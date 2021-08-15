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Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Таджикистан

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В связи с переходом под полный контроль «Талибана» (*запрещённая в России террористическая организация) нескольких крупных городов Афганистана возникал вопрос о дальнейшей судьбе президента Ашрафа Гани. Когда талибы взяли и Кабул, вопросы эти фактически отпали. Никакого будущего у действующего президента в Афганистане явно не просматривалось.


Некоторое время назад из Афганистана пришли сведения о том, что Ашраф Гани оставил пост президента страны и покинул Афганистан. Такие сводки публикуют афганские источники информации, включая крупный телеканал Tolo News.

По данным афганских репортёров, президент страны покинул страну не один. Вместе с ним за пределы Афганистана вылетели члены его семьи, а также ряд других представителей власти, включая советника по нацбезопасности Хамдуллу Мухиба и главу президентской администрации Фазла Фазли.

По последним сведениям, самолёт с Ашрафом Гани вылетел в столицу Таджикистана – Душанбе. Оттуда, как сообщается, президент Афганистана, вероятно, отправится в другую страну. Но в какую? – вопрос пока остаётся открытым.

Чиновники правительства Афганистана, остающиеся в стране, заявили, что «Ашраф Гани повёл себя не по-мужски, оставив страну в самый сложный момент её новейшей истории»:

Он бежал из страны. Пока в Таджикистан.

Ранее лидеры «Талибана»* заявили, что Кабул находится под их контролем. На сторону «Талибана» перешло руководство департамента столичной полиции, несколько высокопоставленных офицеров, которые должны были командовать обороной Кабула.

Когда представители правительства Афганистана опосредованно обратились к талибам* с предложением о формировании коалиционной «переходной» власти, в «Талибане» это предложение отвергли. При этом было отмечено, что ни о какой «переходной» власти уже не может идти речи:

Власть теперь одна. И эта власть – народ Афганистана, который опирается на «Талибан»*.

В Афганистане заявляют, что новым лидером страны в ближайшее время может стать Мулла Абдул Барадар, являющийся одним из первых лиц в «Талибане».
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109 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Вчера, 20:00
    +5
    Вот так вот).. Все повторяется). Только с точностью до наоборот. И армия афганская смотрю умеет хорошо сдаваться своим друзьям талибам. А воевать слабо. За редким исключением.
    1. paul3390
      paul3390 Вчера, 20:09
      +23
      А за что им воевать с талибами? У них есть какие-то серьёзные тёрки? Если талибы не начнут зверствовать и махать шашкой по части изъятия ништяков нажитых при прежнем режиме - смысл с ними драться? И я думаю - за прошедшие 20 лет бармалеи набрались изрядно опыта и скорее всего - поведут себя достаточно вменяемо. Тем более - им ещё страну в порядок приводить, а значит - иметь хоть сколько-нибудь приемлемый имидж в глазах Китая и России. С откровенными-то отморозками дело точно никто иметь не будет.
      1. хрыч
        хрыч Вчера, 20:15
        +7
        Цитата: paul3390
        Если талибы не начнут зверствовать и махать шашкой по части изъятия ништяков нажитых при прежнем режиме - смысл с ними драться?

        На это если понадеются, то их отрезанные головы будут иметь удивленный вид wassat
        1. paul3390
          paul3390 Вчера, 20:26
          +10
          Ну - отрезанной головой в тех местах вряд ли кого-то удивишь.. Не - некоторым особо отличившимся в споспешествовании матрасникам конечно отрежут, но чтобы массово - что-то я сомневаюсь. Не совсем же они с глузду съехавши.
          1. хрыч
            хрыч Вчера, 20:57
            -1
            Цитата: paul3390
            Не совсем же они с глузду съехавши

            Это Революция и жрать ей сотни тысяч. Может и еще на ноль больше цифра. Во время революций в цивилизованных странах то кровища, а тут ...Талибов убивали так-то и будут мстить жестоко. А кто должен был сражаться ... стоит в пробке в кабульский аэропорт. Там их и сцапают...Пощады не будет. Самый храбрый оказался мундир Дустума и то схвачен
          2. Стропорез
            Стропорез Вчера, 22:40
            +3
            Цитата: paul3390
            Не совсем же они с глузду съехавши.

            Интересует один вопросик, вот эти новые хозяева афгана были запрещены в РФ, а теперь будут разрешены или как?
            1. Eragon
              Eragon Сегодня, 01:04
              0
              Цитата: Стропорез
              Цитата: paul3390
              Не совсем же они с глузду съехавши.

              Интересует один вопросик, вот эти новые хозяева афгана были запрещены в РФ, а теперь будут разрешены или как?

