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Американские военные открыли предупредительный огонь при попытке толпы выйти на ВПП в аэропорту Кабула

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Американские военные открыли предупредительный огонь при попытке толпы выйти на ВПП в аэропорту Кабула

Американские военные, закрепившиеся в аэропорту Кабула, открыли предупредительный огонь в воздух для остановки толпы, пытавшейся блокировать взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщают местные СМИ.


Сложная обстановка сложилась в аэропорту афганской столицы. В настоящее время аэропорт им. Хамида Карзая контролируют американские военные, закрепившиеся не только по периметру, но и внутри. Оборону обеспечивают примерно 3 тысячи военных США и около 600 британцев. В ближайшие 48 часов численность военных США вырастет до 6 тысяч человек. Как говорится в совместном заявлении Пентагона и Госдепа, это делается для обеспечения "безопасного вылета персонала США и союзников" из Афганистана.

Между тем дороги в аэропорт перекрыты талибами (движение запрещено в России как террористическое), в небе барражируют вертолеты, в самом аэропорту царит хаос. Гражданские вылеты запрещены, эвакуация ведется американскими военно-транспортными самолетами, а также военной авиацией Канады и Великобритании.


Американским военным пришлось открыть предупредительный огонь, когда толпа начала блокировать взлетно-посадочную полосу. Само здание аэропорта и летное поле заполнено людьми, желающими покинуть Афганистан.


По имеющимся данным, американский посол уже покинул Афганистан, эвакуация американских дипломатов продолжается. В Вашингтоне отводят 72 часа на полную эвакуацию дипмиссии, а также вывоз союзников. Американцы обещают ускорить эвакуацию "афганцев, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз". Что будет с теми, кто таких виз не имеет, не сообщается.
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125 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Камчатский
    Камчатский Сегодня, 08:59
    -2
    Ещё и стрелять начали - ну маласы! Сейчас "запрещенные в России" осерчают и порвут их как Тузик грелку.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 09:08
      +14
      сомнительно. им проще подождать пока они сами улетят, а не связываться
      1. Cron
        Cron Сегодня, 09:31
        +8
        Цитата: Avior
        сомнительно. им проще подождать пока они сами улетят, а не связываться

        А может сомнительно потому что талибы не совсем отпетые террористы, которыми их долгое время представляли? Кто бы их остановил, если бы они решили напасть на солдат, которые обеспечивают безопасность аэропорта? Они же там как килька в банке, фактически в котле. Без тяжелого вооружения. Жертв было бы немерено. Лучшего случая и представить невозможно. Эвакуировать оттуда будет уже их невозможно. Чем бы им помогли? Гоняли бы самолетики из СА и Катара и поддерживали с воздуха? Ну-ну, удачи.

        Опять устроили шоу в стиле Голливуда. Прикрывают они.... Прикрывают от отдельных элементов, которые могут не подчиниться приказу высшего руководства и пойти сводить личные счеты. А так любому кто хоть что-то в этом понимает ясно, что их трогать талибы не собираются
        1. Avior
          Avior Сегодня, 09:36
          -6
          они бы ответку получили далеко не только в аэропорту, и они это прекрасно понимают, поэтому аэропорт не трогают, им сейчас репутация убийц дипломатов разных стран ни к чему.
          Те кто дает команды у них, не имеют желания получить бессоницу в ожидании внезапно прилетевшего Томагавка.
          Да и не нужно это им, пусть улетают, новым они дорогу перекрыли.
          1. Cron
            Cron Сегодня, 09:44
            +10
            Цитата: Avior
            они бы ответку получили далеко не только в аэропорту, и они это прекрасно понимают, поэтому аэропорт не трогают, им сейчас репутация убийц дипломатов разных стран ни к чему.

            Ну так а я что написал? Какая может быть репутация у террористов? Им плевать на нее. Выходит они не совсем те, кем их долгое представляли
            Те кто дает команды у них, не имеют желания получить бессоницу в ожидании внезапно прилетевшего Томагавка.

            Прилетевший томагавк говорит.... Куда им пулять-то собрались? Что же тогда Усама бен Ладена по горам искали раз все решается томагавками?
            Все 20 лет им было плевать на томагавки, а сейчас их внезапно должна мучить бессонница. Правдоподобная история
            1. Avior
              Avior Сегодня, 09:46
              -3
              а они разве эти 20 лет массово на дипломатов нападали?
              Опять, раньше они были нелегалами, прятались- а сейчас дворцы появились, а жить в них страшно будет?
              и из-за чего?
              не будут они нападать на аэропорт, уверен
              1. Cron
                Cron Сегодня, 09:52
                +4
                Цитата: Avior
                а они разве эти 20 лет массово на дипломатов нападали?
                Опять, раньше они были нелегалами, прятались- а сейчас дворцы появились, а жить в них страшно будет?

