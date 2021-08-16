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Саакашвили раскритиковал афганскую армию и напомнил о «героизме» грузинской

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал афганские силы безопасности, не сумевшие остановить наступление талибов* (движение запрещено в России как террористическое). Об этом он написал на своей странице в соцсети.


Как заявил занимающий должность главы Исполнительного комитета реформ на Украине, к победе талибов привело нежелание афганской армии "сражаться за свою страну". По его мнению, американцы помогают только тем, кто готов сражаться и проявляет "волю к победе". В пример он привел грузинскую армию, которая в 2008 году показывала "героическое сопротивление" российскому наступлению в Южной Осетии. Только "героизм" грузин привел к тому, что США оказали им помощь. В то же время у афганской армии отсутствовал "дух сопротивления", власть в стране держалась лишь на "американских штыках".

Афганистан - урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою

- написал он в Facebook.

По убеждению экс-президента Грузии, на захвате Афганистана талибы не остановятся, их следующей целью станут среднеазиатские страны, а в перспективе - Россия.

Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга

- добавил Саакашвили.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/SaakashviliM
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60 комментариев
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  1. EwgenyZ
    EwgenyZ Сегодня, 06:57
    +16
    Вспомнилось про "героизм" робких грузин:
    "Но я любого победить могу!
    Кто смелый?
    При всём честном народе
    Пусть на меня выходит!
    Я от него возьму и - убегу!" (с)
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 07:02
      +10
      Ржу, не могу. Слов нет...
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 07:14
        +28
        Где же ты моя Сулико? Соскучилась, без люлей как без пряников
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 07:30
          +13
          Цитата: Silver bullet
          Где же ты моя Сулико? Соскучилась, без люлей как без пряников

          Поразительный пример "аберрации сознания"! Он ведь искренне верит, во что говорит... Пять дней, и только где их искать было, тех грузин... Полный разгром. Афганцы дольше держались... А афганцы тоже смотрят, кто и как разделался с ИГИЛ в Сирии. Не даром посольство России осталось в Кабуле. wassat
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 07:57
            +24
            Саакашвили раскритиковал афганскую армию и напомнил о «героизме» грузинской

            Величайшей скромности индивид             - даже не упомянул о своём ЛИЧНОМ героизме yes

            1. BABAY22
              BABAY22 Сегодня, 11:43
              +5
              Когда ему на допросе покажут пассатижи, он не только расскажет ВСЁ, но еще и поведает тебе, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе.
          2. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 08:17
            +6
            Цитата: Горный стрелок
            Поразительный пример "аберрации сознания"! Он ведь искренне верит, во что говорит... Пять дней, и только где их искать было, тех грузин... Полный разгром.

            И ещё мне интересен момент про "помощь Америки". как Украина снимала "Буки" с БД - помним. Вот он, настоящий "братский" для грузинов народ. А про Америку что-то не очень вспоминается... Был звонок в Америку,
            ну... я... это... Бучу начал, Россию за пятку укусил. Пора всей НАТОй во главе с США наваливаться, а то нас тут [нецензурно] в извращённой форме...
            после чего был знаменитый на весь мир "галстук на закуску" в прямом эфире
            ... как же так? Я ж надеялся... Вы ж обещали жениться... Чо ж теперь-то со мной и свои, и чужие сделают?...
            1. Перейра
              Перейра Сегодня, 08:45
              +6
              Но всё равно, грузины круче афганцев. Грузины порвали бы Талибан как тряпку. Им просто не дали это сделать.
        2. hydrox
          hydrox Сегодня, 08:06
          -4
          А что, уже появился смысл ещё одну народность тунеядцев посадить на свою шею!?
          Сейчас не времена КПСС, чтобы пол-мира кормить, одевать да вооружать за счёт советского народа ...
          1. Вадим237
            Вадим237 Сегодня, 14:41
            0
            Если Россия будет Афганистану по 10 миллиардов выделять в год то этого хватит что бы полностью избавится от торговли оружием и производства наркотиков в Афганистане и поможет создавать нормальную экономику откроет путь нашему бизнесу по разведке полезных ископаемых в Афганистане а их там по скромным подсчётам на сотни миллиардов долларов добыча и разработка онных во время войны была невозможна а сейчас появился реальный шанс.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:27
        +6
        Цитата: 210окв
        Ржу, не могу. Слов нет...

        Клоуны не перевелись, будем ржать.
      3. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 12:18
        +1
        Чья бы корова мычала, а вот у Мишико бы помолчала!

        Этот поедатель галстуков - не только наглый лгун, он еще и новоделанный украинский шоумен... Так что для майданной публики с радостью исполняет песенку о скорой гибели России от рук моджахедов с юга.
        Ну и куда же тут без бахвальства и сравнений в свою пользу? Он наверняка считает, что пишет историю - в смысле ставит информационную заплатку на восприятие событий 13 летней давности...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:25
      +9
      Их было пять нас — двадцать пять Дрались, пока не сравнялись. Они нажали, мы побежали. Ну, мы бы им дали, если б они нас догнали!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:28
        +3
        Цитата: knn54
        Ну, мы бы им дали, если б они нас догнали!

