Названы сроки закладки двух новых корветов проектов 20280 и 20385 для Тихоокеанского флота

Два новых корвета проектов 20380 и 20385 для Тихоокеанского флота будут заложены до конца августа, постройка кораблей будет вестись на Амурском судостроительном заводе в Хабаровске.
Как пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны, на Амурском ССЗ заложат корветы "Грозный" проекта 20380 и "Буйный" проекта 20385. Существует вероятность переноса закладки на конец года, но она невелика. Сроки постройки не сообщаются, но по предварительным данным, в строй корабли должны войти в 2024–2025 годах.
О том, что Амурский ССЗ будет строить серию корветов для ТОФ, ранее заявил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По его словам, в рамках контракта, подписанного военными в прошлом году, предприятие должно будет построить четыре корвета проекта 20380 и два проекта 20385. Все они должны войти в состав Тихоокеанского флота в период с 2024 по 2028 год.
В конце июля сообщалось о планируемом проведении единого дня закладки кораблей, его планировалось провести в первой декаде августа 2021 года, но эти сроки уже прошли, поэтому конец месяца вполне может порадовать нас не только закладкой двух корветов, но и других надводных кораблей и подводных лодок.
Ранее ОСК планировали на 9-10 августа закладку двух корветов проекта 20380 "Грозный" и "Буйный" на Амурском судостроительном заводе, на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге двух подводных лодок "Можайск" и "Якутск" проекта 636.3, опять же для ТОФ. И в Северодвинске на "Севмаше" закладку двух атомных подводных стратегических ракетных подводных крейсеров проекта "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".