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«Штурма Кабула не будет»: Талибы заявили об установлении полного контроля над территорией Афганистана

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Штурма афганской столицы не будет, в Кабуле начались переговоры президента Афганистана Ашрафа Гани с представителями движения Талибан* (запрещено в России как террористическое) о передаче власти.


В президентском дворце начались переговоры пока еще действующих властей Афганистана и талибов. Посредником выступил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла. Предполагается, что уже сегодня президент Ашраф Гани сложит с себя полномочия и передаст власть талибам. Перед переговорами Гани провел консультации с представителями США и НАТО.

В МВД Афганистана подтвердили, что штурма города не будет, передача власти пройдет мирно. После отречения Гани от власти будет сформировано переходное правительство, которое возглавит бывший глава МВД Афганистана Ахмад Джалали. Такую информацию распространяют местные СМИ.

Пока в Кабуле идут переговоры, под контроль талибов перешли еще две провинции Бамиан и Каписа. Вместе с городами Бамиан и Махмудраки талибам досталось вооружение, оставленное правительственными войсками. Также боевики захватили крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм, переданную властям американцами в начале июля. Движение Талибан заявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Между тем Россия инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Афганистану, но признает, что ситуацию уже не исправить.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ARG_AFG
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185 комментариев
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  1. Machete
    Machete Вчера, 13:48
    +18
    Очередной пшик с американской помощью и подготовкой чужой армии.

    Теперь будем смотреть что талибам нужно будет дальше в этой жизни. И нам что-то угрожает или нет.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 13:52
      +15
      Цитата: Machete
      Очередной пшик с американской помощью и подготовкой чужой армии.

      ...Сказка ложь да в ней намёк, чубатым молодцам урок... Пора забивать навигатор... yes
      1. Башкирхан
        Башкирхан Вчера, 13:56
        +2
        Хваленая демократия в действии и явная импотенция полосатых в сфере создания государственных институтов на подмандатной территории. Ну а "Т" создают крепкое исламское государство. Надо уважать мнение народа Афганистана.
        1. кредо
          кредо Вчера, 14:05
          +15
          Цитата: Башкирхан
          Хваленая демократия в действии и явная импотенция полосатых в сфере создания государственных институтов на подмандатной территории. Ну а "Т" создают крепкое исламское государство. Надо уважать мнение народа Афганистана.

          Мнение народов Афганистана никто не спрашивал. Кто сильный того мнение и будет главным.
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 14:11
            +15
            А талибы - они тогда кто? Наёмные папуасы с Новой Гвинеи что ли?
            1. Shurik70
              Shurik70 Вчера, 14:51
              +3
              Как уже говорилось - не то, что новые вертолёты купить, даже денег за них афганцы передать не успели.
              Кабул уже сдан. Договорились "полюбовно" - талибы не мешают тем кто хочет эвакуироваться (интересно, КУДА ?), а им не мешают брать контроль над городом
              1. Нормаль ок
                Нормаль ок Вчера, 16:29
                +1
                Цитата: Shurik70
                Договорились "полюбовно" - талибы не мешают тем кто хочет эвакуироваться (интересно, КУДА ?)...

                США выделили 50тыс виз для афганцев работавших на них. Плюс какое-то количество примет Европа. Так же часть беженцев запросила убежище в арабских странах.
            2. voyaka uh
              voyaka uh Вчера, 15:09
              +12
              Талибы - народ пуштуны.
              А север Афганистана населяют тюркские народы Средней Азии.
              Но воевать с пуштунами они испугались.
              1. грохот
                грохот Вчера, 17:30
                +4
                Цитата: voyaka uh
                Но воевать с пуштунами они испугались.


                Не думаю, что это так. Скорее всего, дело в другом.

                Кабульский режим, похоже, воспринимается в стране как коллаборационистский. Он и его американо-европейские хозяева достали всю страну, в том числе и армию, до такой степени, что никто за них умирать не желает.

                Это касается и севера страны. Так зачем тюркам мешать пуштунами, раз те взялись сделать самую грязную, опасную и неблагодарную работу? Никаких непреодолимых противоречий между ними нет. Веками жили рядом.

                А сделав эту работу, пуштуны всё равно уйдут к себе на юг. Север страны - не их земля.

                В будущем же правительстве страны у севера всё равно будут представители. Без этого - никак.

                Вот поэтому всё и рухнуло в считаные дни.
          2. lucul
            lucul Вчера, 18:22
            -1
            Мнение народов Афганистана никто не спрашивал.

            Если короче - в Афганистане ссудным процентом особо не заинтересовались )))) А ведь американцы несли именно его ))))
        2. dorz
          dorz Вчера, 14:14
          +1
          США продолжают эксперименты по наведению контролируемого хаоса. Ошибки с ИГИЛ будут учтены и ситуация будет развиваться по другому.
          1. Юрахип
            Юрахип Вчера, 14:21
            +1
            Сайгон 2.0 ,повторение пройденного.
            1. Morrrow
              Morrrow Вчера, 15:40
              +5
              В Сайгоне войска были выведены до падения за 2 года
          2. A_Lex
            A_Lex Вчера, 15:49
            +6
            Цитата: dorz
            США продолжают эксперименты по наведению контролируемого хаоса. Ошибки с ИГИЛ будут учтены и ситуация будет развиваться по другому.


            Знаете, когда говорят, что американцы в частности и Запад в принципе, якобы организуют контролируемый хаос, это определение не соответствует действительности. Хаос - это отсутствие системы. Применительно к обществу хаос это отсутствие режима, на обеспечение которое работает государственный аппарат. Талибы - это режим. И достаточно мощный режим для наведения порядка по всей стране. Другое дело, что это неправильный порядок если под утилитарной целью понимать развитие народа. Суть действий Запада проста как угол дома - где только можно способствовать сносу адекватных режимов с тем, чтобы заменить их на неадекватные. Типичные примеры - Куба, Вьетнам, Чили, СССР, Сирия, Ливия.

            Поскольку режим как таковой отсутствовать не может, для Запада выгода состоит в том, что у потенциальных конкурентов не будет адекватного режима. Потому что следствием неадекватного режима всегда является либо значительное торможение культурного развития народа страны, либо вовсе культурная деградация. Что опять же хорошо видно на примере сравнения народа СССР и народа РФ. Главное богатство страны - народ. Причем не абы какой, а культурный. Чем выше уровень культуры, тем выше доверие внутри общества, правосознание, производительность труда, эффективность и т.д. Что в свою очередь приводит к устойчивому и планомерному развитию хозяйства и научно-технического комплекса, который является главным преимуществом в условиях международной конкуренции.

            Затормозить культурное развитие конкурента, а лучше обратить его вспять, превратив его в современный аналог варваров - вот это и есть конечная цель Запада, который стремится навечно стать метрополией, окруженный своими колониями, работающими на его благо. В этой связи в который раз вспоминается известная мысль о том, что даже если план Даллеса никогда не существовал в реальности в виде конкретной бумаги с печатями и подписями, то это не важно, поскольку все как прямые, так и опосредованные действия американцев в отношении СССР, осуществлялись так, словно этот план действительно был.
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 16:55
              0
              Цитата: A_Lex
              Знаете, когда говорят, что американцы в частности и Запад в принципе, якобы организуют контролируемый хаос, это определение не соответствует действительности. Хаос - это отсутствие системы

              скорее упорядоченности, формы.
              потому что системы могут существовать в различных условиях.
              организованная преступность, например, чем не система?
              которая тем больше процветает, чем меньше порядка в стране.
        3. Intruder
          Intruder Вчера, 15:14
          +2
          Ну а "Т" создают крепкое исламское государство. Надо уважать мнение народа Афганистана.
          Правильно, смотрим и дальше - как на карте появляется Исламский Эмират! good
        4. Morrrow
          Morrrow Вчера, 15:40
          -2
          Зато Вашингтон никто не берет
      2. 210окв
        210окв Вчера, 13:59
        +9
        Да, в самом деле. Где Великая армия, доблестный флот и ВВС? Или убить одного Бен Ладена э о одно, а с вооружённой силой воевать.. Это совсем другое, понимать надо.
        1. ximkim
          ximkim Вчера, 14:10
          +8
          hi
          События в Афганистане показывают, что почти всё население -это Талибан.
          А бороться с населением никто не будет.
          1. saturn.mmm
            saturn.mmm Вчера, 16:00
            +3
            Вот талибы и сокрушили "Несокрушимую свободу"
          2. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 18:25
            +2
            Большинство и населения Афганистаном аполитично и склоняется в пользу сильного. А талибы плевать хотели на демократию, выборы, референдумы и т.д.
        2. Saladine
          Saladine Вчера, 18:08
          0
          А кто Вам сказал что они убили Бен Ладена? ы, утопив типа что то в море?
      3. ПиК
        ПиК Вчера, 14:38
        +5
        Цитата: isv000

        ...Сказка ложь да в ней намёк, чубатым молодцам урок...


