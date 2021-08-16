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Китайское СМИ: Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой

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Китайские эксперты представляют свои оценки ситуации в Афганистане. В частности, своими соображениями по этому поводу делятся авторы информационного ресурса Sohu. В издании указывают на то, что США «сталкиваются с августовским кризисом».


Из материала Sohu:

Этот кризис может оказаться самым крупным для Вашингтона за последние несколько десятилетий.

В статье говорится о том, что происходящие в Афганистане события «всё меньше шансов предоставляют США скрывать свои очевидные ошибки». Отмечается, что в США все последние годы привыкли к софистике, согласно которой они вводят свои войска в зарубежные государства, чтобы помочь тем с демократией. То, что происходит в Афганистане, только доказывает подмену понятий, используемую США.

В китайской прессе отмечается, что США обычно считаются мировым гегемоном, способным устраивать контролируемый хаос. Однако в случае с Афганистаном контроль со стороны США потерян. Это видно по тем лихорадочным мерам, которые приходится принимать американским властям и командованию США, чтобы хотя бы без проблем вывезти из Афганистана своих дипломатов и сотрудников разведки.

Хаос есть, но есть ли контроль?..

Из материала Sohu:

США пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Госсекретарь Блинкен заявляет, что цели США в Афганистане «в целом достигнуты». Если это так, то какие это были цели? Проиграть борьбу тем, с кем изначально вступали в войну? Потратить несколько триллионов долларов, включая около 90 млрд на подготовку афганской армии? Похоже, что слова Блинкена – типичное враньё человека, который хочет удержаться в кресле.


В китайском издании:

События в Кабуле напоминают события в Сайгоне. И там, и там виден откровенный провал американской дипломатии, включая дипломатию военную. На фоне ситуации в Афганистане уровень поддержки Байдена впервые с января упал ниже 50%. Август может оказаться переломным для США.


В китайских СМИ отмечают, что Афганистан послужил одной из главных причин распада нескольких империй, держав:

Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой.

Напомним, что ранее представители движения «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России) встречались с главой МИД Китая. Талибы призвали Китай, как и Россию, посодействовать в Совбезе ООН исключению движения из списков террористических.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Белый дом
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47 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 09:00
    +7
    Америка уже не та...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
      +2

      Пессимист22 (Игорь)
      Сегодня, 09:00
      НОВЫЙ
      +1
      Америка уже не та...
      От слов совсем не та!
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 13:18
        +1
        Ну не всегда ж коту масленица, со временем наступает и голодный пост...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:47
      +2
      По сути янкесы загнаны в угол.А это мучительно и унизительно ,но довольно опасно.
      У британского правительства вообще крышу рвет.
      Пошла критика от республиканцев.Может начаться раскол и среди демократов.
      ОДНОЗНАЧНО усилятся угрозы и оскорбления, направленными а адрес Путина и России.Да и Китая.
      Увеличат число учений,особенно в Черном море.
      Интересно,но не будет таких протестов как во время войны во Вьетнаме-народ довольно умело зомбирован.
      Да русофобы не куда не делись.
      США начали отступление. Вопрос-это кратковременное явление или затяжной.но тогда насколько.
      Как вариант перегруппируются .что бы выиграть время для разработки какой-то НОВОЙ стратегии.Нужна некая победоносная война.
      И как бы это был не Иран.Тем более,что Израиль давно "капает на мозги" американской администрации.
  2. Benk
    Benk Сегодня, 09:01
    +8
    Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой.


