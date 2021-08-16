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Китайское издание: Китай и Россия должны вместе наказать Литву - «прихвостня США»

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Литва полезла в большую политику и наступила на "больную мозоль" Китая, разрешив открыть в стране "представительство Тайваня", чего не делают даже США и Япония - главные геополитические противники КНР. По мнению китайского издания Хуаньцю шибао, Литву необходимо наказать, а помочь в этом Китаю может Россия.


Заявление Литвы об открытии "представительства Тайваня" уже привело к отзыву китайского посла из страны и рекомендаций литовскому покинуть китайскую территорию. Литва, не имеющая никакого отношения к Тайваню, решила поиграть в большую политику и пошла на поводу США, разыграв сценарий, написанный в Вашингтоне.

Своими действиями Вильнюс резко пошатнул китайско-литовские отношения. По мнению Хуаньцю шибао, Литва, являющаяся одной из самых антироссийских стран в Европе, решила перенести часть своего "энтузиазма" на Китай, вмешавшись в вопрос "единого Китая", считающийся одним из важнейших в китайской политике. За это ее следует наказать.

Издание предлагает разорвать все дипломатические отношения с Литвой, а также объединиться с Россией и Белоруссией, чтобы противостоять этому "прихвостню США", а также другим американским союзникам. Пекину и Москве необходимо определить сферы и направления, где будет нанесен "сокрушительный удар".

Литва — это одна из стран, которые зашли дальше других в одновременном создании трудностей для Китая и России, и она должна стать одной из первых целей для наших стран, чтобы вместе преподать урок самым зарвавшимся

- пишет издание.

На публикацию активно откликнулись читатели, прокомментировавшие статью. Вот некоторые из комментариев:

Китай принял меры против пса, которого выкормили Соединенные Штаты Америки в Европе


(...) Китай и Россия должны объединиться для победы и чтобы заставить некоторые страны унять свою спесь


Литва — это просто маленькая собачка Америки (...)


Отдельные китайские читатели отмечают, что до демарша Литвы ранее вообще не подозревали о её существовании.

Ещё один комментарий:

В Третьей мировой Китай и Россия объединят свои усилия.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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65 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:34
    +30
    Перед тем как наказать Литву ее надо найти на карте,чтоб не промахнуться.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 07:39
      +7
      Моська нашла своего слона)))
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:42
      +9
      Накажут всю Прибалтику, чтобы не повадно было!
    3. hydrox
      hydrox Сегодня, 07:54
      +4
      За помойную русофобию и надо бы вспахать смерчами да солнцепёками, но Россия не вмешивается во внутренние недра своих соседей (тем более, что там и нет ничего), поэтому литвины и прочие чухонцы скоро д.б. уже убраться с наших земель и освободить их от своего духа - зря, что ли шведский Карл получил от нашего царя несколько тонн серебра (да и не стоили чухонцы этих денег - мысливцев среди них не было ни одного (разве что Р.Паулс - это сила !!) laughing
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:07
        +1
        Цитата: hydrox
        зря, что ли шведский Карл получил от нашего царя несколько тонн серебра

        Не преувеличивайте! Два миллиона ефимок. Где-то 3 мешка!
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 08:48
          +11
          Цитата: Егоза
          Цитата: hydrox
          зря, что ли шведский Карл получил от нашего царя несколько тонн серебра

          Не преувеличивайте! Два миллиона ефимок. Где-то 3 мешка!

          Один ефимок(таллер) весил 28 грамм. Умножаем на 2 млн.штук и получаем 56 тонн металла белого цвета. В три мешка не уложить:-) hi
          С набежавшими на сегодня процентами, сумма сделки оценивается примерно в 350 млрд.долларов. Не пора ли нам вернуть себе побережье Балтийского моря на правах хозяина?
          1. hydrox
            hydrox Сегодня, 09:36
            0
            Да, теоретическое обоснование (наверняка и купчая где-нибудь лежит-дожидается своего предъявления), но кто-нибудь может оценить пригодность чухонских земель к использованию в хозяйственных целях?
            А НАТОвские ВС на трибалтской земле мы и без купчей вспашем на глубину 100 км по фронту - это не проблема ...
        2. hydrox
          hydrox Сегодня, 08:55
          +3
          Для справки: 1 ефимок (иоахим Талер)весил 28,5 грамма (см. Вики) почти чистого серебра, соответственно 2 млн. ефимков имели вес всего-навсего 57 Тонн: это два ПОЛНЫХ современных 4-осных товарных вагона российской колеи
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Сегодня, 11:54
            0
            Ефимком в России назывался богемский иоахимсталер, ходивший по рыночному курсу 64 копейки. Таким образом, сумма компенсации составляла примерно 1,3 млн. тогдашних рублей.

            В эквиваленте, Россия заплатила 1.3 млн. своих серебряных рублей.

