus Вчера, 19:29
      0
      Думаю ссыкливые штатники не хило так забашляют талибам по тихому. Лишь бы талибы не подняли полосатые мешки дерьма на вилы.
  35. Летун_64
    Летун_64 Вчера, 23:39
    0
    Между тем талибы установили полный контроль за всеми границами с соседними странами, в их руки перешли все пограничные переходы.

    Самое интересное в этой ситуации - кто ведет талибов, очень грамотное продвижение, есть даже что-то похожее на вторую чеченскую.