Военное обозрение
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Индийский обозреватель: Афганской армии больше не существует

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Руководство группировки «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) заявило об «окончании многолетней войны в Афганистане» и о своей победе в этой войне. На этом фоне более 60 государств мира обратились к талибам* с призывом разрешить их гражданам свободно покинуть территорию Афганистана.


Британская служба информации «Би-Би-Си», высказываясь по поводу ситуации в Афганистане, пишет «Талибан» осуществил взятие Кабула на фоне бегства президента Ашрафа Гани из страны.

Из сообщения:

В Кабуле настоящий хаос. Город пытаются покинуть тысячи иностранцев, включая представителей посольств. Люди бегут к самолётам, надеясь выбраться в другие страны.



При этом стоит отметить, что авиационный трафик в афганском небе весьма слабый. На текущий момент осуществляется авиасообщение между Кабулом и Стамбулом (Турция). Через афганское воздушное пространство продолжают выполняться и некоторые транзитные авиарейсы, включая рейс Вашингтон-Дели. Накануне фиксировалось повышение плотности авиатрафика в направлении Таджикистана. Потом выяснилось, что борт приземлился в Ташкенте (Узбекистан).

«Би-Би-Си»:

То, с какой быстротой талибам удалось взять Кабул, шокировало многих экспертов.

На этом фоне Дональд Трамп призвал Джо Байдена уйти в отставку. По словам Трампа, то, как развивается ситуация в Афганистане, «показывает полную несостоятельность 46-го президента США». Дональд Трамп отметил, что глава государства не должен был допустить захвата территории страны террористами и падения правительства, которое многие годы поддерживалось Соединёнными Штатами.

Напомним, что накануне афганский президент Ашраф Гани бежал из страны. Афганские источники заявили, что он вылетел в Таджикистан вместе с некоторыми другими представителями верховной власти.

В такой ситуации на Востоке иронизируют по поводу сообщений американской разведки от 11 августа. Тогда американское разведсообщество распространило документ, в котором было заявлено о «возможном захвате Кабула талибами в течение 90 дней».

Как пишет индийский обозреватель Чандан Кей, «талибы не стали выдерживать этот график и взяли Кабул уже через 4 суток».

По словам индийского обозревателя, «бегство афганского президента из страны подытожило историю о том, как не надо проводить серьёзные операции».

Из материала в индийских медиа:

Афганской армии больше не существует. Почти 90 млрд долларов вложений за 20 лет превратились в пепел.

В индийских СМИ акцентируют внимание на том, что теперь США решили отправить в Афганистан контингент из 6 тысяч военнослужащих. Изначально сообщалось о трёх тысячах. Индийские журналисты недоумевают, что это может решить в сложившейся ситуации.
Автор:
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Афганистана
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50 комментариев
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  1. Avior
    Avior Сегодня, 06:53
    +3
    Ещё три дня назад взятие Кабула виделось всем немыслимым делом
    Взятие Кандагара силами террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не означает, что боевики готовы захватить Кабул. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, его слова передает РИА Новости. Дипломат оценил шансы на захват столицы Афганистана талибами как крайне низкие. По его мнению, представители движения не смогут взять город под свой контроль в обозримом будущем.


    https://www.google.com/amp/s/m.lenta.ru/news/2021/08/13/no_kabul/amp/
    Видимо, какие то тонкости процессов в Афганистане до сих пор остаётся неучтенными
    1. KilleMall
      KilleMall Сегодня, 06:55
      +1
      Американская армия - самая драпающая армия в мире!!! Уже лет триста то одна, то другая страна, мнящая себя "гегемоном" наступает на эти афганские грабли... с одним и тем же результатом. Только СССР вышел оттуда достойно... не драпая ... вот и теперь грабли ждут следующих... может это будет Китай???
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 09:46
        +3
        Не думаю что в мире есть страна которая захочет вновь оккупировать Афганистан .
        После Британии , СССР , Америки , многие задумаются стоит ли идти в Афган .
        Китай может взять там своё другим путем .
        1. Avior
          Avior Сегодня, 10:56
          +2
          американцы пошли из-за Аль Каиды, без этого они бы талибов не трогали
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:55
      +5
      "Армии Афганистана не существует!" Афганистан есть? Есть! Значит и армия будет. Ну, переименуют талибы себя в Армию Афганистана, только и всего.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:47
        +2
        В такой ситуации на Востоке иронизируют по поводу сообщений американской разведки от 11 августа. Тогда американское разведсообщество распространило документ, в котором было заявлено о «возможном захвате Кабула талибами в течение 90 дней».

