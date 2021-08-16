Японское издание: Из-за прохладного отношения США к Украине Зеленский вынужден искать сближения с Китаем

Но отношения США к Украине становятся более прохладными, из-за чего Зеленскому приходится сближаться с Китаем.

Японская пресса публикует материал, который касается президента Украины. В издании Nihon Keizai обсуждают тематику «сближения украинского государства с Китаем». Напомним, что ранее в Киеве озвучили своего рода угрозы в отношении Запада, заявив, что если Украину не примут в ЕС и НАТО в ближайшее время, а Запад перестанет оказывать поддержку, то страна «возьмёт другой ориентир – восточный». В качестве такого ориентира для сближения и был обозначен Китай.Японские журналисты указывают на то, что Украина рассчитывает на всеобъемлющую поддержку со стороны Штатов в деле «противостояния с Россией».Из материала:Зеленский полагает, что в США не воспринимают его всерьёз, хотя он пытается делать активные политические шаги.Японское издание отмечает, что для Украины стала «холодным душем» встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным задолго до того, как в Вашингтоне заявили о готовности президента встретиться с Зеленским. Дополнительным ударом для Киева, как пишут в Японии, стало фактическое снятие американских санкций с оператора газопровода «Северный поток-2».Сегодня Зеленский решил откровенно переориентироваться на Китай, как считают в Nihon Keizai, но это для него таит новые риски. По мнению японского автора, чем больше Киев будет сближаться с Пекином, тем больше возможностей для маневра появится у Москвы, в том числе в плане обсуждения украинской проблемы с Западом.Ранее в Киеве заявляли, что если Украина потеряет поддержку со стороны Запада, то «придётся сделать армию страны сильнейшей в Европе». Отмечалось, что такие возможности есть.