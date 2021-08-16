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Названы сроки закладки двух новых корветов проектов 20280 и 20385 для Тихоокеанского флота

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Два новых корвета проектов 20380 и 20385 для Тихоокеанского флота будут заложены до конца августа, постройка кораблей будет вестись на Амурском судостроительном заводе в Хабаровске.


Как пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны, на Амурском ССЗ заложат корветы "Грозный" проекта 20380 и "Буйный" проекта 20385. Существует вероятность переноса закладки на конец года, но она невелика. Сроки постройки не сообщаются, но по предварительным данным, в строй корабли должны войти в 2024–2025 годах.

О том, что Амурский ССЗ будет строить серию корветов для ТОФ, ранее заявил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По его словам, в рамках контракта, подписанного военными в прошлом году, предприятие должно будет построить четыре корвета проекта 20380 и два проекта 20385. Все они должны войти в состав Тихоокеанского флота в период с 2024 по 2028 год.

В конце июля сообщалось о планируемом проведении единого дня закладки кораблей, его планировалось провести в первой декаде августа 2021 года, но эти сроки уже прошли, поэтому конец месяца вполне может порадовать нас не только закладкой двух корветов, но и других надводных кораблей и подводных лодок.

Ранее ОСК планировали на 9-10 августа закладку двух корветов проекта 20380 "Грозный" и "Буйный" на Амурском судостроительном заводе, на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге двух подводных лодок "Можайск" и "Якутск" проекта 636.3, опять же для ТОФ. И в Северодвинске на "Севмаше" закладку двух атомных подводных стратегических ракетных подводных крейсеров проекта "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".
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39 комментариев
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  1. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 08:18
    +17
    А ведь лед тронулся! Уже можно говорить, о некой ритмичности поставок кораблей и стабилизации сроков их сдачи. А это говорит, о кардинальных сдвигах в решении таких вопросов как, импортозамещение, модернизация и кадры.
    1. Trapper7
      Trapper7 Сегодня, 08:22
      +2
      Это было бы просто супер! Главное еще сдать в оговоренные сроки)
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:35
      -4
      МСК (назовем вещи своими именами) проекта 20385 стоит как хороший фрегат.
      Почему не строят противолодочные корабли?
      1. Комментарий был удален.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 10:13
        +3
        "почему не строят противолодочные корабли"фактически БПК это и есть фрегаты и крейсера по общемировой классификации. Просто в Советском Союзе "стеснялись"применять их классификацию и придумали класс БПК
        1. knn54
          knn54 Сегодня, 10:33
          0
          Святослав,фрегаты начали строить британцы во время ВМВ -ДЛЯ сопровождения конвоя. Быстроходный,с неким вооружением.Даже не эсминец.
          Сравнивать корвет даже с МПК (по решаемым задачам )советских времен не стоит.
      3. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 10:26
        +2
        Корветы имеют противолодочное вооружение. Они в состоянии искать и уничтожать ПЛ и будут обеспечивать выход в море АПЛ.
    3. Георгий Громов
      Георгий Громов Сегодня, 08:44
      -5
      А ведь лед тронулся

      Тронется, когда начнут строить корабли океанской (дальней зоны действия), а не москитный флот (корветы, они же сторожевики, да катера разной степени вооружения и назначения).
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 09:42
        +2
        Цитата: Георгий Громов
        Тронется, когда начнут строить корабли океанской (дальней зоны действия),

        Как человек далекий от ВМФ спрошу - а зачем нам корабли океанской зоны? Военная доктрина говорит об оборонительной сути наших ВС и, в частности, ВМФ. А для обороны гораздо лучше иметь большое количество фрегатов и корветов, чем небольшое количество крейсеров и эсминцев. Я ничего не утверждаю, просто задаю тему для обсуждения.
        Понятно, что лучше иметь и то и то, и авианосцы в придачу. Но.., "протягивай ножки по одежке", как говорится. Поэтому вопрос мой касается текущего времени и ближайшего будущего.
        1. Тикси-3
          Тикси-3 Сегодня, 09:49
          +1
          Цитата: красноярск
          Как человек далекий от ВМФ спрошу - а зачем нам корабли океанской зоны? Военная доктрина говорит об оборонительной сути наших ВС и, в частности, ВМФ