    Какая нафиг угроза?
    С 2001 года там торчали, ничего толком не смогли. Байден в этом плане молодец - хватило решительности завершить эту операцию, что в любом случае положительно скажется на бюджете и позволит сосредоточиться на более важных вещах. Думается, Афганистан был еще той занозой. Нам стоит сожалеть, что они наконец её вытащили ;)

    Ну а СМИ немного повоют, посмакуют "крах" PaxAmerica, да успокоятся.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:05
      +5
      Цитата: Benk
      Какая нафиг угроза?
      С 2001 года там торчали, ничего толком не смогли. Байден в этом плане молодец - хватило решительности завершить эту операцию

      А, по-моему, тут разговор именно о США как об "империи". Байден-то, безусловно, молодец. Но вот "империи" так действительно не поступают, если они хотят таковыми оставаться.
      1. Benk
        Benk Сегодня, 09:16
        +6
        Но вот "империи" так действительно не поступают, если они хотят таковыми оставаться.

        Да "империи" как только не поступают.
        Но честно говоря не ощущается какого-то падения военной, финансовой и технологической мощи США.
        Провал "цивилизаторской" операции в Афганистане - это грабли и на эти грабли США наступают регулярно всю вторую половину XX века, ничему их жизнь не учит )
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 10:44
        +3
        Цитата: Володин
        Но вот "империи" так действительно не поступают, если они хотят таковыми оставаться.

        Так они (империи) до последнего не понимают, что уже падают и разрушаются. А если кто храбрый и найдется (закричать Караул!) - так кто ж его слушает! )))
    2. vargo
      vargo Сегодня, 09:16
      +8
      С точки зрения бюджета может вы и правы. Но хоть и не совсем ровная аналогия, однако для СССР такой же выход просто занозой не стал. Вы не забывайте какой имиджевый ущерб наносится авторитету США. И не забывайте как к этому относятся именно в странах арабского мира. Менталитет у них так устроен. А это проигрыш там существенный. А если США теряют влияние в целом регионе, то это уже не просто заноза, это бревно, вытащенное из основания целого дома.
      1. alystan
        alystan Сегодня, 11:16
        +2
        Вы неправильно истолковали значение фразы:
        Думается, Афганистан был еще той занозой. Нам стоит сожалеть, что они наконец её вытащили ;)

        "Занозой" для бюджета США стали их просто астрономические финансовые расходы - только представьте почти 2 триллиона долларов, из которых только около 90 млрд., по их же информации, пошли на подготовку и обучение афганской армии (может и полиции еще с их вооружением). И для Союза присутствие наших войск там также было такой же занозой для бюджета нашей б.страны.
        А насчет потери имиджа, то китайские товарищи именно это имели в виду! Впрочем, как и вы!
        Только у меня вопрос в голове как "заноза" сидит - А где остальные деньги, Зин?
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Benk
      Афганистан был еще той занозой. Нам стоит сожалеть, что они наконец её вытащили ;)

      С выводами солидарен... США избавились от "сильной головной боли",которая мешала им "соображать" об иных проблемах ! Да и денюжки Афган тянул из кошелька штатов... Теперь у штатовцев есть возможность немного отдышаться и более спокойно подумать : А шо теперича далее делать ? На шо в первую очередь стоит обратить внимание и каким образом ?
    4. ViacheslavS
      ViacheslavS Сегодня, 09:52
      +1
      Ну тут Байден лишь исполнил соглашение подписанное с талибами при администрации Трампа.
    5. ccsr
      ccsr Сегодня, 11:56
      +1
      Цитата: Benk
      Байден в этом плане молодец - хватило решительности завершить эту операцию,