        Как пишет индийский обозреватель Чандан Кей, «талибы не стали выдерживать этот график и взяли Кабул уже через 4 суток».


        Ну не знали студенты-недоучки о существовании этого документа request

        Как им знать-то ? request Если лекций они давно не посещают ?
    3. sakuz
      sakuz Сегодня, 07:14
      0
      Цитата: Avior
      Видимо, какие то тонкости процессов в Афганистане до сих пор остаётся неучтенными

      Скорее, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов не столь компетентен. Годами работать в Афгане и не суметь реально оценить обстановку...
      1. Avior
        Avior Сегодня, 07:24
        0
        Это тоже нужно учитывать. Но с другой стороны такого развития событий никто не предсказал. Грош цена всем этим « экспертам»:((
        1. Liam
          Liam Сегодня, 07:35
          +5
          Наверно дело в том что не стоило упрощать все,привесив талибам ярлык террористов.А они оказывается пользуются поддержкой большинства населения.В другие времена их бы назвали национально-освободительным движением
          1. Avior
            Avior Сегодня, 07:40
            -2
            Вроде, это было известно. Собственно, американцы там оказались из за ошибки Талибов- приютили у себя Аль- Каиду, как близких по вере и пострадали как раз за них, талибов долго ещё не трогали бы, хотя, конечно, они могли получить ещё за активную торговлю опиумом.
            Посмотрим, что за выводы они сделали из тех событий.
            1. Liam
              Liam Сегодня, 07:45
              +1
              Цитата: Avior
              Вроде, это было известно

              Вспоминается одна недавняя наша беседа на эту тему)
              Аль Каеду они приютили не из-за близости веры,а из-за того что оказались в полной изоляции ,отрезанными от любой финансовой помощи,а Аль Каеду им хорошо платила за приют.Верхушке по крайней мере.Этот факт сейчас постараются учесть и избегать и новое руководство талебана ..и остальные страны.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 07:54
                -1
                Вероятно, в этот раз будут осмотрительнее. Кстати, уже объявили новые правила с ослаблениями- женщинам можно работать и учиться, радио можно дома слушать с развлекательной музыкой, а если кому то нужно руки отрубить или забить кого камнями- то только по приговору шариатского суда, никакого самоуправств аhi
                1. Liam
                  Liam Сегодня, 08:06
                  +6
                  Ну проведите опрос на ВО ,как следует поступать с ворами,казнокрадами и ТД.Удивитесь сколько много тут талебанов.)
                  А если серьезно.В 2001 году талебаны слились так же быстро как нынешние правители.Никакой афганский народ не встал за них горой.Было за что ,так сказать.
                  Нынешний слив-это не столько поддержка талебанам,как ненависть к Дустумам,Гани и ТД.Которые погрязли в коррупции и умудрились достать всех-и пуштунов,и узбеков и таджиков и прочим племенам
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 08:25
                    +1
                    Нынешний слив-это не столько поддержка талебанам,как ненависть к Дустумам,Гани и ТД.

                    или безразличие. никто не считает любую власть своей. Мало того, что человек должен понимать, против кого воюет. Важно еще- за кого?
                    А "за кого" воевать просто не за кого
                    hi
                    1. Liam
                      Liam Сегодня, 09:45
                      +2
                      Переговоры с талебанам шли последние лет 5 минимум.Они начались ещё при Обаме.Решение о выводе войск в 2021 было принято ещё при Трампе.Добро талибам дали все-США,Россия,Китай,Пакистан,Иран.Талибы договаривались обо всем с племенными союзами афганских таджиков,узбеков и ТД.Поэтому никаких боёв не было практически.Афганской же армии как централизованного органа никогда и не существовало.Были вооруженные племенные формирования,которые получали зарплату из Кабула .Неувязочка вышла только по срокам.По договорённостям все должно было случиться ближе к НГ.Дальше все зависит как талибы и остальные будут соблюдать договоренности между собой и делить торт.Скорее всего все вернётся на круги своя-будут воевать друг с другом как раньше
    4. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:21
      +1
      Кумовство, деньги и связи основа карьеры. На профессионализм, на способность к серьезному анализу плюют. Главное, что бы был чей-то и умел красиво нести всякую ересь. При Союзе они тоже были, но рядом были и те на которых держалась вся работа. what Хотя ...Наверное у меня это уже старческое занудство с налетом пессимизма.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 08:21
        +2
        Цитата: Пленник
        Кумовство, деньги и связи основа карьеры. На профессионализм, на способность к серьезному анализу плюют. Главное, что бы был чей-то и умел красиво нести всякую ересь. При Союзе они тоже были, но рядом были и те на которых держалась вся работа. what Хотя ...Наверное у меня это уже старческое занудство с налетом пессимизма.

