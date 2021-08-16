Самолёт с опознавательными знаками афганских ВВС потерпел крушение в Узбекистане

Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идет детальный анализ

В Узбекистане потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Летательный аппарат упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.По имеющейся на данный момент информации, на территории Узбекистана упал неустановленный самолет афганских ВВС, двое пилотов получили ранения при приземлении на парашютах. В соцсетях распространяются фотографии обломков самолета и одного из пилотов. Заявляется, что падение самолета произошло еще 15 августа. Причины падения не называются.Как пишет одно из местных изданий, двое военнослужащих Афганистана уже госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.В Минобороны Узбекистана пока никак не комментируют сообщение о крушении самолета афганских ВВС, заявив, что "изучают" поступившую информацию.- говорится в сообщении военного ведомства.Предполагается, что упавший самолет может являться легким турбовинтовым штурмовиком А-29В Super Tucano Воздушного корпуса Афганистана, по какой-то причине залетевшим на территорию соседнего Узбекистана. Эти двухместные самолеты в последнее время часто использовались при нанесении ударов по наступающим боевикам.Судя по реакции узбекского Минобороны, "изучающего сообщения", если данный факт подтвердится, это будет означать, что противовоздушная оборона страны "проспала" появление иностранного самолета в воздушном пространстве Узбекистана.