        Думаете , что урок показателен , и чубатым что-то дойдёт ?

        Не уверен no no no
      4. Кузнец 55
        Кузнец 55 Вчера, 15:25
        +3
        Оперативно Талибан действует .
        Я думал ставленники американцев хоть полгода продержаться , ан нет и 2 месяцев не прошло .
        Будем ждать что Талибан будет дальше делать .
        Фиаско для американцев однако огромное , это был не вывод войск , это стремительное бегство .
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Вчера, 15:35
          +3
          Это пример и для других стран (Украина , Грузия и другие ) как их бросают сильные мира сего .
          Делайте выводы сейчас , еще не поздно .
        2. Morrrow
          Morrrow Вчера, 15:42
          +2
          В чем заключалось фиаско? Сколько американских солдат погибло?Сколько репарации американцы заплатят Талибану. Сколько американских городов было уничтожено Талибаном?
    2. Cron
      Cron Вчера, 13:59
      +16
      Цитата: Machete
      Очередной пшик с американской помощью и подготовкой чужой армии.

      Чушь какая-то, если даже чужая армия готовилась по стандартам НАТО, она же должна была хоть какое-то сопротивление оказать? Если бы талибы просто занимали новые территории без сопротивления, то у них и то ушло бы больше времени. Такое чувство, что после бегства американцев, правительственные войска просто форму сняли и подняли флаги талибана
      1. Machete
        Machete Вчера, 14:04
        +15
        Цитата: Cron
        Цитата: Machete
        Очередной пшик с американской помощью и подготовкой чужой армии.

        Чушь какая-то, если даже чужая армия готовилась по стандартам НАТО, она же должна была хоть какое-то сопротивление оказать? Если бы талибы просто занимали новые территории без сопротивления, то у них и то ушло бы больше времени. Такое чувство, что после бегства американцев, правительственные войска просто форму сняли и подняли флаги талибана


        Значит, афганская армия и не планировала воевать и умирать на поле боя. Служба как работа. Не более. получать деньги за "топтание плаца" - это одно, а умирать - это другое.
        1. Cron
          Cron Вчера, 14:20
          +2
          Цитата: Machete
          Значит, афганская армия и не планировала воевать и умирать на поле боя.

          До этого они активно умирали, а за их спинами стояли те же американцы, выполняя роль надсмотрщиков, что и позволило снизить потери в их рядах.
          Так что это больше похоже на намеренную сдачу власти. Учитывая как они быстро покинули Афганистан
          1. Machete
            Machete Вчера, 14:23
            +2
            Но всё равно таких страшных боёв не было. Шли позиционные бои, в результате которых, Армия всё равно уходила, оставиви талибам всё. Трудно это назвать умиранием. Да, делали вид, что воюют. Из-под палки амеров.
            1. Cron
              Cron Вчера, 14:28
              0
              Цитата: Machete
              Но всё равно таких страшных боёв не было. Шли позиционные бои, в результате которых, Армия всё равно уходила, оставиви талибам всё. Трудно это назвать умиранием. Да, делали вид, что воюют. Из-под палки амеров.

              Я имел ввиду время когда еще американцы не покинули Афган.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 14:39
          +5
          Цитата: Machete
          Значит, афганская армия и не планировала воевать и умирать на поле боя. Служба как работа. Не более. получать деньги за "топтание плаца" - это одно, а умирать - это другое.

          У неё была великая цель?
          Даже наёмная армия не даёт никаких гарантий на победу, что нельзя сказать о народном движении к цели.
          ==========
          Сегодня уместен вопрос:
          «Что станет говорить российская власть о *запрещённой в России организации?»
          1. Intruder
            Intruder Вчера, 15:16
            +3

            Сегодня уместен вопрос:
            «Что станет говорить российская власть о *запрещённой в России организации?»
            Переобуется на экстренном совещании в ООН и признает - законной властью, на следующей недели! drinks
          2. Machete
            Machete Вчера, 15:30
            0
            Наёмная армия? Как бы, они должны были защищать СВОЮ страну, а не чужую. И знали, против кого им идти, в случае чего. А если знали, то зачем шли? Чтобы сбежать сразу?
      2. paul3390
        paul3390 Вчера, 14:13
        +17
        Судя по происходящему - голимый договорняк. Причём - со стороны самих же американцев. Оставивших своих питомцев с голым задом. Так за что же им умирать-то?

        Вот те, кто когда-то сражался за Наджибуллу - видимо знали за что, раз продержались аж три года. А эти - нет.
      3. Piramidon
        Piramidon Вчера, 14:39
        +3
        Цитата: Cron
        если даже чужая армия готовилась по стандартам НАТО, она же должна была хоть какое-то сопротивление оказать

        Да кто его знает, к чему их по этим "стандартам" готовили? Может только руки вверх поднимать и сдаваться с минимальными потерями.
      4. isv000
        isv000 Вчера, 14:44
        +5
        Цитата: Cron
        Такое чувство, что после бегства американцев, правительственные войска просто форму сняли и подняли флаги талибана

        Ято же заметил, и указ вышел что все прощены, и опять же куда делась пленённая правительственная армия? Города действительно брались со скоростью приведения подразделениями формы одежды по вновь установленному порядку... wink
      5. paul3390
        paul3390 Вчера, 15:36
        +1
        если даже чужая армия готовилась по стандартам НАТО, она же должна была хоть какое-то сопротивление оказать? Если бы талибы просто занимали новые территории без сопротивления, то у них и то ушло бы больше времени

        А вот давайте пофантазируем и представим, что вот вдруг внезапно на территорию нонешней РФ вошла Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Настоящая. Неважно, откуда взялась, оставим за скобками. Как думаете - что будет? Как по мне - так то же самое. Массовый переход на её сторону значительной части населения и армии, панический драп режима, сданные без боя города, расстрелянные на площадях аллигаторы и иже с ними, красные флаги над зданиями, ну - и тд..

        Вот и в Афгане так. Естественно - с поправкой на местные реалии.. Видимо - талибов народ воспринимает как таки своих. И с этим - хрен что поделаешь. Увы дерьмократам - бабло отнюдь не всегда решает всё..
        1. Cron
          Cron Вчера, 15:55
          +2
          Цитата: paul3390
          А вот давайте пофантазируем и представим, что вот вдруг внезапно на территорию нонешней РФ вошла Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Настоящая. Неважно, откуда взялась, оставим за скобками. Как думаете - что будет?

          В нынешних условиях однозначно будет ликвидирована нынешним государством. Поэтому те кто знает в какой именно момент это возможно и делают революции, вроде той которая была 100 лет назад. Сейчас лишь можно "к земле готовиться" с такими планами.
          Тоже самое будет если попытаться провернуть то, что было на Кавказе в 90-х. Земля как говорится пухом.
          Кто-то пытается сравнить переворот в Киеве, и такое же мероприятие в Москве. Совершенно не понимая разницы.
          Поэтому важен момент, правильная оценка ситуации и своих возможностей.

          Видимо - талибов народ воспринимает как таки своих.

