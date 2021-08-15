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Американский обозреватель: Талибы захватили Афганистан спустя месяц после слов Байдена о том, что это невозможно

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Ситуация в Афганистане развивается по-настоящему стремительно. Ещё два-три дня назад афганское военное командование заявляло о концентрации сил и средств в Кабуле для защиты города, а сегодня стало ясно, что и столица страны пала перед представителями движения «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России).


Обращают на себя внимание свежие сводки из Кабула. По последним данным, начальник департамента столичной полиции сам сдался талибам, на сторону боевиков перешли и несколько высокопоставленных офицеров афганской армии, подготовку которых осуществляли американские военные инструкторы.

Также стоит обратить внимание на заявление одного из представителей «Талибана»:

Мы вводим силы в Кабул, чтобы обеспечить безопасность. Под нашим контролем находятся ключевые объекты. Для граждан страны никакой опасности нет.

Несколько часов назад представитель движения «Талибан» заявил, что нет никакой угрозы для российского посольства в афганской столице:

Российским дипломатам гарантируется безопасность. Они продолжат работу.

Американский обозреватель Клэй Трэвис, комментируя ситуацию, отмечает, что талибы захватили Афганистан спустя ровно месяц после того, как президент США Джо Байден заявил, что это невозможно. При этом Трэвис пишет, что когда афганская власть окончательно падёт, Байден может обвинить в этом своего предшественника Дональда Трампа.

Другой американский обозреватель Кайл Марлоу отмечает, что именно для последующих обвинений в адрес Трампа и республиканцев Байден и мог санкционировать дальнейший вывод американских войск из страны.

Американский обозреватель: Талибы захватили Афганистан спустя месяц после слов Байдена о том, что это невозможно


В афганских СМИ тем временем распространяется информация о том, что вошедшие в Кабул талибы в буквальном смысле целуют улицы афганской столицы.

Стало известно о том, что боевики «Талибана» открыли ворота крупнейшей в стране исправительной колонии Пули-Чархи. Заключённых освобождают. Многие сразу же рекрутируются в состав группировки.

Тем временем перестало публиковать сводки на своих официальных страницах в социальных сетях афганское Минобороны. Последнее обновление информации в Твиттере ведомства осуществлялось вчерашним днём.
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76 комментариев
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  1. Cron
    Cron Вчера, 16:50
    +15
    Американский обозреватель: Талибы захватили Афганистан спустя месяц после слов Байдена о том, что это невозможно

    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 17:05
      +13
      Либо это грандиозный провал спецслужб США либо в этом и заключался их замысел.
      И косвенным подтверждением тому является молниеносный захват целого государства антиправительственными силами.
      Да эта операция войдёт без сомнения в учебники.
      Могло ли это произойти без тщательной подготовки, предварительных договорённостей и, самое главное, поддержки извне?
      Вряд ли.
      Но вот кто эта сторона-выгодоприобретатель?
      Китай? Вариант.
      1. Моменто
        Моменто Вчера, 17:15
        +3
        китай своих мусульман уйгуров пресует как только может. зачем им афган с талибаном?
        выгодно это двум игрокам: ирану и пакистану. думаю они были заинтересованы в талибах и скорее всего помогли.
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 17:21
          +2
          Цитата: Моменто
          китай своих мусульман уйгуров пресует как только может. зачем им афган с талибаном?

          именно для того, чтобы уйгуры не получали поддержки из Афганистана.
          это ведь очевидно.
          не в том смысле очевидно, что это однозначно Китай.
          а в том смысле, как можно за счёт политических средств лишить внутренних сепаратистов поддержки извне.
          причём именно тогда, когда антиправительственные афганские силы наиболее заинтересованы в поддержке. когда можно диктовать им условия.
          работа на опережение.
        2. Наводлом
          Наводлом Вчера, 17:49
          +2
          Цитата: Моменто
          выгодно это двум игрокам: ирану и пакистану. думаю они были заинтересованы в талибах и скорее всего помогли.

          и, кстати, связка Китай-Пакистан выглядит здесь очень логично
          1. хрыч
            хрыч Вчера, 19:19
            +4
            Цитата: Наводлом
            Либо это грандиозный провал спецслужб США либо в этом и заключался их замысел.