                Ну нападут сейчас, в чем проблема-то? До этого их и за другие грехи выкуривали всем чем только возможно.
                Опять, раньше они были нелегалами, прятались- а сейчас дворцы появились, а жить в них страшно будет?

                Назначат говорящие головы вместо себя. Как маленький ребенок прям
                не будут они нападать на аэропорт, уверен

                Это мы уже поняли. И не потому что циркачи устроили очередное шоу с обороной аэропорта. А потому что есть договоренность. И они многие уроки извлекли из прошлого
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 09:54
                  -6
                  Ну нападут сейчас, в чем проблема-то? До этого их и за другие грехи выкуривали всем чем только возможно.

                  за такие? нет
                  Назначат говорящие головы вместо себя. Как маленький ребенок прям

                  руководство Талибана- не такой уж секрет
                  1. Cron
                    Cron Сегодня, 10:02
                    +2
                    Цитата: Avior
                    за такие? нет

                    Какая разница за какие? Если стоит задача ликвидировать? Думаешь солдатам убийство дипломатов придает дополнительной мотивации? Они в 2001 и вошли чтобы со всем этим покончить. И по их словам талибан доживал свои последние дни.
                    руководство Талибана- не такой уж секрет

                    Ну ликвидируете вы их, придут другие. Если так все легко чем же тогда они там 20 лет занимались?
                    1. Avior
                      Avior Сегодня, 10:13
                      -3
                      Если стоит задача ликвидировать?

                      чтобы она стояла, ее нужно поставить
                      Они в 2001 и вошли чтобы со всем этим покончить.

                      они тогда зашли за Аль Каидой в первую очередь
                      1. Cron
                        Cron Сегодня, 10:29
                        +3
                        чтобы она стояла, ее нужно поставить

                        Джордж Буш - "Дни Талибана прошли". Ахахах))) А так да, задачи такой не было.
                        они тогда зашли за Аль Каидой в первую очередь

                        - Господин президент, почему США потерпели полное фиаско в борьбе с талибами?
                        - Потому что они были во вторую очередь. good

                        Это притом, что шли и за Аль Каидой, и за Талибаном. Так как последние отказались выдавать их американцам. Рассказывай еще интересные истории, у тебя неплохо получается. Я даже нахожу это забавным
                      2. Avior
                        Avior Сегодня, 10:34
                        -4
                        Это притом, что шли и за Аль Каидой, и за Талибаном. Так как последние отказались выдавать их американцам.

                        по русски вроде написал
                        они тогда зашли за Аль Каидой в первую очередь

                        за талибами уже во вторую, изначально шли за Аль Каидой
                      3. Cron
                        Cron Сегодня, 10:47
                        0
                        по русски вроде написал

                        А ты попробуй на своем родном писать, может легче будет твой бред понимать
                        Цитата: Avior
                        за талибами уже во вторую, изначально шли за Аль Каидой

                        Они никуда изначально не планировали идти за Аль-Каидой. А настоятельно просили их выдать. После того как их послали, пошли и за этими, и за другими. Произнося пафосные речи о том, что дни Талибана прошли, теперь страна будет принадлежать народу, демократия, свобода и т.д..
                        Как ты выделяешь тут первую очередь и вторую, не ясно. Источниками хоть поделись.

                        Оправдывать провал миссии, что просто в первую очередь такой задачи не было. Это конечно нужно обладать уже сверхневежеством, либо остальных считать за полных кретинов
                      4. Avior
                        Avior Сегодня, 11:08
                        -1
                        элементарно
                        первопричиной была именно Аль Каида
                      5. Cron
                        Cron Сегодня, 11:19
                        +1
                        Цитата: Avior
                        элементарно
                        первопричиной была именно Аль Каида

                        Да хоть птичий помёт на капоте автомобиля президента.

                        Поводом послужил теракт 11 сентября. Где виновными назначили Аль-Каиду. Просили их выдать. Им отказали. Было принято решение очистить Афганистан от террористов всех мастей и построить там демократическое государство, со всеми правами и свободами, на что потратили гигантские средства. Вот она главная задача, которая была поставлена.
                        Это не была операция где нужно просто ликвидировать главаря Аль-Каиды и его пособников, а потом выйти из Афгана. И с Талибами не чисто случайно начали воевать.

                        Тебе бы адвокатом идти, даже в безнадежных случаях, находишь какие-то бредовые оправдания
                      6. Avior
                        Avior Сегодня, 11:22
                        -2
                        Талибан в терракте 11 сентября не обвиняли. Обвиняли Аль - Каиду. За ней и пошли в первую очередь.
                      7. Cron
                        Cron Сегодня, 11:34
                        +1
                        Цитата: Avior
                        Талибан в терракте 11 сентября не обвиняли. Обвиняли Аль - Каиду. За ней и пошли в первую очередь.