          Тут не совсем все однозначно. Определенная поддержка безусловно есть, но она не повсеместная. С талибами приходят и новые порядки, которые многим не по душе.
          А мнение народа можно узнать только путем голосования. Глупо предполагать, что все местные были в полном в восторге от правления боевиков в Чечне.
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 15:57
            0
            А мнение народа можно узнать только путем голосования.

            Ну да. Конечно же голосование. Вот в сентябре мы например узнаем об очередной сокрушительной победе ЕР..
            1. Cron
              Cron Вчера, 16:21
              0
              Цитата: paul3390
              Ну да. Конечно же голосование. Вот в сентябре мы например узнаем об очередной сокрушительной победе ЕР..

              А что предлагаете вы? Другого пути человечество не придумало. Как иначе можно узнать мнение народа? И единственное к чему нужно стремится, так это чтобы выборы были всё более прозрачней. Или вы что-то более дельное можете предложить?
              И единственное к чему нужно стремится

              Это только в плане самого голосования. Мне не нравится система которая создана в нашей стране. Тоже самое я могу сказать и про "цивилизованные" страны. Где на мнение людей в общем-то после голосования забивается, и ломают всех через колено. Называя это демократией. Хотя в каждой стране обстановка конечно разная, где-то лучше, где-то хуже.
        2. Piramidon
          Piramidon Вчера, 16:24
          -1
          Цитата: paul3390
          А вот давайте пофантазируем

          Фантазии у вас какие то бездумно-извращенно-укроамериканские. Кого же будет представлять эта мифическая армия?
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 18:25
            +1
            Фантазии у вас какие то бездумно-извращенно-укроамериканские. Кого же будет представлять эта мифическая армия?

            А сами - как думаете?

            Вот у вас точно больная фантазия - обозвать приход РККА укроамериканскими мечтами! belay
        3. Ezoterik
          Ezoterik Вчера, 17:50
          +3
          народ воспринимает как таки своих

          Особенно наверное женщины. Им ведь так хочется надеть паранджу и превратиться в бессловесный, бесправный скот.
        4. Сергей Куликов_3
          Сергей Куликов_3 Вчера, 17:55
          0
          Вы уверены, что вас не раскулачат?
        5. Sergej1972
          Sergej1972 Вчера, 18:28
          +1
          Интеллигентные, образованные афганцы в массе своей талибов ненавидят. Но их меньшинство.
    3. кредо
      кредо Вчера, 14:14
      0
      Цитата: Machete
      Очередной пшик с американской помощью и подготовкой чужой армии....

      Почему Вы считаете, что США в Афганистан зашло с целью оказания помощи местным аборигенам?
      Судя по тому, как за последние 20 лет, в период нахождения США в Афганистане, там выросло в разы производство только одного "продукта", при этом взаимоотношения с талибами были достаточно деловыми и более-менее мирными, утверждать о том, что янки получили пшик в Афганистане достаточно наивно и не дальновидно, а затраты на местную армию были мелочью по сравнению с той прибылью, которую заработали янки на поставке афганского "продукта" во все страны мира.
      1. Machete
        Machete Вчера, 14:20
        +4
        Я считаю?
        американцы 20 лет скупали для афганской армии советское оружие, плюс наши вертушки, готовили их армию. Вбухали десятки миллиардов баксов. Ещё кучи своих денег распилили. Естественно, они хотели иметь подконтрольную армию, чтобы свои меньше умирали.
        Но так или иначе, они помогали конкретно армии афганистана и обучали её. На других аборигенов им плевать. Ну, ещё переводчики разные....
        Но на выходе вышел пшик. Армия воевать не захотела почти. В итоге, Афган был сдан в кратчайшие сроки.
        1. кредо
          кредо Вчера, 14:42
          -1
          Цитата: Machete
          Я считаю?
          американцы 20 лет скупали для афганской армии советское оружие, плюс наши вертушки, готовили их армию. Вбухали десятки миллиардов баксов. Ещё кучи своих денег распилили. Естественно, они хотели иметь подконтрольную армию, чтобы свои меньше умирали.
          Но так или иначе, они помогали конкретно армии афганистана и обучали её. На других аборигенов им плевать. Ну, ещё переводчики разные....
          Но на выходе вышел пшик. Армия воевать не захотела почти. В итоге, Афган был сдан в кратчайшие сроки.

          И афганское правительство и талибы есть продукт США, если Вы не знали, и 20 лет США с теми и другими легко уживались, не считая мелких стычек и уколов от талибов в адрес США. Просто как в любом государстве всегда найдутся люди, которым не нравится сегодняшняя власть, так как очень хочется самим порулить и запустить руку в бюджет страны как в свой личный карман.

          Сейчас США ушло из Афганистана и талибы решили воспользоваться ситуацией и прибрать власть к своим рукам и я больше чем уверен, что американцы с ними найдут общий язык, как они находят с руководством Пакистана, СА или ОАЭ.

          Ну а что касается миллиардов баксов спущенных США якобы впустую, то кроме товара, на котором они хорошо заработали, есть ещё и политическая составляющая во всей этой компании, поскольку сев на 20 лет в Афганистане, янки перекрыли торговые пути между такими странами как Китай, Индия, Россия, Иран, Пакистан и ЕС. Я уверен больше того, что США постараются найти общий язык с талибами, чтобы и дальше препятствовать перечисленным выше странам в налаживании торговых путей через территорию Афганистана.

          Так что все эти переживания по поводу афганской армии пустое и бывшие военнослужащие армии Афганистана дружно войдут в новую армию талибана, как только талибан возьмёт власть.

          Лично я вижу главную проблему для России, это проникновение под видом беженцев любых граждан Афганистана на территорию России, потому что они нам здесь не нужны от слова совсем. Пусть разбираются между собой внутри страны и налаживают жизнь как умеют.
          1. Intruder
            Intruder Вчера, 15:18
            -7
            Лично я вижу главную проблему для России, это проникновение под видом беженцев любых граждан Афганистана на территорию России, потому что они нам здесь не нужны от слова совсем
            Да Вы что, надо помогать братскому народу и их беженцам, они ведь не виноваты, что их паны дерутся за власть, реально.., чем виноваты: дети, старики и женщины!? crying
            1. кредо
              кредо Вчера, 15:26
              +5
              Цитата: Intruder
              Лично я вижу главную проблему для России, это проникновение под видом беженцев любых граждан Афганистана на территорию России, потому что они нам здесь не нужны от слова совсем
              Да Вы что, надо помогать братскому народу и их беженцам, они ведь не виноваты, что их паны дерутся за власть, реально.., чем виноваты: дети, старики и женщины!? crying

              Помогать по мере возможности и не в ущерб своей стране конечно надо, но только поставлять помощь на их территорию, а не везти в Россию всех стариков, детей и женщин из горячих точек мира, где войны, голод, разруха и нищета.
              1. Intruder
                Intruder Вчера, 15:29
                -6
                а не везти в Россию всех стариков, детей и женщин из горячих точек мира, где войны, голод, разруха и нищета.
                Страна большая, места много..., пущай вот в Сибирь-матушку завозят, там много территорий не освоенных - в тайге и лесотундре, только поедут они максимально до Урала.., просто там теплее и комары с мошкой не кусаются вечером, как у нас там! winked
                1. кредо
                  кредо Вчера, 15:56
                  +5
                  Цитата: Intruder
                  а не везти в Россию всех стариков, детей и женщин из горячих точек мира, где войны, голод, разруха и нищета.
                  Страна большая, места много..., пущай вот в Сибирь-матушку завозят, там много территорий не освоенных - в тайге и лесотундре, только поедут они максимально до Урала.., просто там теплее и комары с мошкой не кусаются вечером, как у нас там! winked

                  Нам сначала нужно граждан своей страны трудоустроить и помочь соотечественникам с переездом на Родину, а не заселять Сибирь кем не попадя.
                  1. Роман1970_1
                    Роман1970_1 Вчера, 16:47
                    0
                    А вы что правда верите, что если их заселить, то они работать будут, земли осваивать? На следующий день поубегают в города и будут требовать пособий. Так что
                    Нам сначала нужно граждан своей страны трудоустроить
                    здесь они не конкуренты
                  2. Intruder
                    Intruder Вчера, 16:54
                    0