              В своё время и СССР не сразу в 1922 году признали. Тоже не совсем толерантно власть сменилась. Тоже говорили "никогда не признаем большевиков". Чем принципиально ситуации отличаются?
              1. Ив762
                Ив762 Сегодня, 02:43
                +1
                Цитата: Eragon
                В своё время и СССР не сразу в 1922 году признали. Тоже не совсем толерантно власть сменилась. Тоже говорили "никогда не признаем большевиков". Чем принципиально ситуации отличаются?

                Тем, что большевики мак не для того выращивали...и коноплю тоже.


                P-ы.S-ы.
                Цитата: Ив762
                Тоже не совсем толерантно власть сменилась.

                Да, только там тогда за это не большевикам претензия...
          3. 72jora72
            72jora72 Сегодня, 00:47
            +2
            Не совсем же они с глузду съехавши.
            Вы видимо не очень себе представляете что такое фанатики......
      2. volodimer
        volodimer Вчера, 20:25
        +9
        Им между собой нечего делить, кроме остающихся от убегающих западников ништяков. А тут они без перестрелок обойдутся. Идейные в правительственной армии были только при СССР, а теперь лишь проплаченные наёмники, которые жить хотят, а не умирать за "афганскую демократию".
        1. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Вчера, 20:34
          +3
          Цитата: volodimer
          Им между собой нечего делить,

          Маршал Дустум убежал в Узбекистан, вроде в Термез, талибы пришли в его дом, сидят на позолоченных креслах и вкушают фрукты. пока не грабят.
          1. 210окв
            210окв Вчера, 20:45
            +7
            Да уж.. Маршал. Но не Сальвадор Альенде
            1. Олег Зорин
              Олег Зорин Вчера, 21:50
              +16
              Вы меня насмешили таким сравнением. Дустум за свои 67 лет кого только не предавал. Редкой изворотливости "маршал"
          2. den3080
            den3080 Вчера, 20:48
            +9
            Цитата: Анатоль Клим
            Цитата: volodimer
            Им между собой нечего делить,

            Маршал Дустум убежал в Узбекистан, вроде в Термез, талибы пришли в его дом, сидят на позолоченных креслах и вкушают фрукты.

            У Дустума-то покруче будет, чем у бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края laughing
          3. volodimer
            volodimer Вчера, 20:50
            +7
            Уели... laughing Я не имел ввиду подобных персон.. Да, Дустум ну не разу не Масуд. Один мундир с побрякушками впечатляет.
          4. Гиперион
            Гиперион Вчера, 21:32
            +1
            Цитата: Анатоль Клим
            талибы пришли в его дом, сидят на позолоченных креслах и вкушают фрукты. пока не грабят.

            Столкновение цивилизаций.
            Талибы в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан
          5. Олег Зорин
            Олег Зорин Вчера, 21:51
            +5
            Дустум уже бегал в Узбекистан. Дорога знакома smile
            1. частное лицо
              частное лицо Вчера, 22:06
              -10
              Оттуда, как сообщается, президент Афганистана, вероятно, отправится в другую страну. Но в какую?

              Как в какую? Ясно же как 2х2 Россия пристанище беглых неудачников.
              1. Canecat
                Canecat Вчера, 22:19
                +8
                В Ростове уже напряглись ))))
              2. Олег Зорин
                Олег Зорин Вчера, 22:32
                +3
                Может Бог милует. Нельзя же страну превращать в калоотстойник
          6. FrankyStein
            FrankyStein Вчера, 23:37
            0
            Многолетняя, кровопролитная борьба окончена. Спрашивается, это их награда, за это они боролись? Чтобы покушать разок в чужих позолоченных креслах? Что то это уже напоминает.
      3. spirit
        spirit Вчера, 20:55
        +6
        А за что им воевать с талибами?

        Ну там только Дустуму было за что воевать)Талибы вон какую хату его захватили, Коля Басков позавидует
        laughing
        1. den3080
          den3080 Вчера, 21:01
          +11
          Цитата: spirit
          А за что им воевать с талибами?

          Ну там только Дустуму было за что воевать)Талибы вон какую хату его захватили, Коля Басков позавидует
          laughing

          Да оба сейчас плачут от зависти smile Басков и Киркоров.
          Ну и гаишники тоже прилипли к экранам smile по городам и весям российским.
      4. Million
        Million Вчера, 22:03
        +3
        Не будут они ничего в порядок приводить.Между собой за власть воевать начнут.Слово "порядок" им неведомо,потому что никогда его там не было
      5. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Сегодня, 02:49
        0
        Цитата: paul3390
        Если талибы не начнут зверствовать и махать шашкой

        Уже начали. Трупы на улицах лежат среди бела дня.
        Цитата: paul3390
        поведут себя достаточно вменяемо.

