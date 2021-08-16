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Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта

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В настоящее время в международном аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан и афганцев, опасающихся преследований со стороны захватившего власть в стране движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация).


Важную роль в обеспечении безопасности эвакуации играют турецкие войска, которые ранее были задействованы в Афганистане в составе сил коалиции НАТО. Вместе с турецкими военными действуют и их азербайджанские партнеры – подразделение численностью в 120 солдат и офицеров, ассистирующие, как говорят в Баку, турецким союзникам. Информация подтверждена азербайджанскими СМИ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщают в военном ведомстве Азербайджана, министерство находится в постоянном контакте с азербайджанскими миротворцами. Человеческих потерь среди них нет, морально-психологическое состояние личного состава, по словам азербайджанского командования, находится на высоком уровне.

Напомним, что азербайджанские войска впервые были направлены в Афганистан в 2008 году. Сначала в Кабул был переброшен взвод миротворческого батальона страны, который нес патрульно-постовую службу в афганской столице. Затем численность контингента ВС Азербайджана в Афганистане увеличили до 120 военнослужащих. Эта миссия рассматривалась как партнёрство с НАТО, точнее - в первую очередь с Турцией.

Ранее в Анкаре заявили о возможном полном выводе своих войск из Афганистана.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Азербайджана
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94 комментария
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  1. Yujanin
    Yujanin Сегодня, 10:05
    -7
    Если азербайджанская Армия ассистирует турецким войскам, то представьте себе, что из себя представляет Турецкая Армия hi
    1. Володин
      Володин Сегодня, 10:08
      +14
      Цитата: Yujanin
      Если азербайджанская Армия ассистирует турецким войскам, то представьте себе, что из себя представляет Турецкая Армия

      Не совсем понятен Ваш посыл. 120 человек ассистируют 1000 человек. Чисто арифметически, вроде как, всё правильно. Не недооценить, не переоценить...
      1. Yujanin
        Yujanin Сегодня, 10:26
        -15
        Не совсем понятен Ваш посыл. 120 человек ассистируют 1000 человек. Чисто арифметически, вроде как, всё правильно. Не недооценить, не переоценить...


        Во 1-х квоту миротворцев определил ООН исходя из численности населения стран.
        Во вторых, Выше Вы из собственного опыта исходите? Если численность штыков у союзников меньше, то их нужно под себя подмять? При всём уважении, теперь понятно, почему у вас в союзниках только армия и флот.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 11:01
          +7
          Турки в Афганистане находились в составе сил коалиции НАТО, а Азербайджан направил туда по чьей инициативе свой небольшой "миротворческий" контингент, как и грузины, украинцы и кто еще не знаю, не известно. ООН тут не при чем, это США по своему усмотрению сначала ставили перед собой задачу демократизации этой страны (как всегда), а потом они же и принимали решение о создании своей коалиции по обеспечению своего безопасного там нахождения за счет своих вассалов-союзников по НАТО и желающих туда примкнуть.
          У вас видимо свой источник информации о миротворческой миссии Азербайджана под эгидой ООН?!
          1. Yujanin
            Yujanin Сегодня, 11:25
            -5
            Турки в Афганистане находились в составе сил коалиции НАТО, а Азербайджан направил туда по чьей инициативе свой небольшой "миротворческий" контингент, как и грузины, украинцы и кто еще не знаю, не известно.

            ..и Армения- ваш союзник по ОДКБ, так же Киргизия и Казахстан, внесли непосильный вклад в ISAF

            ООН тут не при чем, это США по своему усмотрению сначала ставили перед собой задачу демократизации этой страны (как всегда), а потом они же и принимали решение о создании своей коалиции по обеспечению своего безопасного там нахождения за счет своих вассалов-союзников по НАТО и желающих туда примкнуть.

            Международные силы содействия безопасности (англ. International Security Assistance Force; ISAF)
            ISAF были созданы в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. Их присутствие в стране после свержения режима талибов было необходимо для оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности.
            К слову, alystan, РФ считает "талибан" террористической организацией?
            У вас видимо свой источник информации о миротворческой миссии Азербайджана под эгидой ООН?!

            Источник открыт, но не для читателей одних заголовок.
            1. Шалтай
              Шалтай Сегодня, 11:44
              +2
              Цитата: Yujanin
              .и Армения- ваш союзник по ОДКБ, так же Киргизия и Казахстан, внесли непосильный вклад в ISAF

              И какой-же великий вклад оказали Киргизия и Казахстан кроме транзита? Через Россию тоже как-бы шел транзит военных грузов в Афганистан.
              Армения отметилась как один из самых последовательных союзников Турции по участию в оккупации Ирака, Афганистана и Азербайджана.
              1. Yujanin
                Yujanin Сегодня, 11:57
                -5
                И какой-же великий вклад оказали Киргизия и Казахстан кроме транзита? Через Россию тоже как-бы шел транзит военных грузов в Афганистан..

                С Манаса вроде вылетали бомбить талибов.
                Через Россию тоже как-бы шел транзит военных грузов в Афганистан..

                Ясно, что американцы не хлеб и соль через территорию РФ в Афганистан возили.
                Опять таки вопрос не в том, почему мировые страны помогали мочить "талибан", а в том что АР там присутствует в рамках международного право.
                Армения отметилась как один из самых последовательных союзников Турции по участию в оккупации Ирака, Афганистана и Азербайджана.

                Армения сейчас при молчаливой согласии ОДКБ усердно за Азербайджан расплачивается.
                1. Tank Hard
                  Tank Hard Сегодня, 12:07
                  +3
                  Цитата: Yujanin
                  С Манаса вроде вылетали бомбить талибов.

                  Перевалочный пункт для переброски грузов. Несколько французских миражей в начале, пока эта база ещё была базой коалиционных сил, потом, очень быстро стала базой США( по сути) и миражи, как и три вертолёта испанских ВВС для спасения сил спецопераций, быстро убрали с базы. Но вы, видимо лично вылетали на бомбёжку.))
                  1. Yujanin
                    Yujanin Сегодня, 12:20
                    -3
                    Но вы, видимо лично вылетали на бомбёжку.))

                    Но и Вы не можете утверждать, что миражи на Манасе использовались для опрыскивания посевов.
                    1. Tank Hard
                      Tank Hard Сегодня, 12:22
                      +3
                      Цитата: Yujanin
                      Но и Вы не можете утверждать

                      Тут я "могу" побольше вашего.Хотите верьте, хотите-нет.))
                2. Шалтай
                  Шалтай Сегодня, 12:12
                  +2
                  Цитата: Yujanin
                  С Манаса вроде вылетали бомбить талибов.

                  Бомбы наверно через аэропортовский терминал загружали. (Возможно) на тачках подвозили, прерывая обычную работу с пассажирами. Но безлюдное пастбище в Киргизии раз "бомбонуло". Американский топливозаправщик упал. Киргизский глава района так сразу размечтался разбогатеть на "экологическом ущербе", утверждал, что керосин по реке тёк слоем толщиной в 3 метра.
                  Да, вопрос на догадливость, откуда родом был этот керосин? Можно не отвечать.
            2. alystan
              alystan Сегодня, 12:23
              0
              Миротворческие силы ООН (миротвоорческий контингент ООН) (фр. Les casques bleus, нем. Blauhelme) - вооружённые контингенты стран - членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными.

              Силы ООН по охране (СООНО), также известные под французской аббревиатурой FORPRONU (Force de Protection des Nations Unies) были первыми миротворческими силами ООН в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Силы были сформированы в феврале 1992 года, а их мандат истек в марте 1995 года, после чего миссия была преобразована в три другие силы - Силы превентивного развертывания ООН (СПРООН) в Македонии и Операция ООН по восстановлению доверия в Хорватии (ОООНВД) и остатки от СООНО, которые оставались в Боснии и Герцеговине до их замены миссиями НАТО и ЕС в декабре 1995 г.

              Международные силы содействия безопасности (англ. International Security Assistance Force; ISAF) были созданы в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. Созданы в соответствии в резолюцией СБ ООН, но в названии нет никакого упоминания о самой ООН?! Но именно это, по-вашему мнению, является миротворческой миссией ООН! Оно это как бы да, но только создавалась на короткий период и для обеспечения безопасности в Кабуле и его окрестностях и безопасной работы афганского Временного органа и персонала ООН.

              Далее выжимка из этой самой резолюции, где самое главное не заголовок, а то, что я выделил для вас.

              Резолюция 1386 (2001),
              принятая Советом Безопасности на его 4443-м заседании
              20 декабря 2001 года

              Совет Безопасности,
              подтверждая               свои предыдущие резолюции по Афганистану, в частности
              свои резолюции 1378 (2001) от 14 ноября 2001 года и 1383 (2001) от 6 декабря
              2001 года,
              поддерживая...,
              приветствуя...,
              вновь подтверждая...,
              принимая к сведению...,
              принимая к сведению...,
              подчеркивая...,
              определяя...,
              будучи преисполнен решимости...,
              действуя в этих целях на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
              1. уполномочивает, как это предусмотрено в приложении 1 к Боннскому соглашению, создание на период в шесть месяцев Международных сил содействия безопасности для оказания помощи афганскому Временному органу в
              обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных
              Наций могли действовать в условиях безопасности              ;

              К слову, Yujanin, Движение "Талибан", опять же решением СБ ООН признано террористической организацией во всем мире!
        2. Володин
          Володин Сегодня, 11:54
          +6
          Цитата: Yujanin
          теперь понятно, почему у вас в союзниках только армия и флот.

          Это уже наши проблемы, продолжайте "ассистировать" Турции, если всерьёз считаете её союзником. А ведь я просто поинтересовался о посыле Вашего поста, а тут так лихо перевели стрелки.
          1. Yujanin
            Yujanin Сегодня, 12:08
            -4
            Это уже наши проблемы, продолжайте "ассистировать" Турции, если всерьёз считаете её союзником.

            А чем плох наш союзник. В трудную минуту они стояли рядом снами, а не наблюдали за войной с противоположного берега .
            А ведь я просто поинтересовался о посыле Вашего поста, а тут так лихо перевели стрелки.

            Вообще-то мой посыл был направлен автору статьи на предмет неудачного заголовка.
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 10:27
        +11
        Я сразу ищу синоним слову " ассистент". Мои варианты просты и понятны:"" принеси- подай", " прислуга"," прихвостень".
        Надеюсь, я не слишком обидел ВС Азербайджана?
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 10:37
          +2
          На дудках и бубнах играют, веселят.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:38
          +3
          Цитата: Андрей Николаевич
          Мои варианты просты и понятны:"" принеси- подай", " прислуга"," прихвостень".

          Подмети, вытри, картошки начисть.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 10:39
            +4
            Это тоже- вариант. Но я старался быть, тактичным)
          2. ПиК
            ПиК Сегодня, 10:51
            +6
            Цитата: tihonmarine
            Подмети, вытри, картошки начисть.

            "Здрасьте минусы hi " , но всё же повторю свой недавний комментарий о том , что Азербайджан стал добровольной женой (наложницей?) в турецком гареме...
            1. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич Сегодня, 11:13
              +1
              ПиК, и какой же , с Вами не согласится?! Вы- в точку попали.
              1. ПиК
                ПиК Сегодня, 11:28
                +1
                Цитата: Андрей Николаевич
                ПиК, и какой же , с Вами не согласится?! Вы- в точку попали.

                Погодите stop Ещё не вечер yes , и подтянутся толпами тролли из Азербайджана и будут пытаться изменить картину дня .
                1. Yarasa
                  Yarasa Сегодня, 11:42
                  -4
                  Цитата: ПиК
                  и подтянутся толпами тролли из Азербайджана и будут пытаться изменить картину дня .

                  И даже не собираемся. Знатно мы нас смешите. Вы спите ещё в Советской армии, где картошку чистили духи и солдаты, где место было дедам и так далее. Продолжайте в том же духе, цирк должен гастролировать.
                  1. Yujanin
                    Yujanin Сегодня, 12:26
                    -1
                    Продолжайте в том же духе, цирк должен гастролировать.

                    Похоже, ереванский "цирк-шапито" таки прибыл в Россию.
                    1. Yarasa
                      Yarasa Сегодня, 12:47
                      -1
                      Цитата: Yujanin
                      Похоже, ереванский "цирк-шапито" таки прибыл в Россию.

                      Сколько бы хорошего не сделали, бесполезно, всё равно в армянский лес бегать будут. По этому говорю у тюрков нет друзей кроме тюрков. Скоро в наш союз и Казахстан и Узбеки подтянутся а вот тогда мы посмотрим.....Я лично удовольствие получаю от их глупых сарказмом.

                      Горячие фото из Афганистана для особо развитых циркачей

                      1. Yujanin
                        Yujanin Сегодня, 13:05
                        -1
                        Я лично удовольствие получаю от их глупых сарказмом.

                        Согласен, дорогой! Они сейчас активно на армянские грабли наступают. Их сюзники в своих СМИ так же свой народ оболванивали. Похоже по одной методички работают.Тем и лучше для нас.
                      2. Yarasa
                        Yarasa Сегодня, 13:08
                        -2
                        Цитата: Yujanin
                        Похоже по одной методички работают.

                        По этому не союзников не друзей. Как сами говорят флот и армия. Только это не повод для гордости. У них могли бы быть хорошие друзья и союзники а так нацисткая идеалогия, которая рано или поздно до добра не доведет.
                    2. alystan
                      alystan Сегодня, 13:32
                      +1
                      Надпись на вашем горячем фото странная какая-то?
                      Повторите с переводом, если вас это не затруднит.
                    3. Yarasa
                      Yarasa Сегодня, 13:36
                      0
                      Цитата: alystan
                      Надпись на вашем горячем фото странная какая-то?

                      Вы про YARASA (Яраса) Это спец подразделение Азербайджанской армии. Именно они и вернули Шушу, без техники, без ракет, без чего либо. Нож и автомат.

                      Перевод: Летучая мышь.

                  2. ViacheslavS
                    ViacheslavS Сегодня, 15:02
                    -1
                    коро в наш союз и Казахстан и Узбеки подтянутся а вот тогда мы посмотрим.....


                    Что-то вы уж сильно размахнулись с ВВП Азербайджана в 4 тысячи долларов на душу населения.
              2. alystan
                alystan Сегодня, 13:23
                +1
                А вы уже возомнили себя равными с турками, которым чья-то мания величия может выйти боком. Расскажите лучше нам про свою замечательную армию, где картошку вероятно едят неочищенной. Что-то вы, как и ваши соседи грузины, раздухарились знатно, как бы не было потом сожалений горьких, потому как и с Европой вы в друзьях, и с турками и с евреями - прямо настоящая дружба народов у вашего миролюбивого народа получается!?
                Но так же не бывает (как говорит черный кот из мультика "Котенок по имени Гав!"
                1. Yarasa
                  Yarasa Сегодня, 13:40
                  +1
                  Цитата: alystan
                  А вы уже возомнили себя равными с турками

                  Мы ничем не хуже и ничем не лучше.

                  Цитата: alystan
                  мания величия может выйти боком.

                  МОЖЕТ? Когда?

                  Цитата: alystan
                  и с турками и с евреями - прямо настоящая дружба народов у вашего миролюбивого народа получается!?

                  Мы разве виноваты что умеем дружить со всеми народами и религиями?

                  Вы слишком много мультиков смотрите...........
                2. Yujanin
                  Yujanin Сегодня, 14:27
                  0
                  Наша Армия сегодня говорит о себе в Зангезуре(привет ОДКБ) и в Карабахе. Только почему-то вы этого не замечаете. В отличие от армян мы-то прекрасно причину знаем.
            2. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич Сегодня, 11:46
              +1
              Не сомневаюсь...)) Держитесь!)
              1. ПиК
                ПиК Сегодня, 11:50
                +2
                Цитата: Андрей Николаевич
                Не сомневаюсь...)) Держитесь!)



                Да вот уже подвезли троллей.

                Этот сам проявился , другие будут пакостить втихаря.

                Цитата: Yarasa
                И даже не собираемся. Знатно мы нас смешите. Вы спите ещё в Советской армии, где картошку чистили духи и солдаты, где место было дедам и так далее. Продолжайте в том же духе, цирк должен гастролировать.
                1. Андрей Николаевич
                  Андрей Николаевич Сегодня, 12:52
                  +2
                  Видел эту писанину. Это у автора,комплекс неполноценности. Возможно, ещё со службы в СА. Уверен, что этот персонаж, карофан жарил- каждый день. Ибо, дальше хлеборезки, таких не пускали.
                  1. ПиК
                    ПиК Сегодня, 14:00
                    0
                    Цитата: Андрей Николаевич
                    Видел эту писанину. Это у автора,комплекс неполноценности. Возможно, ещё со службы в СА. Уверен, что этот персонаж, карофан жарил- каждый день. Ибо, дальше хлеборезки, таких не пускали.


                    Ну хоть какая польза от службы была - этот "хлеборез" русский язык выучил.
      3. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 11:33
        +3
        Если картошка начищена - не так уж плохо. Главное - систему создать.
    2. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 11:03
      -2
      Я сразу ищу синоним слову " ассистент". Мои варианты просты и понятны:"" принеси- подай", " прислуга"," прихвостень".
      Надеюсь, я не слишком обидел ВС Азербайджана?

      Не трудно догадаться, что заголовок статьи -это есть собственное мнение автора статьи. А вы в свою очередь, не вникая в суть публикации сделали ошибочные выводы, впрочем как и многие другие на этом ресурсе.
      Спрашиваете, могу-ли я обижаться на Ваш кругозор?
      Нет конечно! hi
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 11:21
        -1
        Цитата: Yujanin
        вы в свою очередь, не вникая в суть публикации сделали ошибочные выводы, впрочем как и многие другие на этом ресурсе.


        Не много ли на себя берёте, объявив "многих других" fool , а себя умницей ?

        Цитата: Yujanin
        Спрашиваете, могу-ли я обижаться на Ваш кругозор?


        Вы здесь официально представляете МО и ВС Азербайджана , чтоб до такой степени выдавать вашу личную реакцию за официальную реакцию вашего военного ведомства ?
        1. Tank Hard
          Tank Hard Сегодня, 12:13
          +2
          Цитата: ПиК
          Не много ли на себя берёте, объявив "многих других" , а себя умницей

          А не чихать ли вам на их мнение. Особенно после того, как их мнение о русских озвучил один их посол. Зачем вообще после этого вступать с ними в дискуссию? Оно вам надо? request
          1. Yujanin
            Yujanin Сегодня, 12:30
            -2
            Особенно после того, как их мнение о русских озвучил один их посол

            Так дурной пример заразителен.
            1. Tank Hard
              Tank Hard Сегодня, 12:32
              +2
              Цитата: Yujanin
              Так дурной пример заразителен

              Продолжайте в том же духе. Вас уже ценят за это.))
              1. Yujanin
                Yujanin Сегодня, 13:06
                -2
                как бы фиолетово
                1. Околоточный
                  Околоточный Сегодня, 15:33
                  0
                  как бы фиолетово

                  Не надо так горячиться. Будете так, как б/у посол выражаться, так сливки азербайджанской диаспоры из Москвы первые щемиться будут - владельцы Крокусов, разных башен в Москва-сити, Лукойла наконец, без штанов оставят.
          2. Шалтай
            Шалтай Сегодня, 13:24
            +2
            Цитата: Tank Hard
            один их посол

            "П" - лишняя, но мы-же люди культурные. И тот претендовал на высококультурный статус. Но вот незадача, этот проживающий в Америке азербайджанский человек, в примитивной и сокращенной форме повторял очень известные слова Оливера Стоуна о турках.
      2. alystan
        alystan Сегодня, 12:52
        +1
        Поищите и найдите свои собственные ошибочные мнения. Тогда, возможно, отпадет надобность чужое мнение считать ошибочным и обижаться на чей-то кругозор?!
  2. ПиК
    ПиК Сегодня, 10:57
    -1
    Цитата: Володин
    120 человек ассистируют 1000 человек. Чисто арифметически, вроде как, всё правильно.


