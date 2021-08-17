Народно-освободительные восстания в Афганистане против британской гегемонии

Первое британское вторжение

Второе британское вторжение

Итог интервенций

Британская империя дважды вторгалась в Афганистан – в 1838–1842 и в 1878–1881 годах. В обоих случаях целью вторжения было отвлечь от российского влияния и не дать ему закрепиться в стратегическом регионе. В ответ на каждое вторжение афганское население восставало против своих оккупантов.В 1838 году шах Дост Мухаммад Хан, правитель Афганистана, не смог организовать значительного сопротивления и вскоре сдался. Британская армия почти без усилий заняла Газни, Кабул и Джелалабад. Британцы выдвинули марионеточного эмира Шаха Шуджу, который согласился уступить британской гегемонии.Однако большинство афганцев презирали шаха Шуджу за его политическое предательство и подняли восстание против британцев, чья армия потребляла основные продукты питания и припасы, что поднимало местные цены так высоко, что местное население в столице Кабула обнищало.В свою очередь, исламские муллы начали призывать к джихаду – священной войне против неверных. 1 ноября 1841 года на волне народного восстания против оккупации группа ополченцев атаковала британский гарнизон в Кабуле, убив сотни британских военнослужащих. Британское командование решило отступить из Кабула. Постоянные налеты и засады местных ополченцев в суровую зиму превратили отступление в бегство. Менее 2000 человек достигли Джелалабада 12 января 1842 года, и только 350 из них посчастливилось найти убежище в Гандамаке. Шах Шуджа был убит.Судьба кабульского гарнизона потрясла британских чиновников в Калькутте и Лондоне, и британским гарнизонам в Газни и Джелалабаде было приказано занять Кабул и нанести ответный удар по повстанцам. Гарнизон оставил Кабул в руинах и убил тысячи мирных жителей, но британцы признали, что они могут оккупировать Афганистан только на свой страх и риск. В октябре 1842 года все британские войска вернулись в Индию.Второе британское вторжение в 1878 году последовало по аналогичному сценарию.Первоначально экспедиция британской армии встретила минимальное местное сопротивление, и к январю 1879 года афганские города Джелалабад и Кандагар находились под военным контролем.20 февраля 1879 года умер афганский эмир Шер Али Хан. Его сын и наследник Якуб капитулировал, подписав Гандамакский договор с британскими войсками, ознаменовав этим конец независимости Афганистана. В Кабуле была создана британская миссия.Военная катастрофа во время первого вторжения в Афганистан не была поучительной для британцев, которые во время второго вторжения также проигнорировали растущее народное негодование и враждебность.В сентябре 1879 года восстание в Кабуле застало британских оккупантов врасплох, когда протестующие разорили британские резиденции, а Луи Каваньяри, глава британской миссии, был убит.Британцы отбили Кабул в октябре 1879 года, но даже жестокие репрессии не сдержали народно-освободительную борьбу афганцев. Число пуштунских и таджикских партизан росло, как и количество их атак на места сосредоточения британских колониальных сил.Однако у афганцев не было лидера, способного объединить повстанцев. Абдуррахман хан, внук эмира Дост Мухаммеда, появился на севере Афганистана после 11 лет ссылки в русском Туркестане, угрожая вытеснить британцев из Кабула. Его соперник, Аюб Хан, влиятельный правитель западной провинции Герат, начал наступление на Кандагар и нанес полное поражение британцам близ афганской деревни Мейванд в июле 1880 года.Хотя британцы преуспели в последующих военных столкновениях с афганскими повстанцами, народное восстание не было подавлено. Фактически, мобилизовав военную оппозицию, оба хана воспользовались народной волной антибританских настроений, чтобы завоевать афганскую корону.В 1881 году британская королева Виктория официально признала Абдуррахман-хана эмиром Кабула и вывела британские войска в Индию, в то время как Аюб-хан отправился в изгнание после ряда военных поражений.Хотя британцы смогли установить (пусть и на некоторое время) свою гегемонию в Афганистане, обе британские военные интервенции в Афганистан постигла одна и та же участь – поражение от массового народного сопротивления.