        Да нет, не занудство, а конкретная констатация суровой действительности. Сейчас в минобразования, минздраве, минлесе, прочих минах и ведомствах становится всё больше и больше случайных людей не имеющих профильного образования и всё больше ценится "художественный свист" а не профессионализм. request
        И это не только наша проблема...
        1. Avior
          Avior Сегодня, 09:16
          -2
          Сейчас в минобразования, минздраве, минлесе, прочих минах и ведомствах становится всё больше и больше случайных людей не имеющих профильного образования и всё больше ценится "художественный свист" а не профессионализм.

          В Роскосмосе последнего космонавта в руководстве с работы убрали, только мешают журналистам- менеджерам, получается....
    5. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 07:33
      +1
      В новостях мелькало, что ответственные за оборону кабула отдали приказ не стрелять, видимо уже давно договорились, понимая, что кабул не удержать вот и триумфальной шествие
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 07:43
        +1
        Цитата: Андрей ВОВ
        что ответственные за оборону кабула отдали приказ не стрелять, видимо уже давно договорились, понимая, что кабул не удержать

        Талибы не первый раз в Кабул входят, повторение прошлого раза не хочет ни кто.
    6. knn54
      knn54 Сегодня, 08:00
      0
      Что армия.За 20 лет не смогли подготовить персонал международного аэропорта.
    7. LifeIsGood
      LifeIsGood Сегодня, 10:52
      0
      директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов

      Обычный гражданский который работает по линии МИД, но никак не военный... Отсюда и косяки.
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:56
    +1
    И все эти 90 млрд $ достались бородатым.На фото вроде присутствуют летаки боеспособные.Отказы от пролета авиакомпаний в небе Афганистана транзитом идут пачками.Исламисты хлопают в ладоши,Исламский эмират Афгаристан пояаился.Колумбийский кортель в бешенстве,от такой плюшки от США.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 07:36
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Отказы от пролета авиакомпаний в небе Афганистана транзитом идут пачками


      Вчера только аэропорт Кабула перестал принимать гражданские борты -это было - да. А транзитники ( те ,которые по эшелону дольше идут) без проблемм дальше шли. В окресностях Кабула радиомояк стоит, по которому автопилоты транзитников ориентируются.
  4. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 07:02
    +1
    Народ и армия не существуют в отдельности друг от друга, а уж в гражданской войне (конфликте) тем более....
    Так же можно спросить куда делась армия Сомали в начале 90-х, большая часть армии Ливии во время "арабской весны", Ирака....(во время второй Иракской компании англосаксов)....одна из самых боеспособных группировок ВСУ находящейся в Крыму в 2014 г. растворилась в составе ВС РФ...(причем еще до проведения АТО) ....
    1. Avior
      Avior Сегодня, 07:36
      -1
      В Крыму было по другому. Во первых в Киеве боялись отдавать приказ, так как боялись полномасштабного ввода войск на Украину, момент для этого был вполне реальный, а во вторых - попытка тратить меньше денег на армию привела к тому, что служили в Крыму в подавляющем большинстве крымские- так проще было, экономия на жилом фонде. Если бы были перемешаны с выходцами из других частей Украины- неизвестно, как повернулось бы. Подразделения из других частей Украины, которые там оказались, Крым просто покинули.
      hi
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:08
        +1
        Цитата: Avior
        В Крыму было по другому. Во первых в Киеве боялись отдавать приказ, так как боялись полномасштабного ввода войск на Украину , момент для этого был вполне реальный......Крым просто покинули.


        Ваша оценка действий хунты не "сростается" с ситуацией по Донбассу , в котором в отличии от Крыма украинских войск - можно сказать и не было request , но они туда были брошены , вместе с вновь сформированными националистическими формированиями для подавления антипутчистских выступлений населения региона...
        1. Avior
          Avior Сегодня, 08:23
          0
          на время событий на Донбассе этот момент неразберихи уже ушел.
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 08:27
            0
            Цитата: Avior
            на время событий на Донбассе этот момент неразберихи уже ушел.


