Саакашвили раскритиковал афганскую армию и напомнил о «героизме» грузинской

Афганистан - урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою

Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал афганские силы безопасности, не сумевшие остановить наступление талибов* (движение запрещено в России как террористическое). Об этом он написал на своей странице в соцсети.Как заявил занимающий должность главы Исполнительного комитета реформ на Украине, к победе талибов привело нежелание афганской армии "сражаться за свою страну". По его мнению, американцы помогают только тем, кто готов сражаться и проявляет "волю к победе". В пример он привел грузинскую армию, которая в 2008 году показывала "героическое сопротивление" российскому наступлению в Южной Осетии. Только "героизм" грузин привел к тому, что США оказали им помощь. В то же время у афганской армии отсутствовал "дух сопротивления", власть в стране держалась лишь на "американских штыках".- написал он в Facebook.По убеждению экс-президента Грузии, на захвате Афганистана талибы не остановятся, их следующей целью станут среднеазиатские страны, а в перспективе - Россия.- добавил Саакашвили.