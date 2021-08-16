Китайское СМИ: Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой

Этот кризис может оказаться самым крупным для Вашингтона за последние несколько десятилетий.

Хаос есть, но есть ли контроль?..

США пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Госсекретарь Блинкен заявляет, что цели США в Афганистане «в целом достигнуты». Если это так, то какие это были цели? Проиграть борьбу тем, с кем изначально вступали в войну? Потратить несколько триллионов долларов, включая около 90 млрд на подготовку афганской армии? Похоже, что слова Блинкена – типичное враньё человека, который хочет удержаться в кресле.

События в Кабуле напоминают события в Сайгоне. И там, и там виден откровенный провал американской дипломатии, включая дипломатию военную. На фоне ситуации в Афганистане уровень поддержки Байдена впервые с января упал ниже 50%. Август может оказаться переломным для США.

Американская империя после громкого поражения в Афганистане под угрозой.

Китайские эксперты представляют свои оценки ситуации в Афганистане. В частности, своими соображениями по этому поводу делятся авторы информационного ресурса Sohu. В издании указывают на то, что США «сталкиваются с августовским кризисом».Из материала Sohu:В статье говорится о том, что происходящие в Афганистане события «всё меньше шансов предоставляют США скрывать свои очевидные ошибки». Отмечается, что в США все последние годы привыкли к софистике, согласно которой они вводят свои войска в зарубежные государства, чтобы помочь тем с демократией. То, что происходит в Афганистане, только доказывает подмену понятий, используемую США.В китайской прессе отмечается, что США обычно считаются мировым гегемоном, способным устраивать контролируемый хаос. Однако в случае с Афганистаном контроль со стороны США потерян. Это видно по тем лихорадочным мерам, которые приходится принимать американским властям и командованию США, чтобы хотя бы без проблем вывезти из Афганистана своих дипломатов и сотрудников разведки.Из материала Sohu:В китайском издании:В китайских СМИ отмечают, что Афганистан послужил одной из главных причин распада нескольких империй, держав:Напомним, что ранее представители движения «Талибан» (*террористическая группировка, запрещённая в России) встречались с главой МИД Китая. Талибы призвали Китай, как и Россию, посодействовать в Совбезе ООН исключению движения из списков террористических.