          и как ваши домыслы соприкасаются с действительностью? Сирия например? Обеспечение судоходства например....если вы далеки от ВМФ, то не пытайтесь ловить плюсики в этих статьях - пишите там, где вы знающий
          1. красноярск
            красноярск Сегодня, 13:39
            0
            Цитата: Тикси-3
            и как ваши домыслы

            Дима, домыслы это - нечто высосанное из пальца и высказанное в виде утверждения. В моем посте нет ни того, ни другого. Разве в нашей военной доктрине есть намек на завоевание господства на всех океанах?
            В Сирии, - что такого не смогут сделать пара-тройка фрегатов и сможет один эсминец?
            Цитата: Тикси-3
            Обеспечение судоходства например.

            Это что? Это как? Я действительно не понимаю, будьте добры, поясните.
            Обеспечение судоходства по СМП осуществляют ледоколы, а во всех морях и океанах? Одно судно торгового флота идущего в Бразилию должен сопровождать эсминец (крейсер, авианосец на Ваше усмотрение)?
            На случай войны? Так у нас союзников не будет, поэтому поступления чего-то там, тоже не будет, тем более морем.
            Итожим: сегодня "обеспечение судоходства" - пустой звук, в случае войны судоходства не будет, поэтому тоже - пустой звук.
            И, опять же, я ничего не утверждаю, просто размышляю.
            Дима, погоня за плюсиками это не мое, поверьте.
          2. N.O.M.A.D.E.
            N.O.M.A.D.E. Сегодня, 14:53
            0
            Ваш комментарий снобизмом попахивает. Если не согласны, то просьба аргументировать. По поводу судоходства, чем фрегаты не устраивают? Обязательно "Лидер" строить или Варяг гонять на сопровождение?)
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 10:03
        +1
        "корветы они же сторожевики" посмотрите Вику:"по официальной классификации НАТО - фрегат",а фрегат уже классом выше
    4. Silver Fox
      Silver Fox Сегодня, 08:45
      +4
      Дальше дела пойдут шустрей. Это просто уже факт.
  2. Trapper7
    Trapper7 Сегодня, 08:21
    -4
    Все это конечно очень хорошо и радостно. Но почему опять строим по одной штуке разных проектов? Если 20385 получше, так может их и строить?
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 08:29
      +3
      Цитата: Trapper7
      Если 20385 получше, так может их и строить?

      насколько мне помнится из публикаций на эту тему 20385 дорог.
      а корвет должен быть дешёвым и массовым.
      наверное, как ни для какого другого корабля для корвета важен компромисс технических решений в заданных ограничениях
    2. Грица
      Грица Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: Trapper7
      Если 20385 получше, так может их и строить?

      Так он и существенно дороже. А если с учетом новой РЛС, то и подавно
  3. Грац
    Грац Сегодня, 08:26
    -2
    а на покрупнее уже не могём чоли?или как незалэжники москитным флотом хехемонов пугать будем
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 08:34
      +4
      Цитата: Грац
      а на покрупнее уже не могём чоли?или как незалэжники москитным флотом хехемонов пугать будем

      москитный флот - это всё-таки больше о катерах
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 08:40
      +4
      Цитата: Грац
      а на покрупнее уже не могём чоли?или как незалэжники москитным флотом хехемонов пугать будем

      Прям вопль инфантила-пятидесятилетнего недоросля: "У всех уже давно есть, а у меня не-е-ет!.. Плохое государство, а-а-а!..."
    3. Trapper7
      Trapper7 Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: Грац
      а на покрупнее уже не могём чоли?или как незалэжники москитным флотом хехемонов пугать будем

