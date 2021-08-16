Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ рассекретила документы о создании Японией бактериологической бомбы

37

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о создании Японией бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. Разработки в этой области японцы намеревались применить против советской армии.


Япония планировала широкое применение бактериологического оружия во время боевых действий против советской армии, поэтому придавала большое значение разработке такого оружия, следует из документов, обнародованных ФСБ. Испытания бактериологического оружия велось на живых людях, в том числе советских гражданах и гражданах Китая. После капитуляции в августе 1945 года Япония предпринимала попытки уничтожения свидетельств бесчеловечных экспериментов, но этого сделать не удалось.

Как следует из рассекреченных архивных данных, последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада на допросе признал, что в составе японской армии был специальный отряд под номером 731, проводивший эксперименты на живых людях в целях создания бактериологического оружия. Для этого отряду передавались пленные, в том числе граждане СССР, Китая и Кореи. На сегодняшний день имеются свидетельства гибели тысяч людей, над которыми проводили опыты.

Согласно документам, в 1944 году японцы разрабатывали бактериологическую бомбу, которую планировали применить против советских войск в случае боевых действий. Оружие получило название "система Исии" в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии – микробиолога, являвшегося начальником отряда 731. Бомба должна была нести бактерии чумы. Максимальное заражение местности должно было происходить после подрыва бомбы на высоте 50-100 метров.

Осенью 1944 года бомба была применена, согласно рассекреченным документам, однако где и с какими последствиями, не сообщается.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Avior
    Avior Сегодня, 10:19
    -21
    Для этого отряду передавались пленные, в том числе граждане СССР

    а что за пленные. Вроде с Японией на тот момент не воевали? Какие-то захваченные наши люди, моряки?
    Осенью 1944 года бомба была применена, согласно рассекреченным документам, однако где и с какими последствиями, не сообщается.

    судя по тому, что последствиях ничего не известно, эффект от нее не сильный был, получается
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:40
      +8
      До появления японцев у границ СССР в Сибири практически не болели энцефалитом.Зато на Хоккайдо регулярно(даже в конце 90-х) наблюдались вспышки этого опасного заболевания.
      Причем "гасили" практически мгновенно.
      Рекомендую: повесть «Застава "Турий рог"» Юрий Ильинский. Основана на реальных фактах.
      Сегодня в/ч 2097 (Камень-Рыболовский) Ханкайский Пограничный Отряд.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 10:43
        0
        Первое клиническое описание дал советский исследователь А. Г. Панов в 1935 году.

        В 1937—1938 гг. комплексными экспедициями Л. А. Зильбера, Е. Н. Павловского, А. Смородинцева и других учёных были подробно изучены эпидемиология, клиническая картина и профилактика данного заболевания. В ходе экспедиции установили, что на Дальнем Востоке вспышки энцефалита возникают ранней весной, когда ещё не летают кровососущие насекомые. Участники экспедиции сажали голодных клещей на мышей, у которых проявился позже признак энцефалита — паралич[4].

        Вирус клещевого энцефалита впервые выделен в 1937 году Львом Зильбером с сотрудниками из мозга умерших, крови и ликвора больных, а также от иксодовых клещей и диких позвоночных животных Дальнего Востока.

        Думаю, могли и заносить возбудителя.
        Карацупа, помнится, в тех местах нарушителей границы сотнями задерживал.
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:41
        0

        knn54 (Николай)
        Сегодня, 10:40
        ...Сегодня в/ч 2097 (Камень-Рыболовский) Ханкайский Пограничный Отряд.
        "Сегодня" :
        Служба в с. Камень-Рыболов Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

        И сама застава теперь им. П. Зырянова.
        Пограничной заставе "Турий Рог", входящей в состав Краснознаменного Ханкайского погранотряда, приказом директора Федеральной пограничной службы присвоено почетное наименование "Имени Павла ЗЫРЯНОВА".

