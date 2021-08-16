Военное обозрение
Войти Регистрация

На границе с Узбекистаном скопились сотни афганских военных, бежавших из Мазари-Шарифа

82

Стало известно о том, что самолёт с президентом Афганистана Ашрафом Гани накануне приземлился в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает катарская служба информации «Аль-Джазира». Изначально афганские источники информации публиковали данные о том, что Гани бежал в Душанбе (Таджикистан), откуда вылетит в другую страну.


В СМИ Республики Узбекистан тем временем пишут о том, что в районе приграничного афганского города Хайратон (находится близ узбекского Термеза) скопились десятки армейских машин с афганскими военными. По некоторым данным, речь идёт о военнослужащих афганской армии, которые потерпели поражение в Мазари-Шарифе и бежали в сторону границы. Ранее в Узбекистан перешли 84 афганских солдата и офицера из того же Мазари-Шарифа.

Информация подтверждается сообщениями CNN. В репортажах американского канала говорится, что в Хайратоне находятся несколько сотен афганских военнослужащих, которые ожидают разрешения на въезд (вход) в Узбекистан.

В среднеазиатских средствах массовой информации сообщается, что афганский маршал Абдул-Рашид Дустум также перебрался в Узбекистан, где «ведёт переговоры с местным командованием». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Напомним, что Дустум с период с 2014 по 2020 годы занимал пост вице-президента Афганистана. Он этнический узбек.

Примечательно, что на данный момент ни Ашраф Гани, ни Абдул-Рашид Дустум не прокомментировали ситуации в Афганистане и не заявили о своих дальнейших действиях. Это может говорить только о том, что никаких планов у того же Гани на сегодняшний день нет, кроме как найти для себя и членов своей семьи убежище.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Афганистана
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
82 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:12
    +7
    Всем велосипеды и в Норвегию,оставлять только цвет афганской нации.Берем пример с Канады,вывозит только беженцев с высшим образованием и желательно европейским.Им надо французскую диаспору разбавлять.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 07:25
      +10
      Цитата: tralflot1832
      Норвегию,оставлять только цвет афганской нации

      подозреваю, что цвет афганской нации не участвует в военных действиях ни на чьей стороне.
      и остался цвести в своих домах.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:37
      +2
      А целый маршал, это цвет нации? love В Росси вот сегодня ни одного маршала нет! laughing
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 08:20
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        А целый маршал, это цвет нации?

        нет, это вишенка на тортике
        тортике, которого уже нет
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:28
        +3
        Маршал с 84 подчинеными?Не этого только в Пентагон.У нас маршалов за капитуляцию не довали.Нашел ему работу,дворник на формуле 1 тоже Маршалл.
      3. venik
        venik Сегодня, 09:02
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        А целый маршал, это цвет нации? love В Росси вот сегодня ни одного маршала нет! laughing

        =======
        Так то ж Афганистан! Там каждый предводитель кишлака может себя фельдмаршалом объявить, было бы желание.... laughing
        1. барий
          барий Сегодня, 12:37
          +2
          там каждый суслик АГРОНОМ - МАРШАЛ !!!!!!!!!!
      4. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 09:16
        +15
        Цитата: Кот Александрович
        целый маршал, это цвет нации?
        Те, кто знает историю эвакуации российского посольства из Кабула в 1992, помнят, что именно контролировавшие аэропорт ополченцы командира-узбека Рашида Дустума, оказали нам существенную помощь. Как известно, из присланных трех самолетов для эвакуации, два были подбиты боевиками Хекматеяра. В аэропорту остались 59 сотрудников посольства во главе с послом Евгением Островенко (ему предлагали улететь на уцелевшем Иле, но он отказался) и 9 десантников 55 ПДП. Именно дустумовцы на двух бортах местной авиации перебросили десантников и дипломатов в Мазари-Шариф, поближе к границам бывшего СССР. Оттуда на машинах они выехали в узбекский Термез.
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:40
      -1
      Всем велосипеды и в Норвегию,оставлять только цвет афганской нации
      Как густо цветет расизм и нацонализм на ВО. С какой гордостью здесь заявляют о ненависти и презрении к другим национальностям. Что вам до решений правительства Узбекистана.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:38
        +2
        Обоснуйте почему мы их должны принимать!Зная вашу точку зрения о действиях нашего правительства и думы во главе с Президентом.
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 09:43
          +1
          Ну ведь не вы принимаете, а Узбекистан. Другое дело, что многие из Узбекистана живут в России.
          Но эти беженцы государственные военные, пусть служат в армии Узбекистана.
          1. Гиперион
            Гиперион Сегодня, 10:56
            +2
            Цитата: Гардамир
            Ну ведь не вы принимаете, а Узбекистан.

