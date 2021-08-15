«Штурма Кабула не будет»: Талибы заявили об установлении полного контроля над территорией Афганистана

Штурма афганской столицы не будет, в Кабуле начались переговоры президента Афганистана Ашрафа Гани с представителями движения Талибан* (запрещено в России как террористическое) о передаче власти.В президентском дворце начались переговоры пока еще действующих властей Афганистана и талибов. Посредником выступил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла. Предполагается, что уже сегодня президент Ашраф Гани сложит с себя полномочия и передаст власть талибам. Перед переговорами Гани провел консультации с представителями США и НАТО.В МВД Афганистана подтвердили, что штурма города не будет, передача власти пройдет мирно. После отречения Гани от власти будет сформировано переходное правительство, которое возглавит бывший глава МВД Афганистана Ахмад Джалали. Такую информацию распространяют местные СМИ.Пока в Кабуле идут переговоры, под контроль талибов перешли еще две провинции Бамиан и Каписа. Вместе с городами Бамиан и Махмудраки талибам досталось вооружение, оставленное правительственными войсками. Также боевики захватили крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм, переданную властям американцами в начале июля. Движение Талибан заявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.Между тем Россия инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Афганистану, но признает, что ситуацию уже не исправить.