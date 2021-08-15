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Министру обороны Украины показали новинки боевых и транспортных роботизированных платформ для ВСУ

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Министерство обороны Украины устроило смотр боевых и транспортных роботизированных платформ, представленных разработчиками в рамках требований военного ведомства.


Украинские разработчики представили ряд робототехнических платформ для принятия на вооружение ВСУ. Показ роботов в рамках объявленного конкурса проходил на базе учебного центра "Десна" в Черниговской области. О важности мероприятия говорит факт его посещения министром обороны Украины Андреем Тараном.

Сообщается, что в рамках устроенного смотра были представлены боевые и транспортные роботы. Комиссия Минобороны Украины сначала ознакомилась с заявленными характеристиками разработок, а затем наблюдала за практическими действиями на полигоне. Уточняется, что данный этап промежуточный, по его итогам разработчикам указано на имеющиеся недостатки и приведены требования украинского военного ведомства.


Следующий этап заявлен как государственные испытания, какие именно модели роботов на них отобраны и в какие сроки он пройдет не сообщается.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о выработке требований к наземным боевым и транспортным робототехническим платформам, в рамках который выдано тактико-техническое задание на разработку и поставку роботов в ВСУ.

Отметим, что Киев уже длительное время предпринимает определенные усилия по принятию на вооружение наземных роботов. Если ранее военным демонстрировали новинки, в основном разработанные в инициативном порядке, то в настоящее время все больше демонстрируются образцы, созданные в рамках заданных требований.
Использованы фотографии:
https://www.mil.gov.ua/
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61 комментарий
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  1. кредо
    кредо Вчера, 15:46
    +2
    Украинские разработчики представили ряд робототехнических платформ для принятия на вооружение ВСУ.
    Сразу видно - "Не шедевр", а они ещё мечтают о фрегате собственными силами.
    1. sifgame
      sifgame Вчера, 15:49
      +5
      Обварили какой то китайский минитрактор листами железа С-3 и естественно советский не декоммунизированный ДШК. Даже пулемет нормальный сделать сами не могут.
      1. ПиК
        ПиК Вчера, 15:58
        +3
        Цитата: sifgame
        Обварили какой то китайский минитрактор листами железа С-3 и естественно советский не декоммунизированный ДШК. Даже пулемет нормальный сделать сами не могут.


        А колёсики-то , резина , действительно похожа на ту , что используется на СХ технике...
        1. Пессимист22
          Пессимист22 Вчера, 16:11
          +5
          У соседа такие на мотоплуге стоят,я сразу внимание обратил laughing
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 16:51
            -4
            Пусть выглядит просто и дёшево - если действительно смогут пустить в серию, будут довольно опасны. Ведь это практически только платформа, на которую можно навешать всякого
            На Украине ещё есть специалисты, способные спроектировать что-то качественное.
            А мировым посмешищем становятся на стадии реализации. Из-за сплошной коррупции и воровства.
            Но вот конкретно это и смогут выпустить (пусть и не массово) - за счёт дешевизны.
            1. Katanikotael
              Katanikotael Вчера, 17:47
              0
              Оно не только выглядит, оно и есть просто и дешево - большие игрушки на радиоуправлении.
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 16:42
        +1
        Вот посмотрел на 3-х осный и вспомнилось: конец 60-х начало 70-х для канадских егерей выпускали плавующий вездеходик ну один в один по внешнему виду похож, правда, рассчитан двоих...ничто в мире не исчезает бесследно, а всё новое сдёрто с чужого и старого...
      3. Гиперион
        Гиперион Вчера, 16:59
        0
        Цитата: sifgame
        Обварили какой то китайский минитрактор листами железа

        В Великую Отечественную была такая эрзац-техника "На испуг".
      4. Добрый
        Добрый Вчера, 17:49
        +1
        Китайский РПГ-7 выведет этот шедевр из строя деревянной гранатой.
    2. Пленник
      Пленник Вчера, 18:54
      +1
      Их собственных сил даже на резиновые лодки не хватает, какой уж там фрегат.
  2. Split
    Split Вчера, 15:53
    +2
    Я думал тут имперские шагоходы минимум будут

    а тут тачанки
    wassat
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 15:56
      +2
      Короче. Министру показали и сказали: "Деньги давай на доработку, а иначе ВСУ на самокатах кататься будет!"
    2. Злобный тролль
      Злобный тролль Вчера, 16:02
      +4
      Тачанка хоть дешевле и чинить проще.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 20:31
      0
      Цитата: Split
      а тут тачанки

