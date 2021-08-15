Военное обозрение
Войти Регистрация

ВВС Украины столкнулись с нехваткой авиатоплива, подписано соглашение с Азербайджаном о поставках авиационного керосина

46

Вооружённые силы Украины сталкиваются с проблемами, связанными с обеспечением войск топливом. При этом нехватка качественного топлива характерна для различных видов и родов войск, включая ВВС Украины или, как их официально называют – Воздушные силы ВСУ. ВС ВСУ всё последнее время были озабочены поисками поставщика авиационного топлива.


Стало известно, что такой поставщик нашёлся. Это в первую очередь Азербайджан. В сообщениях украинских СМИ, ссылающихся на военное ведомство, говорится, что речь идёт в том числе о госкомпании SOCAR.

По информации украинских информационных источников, Минобороны Украины заключило несколько соглашений. Они предусматривают поставку авиационного топлива для ВС ВСУ на сумму около 665 млн грн (примерно 25 млн долларов США). Около 340 млн грн поступит на счета SOCAR, примерно столько же – на счета других поставщиков, включая литовскую Orlen Lietuva и белорусскую компанию «Нафтан».

Известно, что на основании торгов Украина закупит у Азербайджана авиационный керосин по цене (в среднем) 25 тыс. грн за тонну. Это около 70 тысяч рублей, что примерно на 18 тысяч рублей дороже, чем тонна керосина в аэропортах России. В этой связи на самой Украине высказано предположение, что авиационный керосин может оказаться азербайджанским только по документам. На самом деле, авиатопливо может иметь и неазербайджанское происхождение.

Напомним, что ранее одним из основных поставщиков топлива на Украину была Беларусь, которая сама перерабатывала российскую нефть, получая в итоге немалую дополнительную прибыль в связи с той скидкой, которую Москва Минску предоставляла. Однако после откровенного похолодания политических отношений между Минском и Киевом власти Беларуси заявили, что либо сократят объёмы поставок, либо и вовсе сведут их к нулю. Именно поэтому для Минобороны Украины и оказалось важно искать новых поставщиков.
Использованы фотографии:
Воздушные силы ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tank Hard
    Tank Hard Вчера, 20:35
    +28
    Мне нравится когда Ильхам Алиев предостерегает РФ от продажи оружия Армении, но при этом готов поставлять топливо для ВС Украины. Это же разные вещи( #этодругое)!)))
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:59
      +4
      Мало того что ук-ры швыронули на бабло нас с кредитом овощу, китайцев на моторсич, теперь и азербайджанцев на бабло за топливо кинут!!!
    2. Cron
      Cron Вчера, 20:59
      +1
      Цитата: Tank Hard
      Ильхам Алиев предостерегает РФ

      Что-то все эти бывшие недоразумения совсем страх потеряли
      1. Tank Hard
        Tank Hard Вчера, 21:03
        +7
        Цитата: Cron
        Что-то все эти бывшие недоразумения совсем страх потеряли

        Победа над могучей державой-Арменией обязывает.
        1. Yujanin
          Yujanin Сегодня, 02:27
          0
          Победа над могучей державой-Арменией обязывает.

          Получается, что Москва обманывала Армению, когда говорила, что Кремлю удается сохранить баланс сил на Кавказе.
      2. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 21:44
        -4
        А Азербайджан нам помидоры поставляет? Пора бы взяться за них.
    3. venik
      venik Вчера, 21:05
      +1
      Цитата: Tank Hard
      Мне нравится когда Ильхам Алиев предостерегает РФ от продажи оружия Армении, но при этом готов поставлять топливо для ВС Украины. Это же разные вещи( #этодругое)!)))

      =====
      А на то он и ИльХАМ!!!
      1. Baku 2021
        Baku 2021 Вчера, 23:27
        -1
        Цитата: venik
        Цитата: Tank Hard
        Мне нравится когда Ильхам Алиев предостерегает РФ от продажи оружия Армении, но при этом готов поставлять топливо для ВС Украины. Это же разные вещи( #этодругое)!)))

        =====
        А на то он и ИльХАМ!!!

        На то ты и ВЕНИК.))
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 21:08
      +3
      Цитата: Tank Hard
      Мне нравится когда Ильхам Алиев предостерегает РФ от продажи оружия Армении, но при этом готов поставлять топливо для ВС Украины. Это же разные вещи( #этодругое)!)))

      Бревно в своём глазу Ильхам не видит, а зря.
    5. RealPilot
      RealPilot Вчера, 21:21
      -1
      Около 340 млн грн поступит на счета SOCAR, примерно столько же – на счета других поставщиков, включая литовскую Orlen Lietuva и белорусскую компанию «Нафтан».