            Рубль 1704 года имел массу 28.0 г. И того, 0.028 х 1 300 000.00 = 36 400.00 кг. Или. 36.40 тонн...

            Вроде как, получается так...
      2. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 08:50
        +1
        Цитата: hydrox
        (да и не стоили чухонцы этих денег - мысливцев среди них не было ни одного (разве что Р.Паулс - это сила !!)
        Бриан-тоже голова. wink
        Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянули сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую "Правду", -- местную прессу они не уважали, -- и все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о "порто-франко" до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе "Флорида".

        -- Читали про конференцию по разоружению? - обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. -- Выступление графа Бернсторфа.

        -- Бернсторф-это голова! -- отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. -- А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?

        -- Ну, о чем говорить... Сноуден-это голОва! Слушайте, Валиадис, -- обращался он к третьему старику в панаме. - Что вы скажете насчет Сноудена?

        -- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.

        И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:

        -- Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно-Чемберлен все-таки тоже голова.

        Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.

        -- Бриан! -- говорили они с жаром. -- Вот это голова! Он со своим проектом пан-Европы...

        -- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, -- шептал Валиадис, -- все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?

        Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.

        -- При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.

        При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать,

        -- Бриан-это голова! - сказали они вздыхая. - Бенеш -- тоже голова."

        Прямо таки навеяло smile
      3. Voletsky
        Voletsky Сегодня, 10:20
        0
        Raimonds Pauls - Latvija.
        к лейшикам он не имеет отношения.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 08:11
      +3
      Ну и как наказать за НЕВЕЖЕСТВО?
      Разве что через РФ и РБ пустить в Литву и уйгуров.
      Ведь страны ЕС так озабочены их судьбой
      1. Xlor
        Xlor Сегодня, 08:56
        -3
        Разве что через РФ и РБ пустить в Литву и уйгуров

        Лучше талибов. У них сейчас как раз нет работы... wink
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 12:28
          0
          А это не они просачиваются туда через белорусскую границу?
    5. saturn.mmm
      saturn.mmm Сегодня, 08:18
      0
      Смотрите на Калининград и рядом увидите Литву
      1. hydrox
        hydrox Сегодня, 09:39
        0
        Ога.
        Даже смотреть в их сторону противно sad
    6. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:01
      0
      Можно за одно Польшу с Латвией зацепить. Типа, случайно. Ракеты бракованные.
    7. alystan
      alystan Сегодня, 14:54
      0
      Я не согласен, предлагаю не только Литву!
      А чтобы не промахнуться предлагаю подвергнуть ее наказанию вместе с соседками - так точнее будет, потом пройтись по пшекам, чехам, румынам и разным там болгарам и грекам!
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 07:42
    +6
    В Литве точно у власти какие-то дефективные - они думают, полосатые их будут кормить, защищать, да Байден вряд ли слышал о такой стране...
    1. venik
      venik Сегодня, 08:48
      +4
      Цитата: aleks neym_2
      В Литве точно у власти какие-то дефективные - они думают, полосатые их будут кормить, защищать, да Байден вряд ли слышал о такой стране...

      =======
      Ну, что поделаешь! Известно ведь: чем меньше шавка, тем громче она тявкает! (Возможно, чтобы не наступили случайно?!)
    2. hydrox
      hydrox Сегодня, 08:57
      +7
      Самое вкусное в этом сообщении то, что все трибалты снимаются с паразитического кормления ЕС со следующего года
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:09
      +1
      Цитата: aleks neym_2
      В Литве точно у власти какие-то дефективные - они думают, полосатые их будут кормить, защищать, да Байден вряд ли слышал о такой стране...

      И ведутся же такие по всему миру ! Ругаются со своими региональными соседями в надежде на постоянную поддержку заокеанского "большого брата". Какие наивные ! Мировых новостей не знают, немного истории ? Кого и где США постоянно поддерживает и в чём ?! В развитии вряд ли, только в мелких войнушках...
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:42
    +3
    Литва настолько могуча, что Китай призывает себе в помощь Россию и Белоруссию. Или просто Ханьцы хотят, чтоб Россия выполнила грязную работу?
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 08:37
      +9
      Цитата: Гардамир
      Литва настолько могуча, что Китай призывает себе в помощь Россию и Белоруссию. Или просто Ханьцы хотят, чтоб Россия выполнила грязную работу?
      Мне кажется, что все проще! Высказано мнение, о возможной, выгодной для обеих стран, взаимовыручки и координации тех или иных экономических действий на международной арене. Вместе с расширением военно-политических связей, это приемлемая тактика, тем более в нынешних условиях противодействия западным санкциям.
    2. hydrox
      hydrox Сегодня, 09:22
      0
      Похоже, что ханьцам нужны хорошие инструкторы в лице РФ, которые прямо в море МОГУТ показать, КАК делается предупреждение, за которым следует утопление. А 4 четверть-тонных бомбы, сброшенных Гефестом с высоты 5 км (и не дай бох, баловство Дефендера со своим ПВО-оружием) сразу пригласили бы к вальсу Бастион (тем более, что совсем рядом!!)
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:21
      0
      Цитата: Гардамир
      Литва настолько могуча, что Китай призывает себе в помощь Россию и Белоруссию. Или просто Ханьцы хотят, чтоб Россия выполнила грязную работу?

