«Вытеснение естественным путем»: русский язык в Республике Казахстан



Ветераны боевых действий Алма-Аты. Источник: YouTube

Казахстанский прецедент

«Русский фашизм»

«Ты должна знать казахский и обязана обслуживать на казахском»,

«Мы хотели сказать, что говорить на казахском – это проявление патриотизма и любви к Родине Республики Казахстан. А с высказыванием «пещерный национализм» мы не согласны». О том, что русский и казахский по конституции страны используется «в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств».

«Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления «пещерного» национализма».

«Вы не любите русских, а что мы вам сделали? Мы вам город построили! Если бы не мы – вы бы здесь не были».

«Я в нервном состоянии сказала очень нехорошие слова, что плюются, что русские построили этот город. Это неправильно, простите меня, пожалуйста. Я не хотела этого. Я долго живу в Казахстане, люблю Казахстан и казахский народ».



Куар Ахметов и русскоязычная девушка-продавец в одном из магазинов Казахстана. Источник: fondsk.ru

«В Казахстане всенациональный крик боли раздается, если вдруг кто-то в России посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о «Золотой Орде», – и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим прямое осуждение местных нациков со стороны Казахстанского государства? Нет, мы такого осуждения не слышим».