        Погранзастава "Турий Рог" - старейшая застава в Российской федерации. Первый пограничный пост на этом участке государственной границы появился 145 лет назад. В предвоенные годы этой заставой руководил Павел Зырянов, а в 1945 г. под его командованием пограничники Ханкайского погранотряда обеспечили беспрепятственное вхождение Красной армии на территорию Северного Китая и в Маньчжурию. Свою карьеру Павел Иванович закончил в звании генерал-полковника и должности командующего погранвойсками СССР.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Avior
      а что за пленные. Вроде с Японией на тот момент не воевали? Какие-то захваченные наши люди, моряки?

      Были там наши пленные, перебежчики из РККА ( но не русские).
      1. Avior
        Avior Сегодня, 11:03
        -1
        формально, если не в ходе боевых действий, то не пленные. поэтому удивился. Там, помнится, японцы кого-то из наших моряков задерживали, обвиняя в нарушении нейтралитета
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:25
          -1
          Цитата: Avior
          формально, если не в ходе боевых действий, то не пленные. поэтому удивился.

          Были в 1944 году, бежали из воинских частей. У моего отца из артполка сбежало довольно много, но военных действий в то время не было, а русские в то время Гитлера добивали.
          1. Avior
            Avior Сегодня, 11:31
            -1
            странный поступок, честно говоря. сложно понять.
      2. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 11:10
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Avior
        а что за пленные. Вроде с Японией на тот момент не воевали? Какие-то захваченные наши люди, моряки?

        Были там наши пленные, перебежчики из РККА ( но не русские).

        Были, особенно этот:
        Люшков Г.С., начальник управления НКВД по Дальнему Востоку.
        14 июня 1938 года под видом оперативной работы с целью встречи
        с агентом, углубился (пересек) на территорию сопредельного государства,
        в присутствии начальника погранзаставы, но не вернулся.

        Сдался маньчжурам, передан японцам. Готовил покушение на Сталина...
        Были советские граждане, рабочие и служащие, в т.ч. в Харбине.
        1. Avior
          Avior Сегодня, 11:28
          -1
          перед войной были бои на Халхин- Голе и возле Хасана, так что пленные могли быть. Я думал, что их вернули.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:38
          +1
          Цитата: Lynx2000
          Люшков Г.С., начальник управления НКВД по Дальнему Востоку.
          14 июня 1938 года под видом оперативной работы с целью встреч

          Мразь ещё та была.
          1. Lynx2000
            Lynx2000 Сегодня, 12:11
            +2
            Цитата: tihonmarine
            Мразь ещё та была.

            Согласен. Однако, до побега, еще ранее до оперативной разработки по нему, характеризовался как опытный оперативник, коммунист. Сбежал потому, что понял - снятие с должности и перевод в Москву связаны с арестом. Сотрудничество с врагами Родины выявили истинный характер.
            Мне думается, что мотивацией некоторых военнослужащих РККА совершивших переход на вражескую территорию и сдача в плен, был и страх перед арестом по ложному обвинению в шпионаже.
            Вопрос в том, было ли сотрудничество с врагом.
            Немалой мразью считаю тех, которые в личных целях доносили на сослуживцев, такие враги будут хуже настоящих шпионов, потому что ради личной выгоды готовы оговорить (в те времена погубить) человека, интересы Родины для них ниже личных (получить должность, избавиться от соперника, получить чужие жилые квадратные метры).
            Лев Александрович Зильбер вон тоже этой участи не миновал, во второй экспедиции 1938 года уже не участвовал.
  2. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 10:21
    +5
    А для чего их вообще нужно было засекречивать, если только не для того, чтобы, в те далекие годы, не провалить агентуру? Но, прошло столько лет, а мы все миндальничали, искали взаимопонимание и избегали острых вопросов!
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:28
      +3
      В СССР так понимали "дружбу народов". Односторонне "Понять, простить и забыть".
    2. Avior
      Avior Сегодня, 10:32
      +3
      это было известно и раньше, еще с Хабаровского процесса 1949 года


    3. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 10:37
      -7
      А для чего их вообще нужно было засекречивать

      А в Союз е любили секретить всё подряд -- "На всякий случай". bully
  3. Dos
    Dos Сегодня, 10:23
    +4
    Наверное бОльшая часть насекомых погибла при вскрытии оболочки или была рассеяна ветром.Необходимой плотности достигнуто не было и эффект не нашёл отражения.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:38
      +3
      Цитата: Dos
      Наверное бОльшая часть насекомых погибла при вскрытии оболочки или была рассеяна ветром.Необходимой плотности достигнуто не было и эффект не нашёл отражения.