                        Вот как ты выживаешь с таким уровнем интеллекта?
                        Поводом послужил теракт 11 сентября. Где виновными назначили Аль-Каиду.

                        Где я писал про Талибан?

                        Ты имеешь ввиду что они пошли за Аль-Каидой, а остальное просто чисто случайно закрутилось и завертелось? Они же заранее озвучивали цели своей миссии, и не просто озвучивали, под это всё сразу выделялись все необходимые средства.
                        Если бы они просто говорили что идут разгромить Аль-Каиду и после этого сразу покинут Афган, а остальное уже просто походу дело приложилось. Это еще другое дело. Но ты же элементарную дичь несешь.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:32
      0
      посмотрел видео--так из Севастополя "святое" воинство убегало в 1920г

      .....................................всё на круге своя вертится. и кто в какой плоскости....
  • sniperino
    sniperino Сегодня, 10:22
    +2
    Цитата: Cron
    Цитата: Avior
    сомнительно. им проще подождать пока они сами улетят, а не связываться
    А может сомнительно потому что талибы не совсем отпетые террористы, которыми их долгое время представляли?
    Ещё бывают сомнения, связанные со страхом представить что-либо. Например, что когда-то это может быть не аэропорт Кабула, а Борисполь, где улепётывающие "старшие братья" отстреливают цепляющихся за шасси и подкрылки бандеровцев.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 10:37
      +1
      «украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула» граждан самой Украины, а также Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.
      «Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим.... из Афганистана вывезли почти 80 человек, в том числе восемь граждан Украины.

      https://lenta.ru/news/2021/08/16/kuleba/
      1. sniperino
        sniperino Сегодня, 10:41
        +3
        Сей боян точно мне предназначен? Или просто не знали, к чему его прилепить, но очень хотелось?
        1. Avior
          Avior Сегодня, 10:47
          0
          случайно на глаза попалось
          вы же зачем-то перевели разговор с Кабула на Киев.
          А боян в чем? это цитата...
          1. sniperino
            sniperino Сегодня, 10:49
            0
            Цитата: Avior
            вы же зачем-то перевели разговор с Кабула на Киев.
            Только чтобы развеять ваши сомнения.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 10:54
              +1
              ну, значит, я ваши...
              hi
              1. sniperino
                sniperino Сегодня, 10:57
                0
                Цитата: Avior
                Украина не бросает своих
                Только меняет одних украинцев на других, более своих.
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 10:59
                  0
                  там русские и украинцы вперемешку с обеих сторон конфликта :((
                2. sniperino
                  sniperino Сегодня, 11:11
                  +2
                  Я вообще-то привёл пример того, как будут вести себя США в случае большого шухера на ЮВ Украины, куда они пришли примерно с теми же целями, что и в Афган.
                3. Avior
                  Avior Сегодня, 11:23
                  0
                  вы вообще-то какие-то фантазии привели, к теме обсуждения не имеющие отношения. а я вам- факты привел по теме, которую вы подняли.
                4. sniperino
                  sniperino Сегодня, 11:29
                  0
                  Цитата: Avior
                  какие-то фантазии привели, к теме обсуждения не имеющие отношения
                  Неверно. Проецировал обсуждаемую тему на Украину. А вы, по-моему, флуд разводите на этом.
                5. Avior
                  Avior Сегодня, 11:32
                  0
                  понятно. периодически вижу, как в любой теме находятся люди, которые переводят разговор на Украину.
                6. sniperino
                  sniperino Сегодня, 11:44
                  +1
                  Цитата: Avior
                  в любой теме находятся люди, которые переводят разговор на Украину
                  Это способ понимания по аналогии с тем, что понятней. Не всегда, но работает.
                7. Avior
                  Avior Сегодня, 11:56
                  +1
                  по моему, для понимания нужны факты, а не выдуманные истории.
                  hi
  • den3080
    den3080 Сегодня, 11:38
    +2
    Цитата: Avior
    «украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула» граждан самой Украины, а также Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.
    «Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим.... из Афганистана вывезли почти 80 человек, в том числе восемь граждан Украины.

    https://lenta.ru/news/2021/08/16/kuleba/

    Наверное этот самолёт я увидел на флайтрадаре вчера.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 11:53
      +3
      похоже, именно он
  • den3080
    den3080 Сегодня, 10:36
    +6
    Цитата: Cron
    Цитата: Avior
    сомнительно. им проще подождать пока они сами улетят, а не связываться

    А может сомнительно потому что талибы не совсем отпетые террористы, которыми их долгое время представляли? Кто бы их остановил, если бы они решили напасть на солдат, которые обеспечивают безопасность аэропорта? Они же там как килька в банке, фактически в котле. Без тяжелого вооружения. Жертв было бы немерено. Лучшего случая и представить невозможно. Эвакуировать оттуда будет уже их невозможно. Чем бы им помогли? Гоняли бы самолетики из СА и Катара и поддерживали с воздуха? Ну-ну, удачи.

