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«Урок для Украины»: В Киеве призвали учесть опыт «сотрудничества» США и Афганистана

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Талибы* (движение запрещено в России как террористическое) взяли под контроль всю территорию Афганистана, окружив Кабул. Силы безопасности страны, подготовленные американцами, так и не смогли ничего противопоставить наступлению боевиков, а США "умыли руки". Об этом пишет глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко для издания "Главред".


Афганская армия и правительственные силы безопасности ничего не могли противопоставить наступлению талибов, несмотря на свою подготовку и вложенные в нее американские деньги. Вашингтон потратил на обучение и поставку военной техники афганским военным 85 млрд. долларов, пишет автор.

В то время как украинская армия радовалась поставленным американцами паре снайперских винтовок или ПТУР "Джавелин", афганцы получали вертолеты, бронетранспортеры и другую бронетехнику, артиллерию и множество всевозможного оружия, включая самолеты. Этому не мешали ни отсутствие демократии, ни угроза попадания вооружений в руки талибов, что в итоге и произошло.

По мнению автора, Киеву в общении с Вашингтоном необходимо учитывать один, но очень важный момент - Афганистан с 2012 года имеет статус основного союзника США вне НАТО, который Украина пытается получить с 2014 года. При чем этот статус президент США может присвоить своим указом в течение 30 дней после уведомления Конгресса, но не торопится этого делать с Украиной.

В Киеве надеются, что США заступится за Украину, но это не так. Пример с Афганистаном показывает, что США не собираются сражаться за других, они даже "не парятся" по этому поводу. Поэтому Украине необходимо учесть этот урок, показывающий к чему приводит сотрудничество с США.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MoDAfghanistan
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100 комментариев
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  1. OrangeBigg
    OrangeBigg Вчера, 16:53
    +13
    .По мнению автора, Киеву в общении с Вашингтоном необходимо учитывать один, но очень важный момент - Афганистан с 2012 года имеет статус основного союзника США вне НАТО, который Украина пытается получить с 2014 года. При чем этот статус президент США может присвоить своим указом в течение 30 дней после уведомления Конгресса, но не торопится этого делать с Украиной.


    Даже Афган обошел Украину.

    .В Киеве надеются, что США заступится за Украину, но это не так. Пример с Афганистаном показывает, что США не собираются сражаться за других, они даже "не парятся" по этому поводу. Поэтому Украине необходимо учесть этот урок, показывающий к чему приводит сотрудничество с США.

    Как правило другие сражаются за США,но не наоборот. Украине что в лоб, что по лбу, все одно.
    1. ПиК
      ПиК Вчера, 17:05
      +15
      «Урок для Украины»: В Киеве призвали учесть опыт «сотрудничества» США и Афганистана

      Н Е * У Ч Т У Т
      1. URAL72
        URAL72 Вчера, 17:26
        +29

        Зрада! 85 миллиардов мимо черной дыры в центре Европы! Ждём новостей о массовом падеже украинских политиков. Жаба она такая,- возможен летальный исход.
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 17:45
          +5
          Вот вроде и умные вещи сказал.
          Но КАК сказал - практически возмущается, что кому-то халявы больше досталось
          1. Tusv
            Tusv Вчера, 18:37
            +1
            Цитата: Shurik70
            Вот вроде и умные вещи сказал.
            Но КАК сказал - практически возмущается, что кому-то халявы больше досталось

            Все в итоге получат талибы. Халява таки остается на Украине. Это перемога адназначна bully
        2. кредо
          кредо Вчера, 17:47
          +4
          Цитата: URAL72
          ...Зрада! 85 миллиардов мимо черной дыры в центре Европы! Ждём новостей о массовом падеже украинских политиков. Жаба она такая,- возможен летальный исход.

          Абсолютно согласен. Политиков и экспертов с Украины больше интересует сколько они могут заработать на войне, а не сам результат мифической победы над Россией.
          Они денно и нощно только и скулят со всех экранов УкрТВ о деньгах, которые проходят мимо них и в рот им не попадают, поэтому Донбасс с Крымом им нужен только для того, чтобы продать их подороже, в какой бы форме это не происходило, чтобы там не говорили некоторые украинцы, пишущие на сайте ВО.
          1. Tusv
            Tusv Вчера, 18:53
            -7
            Цитата: кредо
            Политиков и экспертов с Украины больше интересует сколько они могут заработать на войне, а не сам результат мифической победы над Россией.