                    Нам сначала нужно граждан своей страны трудоустроить и помочь соотечественникам с переездом на Родину, а не заселять Сибирь кем не попадя.
                    С переездом в Сибирь, вот не думаю, что много желающих наберется из теплых стран, в лице бывших соотечественников!? lol Трудоустроить, хм...Эх, влажные мечты о.., а где их найти, те объекты с рабочими местами, чтобы трудоустроить всех граждан в своей стране, поэтому и написал, что надо думать и ночами не спать, но как всегда - только, лозунги и влажные мечты, даже с низов...куда уж там, верхам!? recourse
              2. Intruder
                Intruder Вчера, 15:32
                -7

                Помогать по мере возможности и не в ущерб своей стране конечно надо
                Это сложно, думать надо и ночами не спать, министерствам всяким и правительству, а так квоты расширить для мигрантов из Афгана, выдать каждому трудоспособному ВНЖ и пущая сами едут в регионы большой страны! yes
                1. кредо
                  кредо Вчера, 15:59
                  +1
                  Цитата: Intruder

                  Помогать по мере возможности и не в ущерб своей стране конечно надо
                  Это сложно, думать надо и ночами не спать, министерствам всяким и правительству, а так квоты расширить для мигрантов из Афгана, выдать каждому трудоспособному ВНЖ и пущая сами едут в регионы большой страны! yes

                  Если Вы так болеете за чужестранцев начните с себя и поселите их у себя, а потом расскажите нам о прелестях жизни с ними.
                  1. Сергей Михайлович Карасёв
                    Сергей Михайлович Карасёв Вчера, 16:48
                    0
                    Цитата: кредо
                    Цитата: Intruder

                    Помогать по мере возможности и не в ущерб своей стране конечно надо
                    Это сложно, думать надо и ночами не спать, министерствам всяким и правительству, а так квоты расширить для мигрантов из Афгана, выдать каждому трудоспособному ВНЖ и пущая сами едут в регионы большой страны! yes

                    Если Вы так болеете за чужестранцев начните с себя и поселите их у себя, а потом расскажите нам о прелестях жизни с ними.

                    Не принимайте всерьёз, это просто сарказм laughing
                  2. Intruder
                    Intruder Вчера, 16:48
                    +1
                    Если Вы так болеете за чужестранцев начните с себя и поселите их у себя, а потом расскажите нам о прелестях жизни с ними.
                    Хм, болею, но поселить именно у себя не возьмусь, ибо не хочуlaughing :
          2. isv000
            isv000 Вчера, 15:30
            0
            Цитата: кредо
            американцы 20 лет скупали для афганской армии советское оружие, плюс наши вертушки, готовили их армию.

            А она просто переобулась в одночасье и сменила флаги, став хорошо вооруженными и экипированными гарнизонами Талибана в своих городах. Восток - дело тонкое.. laughing
        2. Piramidon
          Piramidon Вчера, 14:45
          +4
          Цитата: Machete
          на выходе вышел пшик. Армия воевать не захотела

          Не факт, что набор в эту армию проходил поголовно через "особые отделы" и там не могло оказаться большое количество представителей от талибов
          1. Machete
            Machete Вчера, 15:32
            0
            Могло и было. Но основа - это простые афганцы, которые (по нашим представлениям) должны защищать страну. Но в Афгане, видимо, другие представления.
        3. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Вчера, 14:46
          +1
          Цитата: Machete
          Естественно, они хотели иметь подконтрольную армию, чтобы свои меньше умирали.
          Но на выходе вышел пшик. Армия воевать не захотела почти. В итоге, Афган был сдан в кратчайшие сроки.

    4. Piramidon
      Piramidon Вчера, 14:35
      +6
      Цитата: Machete
      Очередной пшик с американской помощью и подготовкой чужой армии

      Да вы что, вздумали насмехаться над непогрешимыми "стандартами НАТО", которые насаждают у своих лизоблюдов доблестные звездно-полосатые стратеги? belay Да вас сейчас тут, рвущиеся в эту организацию, нэзалэжные шумеры навозом закидают. laughing
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Вчера, 14:43
        +3
        если армия хочет сдаться-хоть по каким ее стандартам готовь-все равно сдадутся.. laughing
        1. paul3390
          paul3390 Вчера, 15:38
          +3
          если армия хочет сдаться-хоть по каким ее стандартам готовь-все равно сдадутся..

          Да - но зато сдаваться она будет по стандартам НАТО!! wink
    5. Скоробей
      Скоробей Вчера, 15:13
      +8
      Договорняк в чистом виде. Не знаю зачем амерам пятно позора, но оно, по ходу их не смущает. Это они привели талибов к власти и завуалированно вооружили его сейчас, а если учесть 300000 армию, которая тоже в большинстве перешла на сторону студентов, то они просто в тихую заменили власть на более подходящую для Афганистана. Думаю все наркотранзитные договоры остаются в силе.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 18:37
        0
        Но рейтингу Байдена в США будет нанесён большой удар. Байден и так быстро теряет популярность, особенно своих однопартийцев-демократов.
    6. Комментарий был удален.
  2. Gato
    Gato Вчера, 13:48
    +15
    Интересно, теперь весь Афганистан будет "(запрещен в РФ)" ?
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Вчера, 13:53
      +10
      Цитата: Gato
      Интересно, теперь весь Афганистан будет "(запрещен в РФ)" ?

      Интересно, а на Украине также быстро будут разворачиваться события? Бегство, эвакуация посольств западных стран?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Вчера, 13:56
        +4
        Цитата: Танковый пиджак
        Цитата: Gato
        Интересно, теперь весь Афганистан будет "(запрещен в РФ)" ?

        Интересно, а на Украине также быстро будут разворачиваться события? Бегство, эвакуация посольств западных стран?

        Все будет зависеть от украинцев. Если они будут такое же дерьмо, как АНА, то так же, а если будут драться, как южнокорейцы то по другому.
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Вчера, 13:59
          +3
          Аарон, hi , а что других вариантов не предлагаете? Например местное население валит нациков ещё до прихода армии ЛДНР?
        2. Nag1984
          Nag1984 Вчера, 14:16
          +10
          Cеверо корейцы северо...
          1. Танковый пиджак
            Танковый пиджак Вчера, 14:18
            +4

            "Бунт заключенных в Кабуле подавлен... Они должны спать и не слушать зомби".

            Уже бывший вице-президент Афганистана писал всего 12 часов назад, правда ... уже из Таджикистана. Один вопрос - а почему что в Афгане, что на Украине США делает ставку на самых тупых, и, простите, конченных?
            1. businessv
              businessv Вчера, 15:51
              +2
              Цитата: Танковый пиджак
              а почему что в Афгане, что на Украине США делает ставку на самых тупых, и, простите, конченных?

              А кто же ещё, кроме Вами означенных, способен продать свою страну вечному врагу?!
        3. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 14:49
          +3
          Цитата: Арон Заави
          а если будут драться, как южнокорейцы то по другому.

