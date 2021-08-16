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Министр обороны Латвии раскритиковал «безоговорочный» вывод войск США из Афганистана

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Вывод американцами военного контингента из Афганистана раскритиковали многие партнеры США по НАТО, дошла очередь и до Латвии. Свое "возмущение" высказал министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс.


Главе латвийского военного ведомства не понравился "безоговорочный" вывод американских войск с афганской территории, за что он подверг их критике. По его словам, действия США стали "ошибкой", приведшей к быстрому наступлению талибов* (движение запрещено в России как террористическое), падению Кабула и захвату всей территории страны.

Из Афганистана хлынул поток беженцев. На сегодняшний день, отметил Пабрикс, убежища в Латвии попросил экс-мэр афганского города Меймене, но, по мнению министра, поток афганцев в страну возрастет значительно. Глава Минобороны попросил идентифицировать афганских граждан, которые ранее помогали латвийской миссии в Афганистане, чтобы предоставить им политическое убежище. По его словам, это могут быть до 15 семей.

Латвийский военный контингент в Афганистане дислоцировался на военной базе в городе Меймене, являющегося столицей провинции Фарьяб. Впервые латвийские военные были размещены в стране в 2003 году в качестве наблюдателей. В 2014 году контингент был значительно урезан и составлял не более 40 военнослужащих, занимавшихся подготовкой афганской армии. В апреле 2021 года Латвия объявила о завершении своей миссии и выводе военных из Афганистана - причём практически сразу же после того, как об аналогичных планах заявили в Вашингтоне
Использованы фотографии:
https://twitter.com/stavridisj
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39 комментариев
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  1. Олег Авиатор
    Олег Авиатор Сегодня, 10:49
    +10
    Латвии лучше не критиковать. Опасно для здоровья. Экономического прежде всего.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:10
      +14
      Латвии необходимо срочно выдвигаться в Кабул ! И навести порядок! Утереть нос гегемону.Правда авиации нет,но это не важно ,пешком дойдут.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 11:13
        +3
        Министр обороны Латвии раскритиковал «безоговорочный» вывод войск США из Афганистана


        Вслед за аналогичным заявлением МО Великобритании.

        Знать Латвия по мощи стоит вслед за британцами what
    2. den3080
      den3080 Сегодня, 11:32
      +8
      Цитата: Олег Авиатор
      Латвии лучше не критиковать. Опасно для здоровья. Экономического прежде всего.

      Да просто у шестёрок появилось смутное чуство тревоги. С ними-то может статься то же самое, вдруг.
    3. Андрей Град
      Андрей Град Сегодня, 12:56
      +1
      Для него политическая опастность грозит со стороны его нацистского электората. Они 30 лет пытаются выгнать из Лавтии нас русских, а тут новых беженцев принимать предется, к тому же мусульман.
      Уже сейчас по центру Риги много смуглой арабской молодежи ходит и на разных непонятных языках говорит, чему местные нацики очень не рады.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    +3
    Министр обороны Латвии раскритиковал «безоговорочный» вывод войск США из Афганистана
    Ну да, конечно, только мелочь, всякую, забыли спросить fool
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:26
      +1
      hi приветствую, Виктор!
      Цитата: rocket757
      Министр обороны Латвии раскритиковал «безоговорочный» вывод войск США из Афганистана
      Ну да, конечно, только мелочь, всякую, забыли спросить fool

      Вот ведь как заважничали недобалты! Только непонятна причина этого? Что такого случилось? Или так, без причины подпрыгивают? fool ----характер такой.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:38
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Важничай, не важничай, как была шел/Л/упонь мелкая, таковой и останется!
        Зачем это сюда приплели, не пойму ... может повеселить хотели???
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 12:29
          +1
          Цитата: rocket757
          Привет Дмитрий soldier .......Зачем это сюда приплели, не пойму ... может повеселить хотели???

          wassat наверно, обрадовать хотели, что бы мы знали----не только нашей страной недобалты возмущаются, но и штатами.Замечания делают им.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 12:37
            +1
            Разброд в "войсках" .... так и до катастрофы не далеко.
            А как все визгливо радовались, что агента трампова свалили ... ан не, дядюшка Джо им сюрпрайз, за сюрпрайзом приподносит good
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 12:43
              +1
              Цитата: rocket757
              Разброд в "войсках" .... так и до катастрофы не далеко...... good

