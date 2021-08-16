Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта

В настоящее время в международном аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан и афганцев, опасающихся преследований со стороны захватившего власть в стране движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация).Важную роль в обеспечении безопасности эвакуации играют турецкие войска, которые ранее были задействованы в Афганистане в составе сил коалиции НАТО. Вместе с турецкими военными действуют и их азербайджанские партнеры – подразделение численностью в 120 солдат и офицеров, ассистирующие, как говорят в Баку, турецким союзникам. Информация подтверждена азербайджанскими СМИ со ссылкой на Минобороны.Как сообщают в военном ведомстве Азербайджана, министерство находится в постоянном контакте с азербайджанскими миротворцами. Человеческих потерь среди них нет, морально-психологическое состояние личного состава, по словам азербайджанского командования, находится на высоком уровне.Напомним, что азербайджанские войска впервые были направлены в Афганистан в 2008 году. Сначала в Кабул был переброшен взвод миротворческого батальона страны, который нес патрульно-постовую службу в афганской столице. Затем численность контингента ВС Азербайджана в Афганистане увеличили до 120 военнослужащих. Эта миссия рассматривалась как партнёрство с НАТО, точнее - в первую очередь с Турцией.Ранее в Анкаре заявили о возможном полном выводе своих войск из Афганистана.