На границе с Узбекистаном скопились сотни афганских военных, бежавших из Мазари-Шарифа

Стало известно о том, что самолёт с президентом Афганистана Ашрафом Гани накануне приземлился в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает катарская служба информации «Аль-Джазира». Изначально афганские источники информации публиковали данные о том, что Гани бежал в Душанбе (Таджикистан), откуда вылетит в другую страну.В СМИ Республики Узбекистан тем временем пишут о том, что в районе приграничного афганского города Хайратон (находится близ узбекского Термеза) скопились десятки армейских машин с афганскими военными. По некоторым данным, речь идёт о военнослужащих афганской армии, которые потерпели поражение в Мазари-Шарифе и бежали в сторону границы. Ранее в Узбекистан перешли 84 афганских солдата и офицера из того же Мазари-Шарифа.Информация подтверждается сообщениями CNN. В репортажах американского канала говорится, что в Хайратоне находятся несколько сотен афганских военнослужащих, которые ожидают разрешения на въезд (вход) в Узбекистан.В среднеазиатских средствах массовой информации сообщается, что афганский маршал Абдул-Рашид Дустум также перебрался в Узбекистан, где «ведёт переговоры с местным командованием». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Напомним, что Дустум с период с 2014 по 2020 годы занимал пост вице-президента Афганистана. Он этнический узбек.Примечательно, что на данный момент ни Ашраф Гани, ни Абдул-Рашид Дустум не прокомментировали ситуации в Афганистане и не заявили о своих дальнейших действиях. Это может говорить только о том, что никаких планов у того же Гани на сегодняшний день нет, кроме как найти для себя и членов своей семьи убежище.