            Беженцы в массе своей этнические узбеки и таджики. А с Узбекистаном и Таджикистаном у нас безвиз. И беженцы эти запросто могут к нам в гости приехать. Оно вам надо, такое счастье?
          2. Анюта Славная
            Анюта Славная Сегодня, 12:17
            +1
            Вот как они бегут с Афганистана,бросив женщин ,детей,стариков так же и побегут с армии Узбекистана. Видимо как то разные понятия всё таки вкладываем в Честь офицера.
          3. venik
            venik Сегодня, 12:46
            0
            Цитата: Гардамир
            Но эти беженцы государственные военные, пусть служат в армии Узбекистана.

            =======
            Это, кстати - ХОРОШАЯ идея! good drinks drinks
            Ведь большинство "ломанувшихся" в Узбекистан - это этнические узбеки!
            Я бы рискнул оставить их на границе (с Афганистаном), разумеется при серьёзном НАДЗОРЕ, как со стороны узбекских властей, так и российских пограничников....
            Стрёмно конечно.....
        2. барий
          барий Сегодня, 12:41
          -2
          разрешите им голосовать за - единную россию , и пусть живут вокруг кремля !
      2. Gato
        Gato Сегодня, 08:40
        +3
        Как густо цветет расизм и нацонализм на ВО.

        Да, скифы мы! (С) А эти ваши демократические ценности для нас - сырье для барабанов wassat
      3. Serg65
        Serg65 Сегодня, 08:43
        +7
        Цитата: Гардамир
        С какой гордостью здесь заявляют о ненависти и презрении к другим национальностям

        what Помнится вы, друг мой, на прошлой неделе тем же самым занимались...или это совсем другое и мы ничего не понимаем?
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 09:53
          -4
          Цитату пожалуйста. Если вы имеете ввиду, что я против узбеков в России. Вы сами должны заметить разницу, аыганские узбеки рвущиеся в Узбекистан, почему нас это должно волновать?
          Заметьте афганцев не пускают в Узбекистан. Зато правительство России ждет не дождется узбеков в Россию. Правда не замечаете разницы?
          1. Serg65
            Serg65 Сегодня, 09:58
            +5
            Цитата: Гардамир
            Правда не замечаете разницы?

            Очень да же замечаю..
            Здесь играем
            Цитата: Гардамир
            С какой гордостью здесь заявляют о ненависти и презрении к другим национальностям

            А здесь пирожки заворачиваем...
            Цитата: Гардамир
            я против узбеков в России
            1. Гардамир
              Гардамир Сегодня, 10:17
              -7
              Тяжело с вами пптриотами. Вы не любите русских, но готовы кланяться кремлянам. Что не понятно. Создайте нормальные условия для русских в России, а потом есди не хватит рук приглашайте арбайтеров. Это одно.
              Второе какое вам дело до того, что аыганцы спасаются в Узбекистане, не России.
              Наконец из какого вы города? Пусть все арбайтеры едут к вам. Или вы из Тулы?
              1. Serg65
                Serg65 Сегодня, 10:52
                +3
                Цитата: Гардамир
                Тяжело с вами пптриотами. Вы не любите русских

                laughing интересный вы народ, ходорковцы! Стоит вас упрекнуть в двуличие, как тут же истерика, сопли пузырем и слюни ручьем!
                Да, кстати..а вы любите русских?
                Цитата: Гардамир
                Создайте нормальные условия для русских в России

                Дворник должен получать мильен рублей, я правильно понимаю?
                Цитата: Гардамир
                какое вам дело до того, что аыганцы спасаются в Узбекистане, не России.

                laughing Мне есть дело лично до вас, двуличный вы мой, до афганцев мне вообще нет дел!
                Цитата: Гардамир
                Наконец из какого вы города?