        Ахах ...ну да ну да
        Цитата: paul3390
        Тем более - им ещё страну в порядок приводить

        Кому им? Этим?
        В Афганистане заявляют, что новым лидером страны в ближайшее время может стать Мулла Абдул Барадар, являющийся одним из первых лиц в «Талибане».
        Духовенство будет города строить?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 20:23
      +3
      Цитата: Олег Авиатор
      А воевать слабо. За редким исключением.

      Значит такое правительство было в Афганистане, если своя армия не хочет за него воевать. Никто на Востоке не хочет жить по лекалам "американской демократии".
      1. Sauron80
        Sauron80 Вчера, 21:21
        +5
        Некоторым правительствам и в других странах надо задуматься, а кто будет за них воевать если что wink
    3. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:53
      +13
      Всё шло как и планировалось-"Талибан " движение студенческое, им власть нужно было взять до начала нового учебного года. А то вызвали бы по месту учёбы с родителями lol !Попробуй ректору потом обьясни причину прогула занятий laughing
      1. volodimer
        volodimer Вчера, 20:56
        +6
        Попробуй ректору потом обьясни причину прогула занятий laughing

        Удалёнка... fellow
    4. den3080
      den3080 Вчера, 20:59
      +8
      Хамид Карзай 14 лет был президентом Афганистана. И остался при авторитете и уважении.
      Пригласили на переговоры.
      А вот Ашраф Гани (Ахмадзай) оказался никчёмной марионеткой. Англосаксам нравятся именно такие.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Вчера, 21:44
        -1
        При Хамиде Карзае Афганистан признал Крым российским - или я ошибаюсь?
      2. Олег Зорин
        Олег Зорин Вчера, 21:55
        +3
        Карзай глава клана поползай (племя такое, из значимых). Гани, по сравнению с ним, босяк
        1. den3080
          den3080 Вчера, 22:10
          +4
          Цитата: Олег Зорин
          Карзай глава клана поползай (племя такое, из значимых). Гани, по сравнению с ним, босяк

          Там у них главный - дед Мазай laughing
          На спасении зайцев авторитет заработал, в своё время.
          1. Олег Зорин
            Олег Зорин Вчера, 22:29
            +1
            Не смешно, знаете ли
    5. nobody75
      nobody75 Вчера, 22:17
      +9
      И армия афганская смотрю умеет хорошо сдаваться своим друзьям талибам.

      Из трехсоттысячной афганской армии реально боеспособными были круглым счетом 50 000. Остальное - племенные ополчения, которых записали в армию, чтобы им было удобно деньги платить за лояльность. На этом талибан свой стратегический замысел и построил. Заманил боеспособные части в Лашкаргах и связал боем. Американцы тоже купились на отвлекающий удар и проводили бомбометания в поддержку правительственных войск. Главный удар талибы нанесли в Кундузе. После этого оборона правительственной армии посыпалась, так как племенные ополчения годились только для гарнизонной службы, а воевать за проигравшую сторону не подписывались.
      С Уважением
  2. paul3390
    paul3390 Вчера, 20:03
    +7
    А чего ж своего верного слугу цитадель демократии-то к себе не взяла? Уж президента-то могли бы и пристроить.. Чтобы окончательно не позориться на весь мир.
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 20:08
      -5
      все бывшие --В Ростове живут....

      .........................

      это данность. как восход Солнца и Луна
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Вчера, 20:12
        0
        Этот или в Казани-Уфе или Махачкале-Грозном, в Ростове для других места....
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 20:26
          +3
          Этого в Мурманскую область ,на велосипед и в Норвегию,еще у Мурманчан велосипеды остались от прошлого наплыва беженцев.
      2. 210окв
        210окв Вчера, 20:49
        +4
        Ну, не все. Тот же горбанутый у бундесов отирается. Не надо всех вышедших в тираж валить в славный город Ростов..
      3. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Вчера, 21:57
        +2
        Уже готовят хату в Ростове. Будут встречаться с Виктором Фёдоровичем. Начнутся посиделки между ними - президентами с горилкой и халвой. Дело в том, что Аллах запретил виноградное вино, а про вино их хлеба в Коране ничего не написано. После косяков Байдена в афганской политике, я бы не исключал, что и его..., того. Хорошая компания. Но никто не вечен. Когда-нибудь будут водить туристов в "президентский квартал" и показывать, мол, здесь жил Витя, а здесь Джордж...
        1. 72jora72
          72jora72 Сегодня, 00:52
          +1
          Цитата: mikh-korsakov
          Уже готовят хату в Ростове. Будут встречаться с Виктором Фёдоровичем.