      А почему насекомые? Бактерии - они такие. В 2010-2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая со смертельным исходом. Другое дело, что пандемии не произошло. Однако в Одессе до конца 20 века не раскапывали "чумную горку", где сжигали-хоронили умерших т чумы. Хотя на многих (особенно женщинах) были дорогие украшения, золото, камни.
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 10:58
        0
        А почему насекомые? Бактерии - они такие
        ну я думаю бактерии сами по себе не живут и не перемещаются. Нужна питательная среда и переносчики - мыши, крысы, комары, блохи и т.д. hi
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:11
        0
        Цитата: Егоза
        Однако в Одессе до конца 20 века не раскапывали "чумную горку", где сжигали-хоронили умерших т чумы. Хотя на многих (особенно женщинах) были дорогие украшения

        Ага, Вы ещё место точное укажите, так вся шумерия там завтра будет.
        1. Avior
          Avior Сегодня, 13:09
          0
          Это место и так все знают
          Там Воронцов ещё дореволюционной собирался памятник поставить
          О том что хоронили с украшениями, похоже, обычная городская легенда
  4. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 10:26
    +10
    Япы те еще звери. А их тут жалеют, что на них два атомных подарка сбросили.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: BISMARCK94
      Япы те еще звери. А их тут жалеют, что на них два атомных подарка сбросили.

      Об этом пусть янки и бриты спросят своих родственников, которые у япов в плену были.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: BISMARCK94
      Япы те еще звери. А их тут жалеют, что на них два атомных подарка сбросили.

      Так ведь гитлер их за своих считал --- "арийцы Дальнего Востока"!
  5. Voletsky
    Voletsky Сегодня, 10:29
    +3
    и эти люди про мораль говорят
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:42
    +11
    Коллеги,добрый день. Возможно, ,я ошибаюсь,но об этом отряде 731 уже давно известно. Я ещё в юности читала в художественной литературе: там упоминался Пинфан,где испытывали это оружие.
    Опять же об этом были публикации в СМИ в 80-90 х годах. Слышала про Хабаровский процесс 1949
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 11:02
      +1
      Опять же об этом были публикации в СМИ в 80-90 х годах
      да и фильм художественный есть. Китайский кажется (вот не помню увы названия) Есть док.сборник на ютьюбе из десяти кажется частей. Вот первая -
      hi
    2. edmed
      edmed Сегодня, 11:13
      +1
      Цитата: Astra wild2
      Я ещё в юности читала в художественной литературе: там упоминался Пинфан,где испытывали это оружие.

      В конце 70-х читал книгу " Совершенно секретно,при опасности-сжечь!" 2 - е название "Као кумицу!" о деятельности отряда 731,полу документальное,полу художественное произведение.
      1. sibiryk
        sibiryk Сегодня, 11:40
        +1
        Цитата: edmed
        В конце 70-х читал книгу " Совершенно секретно,при опасности-сжечь!" 2 - е название "Као кумицу!" о деятельности отряда 731,полу документальное,полу художественное произвед

        Повесть «По прочтении сжечь», автор: Ким Роман, Вы наверное про эту книгу говорите?
        1. edmed
          edmed Сегодня, 11:49
          +1
          Цитата: sibiryk
          Повесть «По прочтении сжечь», автор: Ким Роман, Вы наверное про эту книгу говорите?

          Цитата: sibiryk
          Повесть «По прочтении сжечь», автор: Ким Роман, Вы наверное про эту книгу говорите?

          Возможно, но память упорно настаивает на своем, наверно уже подводит. smile
          1. Кэптен45
            Кэптен45 Сегодня, 14:18
            +1
            Цитата: edmed
            Возможно, но память упорно настаивает на своем, наверно уже подводит.