            Возвращение Крыма - провал спецслужб США. Башар Асад - сплошной провал США. Уже третий презик сменился ... Мадуро - провал. Галстук Саакашвили - провал. А сама Россия? Это главный провал спецслужб США. Поэтому для этих спецслужб США, Провал - второе имя wassat
            Цитата: Наводлом
            связка Китай-Пакистан

            В "Зоне племен", где у Пакистана великая проблема контроля, имеется организация пакистанских талибов (Техрик-е Талибан Пакистан). Эта организация в Пакистане запрещена. Пожалуй после захвата Афгана, эти пакистанские талибы устроят Пакистанским властям, особенно в "Зоне племен" большую козу. Основная религия талибов и вцелом пуштунов не ислам, а Пуштунвалай. Это кодекс чести пуштуна, восходит к древнему кодексу чести саков-скифов. Британия, США и пр., этот кодекс крайне недооценили и прогорели. Если Россия хочет с Афганистаном дружить, то нужно Пуштунвалай понимать. У России есть все шансы, т.к. Россия старается слово держать и для талибов - это значимо. Они сами держат слово, они сами прирожденные, храбрые воины. Всякие Дустумы и прочие - ехидные, лживые хитрецы, без кодекса чести. Поэтому имея 300 тысяч войск, достойно оснащенных, не выстояли супротив талибов, которых было чуть больше 10 тысяч. Да, когда они начали брать под контроль провинции и мобилизовывать население, то сейчас у них армия и то оставалось четырехкратное преимущество правительственных войск. Бывших правительственных войск. Нет их, нет и правительства, разве в изгнании laughing
        3. alystan
          alystan Вчера, 20:42
          +1
          Конечно же прессует, как же иначе?! Тирания, произвол, панда-живоглот и так далее...
          Вы справедливости ради намекнули хотя бы, что пресуют уйгурских исламистов, примкнувшим к ИГИЛу?! Или дома бузотерствуют. А то несправедливо получается как-то, будто "прессование" правктикуется только в Китае, а в остальной части земного шарика для всех бородачей с шайтан-трубами тишь да гладь, да божья благодать!?
      2. Cron
        Cron Вчера, 17:18
        -1
        Цитата: Наводлом
        Либо это грандиозный провал спецслужб США либо в этом и заключался их замысел. И косвенным подтверждением тому является молниеносный захват целого государства антиправительственными силами.

        Вряд ли это провал спецслужб. Они примерно такие оценки и давали, просто может по срокам довольно сильно ошиблись. Учитывая как сейчас эвакуируют посольство.
        Лично мое мнение, после изучения данной ситуации сложилось следующее. Наступление назревало уже давно и спецслужбы знали это. США же не желали вновь ввязываться в это болото. Поэтому была договоренность, что им дадут более менее спокойно выйти. Ну без жертв.
        Китай? Вариант.

        Уши бы со всех сторон торчали. И они обычно таким не занимаются. Это больше к Пакистану. Китай единственное договорился взамен на инвестиции с талибами, чтобы они не позволяли уйгурам разместить в Афгане свои базы,
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 17:23
          +1
          Цитата: Cron
          Поэтому была договоренность, что им дадут более менее спокойно выйти. Ну без жертв.

          это не подлежит сомнению.
          с талибами однозначно вели переговоры все заинтересованные страны.
          Цитата: Cron
          Уши бы со всех сторон торчали

          не знаю, как вы отличаете китайские уши от прочих.
          то-есть, сейчас ничьи уши не торчат? я верно вас понял? и это победа исключительно внутренних сил?
          время покажет.
          1. Cron
            Cron Вчера, 17:29
            -1
            Цитата: Наводлом
            не знаю, как вы отличаете китайские уши от прочих. время покажет.

            У меня нет такой возможности, только информация которая есть в свободном доступе, а ее нет.
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 17:33
              +1
              Цитата: Cron
              У меня нет такой возможности, только информация которая есть в свободном доступе, а ее нет.

              вы правы. поэтому мы всего-лишь делимся своими догадками на обывательском уровне hi
        2. Наводлом
          Наводлом Вчера, 17:31
          +1
          Цитата: Cron
          И они обычно таким не занимаются.