          Овощ уже давно из Ростова съехал
    2. Николай1987
      Николай1987 Вчера, 20:10
      +2
      можно подумать им важно то, о чем между собой, про него думают вассалы. Они открыто в ООН не поддерживают резолюцию по героизации фашизма, а Вы каждый раз из-за всякой ерунды удивляетесь.
    3. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 20:13
      +5
      Цитата: paul3390
      А чего ж своего верного слугу цитадель демократии-то к себе не взяла? Уж президента-то могли бы и пристроить.. Чтобы окончательно не позориться на весь мир.


      Может он в Лондон направился,
      оденет белую каску
      и возглавит какой-нибудь Интернет журнал в одно рыло типа "обсервер по правам человека Афганистана".
      1. Xlor
        Xlor Вчера, 20:23
        -2
        Может он в Лондон направился

        А может в Незалежную.
        Саакашвили уже даано там обитает...
        1. 210окв
          210окв Вчера, 20:51
          +3
          Я думаю, что куда ему скажут-туда и поедет.
      2. Васян1971
        Васян1971 Вчера, 20:24
        -2
        Цитата: Pandiurin
        Может он в Лондон направился,
        оденет белую каску
        и возглавит какой-нибудь

        А скорей всего забьëтся, как мышь под веник и будет до конца жизни шугаться и бояться лишний раз вздохнуть громко. "Типа "обсервер по правам человека Афганистана"." работает только против и без того зашуганых оппонентов. А фанатики быстро язык отрежут.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 20:33
        -1
        Помрет скорее неожиданно,англосаксы проигравших не любят.
      4. SanichSan
        SanichSan Вчера, 22:37
        0
        Цитата: Pandiurin
        оденет белую каску
        и возглавит какой-нибудь Интернет журнал в одно рыло типа "обсервер по правам человека Афганистана".

        да ну? неее... вон прошлый который белую каску одел и ролики снимать начал внезапно из окна выпал поле финансового аудита. опасное это дело нынче. ато и вовсе к Луке в кровавые лапы рыжыма может попасть! belay
        стремный вариант в общем... yes
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 20:26
      -2
      Цитата: paul3390
      А чего ж своего верного слугу цитадель демократии-то к себе не взяла?

      Использованный контрацептив, только в унитаз сливают.
    5. volodimer
      volodimer Вчера, 20:32
      +4
      Совсем недавно на ВО было обсуждение, о том что звёзды полосатые хотят своих прихвостней афганских по республикам Средней Азии пристроить, а теперь уже их самый главный неприкаянным остался...
      Сказка ложь, для Зе намёк... wink
      Чиновники правительства Афганистана, остающиеся в стране, заявил, что «Ашраф Гани повёл себя не по-мужски, оставив страну в самый сложный момент её новейшей истории»

      Предпочёл бежать, чем быть повешенным...
  3. Алексей Костюков
    Алексей Костюков Вчера, 20:04
    +3
    Фенита Ля Комедия...
  4. volodimer
    volodimer Вчера, 20:05
    +14
    Я уже не успеваю в комментариях. В 16:34 :"Если талибы* побеждают (ладно, без всяких "если", победят в ближайшем будущем)".. четыре часа назад писал. А теперь они уже!
    А всё же СССР создал и оставил там более дееспособное правительство. И если бы не предали-продали, оно могло держаться. А эти марионетки слились как соломенный домик поросёнка Ниф-Нифа...
  5. Falx
    Falx Вчера, 20:06
    +6
    ну, теперь уже даже официально всё.
    с завтрашнего дня запрещённые в РФ объявят о восстановлении Исламского Эмирата Афганистан, как это было до 2001 - года....
    никаких переговоров или компромиссов. победитель забирает всё! зря чтоль 20 лет боролись?
    1. nobody75
      nobody75 Вчера, 20:11
      +7
      Все только начинается...Начинается.
      С Уважением
      1. Falx
        Falx Вчера, 22:21
        0
        начинается новая глава.

        с не меньшим Уважением
        1. nobody75
          nobody75 Вчера, 22:24
          +1
          Афганистан пал, как Хорезм...Интересно, падет ли Хорезм?
          С Уважением
          1. Falx
            Falx Вчера, 22:43
            +1
            ну, наверное не Афганистан пал, а марионеточный режим имени того самого господина, который сегодня вечером пересел в Душанбе.

            а что касается Хорезма, не совсем понял, на что Вы намекаете, тот самый Хорезм, который уничтожил Чингисхан?
            или тот Хорезм, который возродил Тамерлан?
    2. Простой
      Простой Вчера, 20:45
      0
      На одной вере Исламский Эмарат Афганистана далеко не уедет.