            Ну, если только я ничего не путаю (тоже знаете, возраст lol ), то "Кио кумицу" это роман про Р.Зорге.
            1. edmed
              edmed Сегодня, 15:05
              0
              Цитата: Кэптен45
              Ну, если только я ничего не путаю (тоже знаете, возраст ), то "Кио кумицу" это роман про Р.Зорге.

              Да я ж не оспариваю, вполне возможно, читалось тогда все и взахлеб ,но на обложке книги ,которую мне дали на сутки, было двойное название.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:16
      +1
      Цитата: Astra wild2
      Опять же об этом были публикации в СМИ в 80-90 х годах. Слышала про Хабаровский процесс 1949

      Рождённые в Забайкалье и ДВК, это с детства знают без всяких СМИ.
    4. тасха
      тасха Сегодня, 11:32
      +1
      Действительно. В 1983 году была издана книга "Кухня дьявола" автора Моримура Сэйти. И многие детали подготовки к бактериологической войне известны читателям из неё. Правда в документах ФСБ могут быть новые подробности. Надо бы поискать, но времени нет. Жаль, что авторы статьи не посмотрели, не помогли...
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:21
    +3
    Я не знаю чего они там рассекречивали. Когда в свое время (2018) я писал об этом статью (не тут) все данные уже были вполне себе несекретны - кто и где этим занимался, какие конструкции для "бомбы Б" испытывали , как именно мучали подопытных людей ,полный перечень изысканий по направлениям поиска средств и способов распространения . Откуда у японцев были русские (в том числе) для опытов - какое то количество пленных (вероятно) досталось им с конфликтов в конце 30х + часть белоэмиграции осела в Китае - кто то со временем стал сотрудничать с большевиками и попадался японцам (часть этой агентурной сети выдали перебежчики в конце тех же 30х) + собственно пережчики на ДВ также случались.
    Однако что методы доставки,что выбор патогена японцами был выбран крайне неудачно - уже перед войной в Средней Азии и на ДВ существовала вполне себе эффективная сеть противочумных станций (я общался с врачом который успел на таких поработать) , низкая скученность населения и достаточно высокая (в сравнении с азией) культура быта также препятствовали распространению. Наконец японцам не удалось разрешить вопросы с устойчивой доставкой блох (в варианте бомбы где были блохи-переносчики заболеваний) от лаборатории до фронтовых частей за приемлемые сроки выживания насекомых , сами насекомые при воздушном подрыве-раскрытии бомбы рассеивались по площадям крайне неудовлетворительно и зачастую сносились ветром на километры ,а большая часть погибала . Опыты с передачей вируса минуя насекомых-переносчиков были еще менее удачными , работа с сибирской язвой также "не выстрелила" - возможно по причине того,что в 1940х метрополии уже было глубоко не до изысканий Сиро Исии - все внимание уходило на флот и авиацию.
    Большей частью подопытных у японцев были корейцы-китайцы. Частично это оружие использовалось против китайцев - показав свою довольно низкую эффективность даже там.
  8. Кэптен45
    Кэптен45 Сегодня, 14:12
    0
    Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о создании Японией бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. Разработки в этой области японцы намеревались применить против советской армии.Япония планировала широкое применение бактериологического оружия во время боевых действий против советской армии, поэтому придавала большое значение разработке такого оружия, следует из документов, обнародованных ФСБ. Испытания бактериологического оружия велось на живых людях, в том числе советских гражданах и гражданах Китая (с)
    В начале 90-х, будучи в командировке в столице, купил на вокзале в дорогу почитать какой-то журнал (сейчас уже не вспомню название). Тогда много всякой прессы выходило про криминал,разведку, военные тайны и проч. Так вот в этом журнале была статья про отряд Сиро Исии "731" и статья гораздо больше по объёму и приведённым фактам, с фото участников отряда, лаборатории, изготовленных фарфоровых бомб. Это я к чему, что же ещё рассекретило ФСБ, если про это писали в гораздо большем объеме,чем в приведённой здесь статье?
  9. -sa-
    -sa- Сегодня, 15:33
    0
    И вот после всего этого у них еще язык поворачивается курилы требовать обратно?а кто нам жизни советских граждан вернет замученных в лабораториях и погибших в боях из за японского фашизма?