      Ну и шо ? "Тачанки",к вашему сведению , помогли римлянам Мир завоевать !
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 16:01
    +2
    Грошей для производства все равно нема, так что все это...пустопорожнее. wassat
    1. Silver bullet
      Silver bullet Вчера, 16:11
      +7
      Робот Тарас и робот Панас стырили трактор и на показ.
      Пульт управления с Алиэкспресс, пулемет ДШК, вот это прогресс!
  4. Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним Вчера, 16:03
    -13
    Роботы это для всу пока не серьёзно. Сейчас важно запустить патронные заводы и наладить производство снарядов 152 и 155 мм. Это будет сделано уже скоро.
    1. zadorin1974
      zadorin1974 Вчера, 16:13
      +3
      Мечты,мечты!Да сколько лет то еще запускать будете?
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Вчера, 16:17
        -15
        Производство 152 и 155 мм снарядов будет запущено в этом году, сейчас идут испытания. Производство патронов возможно будет запущено в следующем году, но маловероятно. Возможно газпром снова подкинет денег и тогда производство патронов будет начато. Спасибо национальному достоянию России. Нептун уже летает в том числе благодаря газпрому.
        1. kot423
          kot423 Вчера, 16:33
          +6
          Цитата: Александр Псевдоним
          Производство 152 и 155 мм снарядов будет запущено в этом году, сейчас идут испытания

          Вы молот тоже запустили (всу*шники до сих пор на нем летают), визжа при этом на весь мир, что супердержава по вооружениям....
          1. Der Spiegel
            Der Spiegel Вчера, 23:55
            0
            ну, кстати, по молоту, уже несколько лет не слышно новостей, а судя по милитари баланс 2020 их в войсках у укров уже более 350 ед
            1. kot423
              kot423 Сегодня, 00:38
              0
              Цитата: Der Spiegel
              уже несколько лет не слышно новостей, а судя по милитари баланс 2020 их в войсках у укров уже более 350 ед

              Плохо троллите...
              https://e-news.su/news/373354-utilizator-ukrovojak-minomet-molot-perevedut-na-natovskie-boepripasy.html
              + то, что маяк на коленях перед болгарами и пшеками ползает, чтобы те взялись за производство минометов, а 404 типа боеприпасы к нему делать будет.
              А 350 ед. - это как раз то фуфло из водопроводных труб, на которых всу*шники летают.
        2. OrangeBigg
          OrangeBigg Вчера, 16:35
          +7
          Цитата: Александр Псевдоним
          Производство 152 и 155 мм снарядов будет запущено в этом году, сейчас идут испытания. Производство патронов возможно будет запущено в следующем году, но маловероятно. Возможно газпром снова подкинет денег и тогда производство патронов будет начато. Спасибо национальному достоянию России. Нептун уже летает в том числе благодаря газпрому.


          Мрии очередные.

    2. Егоза
      Егоза Вчера, 16:16
      +3
      Цитата: Александр Псевдоним
      Сейчас важно запустить патронные заводы и наладить производство снарядов 152 и 155 мм. Это будет сделано уже скоро.

      Ну-ну. Дай Боже нашему теленку волка съесть. И куда же эти снаряды запускать будут? Снова по мирным жителям? Лучше бы по Верховной Раде запустили! )))
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Вчера, 16:21
        -15
        Снаряды полетят конечно по ополченцам лнр и днр. Я удивляюсь их стойкости. Но идейных уже повыбили.
        Специально для ополценцев из лнр и днр в спешном порядке разрабатывают термобарические мины 120мм.
        1. Xlor
          Xlor Вчера, 16:23
          +2
          Снаряды полетят конечно по ополченцам лнр и днр

          Если сначала не разорвутся в стволе...
        2. Александр Псевдоним
          Александр Псевдоним Вчера, 16:24
          -15
          Молот довели до ума.
          1. kot423
            kot423 Вчера, 16:34
            +7
            Цитата: Александр Псевдоним
            до ума.

            Очередного "киборга" при разрыве? Далеко мозгами то раскинул?
          2. ПиК
            ПиК Вчера, 16:41
            +2
            Цитата: Александр Псевдоним
            Молот довели до ума.


            ТРУБУ "довели до ума" за сколько ?

            За два года , три , четыре или все семь лет ???

            Цитата: Александр Псевдоним
            Специально для ополценцев из лнр и днр в спешном порядке разрабатывают термобарические мины 120мм.