    Опять устроили шоу в стиле Голливуда. Прикрывают они.... Прикрывают от отдельных элементов, которые могут не подчиниться приказу высшего руководства и пойти сводить личные счеты. А так любому кто хоть что-то в этом понимает ясно, что их трогать талибы не собираются

    Судя по роликам не все афганцы поддерживают талибов smile
    Через 1-2 года надо ждать голливудский блокбастер.
    В основу которого ляжет полностью выдуманная история о героическом американском морпехе, который активно обменивается смсками со своей американской женой и в то же время пытается спасти свою афганскую зазнобу… и всё это под ураганным огнём и преодолевая невероятные другие разные подлости ужасных талибов.
    Хэппиэнд обеспечен.
    Слегка покоцаный и уставший, но мускулистый и готовый к бою воин света улетает на последнем Чинуке из горящего аэропорта к американской семье… местная зазноба, к сожалению, остаётся в Афганистане и судьба её не ясна, так как за полчаса до окончания блокбастера упала последняя вышка мобильной связи и смски, а также фб, твиттер, инстаграм и тик-ток перестали отправляться и приниматься…
    Как-то так smile
  • Intruder
    Intruder Сегодня, 09:10
    +5
    Сейчас "запрещенные в России" осерчают и порвут их как
    А смысл, боекомплект тратить, все равно беженцы через сутки поползут обратно в "добрые" руки Родины-матери! Там их и встретят победители Гражданской... am Хотя, все печально для этого мирняка, придется вспоминать суры Корана и компас брать в руки, определяя направление на Мекку!!!
  • Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:45
    +1
    "В небе барражируют вертолёты"... Жаль не написано, чьи они. Студенты, писали, захватили несколько. Не они ли барражируют?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:25
      -1
      Цитата: Кот Александрович
      "В небе барражируют вертолёты"... Жаль не написано, чьи они

      А мне тоже интересно...американцы сообщают как они эвакуируют свое посольство и свои войска. А как эвакуируются остальные посольства, если гражданская авиация заблокирована?
      1. Простой
        Простой Сегодня, 10:38
        +3
        Цитата: Егоза
        А как эвакуируются остальные посольства, если гражданская авиация заблокирована?

        Только через американцев.
        Чтобы сесть своим военным бортом сейчас в Кабуле надо по дип. каналу запросить разрешение у США.
        Все гражданские транзитные рейсы через воздушное пространство Исламисткого Эмирата Афганистана сейчас либо разворачивают на границе, либо перенаправляют через другие страны.
      2. den3080
        den3080 Сегодня, 11:28
        -1
        Цитата: Егоза
        Цитата: Кот Александрович
        "В небе барражируют вертолёты"... Жаль не написано, чьи они

        А мне тоже интересно...американцы сообщают как они эвакуируют свое посольство и свои войска. А как эвакуируются остальные посольства, если гражданская авиация заблокирована?

        На Флайтрадаре в Кабульском аэропорту полное спокойствие. Он вообще пустой, если присмотреться smile «дополненная реальность» в действии.
        Через некотрое время можно будет утверждать, что всё нынешнее - злокозненные выдумки врагов демократии.
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:45
    +1
    Камчатский, это тренировка будущей посадки на рейс " Киев- Вашингтон" после наступления армии ДНР.
    1. Камчатский
      Камчатский Сегодня, 10:38
      0
      Так и я про то же, амерам сидеть-бы тихо и попутку ждать, поджав хвост, а они стрельбу начали. А у майданутых пуканы трещат.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 10:41
        -1
        Майдаунов, приймет Кишинёв или Тбилиси.)
        1. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 13:25
          -1
          Цитата: Андрей Николаевич
          Майдаунов, приймет Кишинёв или Тбилиси.)

          также как Киев белорусских нациков? тоже вешать будут понемногу?
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:49
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Камчатский, это тренировка будущей посадки на рейс " Киев- Вашингтон" после наступления армии ДНР.

      Конъюктура разная, в\на нет регулярных иностранных войск, воюют своей армией и "ополченцами". в Афгане же - основную лямку пострелушек, тянули на себе янки.
      Население западной части в\на, не считает, в массе своей, жителей ЛНР/ДНР частью своего народа, и готовы с ними воевать (что доказывают многочисленные "ополчения", воюющие на стороне ВСУ). В Афгане же, большенство населения считают талибов в частности и пуштунов в целом, частью своего народа и не считают, что им есть что делить, поэтому и сдают все практически без боя.
      Так что, захват всей территории в\на силами ЛНР/ДНР - утопическая фантазия. Стоит им выйти за границы своих анклавов и продвинуться на запад, они из "борцов за независимость" сразу превратятся в "ненавистных оккупантов", со всеми вытекающими, вплоть до партизанщины со стороны местного населения. Причем, чем западнее, тем радикальнее будет сопротивление. hi
  • Canecat
    Canecat Сегодня, 11:06
    -1
    Цитата: Камчатский
    Сейчас "запрещенные в России" осерчают и порвут их как Тузик грелку.