      Как бы компромиссы с иноверцами надо будет искать.
      Ведь сейчас же без банального ростовщитества далеко не уедешь.
      1. dauria
        dauria Вчера, 21:58
        +5
        На одной вере Исламский Эмарат Афганистана далеко не уедет.


        А Вы серьёзно полагаете, что до этого талибы питались "святым духом" ?
        Война - дело недешёвое . Есть у них бухгалтер . Тихий , скромный , под "знаменем компартии" . И сидит рядом . Окучивает Пакистан и сводит "дебет с кредитом". На изгнание США из стратегического района ушло столько-то , на наведение порядков уйдёт столько-то.
        1. Простой
          Простой Вчера, 22:43
          +1
          нет, не полагаю.
          Там кто кого окучивать больше будет - большой вопрос.
          Анекдот про базар в пустыне знаете?
      2. Falx
        Falx Вчера, 22:29
        +2
        соглаен с камрадом dauria
        добавлю, что талибы наверное не зря совсем недавно вели переговоры в том числе и с Ираном (это касается иноверцев шиитов), а также с РФ и Поднебесной... я предполагаю, тот самый Ярлык на Княжение они получили...
        1. Простой
          Простой Вчера, 22:51
          0
          если бы не было поддержки извне - талибы сидели бы тихо в своих кишлаках.
          Коллега "dauria" попытался открыть для меня секрет полишинеля.
          Мой посыл же был, что на чистой (хотя и радикальной) вере , как они себя преподносят, сейчас невозможно построить государство.
          1. Falx
            Falx Вчера, 22:59
            0
            вера - это идеология, для постройки государства или протогосударства это необходимая база.

            а что касается финансового вопроса, то за талибами стоял и стоит Пакистан, и стоящий за ним Китай. так что с финансами у талибов наверное нерешаемых проблем нет....
            1. Стропорез
              Стропорез Вчера, 23:02
              -1
              Цитата: Falx
              вера - это идеология, для постройки государства или протогосударства это необходимая база.

              Как же так? Вот РФ гос-во вроде есть, а идеологии нет. what
            2. Простой
              Простой Вчера, 23:06
              0
              ну так я и написал что кто кого окучивать будет в финансовом вопросе. ...
              В общем Талибам выбирать не приходится. Что скажут дающие деньги .то и будут делать.
              Если власти талибов дадут этаблироваться,- хорошего на постсоветской Средней Азии не ждите.
            3. Простой
              Простой Вчера, 23:16
              +1
              Цитата: Falx
              а что касается финансового вопроса,


              Где то читал , что для Талибана статья доходов "пожертвования" по абсолютному значению выше чем статья доходов от продажи наркотиков
  6. Алексей Костюков
    Алексей Костюков Вчера, 20:09
    +4
    Афган стал предвестником конца 2х империй, на подходе 3я?
    1. Alex_You
      Alex_You Вчера, 23:20
      +1
      Как бы он не был предвестником очередного халифата.
  7. yfast
    yfast Вчера, 20:12
    0
    И как поживают американцы в Кабуле с талибами?
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 20:40
      -1
      Цитата: yfast
      И как поживают американцы в Кабуле с талибами?


      Американцы сообщили что их обстреляли на территории аэропорта. Про пострадавших не сообщают.

      Мне представляется следующая ситуация...

      Американцы они же думают что они исключительные, поэтому смотреть на туземцев вполне допустимо через прицел кулемёта. Талибам, которые охраняют периметр аэропорта, наверное это не понравилось, восприняли как несоответствующее ситуации и вообще хамство. Вот и объяснили доступным образом, что полосатые не бравые воины на своей территории, а беженцы которые драпают из Афганистана и им разрешили временно находится на территории аэропорта.
  8. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 20:13
    0
    Ха -ха , все побежали и я побежал !
    wassat wassat wassat
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:15
    +3
    Бидон шел на выборы с лозунгом:Америка вернулась!И куда она вернулась?В позор Вьетнама!Не зря вчера журналисты подкололи администрацию;Американцы грузитесь в самолеты для эвакуации с лицами ПОБЕДИТЕЛЕЙ!Появилась еще одна нация которая наваляла американцам.Кто знает ,сколько морпехов США сейчас в Квбуое.И Стоптаный проснулся,Нато с вами,в аэропорту Кабула.
  10. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 20:17
    +1
    Некоторое время назад из Афганистана пришли сведения о том, что Ашраф Гани оставил пост президента страны и покинул Афганистан.

