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«Вытеснение естественным путем»: русский язык в Республике Казахстан

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Ветераны боевых действий Алма-Аты. Источник: YouTube


Казахстанский прецедент


Несмотря на то, что русский язык находится в относительной безопасности, ареал его использования постепенно сужается.

Если во второй половине прошлого века на русском разговаривали до 500 млн человек, то к 2020 году русскоговорящих в мире осталось порядка 260 млн. В зависимости от методик подсчета русский язык в мире занимает 6–8 место и, учитывая убыль населения России, рейтинг будет неизменно снижаться.

Но давление на русскоговорящих оказывают и за рубежом. Прежде всего, в странах бывшего Советского Союза, где в определенные моменты проживало до 70 % русскоязычных. Основной мотив такой борьбы прост – попытка оторваться от «русского мира», вытеснить русскую культуру и продемонстрировать лояльность Западу.


Источник: vse.kz

Последние и самые тревожные новости приходят из Казахстана, большая часть населения (до 90 %) которого в повседневной жизни пользуется русским.

Сначала местный министр образования объявил, что с 2023 года во всех школах республики обучение будет только на казахском. К слову, свободно владеют казахским всего 39 % населения, большая часть которого проживает на южных территориях республики. А казахский вариант ЕГЭ – Единый национальный тест – на казахском сдают только 51 % выпускников школы.

При этом русский язык в Казахстане является официальным языком, что, конечно, не уравнивает его в правах с государственным, но и подобного отношения он не заслуживает.

Интересна точка зрения о причинах такого демарша, высказанная порталом lenta.ru. Все дело, как это ни банально, упирается в деньги. Причем в незаконно присвоенные.

В 2020 году министр образования Асхат Аймагамбетов оказался замешан в коррупционном скандале стоимостью 16 млн долларов. Теперь такими «патриотическими» заявлениями министр пытается одновременно отвлечь внимание и получить политические дивиденды у националистических фракцией.

Но и на этом казахские власти не останавливаются. К 2023 году планируется окончательно перевести казахский язык на латиницу, что, безусловно, создаст трудности не только для русскоговорящих, но и для титульной нации.

Как быть, к примеру, с огромным пластом казахской культуры, которая сохранилась именно на кириллице?

Переводить на новый манер собрания сочинений легендарного Абая Кунанбаева?

Вполне вероятно, к пресловутому 2023 году Нур-Султан окончательно избавится от русского языка как от официального. Останется, в лучшем случае – статус регионального.

Искусственное и болезненное для населения изживание русского неизбежно приводит к росту национализма внутри государства. Молодчики, почувствовавшие государственную поддержку собственному шовинизму, могут развернуться по-настоящему. Тем более что в начале года антироссийские партии получили немало мест в казахстанском парламенте.

Так, фракция «Ак Жол», вообще, предлагает признать голод 1930 года актом геноцида казахов. Благо ничего нового парламентариям придумывать не приходится – просто списывать украинский сценарий. В июне текущего года некоторые государственные деятели так и сделали, предложив приравнять бойцов Туркестанского легиона вермахта к ветеранам Великой Отечественной войны.

Среди идей активистов «Ак Жол» есть и переименование городов республики на казахский манер. Интересна судьба, к примеру, Петропавловска, который до 1921 никакого отношения к Казахстану не имел, а теперь ему прочат имя Абылай-хан. Собственно, и Казахстана до 1921 года как такового вообще не существовало.

«Русский фашизм»


Сейчас в союзной республике появляются признаки борьбы с «русским фашизмом».

Именно таким термином оперирует Куат Ахметов и его команда, когда проводят «языковые патрули» по казахстанским магазинам. Схема проста – найти русскоязычных продавцов и, вооружившись камерой, бегло на казахском попросить что-то с полки.

«Ты должна знать казахский и обязана обслуживать на казахском»,

– такими фразами бросаются активисты в ответ на непонимание.

К делу подключились различные общественные организации. Так, на канале «Til Maydani онлайн партиясы» ветераны боевых действий из Алма-Аты дружно декларируют:

«Мы хотели сказать, что говорить на казахском – это проявление патриотизма и любви к Родине Республики Казахстан. А с высказыванием «пещерный национализм» мы не согласны». О том, что русский и казахский по конституции страны используется «в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств».

