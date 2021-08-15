Американский обозреватель: Талибы захватили Афганистан спустя месяц после слов Байдена о том, что это невозможно

Мы вводим силы в Кабул, чтобы обеспечить безопасность. Под нашим контролем находятся ключевые объекты. Для граждан страны никакой опасности нет.

Российским дипломатам гарантируется безопасность. Они продолжат работу.

Ситуация в Афганистане развивается по-настоящему стремительно. Ещё два-три дня назад афганское военное командование заявляло о концентрации сил и средств в Кабуле для защиты города, а сегодня стало ясно, что и столица страны пала перед представителями движения «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России).Обращают на себя внимание свежие сводки из Кабула. По последним данным, начальник департамента столичной полиции сам сдался талибам, на сторону боевиков перешли и несколько высокопоставленных офицеров афганской армии, подготовку которых осуществляли американские военные инструкторы.Также стоит обратить внимание на заявление одного из представителей «Талибана»:Несколько часов назад представитель движения «Талибан» заявил, что нет никакой угрозы для российского посольства в афганской столице:Американский обозреватель Клэй Трэвис, комментируя ситуацию, отмечает, что талибы захватили Афганистан спустя ровно месяц после того, как президент США Джо Байден заявил, что это невозможно. При этом Трэвис пишет, что когда афганская власть окончательно падёт, Байден может обвинить в этом своего предшественника Дональда Трампа.Другой американский обозреватель Кайл Марлоу отмечает, что именно для последующих обвинений в адрес Трампа и республиканцев Байден и мог санкционировать дальнейший вывод американских войск из страны.В афганских СМИ тем временем распространяется информация о том, что вошедшие в Кабул талибы в буквальном смысле целуют улицы афганской столицы.Стало известно о том, что боевики «Талибана» открыли ворота крупнейшей в стране исправительной колонии Пули-Чархи. Заключённых освобождают. Многие сразу же рекрутируются в состав группировки.Тем временем перестало публиковать сводки на своих официальных страницах в социальных сетях афганское Минобороны. Последнее обновление информации в Твиттере ведомства осуществлялось вчерашним днём.