    Не, ну, а чо? Судьба Наджибуллы, как бэ намекает.... request
    1. 72jora72
      72jora72 Сегодня, 01:14
      0
      Не, ну, а чо? Судьба Наджибуллы, как бэ намекает.
      Наджибулла еще три года управлял страной....
  11. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 20:21
    0
    Американская марионетка, туда ему и дорога. В биографии сплошь американские институты и фонды. Американцам везде начинают давать пенделя.
  12. Rusticolus
    Rusticolus Вчера, 20:26
    +5
    А ведь на самом деле произошло эпохальное событие. Авганистан вышвырнул со своей территории амеро-оккупантов и их приспешников. Японо-кореи, и германо-франции могут об этом только мечтать. А всякие хохлоляхии и вовсе даже не мечтают.
  13. Revival
    Revival Вчера, 20:30
    -2
    Вот еще одна монетка в копилку мифа о том, что афганистан невозможно победить))
  14. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 20:34
    0
    Ну, поживем увидим, как оно получится.
    1. север 2
      север 2 Вчера, 21:12
      0
      Цитата: Ros 56
      Ну, поживем увидим, как оно получится.
      Америка , возможно , вспомнила , как советская власть покончила с басмачами в Средней Азии ,в тогда называемом Туркестане . Она их, верхушки басмачей ,просто купила ,подкупила и всё там кончилось в пользу СССР. А у США ресурсов больше ,чем их было тогда у молодой Советской республики .И будет США иметь верного союзника в лице талибов в Афганистане , как имеет на Аравийском полуострове в лице Саудовской Аравии.
      И плевали янки на демократию ... А возможно, и талибам воевать надоело .
      Может ли янки соблазнить талибов за огромные инвестиции, вторгнутся к тем сегодняшним басмачам в Средней Азии , предки которых подкупила и купила Советская республика сто лет назад ? Может . Но всё тогда решат не талибы и не современные Среднеазиатские баи , а всё решат генерал армии Шойгу и ВКС России . Тренировка в Сирии пройдена отличная...
      Между прочем , нельзя исключить и того , что и Россия талибов может купить и подкупить так же , как когда-то Советская республика купила верхушку басмачей в Туркестане... Вот тут то Америки дойдёт , что на хитрую её филейную часть Россия подобрала очень крупный болт с не мене крупной резьбой ...
    2. SanichSan
      SanichSan Вчера, 22:49
      +1
      Цитата: Ros 56
      Ну, поживем увидим, как оно получится.

      увидим, увидим. yes
      очень кстати интересно что же получится. на данный момент посольство России не планирует эвакуироваться и Россия созывает экстренное заседание ООН по Афганистану.
      еще интересно где ЦРУ будет компенсировать потерю контроля производства опиума в Афганистане?
  15. polpot
    polpot Вчера, 20:34
    +3
    Главное для президента "независимой страны" вовремя смыться , опыт показывает не всегда получается.
  16. sifgame
    sifgame Вчера, 20:35
    -1
    Какого хрена они его приняли!!! Немедленно посадить на рейс в Вашингтон или Брюссель.
  17. Простой
    Простой Вчера, 20:39
    0
    Цитата: paul3390
    Если талибы не начнут зверствовать и махать шашкой по части изъятия ништяков нажитых при прежнем режиме - смысл с ними драться?


    Вообщето по ихним законам расточительство- это грех.
    В этом году был суд над одним аксакалом -он слишком много потратил на свадьбу сына. Тамошние мулы на собрании между собой решили что
    человек, сам себя вгоняющий в долги .нарушил закон.

    Двоих войнов-джихадистов судили -один с радости решил пальнутъ ввоздух из своего АК на радостях на свадьбе.По ихним законам нельзя этого делать - ты пугаешь людей.
    Вообще суд над джихадистами за один итот же проступок выносят суровее чем, как для обычного декханина.
    1. SanichSan
      SanichSan Вчера, 22:52
      0
      Цитата: Простой
      В этом году был суд над одним аксакалом -он слишком много потратил на свадьбу сына. Тамошние мулы на собрании между собой решили что
      человек, сам себя вгоняющий в долги .нарушил закон.