            Кстати, Мы это проходили. Мифическая победа Ичкерии над армией РФ. Сейчас Кадыров говорит, Кто армию РФ победил? Да. Кишки на кинжал намотаю. Да.
            А так. Снизойдет глава Чечни до простого программиста, пожму ему руку
          2. den3080
            den3080 Вчера, 19:37
            +1
            Цитата: кредо
            Цитата: URAL72
            ...Зрада! 85 миллиардов мимо черной дыры в центре Европы! Ждём новостей о массовом падеже украинских политиков. Жаба она такая,- возможен летальный исход.

            Абсолютно согласен. Политиков и экспертов с Украины больше интересует сколько они могут заработать на войне, а не сам результат мифической победы над Россией.
            Они денно и нощно только и скулят со всех экранов УкрТВ о деньгах, которые проходят мимо них и в рот им не попадают, поэтому Донбасс с Крымом им нужен только для того, чтобы продать их подороже, в какой бы форме это не происходило, чтобы там не говорили некоторые украинцы, пишущие на сайте ВО.

            Политиков и военных в Афганистане интересовало ровно то же самое.
            Можно, наверное, добавить ещё участие в наркоторговле.

            Теперь их интересуют 2 вещи:
            1. Как сохранить жизнь?
            2. Как воспользоваться богатствами, нажитыми непосильным трудом?

            Удастся решить эти 2 вопроса удастся не всем афганским начальникам, к бабке не ходи.
            А уж «пехоту» и «обслуживающий персонал» просто бросают сейчас на произвол судьбы, как я понял.
        3. Теренин
          Теренин Вчера, 18:28
          +12
          Цитата: URAL72

          Зрада! 85 миллиардов мимо черной дыры в центре Европы! Ждём новостей о массовом падеже украинских политиков. Жаба она такая,- возможен летальный исход.

          Постоянная движуха.

          1. Теренин
            Теренин Вчера, 18:29
            +14
            Цитата: Теренин
            Цитата: URAL72

            Зрада! 85 миллиардов мимо черной дыры в центре Европы! Ждём новостей о массовом падеже украинских политиков. Жаба она такая,- возможен летальный исход.

            Постоянная движуха.


            Забыл главного, обидится laughing
          2. 30 вис
            30 вис Вчера, 19:47
            +2
            Цитата: Теренин
            Постоянная движуха.

            Под лозунгом " Геть ! " Три раза проорать " Геть ! " , мозги отключаются , боротьба включается !
        4. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Вчера, 20:54
          +8
          Когда в Куеве узнали сколько бабок вашингтонская рейхсканцелярия вбухала в Афган, предложили Жмеринку переименовать в Кабул)))
      2. пищак
        пищак Вчера, 18:19
        +3
        В Киеве бандерлоги "учтут", что своих "полезных собакиных сынов" американцы( как и гитлеровские оккупанты в своё время) НЕ бросают-всегда стараются забрать с собой "в обозе"!

        Так было и во Вьетнаме-американцы эвакуировали с собой в Штаты важных лысынмановцев и ещё множество мелких своих пособников из аборигенов Южного Вьетнама и Лаоса!

        Да и "неуловимый" военный преступник грузинский экс-презик Саака ими же "покрывается"-удрал в Штаты, избежал наказания и потом даже "сделал карьеру" в украинской амероколонии-и тоже, "как с гуся вода", разве нет?!

        Ограбивший страну и сограждан, отправивший государственный золотой запас и скифские сокровища в США, майданофюрер Яценюх сейчас, как сыр в масле, поживает в Штатах!
        Да и прочая майданная( 2004 и 2014 годов) дрянь туда же переехала на ПМЖ!

        Так что, наверное, киевских майданёров( по ходу, давно уже сделавших свой проамериканский "выбор", храня там свои клепто"накопления"!) эта афганская эвакуация и гарантированная безнаказанность американских марионеток, наоборот, "вдохновит" на ещё бОльшие антигосударственные и антинародные преступления "во имя интересов США", лишь бы "отличиться" и стать "любимой женой господина-дядюшки Сэма"?! request
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 20:53
          +1
          Цитата: пищак
          Ограбивший страну и сограждан, отправивший государственный золотой запас и скифские сокровища в США, майданофюрер Яценюх сейчас, как сыр в масле, поживает в Штатах!