    Зачем мешать амерам... они там сами себя перестреляют. При чем если не заберут всех, это будет еще один удар по престижу, после сдачи Афганистана ))
  • BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 11:37
    0
    Враг позорно бежит.
  • Romeo
    Romeo Сегодня, 09:00
    +7
    Жесть все это. Вот что несет гражданская война.
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 09:03
      +2
      Хаос переходного периода. И это только начало нового цикла.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 09:22
        0
        А как же регистрация, досмотр и оформление багажа? " Гамэрика с ними")))
        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 10:12
          +1
          Это - для стабильного времени. Хаос все спишет.
    2. Intruder
      Intruder Сегодня, 09:15
      -2
      Жесть все это. Вот что несет гражданская война.
      Ну, ведь многие прошли и через такое, а сейчас нормально живут: США/Франция/Италия/Испания/Алжир/Австралия и даже Россия, в течении: 19 - 20 веков!!!
    3. anjey
      anjey Сегодня, 09:16
      +6
      Это все "забота" добрых Янки,для многих афганцев лозунг "Америка с нами"как издевательский сарказм...
    4. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 09:47
      +1
      Да. Жесть. Это закономерный конец на тему " ГамЭрыка с намы "
  • Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 09:02
    0
    Будут бои в аэропорту нет?
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:02
    +4
    По имеющимся данным, американский посол уже покинул Афганистан, эвакуация американских дипломатов продолжается.
    Всё по-мерикатосовски. Посол покидает послед... первым, а там хоть трава не расти ( имею ввиду обычную траву, не наркотическую, и не мак laughing) в смысле ему начхать кто не успеет вылететь. Крысы они есть крысы!
  • Попандос
    Попандос Сегодня, 09:02
    +11
    Приятно посмотреть
    Хороший, наглядный пример для всех друзей полосатых.
    1. Intruder
      Intruder Сегодня, 09:11
      -9
      Хороший, наглядный пример для всех друзей полосатых.
      Также как и для всех остальных друзей, богатых европейских стран, россияне интересно уже всЁ и все, покинули эту страну!?
    2. Простой
      Простой Сегодня, 09:21
      +2
      Повесить телевизор в зале заседаний ООН, в ключить на повтор . Пульт отобрать.
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
      0
      Попандос (Тим)
      Сегодня, 09:02
      +11
      Приятно посмотреть
      Хороший, наглядный пример для всех друзей полосатых.
      Таки да. Но для этого могло бы и Сайгона хватить. Хотя, у многих вассалов мерикатосов, пляски на граблях - любимая национальная забава.
  • Перейра
    Перейра Сегодня, 09:04
    +8
    Бандерлоги сейчас напряглись. На себя примеряют.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 09:21
      +1
      laughing НЕ,ЭТО ДРУГОЕ!!!
    2. Servisinzhener
      Servisinzhener Сегодня, 09:33
      0
      Сомневаюсь. Они уверенны что такая ситуация это то что бывает с другими. А с ними никогда не случиться. laughing
    3. Олег Авиатор
      Олег Авиатор Сегодня, 10:22
      +1
      Себастьян. Ничего они не напряглись. Их будут поддерживать и деньгами и ресурсами пока они выгодны. Так что старик не пиьай иллюзий. Уже и керосин нашли и соляру. Найдут для них и все остальное.
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:05
    +1
    Народ! А что такое ВВП в заголовке ? Кого они имеют в виду ? Я знаю одного ВВП, но но причём тут российский президент ? request
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 09:11
      +5
      см. в ст. Аэродром.
      Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006.
      [i][/i]
      Взлётно-посадочная полоса
      (ВВП) — часть аэродрома, входящая в качестве рабочей площади в состав лётной полосы , взлётно-посадочная полоса представляет собой специально подготовленную и оборудованную полосу земной поверхности с искусственным (ИВВП) или грунтовым (ГВВП) покрытием, предназначенную для обеспечения взлёта и посадки летательных аппаратов.

      Так что не судите автора строго.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 09:17
        +2
        Цитата: Перейра
        Так что не судите автора строго.

        ВЗЛЁТНО-ПОСА́ДОЧНАЯ ПОЛОСА́ (ВПП), часть аэродрома, входящая в состав лётного поля, специально подготовленная и оборудованная для взлёта и посадки воздушных судов.