          Они будут драться так же, как ЦАХАЛ с Сирией за Голанские высоты.
          Вероятно им ещё ценны Яценюк и Ющенко, Порошенко и Тимошенко...А идеи Степана Бандеры и УНА просто вписаны в памятные таблички на входных дверях...
          ==========
          А, если ЕС и США забьют болт на все эти незалiжные ужимки и прыжки и оставят украинскую экономику, как бесперспективную? Сбросят, как балласт во время незапланированного падения? Долго они будут ерепениться?
        4. Adler77
          Adler77 Вчера, 15:12
          +3
          В ЮК победили американцы а не корейцы.
        5. hohol95
          hohol95 Вчера, 15:18
          +1
          И много навоевали южные корейцы и ограниченный американский контингент до ввода войск ООН?
          Сеул то они дважды сдавали противнику в 1950 и 1951 годах.
          Лихо сами корейцы могли только резню устраивать , как в Синчоне. Октябрь - декабрь 1950 года!
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Вчера, 13:57
        +1
        Нет. На Украине всё наоборот. Трудоспособное население стихийно эвакуируется во все стороны. А правительство и посольства Западных стран в порядке.
        1. Танковый пиджак
          Танковый пиджак Вчера, 14:20
          +2
          Чисто тактически Америка ничего особо не потеряла от ухода из Афганистана. Но не все в этом мире измеряется тактическими успехами. 15 августа 2021 года навсегда войдет в историю как день окончательной потери США своей, почти полувековой, роли морального авторитета в глобальном мире. Дальше - только долгая, унылая старость и историческое небытие.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 15:17
            +7
            "Дальше - только долгая, унылая старость и историческое небытие."///
            ---
            Вряд ли.
            Население США стабильно растет.
            Как и ВВП.
            Иммигранты по-прежнему стоят в очередях за американской визой.
            Ученые изо всех стран наперебой занимают новые лаборатории в университетах.

            Вот, кстати:
            "Завод по производству секретных истребителей и гиперзвуковых ракет открыло подразделение Lockheed Martin, компания Skunk Works, 11 августа сообщает AirForce magazine."
            Завод площадью два гектара.
            Роботизирован.
            Цеха можно быстро переделывать по высоте и площади под любые модели аппаратов.

            Не похоже на унылую старость.
            1. paul3390
              paul3390 Вчера, 15:41
              0
              Население США стабильно растет.

              Судя по последним данным - негритянское и латиноамериканское.. Белые - уходят в глубокие минуса. А чёрные США - как не крути, а совсем другая пьянка.. Будет что-то типа Бразилии например..
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 15:53
                +1
                Процент черных в Штатах не растет.
                Латиноамериканцы бывают разные: часть индейских корней, часть испанских.
                В университетах стало больше китайцев и корейцев с академическим дипломами, чем европейцев. Белых не становится меньше -
                становится меньше людей, которые в опросах называют себя белыми. Потому что это непопулярно, считается расизмом.
            2. Танковый пиджак
              Танковый пиджак Вчера, 15:44
              +2
              Алексей, а что с таким потенциалом и печатным станком не остались в Афганистане? Охраняли бы дальше мак, и подкупали кого хочешь вертолётами долларов? Не выходит каменный цветок?
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 15:57
                +6
                Назревает война с Китаем.
                И из всех "второстепенных" точек выводят войска.
                Хотя для Афганистана это станет трагедией.
                Всех образованных людей вырежут, будет повторение 1996-2000 года.
                1. Танковый пиджак
                  Танковый пиджак Вчера, 16:04
                  -1
                  Странно, теперь появились "второстепенные точки"? request Раньше вроде во всех местах были первостепенные.
                  Печатный станок тот же?
                  Доллары те же печатают?
                  А Украина второстепенная?
                  А Израиль второстепенная?
                  1. voyaka uh
                    voyaka uh Вчера, 16:14
                    +2
                    Не странно.
                    Так было всегда.
                    И не повторяйте расхожую глупость про печатный станок.
                    Страну, которая постоянно печатает деньги, неминуемо ждет инфляция и обрушение валюты. Не бывало исключений.
                    В Штатах инфляция крайне мала. Доллар довольно стабилен.
                    Доллары они печатают по-минимуму.
                    И записывают в долг правительству.
                    1. Танковый пиджак
                      Танковый пиджак Вчера, 17:06
                      -1
                      Хорошо, Алексей, не буду...
                      Сколько по-минимуму напечатали за 2020 и 2021г.г.?
                      Инфляция какая сейчас в США?
                      1. voyaka uh
                        voyaka uh Вчера, 17:42
                        +1
                        Не печатаются бумажные доллары.
                        Выпускаются бонды - гарантийные бумаги Американского правительства с гарантируемой прибылью. Их покупает Фед.резерв - банки. Банки под залог этих бондов дают ссуды фирмам и частным лицам. Таким образом, оживляется экономика.
                      2. Танковый пиджак
                        Танковый пиджак Вчера, 19:10
                        0
                        Недвижимость на сколько подорожала во Флориде?
                      3. FrankyStein
                        FrankyStein Вчера, 21:48
                        -1
                        А на что покупает федрезерв эти бонды? Печатает долары и на них покупает. За время пандемии было напечатано около 9 трлн долларов. На такую сумму не возможно было разместить бумаги на рынке, в нем нет столько денег, только печатный станок.
                      4. voyaka uh
                        voyaka uh Вчера, 22:43
                        +1
                        "За время пандемии было напечатано около 9 трлн долларов"///
                        ---
                        Не печатали бумажные деньги.
                        "Printing dollars" - образное выражение, которое воспринимают
                        буквально.
                        Выпускали фактически долговые расписки на триллионные суммы.
                        Поэтому годовая инфляция поднялась немного: до 5.5%.
                        Эти долги могут стать проблемными, если будет спад экономики
                        США, и не соберут несколько лет достаточно налогов.
                      5. FrankyStein
                        FrankyStein Сегодня, 00:32
                        -1
                        Если покупает резервная система это=печатать в прямом смысле слова.
  3. Gato
    Gato Вчера, 14:41
    +2
    На Украине всё наоборот. Трудоспособное население стихийно эвакуируется во все стороны. А правительство и посольства Западных стран в порядке

    А.. Теперь понятно, зачем вокруг Киева поставили блок-посты.
  • den3080
    den3080 Вчера, 14:00
    +3
    Цитата: Танковый пиджак
    Цитата: Gato
    Интересно, теперь весь Афганистан будет "(запрещен в РФ)" ?

    Интересно, а на Украине также быстро будут разворачиваться события? Бегство, эвакуация посольств западных стран?

    И переходное правительство во главе с Аваковым? laughing ну для полной аналогии.

    Между тем Россия инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Афганистану, но признает, что ситуацию уже не исправить.

    Что можно было бы исправить в ситуации и против воли афганского народа?
    Какая-то фраза корявая в статье…
    1. paul3390
      paul3390 Вчера, 14:19
      +6
      Что можно было бы исправить в ситуации и против воли афганского народа?

      Не думаю, что созывают за этим. Скорее - посмотреть в бессовестные зенки матрасников и задать вопрос - и, чё дальше делать собираетесь? Опосля того, как жидко и эпически обгадились? Поглумиться над цитаделью демократии..
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 14:55
        +1
        Цитата: paul3390
        Скорее - посмотреть в бессовестные зенки матрасников и задать вопрос - и, чё дальше делать собираетесь?

        Смотреть в них бесполезно. Кроме лужиц желтого цвета там ничего не увидите.
        В мире существует более 200 стран...
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  • 210окв
    210окв Вчера, 14:01
    -1
    Скорость этих событий зависит от одной лишь команды из Кремля.
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Вчера, 15:55
      +1
      Цитата: 210окв
      Скорость этих событий зависит от одной лишь команды из Кремля.

      Темнейший опять всех держит за Фаберже?
  • Gato
    Gato Вчера, 14:01
    +2
    на Украине также быстро будут разворачиваться события?

    Это вы решили меня тонко подколоть? Мимо, я не испытываю обиды за украинское мнээ.. правительство. Когда нечто подобное начнется на Украине, думаю, все будет еще быстрее - благо до польской границы можно даже пешком. Если, конечно, бегом и налегке.
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Вчера, 14:06
      +1
      Не в коем случае...Ваш вопрос очень занятный и я задал вопрос равнозначный по стилю. wink Вторым залпом.
      1. Gato
        Gato Вчера, 14:08
        +1
        Ой! А я уже было собрался обидеться lol
  • paul3390
    paul3390 Вчера, 14:16
    +13
    Нет. Все ярые бандерлоги тут же вспомнят кляту москальску мову, достанут припрятанные портреты путина и повяжут георгиевские ленточки. И встанут в очередь за пособиями как жертвы хохлофашизма. Им - не впервой переобуваться в прыжке-то..
    1. Gato
      Gato Вчера, 14:48
      +1
      Им - не впервой переобуваться в прыжке-то.