        Москва-Воронеж, тут уж не догонишь !
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:59
    +12
    Проваливший всё что можно, рассуждает о провалах других... "дурдом на прогулке"!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:21
      +3
      "героическое сопротивление" российскому наступлению
      Я тебе умный вещь скажу, только ты не обижайся ! fellow
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    +12
    Хороший ученик госдепа,разгром представить за победу .Как бы его отловить,он нам за наших мужиков миротворцев не ответил,и осетин тоже.
  4. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 06:59
    +9
    Ну чья бы мычала. Забыл утырок, как галстук жрал? идиот, для него самое подходящее слово.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:07
      +7
      Цитата: Ros 56
      Ну чья бы мычала. Забыл утырок, как галстук жрал? , для него самое подходящее слово.

      Вот что-то я пропустила! 1. Где был героизм грузин? 2. И как их за героизм американцы поддерживали?
      Саакашвили следует помнить, что он отсиживается на Украине, но имеет должность! А значит, когда власть будет меняться, его выдадут Грузии с большим удовольствием
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:45
        +4
        Как там классическое? Бежали смелые (гордые) грузины...
        1. sergand53
          sergand53 Сегодня, 11:04
          +1
          "...робкие..."(с).
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:02
    +10
    "Страничка юмора" с утра в понедельник. Спасибо ВО, повеселили! laughing
  6. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 07:06
    +3
    Мишико опять лизнул!
  7. Равик
    Равик Сегодня, 07:07
    +4
    Сам себя не похвалишь - весь день ходишь в этом...как его? А, в повидле.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:12
    +9
    laughing Вот приду-рок! Тот случай, когда слово серебро, а молчание золото. Этому "герою" впору бы промолчать, залезть в темный угол и притвориться ветошью. Но нет выпер иди-от!

  9. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 07:21
    +6
    Чья бы корова мычала.. Забыл наверное уже вкус галстука и свои мокрые штаны
  10. sakuz
    sakuz Сегодня, 07:33
    +4
    Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга

    Лучше бы за Грузию побеспокоился, она тоже рядом
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 07:54
      +8
      Цитата: sakuz
      Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга

      Лучше бы за Грузию побеспокоился, она тоже рядом

      Там Эрдоган уже заботится :-)
      Это к тому, что пока они ждут наступление ислама на Россию с юга, ислам уже во всю начинает шлифовать Грузию и подминает под себя её активы.
  11. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:35
    +8
    Американцы не помогают никому и никогда. Единственная их цель - выгода для себя. Ничего личного, просто бизнес.
  12. yfast
    yfast Сегодня, 07:37
    +10
    Через 10 лет заявит, что остановил грузинские войска в 30 км от Москвы.
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 10:15
      +1
      "Москва" - это такое селение под Тбилиси? belay
  13. Троль
    Троль Сегодня, 07:59
    +2
    Амеров за такую подготовку надо критиковать, да вот только слаб он на это.
  14. Pamir
    Pamir Сегодня, 08:01
    +2
    Забавно,головной убор по размеру не нашли? Ему бы еще на этот беретик бубенчик на макушку пришили,как раз и для таких заялений.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:18
      +2
      Цитата: Pamir
      Забавно,головной убор по размеру не нашли? Ему бы еще на этот беретик бубенчик на макушку пришили,как раз и для таких заялений.


      Зачем же так радикально жёстко ? Можно ведь и традиционной для грузин кепкой - "аэродромом" обойтись yes

      Да и в общем - какая разница , Мимино или Мишико ? request

  15. cniza
    cniza Сегодня, 08:41
    +3
    Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга


    Угу , только сначала Грузия...
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 10:13
      +2
      Сакартвело УЖЕ под протекторатом братской Турции.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 10:48
        +3
        Там потихонечку расползается и Султан не дремлет...
  16. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:48
    +2
    Саакашвили решил занять место Зеленского? Пошел в юмор? "Героические грузины" это и мерзко и весело.
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:56
    +3
    На чьей стороне сейчас выступит это отребье из Украины ?
  18. serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 Сегодня, 09:14
    +2
    *По радио на все края Фриц заявляет гордо-
    Сражался так отважно я , что мне набили морду!*
  19. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 09:26
    +5
    ОБЪЯВЛЕНИЕ! Бывший президент и главнокомандующий в изгнании, теперь раздает советы, бесплатно. Русофобы налетай, подешевело!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
      +3