          Из всех высокопоставленных правителей незалежной, Сеня-кролик получил от власти всё, что даже в фантастическом фильме не увидишь. Даже не скажешь, что парень из Галичины, такой и израильтян перехитрит.
          1. пищак
            пищак Вчера, 22:02
            +4
            Этот буковинский( родом из Черновцов) еврейский подрумыненный паренёк, так бают, отпрыск "одной из румынских ветвей" старинного раввинского рода Бакаи( как один из соавторов Талмуда, почитаемого в еврейских кругах).

            Отсюда, скорее всего, и такая "головокружительная карьера" этой невзрачной серости-прямо из сопливого банковского "юношества" при "лучшем клептобанкире всех времён и народов"-"помаранчевом" Диоксине, через "министериум" в Крыму, в майданное "ж/бандеровство( "высшей стадии" человеческой низости! negative )".

            "Ветеран" обоих проамериканских майданопереворотов-"помаранчевого"-2004 и "евреопейского"-2014.

            Вроде же( как и многие его коллеги по майданам и воинствующему "свидобандеризаторству"), Сеня израильтянин-израильский паспорт у него есть и давно?!
        2. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 22:17
          +1
          Так было и во Вьетнаме-американцы эвакуировали с собой в Штаты важных лысынмановцев

          Ли Сын Ман - это Южная Корея, там перемирие до сих пор, а Южный Вьетнам - это Пак Чжон Ки, кажется.
          1. пищак
            пищак Вчера, 22:26
            +1
            Цитата: Авиатор_
            Так было и во Вьетнаме-американцы эвакуировали с собой в Штаты важных лысынмановцев

            Ли Сын Ман - это Южная Корея, там перемирие до сих пор, а Южный Вьетнам - это Пак Чжон Ки, кажется.

            hi Вы правы, уважаемый Авиатор! good
            Сам тоже засомневался, но отвлёкся и пока проверял в Гугле, время редактирования закончилось.
            Уже было не исправить! winked
            Надеюсь, что эта неувязка с точными именами былых амеромарионеток, не очень исказила мой посыл про "обозный характер" всех этих оккупантских "шавок"?! what
            Прошу прощения за свою недоработку! feel
        3. Лара Крофт
          Лара Крофт Вчера, 22:42
          +1
          Цитата: пищак
          Так было и во Вьетнаме-американцы эвакуировали с собой в Штаты важных лысынмановцев

          Ничего не перепутали?
          Ли Сын Ман (Ли Сынма́н) (кор. 이승만?, 李承晩?; в англоязычных странах известен как Сы́нман Ри (англ. Syngman Rhee), 26 марта 1875, Хванхэдо, Корея — 19 июля 1965, Гонолулу, США) — первый глава Временного правительства Республики Корея в изгнании, а также первый президент Республики Корея (Южная Корея).
          1. пищак
            пищак Вчера, 22:47
            +2
            hi aka Лара Крофт, уже ж, выше, я объяснился и поизвинялся за эту свою промашку! feel
            Надеюсь, искренний Плюсище за Ваш Труд извинит меня?!
            1. Лара Крофт
              Лара Крофт Вчера, 22:48
              +1
              Цитата: пищак
              hi aka Лара Крофт, уже ж, выше, я объяснился и поизвинялся за эту свою промашку! feel

              Ну и ладно...
      3. Пленник
        Пленник Вчера, 18:49
        +1
        Для этого мозги нужны. А откуда у их "властных элит" мозги?
      4. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 20:40
        0
        Цитата: ПиК
        «Урок для Украины»: В Киеве призвали учесть опыт «сотрудничества» США и Афганистана