      good 5 Я примерно так подумал----а чё? В одиночку Китаю не справиться со страной-козявкой? Имея самое большое нааелние на поанете.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:42
    +1
    Литва, хоть и мелкая, но вонючая. Россия может наказывать ее косвенно, через Беларусь. Конфронтация "напрямую" может привести к изоляции Калининграда, сухопутные пути к которому идут через нее. И это будет неприятно... Для России. Китаю то все одинаково. И так белорусский транзит через Литву "прикрутили". И дальше прикрутим. Но тихо, тихо...
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:45
      +2
      Литва, хоть и мелкая, но вонючая

      На то есть русская пословица: мал клоп, да вонюч..
    2. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 07:52
      +5
      В Клайпеде есть музей чертей. Такое впечатление, что 30 лет назад экспонаты ожили и стали управлять государством.
  5. Avior
    Avior Сегодня, 07:46
    -9
    Китай пытается втянуть Россию в борьбу за свои интересы, лишний раз поссорив с ЕС. Сам Китай Литве фактически ничего сделать не может .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:01
      +12
      Вы не правы,Китай похоронил все проэкты модернизации портов прибалтийских тигров.За это он хочет увеличить трафик контейнерных перевозок автомобильным и Ж/ Д транспортом через Россию.И использовать только Российские порты.Трафик уже сейчас впечатляет.Но РЖД тормозит.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 08:03
        -6
        Что за проекты были? Не слышал, что в последнюю неделю что то отменяли.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:31
          -1
          То что вы не слышали ,это не говорит что китай не прекратил разработку модернизации Клайпедского порта и Таллинского.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 08:51
            -4
            Судя по тому, что упомянут и Таллинский порт, к обсуждаемым событиям все это в любом случае не имеет отношения, так как он находится не в Литве, а в Эстонии.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 08:56
              0
              Китай не разглядел Литву на карте и решил наказывать всех скопом ,прибалтийских тигров.Чтоб в зародыше присечь не уважение к Китаю.Так на досуге,посмотрите у кого посольствав Тайване.Даже американцы маскируются под Американо Тайваньский университет.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 08:58
                -4
                Китай не разглядел Литву на карте и решил наказывать всех скопом ,прибалтийских тигров.
                необычная версия.
                Я посмотрел, модернизацию Клайпедского порта ведут немецкая и бельгийская фирмы, к Китаю не имеют отношения. Если и прекратилась, то причина понятна- окономиеский спад из-за пандемии, с нынешними событиями никакой связи
                1. tralflot1832
                  tralflot1832 Сегодня, 10:46
                  -1
                  Немцы с бельгийцами осваивают жалкие 49 млн евро.на модернизации порта , и то одного района.У Китай на проект внешнего Клайпедского порта предлогал 800 млн $,но в 2019 году латвицы гордо отказались.Так больше этих предложений не будет ,пусть как то сами.А теперь еще 30% батькиных грузов накрылись.
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 08:06
        +3
        Не то, чтобы тормозит. Выпуск грузовых вагонов в РФ бьёт все рекорды, включая советские. Крупные средства вкладываются в Ж/Д инфраструктуру.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:35
          0
          Пропускную способность надо увеличивать,среднюю скорость движения состава.Сам с ЖД не связан.Все с просторов тырнета.У РЖД есть желание,но надо вкладываться в возможности,БАМ 2 еще вчера надо было строить.
        2. venik
          venik Сегодня, 08:56
          +2
          Цитата: Roma-1977
          Не то, чтобы тормозит. Выпуск грузовых вагонов в РФ бьёт все рекорды, включая советские. Крупные средства вкладываются в Ж/Д инфраструктуру.

          =======
          Там проблема не в вагонах, а в пропускной способности Транссиба (особенно на восточно-сибирском участке). Не зря же в срочном порядке начали БАМ расширять!
  6. смурной
    смурной Сегодня, 07:56
    -1
    А почему Россия должна в это влазить?Когда Китай на стороне России наказывал кого либо?Ну в лучшем случае воздерживался на каких нибудь голосованиях.Нет,болонка берега потеряла,факт.А так-сами ребята,сами.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:22
    -1
    Прибалтийская шавка в верноподданеческой горячке себя за лапу укусила. И так нищая, теперь совсем обнищает.
  8. Грац
    Грац Сегодня, 08:29
    0
    Пускай китай просто отправит в литву всех недовольных из гонконга в качестве политических эмигрантов, надеюсь пару тройку мильёнов найдут laughing
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:35
    0
    " государство Литва" это уже- смешно. Недоразумение какое то..
  10. cniza
    cniza Сегодня, 08:45
    +1
    Отдельные китайские читатели отмечают, что до демарша Литвы ранее вообще не подозревали о её существовании.