          тут я с вами соглашусь.
          китайские методы несколько иные и лежат больше в экономической сфере.
          тихой сапой и с дальним прицелом.
          но надо отдавать отчёт, что чем большую силу будет набирать Китай, тем более разнообразным будет набор средств достижения целей.
          что называется "можем себе позволить"
      3. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Вчера, 17:21
        0
        Косвенно подтверждает Ваши слова- кого назначили главным на сегодня:

        Представляем вашему вниманию информацию о главе переходного правительства Афганистана, экс-министра внутренних дел Ахмада Джалали.

        Ахмад Джалали по национальности пуштун, в 1967 г. окончил Штабной колледж в Великобритании (British Staff College), стажировался в военных учебных заведениях США, СССР и Турции, имеет степень магистра политологии одного из вашингтонских университетов, автор ряда научных публикаций о тактике советско-афганской войны.

        До революции 1978 г. - полковник афганской армии. В 1979 г. - присоединился к антисоветскому сопротивлению. С 1980 г. по 1982 г. находился в Пакистане, откуда занимался штабным планированием военных действий моджахедов.

        В 1982 эмигрировал в США, получил американское гражданство. С 1997г. до середины января 2003 г. был главой Службы дари радиостанции Голос Америки. В 1988-1997 гг. там же возглавлял Службу пашто. По другим данным работал главным редактором персидской и пуштунской службы "Радио Свобода".
        1. хрыч
          хрыч Вчера, 18:31
          +3
          Это на сегодня. Завтра, возможно его уже повесят wassat
        2. Олег Зорин
          Олег Зорин Вчера, 19:14
          +1
          Вы бы не торопились повторять первую попавшуюся информацию. В отношении этого экс-министра информация уже опровергнута.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 19:20
            +1
            Свежачок,Кабульский аэропорт горит.Бородатые?Или американцы документы не дожгли?
            1. Олег Зорин
              Олег Зорин Вчера, 19:25
              +2
              Аэропорт Кабула обстреливают — посольство США в Афганистане
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 19:28
                +1
                А кто?Бородатые обещали не прикосновенность дипработникам.Или это своего рода регистрация!
                1. Олег Зорин
                  Олег Зорин Вчера, 19:29
                  +3
                  Те, которые обещали, не обстреливают. Обстреливают те, что никому ничего не обещали laughing
      4. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Вчера, 17:33
        0
        Цитата: Наводлом
        Но вот кто эта сторона-выгодоприобретатель?
        Китай? Вариант.

        Предлагаете теперь во всём видеть "руку Пекина"? Неужели дурной пример может быть заразительным до такой степени?
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 17:51
          0
          Цитата: Сидор Аменподестович
          Предлагаете теперь во всём видеть "руку Пекина"? Неужели дурной пример может быть заразительным до такой степени?

          что значит ваше "во всём"?
          рассматриваю как вариант исключительно применительно к данным событиям. умозрительно.
          просто для развлечения.
          вы ведь, смотрю, тоже развлекаетесь. по-своему.
          1. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович Вчера, 18:35
            0
            Цитата: Наводлом
            вы ведь, смотрю, тоже развлекаетесь. по-своему.

            Прошу, не делайте вид, что заметили это только сейчас.
            Последнее время в комментариях стало модно везде подозревать китайское присутствие.
            1. Наводлом
              Наводлом Вчера, 18:40
              0
              Цитата: Сидор Аменподестович
              Прошу, не делайте вид, что заметили это только сейчас.
              Последнее время в комментариях стало модно везде подозревать китайское присутствие

              может, я слишком мало провожу времени на ВО и не в курсе местных модных течений.
              Последняя неделя моей активности здесь связана с коронавирусом, пневмонией и, как следствие, домашним бездельем.
              Так что сделайте над собой усилие и допустите, что я вовсе не "делаю вид".
              1. Сидор Аменподестович
                Сидор Аменподестович Вчера, 18:42
                +1
                Цитата: Наводлом
                Так что сделайте над собой усилие и допустите, что я вовсе не "делаю вид".

                Явно всё вышеперечисленное даётся Вам нелегко. Крепитесь!
      5. Pandiurin
        Pandiurin Вчера, 17:34
        +1
        Цитата: Наводлом
        Либо это грандиозный провал спецслужб США либо в этом и заключался их замысел.
        И косвенным подтверждением тому является молниеносный захват целого государства антиправительственными силами.
        Да эта операция войдёт без сомнения в учебники.
        Могло ли это произойти без тщательной подготовки, предварительных договорённостей и, самое главное, поддержки извне?
        Вряд ли.
        Но вот кто эта сторона-выгодоприобретатель?
        Китай? Вариант.