      Малые боевые корабли тоже нужны. Именно они всегда были и будут рабочими лошадками любого флота. Контроль морских зон, поиск врага, охрана акватории, переброска небольших десантов и миллион других вопросов - все это решается именном небольшими кораблями.
      Другое дело, что делать ставку только на них - бесперспективно. Не помню уже в какой статье видел разбор, что СССР в 30-х создание большого москитного флота обошлось в сумму сопоставимую с созданием вполне себе полноценного компактного флота.
    4. URAL72
      URAL72 Сегодня, 09:56
      +2
      Я бы не стал относить этот проект к москитному флоту. Изначально он планировался как замена Альбатросов пр.1124М. Но оказался вдвое больше по водоизмещению. По боевым возможностям он превосходит все советские БПК, уступая им по противолодочным, хотя и не сильно. По возможностям ПВО это уже фрегат. Напомню, что в соседней Японии корабли такого водоизмещения числились фрегатами, при этом не имея на борту ЗРК, а порой и ПКР. И уж тем более они не могли действовать по земле. Если удалось довести до ума "Заслон", то кораблю цены нет. А для дальних походов нужно не только водоизмещение, но и колличество, чего пока нет. Хотелось бы подешевле, но без большой серии цена не снизится. Рад за Амурских корабелов, думал завод так быстро не восстановить.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 12:26
        +1
        Цитата: URAL72
        Рад за Амурских корабелов, думал завод так быстро не восстановить.

        Судя по статье, завод восстановился, потому что его в Хабаровск перенесли laughing
      2. CastroRuiz
        CastroRuiz Сегодня, 13:27
        0
        Да, Заслон ето болшой вопрос вместе с радионаведением ЗУР.
    5. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:57
      0
      ПЛ Вас не устраивают? Даёшь броненосцы!
  4. Sahalinets
    Sahalinets Сегодня, 08:30
    +13
    Амурском судостроительном заводе в Хабаровске

    Автор, завод в Комсомольске-на-Амуре вообще-то...
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:55
      +4
      Автор его в Хабаровск перенес
  5. Serg65
    Serg65 Сегодня, 08:38
    +4
    будут заложены до конца августа, постройка кораблей будет вестись на Амурском судостроительном заводе в Хабаровске

    what А почему не в Красноярске?????
    1. Грица
      Грица Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: Serg65
      А почему не в Красноярске?????

      Потому что это будет уже Енисейский судостроительный
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 14:01
        0
        Цитата: Грица
        это будет уже Енисейский судостроительный

        что в принципе то же не плохо laughing
        1. Грица
          Грица Сегодня, 15:21
          0
          Цитата: Serg65
          что в принципе то же не плохо

          Уж точно бы не помешал
  6. ВохаАхов
    ВохаАхов Сегодня, 08:40
    0
    Единый день закладки перенесли на 23 августа. Будем надеяться, что их заложат именно в этот день вместе с 4 подводными лодками.
  7. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:48
    +1
    Амурском судостроительном заводе в Хабаровске.

    Да сколько можно писать эту хре...
    В Комсомольске на Амуре завод
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:15
      +1
      Попандос (Тим)
      Сегодня, 08:48
      НОВЫЙ
      0
      Амурском судостроительном заводе в Хабаровске.

      Да сколько можно писать эту хре...
      В Комсомольске на Амуре завод


      публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод". Контактная информация. 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Аллея Труда ул, ...
      Бывает. Кто то, и к берегам РБ флотА подтягивал, и на горные курорты Ростова н/Дону имел виды! wink
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 09:19
        +3
        Мне адрес завода напоминать не нужно, я помню номер маршрутного автобуса на котором добирался на работу ещё во времена СССР.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
          +1
          Попандос (Тим)
          Сегодня, 09:19

          0
          Мне адрес завода напоминать не нужно, ..
          звиняйте, бананов не мае! laughing
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:18
      0
      Ведь поправляли уже раз 10... Все без толку...
  8. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:53
    +2
    Вообще-то Амурский Судостроительный Завод был в Комсомольске на Амуре.
    У меня сомнение: заложить и достроить это не одно и тоже. Ещё несколько лет назад,у нас успешно работали: Пела, Средне Невская и Зеленодольская верфи,а остальные мучелись с "эффективными менеджерами". Избавились ли там от "эффективных" или нет?
    Как правило эти:"менеджеры"намертво"привариваются" к креслу и седят там до упора. Пока не ухайдокают предприятие. Их только с креслом вычищать,но это трудно
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:58
      +2
      Работа идет в этом направлении,проверить просто какая зарплата судокорпусника если от70 ,значит все нормально.Если меньше ,значит в кресло вцепился эфективный манагер.
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:47
    0
    Два Борея + две Варшавянки + два корвета пр.20380/20385 = 3,1 млрд.долларов.

    Нормально.