Не согласны ветераны с определением, которым окрестил «языковые рейды» первый замглавы Администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Он, в частности, сказал:

«Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления «пещерного» национализма».

Стоит сказать, что русскоязычные пока достойно отвечают нападкам националистов. Одна из работниц магазина в Актау сопротивляется:

«Вы не любите русских, а что мы вам сделали? Мы вам город построили! Если бы не мы – вы бы здесь не были».

Доблестные мужчины-казахи из канала «Til Maydani онлайн партиясы» заставили позже женщину извиниться за слова и сняли это на видео:

«Я в нервном состоянии сказала очень нехорошие слова, что плюются, что русские построили этот город. Это неправильно, простите меня, пожалуйста. Я не хотела этого. Я долго живу в Казахстане, люблю Казахстан и казахский народ».

Надо отметить, ролики канала пользуются популярностью – количество лайков под видео о «русском фашизме» гораздо больше дизлайков. То есть почва для подобных эксцессов в соседней республике создана, и как минимум канал имеет своих благодарных зрителей.


Куар Ахметов и русскоязычная девушка-продавец в одном из магазинов Казахстана. Источник: fondsk.ru

Пока на деятельность «языкового патруля», тщательно изучающего ценники в магазинах, официальный Нур-Султан отвечает только устами упоминаемого выше Даурена Абаева.

В России же серьезно озабочены ростками казахского национализма. Глава Россотрудничества Евгений Примаков комментирует:

«В Казахстане всенациональный крик боли раздается, если вдруг кто-то в России посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о «Золотой Орде», – и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим прямое осуждение местных нациков со стороны Казахстанского государства? Нет, мы такого осуждения не слышим».

От слов к делу – Куару Ахметову на 50 лет запретили въезд на территорию России. После таких провокаций с его стороны, думается, это для его же блага.

При этом местные жители республики жалуются на недоступность языковых курсов казахского языка и нехватку соответствующих учебников. То есть, даже в случае желания, русскоязычным очень непросто перейти на государственный язык Казахстана. И здесь жители республики в гораздо менее выгодном положении, нежели русскоязычные на Украине. Все-таки выучить родственный украинский несоизмеримо проще, чем совершенно отличный казахский.

О распространении и сохранении языка титульной нации необходимо заботиться, и никто правительство Казахстана в этом никогда не упрекнет. Но действовать нужно инструментами «мягкой силы», всегда предлагая варианты развития событий.

Жесткие сценарии с тотальным переводом школ на казахский язык неизменно вызовут конфронтацию между жителями разных национальностей.

Такие процессы неизбежно приводят к недовольству части населения – мало кто выдержит публичные оскорбления в фашизме и оккупации. Казахстан постепенно теряет русскоговорящих граждан. Так, за последние четыре года около 180 тыс. человек получили российский паспорт. Впрочем, возможно, это и есть настоящая причина такого рьяного вытеснения русского языка?
Автор:
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68 комментариев
Информация
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:28
    +6
    ***
    "Когда придёт чёрный джунгар , рыжий русский тебе покажется братом" ...
    ***
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:51
      -1
      Как быть, к примеру, с огромным пластом казахской культуры, которая сохранилась именно на кириллице?

      Давайте не будем расстраиваться по-поводу казахской культуры, больше самих казахов. Может обратим лучше внимание на себя? Популярность русского (да и любого) языка происходит не на пустом месте. Это прежде всего вопрос перспективы.

      Если уж молодежь самой России последнее время не видит свое будущее в своей стране и с удовольствием уезжает за рубеж (на учебу и на работу), то что говорить о молодежи Казахстана? Зачем им русский? В России учат разве бесплатно? Да и за работу много не платят. Никакой привлекательности.
      1. EvilLion
        EvilLion Сегодня, 07:59
        -4
        Открою секрет, но русские никуда особо не уезжали даже в 90-ые, но вы до сих пор в этот бред верите.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 08:17
          -1
          Цитата: EvilLion
          Открою секрет, но русские никуда особо не уезжали даже в 90-ые, но вы до сих пор в этот бред верите.