        Ну у Талибов есть поддержка из вне,
        это Пакистан.

        А дальше уже они сами...

        С того момента как США объявили о своей капитуляции и выводе войск из Афгана, то
        победа Талибов стала очевидна для всех, вопрос был только во времени сколько это займёт.

        Никто не захотел умирать за проигравшую сторону, при существующем варианте сложить оружие и уйти домой, большинство выбрало второй вариант.

        Талибы стали брать территории по мягкому варианту, договариваться с местными, отсутствие казней коллаборационистов, возможность сдаться с последующей амнистией.

        В результате проправительственные силы посыпались без кровопролитных боевых действий. Быстрые успехи Талибов внесли деморализующий фактор в "защитников" Кабула.

        Есть конечно то что осталось за скобками, почему у Талибов за несколько последних лет резко увеличилась помощь от Пакистана ?
        Как я думаю, это связано с обострением отношений между Китаем и США.
        США стали пинать Китай в болезненные точки Гонконг, Тайвань, уйгуры, экономические санкции, наезд за распространение COVID и т.д.
        Китайцы ответили не симметрично, через Пакистан и Талибов принудили США к бегству из Афганистана.
      6. кредо
        кредо Вчера, 17:38
        +1
        Цитата: Наводлом
        ...Но вот кто эта сторона-выгодоприобретатель?...

        Кто пестовал и "кормил" обе стороны тот и выгодоприобретатель - а именно США.
        И будьте уверены они с талибаном очень быстро найдут общий язык. поскольку никогда и не ссорились с ними по настоящему.
      7. donavi49
        donavi49 Вчера, 17:41
        +1
        Вы еще про внутренние не забывайте. Например, один обиженный экс-президент Афганистана, который имеет огромное влияние на армию входит в новую власть. Также еще один опальный авторитет - Абдулла Абдулла.
        Управление Афганистаном передано совету, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Карзай.

        В это время текущее руководство сбежало из страны.


        Ну и вероятно договоренность - Талибы не пушат дипмиссии/Кабульский аэро, а в ответ американцы практически не бомбят их.


        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 19:23
          0
          Удивительно ни одного американца в обнимку с бородатыми. bully
          1. Avarron
            Avarron Вчера, 22:26
            0
            А бородатых американцев не бывает? А талибанские балахоны и тюрбаны на американцев не налазят? У американцев звёздно-полосатый флаг на лбу и белоголовый орлан?
          2. Avarron
            Avarron Вчера, 22:28
            0
            Чел в синем халате имеет рыжую бороду и брови. Это очень характерно для индо-иранских племён?
      8. Перейра
        Перейра Вчера, 18:01
        +1
        Как я понимаю, Афганистан теперь страна запрещённая в России?
      9. Ныробский
        Ныробский Вчера, 21:00
        +1
        Цитата: Наводлом
        Но вот кто эта сторона-выгодоприобретатель?
        Китай? Вариант.

        До кучи и Пакистан, поскольку его военные советники засветились в боевых операциях талибанцев. Командование правительственных войск Афганистана дней 10 назад сообщало о ликвидации одного пакистанского в/советника в чине полковника.
        Китай с Пакистаном связывает общая "любовь" к Индии.
      10. SanichSan
        SanichSan Вчера, 23:20
        -1
        Цитата: Наводлом
        Но вот кто эта сторона-выгодоприобретатель?

        а чьи посольства не эвакуируются из Кабула?
    2. spirit
      spirit Вчера, 17:24
      +1
      300 тысяч хорошо оснащённых солдат

      Уровень аналитики Байдена:
      Не надо шутить с войной, это 250 тысяч отборных солдат Афганистана laughing laughing lol
    3. Маз
      Маз Вчера, 17:37
      +14

