Военное обозрение
Войти Регистрация

Воздушные войны в будущем: уроки сирийского конфликта в анализе американских обозревателей

16

Боевые действия в Сирии существенно изменили тактику мировой военной авиации и дали возможность прогнозировать, как будут выглядеть воздушные бои в обозримом будущем. Так, Военно-воздушные силы США в сирийской кампании участвовали в операциях, к которым их практически не готовили. Российская авиация, в свою очередь, регулярно совершала вылеты к позициям американских войск, хотя прямыми противниками в сирийском конфликте РФ и США не являлись.


Когда российские самолеты приближались к американским позициям, истребители ВВС США их перехватывали и не давали им сбрасывать бомбы возле позиций американских войск и сил партнеров. Об этом пишут американские эксперты Аарон Штайн и Райан Фишел, подчеркивая, что с момента арабо-израильской войны 1973 года это были первые примеры столь близкого "соприкосновения" российских и западных лётчиков

Великие державы в небе над Сирией


По мнению авторов War on the Rocks, конфликт в Сирии представляет собой замечательный пример соревнования великих держав, в том числе и в воздухе. Именно войны на периферии являются и будут оставаться способом выяснения отношений между великими державами без непосредственной конфронтации, и воздушному противостоянию в этом плане отведена особая роль.

Поскольку воздушное пространство Сирии было свободным для полетов как российской, так и американской авиации, и сирийские средства ПВО не сбивали американские самолеты, его называют «благоприятной» средой для воздушных операций. Но именно эта «благоприятность» значительно усложнила ситуацию в воздухе, поскольку американские самолеты летали в непосредственной близости от самолетов ВКС РФ, при этом последние не рассматривались в качестве противника.

Кроме того, США не ухудшали и не выводили из строя интегрированную систему противовоздушной обороны Сирии. При этом Дамаск использовал ПВО для обстрела израильских самолетов. С другой стороны, Россия улучшила и модернизировала систему ПВО Сирии, развернув в этой стране комплексы С-300 и С-400. У американцев были весомые опасения насчет того, что на объектах ПВО Сирии могут находиться российские военные специалисты, и это также препятствовало нанесению ударов ВВС США по сирийским позициям.

Такая политика в свое время применялась СССР во время Холодной войны: присутствие советских военных специалистов на объектах ПВО снижало вероятность ударов западной авиации по этим объектам.

Конечно, американские военные стремились не допустить действий российских истребителей в непосредственной близости от позиций США и союзников. Но, в то же время, у Пентагона не было полной ясности: то ли российская авиация бомбит районы рядом с американскими позициями, чтобы продемонстрировать США свою решительность, то ли она наносит удары по боевикам террористических формирований, выполняя ту же роль, что и США. Ситуация изменило появление канала прямой связи между военными.

Сирийский конфликт и сценарии воздушных конфронтаций


Воздушные войны будущего, учитывая уроки сирийского конфликта, скорее всего, будут иметь характер действий авиации великих держав в беспорядочно перегруженном военном пространстве. То есть, прямого столкновения великих держав, обладающих ядерным арсеналом, не будут иметь место, но авиация будет действовать в небе над третьими странами, как считают обозреватели в анализе на страницах упомянутого издания.

Как отмечают американские авторы, такое развитие событий возможно в Южно-Китайском море, Афганистане и даже в космическом пространстве, которое также стало полем конкуренции великих держав.



Война в Сирии показала исключительную зависимость авиации от разведывательных ресурсов и средств обеспечения полетов, поскольку для нанесения ударов по тем же террористическим группировкам американской авиации потребовались тысячи часов наблюдения, "картирования" позиций, а также создание системы топливного обеспечения, запуск средств обеспечения связи.

Но такая сложная модель обеспечения действий ВВС снижает их маневренность и мобильность, создает препятствия для действия в отдаленных регионах, где поблизости нет военных баз США как в Катаре. Американские летчики в Сирии столкнулись с проблемами и сценариями, с которыми прежде не сталкивались в других военных конфликтах, и им придется учитывать это в будущем, что особенно значимо на фоне нарастания напряженности в отношениях с Россией и Китаем.
Автор:
Использованы фотографии:
Twitter/U.S. Air Force
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:38
    +3
    Всё когда ни будь случается ... этого правила не смог избежать никто.
    1. Маз
      Маз Вчера, 15:43
      +1
      Из Афгана их выдворили с позором , теперь очередь за Сирией.
      1. Canecat
        Canecat Вчера, 15:57
        +4
        Цитата: Маз
        Из Афгана их выдворили с позором , теперь очередь за Сирией

        В Сирии они не встречают того сопротивления, с которым столкнулись в Афгане, а значит и манипуляции будут другие.
      2. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:41
        +1
        Им в Сирии относительно комфортно, да и противостоит им официальные вооруженные силы, с которыми можно не церемонится ... это против всяких "бармалеев" они вояки никакие. Увы, сейчас именно так.
        Будут цепляется, пока у них земля под ногами гореть не начнет.
    2. knn54
      knn54 Вчера, 16:24
      +3
      Во время ВОВ вермахт отличался высоким уровнем взаимодействия сухопутных войск и авиации.Особенно.если учесть.что авиацией руководили генералы Геринга,а не армейские командующие .
      По рассказам сына соседа(вертолетчик) это взаимодействие "хромало" и в Афганистане
      Похоже,что в Сирии это взаимодействие было поднято на более высокий уровень.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:42
        0
        Будем посмотреть, кто , где и чему научился!
  2. ASAD
    ASAD Вчера, 15:41
    +2
    Препятствовало нанесению ударов по сирийским позициям?!!! Или перевод кривой или авторы Такие же.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 16:10
      +1
      Почитайте сами. В какой-то мере интересное мнение. hi
      https://warontherocks.com/2021/08/syria-airpower-and-the-future-of-great-power-war/
  3. Алексей Степанов
    Алексей Степанов Вчера, 15:49
    +2
    Боевые действия в Сирии существенно изменили тактику мировой военной авиации

    Да?
    И каким же, позвольте осведомиться, образом?
  4. ultra
    ultra Вчера, 15:50
    +3
    И в каком месте был анализ? wassat
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 16:04
      +2
      Цитата: ultra
      И в каком месте был анализ? wassat

      Анализ? Это же раздел "Новости".
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:05
    +1
    О чем статья?Анализа в упор не вижу!!!Просто, констотация факта о некой "джентольменской " в отношении оппонента тактике бомбёжек боевиков, или о помехах в проведении таких действий???
  6. sen
    sen Вчера, 16:06
    +1
    Уходить им надо из Сирии, тогда и проблем не будет.
    1. красноярск
      красноярск Вчера, 17:35
      +1
      Цитата: sen
      Уходить им надо из Сирии, тогда и проблем не будет.

      Будут. Там же Израиль рядом. От него у Сирии больше гадостей, чем от матрасников. Хоть и США те еще "миротворцы"
  7. Юрий Тимонин_2
    Юрий Тимонин_2 Вчера, 17:46
    0
    США просто прийдется вспоминать, что они перестают быть гегемоном в мире и всё чаще и не только РФ им будет об этом напоминать в разных частях Земли!
  8. А. К.
    А. К. Вчера, 18:19
    +1
    Ничего не понятно но заголовок интересный good