      они что там, коммунизм затеяли с мулами вместо политруков? как то уж очень социалистично. request
  18. Radius
    Radius Вчера, 20:39
    +1
    Очередная американская мартышка слилась...
  19. svoit
    svoit Вчера, 20:43
    0
    что то мне помнится, товарища Наджиба тоже предал министр обороны, или я ошибаюсь? А ведь он наверняка назначался и опекался из Москвы, включая и контрразведывательное обеспечение
  20. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 20:54
    +1
    Главное, что не в Ростов! А вот узбекам, если это не временное прибежище, теперь, на возможные акции талибов, обижаться не стоит. Он ставленник США, туда ему и дорога.
    1. Олег Зорин
      Олег Зорин Вчера, 22:08
      +1
      Вы спутали узбеков с таджиками, а Гани с Дустумом smile "Маршал" направился в Узбекистан, а "президент" к таджикам
  21. Cron
    Cron Вчера, 20:55
    0
    Лидер государства не должен никуда бежать, если даже ему грозит смерть
    1. Олег Зорин
      Олег Зорин Вчера, 22:14
      +1
      Смею Вас заверить, Гани никогда не был лидером государства Афганистан. Наемным менеджером на зарплате американцев - да. А для наемного менеджера вполне допустимое поведение.
      1. Cron
        Cron Вчера, 22:55
        0
        Цитата: Олег Зорин
        А для наемного менеджера вполне допустимое поведение.

        А дней десять он заявил в прямом эфире, что уважает покойного короля Афганистана, но он сбежал. А я не сбегу.
        Печально все это, однако
        1. Олег Зорин
          Олег Зорин Вчера, 23:50
          0
          Дня три назад я слушал интервью министра ин.дел Афганистана. Лучился оптимизмом smile Или Вы всерьез полагаете, что они честно должны были сказать "все плохо, game over@?
    2. Стропорез
      Стропорез Вчера, 22:33
      +3
      Цитата: Cron
      Лидер государства не должен никуда бежать, если даже ему грозит смерть

      Как капитан корабля.
  22. DocX2032
    DocX2032 Вчера, 20:55
    -6
    Все это напоминает бегство белогвардейской шантрапы из Крыма под ударами Красной армии. Талибы это по сути наши советские люди, честные и неподкупные, патриоты своей страны. Они воюют против Антанты и их марионеток, наподобие Колчака, если проводить исторические параллели.
    1. Олег Зорин
      Олег Зорин Вчера, 22:15
      +1
      Вы это серьезно? laughing
      1. SanichSan
        SanichSan Вчера, 23:02
        -1
        Цитата: Олег Зорин
        Вы это серьезно?