        Большая российская энциклопедия
        1. Перейра
          Перейра Сегодня, 09:18
          +3
          Мне известно, что такое ВПП. Выше я привёл пример, как путаются даже в энциклопедиях.
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 09:21
            0
            Цитата: Перейра
            Мне известно, что такое ВПП. Выше я привёл пример, как путаются даже в энциклопедиях.

            теперь я вас понял
            до сих пор не имел такой возможности
      2. Minus
        Minus Сегодня, 09:33
        +2
        Ну составитель энциклопедии техники наверное не по советским учебникам учился))) Да и редакторов в издательствах нормальных не осталось....Помню преподаватели на кафедре где учился долго смеялись и материалист когда пришла рецензия и корректировка научной работы.Какойто умник не имеющий ни малейшего понятия о электронно- дырочной проводимости, заменил все слова дырка на отверстие!)))
      3. Олег Авиатор
        Олег Авиатор Сегодня, 10:22
        0
        ВПП вообще-то....
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 09:20
      +3
      Цитата: Nikolaevich I
      А что такое ВВП в заголовке

      поддерживаю и присоединяюсь
  • Простой
    Простой Сегодня, 09:05
    +2
    Это очередной результат политики Америки "Америка прежде всего".
    Пока существует США - это будет продолжаться вечно.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: Простой
      Это очередной результат политики Америки "Америка прежде всего".

      А какой еще должна быть политика янки? request
      А есть вообще в природе страны, ставящие интересы других стран впереди своих собственных? belay
      Дело не в их политике, она у ВСЕХ одинаковая, а в их ресурсах и возможностях перевешивать различные ситуации в свою пользу.
      Объективно говоря - РФ в глазах многих украинцев, тоже вызывает обозленность и фрустрацию после Крыма. Они в этом событии видят ту же "вседозволенность и безнаказанность", в которых тут любят обвинять янкесов.
      Все познается в сравнении.

      Цитата: Простой
      Пока существует США - это будет продолжаться вечно.

      Это существовало всегда, задолго до США, и будет существовать после. Это будет продолжаться, пока говорящие макаки не эволюционируют или не вымрут.
  • Silver Fox
    Silver Fox Сегодня, 09:07
    +11
    Там в аэропорту примерно такое сейчас.
  • Yrec
    Yrec Сегодня, 09:07
    +6
    Побег матрасов из Сайгона, побег матрасов из Кабула - найди 10 отличий. Матрасы то ноги унесут, а вот оставшихся в аэропорту афганцев талибы захерачат всех, так или иначе. Пакистан уже ручонки потирает, небось. Только, думаю, аукнется им поддержка талибов.
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 09:08
    +1
    Американцы обещают ускорить эвакуацию "афганцев, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз". Что будет с теми, кто таких виз не имеет, не сообщается.

    Опять будут обещать печеньки ,главам Узбекистана,Таджикистана,что бы пустили афганцев себе .
  • Avior
    Avior Сегодня, 09:09
    0
    Есть подозрение, что пытаются улететь не только те, у кого есть основания бояться прихода талибов, но и просто желающие мигрировать в Европу или Штаты, если уж подвернулся удобный случай.
    1. Alex Justice
      Alex Justice Сегодня, 12:13
      -1
      Два белорусских спортсмена попросили убежища на Западе. Тоже, воспользовались моментом.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 12:19
        +3
        Тимановскую знаю, батьковские облажались по полной, сделали все самым глупым способом, какой только можно придумать
  • Gato
    Gato Сегодня, 09:13
    +3
    Между тем дороги в аэропорт перекрыты талибами (движение запрещено в России как террористическое)

    Движение по дорогам запрещено? belay
    Уважаемые редакторы, хватит смешить почтенную публику wassat
    1. Простой
      Простой Сегодня, 09:18
      0
      Видимо не для всех.
      Как там на самом деле добираются? request

      Вчера ночью ретранслятор над Кабулом висел. т.к. только с помощью интернета сейчас можно найти кого надо.
  • Александр97
    Александр97 Сегодня, 09:15
    0
    20 лет оккупации закончились Сайгоном президента Байдена.
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:19
    +5
    Что будет с теми, кто таких виз не имеет, не сообщается.

    Я думаю все знают, что бывает в мусульманских странах, с предавшими свой народ.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 13:37
      +1
      , что бывает в мусульманских странах, с предавшими свой народ.


      Там "свой" народ говорит на двух разных языках... wink И кто кого сколько раз предал и почём сам чёрт не разберёт. У кого "калаш" ( вдобавок оплаченный спонсором ) , тот и судьёй будет.
      Уляжется , перетрётся. Придёт невидимая рука бухгалтера из Китая и всех рассудит . Настоящий кровавый бардак ему не нужен .Вот так переть надо по планете , а не махать шашкой самому .
  • Alien From
    Alien From Сегодня, 09:20
    +2
    Матрасы сильно пожалеют, что открыли этот ящик Пандоры!
    1. Простой
      Простой Сегодня, 09:31
      +1
      Если талибы додумаются всех оставшихся амнистировать.
      Это сколько тысяч идейных таибов получится?
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 10:15
        +1
        А так и будет. Скорее всего. Покаются, присягнут. Талибами сейчас совсем не надо кровопролитие
  • Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 09:20
    +4
    Американцы обещают ускорить эвакуацию "афганцев, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз". Что будет с теми, кто таких виз не имеет, не сообщается.