              lol ну да, когда это было, что бы такая мелочь на дядю Сэма подпрыгивала? Ну только и объяснить, что жёлтая жидкость в голову вдарила.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 12:57
                +1
                Ничего удивительного, это страх и жалость к себе любимому ... без помощи извне, всем Приб б б тамошним хана придет и быстро.
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 13:31
        0
        Заважничали? Наверняка хозяина пытаются поменять - полосатого на наглосакса. А последние спят и видят возрождение империи...мечты-мечты, в чём ваша сладость...
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 10:54
    +3
    Какая мировая "держава" эта самая Латвия! Никогда не слышал о такой!
  4. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 10:55
    +5
    Прибалты примеряют ситуацию на себя laughing
    На Украине тоже задумались...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:56
    +5
    На территории Кабульского аэропорта морскими пехотинцами против афганцев желающих улететь применено оружие на поражение,есть жертвы.Эй защитники америки ,
    безоружные афганнцы люди второго сорта,что их можно просто из за эвакуируемых американцев убивать из автоматов. am
  6. knn54
    knn54 Сегодня, 10:58
    0
    -По его словам, это могут быть до 15 семей.
    Из расчета 2-З семьи на каждого миротворца.Вполне хватит пристроить 10000 человек (как заявляли янкесы) всем странам-участникам коалиции.
    Защищать,так уже до конца.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 11:32
      +1
      А настоящая афганская семья - это скоко? Думаю, что... Ой, даже страшно подумать...
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:59
    +8
    Ну-у-у-у, если та-а-а-акой "авторитет" в военной области критикует, то конечно, то это таки да и да конечно и вообще. Что дЕЕтся в подлунном мире?! Шавка хозяина критикует. Похоже конец времен таки наступает. winked
    1. sakuz
      sakuz Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Пленник
      Шавка хозяина критикует. Похоже конец времен таки наступает

      В такой ситуации, как бы Штаты не напортачили... В горячках от них многого можно ожидать.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:55
      +1
      Похоже шерхан совсем одряхлел если на него табаки тявкают.
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:09
    +3

    Цитата: Олег Авиатор
    Латвии лучше не критиковать. Опасно для здоровья. Экономического прежде всего.

    Латвия боится, что и их кинут.
  9. AVA77
    AVA77 Сегодня, 11:11
    +5
    Латвия,введи войска.в Афганистан. angry yes
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:11
    +3
    Вообще то, холопам слова не давали. " министр"- двух танков и одного самолёта.
  11. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:11
    +3
    Как смели псы тявкнуть на хозяина? ))))
  12. АЛЕКСАНДР ГАЗЕЕВ
    АЛЕКСАНДР ГАЗЕЕВ Сегодня, 11:15
    +2
    БОЛОНКА УЧИТ БУЛЬДОГА КАК ЖИТЬ.
  13. Перейра
    Перейра Сегодня, 11:25
    +4
    Латыши бы так не поступили. Они бы всех разгромили.
  14. Волк
    Волк Сегодня, 11:25
    +5
    ПОЛНИ КРАХ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США ОСНОВАНОЙ НА ОБМАНЕ И ВОЕНОЙ СИЛИ В МИРЕ !!!


    Талибы объявлены " терористам" после 11. Семптебра, якоби и за организации нападения на США и быстро через ООН .
    Но это было по принципе американского правосудия " хайли лайкли" без одного доказательства !
    Кажди здоровомислещчи человек бы отверг такой тезис по многим причинам.
    Зпр. башни близнецы обрушились идеально что бы не нанести ущерба окружающими зданиям, а Пентагон уобше прострельен крылатой ракети , откуда она полетела Бог знает. Крилате ракетки и сегодня для Афганистан недостижаема технология .
    Кроме этого "лётчики " самолетов од 11 их , 9 были гражданином Саудиске Арабии, эсли они уопше существовали?, Такую сложную операцию в это време смогли провести 3- 5 страна в мире но это на 99% не смогли СА а тим больше нити Талиби ? Сама способна страна для таких операций была США и их спец. службы.
    Под предлогом что хайли лайкли Талибы атаковали могушествену США , США и их СЛУГЕ И РАБЫ оккупировали Афганистан , зашли глубоко в сред Асии и потрбушие Русии, а Талибе убрали с власть в Афганистане , при этом во время ОКУПАЦИИ Афганистана они убили больше 500.000 льуди. Похожи сценарии с хайли лайкли был и с Ираком и Колином Пауелом итд. но в Истории эта метода хайли лайкли знакома од старого Рима , а в 20 веке применяется од пожара в немецком Райхстаге и Гитлера.
    На самом деле в истории эта методика хайли лайкли применяется са стороне самих больших ЗЛОЧИНЦОВ И ТИРАНОВ .Это что случается сегодня в Афганистане показывает что вес Афгански народ был противу англосаксе " демократии" и что подсобники англосаксов были в маленьком количеству , а од этих которие работали на их 90% только ждали момента что бы приступить Талибами.
    Но самое важное что эта методика: окупации и поставке своих агентов и подсобников предательов на власт в окупираного государству дожила такой громогласни крах что это будет вспомниться веками .
    Од сегодня один од самих обманьчивих методов окупации разобличен до конца , а США и их слуге и рабы в НАТО остались на чистом поле . В будущем им осталось только директна окупация государства которые нацелены, а это невозможно даже для США и НАТО целиком !!!
    Это что случилось в Афганистане будет иметь глубокое последствие и на внутренней политике США и НАТО целиком, а убить президенти Чаушеску, Милошевич, Хусеин, Каддафи и многи другие получет сатисфакци на небе и освобождёние од придуманный грехов которе им пришили.
    Ето в Афганистане обозначает наверно конец мирове " элите " котороя правила миром обманама и страшним злочинами последних 50 лет.
  15. АЛЕКСАНДР ГАЗЕЕВ
    АЛЕКСАНДР ГАЗЕЕВ Сегодня, 11:26
    0
    Цитата: Олег Авиатор
    Латвии лучше не критиковать. Опасно для здоровья. Экономического прежде всего.

