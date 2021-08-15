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«И там российская дипломатия»: на Западе комментируют начало переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы

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Западные политологи и представители прессы комментируют стартовавшие в Венесуэле первые за несколько лет прямые переговоры между правительством страны и оппозицией. Причём речь идёт о той самой оппозиции, которая в своё время не признала Николаса Мадуро президентом и была сосредоточена на полной и безоговорочной поддержке Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой Венесуэлы на одной из улиц Каракаса. Как известно, тогда крупные города Венесуэлы были охвачены массовыми манифестациями, «непримиримая» оппозиция откровенно желала иностранного вторжения, Гуайдо под аплодисменты выступал в Вашингтоне перед американскими конгрессменами.


Потом активность оппозиции начала снижаться, а поддержке извне становилась всё менее акцентированной. Дошло до того, что в Европейском союзе с января текущего года отозвали признание Хуана Гуайдо «временным президентом Венесуэлы». Сходила на нет и поддержка венесуэльской оппозиции со стороны Соединённых Штатов Америки.

Теперь – новая веха в венесуэльской политической жизни. Впервые с начала политического кризиса оппозиционеры оказались за одним столом переговоров с представителями правительства Венесуэлы. Переговорный процесс начался в столице Мексики. И одну из ведущих ролей по диалогу политических противников играет Россия. Именно по инициативе России, которую в этом плане в конечном итоге поддержали и несколько государств Европы и Латинской Америки, включая Нидерланды, Турцию, Мексику и Боливию, начался открытый диалог в Мехико.

В немецкой прессе не смогли пройти мимо этой информации. Германские политологи отмечают, что «на дипломатическом фронте Россия успевает везде».

Из комментариев в немецкой прессе:

Политический диалог по вопросу Венесуэлы начат. Как думаете, кто его инициировал? Ответ: Россия. И там российская дипломатия…

В немецком издании Der Spiegel указывается на то, что первый раунд переговоров между представителями властей Венесуэлы и оппозиционерами прошёл в Мехико в минувшую пятницу. Отмечается важность того, что эта встреча, будучи первой, точно не станет последней. Стороны, включая представителя оппозиционного движения Херардо Блайда, договорились о следующем раунде переговоров, который состоится 30 августа. Власти и оппозиция договорились о совместной работе по выстраиванию политической жизни страны, подписали меморандум о взаимопонимании.

Немецкие эксперты:

Ещё два года назад этого было невозможно себе представить. Казалось, что режим Мадуро обречён. Теперь представители венесуэльской оппозиции провозглашают свои требования не на баррикадах, а за столом переговоров, и правительство Венесуэлы берёт в этом плане на себя определённые обязательства.
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34 комментария
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 15:33
    +10
    Что радует в этом процессе - МИРНЫЕ переговоры! Оказывается это так просто - сесть за стол и обговорить, всё что где и что болит, а не устраивать стрельбу и жертвоприношения...Может политики от дубинки перейдут к бокалу доброго вина?
    1. ПиК
      ПиК Вчера, 15:37
      +3
      Цитата: aleks neym_2
      теударотчаротЧ


      Ну, я где-то так и предполагал what , что переговоры будут вестись в подобном ключе , но вы своим всеобъемлющим комментарием меня опередили yes
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 15:45
        +3
        Извините, но только таким способом я могу что-либо напечатать - сперва наоборот, а потом правильно... не я один на это жалуюсь...
        1. ПиК
          ПиК Вчера, 15:49
          0
          Цитата: aleks neym_2
          Извините, но только таким способом я могу что-либо напечатать - сперва наоборот, а потом правильно... не я один на это жалуюсь...


          Для меня такое . ново и неожиданное request

          Честно признаться - ни разу с подобным не сталкивался , хотя не раз или два писал "нулевой" комментарий.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Вчера, 15:57
            +2
            Цитата: ПиК
            Честно признаться - ни разу с подобным не сталкивался , хотя не раз или два писал "нулевой" комментарий.