        Афганистан, это классическая подстава потомком Дяди Сэма.
        Урок для всего мира, как поматросили и бросили (Украина в это список не входит).
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 17:19
      +3
      УМНЫЙ на ЧУЖИХ ошибках учится, а на СВОИХ...
      1. volodimer
        volodimer Вчера, 17:44
        +5
        А на СВОИХ... По нынешним временам, на СВОИХ никто уже не учится... Не успевают. Совершил ошибку и в гробу под музыку траурную... Но ведь кто-то играет с напёрсточниками в надежде выиграть.
        Что же, пускай пробуют.
    3. Rubi0
      Rubi0 Вчера, 17:42
      0
      Главное для украинской верхушки что на кану лежит 85 млрд на распил, им сейчас по 200-300млн всего дают в год США. Остальное все инфо фон
  2. Гиперион
    Гиперион Вчера, 16:55
    +6
    Сынку и ляхи...
    1. 210окв
      210окв Вчера, 17:11
      +3
      Это исторически уже. Точнее на уровне инстинкта. Ну, не могут они не наступать на грабли.
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 19:26
        +1
        У них как правило хуже чем просто танцы, у них гапак на граблях.
        Поэтому не чему не учатся, мозоль на всю голову.
    2. RealPilot
      RealPilot Вчера, 17:15
      +10
      Иллюзии развеиваются долго и болезненно...
      Американцы о выходе из Афганистана говорили годами! И только Трамп дал импульс к началу вывода войск, не оставив Байдену политических альтернатив.
      Теперь начался побег, с эвакуацией посольства и сжиганием секретных документов (не верю, что без фотографирования оных)...

      В общем, на Украине та же история будет. Талибы взяли на себя миссию народно-освободительного движения, а население их в своей массе поддержало. И, аналогично, на Украине пророссийские силы возьмут Киев без боя, с хлебом-солью...
      Главное при этом, чтобы с российской стороны были явные шаги, гарантии для освобожденных территорий! Как пооитические, так и экономические.

      Только за обещание цены на газ по внутрироссийскому тарифу, измученные грабительской коммуналкой жители поднимут на вилы бандеровскую шушару. Этого, конечно, недостаточно, но поддержку населению нужно будет обязательно оказать.
      1. Ros 56
        Ros 56 Вчера, 17:31
        +3
        По воскресеньям не подаем. Вы о каком населении, которое скакало и орало - москалей на ножи и на гиляку? Хрен им всем насовсем, пока не пройдет сплошная денацификация, никаких поблажек. А нациков к ляхам, пусть обнимаются.
        1. zadorin1974
          zadorin1974 Вчера, 18:45
          +6
          Нациков Юрий нужно под корень.Не надо повторять недоработку Сталина.
          1. MaikCG
            MaikCG Вчера, 21:18
            -2
            Как и кто черепа мерять будет, а кто патроны подносить?
        2. evgen1221
          evgen1221 Вчера, 19:14
          -8
          А вот наш сонцеликий явно другого мнения, он очень даде непротив подкармлевания братских бандеровцев как напрямую так и через беларуссию.
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 19:00
      +3
      «Урок для Украины»: В Киеве призвали учесть...
      Вообще то, урок полезен для тех кто хочет учиться, а эти хлопцы даже не собираются.
  3. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:55
    +7
    Украинцы так и продолжают колотиться головой об стену, скакать и жрать гимно. А янки их ужимки по барабану.
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:59
    +7
    После захвата талибами Кабула вна ук-роине начали что-то подозревать?"И мыслей полна голова, и все про загробный мир "... crying lol
  5. Ирек
    Ирек Вчера, 17:00
    +4
    Это как участники лохотронов "Вот меня уж точно никогда не кинут" , вот и хахло такое же.
  6. Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним Вчера, 17:00
    -16
    Сравнение с Украиной не уместно. Украина теперь нужна нато для сдерживания России. Особенно Турции.
    В Случае войны никто за Украину заступаться не будет. Это понятно. Поэтому Украину накачивают чтобы она сама дать отпор. Вообще это поразительно как два братских народа кое кто стравил.
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Вчера, 17:17
      +4
      Цитата: Александр Псевдоним
      Украина теперь нужна нато для сдерживания России.