                Хотите в гости приехать? what
                Цитата: Гардамир
                Или вы из Тулы?

                И это меня спрашивает "борец за чистоту русской нации"? Тула по вашему не имеет права называться русским городом? Или туляки для вас недостойны называться русскими?
                1. Гардамир
                  Гардамир Сегодня, 13:22
                  -1
                  О соплях пузерем, не вы ли заявили отправлять афганцев пешком через Тулу.
                  1. Serg65
                    Serg65 Сегодня, 13:45
                    0
                    Цитата: Гардамир
                    не вы ли заявили отправлять афганцев пешком через Тулу.

                    Вы влезли в чужой разговор, да же не поняв о чем речь....
                    1. Гардамир
                      Гардамир Сегодня, 15:17
                      0
                      чужой разговор,
                      феерично. А давайте на каждую тему распределим по два человека и пусть трындят.
                      А насчет чужого разговора. я покомментировал первый пост, так что надо посмотреть кто влез.
      4. Intruder
        Intruder Сегодня, 08:52
        +5
        С какой гордостью здесь заявляют о ненависти и презрении к другим национальностям.
        Ну за чем, же так!? Я вот уже третий день здесь, за самоопределения афганского народа и скорейшее воцарение мира в этой бедной от набегов всяких пришлых "варягов" стране (они имеют право, выбирать свой путь на карте мира..), хотя меня так задорно минусуют в соседних темах, о гражданской войне в Афгане в этом году... yes
        P.S. Вам даже плюсиком отбил, к примеру!!! wink
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 09:56
          -6
          Взаимно. Тем более я с вами согласен. Здесь для многих важны не политика, не экономика. А отношение к российским властям. По этому и судят комментарии.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:53
          0
          Похоже их бывший президент Ашраф Гани все деньги вывез афганцев,4 машины ,что не влезло в вертолет,бросил на взлетке.Сообщение нашего посольства.Такое обьединить страну не может.Посмотрим как у новой власти.Тем более уже пошли разговоры о снятии звездочки.
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:59
      -6
      Позорники.
    5. Стропорез
      Стропорез Сегодня, 08:05
      -3
      Цитата: tralflot1832
      Всем велосипеды и в Норвегию,оставлять только цвет афганской нации.

      Через какую страну вы собираетесь наладить велосипедный транзит?
      Цитата: tralflot1832
      Берем пример с Канады,вывозит только беженцев с высшим образованием и желательно европейским.Им надо французскую диаспору разбавлять.

      С Канады лучше всего брать пример по уровню жизни населения.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:44
        +2
        Уровень жизни как в Канаде ,можно и в России устроить ,только не лениться и работать ,по меньше кричать :Все пропало!Нас правительство не любит.А насчет транзита,сами доберутся.Уедут все как 2016 2018 году,весь автохлам в Норвегию вывезли и пару тысяч велосипедов.У нас они не задержатся,у нас работать надо.А в европе ,можно и забить на работу.
        1. Intruder
          Intruder Сегодня, 08:54
          +4
          А в европе ,можно и забить на работу.
          Жить на пособие, в грязных кварталах беженцев...ну, так себе перспектива, хотя многим и нравится в Европе!? feel
        2. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 09:06
          -5
          Цитата: tralflot1832
          Уровень жизни как в Канаде ,можно и в России устроить ,только не лениться и работать ,по меньше кричать :Все пропало!Нас правительство не любит.

          А вы хорошо понимаете разницу м/у работать и зарабатывать?А вот это вот "начни с себя" дёрнуто с древней едросовской методички laughing
          Цитата: tralflot1832
          Уедут все как 2016 2018 году,весь автохлам в Норвегию вывезли и пару тысяч велосипедов.У нас они не задержатся,у нас работать надо.А в европе ,можно и забить на работу.

