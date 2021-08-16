Министр обороны Латвии раскритиковал «безоговорочный» вывод войск США из Афганистана

Вывод американцами военного контингента из Афганистана раскритиковали многие партнеры США по НАТО, дошла очередь и до Латвии. Свое "возмущение" высказал министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс.Главе латвийского военного ведомства не понравился "безоговорочный" вывод американских войск с афганской территории, за что он подверг их критике. По его словам, действия США стали "ошибкой", приведшей к быстрому наступлению талибов* (движение запрещено в России как террористическое), падению Кабула и захвату всей территории страны.Из Афганистана хлынул поток беженцев. На сегодняшний день, отметил Пабрикс, убежища в Латвии попросил экс-мэр афганского города Меймене, но, по мнению министра, поток афганцев в страну возрастет значительно. Глава Минобороны попросил идентифицировать афганских граждан, которые ранее помогали латвийской миссии в Афганистане, чтобы предоставить им политическое убежище. По его словам, это могут быть до 15 семей.Латвийский военный контингент в Афганистане дислоцировался на военной базе в городе Меймене, являющегося столицей провинции Фарьяб. Впервые латвийские военные были размещены в стране в 2003 году в качестве наблюдателей. В 2014 году контингент был значительно урезан и составлял не более 40 военнослужащих, занимавшихся подготовкой афганской армии. В апреле 2021 года Латвия объявила о завершении своей миссии и выводе военных из Афганистана - причём практически сразу же после того, как об аналогичных планах заявили в Вашингтоне