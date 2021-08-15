Министру обороны Украины показали новинки боевых и транспортных роботизированных платформ для ВСУ

Министерство обороны Украины устроило смотр боевых и транспортных роботизированных платформ, представленных разработчиками в рамках требований военного ведомства.Украинские разработчики представили ряд робототехнических платформ для принятия на вооружение ВСУ. Показ роботов в рамках объявленного конкурса проходил на базе учебного центра "Десна" в Черниговской области. О важности мероприятия говорит факт его посещения министром обороны Украины Андреем Тараном.Сообщается, что в рамках устроенного смотра были представлены боевые и транспортные роботы. Комиссия Минобороны Украины сначала ознакомилась с заявленными характеристиками разработок, а затем наблюдала за практическими действиями на полигоне. Уточняется, что данный этап промежуточный, по его итогам разработчикам указано на имеющиеся недостатки и приведены требования украинского военного ведомства.Следующий этап заявлен как государственные испытания, какие именно модели роботов на них отобраны и в какие сроки он пройдет не сообщается.Ранее в Минобороны Украины сообщили о выработке требований к наземным боевым и транспортным робототехническим платформам, в рамках который выдано тактико-техническое задание на разработку и поставку роботов в ВСУ.Отметим, что Киев уже длительное время предпринимает определенные усилия по принятию на вооружение наземных роботов. Если ранее военным демонстрировали новинки, в основном разработанные в инициативном порядке, то в настоящее время все больше демонстрируются образцы, созданные в рамках заданных требований.