        а что несерьезного? параллели вполне очевидные. wink
        талибы представляют интересы большинства населения Афганистана, большевики большинства населения РИ. Гани марионетка (США), Врангель марионетка (Британии). и Гани и Врангеля поддерживали коалиции западных стран. и тому и другому это не помогло и того и другого выпнули из страны с треском laughing ну разве что Гани не привозили на авианосце как Врангеля на британском линкоре wassat
  23. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Вчера, 21:24
    +2
    Видно что помнит как а Каддафи поступили.
  24. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 22:01
    +2
    измельчали нонешние руководители государств
  25. boni592807
    boni592807 Вчера, 22:09
    +2
    "....Афганская армия, на которую Пентагон потратил 88 млрд долл., разбежалась или перешла на сторону талибов. .Президент проездом в Таждикистане, Дустум в Узбекистане."
    Кто-то вспомнил Афган заката СССР и при появлении РФ. Сравните уход СССР той афганской власти, чьо тогда была. См.Смерть Наджибуллы (18+_ - https://www.yaplakal.com/forum2/topic966756.html. Сколько продержался и почему его "ушли", в отличии от детей" США.
    Далее, наши "забывчивые партнеры" из Ср.Азии,которые сейчас "шалят" уже в РФ. А что бы ло у них, когда рухнул Афган в ИХ бывших" братских"?! См. https://pikabu.ru/story/voyna_v_tadzhikistane_19921997_chast_pervaya_glava_vtoraya_3973925
    К вопросу о беженцах из Афгана - "...Востоковед Елена Супонина рассказала «КП», что скромный миграционный ручеек из раздираемых хаосом стран в пока еще спокойные арабские монархии все-таки есть. С помощью родственных связей беженцы правдами и неправдами перебираются в Саудовскую Аравию и в Эмираты. Туда, где уже в качестве гастарбайтеров работают их родственники. Но эти арабские страны славятся совершенно драконовскими антимиграционными законами. Чужих там не любят, не привечают и в свой дом пускают только временно. Максимум, что делают нефтяные шейхи для беженцев, - снабжают гуманитарной помощью палаточные лагеря временно перемещенных лиц...ситуация удивительная. Казалось бы, мусульманские государства первыми должны бы предложить помощь собратьям по вере, которые бегут от войны. Но богатейшие, буквально сочащиеся золотом и нефтью страны Персидского залива сделали немало для того, чтобы вместе с США и Европой взорвать ситуацию..."https://maxpark.com/community/politic/content/3673229 bully
    Казахстан примет афганских беженцев - комментарий МИД. опубликовано:Сегодня, 17:33 ...отмечается, что Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре окончательные детали процесса приюта беженцев с министром иностранных дел РК Тлеуберди Мухтаром.Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам.Источник: zakon.kz(- https://www.lada.kz/another_news/93986-kazahstan-primet-afganskih-bezhencev-kommentariy-mid.html)
    Т.ч. коллеги, шутка, что, в Рф давно не только узбеки, таджики и др. из бывших "братских", но и их родственники из Афгана, из бывшей шутки имеет вероятность становится реальность. Учитывая миграционную политику и прозрачные границы РФ. belay
    А "наши" помогут....Хуснуллин: России нужны ещё 5 млн мигрантов.24.06.2021 20:35:48 Дмитрий Салов
    На российские стройки необходимо привлечь около 5 млн трудовых мигрантов до 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по достижению целей нацпроектов в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов. «Мы видим, что не менее 5 млн трудовых ресурсов нам нужно будет в перспективе до 2024 года. Сейчас по поручению председателя правительства мы отрабатываем подходы, как будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны», — рассказал он. Хуснуллин призвал губернаторов решить вопрос привлечения новых трудовых ресурсов на стройки в российских регионах...Весной Минстрой РФ объявил о том, что на стройках страны существует нехватка около 1,2 млн рабочих и для решения этой проблемы разрабатывается механизм ввоза мигрантов. Глава ведомства Ирек Файзуллин отметил, что в России будут открыты учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов..."см. https://anna-news.info/husnullin-rossii-nuzhny-eshhyo-5-mln-migrantov/
    и сроки подходящие к тому, что есть легальных и нелегальных ...+ 5 мл. к 2024 г. А, что у нас будет в 2024 г.....т.ч. "всё будет хорошо, готовьтесь..." Р.С. Возможно, терия заговора или синдром " хомо советикус" - Афган, Горби, демократия с рынком, Чечня и "снова с нами Холодная война" мужчины(а она, как минимус Ивана Грозного, когда-нибуть хаканчивалась...). bully
    Да, тут СМИ сообщили, министр Шойгу за професиональную армию. Кажется "дэ-жавю" советского времени. А мне милей, советская и с опытом Швейцарии, при нынешнем, как внутреннем и внешнем тра-та-та.. hi
    1. 320423
      320423 Вчера, 23:05
      0
      да по единой россии видно, что мечуться во все крайности, а не какой позитивной политики не видно. я за них с 2003 не голосую и был в шоке когда на последних выборах у них конституционное большинство. Так что глянием на этих выборах че будет, а то мы часто украину с их выборами обсуждаем, а сами такие же ничего не помним.
  26. grassyknollgunner
    grassyknollgunner Вчера, 22:13
    +3
    Президент Афганистана cбежал в отставку laughing laughing laughing
  27. Белый мужчина
    Белый мужчина Вчера, 22:20
    +2
    Самое интересное "послезавтра" начнётся. Сегодня талибы (не к ночи будь помянуты) брали и взяли власть в целом, что конечно солидаризирует. Завтра будут делить завоёванное имущество и власть, м.б. праздновать - это некоторое время займёт? А послезавтра что делать будут? На что сами жить и народ кормить соберутся? Или воевать (кстати, а кто их спонсировал?) далее, или мирно зарабатывать. Историю подзабыл, но кажется пуштуны на север воевать ранее не ходили? Одни вопросы
    1. Alex_You
      Alex_You Вчера, 23:32
      0
      Один из очевидцев событий на севере Афганистана в беседе с Радио Озоди заявил, что в одном из захваченных уездов на границе Таджикистана флаг движения «Талибан» был поднят «таджикским талибом» Махди Арсаланом. На подготовленном боевиками видео видно, что десятки участников операции по захвату уезда разговаривают на диалекте одного из регионов Таджикистана.

      В Афганистане этих людей называют «таджикскими талибами», но они - боевики запрещенной в Таджикистане группировки “Ансоруллах”.
  28. opuonmed
    opuonmed Вчера, 22:22
    +1
    надо выгонять его в сша !
  29. Борисыч
    Борисыч Вчера, 22:23
    +3
    Ещё один Януковощ.
  30. FrankyStein
    FrankyStein Вчера, 23:26
    +2
    Что то слабо верится, что эти талибы угоманятся. Полвека ничем не занимались, только по горам с оружием скакали. Им теперь либо грызться меж собой, ибо всем тёплых мест не найдется , либо направить вооруженное стадо на соседей.
  31. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 01:12
    0
    Интересно, организует этот "президент" правительство в изгнании, или на дно заляжет?
  32. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 02:57
    0
    ***
    Бежа́л Га́ни из Афга́ни...
    ***