      Не уверен. Нато и так плотно обступило Россию с запада. Украина нужна, как заноза для России, ясно, что если что, никто за Украину не вступится. Для Турции Россия ценнее, чем Украина - у нас больше совместных проектов: "Голубой поток", "Турецкий поток", АЭС, С-400, в Сирии худо-бедно, но совместно работаем. Конечно, Эрдоган может быть, много о чем мечтает (Великий Туран), но, думаю, он реалист.
      Интересно другое. Кто организует, финансирует, снабжает оружием, техникой, боеприпасами талибов? Кто выгодополучатель? Китай? Нет - у них свои неспокойные мусульмане есть - СУАР, Пакистан? Сам по себе он, мне кажется, некредитоспособен. Саудиты? Что им это даст? Войны за веру ушли в прошлое - сейчас войны имеют целью выгоду. Какая выгода в Афганистане?
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Вчера, 17:26
        -19
        На вопрос кто сейчас финансирует талибов ответить не могу. Американцы ушли из ирака и афгана чтобы сосредоточиться на россии и китае. России нужно задружиться с США. Американцы не испытывают ненависти к России и им не нужна территория России.
        1. kot423
          kot423 Вчера, 17:30
          +14
          Цитата: Александр Псевдоним
          им не нужна территория России.

          Им нужны ресурсы России, причем желательно чтобы еще за это доплатили. Примеров - море, только сосать лапу они будут долго и упорно. Впрочем как и вы вна 404.
          1. Александр Псевдоним
            Александр Псевдоним Вчера, 18:18
            -8
            Россия сама продает нефть и газ. Никто её не заставляет. Некоторые за счёт этого прекрасно живут.
            1. kot423
              kot423 Вчера, 18:33
              +2
              Цитата: Александр Псевдоним
              продает нефть и газ

              Я выделил ключевое слово. Учите историю, специально для "одаренного" из вна 404 (т.е. вас) облегчу задачу.
              https://topwar.ru/140392-amerikanskoe-vtorzhenie-v-rossiyu.html
              Планы матрасов не поменялись ни на йоту.
        2. pyagomail.ru
          pyagomail.ru Вчера, 17:32
          +7
          Цитата: Александр Псевдоним
          России нужно задружиться с США.

          Мы не против "задружиться" с США, но на каких условиях? Стать очередным "Табаки" для них? Исключено. А насчет территории - не согласен: по-моему, еще Олбрайт вслух мечтала, что Сибирь надо бы поделить, несправедливо, что она вся принадлежит России.
          1. Александр Псевдоним
            Александр Псевдоним Вчера, 18:11
            -6
            Задружиться на выгодных обеим сторонам условиям. А то у России например привычка списывать кредиты не получая ничего взамен.
            Китайцы получают територии когда им не могут вернуть кредиты.
            1. Albert1988
              Albert1988 Вчера, 19:14
              +1
              Цитата: Александр Псевдоним
              Задружиться на выгодных обеим сторонам условиям.

              Подсказочка - 90-е годы))))
              Цитата: Александр Псевдоним
              А то у России например привычка списывать кредиты не получая ничего взамен.

              Да ну, правда?
              Цитата: Александр Псевдоним
              Китайцы получают територии когда им не могут вернуть кредиты.

              И какие территории они уже получили и от кого?
            2. Танковый пиджак
              Танковый пиджак Вчера, 19:32
              +3
              Чей Крым? Александр псевдоним.
              1. Silver bullet
                Silver bullet Вчера, 20:18
                +1
                Шарапов! Ты же его этим вопросом наповал бьёшь! Ну опросите ещё раз соседа, ну проверьте его часы (хотя у него их нет), ну делайте же что-нибудь!
                Тяжело писать каколику под псевдонимом "псевдоним" про Крым, которого уже нет. Слился болезный, а так старался.
                1. Танковый пиджак
                  Танковый пиджак Вчера, 20:32
                  +1
                  Наповал говорите? Это я ещё про БОРЩ не спрашивал... laughing
              2. Александр Псевдоним
                Александр Псевдоним Вчера, 21:52
                -1
                На сайте цензура.
        3. Albert1988
          Albert1988 Вчера, 18:08
          +4
          Цитата: Александр Псевдоним
          Американцы ушли из ирака и афгана чтобы сосредоточиться на россии и китае.