      Интересно, а какой вывод сделают из этого те, кто привык падать ниц перед американскими президентами? Репутационные потери от этого шага могут сказаться так, как это случилось с Великобританией после Второй мировой - вроде и бывшая империя, а сама без США существовать не может.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:06
    +5
    Китайское СМИ: Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой
    Сегодня, 08:50
    Так тут уже и без "китайских СМИ" видно, что мировой жандарм)) завалился, и его не надо даже подталкивать - сам упадёт. Главное, чтобы за собой другие государства не потянул, хотя это неизбежно.
  4. Trapper7
    Trapper7 Сегодня, 09:07
    0
    Попытка выдать желаемое за действительное.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:11
    +4
    Цели США в Афганистане достигнуты - терроризм побежден,демократия построена ,государственные структуры и армия построены.Все пара уходить !
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:18
    +6
    Ничего страшного. У них ещё Украина есть. Она им все вылижет.. Дама без комплексов.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:39
      +1
      Только что-то у этой дамы больно язык шершавый в последнее время стал, хуже напильника. Порой так лижет, что аж до коросты! И, почему-то, Байдену это не очень нравится! sad
      ,
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 09:51
        +2
        Ничего. Научится. Этой даме,не привыкать. Со времен Петра Великого, лижет.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:22
    +2
    laughing Ну, уж теперь китайцы покуражатся над американцами. Шутка ли, такой шикарный повод.
  8. Кронос
    Кронос Сегодня, 09:26
    +1
    Мир стремительно меняется особенно технологически и размахивать дубиной уже не актуально. В США это поняли .
  9. Александр97
    Александр97 Сегодня, 09:29
    +2
    США остаётся только объявить талибан ужасным-ужасом и отключить от телеграмма и SWIFT. smile
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
      +3
      Александр97 (Солонин Александр)
      Сегодня, 09:29
      +2
      США остаётся только объявить талибан ужасным-ужасом и отключить от телеграмма и SWIFT. smile
      ну и конечно псаки выдаст что то типа - сильно озаботились, а чего не ясно- пойду проконсультируюсь. laughing
  10. HAM
    HAM Сегодня, 09:44
    +2
    Через некоторое время волна уляжется и янки объявят о своей очередной победе....Если талибы наведут хоть какой нибудь порядок в стране (и неважно какими методами)-американцы тут как тут--"вот,смотрите,без нас порядка бы не было,мы научили талибов!"....Ну,не проигрывают янки ни в спорте ни в войне! wassat
  11. ViacheslavS
    ViacheslavS Сегодня, 09:51
    +2
    Никак не защищая США, но их выход из Афганистана вообще не показатель ни чего. Почти 20 лет они находились в Афганистане, целей внятных не было, по сути присутствие ради присутствия у Трампа хватило воли заключить соглашение с талибами об уходе, Байден не стал откатывать это соглашение.
    1. spectr
      spectr Сегодня, 10:07
      +3
      Скорее всего одна внятная цель была. Создать напряженной на границе с СССР. Только вот после развала страны границы откатились и появился целый набор буферных стран.
  12. AAC
    AAC Сегодня, 09:55
    +1
    Следующий шаг наступление ДНР/ЛНР и спецоперация по эвакуации посольства и разведки под кодовым названием "Sikorsky escape".
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 10:25
      -1
      У них хватит сил для наступления? Напомнить, как проходила туго дебальцевская операция? Им бы удержаться по существующему фронту
    2. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 10:57
      +1
      Цитата: AAC
      спецоперация по эвакуации посольства и разведки под кодовым названием "Sikorsky escape".

      "Sikorsky down", а потом как в Сомали, конкретно в Могадишо... laughing
  13. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:03
    +1
    Цитата: ViacheslavS
    Никак не защищая США, но их выход из Афганистана вообще не показатель ни чего. Почти 20 лет они находились в Афганистане, целей внятных не было, по сути присутствие ради присутствия у Трампа хватило воли заключить соглашение с талибами об уходе, Байден не стал откатывать это соглашение.

    Никак не обижая США, но почему надо било идти в Афганистан и "присуствоват" там 20 лет без внятних целей? А "присуствие" ето било связано с немалих потерь для всех в том числе США.
  14. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:10
    -1
    Китайские эксперты СОШи, - это такие експерты...

    Вобщем, все это пыль в глаза..
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:20
    +2
    Китайское СМИ: Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой
    . Все империи кончились одинаково ....
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:45
      +2
      В данном случае речь идёт об империи в геополитической смысле. Американская империя гораздо больше США. Точно так же под Советской империей понимался не только СССР как таковой, а целая система связей с союзниками и партнёрами СССР.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:52
        +1
        Цитата: Sergej1972
        В данном случае речь идёт об империи в геополитической смысле.