            Да, да ,да yes Осознаю ошибку hi

            Простите забыл yes , что к тому времени хозяева ваши спохватились , и все бразды правления взяли в свои руки...

            1. Avior
              Avior Сегодня, 08:40
              0
              У вас что ни пост- то обман хоть в чем нибудь.
              причем, как правило, самый примитивный. А в данном случае даже два обмана..
              Первый- на фото проходит встреча 22.04. 2014 года Байдена- тогда вице- президента- в Верховной Раде, как можно догадаться по надписи за спиной, с руководством Верховной Рады.
              https://photo.unian.net/photo/549203-joe-biden-s-meeting-with-deputies
              Никакого кресла президента там быть не могло, это не администрация президента.
              Второй ваш обман- на самом деле на момент этой встречи Порошенко не был президентом, он им станет только через 2 месяца, в июне 2014 года.
              hi
              1. ПиК
                ПиК Сегодня, 08:49
                -1
                Цитата: Avior

                0

                У вас что ни пост- то обман хоть в чем нибудь.

                Знаете, Avior what ... Мне тут вот написали , что вы даже не с Украины , а из Израиля...

                Поясните пожалуйста - откуда же вы всё-таки ?

                Ведь категорически не понятно - вы "топите за Украину" , при этом , в определённый период утверждая что - "русский и гражданин России"...
                А сейчас под гнётом фактов вы об этом уже и не вспоминаете...

                Кто вы, МАСКА ? Зачем следы путаете ? С какой целью ?
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 08:55
                  0
                  Здесь раньше флажки были, потом убрали, как раз из того, что часть людей оценивают не то что в посте написано, а то какой флажок рядом стоит.
                  У вас, думаю, украинский бы стоял.
                  А сейчас под гнётом фактов вы об этом уже и не вспоминаете...

                  А цитатку дайте со ссылочкой, я вспомню....
                  1. ПиК
                    ПиК Сегодня, 09:10
                    -1
                    Цитата: Avior
                    У вас, думаю, украинский бы стоял

                    У меня стоял бы , очевидно какой угодно, "произвольный" флаг...

                    Я об этом уже писал в комментариях , и повторю ещё раз - захожу на ВО со всех устройств-гаджетов исключительно "из-под анонимайзера" , ввиду того , что моя работа накладывает определённые ограничения на присутствие в соц. сетях и форумах.
                    Но в то же время не хочется оказывать себе в возможности выражать свои мысли feel

                    Цитата: Avior
                    А цитатку дайте со ссылочкой, я вспомню....


                    Я вам предлагал не просто вспомнить , а добровольный "РАЗМЕН" при содействии Администрации - мой бан или ваш , в случае выявления/не подтверждения факта того , что вы себя называли "чистокровным русским" и "гражданином России"...

                    Так согласны обратиться к Администрации ВО с такой просьбой ?
                    1. Avior
                      Avior Сегодня, 09:13
                      0
                      Я вам предлагал не просто вспомнить , а добровольный "РАЗМЕН"

                      ваш бан ничего не стоит, как и ваш текущий аккаунт, вы пустышка. Чтобы предлагать "размен", нужно иметь что-то равноценное.
                      Вас и без этого забанят через некоторое время. Такие как вы здесь долго не держатся.
                      Не буду больше мешать, сочиняйте дальше.
                      1. ПиК
                        ПиК Сегодня, 09:17
                        -1
                        Цитата: Avior
                        ваш бан ничего не стоит, как и ваш текущий аккаунт, вы пустышка. Чтобы предлагать "размен", нужно иметь что-то равноценное.


                        Так всё-таки сцыкотно ,"высокоценный" вы наш ...

                        Чует кошка , чьё мясо сожрала... negative
                      2. Avior
                        Avior Сегодня, 09:20
                        -1
                        в людях ценится умение отвечать за свои слова.
                        Написали что-то- будьте готовы подтвердить.
                        а не языком впустую чесать
                      3. ПиК
                        ПиК Сегодня, 09:28
                        -1
                        Цитата: Avior
                        Написали что-то- будьте готовы подтвердить.
                        а не языком впустую чесать


                        Дайте ПУБЛИЧНОЕ СОГЛАСИЕ на "размен" о котором я писал , и будут цитаты из ваших ранних комментариев и ссылки на них , где вы выдаёте себя за россиянина и "чистокровного русского" по факту не являясь гражданином РФ , а возможно и русским по национальности ...

