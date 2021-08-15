«И там российская дипломатия»: на Западе комментируют начало переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы

Политический диалог по вопросу Венесуэлы начат. Как думаете, кто его инициировал? Ответ: Россия. И там российская дипломатия…

Ещё два года назад этого было невозможно себе представить. Казалось, что режим Мадуро обречён. Теперь представители венесуэльской оппозиции провозглашают свои требования не на баррикадах, а за столом переговоров, и правительство Венесуэлы берёт в этом плане на себя определённые обязательства.

Западные политологи и представители прессы комментируют стартовавшие в Венесуэле первые за несколько лет прямые переговоры между правительством страны и оппозицией. Причём речь идёт о той самой оппозиции, которая в своё время не признала Николаса Мадуро президентом и была сосредоточена на полной и безоговорочной поддержке Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой Венесуэлы на одной из улиц Каракаса. Как известно, тогда крупные города Венесуэлы были охвачены массовыми манифестациями, «непримиримая» оппозиция откровенно желала иностранного вторжения, Гуайдо под аплодисменты выступал в Вашингтоне перед американскими конгрессменами.Потом активность оппозиции начала снижаться, а поддержке извне становилась всё менее акцентированной. Дошло до того, что в Европейском союзе с января текущего года отозвали признание Хуана Гуайдо «временным президентом Венесуэлы». Сходила на нет и поддержка венесуэльской оппозиции со стороны Соединённых Штатов Америки.Теперь – новая веха в венесуэльской политической жизни. Впервые с начала политического кризиса оппозиционеры оказались за одним столом переговоров с представителями правительства Венесуэлы. Переговорный процесс начался в столице Мексики. И одну из ведущих ролей по диалогу политических противников играет Россия. Именно по инициативе России, которую в этом плане в конечном итоге поддержали и несколько государств Европы и Латинской Америки, включая Нидерланды, Турцию, Мексику и Боливию, начался открытый диалог в Мехико.В немецкой прессе не смогли пройти мимо этой информации. Германские политологи отмечают, что «на дипломатическом фронте Россия успевает везде».Из комментариев в немецкой прессе:В немецком издании Der Spiegel указывается на то, что первый раунд переговоров между представителями властей Венесуэлы и оппозиционерами прошёл в Мехико в минувшую пятницу. Отмечается важность того, что эта встреча, будучи первой, точно не станет последней. Стороны, включая представителя оппозиционного движения Херардо Блайда, договорились о следующем раунде переговоров, который состоится 30 августа. Власти и оппозиция договорились о совместной работе по выстраиванию политической жизни страны, подписали меморандум о взаимопонимании.Немецкие эксперты: