ФСБ рассекретила документы о создании Японией бактериологической бомбы

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о создании Японией бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. Разработки в этой области японцы намеревались применить против советской армии.
Япония планировала широкое применение бактериологического оружия во время боевых действий против советской армии, поэтому придавала большое значение разработке такого оружия, следует из документов, обнародованных ФСБ. Испытания бактериологического оружия велось на живых людях, в том числе советских гражданах и гражданах Китая. После капитуляции в августе 1945 года Япония предпринимала попытки уничтожения свидетельств бесчеловечных экспериментов, но этого сделать не удалось.
Как следует из рассекреченных архивных данных, последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада на допросе признал, что в составе японской армии был специальный отряд под номером 731, проводивший эксперименты на живых людях в целях создания бактериологического оружия. Для этого отряду передавались пленные, в том числе граждане СССР, Китая и Кореи. На сегодняшний день имеются свидетельства гибели тысяч людей, над которыми проводили опыты.
Согласно документам, в 1944 году японцы разрабатывали бактериологическую бомбу, которую планировали применить против советских войск в случае боевых действий. Оружие получило название "система Исии" в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии – микробиолога, являвшегося начальником отряда 731. Бомба должна была нести бактерии чумы. Максимальное заражение местности должно было происходить после подрыва бомбы на высоте 50-100 метров.
Осенью 1944 года бомба была применена, согласно рассекреченным документам, однако где и с какими последствиями, не сообщается.