    Да головы им отрубят и всего делов! Пес с ними! (С)
  • spectr
    spectr Сегодня, 09:29
    +1
    Гражданские вылеты запрещены, эвакуация ведется американскими военно-транспортными самолетами, а также военной авиацией Канады и Великобритании.

    А на фотке народ прется через рукав. У военных транспортников погрузка идет через задний люк самолета. Или у них есть особые версии военного транспорта?
    1. Простой
      Простой Сегодня, 09:40
      0
      До запрета на прием граданских бортов там еще оставались самолеты.
      Сейчас оттуда на чем только можно вылетают.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 14:20
      +1
      Цитата: spectr
      У военных транспортников погрузка идет через задний люк самолета. Или у них есть особые версии военного транспорта?

      А что делать, если "заднего люка" (рампа\грузовая аппарель) в самолете нет? wink

  • Slon_on
    Slon_on Сегодня, 09:30
    +1
    После позорного поражения во Вьетнаме, янки перешли от службы в армии по призыву к службе по контракту. Теперь, после позорного поражения в Афганистане вернут все назад - к службе по призыву? Бабосы то пилить надо!
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 10:04
      0
      А в США призыв формально не отменён, он приостановлен с начала 70-х гг.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 09:41
    +4
    wassat Принимать беженцев из Афганистана пока согласились всего три страны Европы, и все три они находятся на пространстве бывшей Югославии.

    Не успели талибы объявить окончательную победу, как Эди Рама уже пообещал, что Албания будет служить «транзитной страной» для афганцев.

    «Без сомнения, мы не скажем «нет». Не только потому, что наши великие союзники просили нас об этом, но потому, что мы - Албания».

    Принять выходцев с Афганистана, который стараниями «великих союзников» талибы скоро повергнут в хаос, готов и Зоран Заев. Он заявил, что Северная Македония даже может предоставить страждущим проживание в отелях и на курортах, ведь расходы будут покрыты Соединенными Штатами.

    Не осталась в стороне и самопровозглашенная Республика Косово. Вьоса Османи рассказала, что посол США говорил с ней о подобном развитии событий ещё в июле, и она с радостью согласилась на «гуманитарную операцию» без каких-либо условий.

    Отзывчивость албанцев не оставила равнодушной старушку Мадлен Олбрайт: та поблагодарила страны за помощь афганским союзникам и предложила другим балканским государствам присоединиться.

    Что заинтересовало лично меня: миграционные потоки в рамках «гуманитарной операции» Вашингтон направил в так называемый «балканский золотой треугольник». Приграничные горные районы, где Македония граничит с Косово и Албанией, почти не контролируются руководством стран. Территория остается зоной влияния албанской мафии — там процветает контрабанда оружия, наркотических средств и даже торговля людьми.

    А албанские ОПГ сегодня контролируют 70-80% трафика героина на западноевропейском рынке и более половины совокупного количества героина, продаваемого в США.
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 09:54
      +2
      Таки поимеют хорошо албанцы от этого, это сколько ещё бойцов доя из отрядов, связей с дилерами и прочая и прочая... Ох матушка старушка Европа хлебнет ещё раз полной ложкой
    2. Avior
      Avior Сегодня, 10:54
      0
      Албания не в бывшей Югославии была, а сама по себе.
      1. Танковый пиджак
        Танковый пиджак Сегодня, 11:12
        +1
        Да какая разница? Суть -маршрут наркотрафика обозначен.
        В Косово албанцы сами по себе появились?
        1. Avior
          Avior Сегодня, 11:25
          +1
          Принимать беженцев из Афганистана пока согласились всего три страны Европы, и все три они находятся на пространстве бывшей Югославии.