          И из этой парочки они обоих не потянут - сосредотачивался лопнет)))
          Цитата: Александр Псевдоним
          России нужно задружиться с США.

          laughing laughing laughing А еще смешнее можно?
          Цитата: Александр Псевдоним
          Американцы не испытывают ненависти к России и им не нужна территория России.

          А, вот и еще смешнее laughing wassat
        4. d1975
          d1975 Вчера, 18:55
          +2
          Им не нужна Россия на карте мира ! Вы это хотели сказать ? Уклад у нас другой ,мы всегда были и будем врагами. hi
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 17:44
      +4
      "Сравнение с Украиной неуместно". Согласен. Ведь в Афганистан США надувные лодки не поставляли. Видать, в этом и была основная ошибка Байдена.
    3. paul3390
      paul3390 Вчера, 19:55
      +2
      Украина теперь нужна нато для сдерживания России

      Не думаю. Скорее план гораздо гаже - выдоить Цэгабонию досуха, а потом попытаться спихнуть развалины России под лозунгами о типа едином народе.. Если честно - сомневаюсь, что нонешняя РФ потянет счастье обладания Нэзалежной..
    4. Олег Авиатор
      Олег Авиатор Вчера, 19:58
      0
      Ничего поразительного. Технология давно отработана. К сожалению выводы не делаются. А если и делаются то поздно.
    5. ecolog
      ecolog Вчера, 22:46
      +1
      там тлело всегда. Все таки столько веков под поляками и частично под литвой даром не проходят. И вся эта возня с взращиванием национальных элит всегда заканчивается плохо.
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 17:02
    +5
    Вот так вот ... будет и с 404-й. Власть сбежит, а нациков народ по Крещатику на фонарях развешает. Хотя...просто не будут вешать, скорее всего, некому будет. Весь пассионарный народ на заработки разъехался.
    1. volodimer
      volodimer Вчера, 17:54
      +4
      Глеб Бобров "Эпоха мертворождённых" опубликовано в августе 2007г. Там в общем то всё описано, в том числе и решение вопроса. Пассионарный и не очень народ с заработков из РФ просто возвращают в\на... И они там сами разбираются.
  8. HAM
    HAM Вчера, 17:05
    +3
    Американцы защищают "демократию",а не аборигенов..."Демократия"-это нечто эфемерное,о ней можно только поболтать и "позащищать"...
  9. svp67
    svp67 Вчера, 17:06
    +11
    Ой, все они отлично понимают и все кто громче всех призывал на Майдан, уже имеют паспорта иных стран и в случае чего быстро туда переберутся...
    1. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 17:25
      +2
      уже имеют паспорта иных стран и в случае чего быстро туда переберутся...

      В таком случае, для чего был майдан? За идею надо стоять насмерть, иначе зачем огород городить.
      1. svp67
        svp67 Вчера, 18:01
        +5
        Цитата: Ros 56
        В таком случае, для чего был майдан?

        Для богатых, что бы еще стать богаче, для бедных, что бы не стать беднее...Как думаете, чьи надежды оправдались?
        1. Ros 56
          Ros 56 Вчера, 20:28
          0
          А ничьи, скоро этой страны не будет.
      2. Albert1988
        Albert1988 Вчера, 18:10
        +1
        Цитата: Ros 56
        В таком случае, для чего был майдан? За идею надо стоять насмерть, иначе зачем огород городить.

        А какая "идея" - стояла ЗА майданом? Правильно - правильно (с точки зрения "организаторов") перераспределить активы, которые будут эффективно конвертированы в более ликвидную форму и выведены из страны... Какие еще там могли быть идеи?
  10. Xlor
    Xlor Вчера, 17:21
    +1
    украинская армия радовалась поставленным американцами паре снайперских винтовок или ПТУР

    От радости, наверное, скакали?
  11. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 17:22
    +1
    Цитата: 210окв
    Это исторически уже. Точнее на уровне инстинкта. Ну, не могут они не наступать на грабли.

