Индийский обозреватель: Афганской армии больше не существует

В Кабуле настоящий хаос. Город пытаются покинуть тысячи иностранцев, включая представителей посольств. Люди бегут к самолётам, надеясь выбраться в другие страны.

То, с какой быстротой талибам удалось взять Кабул, шокировало многих экспертов.

Афганской армии больше не существует. Почти 90 млрд долларов вложений за 20 лет превратились в пепел.