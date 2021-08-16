Индийский обозреватель: Афганской армии больше не существует

Руководство группировки «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) заявило об «окончании многолетней войны в Афганистане» и о своей победе в этой войне. На этом фоне более 60 государств мира обратились к талибам* с призывом разрешить их гражданам свободно покинуть территорию Афганистана.
Британская служба информации «Би-Би-Си», высказываясь по поводу ситуации в Афганистане, пишет «Талибан» осуществил взятие Кабула на фоне бегства президента Ашрафа Гани из страны.
Из сообщения:
В Кабуле настоящий хаос. Город пытаются покинуть тысячи иностранцев, включая представителей посольств. Люди бегут к самолётам, надеясь выбраться в другие страны.
При этом стоит отметить, что авиационный трафик в афганском небе весьма слабый. На текущий момент осуществляется авиасообщение между Кабулом и Стамбулом (Турция). Через афганское воздушное пространство продолжают выполняться и некоторые транзитные авиарейсы, включая рейс Вашингтон-Дели. Накануне фиксировалось повышение плотности авиатрафика в направлении Таджикистана. Потом выяснилось, что борт приземлился в Ташкенте (Узбекистан).
«Би-Би-Си»:
То, с какой быстротой талибам удалось взять Кабул, шокировало многих экспертов.
На этом фоне Дональд Трамп призвал Джо Байдена уйти в отставку. По словам Трампа, то, как развивается ситуация в Афганистане, «показывает полную несостоятельность 46-го президента США». Дональд Трамп отметил, что глава государства не должен был допустить захвата территории страны террористами и падения правительства, которое многие годы поддерживалось Соединёнными Штатами.
Напомним, что накануне афганский президент Ашраф Гани бежал из страны. Афганские источники заявили, что он вылетел в Таджикистан вместе с некоторыми другими представителями верховной власти.
В такой ситуации на Востоке иронизируют по поводу сообщений американской разведки от 11 августа. Тогда американское разведсообщество распространило документ, в котором было заявлено о «возможном захвате Кабула талибами в течение 90 дней».
Как пишет индийский обозреватель Чандан Кей, «талибы не стали выдерживать этот график и взяли Кабул уже через 4 суток».
По словам индийского обозревателя, «бегство афганского президента из страны подытожило историю о том, как не надо проводить серьёзные операции».
Из материала в индийских медиа:
Афганской армии больше не существует. Почти 90 млрд долларов вложений за 20 лет превратились в пепел.
В индийских СМИ акцентируют внимание на том, что теперь США решили отправить в Афганистан контингент из 6 тысяч военнослужащих. Изначально сообщалось о трёх тысячах. Индийские журналисты недоумевают, что это может решить в сложившейся ситуации.