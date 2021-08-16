Китайское СМИ: Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой

Китайские эксперты представляют свои оценки ситуации в Афганистане. В частности, своими соображениями по этому поводу делятся авторы информационного ресурса Sohu. В издании указывают на то, что США «сталкиваются с августовским кризисом».
Из материала Sohu:
Этот кризис может оказаться самым крупным для Вашингтона за последние несколько десятилетий.
В статье говорится о том, что происходящие в Афганистане события «всё меньше шансов предоставляют США скрывать свои очевидные ошибки». Отмечается, что в США все последние годы привыкли к софистике, согласно которой они вводят свои войска в зарубежные государства, чтобы помочь тем с демократией. То, что происходит в Афганистане, только доказывает подмену понятий, используемую США.
В китайской прессе отмечается, что США обычно считаются мировым гегемоном, способным устраивать контролируемый хаос. Однако в случае с Афганистаном контроль со стороны США потерян. Это видно по тем лихорадочным мерам, которые приходится принимать американским властям и командованию США, чтобы хотя бы без проблем вывезти из Афганистана своих дипломатов и сотрудников разведки.
Хаос есть, но есть ли контроль?..
Из материала Sohu:
США пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Госсекретарь Блинкен заявляет, что цели США в Афганистане «в целом достигнуты». Если это так, то какие это были цели? Проиграть борьбу тем, с кем изначально вступали в войну? Потратить несколько триллионов долларов, включая около 90 млрд на подготовку афганской армии? Похоже, что слова Блинкена – типичное враньё человека, который хочет удержаться в кресле.
В китайском издании:
События в Кабуле напоминают события в Сайгоне. И там, и там виден откровенный провал американской дипломатии, включая дипломатию военную. На фоне ситуации в Афганистане уровень поддержки Байдена впервые с января упал ниже 50%. Август может оказаться переломным для США.
В китайских СМИ отмечают, что Афганистан послужил одной из главных причин распада нескольких империй, держав:
Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой.
Напомним, что ранее представители движения «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России) встречались с главой МИД Китая. Талибы призвали Китай, как и Россию, посодействовать в Совбезе ООН исключению движения из списков террористических.