        А что, раньше по другому было?
        В том или ином варианте, масштабах, то ж самое.
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 11:00
          +1
          По-моему, некоторые комментаторы понимают в ином смысле. Сразу примитивные возгласы о развале США и т.д. Крах (вероятность его, по-моему, не так и велика) американской империи ( в геополитическом смысле) совершенно не тождественен развалу США как государства. Территориальному единству США ничто не угрожает.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:08
            +1
            Цитата: Sergej1972
            Территориальному единству США ничто не угрожает.

            Как государству, им никто не угрожает, кроме НИХ САМИХ!
            Впрочем с геополитикой, всё от них самих и пошло ... точно так же-ж как и у нас СССР закончился.
            В общем, дело такое мутное и НА ДОЛГО. Загадывать заранее дело не благодарное.
    2. cniza
      cniza Сегодня, 10:52
      +2
      Цитата: rocket757
      Китайское СМИ: Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой
      . Все империи кончились одинаково ....


      Да и это объективный закон , есть предел существования - управляемости любой империи...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:13
        +2
        Цитата: cniza
        Да и это объективный закон

        Всё объективное создают ЛЮДИ, правящая элита, обыватели и прочее подобное.
        А так, человечество ещё не знает своих пределов!!!
        Периоды ... то развитие, движение вперёд, следующий этап может быть отскок назад!
        Что будет ПОТОМ, в какую формацию это всё оформится ... да фиг её знает.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 11:24
          +2
          Да конечно , в конечном итоге человеческий фактор все вершит...
  16. Комментарий был удален.
  17. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 10:47
    -2
    Та не ребята)... Все Америка сильна и может крепко дать по зубам. Как военными методами так и экономическими экономика на доллар завязан как бы там не рассказывали о резанной бумаге ничем не подкрепленной.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:54
      +2
      Цитата: Олег Авиатор
      Все Америка сильна и может крепко дать по зубам

      Пусть даст, а мы посмотрим гы, гы laughing
  18. gorenina91
    gorenina91 Сегодня, 10:48
    -1
    Китайское СМИ: Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой

    - Вряд ли для России это всё сулит что-то хорошее...
    - Просто сейчас все "освободившиеся силы" и всю свою оголтелость США "переключат" (обрушат) на Украину ... - Могут начать снабжать её современным вооружением и создать на её территории настоящие военные базы ... - надо же как-то "отыгрывать свои американские позиции"... - так хоть в "этом направлении"...
    - Да и потом США могут "по-серьёзному" поставить вопрос о принятии Украины в НАТО (а Конгресс вряд ли будет против , если президент США "проявит такую инициативу")... - А после такого ... - никто и ничто не помешает принять Украину в НАТО... - Никто из натовцев и не пикнет против такого решения... - Раньше для США не было особой надобности ... т.к. Украина и так выполняла все "указания" американцев... - А теперь как раз и появилась для США надобность в официальном появлении "нового оголтелого и рьяного члена НАТО" под самым боком у России...
    - Так что для России всё это весьма и весьма...проблемно...
    - Ах , да ... - ещё Китай остаётся...
    - А что Китай ... - Для Китая Россия давно уже стала разменной монетой... - Если дела в Афганистане у Китая с талибами пойдут хорошо (а для этого Китай создал довольно прочные предпосылки в Афганистане ... - разработка месторождений на территории Афганистана китайскими кампаниями) ; то Россия в Афганистане Китаю совсем не нужна ... - И Китай просто вытеснит Россию из Афганистана и предоставит России самой - "один на один" решать все "острые вопросы" ещё и с талибами Афганистана ; которые несомненно возникнут на сопредельных территориях (бывшей советско-афганской границе)...
    - Так что для России проблемы только добавились... -целое множество проблем...
  19. cniza
    cniza Сегодня, 10:51
    +1
    В китайских СМИ отмечают, что Афганистан послужил одной из главных причин распада нескольких империй, держав:


    Угу и США не будет исключением...
  20. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:06
    +1
    Мы тоже уходили из Афгана. Но это было организованный отход, а не паническое бегство как у янки.
  21. Волк
    Волк Сегодня, 11:09
    +1
    ПОЛНИ КРАХ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США ОСНОВАНОЙ НА ОБМАНЕ И ВОЕНОЙ СИЛИ В МИРЕ !!!