    Они же славяне. Значит грабли всегда с собой.
  12. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:23
    +8
    Для рагулей бандеровских, это все ни о чем. Им пока рога не поотшибают, так и будут скакать и орать про Бандеру и сала хероям. Ну нет у них мозгов и взять негде, не продаются.
  13. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:33
    +5
    «Урок для Украины»: В Киеве призвали учесть опыт «сотрудничества» США и Афганистана
    . Типа, поучительный прЫмер???
    Ха, ха, учится лишь тот, кто ХОЧЕТ, УМЕЕТ УЧИТСЯ!
    1. cniza
      cniza Вчера, 18:13
      +4
      Вот именно , а они считают , что США так с ними не поступит , наивные , как дети...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:19
        +2
        Так скакуасы же .... допрыгаються, в конце концов.
        1. cniza
          cniza Вчера, 21:10
          +1
          Похоже уже допрыгались и пока не понимают куда их завела скакучая деятельность...
  14. Lontus
    Lontus Вчера, 17:37
    +10
    урок тем кто связался с амерами
    \\Военкор Джеймс Глэнси подтвердил - все афганцы с этой фотографии были казнены
    1. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 17:52
      +5
      Цитата: Lontus
      все афганцы с этой фотографии были казнены

      Понадеялись, что "Америка з нами!" ©
    2. Silver bullet
      Silver bullet Вчера, 18:24
      +3
      У этого военкора 10 классов на лбу отпечатаны. "Карп, ты на руки его посмотри, какой он шофёр (корреспондент)?" Пусть на афганском Рубабе "Мурку" сбацает. А то уж сильно на опера из вашингтонского УГРО похож laughing
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:39
    +5
    Рассмешил Блинкин,если Талибан* не будет поддерживать права афганцев,то США введут против бородатых санкции.Что атомную бонбу сбросят?Бородатые под пулями ,снарядами ,бомбами были и добились своего.А кроме санкций ничего другого на уме нет?
    1. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 17:51
      +3
      Цитата: tralflot1832
      А кроме санкций ничего другого на уме нет?

      Не только на уме, а вообще кроме санкций ничего нет. request
    2. parusnik
      parusnik Вчера, 17:57
      +2
      то США введут против бородатых санкции.
       Героиновые потоки перестанут контролировать laughing
    3. Теренин
      Теренин Вчера, 18:35
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Что атомную бонбу сбросят?

      Кстати, это они могут.

      Цитата: tralflot1832
      А кроме санкций ничего другого на уме нет?
      Есть. Кого бы еще грабануть angry
  16. Добрый
    Добрый Вчера, 17:44
    0
    Талибов нужно на Украину направить. Штатники сразу сбегут, но позже пришлют пару тысяч морпехов, чтобы своих ЛГБТшников забрать! laughing Сценарии у них одни и те же. fool
  17. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 17:49
    +1
    Поэтому Украине необходимо учесть этот урок, показывающий к чему приводит сотрудничество с США.

    "Ха-ха" три раза! украинцы уроки не усваивают, по определению! А "А нас то, за шо?" вообще - национальная идея. wassat
  18. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 17:53
    -1
    Наглядный пример того, что бывает, когда друзей ищут далеко, а врагов близко. Как ни странно, афганцы вызывают больше сочувствия, нежели украинцы.
  19. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 17:55
    0
    Зачем давать им советы, теперь будут нового спонсора искать, без донора они уже никак.
  20. cniza
    cniza Вчера, 18:11
    0
    В Киеве надеются, что США заступится за Украину,


    Угу , пусть найдут пример как США заступается и как потом умывает руки...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 18:36
      +2
      Цитата: cniza
      В Киеве надеются, что США заступится за Украину,


      Угу , пусть найдут пример как США заступается и как потом умывает руки...

      А, кто эту Украину обижает? request По моему она уже всем до лампочки. Даже самим украинцам.
      1. cniza
        cniza Вчера, 18:44
        +3
        Вот , вот с этого все и начинается , а вернее продолжается , когда сами свою страну бросили...
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 18:46
          +2
          Цитата: cniza
          Вот , вот с этого все и начинается , а вернее продолжается , когда сами свою страну бросили...

          Вить, между нами. По моему они всегда такие и были. Служил не один год с ними. Если ошибаюсь, то немного.
          1. cniza
            cniza Вчера, 21:08
            +1
            Да не ошибаешься , своя мазанка , да полисадничек и вся рагульская мечта...
  21. Tank Hard
    Tank Hard Вчера, 18:16
    +1
    Украине необходимо учесть этот урок, показывающий к чему приводит сотрудничество с США.

