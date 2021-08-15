«Урок для Украины»: В Киеве призвали учесть опыт «сотрудничества» США и Афганистана

Талибы* (движение запрещено в России как террористическое) взяли под контроль всю территорию Афганистана, окружив Кабул. Силы безопасности страны, подготовленные американцами, так и не смогли ничего противопоставить наступлению боевиков, а США "умыли руки". Об этом пишет глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко для издания "Главред".
Афганская армия и правительственные силы безопасности ничего не могли противопоставить наступлению талибов, несмотря на свою подготовку и вложенные в нее американские деньги. Вашингтон потратил на обучение и поставку военной техники афганским военным 85 млрд. долларов, пишет автор.
В то время как украинская армия радовалась поставленным американцами паре снайперских винтовок или ПТУР "Джавелин", афганцы получали вертолеты, бронетранспортеры и другую бронетехнику, артиллерию и множество всевозможного оружия, включая самолеты. Этому не мешали ни отсутствие демократии, ни угроза попадания вооружений в руки талибов, что в итоге и произошло.
По мнению автора, Киеву в общении с Вашингтоном необходимо учитывать один, но очень важный момент - Афганистан с 2012 года имеет статус основного союзника США вне НАТО, который Украина пытается получить с 2014 года. При чем этот статус президент США может присвоить своим указом в течение 30 дней после уведомления Конгресса, но не торопится этого делать с Украиной.
В Киеве надеются, что США заступится за Украину, но это не так. Пример с Афганистаном показывает, что США не собираются сражаться за других, они даже "не парятся" по этому поводу. Поэтому Украине необходимо учесть этот урок, показывающий к чему приводит сотрудничество с США.