      Петров и Баширов осмотрели самые красивые мечети в Кабуле и помолились за очищение Афганской земли от американской скверны... Да будут благословенны поступки их во веки веков. laughing
    4. Теренин
      Теренин Вчера, 18:39
      +4
      Талибы захватили Афганистан спустя месяц после слов Байдена о том, что это невозможно
      Байден, в очередной раз - ошибся.
    5. Маз
      Маз Вчера, 18:58
      +5
      найдите десять совпадений на картинках
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 19:25
        0
        На обоих вертолетах два винта,вертолеты американские и летают они не в штатах!
    6. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 20:17
      -1
      " Я доверяю афганским вооружённым силам ,которые лучше обучены,лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны" Оказалось,что это не главное ! Байден забыл...нет не забыл(!)... он просто его не знал...4 пунктик...: Вера и сила Духа ! Афганская армия растеряла Веру и ,в следствии этого ,обладала слабым Духом ! Именно потому афганцы не могли (не хотели) проявлять самоотверженность, самопожертвование и героизм ... "Рыба гниёт с головы" ! Возможно, афганские солдаты,офицеры видели это "гниение"...чувствовали его ! И это лишало их Веры в справедливость государственного устройства и силы Духа его защищать !
      P.S. Способен ли нынешний правящий режим РФ это понять и примерить к себе ? Хотя...русские способны любить родину во всяких её проявлениях ! Даже в песнях встречаются слова: " Хоть и уродина;но,всё же,это Родина!"...
      1. gohomeyanki
        gohomeyanki Вчера, 23:49
        0
        * Всё проще и очевиднее, народу не очень сладко было под оккупацией, и у так называемой армии, нету поддержки населения.
        * Плюс денег у Правительства, ну не особо, возможно даже если бы США и подкинули, то это на время, пока окончательно не уйдут. В дальнейшем дотации упали бы до нуля.

        P.S. А всем этим, которые рассуждают про гниение и прочее, они будут повешены на ветке, хотя это не методы талибов, скорее: снимут кожу живьём, и оставят на солнышке.
      2. Squelcher
        Squelcher Сегодня, 03:18
        0
        Существующий режим это отражение Вас, меня и других людей, так что нечего на зеркало пенять. На протяжении исторического периода Древней Руси, РИ, СССР, и настоящей России режим часто был несправедлив к простым людям, но это не помешало защищать Родину и преумножать ее границы.
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:54
    +3
    Талибы, на свою беду не слышали этого заявления от байдана, иначе побоялись бы его грозных слов, и не вошли в Кабул без его письменного разрешения wassat
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 16:55
    +5
    Так на чем же держалась власть в Афганистане? Там же все прогнило насквозь... Чуть нажали, и лопнуло вдоль и поперек...
    1. А Макаров
      А Макаров Вчера, 17:00
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Так на чем же держалась власть в Афганистане?

      Видимо, на американской зарплате всем заинтересованным.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 17:01
      +4
      Горный стрелок-там все держалось на честном американском слове, которое по факту ничего не стоит!
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:56
    +1
    Теперь талибы признают правительство сшы "общепланетным террористическим сбродом " ,и пообещают отправить их всех на собеседование с Аллахом wassat .
  5. Баширов
    Баширов Вчера, 17:07
    -8
    Ну, не такая это уж это и запрещённая террористическая группировка «Талибан» в России, вполне себе адекватные люди. Талибан вполне себе вписывается в Таможенный союз и ОДКБ. И, возможно, недалеко время, что не будет у нас ближе и вернее союзника, чем Талибан. Афганистан решил развивать туризм - в Афганистан можно уже туризм налаживать. Говорят, Афганистан в эту пору - бесподобен. В Сирии наши бомбят, там надолго разруха.
    1. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 17:15
      -1
      Талибан вполне себе вписывается в Таможенный союз и ОДКБ. И, возможно, недалеко время, что не будет у нас ближе и вернее союзника, чем Талибан. Афганистан решил развивать туризм - в Афганистан можно уже туризм налаживать.

      Откуда инфа или ОБС?
  6. Falx
    Falx Вчера, 17:12
    +6
    Сайгон 2.0
    американцы втянули СССР в войну в Афганистане, надеясь на то, что эта война станет для нас нашим Вьетнамом, так и получилось.
    но получилось больше, чем хотели матрасные стратеги... Афганистан стал для Матрасии ВТОРЫМ Вьетнамом...
    не копай другому яму...

    Запрещённой в РФ организации пламенный Физкульт-превед!
  7. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:14
    +2
    И чего можно ожидать от этих талибов после захвата Кабула? Может наркоту изведут?
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 19:11
      0
      Хоть какая то польза будет.
    2. Ныробский
      Ныробский Вчера, 21:20
      +1
      Цитата: Ros 56
      И чего можно ожидать от этих талибов после захвата Кабула? Может наркоту изведут?

