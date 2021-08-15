Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Таджикистан

В связи с переходом под полный контроль «Талибана» (*запрещённая в России террористическая организация) нескольких крупных городов Афганистана возникал вопрос о дальнейшей судьбе президента Ашрафа Гани. Когда талибы взяли и Кабул, вопросы эти фактически отпали. Никакого будущего у действующего президента в Афганистане явно не просматривалось.
Некоторое время назад из Афганистана пришли сведения о том, что Ашраф Гани оставил пост президента страны и покинул Афганистан. Такие сводки публикуют афганские источники информации, включая крупный телеканал Tolo News.
По данным афганских репортёров, президент страны покинул страну не один. Вместе с ним за пределы Афганистана вылетели члены его семьи, а также ряд других представителей власти, включая советника по нацбезопасности Хамдуллу Мухиба и главу президентской администрации Фазла Фазли.
По последним сведениям, самолёт с Ашрафом Гани вылетел в столицу Таджикистана – Душанбе. Оттуда, как сообщается, президент Афганистана, вероятно, отправится в другую страну. Но в какую? – вопрос пока остаётся открытым.
Чиновники правительства Афганистана, остающиеся в стране, заявили, что «Ашраф Гани повёл себя не по-мужски, оставив страну в самый сложный момент её новейшей истории»:
Он бежал из страны. Пока в Таджикистан.
Ранее лидеры «Талибана»* заявили, что Кабул находится под их контролем. На сторону «Талибана» перешло руководство департамента столичной полиции, несколько высокопоставленных офицеров, которые должны были командовать обороной Кабула.
Когда представители правительства Афганистана опосредованно обратились к талибам* с предложением о формировании коалиционной «переходной» власти, в «Талибане» это предложение отвергли. При этом было отмечено, что ни о какой «переходной» власти уже не может идти речи:
Власть теперь одна. И эта власть – народ Афганистана, который опирается на «Талибан»*.
В Афганистане заявляют, что новым лидером страны в ближайшее время может стать Мулла Абдул Барадар, являющийся одним из первых лиц в «Талибане».