          Нам то с того какая радость?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 10:13
            +1
            Я знаю разницу от получать и заробатывать. laughing
        3. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 10:00
          -4
          Что вы имеете ввиду под словами нн лениться? Если 20,30,40, лет можно не лениться. А если по прихоти чиновников все надо начинать сначала в 60? Как быть?
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 10:14
            0
            Я в 55 только зажил.
            1. Стропорез
              Стропорез Сегодня, 11:18
              0
              Цитата: tralflot1832
              Я в 55 только зажил.

              Это многое объясняет yes
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 11:23
                0
                В 55 я дом на северном берегу Черного моря достроил,достаточно для того чтобы встретить достойную старость.А о южных берегах Баренцева моря вспоминаю с любовью. good
                1. Стропорез
                  Стропорез Сегодня, 11:54
                  -1
                  Цитата: tralflot1832
                  В 55 я дом на северном берегу Черного моря достроил,достаточно для того чтобы встретить достойную старость.А о южных берегах Баренцева моря вспоминаю с любовью.

                  Я приблизительно так и думал yes Домик на море, дыньки -арбузики, абрикосики с черешней, машинка в кредит, полдомика можно сдавать страждущим жителям условных Апатитов , а детки непременно пристроились в столице. в общем жисть удалась и нужна стабильная стабильность, а если жители тех же условных Апатитов-Хабаровсков чего то там ворчат- бухтят и барагозят , дык этож 5 ая колоннв и агенты гасдепа. Только у жителей Воркуты , Кузбасса или ДВ вряд ли появится возможность обосноваться на берегу Чёрного моря, ведь не всем довелось вылавливать треску в северных морях и толкать её норвегам за твёрдую валюту.Так что купайтесь, наслаждайтесь и не злите остальных сограждан едросовскими агитками yes
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 Сегодня, 12:09
                    +1
                    Зачем в Москве,я помог получить деткам высшее образование и трудятся они севернее Москвы ,в 250 км.Россия страна возможностей , у нас двое сейчас из солнечной Воркуты барагозят ,в своих домах .Один бывший шахтер ,другой инженер.Путин им не нравиться,а уж как дума не нравиться.Каждый творец своему счастью.1/2 дома не сдаю,деньгов хватает.А тема не плохая,дожди подпортили.А так ажжиотаж.Гостиничный бизнес переходит потихоньку под приезжих с просторов необьятной России.Последнее время 74 регион зачастил.
        4. Ela Myaushkina
          Ela Myaushkina Сегодня, 15:16
          0
          Работа не должна являться единственным способом и средством жить как и выживать, иметь какие либо блага. Работа работе рознь. То какой уровень жизни в стране будет, зависит от государства, его политики, распределения средств и социальных программ для содействия и помощи населению, а не от того, работает ли население, а если да то как, много или мало. То как сейчас нынче в России, это далеко не пример и так не должно быть в нормальной стране, заботящейся о своем населении. Да и в любых пособиях для людей, нет ничего плохого. Это называется забота о людях. Если же в какой либо стране пособий нет или они маленькие, что не прожить, это не значит что это нормально, правильно и правило. Это на самом деле иначе называется - пофигизм на людей с высокой колокольни.

          Поэтому, в грамотном и правильном государстве, пособия выполняют определенную роль. А именно. Если государство хочет чтобы налоги платились и исправно без нарушений. Обеспечьте деньгами население. Ибо экономика зависит от денег и спроса. Есть деньги у народа? Есть деньги и у государства. А значит исправно платятся налоги, шестерни экономики вращаются. Все донельзя просто. Принцип круговорота как вода и пар и осадки.

          Суть в том, что деньги это круговорот. Если народ нищ и беден, и ничего себе позволить не может, то и экономика застаиватся. Продукты залеживаются и так далее. Чтобы был бы круговорот. У людей должны быть деньги. Толку от нищего населения которое даже хлеб себе позволить не может, самому государству нет.