      Все мы люди, все человеки. Кстати, а куда делись ярые поклонники Горби и ЕБНа?
      1. paul3390
        paul3390 Вчера, 14:51
        +4
        Как куда? Эвон - в депутаты по списку ЕР баллотируются..
        1. Gato
          Gato Вчера, 14:55
          0
          Вот, а чем тогда бандерлоги хуже? Из одних яслей же.
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 14:56
            +1
            Как в своё время ответил товарищ Сталин на известный вопрос - оба хуже. Чума на оба их дома.
      2. businessv
        businessv Вчера, 15:47
        +1
        Цитата: Gato
        Кстати, а куда делись ярые поклонники Горби и ЕБНа?
        Если честно, я не помню, чтобы такие были! Какие у предателей могут быть поклонники?
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Вчера, 18:48
          0
          А я помню, что их было очень много. А в 1985-1987 годах большинство советских граждан в целом и членов КПСС в частности очень хорошо относилось к Горбачёву. Его популярность начала падать постепенно, где-то с 1988 года, после 19 партконференции, но до 1990 года всё равно была достаточно высокой. В конце 80-х -начале 90-х полно было сторонников Ельцина среди простых людей. Особенно до начала гайдаровских реформ.
  • businessv
    businessv Вчера, 15:59
    +1
    Цитата: Танковый пиджак
    Бегство, эвакуация посольств западных стран?
    Если бы этот вопрос был задан в 2014, я бы без колебаний ответил "да". Сегодня не знаю, способны ли они решиться, но если решатся и сделают, то примерно в течение двух-трёх недель до месяца, территории центральной и восточной части освободят, а дальше представители западной части сами запросятся на переговоры.
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 14:09
    +10
    Цитата: Gato
    Интересно, теперь весь Афганистан будет "(запрещен в РФ)

    А с какого кабачка ? В Москве тихонько попросят талибов приехать на переговоры или сами талибы попросятся... Посидят...выпьют сколько понадобится бутылок крепкого чая...и договорятся ...! Например, в РФ запрещено "Исламское движение Талибан..."; а появится " Демократическая партия экс-талибов Афганистана"...не запрещённая в РФ ! В общем, напоминаю: Известный Страдивари делал скрипки для лохов; а для "нормальных пацанов"-барабаны !
    1. Gato
      Gato Вчера, 14:18
      +3
      для "нормальных пацанов"

      Чёто я сомневаюсь, что талибанцы станут переименовывать себя в какое-нибудь "демократическое движение". Скорее уж ЕР как-нибудь переименуется wassat
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 15:33
        0
        Цитата: Gato
        Чёто я сомневаюсь, что талибанцы станут переименовывать себя в какое-нибудь "демократическое движение".

        Ну, пусть в не демократическое...а "умеренно-исламское"...главное.пару букавок поменять ! wink
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 14:57
      +1
      Цитата: Nikolaevich I
      В Москве тихонько попросят талибов приехать на переговоры...

      А нам скажут:
      «Мы не смогли отказать законной власти суверенной страны, просим отнестись к этому с пониманием...»
    3. businessv
      businessv Вчера, 15:42
      +2
      Цитата: Nikolaevich I
      В Москве тихонько попросят талибов приехать на переговоры или сами талибы попросятся...
      Переговоры уже были, ещё до активных действий. https://www.rbc.ru/politics/09/07/2021/60e82fc69a7947693f4f9c91
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Вчера, 17:17
        +2
        Согласен с Вами, пацаны не в курсе просто, что переговоры уже проведеныlaughing
        Причем делегация Талибов первыми поехали в Москву, а не на запад, в Брюссель какой-нибудь...
    4. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 18:51
      0
      Талибы принципиально отвергают демократию и принцип "один человек-один голос". Голос духовного исламского авторитета для них многократно выше, чем голос простого человека. Голос мужчины важнее голоса женщины. И т.д.
  • DED_peer_DED
    DED_peer_DED Вчера, 14:38
    +4
    Интересно, теперь весь Афганистан будет "(запрещен в РФ)" ?

    1. Gato
      Gato Вчера, 14:49
      0
      Как-то долго МИД в сарае валенки ищет.
  • Intruder
    Intruder Вчера, 15:21
    +2
    теперь весь Афганистан будет "(запрещен в РФ)"
    Ну за чем, просто новое государство Исламский Эмират, на территории бывшего (уже) Афганистана!!! После передачи власти, все забудут о Талибан и начнут всякие международные договоренности выдумывать в ООН (новые, уже с новым законным правительством), в обычном дипломатическом режиме... lol
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 18:54
      0
      Почему бывшего? Талибы слово "Афганистан" используют, на создание всемирного халифата, в отличие от ИГ, они не претендуют. Это именно афганское, преимущественно пуштунское движение.
  • aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 13:49
    +2
    Ну хоть так, без лишних жертв, особенно среди гражданского населения, путём мирных переговоров, а что оно даст - время покажет...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 18:56
      0
      Жертвы будут, особенно среди лиц с высшим образованием и профессорско-преподавательского состава, не успевших бежать из страны.
  • Грибок
    Грибок Вчера, 13:49
    +7
    Главное чтобы сидели у себя и в другие страны не лезли
    1. 210окв
      210окв Вчера, 14:03
      +6
      Вот соглашусь. Они веками жили своим укладом, общинами, религиозными понятиями. И кажется во все времена они нисколько не угрожали соседним странам.
    2. Gato
      Gato Вчера, 14:23
      +5
      Главное чтобы сидели у себя и в другие страны не лезли

      А вот это навряд ли. Сама идеология Талибана - ашаризм, подразумевает экспансию для утверждения "истинной веры", потому как само существование неверных - оскорбление Аллаха.
      1. businessv
        businessv Вчера, 15:41
        0
        Цитата: Gato
        Сама идеология Талибана - ашаризм, подразумевает экспансию для утверждения "истинной веры"

        В любом случае они не самоубийцы, чтобы возвести это утверждение в ранг их внешней политики! smile Коллега выше написал правильно и действия представителей этого течения, которые приезжали на переговоры в Москву, это подтверждают. Надеюсь, что ближайшие лет 10 всё будет норм, а там посмотрим.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 15:01
      +2
      Цитата: Грибок
      Главное чтобы сидели у себя и в другие страны не лезли

      Тут всё будет зависеть от количества еды, которое смогут обеспечить новые власти народу Афганистана и наличия высокотехнологичных рабочих мест. Маковой соломкой сыт не будешь, а при падении она вряд ли поможет... feel
      1. businessv
        businessv Вчера, 15:37
        +1
        Цитата: ROSS 42
        наличия высокотехнологичных рабочих мест.

        Это ещё для чего? Высокотехнологичные рабочие места в Афгане сегодня могут быть только в лабораториях по переработке опиума.
      2. paul3390
        paul3390 Вчера, 15:43
        +1
        А вот на то - судя по всему, талибы с Китаем и договорились.. А китайцам - таки есть что предложить Афганистану, если в ответ им обеспечат мир и тишину..
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 16:19
          +1
          Цитата: paul3390
          А вот на то - судя по всему, талибы с Китаем и договорились..

          Одна надежда на Китай. Он ещё в Афганистан не заходил, а 1 400 000 000 китайцев через имеющийся участок границы в 50 км среди гор Гиндукуша будут идти в Афганистан
          ВЕЧНО! laughing
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 13:54
    +3
    А тем временем, США обучают ещё одну " самую сильную " армию в Европе. Единственное и самое главное отличие от армии Афганистана состоит, в поедании сала. Каковы перспективы этой " самой сильной" армии Европы- покажет время. Но не уверен, что эта " армия" способна удержать даже, Крыжополь...
    1. Gato
      Gato Вчера, 14:26
      +2
      Единственное и самое главное отличие от армии Афганистана состоит, в поедании сала

      Не единственное. Есть еще одно - совсем уж диетическое финансирование. Не знаю, почему так, видимо американцам не нравится сало.
  • spirit
    spirit Вчера, 13:54
    +9
    Ох чувствую сейчас сторонники Трампа и генералы из Пентагона будут с ОМНОМ дедушку Байдена поливать) всех собак повесят на старичка crying
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 14:13
      +4
      Цитата: spirit
      Ох чувствую сейчас сторонники Трампа и генералы из Пентагона будут с ОМНОМ дедушку Байдена поливать) всех собак повесят на старичка crying


      Трамп уже конкретно эту тему топчет.