    С точки зрения на соблюдение пропорции в соотношении "хозяева - прислуга" ?
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:30
    +2
    Ага, азербайджанцы будут работать пушечным мясом, за турецкие ништяки))) классно Эрдоган придумал))) привет Алиеву - бесплатный сыр бывает только в мышеловках)))
  4. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 12:01
    +1
    Цитата: Володин
    Не совсем понятен Ваш посыл. 120 человек

    Ну, после событий в Карабахе, они для него круче 300 спартанцев.))
  • Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 10:21
    +9
    Цитата: Yujanin
    Если азербайджанская Армия ассистирует турецким войскам, то представьте себе, что из себя представляет Турецкая Армия

    Какая злющая ирония! Прям кислотный сарказм!
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:35
      +4
      Цитата: Сидор Аменподестович
      Цитата: Yujanin
      Если азербайджанская Армия ассистирует турецким войскам, то представьте себе, что из себя представляет Турецкая Армия

      Какая злющая ирония! Прям кислотный сарказм!


      И-за того , что туркам нужна собака-поводырь ?
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 11:07
        +2
        Цитата: ПиК
        И-за того , что туркам нужна собака-поводырь ?

        Из-за того, что тут явно выдвигают новых претендентов на звание самых мощных армий в ... (вставить нужное по самые помидоры).
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 11:34
          +1
          Цитата: Сидор Аменподестович
          Из-за того, что тут явно выдвигают новых претендентов на звание самых мощных армий в ...


          Вероятно , что это тот случай , когда - "Сам себя не похвалишь , никто не похвалит..."

          Понимая , что сами себя нахваливают представители Азербайджана. yes
  • Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:25
    +6
    Вообще-то армия Азербайджана - современная армия. Об этом на сайте были публикации, по ТВ
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 11:32
      +2
      Самая современная армия в мире, сейчас драпает из Кабула, аж камуфляж заворачивается)))
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 15:14
        0
        НАТО держало весь Афганистан очень небольшими силами 20 лет.
        С потерями 3500 человек за все время.
        Что ничтожно мало.
        И держало бы благополучно еще 20 лет, если бы у Байдена не сдали нервы из-за Китая-Тайваня.
        Другое дело, что афганским мужчинам все пофиг, и воевать за то, чтобы их дочери ходили в школы, а женщины не ходили замотанными с только щелями для глаз они не захотели.
  • den3080
    den3080 Сегодня, 11:43
    0
    Странное фото в статье. Забавное построение.
    Собрались норматив по разборке и сборке пулемёта сдавать?
    1. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 12:41
      -2
      Странное фото в статье. Забавное построение.
      Собрались норматив по разборке и сборке пулемёта сдавать?

      присяга после учебки
  • Cron
    Cron Сегодня, 10:05
    +14
    Оставайтесь оборонять аэропорт вместе с вашими турецкими братьями после эвакуации американцев. Земля вам пухом
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 10:28
      +3
      Да уж.. Талибы им так " поассистируют " что долго помнить будут.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:39
        +3
        Турков совсем убьт, а ассистенов только наполовину.
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 11:33
          +1
          Скорее наоборот - ассистентов погонят на убой, а сами в тылу отсидятся))) помощь в Карабахе - надо отрабатывать))) бесплатного сыра не бывает)))
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:41
        +3
        Цитата: Андрей Николаевич
        Да уж.. Талибы им так " поассистируют " что долго помнить будут.

        Так ведь талибы не разбираются кто ассистируемый, а кто ассистент, для них все враги.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 10:51
          +2
          Смотрю по новостям на тишину в нашем посольстве в Кабуле.. Молодец С.В. Лавров!
    2. Yujanin
      Yujanin Сегодня, 11:31
      -5
      Оставайтесь оборонять аэропорт вместе с вашими турецкими братьями после эвакуации американцев. Земля вам пухом

      И вам не хворать на Средней Азии!
  • Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 10:09
    +1
    Наши военные ассистируют...
    Слово то, какое умудренное. Лучшего синонима не нашлось? А то, за слуховым восприятием в изменением корня, можно нарваться на иное, из лексики секс-шоп.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: Владимир61
      Слово то, какое умудренное. Лучшего синонима не нашлось?