                        Я повторяю - Интернет всё помнит.

                        "Рукописи (архивы ВО) не горят" wink
                      4. Avior
                        Avior Сегодня, 09:32
                        0
                        что, подтвердить свои слова фактами не можете? Трепло, получается.
                        предсказуемо....
            2. lucul
              lucul Сегодня, 10:55
              0
              Здесь раньше флажки были, потом убрали, как раз из того, что часть людей оценивают не то что в посте написано, а то какой флажок рядом стоит.

              Тогда было легко ложь людям различать , глянул на флажок и уже критически оценивает информацию.
              Но вас же это не устраивает , вам же постоянно "гадить" тут надо .
              1. Avior
                Avior Сегодня, 11:02
                +1
                вы то мой флажок видели, суда по регистрации
                а вот, с другой стороны, если у моего оппонента в каждом посте вранье, зачем мне его флажок?
        2. ПиК
          ПиК Сегодня, 08:55
          -1
          Цитата: Avior
          Первый- на фото проходит встреча 22.04. 2014 года Байдена- тогда вице- президента- в Верховной Раде, как можно догадаться по надписи за спиной, с руководством Верховной Рады. Никакого кресла президента там быть не могло, это не администрация президента.
          Второй ваш обман- на самом деле на момент этой встречи Порошенко не был президентом, он им станет только через 2 месяца, в июне 2014 года.


          Приведённое фото имеет лишь информативно-иллюстративную функцию без привязки к определённому времени.

          Тот , кто понимает истинную суть происходящего на Украине и видит потерю её субъектности - поймёт всё как надо.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 09:04
            -1
            тем кто понимает "всё как надо"- эта картинка ничего не изменит.
            Это попытка обмануть тех, кто привык думать и иметь свое мнение. Не вышло.
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:06
    +2
    Выскажу крамольную мысль Афганистан перемолол очередную империю.Это начало конца ,история не даст соврать.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:38
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Выскажу крамольную мысль Афганистан перемолол очередную империю.Это начало конца ,история не даст соврать.

      Мысль - как мысль request

      Но наверное стоит учитывать , что например Британскую Империю , по-сути сожрали США , поглотившие её заморские територии и национально-освободительные движения по всему миру , к которому Афганистан в общем и целом отношения не имел.
      А если подразумевать "крах Советской Империи" , так и в этом случае Афган не сыграл ключевой определяющей роли.

      Без Иуды , СССР и сейчас бы был бы "живее всех живых".

      НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧНЫМ ОТ ПРЕЖНЕГО , и от того ещё более могущественным.

      Но... Не "срослось" request no История повернула туда , куда повернула...
  • Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:15
    +4
    Если какое-то правительство Соединённым Штатам "долгие годы" приходится "поддерживать", это означает только то, что народу это правительство нахрен не нужно.
  • Простой
    Простой Сегодня, 07:28
    +1
    Интересно было слушать оправдания западного политесса:
    В основном вектор вины направили на США.
    Но, как водится в большой политике, не долго были виноватыми и Энтони Блинкен дал понять что это не они такие, а афганская армия такая.

    Сегодня соберется экстенное совещание ООН.
    На нем стоит поднять вопрос о сохранении жизни тем (в том числе из семьям), кто волею судьбы не доберется до аэропорта и об их вывозке (там левым попасть не удасться- посписочно) в другие страны.
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:11
    0
    У меня один вопрос, почему США не стали уничтожать военные базы с техникой, оружием, боеприпасами и ГСМ захваченные талибами?

    Они же даже заявляли, что авиация США и НАТО (Британия) наносят удары по террористам и они поддерживают армию Афганистана.

    Но США почему-то спокойно оставляют этим террористам заполненные оружием и техникой военные базы?!

    Отсюда напрашивается логичный вывод - США намеренно создали хаос в Афганистане и отдали страну террористам.

    Ну или вообще США деградировали в политическом и военном плане до самого дна.
  • cniza
    cniza Сегодня, 08:36
    0
    Афганской армии больше не существует. Почти 90 млрд долларов вложений за 20 лет превратились в пепел.


    А она и была на бумаге США , столько денег попилили...
  • Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 09:34
    +1
    Ну почему, не существует? Произошла трансформация власти, а вместе с ней, Афганистан получил хорошо мотивированную и подготовленную армию талибов.
  • Ходакович Алексей
    Ходакович Алексей Сегодня, 14:42
    0
    Приготовили “₽одину” для
    Сирийских бармалеев!