Воздушные войны в будущем: уроки сирийского конфликта в анализе американских обозревателей

Боевые действия в Сирии существенно изменили тактику мировой военной авиации и дали возможность прогнозировать, как будут выглядеть воздушные бои в обозримом будущем. Так, Военно-воздушные силы США в сирийской кампании участвовали в операциях, к которым их практически не готовили. Российская авиация, в свою очередь, регулярно совершала вылеты к позициям американских войск, хотя прямыми противниками в сирийском конфликте РФ и США не являлись.
Когда российские самолеты приближались к американским позициям, истребители ВВС США их перехватывали и не давали им сбрасывать бомбы возле позиций американских войск и сил партнеров. Об этом пишут американские эксперты Аарон Штайн и Райан Фишел, подчеркивая, что с момента арабо-израильской войны 1973 года это были первые примеры столь близкого "соприкосновения" российских и западных лётчиков
Великие державы в небе над Сирией
По мнению авторов War on the Rocks, конфликт в Сирии представляет собой замечательный пример соревнования великих держав, в том числе и в воздухе. Именно войны на периферии являются и будут оставаться способом выяснения отношений между великими державами без непосредственной конфронтации, и воздушному противостоянию в этом плане отведена особая роль.
Поскольку воздушное пространство Сирии было свободным для полетов как российской, так и американской авиации, и сирийские средства ПВО не сбивали американские самолеты, его называют «благоприятной» средой для воздушных операций. Но именно эта «благоприятность» значительно усложнила ситуацию в воздухе, поскольку американские самолеты летали в непосредственной близости от самолетов ВКС РФ, при этом последние не рассматривались в качестве противника.
Кроме того, США не ухудшали и не выводили из строя интегрированную систему противовоздушной обороны Сирии. При этом Дамаск использовал ПВО для обстрела израильских самолетов. С другой стороны, Россия улучшила и модернизировала систему ПВО Сирии, развернув в этой стране комплексы С-300 и С-400. У американцев были весомые опасения насчет того, что на объектах ПВО Сирии могут находиться российские военные специалисты, и это также препятствовало нанесению ударов ВВС США по сирийским позициям.
Такая политика в свое время применялась СССР во время Холодной войны: присутствие советских военных специалистов на объектах ПВО снижало вероятность ударов западной авиации по этим объектам.
Конечно, американские военные стремились не допустить действий российских истребителей в непосредственной близости от позиций США и союзников. Но, в то же время, у Пентагона не было полной ясности: то ли российская авиация бомбит районы рядом с американскими позициями, чтобы продемонстрировать США свою решительность, то ли она наносит удары по боевикам террористических формирований, выполняя ту же роль, что и США. Ситуация изменило появление канала прямой связи между военными.
Сирийский конфликт и сценарии воздушных конфронтаций
Воздушные войны будущего, учитывая уроки сирийского конфликта, скорее всего, будут иметь характер действий авиации великих держав в беспорядочно перегруженном военном пространстве. То есть, прямого столкновения великих держав, обладающих ядерным арсеналом, не будут иметь место, но авиация будет действовать в небе над третьими странами, как считают обозреватели в анализе на страницах упомянутого издания.
Как отмечают американские авторы, такое развитие событий возможно в Южно-Китайском море, Афганистане и даже в космическом пространстве, которое также стало полем конкуренции великих держав.
Война в Сирии показала исключительную зависимость авиации от разведывательных ресурсов и средств обеспечения полетов, поскольку для нанесения ударов по тем же террористическим группировкам американской авиации потребовались тысячи часов наблюдения, "картирования" позиций, а также создание системы топливного обеспечения, запуск средств обеспечения связи.
Но такая сложная модель обеспечения действий ВВС снижает их маневренность и мобильность, создает препятствия для действия в отдаленных регионах, где поблизости нет военных баз США как в Катаре. Американские летчики в Сирии столкнулись с проблемами и сценариями, с которыми прежде не сталкивались в других военных конфликтах, и им придется учитывать это в будущем, что особенно значимо на фоне нарастания напряженности в отношениях с Россией и Китаем.