          как бы не совсем так. о чем я и написал
  • Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:51
    0
    На карте мира образовался исламский эмират.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 09:52
    +3

    Тем временем, госсекретарь Блинкен желает доброго утра всем, кто сейчас, под залпы американских автоматов, судорожно пытается выбраться из Афганистана.
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 09:54
    0
    Вот такая работа для них. Безоружную толпу пугать постреливая куда попадется это ихнее самое то.
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    +1
    Американские военные открыли предупредительный огонь при попытке толпы выйти на ВПП в аэропорту Кабула
    . Так и хочется намекнуть всем подопечным полосатиков, МОТАЙТЕ НА УС или на чуб, у кого что есть.
    А что ещё можно сказать?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 10:55
      +1
      Не до многих так и не доходит , как увидят печенюшку ,так и теряют разум...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:00
        +1
        Рефлексы то должны остаться, они ж на подкорке прописаны!!!
        Простые, но важные, типа - чувство самосохранения.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 11:01
          +1
          Похоже мутация произошла и рефлексы не сохранились...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:15
            +1
            мутационные поскакушки и кастрюлеголовушки ... всё очень печально.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 11:25
              +2
              Они дали многим странам хороший урок , чего нельзя делать и как работать с Западом...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 11:34
                +1
                Так и раньше хорошо учили ... вот только многие уроки прогуливали .... двоечники.
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 11:57
                  +1
                  Они не просто прогуливали , они считали , что это про всех других , а с ними будет по другому...
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 12:39
                    +1
                    Ну да, не про них, как же. Неча было историю прогуливать, очень поучительный предмет!!! помогает избежать/повторять ошибки прошлых, двоечников.
                    1. cniza
                      cniza Сегодня, 13:05
                      +1
                      Учить это значит трудиться , а это совсем не про них...
              2. isv000
                isv000 Сегодня, 12:42
                +1
                Цитата: cniza
                Они дали многим странам хороший урок , чего нельзя делать и как работать с Западом...

                Вывод из урока прост: Запад постоянен и кинет Вас в любую минуту в угоду своих интересов.
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 13:10
                  +1
                  Вот в этом он однозначно постоянен , как только маятник интересов качнется , так и они двинутся...
  • Wedmak
    Wedmak Сегодня, 10:29
    +2
    Гражданские вылеты запрещены, эвакуация ведется американскими военно-транспортными самолетами, а также военной авиацией Канады и Великобритании.

    А что так? Америка превыше всего даже в бегстве? Может это и звучит цинично, но как же приятно наблюдать как "гегемон" встает на тапки, кидая своих союзников и "учеников".
  • Комментарий был удален.
  • cniza
    cniza Сегодня, 10:54
    +1
    Сложная обстановка сложилась в аэропорту афганской столицы. В настоящее время аэропорт им. Хамида Карзая контролируют американские военные, закрепившиеся не только по периметру, но и внутри. Оборону обеспечивают примерно 3 тысячи военных США и около 600 британцев.


    А где же Турция ? они же взялись охранять аэропорт...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: cniza
      А где же Турция ? они же взялись охранять аэропорт...

      Восток - дело тонкое, особенно когда жареным запахло...
      1. cniza
        cniza Сегодня, 13:08
        0
        Это да , но Султан продолжает заявления , что у него есть план...
  • sakuz
    sakuz Сегодня, 11:15
    0
    Как говорится в совместном заявлении Пентагона и Госдепа, это делается для обеспечения "безопасного вылета персонала США и союзников"

    В Госдепе уточняли, что в течение двух суток военный контингент будет расширен до 6 тыс. человек, а миссия Штатов в стране сосредоточится исключительно на содействии вывозу граждан США

    Это ж сколько там оккупантов находится?
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 11:15
    0
    Пропаганда Талибана всухую выигрывает у американской. С одной стороны Талибан демонстрирует, как он наводит порядок и возвращает жизнь в мирное русло (не акцентируя внимания на расстрелах предшествующих дней). С другой стороны, в аэропорту Кабула продолжается растянутый во времени американский позор с трупами и апокалиптическими картинами. Хотя некоторые предполагали, что на фоне упорядоченной эвакуации под контролем американских военных, в Кабуле будет происходить вакханалия. Но получилось наоборот.
  • грохот
    грохот Сегодня, 11:27
    -1
    Сейчас не штурмовать аэропорт нужно, а инфильтровать туда десятки людей с единственной целью - снимать и снимать на камеры всё происходящее.

    А когда этот "пожар в бардаке" закончится, выкладывать дозированно в интернет. Как можно дольше. С комментариями.

    Вот это будет конкретный урок реальной жизни. Для некоторых. С наглядными пособиями.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: грохот
      Вот это будет конкретный урок реальной жизни. Для некоторых. С наглядными пособиями

      Этим некоторым, что чубы таскают, пора в навигатор новый маршрут забивать... wink
  • pv1005
    pv1005 Сегодня, 12:21
    0
    Не ну а чё, демократичненько так.
  • isv000
    isv000 Сегодня, 12:36
    +1
    Американские военные открыли предупредительный огонь при попытке толпы выйти на ВПП в аэропорту Кабула

    Именно так показывали немцев при отступлении, когда полицаи пытались к ним пристроится... laughing
  • CYM
    CYM Сегодня, 15:20
    0
    Англо-саксонская коалиция умеет уходить "достойно" и никогда не бросает своих прислужников. winked