          Для вас это видимо секрет, но количество российских желающих получить заветную американскую Грин карту с каждым годом все больше. И гораздо больше, чем в пресловутые ужасные 90-е! Странно да? У нас же все благополучно в стране! Не правда ли? В этом, еще не законченном году, заявок от России уже 533 тысячи. Удивительно много, для страны президент которой объявил национальную идею - патриотизм.

          1. EvilLion
            EvilLion Сегодня, 08:23
            +1
            И много уже уехали? Я понимаю, что у вас в Киевишо - это национальная идея, назваться нерусскими и сесть на шею Евросоюза, но Россия-то тут причем.
            1. Stas157
              Stas157 Сегодня, 08:32
              +2
              Цитата: EvilLion
              Я понимаю, что у вас в Киевишо

              Ни черта вы не понимаете. При чем здесь Киев и Украина? У вас в методичке так и прописано: в затруднительном случае называйте оппонента украинцем?
            2. dorz
              dorz Сегодня, 08:49
              0
              Впрочем, возможно, это и есть настоящая причина такого рьяного вытеснения русского языка?

              Как сказал один известный англичанин: есть страны бандиты и страны путаны. Можно добавить, что есть страны — терпилы. Мы кто?
            3. Анжей В.
              Анжей В. Сегодня, 09:17
              -1
              2014 год - 310 тыс
              2015 год - 350 тыс
              2016 год - 313 тыс
              2017 год - 377 тыс
              2020 год - 380 тыс

              Это данные по безвозвратно уехавшим из России только за последние годы.
          2. user
            user Сегодня, 09:21
            +1
            Для вас это видимо секрет, но количество российских желающих получить заветную американскую Грин карту с каждым годом все больше.


            Знаешь на заборе тоже много что пишут. Да был в 90-х отъезд, но с тех времён все кто хотел уехали. Конечно кастрюлю если не снимать так и кажется.
            1. user
              user Сегодня, 09:24
              +1
              Это данные по безвозвратно уехавшим из России только за последние годы.

              Ты сам то веришь тому что написал. Сегодняшняя молодёжь намного практичнее чем Вы думаете, а в США и ЕС всё сильно изменилось с начала 90-х годов. Да многие кто уехал тогда постоянно в гости приезжает, много интересного от них услышать можно.
        2. Комментарий был удален.
        3. nemez
          nemez Сегодня, 09:05
          +2
          Там где русских было более половины населения они оставались.теперь они тоже уезжают,пример Караганда.Что эти чурки будут делать с опустевшими городами?
  2. Николай1987
    Николай1987 Сегодня, 05:29
    +8
    В России же серьезно озабочены ростками казахского национализма

    При капитализме появление националистов это следствие, а не причина. Если ничего не менять, то что произошло на Украине произойдет и в оставшихся странах бывшего СНГ.
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 07:27
      -1
      В России же серьезно озабочены ростками казахского национализма
      ну, МИД и правительство в очередной раз выразят очередную "озабоченность" и......думаю на этом и закончится request
      1. Околоточный
        Околоточный Сегодня, 09:03
        0
        и......думаю

        А вы не думайте, а статью и новости смотрите, запретили казахскому и киргизскому "языковым патриотам" въезд в Россию.
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 07:53
      +3
      Цитата: Николай1987
      При капитализме появление националистов это следствие, а не причина. Если ничего не менять, то что произошло на Украине произойдет и в оставшихся странах бывшего СНГ.