    Латвия в "Великоленой семёрке"? Сама лежит в затяжной коме!!!
  16. kit88
    kit88 Сегодня, 11:28
    +1
    Нормально так. Значит свою "армию" министр обороны Латвии из Афгана вывел, а теперь критикует американцев за такой же вывод. Ну, да ладно.
    Оставались бы товарищи латыши. Продвинули бы демократию, западные цености, ЛГБТ всякое среди талибов. wassat
    Или боязно? Только из под каблука тявкать не страшно?
  17. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 11:32
    +2
    Так пусть санкции введут против Америки. Чего просто так критиковать, воздух сотрясать. laughing
  18. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:33
    0
    Вывод американцами военного контингента из Афганистана раскритиковали многие партнеры США по НАТО, дошла очередь и до Латвии
    гиены чуют смертушку орла))? bully
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:49
    0
    Критика адрес США министра обороны прибалтийской республики Артиса Пабрикса касается не просчетов американцев,а то что Литве придется принимать на ПМЖ семьи американских союзников из Афганистана.
    Такова роль вассала,а там еще и Ирак может добавиться и Ливия .....................тяжело башкой не думать
  20. грохот
    грохот Сегодня, 12:02
    0
    Американцы реально пробили дно. Их критикует министр обороны Латвии!

    Следующими, видимо, выскажут своё мнение тараканы в Макдоналдсе.
  21. isv000
    isv000 Сегодня, 12:30
    +2
    Вывод американцами военного контингента из Афганистана раскритиковали многие партнеры США по НАТО, дошла очередь и до Латвии.

    Ну, тут как всегда, дошло как до утки, на седьмые сутки... Подождали, пока старшие табаки оттянулись и, вдогонку, сами тяфкнули - вдруг за общим гулом Шерхан не заметит их тяфка?.. А вообще интересное кино начинается - Донни начинает топить за отставку Бидона, "союзнички" всё больше стали голову поднимать, даже талибы так шерсть встряхнули что американцы с шестёрками как блохи посыпались! Чую - во второй серии будут новые герои и не менее интригующий сюжет...
  22. Комментарий был удален.
  23. Silver Fox
    Silver Fox Сегодня, 12:59
    +2
    Я тут такую речь услышал. Может сейчас ее надо повторить. бумеранг вернулся.
  24. танк66
    танк66 Сегодня, 13:10
    0
    /по Киплингу/ видать табаки знают, что Шер-хан приболел...пора тихо гавкнуть на Рыжих собак и глянуть кто в джунглях будет шишку держать...есличё laughing
  25. Machete
    Machete Сегодня, 13:42
    0
    Я думаю, Латвии надо показать пример глупому гегемону и самому ввести свои войска в аФган. И показать как надо.

    Но что-то подсказывает, что они там сразу заткнутся, если кто-то их в этом упрекнёт.
  26. Геннадий Завалов_2
    Геннадий Завалов_2 Сегодня, 15:23
    0
    А если завтра поборники демократии и из прибалтики лыжи смажут? Вот что волнует свободолюбивый латвийский народ, а может и не народ, а мудрое и дальновидное руководство. Но что волнует, и ещё как волнует, это уж точно. Знает кошка, чьё мясо съела.