            Могу только предполагать , ЗА СКОЛЬКО вы МИНУ до ума доведёте wassat
            Тем более - "создаваемую в спешном порядке".

            Вас самих , слово "спешка" , не напрягает ? fool
            1. Александр Псевдоним
              Александр Псевдоним Вчера, 16:44
              -14
              Молот допиливали примерно 3 года. С термобаром ситуация лучше.
        3. OrangeBigg
          OrangeBigg Вчера, 16:42
          +1
          Цитата: Александр Псевдоним
          Снаряды полетят конечно по ополченцам лнр и днр. Я удивляюсь их стойкости. Но идейных уже повыбили.
          Специально для ополценцев из лнр и днр в спешном порядке разрабатывают термобарические мины 120мм.

          Догадайтесь сами что уже приготовлено для ВСУ "ополченцами" в Донбассе и не только термобарического.
          1. Александр Псевдоним
            Александр Псевдоним Вчера, 18:14
            -5
            Что например? Может я чего-то не знаю?
        4. 30 вис
          30 вис Вчера, 18:04
          +1
          Цитата: Александр Псевдоним
          Снаряды полетят конечно по ополченцам лнр и днр.

          А обратки не боитесь ? Такие мои прогнозы .. Кабул пал , Омэриганьци бежали поджавши хвист ... афганская армия подняла руки и сдалась у полон . Да и армия Грузии сопротивлялась пять дней , тоже подготовка омэриги . Прогнозы для свидо украЫны не утешительны .. Но реальны . И засунут в зад эти снаряды 152 и 155 мм , и будет счастье ! hi
          1. Александр Псевдоним
            Александр Псевдоним Вчера, 18:15
            -7
            Ополчение не обороноспособно( при всём уважении к их стойкости) . Они продержатся два дня. Украина пока боится что Россия вмешается. Но время работает на Украину.
            1. 30 вис
              30 вис Вчера, 19:39
              0
              Цитата: Александр Псевдоним
              Но время работает на Украину.

              В Афганистане время работало на Омэриганький Афганистан двадцать лет ... Так . что на омэриганьску украЫну время работает . часики тикают ,пускай нацики та хиборгы . та свидодеятели пакуют вализы та чумайданы ... Тренируются .... laughing потом пригодиться при бегстве
        5. tank64rus
          tank64rus Вчера, 19:14
          +1
          А если ответка будет из "случайно" появившегося там "Солнцепёка", на котором "отпускники" решили съездить на Донбасс, на экскурсию да и родных людей навестить. Когда шли бои за донецкий аэропорт, только один слух о появлении ТОСов заставил польских "киборгов" сделать ноги оттуда.
          1. Александр Псевдоним
            Александр Псевдоним Вчера, 19:54
            -3
            Солнцепек ещё доставить нужно. Этим оружием ВСУ не напугать. Эффективны будут только массированные удары крылатыми ракетами. Такие удары пока Украине отбить нечем.
    3. Luminman
      Luminman Вчера, 16:29
      +2
      Сейчас важно запустить патронные заводы

      Какел, какие вам патронные заводы? Запускайте лучше производство стрел с каменными наконечниками...
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Вчера, 16:37
        -14
        Я к Украине отношения не имею.
        1. ПиК
          ПиК Вчера, 16:48
          +5
          Цитата: Александр Псевдоним
          Я к Украине отношения не имею.

          А мыслите как упоротыш yes

          Говорят , что если :

          - "Ходит как утка , выглядит как утка , крякает как утка" , то с большой вероятностью это и есть УТКА...
        2. OrangeBigg
          OrangeBigg Вчера, 16:51
          0
          Цитата: Александр Псевдоним
          Я к Украине отношения не имею.

          Тогда нафига тебе все это надо?Неужели Россия чем то не угодила тебе или угрожает,может быть жить тебе мешает?
          1. Александр Псевдоним
            Александр Псевдоним Вчера, 16:54
            -7
            Россия здесь ни при чём. Россия была бы причём если бы признала или приняла в свой состав донбасс.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Вчера, 16:58
              +1
              Цитата: Александр Псевдоним
              Россия здесь ни при чём. Россия была бы причём если бы признала или приняла в свой состав донбасс.