      Я с вам согласен, все дело в капитализме. У нас вон Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, давно публично разогревает межнациональные трения, "давая по щам тюркам" и никто его не осадит. При СССР никаких национальных розней не было, как и в той же Югославии
  3. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 05:47
    +3
    Конечно,это пещерный национализм. Не первый раз слышу пр национализм "в хорошем смысле слова".Этим самым допускаем такой национализм на другие соседние страны. Слишком хрупкая грань между национализмом и шовинизмом. Все эти потуги рассматриваю как национальное чванство.Надо быть патриотом,а не нациком.
  4. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 05:48
    +12
    После Одессы и Луганска бывшие "братья" безнаказанно занялись жёсткой "самоидентификацией". Оказывается, для Кремля геополитика существует только в экономической плоскости.
    1. Uran53
      Uran53 Сегодня, 06:46
      0
      Корпорация РОССИЯ (как и всякое коммерческое предприятие) заточено исключительно на получение прибыли.
      1. EvilLion
        EvilLion Сегодня, 08:04
        -3
        Малыш, ты еще полноценных корпораций не видел. У нас-то еще очень по-божески, и никакая корпорация не может вести бизнес без разрешения государства и серьезных вложений в общественное благосостояние.
    2. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 08:02
      0
      Видимо, надо прийти в\на украину и заняться разъяснением паре десятков миллионов помешанных, что говорить по бумажке на мове и называться вместо Николаев Мыколами до добра не доведет. Как показывает практика объяснять бесполезно. Свидомый нацизм исчезнет только тогда, когда за мову будут бить в морду не солдаты и следователи на допросах, а простые граждане.
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:50
    +7
    Это цветочки, ягодки впереди.Судя по активизации националистов , Назарбаев, очень плох.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 07:51
      +2
      Это уже ягодки, а цветочки были в "святых" девяностых
  6. serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 Сегодня, 06:13
    +4
    В *Артеке* треть моего отряда была из Казахстана- и русские и казахи! Казахи на родном языке почти ничего не знали! Только русский!
  7. Вольный Остров
    Вольный Остров Сегодня, 06:30
    +1
    Казахи, вслед за Украиной решили тоже попой своей торговать? Удачных торгов
    1. faiver
      faiver Сегодня, 06:38
      +5
      Казахи, вслед за Украиной
      - в смысле казахи? а остальные бывшие "союзные республики" не так же делают?
  8. faiver
    faiver Сегодня, 06:37
    +9
    Все абсолютно логично, Казахстан самостоятельное государство, построение собственной государственности и дальше будет продолжаться на противопоставлении России, чем дальше тем больше.
    У России с национальным вопросом и внутри страны далеко не все в порядке, что уж говорить про заграницу
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 07:24
      +1
      Наблюдал описанное в статье в Туркменистане ещё в 2003-2004 годах. Ещё при Туркменбаши. Как раз они на латиницу перешли.
      Складывалась парадоксальная ситуация - порой хороший специалист не мог занять должность из за того, что не мог написать заявление о приеме на работу!
      1. faiver
        faiver Сегодня, 07:41
        +2
        Вы наблюдали это за границей, а ведь подобное было и есть и в России, в национальных регионах.
    2. тасха
      тасха Сегодня, 09:30
      0
      "Все абсолютно логично
      Согласен. Особенно если взглянуть на происходящее в нашей стране со стороны суверенного государства Казахстан.
  9. tatra
    tatra Сегодня, 06:38
    +1
    Антисоветизм ВСЕГДА равно русофобия ,и особенно ,после уничтожения СССР ,враги СССР на Западе ,в Европе ,на территории СССР -это доказали .
    И враги СССР ,захватившие РСФСР ,включая русских ,сразу же стали уничтожать не только советское ,но и русское ,и насаждать иностранщину ,оклеветали историю России ,стали внушать русскому народу ,что ему нечем гордится в своей истории ,а надо только "каяться ".
    1. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 08:05
      -2
      Я вот не понимаю, вы реально люди, или роботы? Потому что только роботы могут говорить исключительно лозунги.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 08:14
        -1
        Если ничего умного ответить не способны, если не способны опровергнуть мои слова -не отвечайте .
        1. EvilLion
          EvilLion Сегодня, 08:21
          +2
          Если у вас в башке одни масоны, рептилойды, сиониты, или еще кто-то там, кто захватил Россию и русских, потому что в это верить проще, чем в собственную народную глупость, а ее у нас хватает, то и общаться с вами будут соответствующе.