      авиационный керосин может оказаться азербайджанским только по документам. На самом деле, авиатопливо может иметь и неазербайджанское происхождение.

      Сопоставляя А и Б, вспоминаем "пенсильванский уголь" и "словацкий газ"...
      В общем, гешефт на гешефте сидит и гешефтом погоняет!

      Зачем за азербайджансаий керосин платить в Белоруссию и Литву? В общем, в мутной воде ловящих рыбку нужно выуживать и наказывать, а лучше "лечить электрошоком" - сами повсплывают!
    6. Baku 2021
      Baku 2021 Вчера, 23:25
      -7
      Цитата: Tank Hard
      Мне нравится когда Ильхам Алиев предостерегает РФ от продажи оружия Армении, но при этом готов поставлять топливо для ВС Украины. Это же разные вещи( #этодругое)!)))

      Авиационный керосин это не танки, бмп, вертолеты, ракеты и пр. Улавливаете разницу? Думаю нет.
      И да, вы часть своих налогов, российских кровных, налоги ваши и ваших близких можете увидеть сегодня в парке трофеев в Баку. Но это мизерная часть.
      Это ваши деньги, ваши налоги, на которые бесплатно для армян отправляли вооружение в течении 30 лет..
      Приятного просмотра.)
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Вчера, 23:53
        +2
        Пожалуйста! Главное чтобы вы убивали друг друга и побольше.
  2. BAI
    BAI Вчера, 20:36
    +14
    Флаг им в руки. Разругались с РФ и РБ - пусть хоть в Австралии закупают. Украинских денег не жалко.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 20:43
      +3
      Несите следующие грабли!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 21:10
        0
        Цитата: 210окв
        Несите следующие грабли!

        Да вся украинская промышленность грабли выпускает.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:44
    +7
    Учитывая количество самолётов в ВСУ, им одной цистерны,на год,хватит.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 20:51
      +2
      Не, на год не хватит))) но с учетом того, что летуны разбегаются, потому летать особо некому. Так что, на полгода хватит)))
    2. venik
      venik Вчера, 21:09
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Учитывая количество самолётов в ВСУ, им одной цистерны,на год,хватит.

      ========
      Для их нужд - ХВАТИТ! Но закупят то раз в 100 больше! (А продать "налево"!?). Как же без "откатов" и собственной выгоды? Не... Там так НЕ БЫВАЕТ!
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 21:11
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Учитывая количество самолётов в ВСУ, им одной цистерны,на год,хватит.

      Так и быть, одной канистры хватит.
  4. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 20:52
    +2
    Я,товарисчи, слышал одну интересную весчь ! Когда бочки на выдержку заливают вином али коньяком;то они в начале полные "по завязку" ! А когда приходит время их вскрывать, то,частенько, там оказывается лишь половина ! "Усыхает" ! А может ли таким свойством обладать авиационный керосин на Украине ? what
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Вчера, 20:57
      +5
      Отвечаю Вам:
      " авиационный керосин, НА УКРАИНЕ, обязан обладать таким," свойством". Иначе, он -" нЭпатриотЫчный".
    2. venik
      venik Вчера, 21:12
      +2
      Цитата: Nikolaevich I
      Я,товарисчи, слышал одну интересную весчь ! Когда бочки на выдержку заливают вином али коньяком;то они в начале полные "по завязку" ! А когда приходит время их вскрывать, то,частенько, там оказывается лишь половина ! "Усыхает" ! А может ли таким свойством обладать авиационный керосин на Украине ? what

      ======
      Может, может! Причем не наполовину, а на 3/4, если не на 4/5!!! laughing
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 21:13
      +4
      Цитата: Nikolaevich I
      А может ли таким свойством обладать авиационный керосин на Украине ?

      В мире нигде этого не может быть, а вот на Украине и в Грузии может.
    4. Кузнец 55
      Кузнец 55 Вчера, 21:28
      +6
      Это называется , Доля Ангела . С вином и коньяком во всяком случае .
      Как с керосином на Украине , не знаю чья доля там будет .
      1. Садовник91
        Садовник91 Вчера, 22:03
        +1
        Цитата: Кузнец 55
        не знаю чья доля там будет .

        Как чья? Зелёного с рогами и его шайки.
    5. Олег Зорин
      Олег Зорин Вчера, 22:25
      0
      В виноделии это называется "доля Ангелов" smile
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:53
    +3
    С уходом с рынка авиационного топлива на Украине России ушла в 2014 году,2017 году выжили белорусов.Экспортные танкерные поставки авиационного топлива осуществляют Болгария,Италия,Израиль,Саудовская аравия и Азербайджан.У них премия 100 $ тонна.
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 21:06
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Болгария,Италия,Израиль,Саудовская аравия и Азербайджан.