              Россия практически это уже и сделала через раздачу паспортов по факту.
              1. Александр Псевдоним
                Александр Псевдоним Вчера, 17:12
                -5
                Это не тоже самое. Люди поднялись, думали будет как в крыму. Кто поднялся тех показательно наказали. Помните пожар в Одессе?
    4. Пленник
      Пленник Вчера, 18:56
      0
      Как там в ваших весях, у патронного завода Боширов с Петровым ещё не появлялись? Нет? Ничего скоро появятся. laughing
    5. SanichSan
      SanichSan Вчера, 22:21
      0
      Цитата: Александр Псевдоним
      Сейчас важно запустить патронные заводы и наладить производство снарядов 152 и 155 мм. Это будет сделано уже скоро.
      этому "скоро" уже лет 5. и сделают это также как в прошлые несколько раз wassat а там глядишь недострану за долги распродадут wink
  5. Xlor
    Xlor Вчера, 16:16
    +1
    Похоже, что эти самые "украинские разработчики" купили этот хлам на AliExpress yes
  6. Luminman
    Luminman Вчера, 16:20
    +1
    Цитата: Split


    К такому оружию не хватает еще кольца в носу и набедренной повязки! wink
  7. Xlor
    Xlor Вчера, 16:25
    +1
    Украинские разработчики представили ряд робототехнических платформ для принятия на вооружение ВСУ

    Вот что можно сделать из обычной колхозной сноповязалки! (с)
  8. BAI
    BAI Вчера, 16:32
    -8
    Прочел все комментарии. Редкостная глупость. Дорогу осилит идущий. В 2017 году ничего и близко не было. Сейчас первые, хоть какие, но промышленные образцы. Через 4 года встанут на вооружение (в том, что Украина будет существовать в 2025 году - никаких сомнений, не смотря на все прогнозы с 2014 года). Для Крыма не страшно. А что противопоставит ЛДНР? Смешки в адрес Украины здесь крайне не уместны.
    ВСУ и ВПК Украины не деградируют, а развиваются. И это факт, хоть и очень неприятный.
    1. kot423
      kot423 Вчера, 16:40
      +3
      Цитата: BAI
      но промышленные образцы

      И? БТР 4 тоже промышленный, мало того, делался на экспорт (это надо умудриться, перед миром в гуано мордой упасть) - Ирак до сих пор плюется от контракта. Хотите сказать, что из этих мини тракторов с алиэкспресс, с приваренным дшк -что то будет круче?
    2. Генерал Песчаных Карьеров
      Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:02
      +3
      Ага, как же, развиваются.
    3. Попандос
      Попандос Вчера, 19:10
      +3
      ВПК Украины не деградируют, а развиваются. И это факт, хоть и очень неприятный

      Скажите это рабочим Николаева заводы которых банкроты, или лучше сотрудникам Антонова которые ищут работу.
      1. BAI
        BAI Вчера, 20:24
        -2
        А зачем Украине Николаевские верфи? Живет по средствам. Не по карману ракетные крейсера = не нужны верфи, их производящие. При капитализме все живут. Никто не будет содержать завод, ради того, чтобы он просто был. Это и в россии происходит, кстати.
  9. Борисыч
    Борисыч Вчера, 16:39
    +4
    Когда с головой плохо, роботы бессильны. Даже на резине от мотоблока.
  10. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:00
    +1
    На вид, как будто пьяные колхозники сваяли "это". Результат гомосексуального инцеста между трактором и советским оружием.
  11. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:09
    +1
    Сдается мне, колеса от МТЗ. И это боевые новинки, по моему это тележки для сбора урожая. laughing А пулемёт зачем, ума не приложу?
  12. tank64rus
    tank64rus Вчера, 19:07
    +1
    Лучше бы купили китайское и прилепили свой трезуб. Для выпуска роботехники нужно иметь развитую промышленность
  13. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 20:44
    0
    Вот бачу я, что в последнее время часто стали появляться статьи про "робототехнические комплексы" и "роботизированные платформы"... Но не путают ли "товарисчи писатели" "вилку с бутылкой" ? Всякие термины ,содержащие слово "робот" должны подразумевать наличие ИИ... Но все ли ,так называемые,"роботизированные платформы" его имеют ?Может время для "роботизированных " терминов ещё не подошло ? А то, что есть...есть дистанционно-управляемые платформы с элементами автономности (автономной работы)...так сказать: боевые(военные) устройства класса ДУП-Ав ....
  14. трамп
    трамп Вчера, 23:40
    0
    будет на чем ворованные вещи из донбасса вывозить.
  15. Der Spiegel
    Der Spiegel Сегодня, 00:05
    0
    Красна ложка едоком, а лошадь ездоком