          А так, достаточно послушать одни только связанные с ВОВ психозы, и станет ясно, что кина Михалкова и прочие штрафбаты - это не завезенное. Никто так не переписывает нашу историю, как мы сами. Но во врагов верить проще, это ведь даже чувство исключительности придает, как Самсонову, что как нас весь мир-то ненавидит.
  10. Оператор
    Оператор Сегодня, 06:39
    +2
    Талибы помогут казахам узнать свое место.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 06:50
      0
      А Казахстан разве граничит с Афганистаном?
      1. Околоточный
        Околоточный Сегодня, 09:04
        0
        Он граничит с Туркменией, где граница с Афганистаном очень прозрачная.
  11. Uran53
    Uran53 Сегодня, 06:44
    +8
    На сколько я знаю, земли на которых появилась Казахская ССР возникли на казацких землях , на которых на юге компактно проживали киргизы. И как и Украина, Казахстан возник как отдельная республика благодаря большевикам. А после самостийности они стали "титульной" нацией. Как в Киргизии относятся к русским известно с 90-х. В Казахстане сценарий помягше, но итог все равно будет один: мононациональное государство на содержании РФ, ведь как хорошо известно всему миру :"Россия - щедрая душа".
    1. sniperino
      sniperino Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: Uran53
      Как в Киргизии относятся к русским известно с 90-х. В Казахстане сценарий помягше, но итог все равно будет один: мононациональное государство на содержании РФ,
      Отличие в том, что в Киргизии процесс инициируется нациками, а в Казахстане, судя по оценке некоторых экспертов, государством. В этих случаях повлиять на госполитику легче, чем на умонастроения граждан, но надо что-то делать для этого.
      1. Uran53
        Uran53 Сегодня, 07:57
        +2
        В Казахстане проводится такая же антиросийская политика как и на Украине или в Киргизии (методички то одни). Разве нацики провели закон о переходе на латиницу? Да и количество руских в Казахстане постоянно сокращается. Нет, это целенаправленная политика государства. Просто в Киргизии, Узбекистане русских сразу начали выживать, а кто не уехал того вырезали. А в Казахстане русских выживают постепенно, и пока без большой крови, к счастью. Но и это скорее вопрос времени.
  12. тасха
    тасха Сегодня, 06:52
    +2
    Основной мотив такой борьбы прост – попытка оторваться от «русского мира», вытеснить русскую культуру и продемонстрировать лояльность Западу.
    Автор, мне кажется вы перечислили не все мотивы и неверно расставили приоритеты. Если просто задуматься - а что такого особенного несёт как вы пишете "русский мир" казахам. Именно сейчас, в настоящий момент? Какие ценности, моральные принципы, культурные достижения, технические инновации?

    И, ещё замечу. Казахи, живущие в Казахстане знают два языка. Русский и на каком-то уровне - казахский. Почему русские, прожившие в Казахстане всю жизнь - знают только один? Просто хотя бы из уважения к народу, рядом с которым они живут?
    1. Dunkelheit
      Dunkelheit Сегодня, 07:14
      -1
      Хороший комментарий. Теперь держись, набегут.
    2. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:25
      +5
      Цитата: тасха
      Просто хотя бы из уважения к народу, рядом с которым они живут?

      Вот так вот просто всё и начинается, а кончается погромами и убийствами русских. Прекрасно помню 90-е и как к нам прилетали борта с нашими гражданами со всех бывших...

      Цитата: =тасха
      а что такого особенного несёт как вы пишете "русский мир" казахам

      Благодарные казахи мстят русским за то, что русские дали им письменность, образование. Кочевые племена стали оседлыми, появились зачатки государственности.

      Только Русская цивилизация сохраняет идентичность и культуру всех народов, проживающих на её территории.
      1. тасха
        тасха Сегодня, 09:24
        0
        Вот так вот просто всё и начинается
        Поясните свою мысль, пожалуйста...
    3. Uran53
      Uran53 Сегодня, 08:01
      +3
      В трибалтике начиналось так же. А потом русские стали "недогражданами". Людьми второго сорта. А Вы знаете татарский или язык коми? Ведь Вы же сними живёте в одной стране?
      1. тасха
        тасха Сегодня, 08:15
        -1
        А Вы знаете татарский или язык коми? Ведь Вы же сними живёте в одной стране?
        Пример неверный. Догадаетесь, почему?
    4. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: тасха
      Если просто задуматься - а что такого особенного несёт как вы пишете "русский мир" казахам. Именно сейчас, в настоящий момент? Какие ценности, моральные принципы, культурные достижения, технические инновации?