    Мне кажется , что наоборот , отдельные знали , а подавляющее большинство , даже себе не представляет кто это...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:25
      +1
      Цитата: cniza
      Отдельные китайские читатели отмечают, что до демарша Литвы ранее вообще не подозревали о её существовании.


      Мне кажется , что наоборот , отдельные знали , а подавляющее большинство , даже себе не представляет кто это...

      По моему и сейчас ещё не все китайцы могут представить что за страна такая, её размеры .
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:06
        +1
        Однозначно , а когда узнают её размеры и население , долго будут ржать...
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 13:32
          +1
          Цитата: cniza
          Однозначно , а когда узнают её размеры и население , долго будут ржать...

          А когда узнают, как недобалты разрушали , уничтожали СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО, запрезирают
          negative их ещё больше .
          1. cniza
            cniza Сегодня, 14:01
            +1
            Они сейчас озабочены чем и как пришлепнуть эту надоедливую муху...
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 14:09
              0
              Довести бы до полного разорения---вот такое их желание
              1. cniza
                cniza Сегодня, 14:20
                +1
                Там и так сплошной минус , куда ещё ...
                1. Reptiloid
                  Reptiloid Сегодня, 15:22
                  0
                  Всегда есть ,куда упасть ещё ниже...помните
                  ..... думали----достигли дна . Тут с низу постучали
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:47
    +1
    Литва - настолько могуча ,что бросила вызов Китаю ! Сейчас еще откажут китайцам в снабжении литовскими процессорами и вообще Китай встанет
  12. Александр97
    Александр97 Сегодня, 09:07
    0
    Совместные военные учения, совместные санкции - не важно как это называется, важен пока прецедент, потом и скоординированная стратегическая политика, которую игнорировать будет очень дорогое удовольствие!
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    +1
    Китайское издание: Китай и Россия должны вместе наказать Литву - «прихвостня США»
    Кое кто в недогосударстве литовия подавился балтийской килькой. laughing
  14. Старый Орк
    Старый Орк Сегодня, 09:39
    -2
    А вы не боитесь что Литва возьмет и сдастся Китаю. так как их проблемы не могут разгрести уже и США
  15. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 10:26
    +1
    Давно пора. Долго же доходило.
  16. Симон
    Симон Сегодня, 10:36
    +1
    Цитата: ASAD
    Накажут всю Прибалтику, чтобы не повадно было!

    Да достаточно одну Литву Китаю наказать, остальные сами замолкнут!
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Симон
      Да достаточно одну Литву Китаю наказать, остальные сами замолкнут!

      ну как сказать... вон Китай Австралию наказал и там сейчас очень кисло, а что вы об этом знаете? вот видите, достаточно просто забыть про Литву и как бы никого не наказали wink
  17. Виой
    Виой Сегодня, 11:13
    +1
    Китай а давай сама сама сама
  18. Андрей 18.11
    Андрей 18.11 Сегодня, 11:33
    +1
    Жалко китайцев. Только зажили, только стали первой экономикой мира, а тут такой удар. И ладно бы США, с ними Китай легко справится, тут дело посерьезней. Нам придется искать другого партнера, зря мы строили "Силу Сибири". Мировой баланс сил изменился.
  19. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:34
    0
    Китай и Россия должны объединиться для победы и чтобы заставить некоторые страны унять свою спесь
    Как только Китай признает Российский Крым, так сразу и объеденим.
  20. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 11:50
    0
    А если Китай запретит поставлять в Литву все свои товары?
  21. askort154
    askort154 Сегодня, 11:57
    +1
    Все, кто на цепи США в Восточной Европе, давно на виду : Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Румыния,Болгария, и совсем "зелёная" Украина.
    Эта псарня, уже начинает тявкать на Китай. fool Американский ошейник ограничивает приток кислорода к мозгам этих "младо-европейцев". Эта участь всех государств, не имеющих суверенитета. yes
  22. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:38
    0
    (...) Китай и Россия должны объединиться для победы и чтобы заставить некоторые страны унять свою спесь
    recourse А не подстава ли это Китая? Склонить нас к союзу. Как более слабые мы будем выполнять свои обязательства. Китай же свои обязанности - еще подумает.
    Китай принял меры против пса, которого выкормили Соединенные Штаты Америки в Европе
    belay Ужас. Скорее Литва - шавка и сколько ее не корми, она так шавкой и останется. request