          Именно по этому и платятся пособия, не важно кому и по каким причинам. Ибо деньги эти возвращаются назад. Создают движение, жизнь, круговорот в рамках организма как государство и его экономика.
      2. Serg65
        Serg65 Сегодня, 09:00
        +3
        Цитата: Стропорез
        Через какую страну вы собираетесь наладить велосипедный транзит?

        laughing Через Тулу.
        Цитата: Стропорез
        С Канады лучше всего брать пример по уровню жизни населения

        Простой канадский рабочий и его жена, то же простая канадская рабочая, получая 4500 долларов в месяц, имеют небольшой дом в ипотеку, две не самые свежие машины, за вычетом оплаты кредитов и налогов оставляют на руки 400-700 долларов, на которые могут нормально жить не шикуя и раз в год смотаться на мексиканский пляж..... what это сильно отличается от российской жизни?
        1. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 09:39
          +1
          Цитата: Serg65
          Через Тулу.

          Здесь и так бородачей хватает, нам больше этого добра не нать.
          Цитата: Serg65
          Простой канадский рабочий и его жена, то же простая канадская рабочая, получая 4500 долларов в месяц, имеют небольшой дом в ипотеку, две не самые свежие машины, за вычетом оплаты кредитов и налогов оставляют на руки 400-700 долларов, на которые могут нормально жить не шикуя и раз в год смотаться на мексиканский пляж..... это сильно отличается от российской жизни?

          Сильно! Бывал я в тех канадах и там всё не совсем так, как ты описываешь, а скорее даже совсем не так.В начале нулевых мой студенческий дружок свалил вместе с семьёй, тремя детьми и затем вывез родителей и своих и жены.Начинал работать с развозчика пиццы...., жена получала по 800 канадских енотов на ребёнка и 1200 , как домохозяйка.
          И всё у них было и дом, и машины , и отдых по всему амеровскому континенту. Я гостил у него два раза , каждый раз больше месяца , много общался с представителями русской диаспоры, все нормально работают, упакованы и желающих реимигрировать обнаружено не было.
          Всех советчиков уехать мне, сразу отсылаю на добуквенно известный адрес и говорю, что хочу ,чтобы у нас было хотя бы , как в Канаде, но здесь у нас дома.
          1. Serg65
            Serg65 Сегодня, 10:01
            +1
            Цитата: Стропорез
            Я гостил у него два раза , каждый раз больше месяца , много общался с представителями русской диаспоры, все нормально работают, упакованы и желающих реимигрировать обнаружено не было.

            Это кода было?
            1. Стропорез
              Стропорез Сегодня, 11:05
              0
              Цитата: Serg65
              Это кода было?

              Лично был в начале 10-ых, а так то в ватсапе хоть сейчас))) yes
              Всё у них там зашебись и морковка , как стоила у них 1 бакс, так и сейчас стоит +/- 10 центов.
              1. Serg65
                Serg65 Сегодня, 11:40
                -1
                У меня знакомые в Квебеке, с их слов и говорю ...
                1. Стропорез
                  Стропорез Сегодня, 12:08
                  0
                  Цитата: Serg65
                  У меня знакомые в Квебеке, с их слов и говорю ..

                  Нордикс против Канадиенс интересная афиша, просто бомба!

                  ПыСы. А ты своих лрузей обратно зови, скажи , мол , условия у нас теперь одинаковые. Что же они тебе ответят? wink
                  1. Serg65
                    Serg65 Сегодня, 13:57
                    0
                    Цитата: Стропорез
                    Что же они тебе ответят?

                    Сын их собирается в Россию...не нравятся ему нынешняя обстановка, замешанная на лгбт и афроамериканских принципах. А его родители сомневаются в удержании политической стабильности в России.
                    1. Стропорез
                      Стропорез Сегодня, 14:23
                      0
                      Цитата: Serg65
                      Сын их собирается в Россию...не нравятся ему нынешняя обстановка, замешанная на лгбт и афроамериканских принципах. А его родители сомневаются в удержании политической стабильности в России.

