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Японское издание: Из-за прохладного отношения США к Украине Зеленский вынужден искать сближения с Китаем

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Японская пресса публикует материал, который касается президента Украины. В издании Nihon Keizai обсуждают тематику «сближения украинского государства с Китаем». Напомним, что ранее в Киеве озвучили своего рода угрозы в отношении Запада, заявив, что если Украину не примут в ЕС и НАТО в ближайшее время, а Запад перестанет оказывать поддержку, то страна «возьмёт другой ориентир – восточный». В качестве такого ориентира для сближения и был обозначен Китай.


Японские журналисты указывают на то, что Украина рассчитывает на всеобъемлющую поддержку со стороны Штатов в деле «противостояния с Россией».

Из материала:

Но отношения США к Украине становятся более прохладными, из-за чего Зеленскому приходится сближаться с Китаем.

Зеленский полагает, что в США не воспринимают его всерьёз, хотя он пытается делать активные политические шаги.

Японское издание отмечает, что для Украины стала «холодным душем» встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным задолго до того, как в Вашингтоне заявили о готовности президента встретиться с Зеленским. Дополнительным ударом для Киева, как пишут в Японии, стало фактическое снятие американских санкций с оператора газопровода «Северный поток-2».

Сегодня Зеленский решил откровенно переориентироваться на Китай, как считают в Nihon Keizai, но это для него таит новые риски. По мнению японского автора, чем больше Киев будет сближаться с Пекином, тем больше возможностей для маневра появится у Москвы, в том числе в плане обсуждения украинской проблемы с Западом.

Ранее в Киеве заявляли, что если Украина потеряет поддержку со стороны Запада, то «придётся сделать армию страны сильнейшей в Европе». Отмечалось, что такие возможности есть.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:19
    +9

    - Софочка, вы не замужем? ?
    - Нет! !
    - А почему? ?
    -Да не знаю. . все пробуют... и хвалят. . А замуж не берут!...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:25
      +9
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      -Да не знаю. . и пробуют... и хвалят. . А замуж не берут!...

      Говорить могут все, что угодно. Но после того, как Китай грубо кинули на Украине, вряд ли захотят иметь с ней дело. Либо наоборот, прикинутся, что "согласны", а потом ТАК НАГРЕЮТ, что и места не останется. Месть - блюдо, которое подают холодным.
      1. Цой
        Цой Сегодня, 06:54
        0
        Говорить могут все, что угодно. Но после того, как Китай грубо кинули на Украине, вряд ли захотят иметь с ней дело.


        Угу, никто не задумался а нужна ли Китаю такая Украина. Сша уже поняли что смысла вкладывать много ресурсов нет. Коррупция и медленный ход реформ отбивают всякое желание активно присутствовать в стране. Дали подачку в виде Сибриз чтобы нивеллировать эффект от СП2, но паника потехоньку берет свое.
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 09:08
        +1
        Цитата: Егоза
        Месть - блюдо, которое подают холодным.

        Тем более, что подобный подход очень органичен китайской ментальности.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 06:28
    +4
    Как это по украински. Метания между панами. В старину между Польшей, Турцией и Россией. Нынче между США, Китаем и опять же Турцией. А их спасение в России. Только пожелает ли она брать на себя бремя разгребания авгиевых конюшен Украины, когда и дома дел невправорот, и навоза своего хватает. Вон в Питере при получении взятки задержали начальника службы по борьбе с коррупцией.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 06:59
      +3
      в Питере при получении взятки задержали начальника службы по борьбе с коррупцией.

      Проверял эффективность работы собственной службы?
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 07:06
        +2
        Боролся со взятками. Решил их забрать себе, что бы другие не брали. winked Мой сослуживец, когда его упрекали в черезмерном пристрастии к зеленому змию говорил, что так борется за трезвость в наших рядах. Чем больше выпьет тем меньше достанется окружающим. Видимо этот тоже из подобных борцов.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:34
    +2
    Без технологий Мотора Сича Китай в близкие друзья Украину не запишет.Придется в воздухе переобуваться.Китай и так вместо нас в Украину влез по самое нехочу.Им авиодвигателя нужны как воздух,и подешевле.
  4. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 06:42
    +2
    Ну-ну, историю с мотор сич китайцы помнят...
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:42
    +3
    Учитывая полную несамостоятельность внешней политики Украины, никакого укро-китайского сближения не будет. Это японскому журналисту саке навеяло. Як мериканський батько скаже, так і буде.

    Если вдруг пойдет в Китай
    Вовочка Зеленский
    Ему быстро поменяют
    Пол мужской на женский
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 07:45
    +4
    Куев решил заняться политическим шантажом laughing
    Только фишка заключается в том, что кадровое агентство по найму президентской и правительственной шоблы украины находится в Вашингтоне и "уволить" Зеленского могут в любое время суток по щелчку пальцев из Госдепа. Сблизится он, ну-ну. no
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: Ныробский
      Куев решил заняться политическим шантажом laughing


      Так , а когда они действовали по другому , просто сейчас наглость зашкаливает...
  7. cniza
    cniza Сегодня, 08:37
    +1
    Ранее в Киеве заявляли, что если Украина потеряет поддержку со стороны Запада, то «придётся сделать армию страны сильнейшей в Европе». Отмечалось, что такие возможности есть.


    В чем эта возможность?
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 12:21
      +1
      Об этом скромно умолчали. lol
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:09
        +1
        Или сказать нечего , а промолчишь можешь и за умного сойти... yes
  8. Gato
    Gato Сегодня, 09:10
    +1
    Что-то японцы тормозят. Зеленскому дали по ушам и теперь "Ша! Уже никто никуда не идет"
  9. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 09:32
    +2
    Интересное выводы у японской прессы! А уж укро-мальчикам, заявлять о "восточном курсе", после их демарша вокруг "Мотор Сич", так вообще, лучше не упоминать слово Китай, в качестве ориентира.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
    +1
    Сегодня Зеленский решил откровенно переориентироваться на Китай, как считают в Nihon Keizai,
    Это только "в Nihon Keizai" так "считают". А в КНР походу, так совсем не считают. laughing
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:37
    +2
    На фоне событий в Афганистане, Зеленскому впору собирать чемоданы. Боюсь, что всей Украине и её нынешнему президенту, не поможет даже интимное " сближение" ни с США, ни с Китаем. Украине пора искать другого, сожителя.
    И потом, какой смысл ему лететь 30 августа в США? О чем говорить?... Внимательно пусть смотрит видео из аэропорта Кабула. Ну разве что заказать больше рейсов, из Киева в США?.. Чтобы все в вышиванках, поместились. Для нынешней Украины Талибан" и Армия ДНР"- синонимы.
  12. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 11:24
    0
    Запад перестанет оказывать поддержку, то страна «возьмёт другой ориентир – восточный». В качестве такого ориентира для сближения и был обозначен Китай

    Китай, Китай.... японцы взяли бы инициативу в свои руки и вложи бы свои гроши (йены....) ... а со стороны советы давать запад, Китай... чего же сами то пример показали бы как они китайцев обошли... ан нет...