      А чего мудрёного, "мы стреляем, ассистенты патроны поносят".
  • Seld
    Seld Сегодня, 10:13
    +4
    Азербайджан и "война" - не клеицо вместе. Фигнёй занимаются...
    Обычная житейская логика подсказывает: пришли талибы - надо всем уходить. ВСЕМ! И за собой закрыть "дверь", в смысле - все границы - наглухо запечатать; отменить все поставки, обнулить все отношения до минимального минимума.
    И подождать.
    Запастись попкорном и смотреть бесплатное шоу. Через месяц, по всем законам, революция сожрёт самих революционеров, и не поперхнёца. И кто останется у корыта с остатками помойной кормушки в Кабуле - баааааальшой вопрос! А вот апосля, когда бармалеи сами себя сожрут, а все остамшиеся ачумеют и ачухаюца от восторга и приползут клянчить "да мы сами не местные....", можно будет посмотреть, кому помогать, с кем торговать, у кого открывать посольства. Или - снова запастись попкорном...
    Афган 1980-ххх был на уровне 9-10 веков. И никуда эти любители осликов не могли физически продвинуться в разрезе эволюционного развития по состоянию на сейчас. Беседовать там, по-большому счёту, не с кем. И незачем.
    Хотят жить в 10 веке - велкам!!!!!!! Для остальных стран будут бесплатным зоопарком.
    Другое дело, шо там мона на халяву герыч выращивать и продавать карамультуки горным казбекам.... Обязательно найдутся такие "предприниматели" в еропах и америках... Со с ними будет троуднее всего разобрацо....
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    +4
    Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта
    . Вопрос??? Они что, не понимают, в какое гуано они вляпались?
    Есть причина для .... оптимизма?
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 10:19
      +4
      Цитата: rocket757
      Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта
      . Вопрос??? Они что, не понимают, в какое гуано они вляпались?

      А им не по статусу понимать, они АССИСТИРУЮТ.
      hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:23
        +4
        Так "ассистентов" частенько бьют в первую очередь ... поскольку те, кому они ассистируют, поумнее по определению и факту! Да и не жалко им, "ассистентов"!!! soldier
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 10:29
          +1
          Цитата: rocket757
          Так "ассистентов" частенько бьют в первую очередь ... поскольку те, кому они ассистируют, поумнее по определению и факту! Да и не жалко им, "ассистентов"!!

          А почему азербайджанцы? Где доблестные киборги Украины? Почему нас не взяли? (Может хоть чему-нибудь научились)
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:36
            +3
            Приветствую soldier
            Цитата: Егоза
            Почему нас не взяли?

            Какие варианты ответа вас устроят?
            Не "доросли" ещё.
            Не сошлись в "цене".
            БОГ МИЛОВАЛ!!!
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 10:47
            0
            Цитата: Егоза
            Почему нас не взяли? (Может хоть чему-нибудь научились)

            Штаты их боятся. Боятся что вместо афганских беженцев, киборги в штаты сбегут.
          3. alystan
            alystan Сегодня, 15:28
            0
            Киборги наверное в иракских степях затерялись?!
            Хвастались же, что миротворствуют там!
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 11:35
      +2
      А кто их спрашивал?))) помощь в Карабахе надо отрабатывать))) бесплатный сыр и братские отношения закончились, начался бизнес на крови и тут, свои зольдатики подороже будут, чем из Баку)))
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:42
        +1
        Понятно, что запасные зольдатики, понятно, что не жалко ... сидели б тихо и не вякали.
        Впрочем, властная элитка везде одинакова, надо им под свои "мудрые" решения базис подвести, обывателя стимулировать.
      2. Влад1
        Влад1 Сегодня, 14:49
        0
        Ещё какую помощь!!! Весь план войны все руководство проводили турецкие генералы.. Турецкий спец наз и боевики. Вот это все теперь надо отрабатывать.. Хотя турки уже достигли своего зашли к берегам каспийского моря..
  • Dos
    Dos Сегодня, 10:17
    0
    Вполне вероятно, что взаимодействие осуществляется в проведении мероприятий, отображенных на фото.
  • Seld
    Seld Сегодня, 10:26
    +2
    Цитата: rocket757
    Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта
    . Вопрос??? Они что, не понимают, в какое гуано они вляпались?
    Есть причина для .... оптимизма?


    Скорее всего, у Азербайджана появился там интерес. Главное, шоб интерес не стал "бубновым". А так будет!!!!!!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:38
      +1
      Цитата: Seld
      Скорее всего, у Азербайджана появился там интерес.

