Литва — это одна из стран, которые зашли дальше других в одновременном создании трудностей для Китая и России, и она должна стать одной из первых целей для наших стран, чтобы вместе преподать урок самым зарвавшимся

Китай принял меры против пса, которого выкормили Соединенные Штаты Америки в Европе

(...) Китай и Россия должны объединиться для победы и чтобы заставить некоторые страны унять свою спесь

Литва — это просто маленькая собачка Америки (...)

В Третьей мировой Китай и Россия объединят свои усилия.

Литва полезла в большую политику и наступила на "больную мозоль" Китая, разрешив открыть в стране "представительство Тайваня", чего не делают даже США и Япония - главные геополитические противники КНР. По мнению китайского издания Хуаньцю шибао, Литву необходимо наказать, а помочь в этом Китаю может Россия.Заявление Литвы об открытии "представительства Тайваня" уже привело к отзыву китайского посла из страны и рекомендаций литовскому покинуть китайскую территорию. Литва, не имеющая никакого отношения к Тайваню, решила поиграть в большую политику и пошла на поводу США, разыграв сценарий, написанный в Вашингтоне.Своими действиями Вильнюс резко пошатнул китайско-литовские отношения. По мнению Хуаньцю шибао, Литва, являющаяся одной из самых антироссийских стран в Европе, решила перенести часть своего "энтузиазма" на Китай, вмешавшись в вопрос "единого Китая", считающийся одним из важнейших в китайской политике. За это ее следует наказать.Издание предлагает разорвать все дипломатические отношения с Литвой, а также объединиться с Россией и Белоруссией, чтобы противостоять этому "прихвостню США", а также другим американским союзникам. Пекину и Москве необходимо определить сферы и направления, где будет нанесен "сокрушительный удар".- пишет издание.На публикацию активно откликнулись читатели, прокомментировавшие статью. Вот некоторые из комментариев:Отдельные китайские читатели отмечают, что до демарша Литвы ранее вообще не подозревали о её существовании.Ещё один комментарий: