ВВС Украины столкнулись с нехваткой авиатоплива, подписано соглашение с Азербайджаном о поставках авиационного керосина

Вооружённые силы Украины сталкиваются с проблемами, связанными с обеспечением войск топливом. При этом нехватка качественного топлива характерна для различных видов и родов войск, включая ВВС Украины или, как их официально называют – Воздушные силы ВСУ. ВС ВСУ всё последнее время были озабочены поисками поставщика авиационного топлива.
Стало известно, что такой поставщик нашёлся. Это в первую очередь Азербайджан. В сообщениях украинских СМИ, ссылающихся на военное ведомство, говорится, что речь идёт в том числе о госкомпании SOCAR.
По информации украинских информационных источников, Минобороны Украины заключило несколько соглашений. Они предусматривают поставку авиационного топлива для ВС ВСУ на сумму около 665 млн грн (примерно 25 млн долларов США). Около 340 млн грн поступит на счета SOCAR, примерно столько же – на счета других поставщиков, включая литовскую Orlen Lietuva и белорусскую компанию «Нафтан».
Известно, что на основании торгов Украина закупит у Азербайджана авиационный керосин по цене (в среднем) 25 тыс. грн за тонну. Это около 70 тысяч рублей, что примерно на 18 тысяч рублей дороже, чем тонна керосина в аэропортах России. В этой связи на самой Украине высказано предположение, что авиационный керосин может оказаться азербайджанским только по документам. На самом деле, авиатопливо может иметь и неазербайджанское происхождение.
Напомним, что ранее одним из основных поставщиков топлива на Украину была Беларусь, которая сама перерабатывала российскую нефть, получая в итоге немалую дополнительную прибыль в связи с той скидкой, которую Москва Минску предоставляла. Однако после откровенного похолодания политических отношений между Минском и Киевом власти Беларуси заявили, что либо сократят объёмы поставок, либо и вовсе сведут их к нулю. Именно поэтому для Минобороны Украины и оказалось важно искать новых поставщиков.