      Ответ прост: деньги, экономику. В какое экономическое объединение входит сейчас Казахстан ? ЕАЭС, причем Россия основной торговый партнер Казахстана и так же гарант его безопасности (вспомнить хотя бы о территориальных вопросах Китая к Казахстану, или о распространение радикальных течений по странам бывшего СССР... ), так же Казахстан получает технологии от России (производство Спутника 5 на территории Казахстана), сотрудничество с IT компаниями из России и т.д. поэтому Казахстану есть что терять. А все эти заигрывания с националистами и искусственное выдавливание Русского языка до добра не доведет.... + власти в России, должны жестко реагировать на такие случай, вплоть до санкции против государственных институтов Казахстана (за бездействие, или за поощрение такой государственной политики: грантами, гос. поддержкой и т.п.).... т.е. я придерживаюсь такой позиции: если ты противник всего Русского, то не удивляйся что завтра Российский рынок окажется закрыт для твоих товаров, услуг и т.д. и это справедливо.
    5. EvilLion
      EvilLion Сегодня, 08:14
      +1
      Русский мир несет казахам, как минимум, не скатывание в феодализм. Но если казахи хотят жить в юртах, и при феодолизме, то пусть живут, а русские и китайские лет через 50 будут в Казахстане белыми бванами.

      Почему русские, прожившие в Казахстане всю жизнь - знают только один?


      Наверное потому, что этого на самом деле более чем достаточно. Я тоже по татарски знаю лишь отдельные слова. Самим же казахам, которые пообразованнее и поамбициознее и стремились в союзный уровень, куда-нить в Москву, казахская мова была тоже на фиг не нужна.

      Можно сколько угодно скакать и надевать тюбетейки, но какой-нибудь завод просто не сможет работать без полного делопроизводства на русском, и в силу терминологии, и в силу стандартизации. В мире вообще не так много языков, пригодных для индустриального общества. И доработать казахский и казахов, чтобы можно было на нем вести делопроизводство, или преподавать научные знания, это займет десятилетия, а жить надо прямо сейчас, и без русских Казахстан обречен.
      1. тасха
        тасха Сегодня, 09:10
        0
        Русский мир несет казахам, как минимум, не скатывание в феодализм.
        Знаем мы одних таких "культуртрегеров"... Тоже были убеждены, что несут просвещение диким народам.
        а русские и китайские лет через 50 будут в Казахстане белыми бванами.
        Ха-ха-ха. "Белые бваны" китайцы - понимаю, что вы использовали фигуру речи, но всё равно смешно. Так может казахам китайский вторым языком сделать? Перспективнее...
    6. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: тасха
      Просто хотя бы из уважения к народу, рядом с которым они живут?

      Язык - такая штука, которую "из уважения" не изучают. Надо чтобы он был практически востребован, и востребован массово, т.е во многих местах, не только в быту. Многоязычие в стране - ситуация сложная. Руководству надо найти баланс в нормативном регулировании этих процессов, чтобы ни одна часть населения не пострадала. А поскольку бывшие республики СССР до 1917 года опыта государственности не имели, то им крайне сложно этот баланс установить и контролировать. Тем более, что во власти в среднеазиатских странах сегодня опять в ходу клановость и семейсвенность. Нельзя сбрасывать со счетов, что "партнеры" на этом поле различными грантами подпитывают местный национализм.
    7. nemez
      nemez Сегодня, 09:38
      0
      А почему народ которому не дали сгинуть так относится к тем ,кто помог ему сохранится?ещё и землицы прирезали,так называемый северный Казахстан.
  13. Dunkelheit
    Dunkelheit Сегодня, 07:12
    0
    Кстати во Львове (на церкви!)видел цитату Шептицкого : "націоналізм не сміє бути ненавистю". Удивился.
  14. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:22
    -2
    Всё зависит от того, кто стоит у руководства в России. При истинном патриоте и островитяне островов Тонга, будут хорошо знать русский язык.
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:36
      0
      Цитата: Гардамир
      При истинном патриоте и островитяне островов Тонга, будут хорошо знать русский язык.

      А так они хорошо знают английский. laughing

      Вы хотите что бы мы, как и они, подавляли и унифицировали под себя всех, кто хоть как то нам интересен? Это путь Западной и Восточной цивилизации - не наш.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 07:40
        -1
        подавляли и унифицировали под себя всех
        В советские времена, многие ннации изучали русский язык, потому что уважали русских. А сейчас кто будет уважать россиян, которые за копейку малую, готовы торговать собственной страной.
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 07:44
          +1
          Цитата: Гардамир
          А сейчас кто будет уважать россиян, которые за копейку малую, готовы торговать собственной страной.