            Это дефект версии для мобильных устройств. Если устройство повернуть вверх короткой стороной, то этого "эффекта" нет. Написав пару слов, можно повернуть снова, как привычно. На компьютере такого эффекта нет.
            1. ПиК
              ПиК Вчера, 16:02
              0
              Цитата: Горный стрелок
              Это дефект версии для мобильных устройств. Если устройство повернуть вверх короткой стороной, то этого "эффекта" нет.


              Возможно... Но сталкиваться не приходилось request

              Благо чаще пишу с ПК , но и планшет таких "сюрпризов" не преподносил пока.
              Возможно потому , что он почти "квадратный" wassat lol
        2. кредо
          кредо Вчера, 15:53
          +4
          Цитата: aleks neym_2
          ... Дошло до того, что в Европейском союзе с января текущего года отозвали признание Хуана Гуайдо «временным президентом Венесуэлы»....

          "Привет" Тихановской из Южной Америки negative
        3. Бородач
          Бородач Вчера, 16:05
          +1
          Жалко Уго Чавес помер. Только он один умел разговаривать с США. Настоящий индеец, вкушающий листья коки, как элемент национальной традиционной культуры. Сдулась Венесуэла. А Батька нахрапом всех в угол поставил.
          1. parusnik
            parusnik Вчера, 16:28
            +1
            Сдулась Венесуэла.
            . Не сдулась.У российских нефтяных компаний свои интересы и проекты в Венесуэле и не только у них.Играя за одну сторону, можно многое потерять, а так и вашим и нашим и при своем останутся.
            1. Гиперион
              Гиперион Вчера, 16:51
              0
              Цитата: parusnik
              Сдулась Венесуэла.
              Не сдулась.

              Сдувается потихоньку.
              Мадуро призвал Байдена пересмотреть отношения Венесуэлы и США.
              Президент Венесуэлы считает, что необходимо перевернуть страницу двусторонних отношений, "наполненную таким количеством лжи, манипуляций и ненависти"

              Мадуро выразил надежду, что с приходом Байдена отношение к Венесуэле будет пересмотрено.
            2. S.K.Vichyakow
              S.K.Vichyakow Вчера, 18:00
              0
              Мы что, скатываемся до уровня Лукашенко?
          2. volodimer
            volodimer Вчера, 19:11
            0
            Без минусов. Но вот "Не сдулась Венесуэла"! Если бы сейчас наше правительство вело переговоры с Гуайдо и без Мадуро, тогда бы да. А так... сдулась проамериканская оппозиция.
            Именно ей сейчас Россия предоставила шанс остаться в игре.
            А "Венесуэла в огне" не нужна никому, даже штатам. И поскольку у Трампа не получилось, то Спящий Джо не будет там мутить. Промышленность США слишком завязана на коктейль с венесуэльской нефтью.
    2. businessv
      businessv Вчера, 16:05
      +2
      Цитата: aleks neym_2
      Может политики от дубинки перейдут к бокалу доброго вина?
      Дык если полосатики предлагают много денёг за то, что оппозиция возьмёт дубинку, а та соглашается, как тогда быть с вином?
      Матрасне не нравится быть в стороне от переговоров, а их они могут вести только с позиции силы, чему учат и своих подопечных. Девиз "Худой мир всегда лучше хорошей войны" полосатикам не нравится, на нём не заработаешь!
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 16:41
      0
      Цитата: aleks neym_2
      Может политики от дубинки перейдут к бокалу доброго вина?