      Владимир61 (Владимир)
      Сегодня, 09:26
      НОВЫЙ
      +1
      ОБЪЯВЛЕНИЕ! Бывший президент и главнокомандующий в изгнании раздает советы, бесплатно.
      отец грузЫнской демократии))! laughing
  20. Эррр
    Эррр Сегодня, 09:35
    +5
    В пример он [Саакашвили] привел грузинскую армию, которая в 2008 году показывала "героическое сопротивление" российскому наступлению в Южной Осетии.
    Видать Михо забыл про то,
    Как на пути возник "Бато"...
    Август 2008 года. Пулемётчик Тасболат Ибрашев на своем блокпосту между Гори и Цхинвалом остановил колонну мотопехоты Грузии.
    1. Чёрный Полковник
      Чёрный Полковник Сегодня, 10:11
      +3
      Тот солдатик посоветовал храбрым грузинам ехать по другой дороге и, желательно, побыстрее. Всего одним глаголом, одним предлогом и одним существительным. И фсе фсë поняли.
      1. Эррр
        Эррр Сегодня, 10:27
        +4
        Цитата: Чёрный Полковник
        Всего одним глаголом, одним предлогом и одним существительным. И фсе фсë поняли. laughing
        good
        А благодарная Южная Осетия наградила героя медалью "За службу на страже мира в Южной Осетии".
  21. Евгений Александров_2
    Евгений Александров_2 Сегодня, 09:57
    +4
    Героически сжевал галстук, как заяц скакал от звуков самолетов, под стать Верховному главкому драпали грузинские вояки.
  22. Комментарий был удален.
  23. Ольга Стулова
    Ольга Стулова Сегодня, 10:10
    +3
    Всё правильно,Мишико. Американцы" помогают" только тем, кто сам за себя воюет.А умирать за других они не умеют.Вам в августе 2008г. они " помогли" и Южная Осетия с Абхазией теперь не с вами.А теперь вы изливаете свой словесный понос из своей маааленькой Грузии, ничего более не умея.
    1. sergand53
      sergand53 Сегодня, 11:08
      +1
      ...из страны 404!
  24. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 10:24
    +2
    Каков "учитель" ,таковы и ученики. Сейчас упорно подготавливают самую "сильную" армию гейропы .
  25. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:35
    +2
    Мишико, опять под коксом?
  26. Кирилл Р
    Кирилл Р Сегодня, 10:52
    +2
    Михаил Николаевич по уровню наглости и вранья даст фору даже Эльману Пашаеву. Этак лет через десять он заявит что грузинская армия вообще победила в том конфликте.
  27. kit88
    kit88 Сегодня, 11:21
    +1
    Привстав на звонких стременах,
    Надвинув на брови папах,
    Отважный князь не молвил слова;
    В руке сверкнул турецкий ствол,
    Нагайка щелк — и, как орел,
    Он кинулся... и выстрел снова!
    И дикий крик и стон глухой
    Промчались в глубине долины —
    Недолго продолжался бой:
    Бежали робкие грузины!
    М.Ю. Лермонтов
    ДЕМОН
    Восточная повесть
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 11:44
      +3
      Цитата: kit88
      Бежали робкие грузины!

      Ещё в конце 70-х грузины подали в Министерство культуры СССР жалобу что данное словосочетание "робкие грузины" унижает честь и достоинство, гордого и отважного грузинского народа. Поэтому было принято постановление и фраза в стихотворении тов. М.Ю. Лермонтова была изменена и стала писаться -бежали храбрые грузины!!!! laughing laughing good
  28. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:40
    +1
    В пример он привел грузинскую армию, которая в 2008 году показывала "героическое сопротивление" российскому наступлению в Южной Осетии. Только "героизм" грузин привел к тому, что США оказали им помощь.
    На какой день "героического сопротивления" российская армия вышвырнула героических грузин из Южной Осетии.Пусть скажут спасибо что в Тбилиси не стали входить, а то сейчас вместо "независимой" Джорджии, был бы российский регион Боржоми...
  29. Евгений 102
    Евгений 102 Сегодня, 12:05
    +2
    да героизм , это когда пупс саакашвили от своих самолётов прятался или когда свой галстук жрал
  30. александр 08
    александр 08 Сегодня, 12:39
    +2
    Его высказывания только подтверждают,что он полный !
  31. Андрей Град
    Андрей Град Сегодня, 12:46
    +1
    Почему этот галстукожеватель, командир геноцида и убийца русских ребят, по старой русской традиции еще не посажен на кол?
  32. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:04
    +1
    Не, не, не хочу больше ржать .... физически не могу.
    Ещё кое что ... галстукоед в ширь раздался, отеля на хозяйских харчах или мне показалось?
  33. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 13:05
    +1
    Проявление воли к бою робкой грузинской армией подтверждается жеванием крепкого французского галстука.
  34. yfast
    yfast Сегодня, 14:21
    0
    Цитата: Чёрный Полковник
    "Москва" - это такое селение под Тбилиси? belay
    Да, примерно. Я к тому что этот хрен только борзеет со временем от безнаказанности, вместо того, чтобы сидеть за убийство гражданских в нашей тюрьме или в Южной Осетии. И ведь не шкерится в лесах Бразилии, а под боком.