      Партнёры же...)))
    2. Олег Зорин
      Олег Зорин Вчера, 22:27
      0
      Вот интересно, за что Вам три минуса влепили? Чисто справочная информация. Странные люди...
  6. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Вчера, 20:56
    +2
    И деньги найдутся и топливо и будут вкидывать деньги в экономику пока это нужно будет заказчику. Такой плацдарм терять ой как не хочется на западном направлении.
  7. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Вчера, 20:59
    0
    С армянрми договор подписывайтесь и кошмар те азеров. А то алиев наглый уж сильно стал.
  8. Cron
    Cron Вчера, 21:03
    +1
    Они предусматривают поставку авиационного топлива для ВС ВСУ на сумму около 665 млн грн (примерно 25 млн долларов США).

    На 10 лет вперед решили запастись, видимо.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:17
      +1
      А если вести расчет через наши цены с премией,25000 тонн это много или мало?И на какой срок?
      1. Садовник91
        Садовник91 Вчера, 22:11
        -1
        Цитата: tralflot1832
        25000 тонн это много или мало?

        25 000 тонн - это не о чём и одноразово, но если учесть посредника сделки, если таковой имеется, то выглядит подленько.
  9. Вздринчер
    Вздринчер Вчера, 22:00
    -1
    Цитата: BAI
    Флаг им в руки. Разругались с РФ и РБ - пусть хоть в Австралии закупают. Украинских денег не жалко.


    Так они российский керосин и закупают Точно так же как и все ГСМ для своей армии. РФ и азербайджанецы уже давно создали совместное предприятие И поставляют ГСМ на украину Практически сразу как украинцы отказались покупать топливо у "вражеской рашки" Но в России то не дураки сидят По любому продадут украине топливо Экономике эе нужны деньги
  10. Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним Вчера, 22:05
    -1
    Не секрет что украинские танки заправляются российским ( белорусским) топливом. Авиационное топливо тоже можно покупать в России через посредников. Деньги не пахнут.
  11. AVA77
    AVA77 Вчера, 22:22
    +1
    Вообще класть надо на Украину. Братья Украинцы не обижайтесь. Газ по реверсу, из европы Уголь по реверсу через Россию и Белоруссию с Донбасса .Не обижайтесь,Вы молохольные.
    Охреневшие .
  12. Борисыч
    Борисыч Вчера, 22:22
    +1
    Польша может поделиться, они Абрамсы купили, значит топлива у них в избытке. Дайте, паны, ВСУ керосина, чтоб они не сгинули как кошмарный сон Байдена.
  13. Dimon-SPG
    Dimon-SPG Вчера, 22:53
    +1
    У шумеров есть ВВС!? Ух ты )))
  14. Baku 2021
    Baku 2021 Вчера, 23:31
    -4
    что примерно на 18 тысяч рублей дороже, чем тонна керосина в аэропортах России.


    Конечно дороже.
    Где керосин одного из самых дорогих марок нефти Azeri Light, а где ваш из грязной "Pig" Light. Это надо учитывать, автор гарвордовский..
    Керосины разного качества и чистоты.
    1. alch3mist
      alch3mist Сегодня, 01:07
      0
      Где керосин одного из самых дорогих марок нефти Azeri Light, а где ваш из грязной "Pig" Light. Это надо учитывать, автор гарвордовский..

      Я так понимаю, пока древние yкpы копали Чёрное море, древние aзeры варили каспийскую нефть, которую их гордые потомки с "заслуженной" гордостью продают.
      1. MaikCG
        MaikCG Сегодня, 02:20
        0
        Лайт потому что ослинной мочей разбавляют
  15. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 00:19
    -1
    Тут говорят Талибы разжились авиатехникой , и им скоро понадобится керосин. Я думаю , предложение Абдуллы таможенники Украины рассмотрят с интересом , им за державу уже давно не обидно , а безвиз с Европой открывает шикарные перспективы для реализации товара из Афганистана. Ждем организацию гуманитарных рейсов... wassat
  16. garik77
    garik77 Сегодня, 00:44
    0
    Цитата: BAI
    Флаг им в руки. Разругались с РФ и РБ - пусть хоть в Австралии закупают. Украинских денег не жалко.

    А чё Запад разве не готов помочь самой сильной армии ради защиты Европы от Мордора? laughing
  17. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 01:09
    0
    Пусть на кизяк переходят. Он у шумеров самый авиационный))
  18. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 02:28
    0
    Если айзеры будут работать по предопдлате, то их точно не кинут