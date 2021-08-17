«Вытеснение естественным путем»: русский язык в Республике Казахстан

Казахстанский прецедент
Несмотря на то, что русский язык находится в относительной безопасности, ареал его использования постепенно сужается.
Если во второй половине прошлого века на русском разговаривали до 500 млн человек, то к 2020 году русскоговорящих в мире осталось порядка 260 млн. В зависимости от методик подсчета русский язык в мире занимает 6–8 место и, учитывая убыль населения России, рейтинг будет неизменно снижаться.
Но давление на русскоговорящих оказывают и за рубежом. Прежде всего, в странах бывшего Советского Союза, где в определенные моменты проживало до 70 % русскоязычных. Основной мотив такой борьбы прост – попытка оторваться от «русского мира», вытеснить русскую культуру и продемонстрировать лояльность Западу.
Последние и самые тревожные новости приходят из Казахстана, большая часть населения (до 90 %) которого в повседневной жизни пользуется русским.
Сначала местный министр образования объявил, что с 2023 года во всех школах республики обучение будет только на казахском. К слову, свободно владеют казахским всего 39 % населения, большая часть которого проживает на южных территориях республики. А казахский вариант ЕГЭ – Единый национальный тест – на казахском сдают только 51 % выпускников школы.
При этом русский язык в Казахстане является официальным языком, что, конечно, не уравнивает его в правах с государственным, но и подобного отношения он не заслуживает.
Интересна точка зрения о причинах такого демарша, высказанная порталом lenta.ru. Все дело, как это ни банально, упирается в деньги. Причем в незаконно присвоенные.
В 2020 году министр образования Асхат Аймагамбетов оказался замешан в коррупционном скандале стоимостью 16 млн долларов. Теперь такими «патриотическими» заявлениями министр пытается одновременно отвлечь внимание и получить политические дивиденды у националистических фракцией.
Но и на этом казахские власти не останавливаются. К 2023 году планируется окончательно перевести казахский язык на латиницу, что, безусловно, создаст трудности не только для русскоговорящих, но и для титульной нации.
Как быть, к примеру, с огромным пластом казахской культуры, которая сохранилась именно на кириллице?
Переводить на новый манер собрания сочинений легендарного Абая Кунанбаева?
Вполне вероятно, к пресловутому 2023 году Нур-Султан окончательно избавится от русского языка как от официального. Останется, в лучшем случае – статус регионального.
Искусственное и болезненное для населения изживание русского неизбежно приводит к росту национализма внутри государства. Молодчики, почувствовавшие государственную поддержку собственному шовинизму, могут развернуться по-настоящему. Тем более что в начале года антироссийские партии получили немало мест в казахстанском парламенте.
Так, фракция «Ак Жол», вообще, предлагает признать голод 1930 года актом геноцида казахов. Благо ничего нового парламентариям придумывать не приходится – просто списывать украинский сценарий. В июне текущего года некоторые государственные деятели так и сделали, предложив приравнять бойцов Туркестанского легиона вермахта к ветеранам Великой Отечественной войны.
Среди идей активистов «Ак Жол» есть и переименование городов республики на казахский манер. Интересна судьба, к примеру, Петропавловска, который до 1921 никакого отношения к Казахстану не имел, а теперь ему прочат имя Абылай-хан. Собственно, и Казахстана до 1921 года как такового вообще не существовало.
«Русский фашизм»
Сейчас в союзной республике появляются признаки борьбы с «русским фашизмом».
Именно таким термином оперирует Куат Ахметов и его команда, когда проводят «языковые патрули» по казахстанским магазинам. Схема проста – найти русскоязычных продавцов и, вооружившись камерой, бегло на казахском попросить что-то с полки.
«Ты должна знать казахский и обязана обслуживать на казахском»,
– такими фразами бросаются активисты в ответ на непонимание.
К делу подключились различные общественные организации. Так, на канале «Til Maydani онлайн партиясы» ветераны боевых действий из Алма-Аты дружно декларируют:
«Мы хотели сказать, что говорить на казахском – это проявление патриотизма и любви к Родине Республики Казахстан. А с высказыванием «пещерный национализм» мы не согласны». О том, что русский и казахский по конституции страны используется «в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств».
Не согласны ветераны с определением, которым окрестил «языковые рейды» первый замглавы Администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Он, в частности, сказал:
«Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления «пещерного» национализма».
Стоит сказать, что русскоязычные пока достойно отвечают нападкам националистов. Одна из работниц магазина в Актау сопротивляется:
«Вы не любите русских, а что мы вам сделали? Мы вам город построили! Если бы не мы – вы бы здесь не были».
Доблестные мужчины-казахи из канала «Til Maydani онлайн партиясы» заставили позже женщину извиниться за слова и сняли это на видео:
«Я в нервном состоянии сказала очень нехорошие слова, что плюются, что русские построили этот город. Это неправильно, простите меня, пожалуйста. Я не хотела этого. Я долго живу в Казахстане, люблю Казахстан и казахский народ».
Надо отметить, ролики канала пользуются популярностью – количество лайков под видео о «русском фашизме» гораздо больше дизлайков. То есть почва для подобных эксцессов в соседней республике создана, и как минимум канал имеет своих благодарных зрителей.
Пока на деятельность «языкового патруля», тщательно изучающего ценники в магазинах, официальный Нур-Султан отвечает только устами упоминаемого выше Даурена Абаева.
В России же серьезно озабочены ростками казахского национализма. Глава Россотрудничества Евгений Примаков комментирует:
«В Казахстане всенациональный крик боли раздается, если вдруг кто-то в России посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о «Золотой Орде», – и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим прямое осуждение местных нациков со стороны Казахстанского государства? Нет, мы такого осуждения не слышим».
От слов к делу – Куару Ахметову на 50 лет запретили въезд на территорию России. После таких провокаций с его стороны, думается, это для его же блага.
При этом местные жители республики жалуются на недоступность языковых курсов казахского языка и нехватку соответствующих учебников. То есть, даже в случае желания, русскоязычным очень непросто перейти на государственный язык Казахстана. И здесь жители республики в гораздо менее выгодном положении, нежели русскоязычные на Украине. Все-таки выучить родственный украинский несоизмеримо проще, чем совершенно отличный казахский.
О распространении и сохранении языка титульной нации необходимо заботиться, и никто правительство Казахстана в этом никогда не упрекнет. Но действовать нужно инструментами «мягкой силы», всегда предлагая варианты развития событий.
Жесткие сценарии с тотальным переводом школ на казахский язык неизменно вызовут конфронтацию между жителями разных национальностей.
Такие процессы неизбежно приводят к недовольству части населения – мало кто выдержит публичные оскорбления в фашизме и оккупации. Казахстан постепенно теряет русскоговорящих граждан. Так, за последние четыре года около 180 тыс. человек получили российский паспорт. Впрочем, возможно, это и есть настоящая причина такого рьяного вытеснения русского языка?