    Талибы объявлены " терористам" после 11. Семптебра, якоби и за организации нападения на США и быстро через ООН .
    Но это было по принципе американского правосудия " хайли лайкли" без одного доказательства !
    Кажди здоровомислещчи человек бы отверг такой тезис по многим причинам.
    Зпр. башни близнецы обрушились идеально что бы не нанести ущерба окружающими зданиям, а Пентагон уобше прострельен крылатой ракети , откуда она полетела Бог знает. Крилате ракетки и сегодня для Афганистан недостижаема технология .
    Кроме этого "лётчики " самолетов од 11 их , 9 были гражданином Саудиске Арабии, эсли они уопше существовали?, Такую сложную операцию в это време смогли провести 3- 5 страна в мире но это на 99% не смогли СА а тим больше нити Талиби ? Сама способна страна для таких операций была США и их спец. службы.
    Под предлогом что хайли лайкли Талибы атаковали могушествену США , США и их СЛУГЕ И РАБЫ оккупировали Афганистан , зашли глубоко в сред Асии и потрбушие Русии, а Талибе убрали с власть в Афганистане , при этом во время ОКУПАЦИИ Афганистана они убили больше 500.000 льуди. Похожи сценарии с хайли лайкли был и с Ираком и Колином Пауелом итд. но в Истории эта метода хайли лайкли знакома од старого Рима , а в 20 веке применяется од пожара в немецком Райхстаге и Гитлера.
    На самом деле в истории эта методика хайли лайкли применяется са стороне самих больших ЗЛОЧИНЦОВ И ТИРАНОВ .Это что случается сегодня в Афганистане показывает что вес Афгански народ был противу англосаксе " демократии" и что подсобники англосаксов были в маленьком количеству , а од этих которие работали на их 90% только ждали момента что бы приступить Талибами.
    Но самое важное что эта методика: окупации и поставке своих агентов и подсобников предательов на власт в окупираного государству дожила такой громогласни крах что это будет вспомниться веками .
    Од сегодня один од самих обманьчивих методов окупации разобличен до конца , а США и их слуге и рабы в НАТО остались на чистом поле . В будущем им осталось только директна окупация государства которые нацелены, а это невозможно даже для США и НАТО целиком !!!
    Это что случилось в Афганистане будет иметь глубокое последствие и на внутренней политике США и НАТО целиком, а убить президенти Чаушеску, Милошевич, Хусеин, Каддафи и многи другие получет сатисфакци на небе и освобождёние од придуманный грехов которе им пришили.
    Ето в Афганистане обозначает наверно конец мирове " элите " котороя правила миром обманама и страшним злочинами последних 50 лет.
  22. spectr
    spectr Сегодня, 12:47
    +1
    В статье говорится о том, что происходящие в Афганистане события «всё меньше шансов предоставляют США скрывать свои очевидные ошибки».

    С формальной точки зрения они сделали все как надо. Это не США пытается скрыть ошибки, это старый маразматик Байден их совершает. А что реально творится за кулисами власти пока неизвестно (бегство, тактическое отступление, перегруппировка) и возможно что-то станет понятно лет через 5.
  23. alystan
    alystan Сегодня, 13:00
    +1
    Фото зачетное!
    Сидит бедняга Байден и не может вспомнить зачем он тут один делает?
    А если всерьез, то ему скоро в собственном доме может свой "афганистан" нарисоваться!