      Ха, ха ... ха ,ха, ха ... хорошая шутка!
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:41
      +1
      Что за интерес? Помидоры на рынках Кабула продавать?
  • Пленник
    Пленник Сегодня, 10:30
    +2
    Какое красивое слово "ассистируют". Что делается?! Раньше шубы, мотоциклы доста...Нет, нет! Раньше ассистены режисера были и на операцих асесстировали, теперь ассистенты турецких солдатиков появились. Ну, нельзя воину без ассистента.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: Пленник
      Ну, нельзя воину без ассистента.


      Никак туркам без маркитанток , которые и накормят , и форму заштопают , а надо , и пожалеют и приласкают yes

      1. alystan
        alystan Сегодня, 15:18
        0
        Маркитанки это у французов и других доблестных европейцев.
        А турки, у кого память закоротило, всегода уводили в полон, но никогда не таскали за собой.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:54
      +2
      Цитата: Пленник
      теперь ассистенты турецких солдатиков появились. Ну, нельзя воину без ассистента.

      Кувшин с водой для подмывания зада , туркоте держат ... АССистируют !
      1. alystan
        alystan Сегодня, 15:24
        0
        И откуда только у вас такие интимные подробности? belay
        Умыться там, куда еще ни шло.
        Но туда вам низзя, скажут они, и забрав кувшинчик удалятся в укромное место.
        Ведь известно, что даже королевские особы по нужде ходят сами.
  • Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 10:45
    +1
    Все правильно. Турки их снабжают всем необходимым а те им ассистируют. Турки на халяву ничего не дают. И просят возврата с лихвой.
  • cniza
    cniza Сегодня, 10:57
    +2
    Вместе с турецкими военными действуют и их азербайджанские партнеры – подразделение численностью в 120 солдат и офицеров, ассистирующие, как говорят в Баку, турецким союзникам.


    А это как ? сапоги чистят или патроны подносят?
  • Seld
    Seld Сегодня, 11:13
    -1
    Цитата: Андрей Николаевич
    Смотрю по новостям на тишину в нашем посольстве в Кабуле.. Молодец С.В. Лавров!


    Неее. Вчера выступил посол РФ в Афгане. По центральному ТВ в новостях показали. Сказал, недословно, примерно так: "сидим ровно, в безопасности (!?!?!?!?!?!)".....
    Интересненько получилось: значица, талибы - террористы; а если террористы, то какие официальные отношения на уровне посольств могут быть с басмачами?
    РФ пора определяцо... "Или играем, или селёдку заворачиваем"....
  • Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 11:19
    +1
    Цитата: rocket757
    Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта
    . Вопрос??? Они что, не понимают, в какое гуано они вляпались?
    Есть причина для .... оптимизма?


    Пока ещё не вляпались, талибы дали возможность иностранцам (в том числе военным) покинуть Афганистан из аэропорта Кабула.

    По всей видимости это имеет какой-то разумный лимит времени. Может быть есть возможность тянуть время до 31 августа (дата до которой американцы с коалицией должны были покинуть Афганистан, по договорённости с Талибами)

    Пока время не вышло Азербайджанским военным ничего особенно не угрожает. Они даже могут делать вид и селфи как они якобы что то там охраняют.

    Но вот если время выйдет а они с Турками заявят что будут оставаться дальше, тогда да, у них начнутся большие проблемы.
  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
    +1
    Минобороны Азербайджана: Наши военные ассистируют турецким войскам в охране Кабульского аэропорта
    Не широко ли зашагал Азербайджан, штаны не репнут от любви)) к туркам? laughing
    1. Tank Hard
      Tank Hard Сегодня, 12:18
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Не широко ли зашагал Азербайджан, штаны не репнут от любви)) к туркам?

      Так то, Азербайджан-страна независимая, имеют право шагать куда хотят в каких угодно штанах. Тут главное свой интерес иметь и розы под ноги подобным не бросать. Как показывает история, они это не ценят.ИМХО.
  • isv000
    isv000 Сегодня, 12:52
    +1
    А что то не слыхать там не то что про азеров а и про янычар... 600 бритов растворились среди нескольких тысяч амеров, держащих аэропорт под контролем, а этих нет... Может, аскеры ассистируют туркам, неся их вещмешки впереди паровоза?!. bully