                      Честно сказать, не заметил я "голубятни" на улицах , южноафриканцы и латиносы карманы мне не выворачивали. Не спорю, возможно это всё есть , только мои друзья живут в параллельном от них мире, абсолютно не пересекающемся. Жизнью абс. довольны, дети разговаривают на трёх языках, русском, французском и английском, старший сейчас учится в европе, средняя в штатах, младшая только будет поступать и все трое с детства играют в хоккей good .
                      Цитата: Serg65
                      А его родители сомневаются в удержании политической стабильности в России.

                      Не стоит им опасаться.
    6. Dikson
      Dikson Сегодня, 08:18
      +2
      Через Россию, да? Чтобы где-нибудь в Новосибирске создать афганскую диаспору и продавать ТО, что посылочками родственники с маковых афганских полей присылать будут.. Это вы хорошо предложили. Достойный план.
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 09:05
        +3
        Цитата: Dikson
        в Новосибирске создать афганскую диаспору

        Если КПРФ, в лице Локтя и его азербайджанских друзей, разрешит!
    7. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:28
      +2
      Если " велосипеды и в Норвегию"" значит - земляк - мурманчанин.) Как бы они из Средней Азии,в Россию не рванули.)
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:46
        +2
        Бывших Мурманчан не бывает, hi не останутся они в России,тут работать надо.
  2. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 07:21
    +2
    Не даст Узбекистан им убежища -- завтра их всех талибы закопают.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:24
      +2
      найти для себя и членов своей семьи убежище.
      Только и остается....
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:29
      +3
      Таджикистан назначен давать убежище.Узбекистан и Туркменистан официально заявили об отказе.Таджикистан промолчал.
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 08:58
        +1
        Таджикистан назначен давать убежище.Узбекистан и Туркменистан официально заявили об отказе.Таджикистан промолчал.
        Эх, братья-азиаты - посчитали, что нам таких не надо!? Далеко, пойдут они в своем общение с новым правительством там, за "ленточкой горной гряды", когда Исламский Эмират встанет на ноги на международной арене, а после признания в ООН, начнется вторая часть "Мерлезонского балета"... hi
    3. sakuz
      sakuz Сегодня, 07:39
      +3
      Цитата: А. Привалов
      Не даст Узбекистан им убежища

      Если это этнические узбеки, то почему нет?
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 07:43
        +1
        Цитата: sakuz
        Цитата: А. Привалов
        Не даст Узбекистан им убежища

        Если это этнические узбеки, то почему нет?

        Не знаю почему, но это важное политическое решение сопредельных государств. Устроить им фильтрацию -- узбеков пустить, а каких-то там, скажем, пуштунов -- нет, означает смертный приговор.
  3. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:23
    +9
    Я думаю, их всех надо в Трибалтику отправить и пусть те только вякнут против гейропейской толерантности. wassat
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:38
      +6
      В Грузию! По заветам Сабакашвили героизму учиться!
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:24
    +7
    Этнические узбеки осядут там, таджики возможно попросятся в Таджикистан. Пуштуны все в талибане. winked Сепаратор какой-то.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:36
      +7
      Цитата: Пленник
      Этнические узбеки осядут там, таджики возможно попросятся в Таджикистан. Пуштуны все в талибане. Сепаратор какой-то.

      очень опасный "сепаратор". Кто там сейчас разберется, а Талибан уже проникает в бывшие наши республики. И эти же самые беженцы могут стать на его сторону "в случае чего".
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 08:19
        -1
        Цитата: Егоза
        чень опасный "сепаратор". Кто там сейчас разберется, а Талибан уже проникает в бывшие наши республики. И эти же самые беженцы могут стать на его сторону "в случае чего".