          Россиян по паспорту и торгующих не своей Родиной, мало кто уважает и в России.
  15. avia12005
    avia12005 Сегодня, 07:39
    +1
    Кстати, Мустафу Шокая в Казахстане начали героизировать при Назарбаеве. И вместо георгиевской ленты заставляли носить голубую цвета казахстанского флага. Так что всё идет по наезженной украинской колее. Не дай бог, но хочется спросить, где будет казахстанский Дом профсоюзов?
  16. Avior
    Avior Сегодня, 07:48
    +1
    . Основной мотив такой борьбы прост – попытка оторваться от «русского мира», вытеснить русскую культуру

    Небольшая фраза, которая пглядно иллюстрирует провал внешней российской политики в странах бывшего Союза.
    По логике должно было быть строго наоборот- есть все основания тем же казахам в развитии использования русского языка, понятно, что уровень развития техники, науки в России намного выше чем в Казахстане- на на практике русский язык вытесняют, невзирая на преимущества, которые даёт его использование:(((
    1. Erich
      Erich Сегодня, 09:02
      0
      понятно, что уровень развития техники, науки в России намного выше чем в Казахстане


      Да сейчас казахи неплохо сотрудничают как с западом, так и с Китаем, не думаю что на фоне данного сотрудничества России есть что предложить Казахстану))
      1. Avior
        Avior Сегодня, 09:11
        0
        Я не говорю, что в Казахстане дикари живут и наукой не занимаются, у меня есть знакомые ученые и преподаватели из Казахстана- казахи по национальности. Но просто в силу размеров и соответсвенно объемов работ Россия представляет для казахов естественный интерес, и это ресурс, который был не использован, а скорее профукан.
    2. Околоточный
      Околоточный Сегодня, 09:09
      0
      Этот "провал" очень просто исправляется - запрещается транзит по территории РФ из "недружественных" стран. Этот список можно клепать аж бегом. Благо есть список стран, которые ввели против нас санкции. Транзит в Среднюю Азию в том числе. Казахи на коленях буду ползать и просить.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 09:29
        0
        А Таможенный союз распустить? И СНГ тоже?
        1. Околоточный
          Околоточный Сегодня, 09:39
          0
          А никуда они не денутся. Как наши околополитики какую-нибудь чушь несут за них, так воют и визжат. Как сами, так молчат. Так и заявить, что в вопросах нац.престижа и безопасности играем каждый за себя. И проглотят. У них выхода другого нет. Я помню как в начале 90-х в Татарстане и Башкирии демонстрации проходили с лозунгами за независимость. Пока упоротым не объяснили, что находясь в центре России и идти на конфронтацию с ней - выстрел в висок.
  17. Swordserg
    Swordserg Сегодня, 07:55
    0
    Ничего. Вирусу и климату плевать на национальность и материальное состояние. Жара, тайфуны выжжут степи и сдуют юрты вместе с конями и людьми. А безграмотное население вымрет от заразы ибо уровень образованности наглядно виден по количеству нациков. Так что лет через 20 на этой планете останутся в основном здоровые, образованные и объединенные единой целью - выжить.
  18. EvilLion
    EvilLion Сегодня, 07:58
    +1
    Русский язык им знать не положено. Знание русского в будущем будет определяющим фактором в определении статуса полноценного человека, или нацмена.
  19. Мунгут
    Мунгут Сегодня, 08:35
    0
    В полне ожидаемая ситуация. Финал данной тенденции будет когда в России национальные образования, начнут заявлять о своей избраности. Понятия Русский, или не дай бог, титульная нация, сопостовимы с фашизмом.
  20. Erich
    Erich Сегодня, 09:00
    0
    У казахов своя страна, сами разберутся на каком языке им говорить и какой политики придерживаться. Что посчитают для себя более перспективным то и будут делать.
  21. Agent Cooper
    Agent Cooper Сегодня, 09:01
    0
    Малые народы посмотрели как кремлевский гарант "защитил" русское население на Украине и решили проделать тоже самое и у себя. Пожинайте плоды. Трусливее президента Россия наверное не знала.
    1. agond
      agond Сегодня, 09:16
      0
      Отказ от русского языка в пользу казахского это гарантированная потеря больших объемов информации с последующим замедлением развития страны а если даже они в замен начнут учить английский, то это ничего принципиально не изменит.