      Сейчас они будут пытаться легитимизировать своё движение в международно-правовом поле, что бы с них сняли статус террористов, формировать новое правительство и займутся установлением контроля над провинциями с закреплением своих смотрящих. Так что демонстративные акции по сожжению маковых полей вполне себе могут иметь место, дабы мировое сообщество могло созерцать то, что они борются со злом. Насколько я понимаю, сейчас в Кабуле работают все посольства, за исключением тех, кто тащил туда "демократию" и теперь драпает на перекладных. Интересно кто первым официально признает их власть и обменяется верительными грамотами?
  8. grassyknollgunner
    grassyknollgunner Вчера, 17:16
    +4
    Падение Сайгона как оно есть. Параллели нарочиты...



    Всех Поздравляю! drinks drinks drinks
  9. Benk
    Benk Вчера, 17:20
    0
    Байден похоже прагматичен. Слабо верится,что они не представляли ситуацию в Афгане.
    И здесь похоже просто сброс балласта, почуяли, что усилия безезультатны, так смысл торчать в Афгане. За это можно его похвалить.
    Другой вопрос, что их усилия оказались безрезультатны, облажались в этом плане.
    1. Киса
      Киса Сегодня, 00:08
      0
      В Ираке то же самое будет в октябре. Все на штыках держится
  10. Пленник
    Пленник Вчера, 17:24
    +2
    Ну, кто же в мире относится серьезно к словам Байдена, кроме Вовочки Зеленского?
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:43
      0
      Цитата: Пленник
      Ну, кто же в мире относится серьезно к словам Байдена, кроме Вовочки Зеленского?

      Еще Израиль продолжает молиться на США.
      1. Пленник
        Пленник Вчера, 18:52
        +1
        winked Видать зело сильно укрепились в вере. Тем ужаснее будет разочарование.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:58
          +4
          Цитата: Пленник
          winked Видать зело сильно укрепились в вере. Тем ужаснее будет разочарование.

          Да полно Вам laughing
          При шухере с США у них будет, как в том анекдоте.
          - Фима, ты обещал любить меня вечно!
          - Роза, вечно не значит непрерывно!
    2. Ныробский
      Ныробский Вчера, 21:28
      +4
      Цитата: Пленник
      Ну, кто же в мире относится серьезно к словам Байдена, кроме Вовочки Зеленского?

      Есть ещё одно чудо, президент Литвы Гитанас Науседа. Тоже недавно подыграл матрасам и открыл в Литве посольство Тайваня, после чего Китай отозвал своего посла и Литве засветила потеря 1,5 млрд.долларов которые она получала от торговли с Китаем. Навряд ли Бидон компенсирует Литве эти потери, но Науседа настолько ему верит, что готов сожрать крысиный яд.
  11. avib
    avib Вчера, 17:27
    -2
    Контингент НАТО в Афганистане насчитывает около 7 тысяч военных

    т.е. 7 тысяч натовцев не давали на протяжение всех этих лет Талибану захватить страну (как они делают это сейчас). Тут разные выводы напрашиваются. Во-первых видимо Талибан не такие-уж и суровые бойцы-победители а во-вторых - видимо захват страны талибаном происходит с тихого согласия американцев, которым надоел уже этот геморрой и вооооооот так пофиг на этот Афганистан.
  12. Tusv
    Tusv Вчера, 18:18
    +2
    Вот и фсё.Не долго музыка играла. Внезапно крякнул грамофон.
    А как все начиналось. Мы янкам помогали с логистикой и северный альянс выбил таки талибов из Кабула. Янки за это заказывали запчасти для Ми восьмых. Мы не плохо наваривались. на запчастях Янки на травке. Все было хорошо. Ну тут пришел Обама и сказал, мол с Русскими дружить нельзя их надо порвать как тузик грелку. Запчасти для Ми восьмых прекратить.
    Пришел другой хрен с горы (Трамп) Мы выводим войска из Афганистана ибо фиг с ними с талибами, когда американская задница в опасности, но свадьбы бомбить будем.
    Черед нового презика чешать репу. Русские логистикой не помогают, запчасти для Ми восьмых CAPSNA не позволяет закупать. Да ну его нафиг такие трудности. Валим отсюдова.
    Что теперь имеем. Запчастей для Ми 8 нет, стоят на бровке. Талибы у власти будут очень скоро
  13. Пленник
    Пленник Вчера, 18:43
    +1
    "Представитель талибов Сухайль Шахин сказал в интервью BBC, что самосуда в афганском обществе не будет. По его словам, все наказания, включая казни, отрубание конечностей или забивание камнями, будут проводиться только по решению суда. Талибы также обещают, что представителям СМИ будет позволено критиковать кого угодно, передает Al Arabiya." (с) belay Ничего себе заявочка! После неё вряд ли представители СМИ захотят критиковать "кого угодно". Думаю, скоро в ночной тишине за дувалами начнутся горестные всхлипы старичков о Наджибулле и шурави, которые их покинули.
  14. paco.soto
    paco.soto Вчера, 18:59
    0
    Прошу прощения - ошибка с телефона была: для этого форума комментарий.