      Даже!!! Только это предложение заслуживает свой «+». Хорошо бы, чтобы все взаимные государственные споры решались именно так.
      ==========
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      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 16:53
        0
        Обижаешь Украину, начальник! Там пьют не "горилку", а благородный хранцузский коньяк марки "САМЖЕНЮ -ТРИ ГИЧКИ"! (если не понятно - я объясню) А за чужой счёт пьют и трезвенники, и язвенники, а жители Израеля тем паче (где вы там видели настоящего еврея, если на государственном уровне разрешили продавать, о Боже, СВИНИНУ).
    4. Ростислав Прокопенко
      Ростислав Прокопенко Вчера, 16:53
      0
      Ага. Крымского laughing
  2. Machete
    Machete Вчера, 15:36
    +2
    Везде наши со своей дипломатией и переговорами. laughing
    Чёртовы "оккупанты и милитаристы".
    1. 210окв
      210окв Вчера, 15:48
      +3
      Не, медведи с балалайкой и водкой.. fellow
      1. Machete
        Machete Вчера, 15:49
        +3
        Медведи стоят по сторонам и следят, чтобы никто из переговорщиков не бузил. В конце они всем водки поднесут. Мировую, так сказать.
        1. 210окв
          210окв Вчера, 15:58
          +1
          Тогда.. "Ну... За мир" ©
      2. ПиК
        ПиК Вчера, 15:52
        +1
        Цитата: 210окв
        Не, медведи с балалайкой и водкой.. fellow

        А икра и блины ?

        Если и задействовать , то весь арсенал.

        Гулять так гулять yes
  3. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 15:39
    +2
    Даже если так, то что плохого! Значит, именно Россия востребована, с обеих сторон, как посредник, а США естественно, остались не удел. Но, посмотрим, особенно если это правда, то будет интересны попытки США примазаться к процессу.
    1. Machete
      Machete Вчера, 15:47
      +1
      Кто говорит, что плохо?
      Мы, как бы, огромными транспарантами всем показываем и показывали, что войны никогда не хотим. Мы - за мир.
      Все это видят и многих бесит, что мы становимся политически всё более востребованы в мире.
      Чем чаще мы участвуем в мирных инициативах, тем больше на нас вешают ярлык милитаристов и оккупантов.
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 15:53
      +1
      Дядя пишет с юмором! А вот "оккупанты и милитаристы" надо писать в " " ", иначе неправильный смысл получается - я уже один раз нарвался: минусов... мама не горюй...
      1. Machete
        Machete Вчера, 15:55
        +1
        Благодарю за уточнение. поправил. hi
      2. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 19:34
        0
        Цитата: aleks neym_2
        Кто говорит, что плохо?
        Да уж не мы, это точно! А кто?
        Цитата: Machete
        Все это видят и многих бесит...
  4. paul3390
    paul3390 Вчера, 15:52
    +6
    Интересно - а попяченное золотишко нагличане по такому случаю Венесуэле вернут? Или всё - с концами? По старой привычке?
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 16:06
      +2
      Цитата: paul3390
      Интересно - а попяченное золотишко нагличане по такому случаю Венесуэле вернут?

      Англичане вернут? Потомки Дрейка и Моргана? Да вы о чем вообще?
  5. А Макаров
    А Макаров Вчера, 16:38
    +1
    А вот если бы инициатором данных переговоров выступила не Россия, а какое либо другое государство, возможно и не было бы столько внимания.
  6. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:06
    +2
    А зачем и о чём с этой гнилой оппозицией договариваться?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:40
      +2
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      А зачем и о чём с этой гнилой оппозицией договариваться?

      С верхушкой может и бесполезно, но необходимо от неё отделить сомневающихся и сочувствующих. А, это только разговорами.
  7. paco.soto
    paco.soto Вчера, 19:10
    0
    Именно по инициативе России, которую в этом плане в конечном итоге поддержали и несколько государств Европы и Латинской Америки, включая Нидерланды, Турцию, Мексику и Боливию, начался открытый диалог в Мехико.©©
    Нейтральное мнение: Венесуэла имеет стратегического масштаба залежи петролео, при невменяемом правительстве.

    Надеюсь , что присутвие России на переговорах спасёт её инвестиции в Венесуэлу.
  8. Авторитет
    Авторитет Вчера, 19:12
    0
    С Тихановской и ее кураторами (после организации террактов, попытки госпереворота и удушения экономики), переговариваться будет только прокурор.
  9. bzbo
    bzbo Вчера, 21:55
    0
    Прелесть переговоров с уродами (содомитами) в том, что они не способны подписать ни одного соглашения...