      У Байдена главное даже формально никаких отмазок не может быть.

      Если бы Кабул талибы захватили в сентябре. То можно было бы вертеть ситуацию что американские доблестные войска ушли и это произошло уже после.
      Виновата разведка недооценили что афганцы такие лопухи и несмотря на лучшее обучение инструкторами супер демократической страны и имея такое же вооружение и структура власти тоже была организована...
      Но афганцы всё пролюбили.

      То сейчас Кабул пал до окончания вывода войск "супер" страны. Байдену нет возможности перевести стрелки.

      Скорее всего сейчас администрация белого дома начнёт придумывать отвлекающие инфоповоды.
      Обострение в Тайване или на Укране, Белоруссия-прибалты (беженцы).
      Санкции против Белоруссии, России, Китая. Могут ещё какую то провокацию совместно с бритами замутить типа спирали или MH17.

      Байдена ответить нечего только переводить внимание на какую то другую острую проблему.
    2. Gato
      Gato Вчера, 15:21
      +2
      всех собак повесят на старичка

      Отвертится, не впервой. Предполагаю, со следующими тезисами:
      1. Так все и было задумано
      2. Военных до хаты вернули? Вернули.
      3. Очаг напряженности создали? Создали. Причем, под боком у всех геополитических противников: у Китая, РФ и Ирана. Правда, пакам немного подгадили - но то такое, договорятся как-нибудь.
  • svp67
    svp67 Вчера, 13:55
    +5
    А быстро они... Надо отметить, что военная подготовка у них высокая. Вот интересно бы знать где те академии, что их учили?
    1. Uran53
      Uran53 Вчера, 14:01
      +2
      Пакистанская и американская школа, а экзамены они сдавали у наших интернационалистов. Набрались опыта, а теперь сами учат своих бывших учителей.
    2. paul3390
      paul3390 Вчера, 14:21
      +3
      Вот интересно бы знать где те академии, что их учили?

      Да их где только не учили.. От Москвы и Вашингтона до Пекина и Исламабада.. Там все отметились..
    3. businessv
      businessv Вчера, 15:32
      +1
      Цитата: svp67
      А быстро они... Надо отметить, что военная подготовка у них высокая. Вот интересно бы знать где те академии, что их учили?

      Самая важная академия - жизнь. Всю историю этой страны, на её территории происходят войны. В итоге жители отвыкли от нормальной, мирной жизни.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 13:56
    +1
    Гы! А снулый Джо ещё пытается кулачком погрозить...
    https://news-front.info/2021/08/14/bayden-vystupil-s-zayavleniem-po-afganistanu
  • Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 13:59
    0
    Интересно: зачем России Совбез ООН созывать по Афгану? Хотят договориться с великими державами об общей позиции, чтобы новые правила игры в регионе оформить?
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 15:11
      +5
      Цитата: Roma-1977
      Интересно: зачем России Совбез ООН созывать по Афгану? Хотят договориться с великими державами об общей позиции, чтобы новые правила игры в регионе оформить?


      Если Россия не созвала бы Совбез то это сделал кто то другой. Перехватили инициативу. Талибы конечно прогнали полосатых ну и молодцы.
      А что дальше ?
      Там намечается гуманитарная катастрофа, афганцам нечего есть будет, а это беженцы. Это плохо нужно оказать помощь продовольствием, за чей счёт, под эгидой ООН или в индивидуальном порядке.

      Сейчас решается какая будет власть в Афганистане, чисто талибы во главе, или выборы с представителями других афганских течений.

      Можно включить вопрос наркопроизводства. Сейчас ничего не решится, но резолюцию Совбеза в которой говорится что Афганистан наркопроизводитель и должен бороться с наркопроизводством, обязательную к исполнению было бы хорошо иметь в наличии. В дальнейшем это пригодится.

      Но что то подсказывает что наши предложения будут блокировать американцы и британцы, мы их предложения не примем, может договоримся, а может нет.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 14:03
    +2
    Какой штурм,Кабул встал в одной мертвой пробке,неужели все едут присягать новой власти,сказано же сидеть по домам.Не на майдан же они все собрались.Или всетаки в аэропорт.
  • Uran53
    Uran53 Вчера, 14:04
    +1
    Интересно, американцы эвакуируют свое посольство и одновременно с этим Бидон обещал отправить в Афган 5000 военных. Для чего?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 14:37
      +2
      Дед ошибся. Дед старый. Дед живёт 20 лет назад.
    2. businessv
      businessv Вчера, 15:24
      +1
      Цитата: Uran53
      Бидон обещал отправить в Афган 5000 военных. Для чего?
      Видимо забыл, что войска вывел. Не воспринимайте серьёзно.
  • ZAV69
    ZAV69 Вчера, 14:04
    +5
    А через годик какой нибудь борец за чистоту ислама уронит в штатах очередной небоскреб и поновой оккупировать
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 14:35
      +2
      Мммм... В прошлый раз домики уронили граждане Саудовской Аравии, а бомбить почему-то начали Иран и Афганистан... Плходу, в этот раз ";№";% грузинам будет.
      1. alystan
        alystan Вчера, 16:03
        0
        А вы уверены, что это именно граждане СА уронили? Они могли оказаться гражданами любой другой страны. Граждан этой страны выбрали совсем не случайно, так видимо надо было стратегам этой антигуманной и противоестественной операции.
    2. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Вчера, 14:40
      +1
      А через годик какой нибудь борец за чистоту ислама уронит в штатах очередной небоскреб

      Не... не... Байден на это пойти не могёт.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 14:07
    0
    Очень милый пунктик,все иностранцы которые остаются в стране, должны зарегистроваться у бабахов. Они кстати досих пор со звездочкой!
  • Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Вчера, 14:20
    +5
    Конечно, как не крути, это большой "?" в южном подбрюшье РФ.
    Что с этим делать пока не понятно.
    1. businessv
      businessv Вчера, 15:22
      +3
      Цитата: Алексей Зоммер
      Конечно, как не крути, это большой "?" в южном подбрюшье РФ. Что с этим делать пока не понятно.
      Дык Союз знал, что делает, когда вводил войска. Тем более, что поступила куча разведданных о том, что это собираются сделать "партнёры". Но тогда между Союзом и РСФСР не было прокладок независимых государств, сегодня они есть, но неизвестно, сколько времени эти друзья продержатся при большом шухере. Сдаётся, что не дольше Кабула.
    2. alystan
      alystan Вчера, 16:59
      0
      Кому надо наверное вопрос на контроле давно держат!
      Только что завершились совместные российско-китайские военные учения, от которых пуканы стало рвать совсем не там и у не тех. Думается, что и совместные учения РФ-Таджикистан-Узбекистан тоже в том же русле проводились - продемонстрировать волю и возможность защитить себя и союзников от внешних угроз. К этим угрозам следует отнести прежде всего и Движение "Талибан" вместе с их кураторами, у которых пуканы и не выдержали в первую очередь.
      Теперь, когда с "продвижением" Игил в Россию через Кавказ и Среднюю Азию у Запада не получилось, точнее оно почти развалилось и сорвалось, начали разыгрывать запасной вариант с талибами.
  • rudolff
    rudolff Вчера, 14:28
    +4
    Талибан в значительной степени контролируется Исламабадом, так что, не будет большой ошибкой сказать, что Афганистан становится протекторатом Пакистана, а учитывая, что сам Пакистан большой друг Китая... интересный расклад получается.
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 16:01
      +1
      У Пакистана бюджета не хватит на такую шоблу,просто посредник от Китая. Талибы хоть и идейные но кушать хотят ,да дома жены с детьми.
    2. alystan
      alystan Вчера, 16:04
      0
      Ничего нет невозможного под луной!
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 19:04
      0
      Талибы одновременно и пуштунские националисты, среди части из них весьма популярны лозунги возвращения Афганистану его пуштунских территорий, когда-то переданных Британской Индии, а ныне входящих в Пакистан. В связи с этим у пакистанцев с талибами могут быть большие проблемы.
  • DED_peer_DED
    DED_peer_DED Вчера, 14:32
    -1
    Между тем Россия инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Афганистану, но признает, что ситуацию уже не исправить.

