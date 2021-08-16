Американские военные открыли предупредительный огонь при попытке толпы выйти на ВПП в аэропорту Кабула

Американские военные, закрепившиеся в аэропорту Кабула, открыли предупредительный огонь в воздух для остановки толпы, пытавшейся блокировать взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщают местные СМИ.
Сложная обстановка сложилась в аэропорту афганской столицы. В настоящее время аэропорт им. Хамида Карзая контролируют американские военные, закрепившиеся не только по периметру, но и внутри. Оборону обеспечивают примерно 3 тысячи военных США и около 600 британцев. В ближайшие 48 часов численность военных США вырастет до 6 тысяч человек. Как говорится в совместном заявлении Пентагона и Госдепа, это делается для обеспечения "безопасного вылета персонала США и союзников" из Афганистана.
Между тем дороги в аэропорт перекрыты талибами (движение запрещено в России как террористическое), в небе барражируют вертолеты, в самом аэропорту царит хаос. Гражданские вылеты запрещены, эвакуация ведется американскими военно-транспортными самолетами, а также военной авиацией Канады и Великобритании.
Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021
Американским военным пришлось открыть предупредительный огонь, когда толпа начала блокировать взлетно-посадочную полосу. Само здание аэропорта и летное поле заполнено людьми, желающими покинуть Афганистан.
More pictures from Kabul Airport. People want to just leave Afghanistan for whatever it takes for an air ticket. pic.twitter.com/MU46GhI0PZ— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021
По имеющимся данным, американский посол уже покинул Афганистан, эвакуация американских дипломатов продолжается. В Вашингтоне отводят 72 часа на полную эвакуацию дипмиссии, а также вывоз союзников. Американцы обещают ускорить эвакуацию "афганцев, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз". Что будет с теми, кто таких виз не имеет, не сообщается.