    Нейтральное мнение: не хочу набирать минусов, как в прошлогодней "событийной ситуации по Беларуси", где йа на сегодня оказался прав на 100%
    Моё видение ситуации текущего момента: нужно метафорически маркировать карту Мира , как шахматную доску и не "петросянить" с америкосов, на всякий случай. Они вложили финансирования в афганскую армию, не просто, как глупцы. Было сразу понятно и подтвердилось передачей вооружения, что готовится удар по России.
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 19:15
      +1
      Так ведь талибы обещали ,что не пылинки не упадёт на Россию.Может они хозяева своего слова.
      1. paco.soto
        paco.soto Вчера, 19:36
        +2
        Так ведь талибы обещали ,что не пылинки не упадёт на Россию©©
        Нейтральное мнение: Ваш юмор и сатиру уважаю! Но не понимаю, на всякий случай инфантилизм всех прочих генералкоментаторов.
  15. ВлР
    ВлР Вчера, 19:34
    -1
    Очень уж эта паническая "эвакуация" американцев похожа на их бегство из Вьетнама. Не удалось им достойно уйти из Афганистана. Даже купить у талибов пару недель "тишины" не смогли. Удар по военной и политической репутации Штатов, конечно, очень значительный.
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 19:57
      +1
      Да там на аэродроме хаос - все ломятся в самолеты. Стрельба это не талибы, как писали раньше, а американцы разоружали то ли АНА то ли еще каких бойцов, которые пытались прорваться к самолетам.
      1. SanichSan
        SanichSan Вчера, 23:39
        0
        почти как в врангелевском Крыму.
  16. Dmitriy Zadorozhniy
    Dmitriy Zadorozhniy Вчера, 20:28
    0
    "Царандой" ещё при союзе стало словом нарицательным. Что ещё от них хотеть?
  17. svoit
    svoit Вчера, 20:58
    0
    Для России талибы ещё долго будут террористами, так как они казнили Наджибуллу, когда он уже не был президентом, да и их дружба с игил тоже нежелательна
  18. Radius
    Radius Вчера, 21:13
    0
    Цитата: Наводлом

    Но вот кто эта сторона-выгодоприобретатель?
    Китай? Вариант.

    Китай - вряд ли... Ширшее смотрите на глобус! :)
  19. Radius
    Radius Вчера, 21:18
    0
    Цитата: paco.soto
    Прошу прощения - ошибка с телефона была: для этого форума комментарий.

    Нейтральное мнение: не хочу набирать минусов, как в прошлогодней "событийной ситуации по Беларуси", где йа на сегодня оказался прав на 100%
    Моё видение ситуации текущего момента: нужно метафорически маркировать карту Мира , как шахматную доску и не "петросянить" с америкосов, на всякий случай. Они вложили финансирования в афганскую армию, не просто, как глупцы. Было сразу понятно и подтвердилось передачей вооружения, что готовится удар по России.

    Если ЭТО удар по России, то Вы - Зарастустра! :)
  20. Radius
    Radius Вчера, 21:20
    0
    Цитата: Dmitriy Zadorozhniy
    "Царандой" ещё при союзе стало словом нарицательным. Что ещё от них хотеть?

    Рядовые афганцы всегда напоминают мне "мужиков" под властью "воров в законе". Как последние скажут, так то и будет...
  21. Alexeevich0010
    Alexeevich0010 Вчера, 22:49
    0
    актуально...
  22. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 00:07
    0
    У американского президента мысли путаются, давно. Ему необходим покой и миска еды.