    Решили прогнуться перед обиженными хозяевами.
    Но все за Вас! За Ваших Львят! За Вашу Львицу! -
    (с)
  • Falx
    Falx Вчера, 14:46
    +2
    хмдя, не прошло и 20 лет, как в Афганистане всё вернулось на круги своя...

    интересно также, что все прогнозы (в том числе и мой собственный) о том, сколько продержится марионеточный режим после ухода матрасников, можно сдать в макулатуру...
    этот режим не продержался даже и до ухода своих покровителей...
  • bar
    bar Вчера, 15:10
    +2
    "Источники Reuters сообщили об эвакуации посольства США в Афганистане при помощи вертолета."
    Налицо Сайгон 2.0
    1. Igoresha
      Igoresha Вчера, 21:04
      0
      В МИД оценили шансы на захват Кабула талибами
      МИД России: талибы не смогут захватить Кабул в обозримом будущем https://lenta.ru/news/2021/08/13/no_kabul/ т.е. по мнению МИДА РФ быстро сказка сказывается...
  • alystan
    alystan Вчера, 15:10
    +3
    В президентском дворце начались переговоры пока еще действующих властей Афганистана и талибов. Посредником выступил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

    Это такой ловкач, который пережил всех своих конкурентов, оставался всегда на плаву при любой власти, даже с моджахедами не брезговал якшаться?!
    С 1986 по 1992 годы работал главным врачом моджахедов в Панджшерском ущелье, начальником управления здравоохранения на территориях, контролируемых полевым командиром Ахмад Шах Масудом и «Северным Альянсом». В 1992 году вернулся из Пакистана на родину.

    В 2009 году стал кандидатом от оппозиции на президентских выборах. В первом туре выборов занял второе место, уступив первое место Хамиду Карзаю, являвшемуся на тот момент действующим президентом страны. Незадолго до второго тура объявил о выходе из предвыборной гонки, и президентом стал Хамид Карзай. И при нем же занял министра иностранных дел.

    В 2014 году вновь выставил свою кандидатуру на президентских выборах, по итогам первого тура занял первое место, обогнав главного конкурента Ашрафа Гани. По итогам второго тура проиграл Гани и не признал результаты выборов. Но тем не менее, "бывшие" соперники заключили мирное соглашение - пост президента забрал Гани, а Абдулла стал премьер-министром и назначил на ряд государственных постов своих сторонников.

    Не удивлюсь, если теперь и при талибах он займет какой-нибудь руководящий пост и станет для них ценным советником-визирем!
  • andreykolesov123
    andreykolesov123 Вчера, 15:10
    +4
    впереди битва за среднюю азию, клоуны-диктаторы в среднеазиатских странах ничего не смогут противопоставить.
    1. businessv
      businessv Вчера, 15:16
      +2
      Цитата: andreykolesov123
      впереди битва за среднюю азию, клоуны-диктаторы в среднеазиатских странах ничего не смогут противопоставить.

      Дык все эти страны - вернее, их руководители, думали, что они сильно самостоятельны! Воровать им стало проще без контроля Москвы, а вот что они будут делать теперь, как надеются защитить наворованное?
      1. Gato
        Gato Вчера, 17:38
        0
        Да ничего принципиально нового - делиться наворованным в обмен на крышу.
        1. businessv
          businessv Вчера, 18:25
          0
          Цитата: Gato
          Да ничего принципиально нового - делиться наворованным в обмен на крышу.
          Нового точно ничего, только вот для чего тогда стоило огород городить и отделяться? Чтобы вновь объединиться? laughing
          1. Gato
            Gato Вчера, 18:52
            0
            Последние 30 лет для меня это тоже загадка. Наверное, в политике (в отличие от физики) объединяют факторы внешние, а вот разносят фклочья исключительно факторы внутренние request
      2. nobody75
        nobody75 Вчера, 19:27
        0
        А при чем тут какие - то "страны", "наворованное" и "защита"? Они что - субъекты?
        Велизарий так нудно долго и медленно занимался формированием Первой Гвардейской ТА без всякой операции прикрытия, что это кое кому надоело...И сейчас Великое Око обратило свой взор на Среднюю Азию, вместо УкроХобитании. Просто пнули Велизария по его давнему больному месту...
        С Уважением
  • businessv
    businessv Вчера, 15:14
    +1
    Между тем Россия инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Афганистану, но признает, что ситуацию уже не исправить.
    Тогда для чего это нужно? Тем более, что стороны договариваются, вернее, пытаются договориться.
  • грохот
    грохот Вчера, 15:15
    +6
    Вот теперь и посмотрим, как себя поведут...

    Как цивилизованный христианский мир, в смысле три дня будут грабить, или как коммунистические дикари, в смысле кормить людей и налаживать жизнь в городе.
  • ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 15:16
    +4
    Между тем Россия инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН по Афганистану, но признает, что ситуацию уже не исправить.

    Не нужно раньше времени бить себя ушами по щекам. Утром - «штурм», в обед - «капитуляция», вечером - «раздача слонов и материализация «духов» в члены правительства»... fellow
    А поутру они проснулись,
    Кругом помятая трава.
    Ах, не одна трава помята,
    Скажи, где деньги взять, Али?
    crying
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:29
    0
    Пока что одно хорошо, что после ухода янки не началась кровавая гражданская война. Пока что. Будущее туманно.
  • Румянцев
    Румянцев Вчера, 15:44
    -3
    Талибан заявил, что после взятия Кабула будет проведен парад Победы. На праздник приглашены глава МИД Лавров и министр обороны России Шойгу.
  • Adimius38
    Adimius38 Вчера, 15:48
    0
    В Афганистане многие обожглись державы включая Советы и США, вопрос в том кто следующий-неужели Китай.
  • opuonmed
    opuonmed Вчера, 16:21
    0
    как то они быстро все сделали ! ведать договорености были сша и другими игроками были и местные подержали по ходу
  • buralok56
    buralok56 Вчера, 16:34
    +1
    В Сирии разгромили, а они уже под "мягким брюшком". (
    Пока существует рассадник, так и будет.
  • opuonmed
    opuonmed Вчера, 17:24
    0
    надеюсь дроны РФ уже летают и следят за границей и на 50км в глуби
  • modius
    modius Вчера, 18:03
    0
    ... how Pentagon made Taliban great again
  • modius
    modius Вчера, 18:18
    0
    If Afghanis wanted to fight taliban, they would have invited foreigners, buy the weapons, create and train their army, and perhas also win. But americans forced themselves on Afghanistan twenty years ago. No one asked them to come. They stayed too long. Now Afghanis are getting back to their normal. US made taliban stronger, as much as it uses other organisations for "american interests".
  • bandabas
    bandabas Вчера, 19:06
    0
    Ни в коем случае туда не лезть. А, если полезут на север- несколько ядерных боеголовок. Многовековой вопрос завершится. Надоели эти ганджубасы.
  • paco.soto
    paco.soto Вчера, 19:27
    +1
    Утирая бородой старческую слезу:
    С улыбкой и умилением прочёл весь "птичий базар" по серьёзной ситуации на этом форуме.
    Неужели так низко опустился форум!? Где Вы старые аналитики!?
  • Бензорез
    Бензорез Вчера, 20:09
    0
    Контингент введём? Или где?
    Господа офицеры?
    А, если не введём, то к чему все эти беседы душевные.?
    Вообще ни к чему....
  • w70
    w70 Вчера, 22:33
    0
    Восставший народ победить невозможно