        Если учесть, что вряд ли мы отличим узбека от узбека афганца, то масквастан уже не будет шуткой.
        Вот это уже не шутки
        1. Intruder
          Intruder Сегодня, 09:00
          +2
          то масквастан уже не будет шуткой.
          А он сейчас, как будто рассово-чистый на улицах!? wink
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 07:34
    +5
    Такого .как Ахмад Шах Масуд уже не будет.Соответственно "Северный Альянс" не состоялся.
    А президенту Афганистана ОДНА дорого-к близким (по их же заявлению) родственникам,в Турцию.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:45
      +3
      winked А хитрая лиса Дустум вроде уже в Узбекистане.
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 09:01
        0
        Дустум вроде уже в Узбекистане
        Точит, старый и верный кинжал!? lol
        1. Пленник
          Пленник Сегодня, 09:18
          +1
          Скорее всего просчитывает варианты, стоит и на этот раз предать или лучше воздержаться.
          1. Intruder
            Intruder Сегодня, 09:30
            +1
            стоит и на этот раз предать или лучше воздержаться
            Хм, третья мысль - принять "истинный Ислам", как офицеру из его наградного и позолоченного ствола.., по-крайней мере красиво и честь сбережет, ее крохи, если они там остались!? wink
  6. Троль
    Троль Сегодня, 07:46
    +3
    Для них легче сбежать, чем воевать за себя, свое будущее и страну. Не жалко мне их и им я не сочувствую.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:01
    0
    Могли бы взять с собой Туканов и вертолёты
  8. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 08:01
    -1
    Это белогвардейцы, бежавшие под ударами Красной армии.
    1. Gato
      Gato Сегодня, 08:51
      0
      Белогвардейцы хоть дрались отчаянно. А если вам нравятся исторические параллели - то больше похоже на южных вьетнамцев. Или чанкайшистов.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:32
    +3
    Вот тебе и 20 лет " Гамерика с намЫ "! Чубатые- на очереди. Их тоже американцы науськивают. Им то куда бежать,если что? Надеюсь, не на Донбасс? Донбасс им их вышиванки в трубочку скрутит и .... дальше сами знаете...
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:27
      +4
      Мне лично жаль военных афганцев бежавших из Афганистана .В афганистане их семьи.Куда им податься ,и что делать?Народ Афганистана ничего нового не приобрёл.По ходу и военным особо воевать за бывшее правительство не хотелось.Пример для Украины,в случае осложнения ситуации.Там фашистов только к стенке.Восточная Украина мне так кажется в результате референдума сама вернётся в Россию.
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 09:36
        +3
        В афганистане их семьи.Куда им податься ,и что делать?Народ Афганистана ничего нового не приобрёл.По ходу и военным особо воевать за бывшее правительство не хотелось.
        За что там воевать, против соседа-талиба и его брата сочуствующего, или сына!? Чтобы, потом семья его стала - кровными врагами по району и улице??? Да и сбежавших толстосумов (местных бизнесменов и всяких представителей обслуги западных структур и представительств) и чиновников защищать, мало кто будет, ведь они жировали десятки лет, а народ простой, там от голода и дизентерии умирал в горах, без медицины элементарной и прочих вещей!!!
  10. pleschakovai
    pleschakovai Сегодня, 09:33
    0
    Надо принимать. Такова судьба брошенный военных Афганистана!
  11. Гёз Уленшпигель
    Гёз Уленшпигель Сегодня, 10:46
    0
    Всё закономерно. Так было во Вьетнаме. Так было в нашу бытность в Афгане пришла (в очередной раз) очередь амеров испить чашу позорного бегства до дна.
    Так будет и в Ираке и Сирии, как только они оттуда уберутся окончательно.
  12. Идущий
    Идущий Сегодня, 11:20
    0
    Информация подтверждается сообщениями CNN. В репортажах американского канала говорится, что в Хайратоне находятся несколько сотен афганских военнослужащих, которые ожидают разрешения на въезд (вход) в Узбекистан.


    Кинут их США , не будут перевозить к себе.
  13. Breard
    Breard Сегодня, 11:22
    0
    эээххх... good Мазари Шариф, Хазрат Али - "Голубая мечеть"... давно это было, командировочка "за речку"
  14. aleks700
    aleks700 Сегодня, 12:24
    0
    Военные? Военные воюют. А это сборная по лёгкой атлетике. По бегу на различные дистанции, по метанию оружия от себя подальше чтобы не мешало бегать.
  15. Гёз Уленшпигель
    Гёз Уленшпигель Сегодня, 15:13
    0
    Ничего нового. Крысы (как это всегда бывает) убежали с тонущего корабля.