  22. iouris
    iouris Вчера, 18:44
    0
    Кто именно будет "учитывать опыт"? Не смешите.
  23. paco.soto
    paco.soto Вчера, 18:52
    -3
    Нейтральное мнение: не хочу набирать минусов, как в прошлогодней "событийной ситуации по Беларуси", где йа на сегодня оказался прав на 100%
    Моё видение ситуации текущего момента: нужно метафорически маркировать карту Мира , как шахматную доску, а не "петросянить" с америкосов, на всякий случай. Они вложили финансирования в афганскую армию, не просто, как глупцы. Было сразу понятно и подтвердилось передачей вооружения, что готовится удар по России.
  24. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:38
    -1
    Где Киев/где Афганистан...
    Вы связь- то держите однако!
    Причём тут одно к другому....
    Чудеса какие-то!...
  25. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 19:38
    0
    Пример с Афганистаном показывает, что США не собираются сражаться за других, они даже "не парятся" по этому поводу.
    Они уже усвоили, что "мертвому" припарки не помогают...
  26. Alex_You
    Alex_You Вчера, 19:40
    -2
    Пример с Афганистаном показывает, что США не собираются сражаться за других, они даже "не парятся" по этому поводу.

    Одели, обули, обучили, вложили в руки оружие. То что афганская армия несопротивляется вина не американцев.
  27. Klingon
    Klingon Вчера, 20:33
    0
    Ага, похоже холодная водичка из ушат Дерьмократии таки охладила кастрюлеголовых wassat
  28. Radius
    Radius Вчера, 20:37
    0
    Здесь дело не в Украине и Афганистане, а в политической значимости событий и их последствий. Афганским талибам особо и терять нечего: своей решимостью они только приобретают политический вес. А Украина его теряет, почти прямо пропорционально, относительно талибов:) Вывод прост: современная Украина не сдала экзамен на государственность.
  29. MaikCG
    MaikCG Вчера, 21:09
    0
    Завидует. Горным ишакам 85 миллиардов, а берегу свинной кости резиновые изделия (лодки) good
  30. Baron Pardus
    Baron Pardus Вчера, 22:08
    +1
    США действуют по старому Британскому принципу. "У нас нет постоянных друзей, у нас нет постоянных врагов. У нас есть только интересы." Правда в отличие от Британии, интересы США всегда меняются в отличии от того какой клан у власти. Напоминаю, Саддам Хуссейн, Муаммар Каддафи тоже долгое время были "союзниками" США и НАТО. Запомним что и САДДАМ ХУССЕЙН и МУАМАР КАДДАФИ противостояли исламским фундаменталистам и мочили их нещадно. Как только стало выгодно кланам правящим НА ТОТ МОМЕНТ в США и Европе, слили и уничтожили и Саддама и Муаммара. Сам курс США - это зигзаг и спирали. В зависимости какой клан одержал временную победу в подковёрной борьбе, и кому КАКИЕ транснациональные корпорации и банки дали больше бабла (которое нужно отрабатывать). Посему если завтра в Белый дом прийдёт клан который посчитает выгодным слить Израиль или там Японию - сольют. И глазом не моргнут. Вы просто не понимаете американский менталитет "Ничего личного - просто бизнес", и "Лучше ты (попадёшь в дерьмо)- чем я".
  31. Борисыч
    Борисыч Вчера, 22:28
    +1
    США, говорят, обещало прислать вертолёт для эвакуации украинского президента. Правительство украинское должно эвакуироваться через третьи страны. По Укразализнице или по шпалам - выбор за ЧЛЕНАМИ правительства Украины..
  32. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 01:42
    0
    Мравнивать Афганистан и Украину - это смешно. Там американцы совершенно легально поставили своего человека
  33. Joker62
    Joker62 Сегодня, 03:18
    0
    Цитата: Теренин
    Цитата: Теренин
    Цитата: URAL72

    Зрада! 85 миллиардов мимо черной дыры в центре Европы! Ждём новостей о массовом падеже украинских политиков. Жаба она такая,- возможен летальный исход.

    Постоянная движуха.


    Забыл главного, обидится laughing

    Не обидится lol , а Зе скажет - "Я, тут, не при делах!" recourse