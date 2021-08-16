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Самолёт с опознавательными знаками афганских ВВС потерпел крушение в Узбекистане

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В Узбекистане потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. Летательный аппарат упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.


По имеющейся на данный момент информации, на территории Узбекистана упал неустановленный самолет афганских ВВС, двое пилотов получили ранения при приземлении на парашютах. В соцсетях распространяются фотографии обломков самолета и одного из пилотов. Заявляется, что падение самолета произошло еще 15 августа. Причины падения не называются.

Как пишет одно из местных изданий, двое военнослужащих Афганистана уже госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Самолёт с опознавательными знаками афганских ВВС потерпел крушение в Узбекистане

В Минобороны Узбекистана пока никак не комментируют сообщение о крушении самолета афганских ВВС, заявив, что "изучают" поступившую информацию.

Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идет детальный анализ

- говорится в сообщении военного ведомства.

Предполагается, что упавший самолет может являться легким турбовинтовым штурмовиком А-29В Super Tucano Воздушного корпуса Афганистана, по какой-то причине залетевшим на территорию соседнего Узбекистана. Эти двухместные самолеты в последнее время часто использовались при нанесении ударов по наступающим боевикам.

Судя по реакции узбекского Минобороны, "изучающего сообщения", если данный факт подтвердится, это будет означать, что противовоздушная оборона страны "проспала" появление иностранного самолета в воздушном пространстве Узбекистана.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MoDAfghanistan
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57 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    +15
    Судя по реакции узбекского Минобороны, "изучающего сообщения", если данный факт подтвердится, это будет означать, что ПВО страны "проспала" появление иностранного самолета в воздушном пространстве Узбекистана.
    Походу, так оно и есть.
    Возможно пилоты просто хотели сохранить свои жизни, и улетели в Узбекистан от талибов (запрещены в РФ)
    1. nPuBaTuP
      nPuBaTuP Сегодня, 11:55
      +5
      Или наоборот сработало и сбили hi
      Тут вариантов два
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:59
        +2

        nPuBaTuP (Николай)
        Сегодня, 11:55

        0
        Или наоборот сработало и сбили hi
        Тут вариантов два
        Тогда бы МО Узбекистана выдало бы инфу на эту тему. hi Хотя request Поживем - увидим.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:26
          0
          Цитата: a.s.zzz888

          nPuBaTuP (Николай)
          Сегодня, 11:55

          0
          Или наоборот сработало и сбили hi
          Тут вариантов два
          Тогда бы МО Узбекистана выдало бы инфу на эту тему. hi Хотя request Поживем - увидим.

          Даже если и сбили, то на фига им ссориться с соседями и кричать об этом. А так, упал и упал, мы не при делах. Неизвестно, как в дальнейшем замутится вся эта хрень в афгане, а Узбекистан, в сравнении с Афганистаном страна стабильная и им нужно думать о будущем. hi
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 14:41
            0
            Я сейчас как раз на месте.
            И местные твердо утверждают, что сбили. hi
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 12:04
        +1
        Тезка,вариантов больше.
        Могло закончиться горючее,подбили талибы.
        В этот же момент госпитализировали одного военнослужащего Узбекистана. Его состояние оценивается как тяжёлое.
        ВСЕ знают только "вражеские голоса".
        1. nPuBaTuP
          nPuBaTuP Сегодня, 12:56
          0
          вариантов больше.

          Я имел в виду варианты с ПВО hi
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:30
          -2
          Цитата: knn54
          вариантов больше.
          Могло закончиться горючее,подбили талибы...

          ...пилотировал тот кто управлял самолетом только в авиасимуляторах...
      3. Nag1984
        Nag1984 Сегодня, 12:18
        +6
        Или улетали в спешке без топлива.
        1. Rusticolus
          Rusticolus Сегодня, 14:55
          0
          Как вариант еще, взлететь то взлетели, а садиться было уже некуда. Вот и полетели куда подальше.
    2. venik
      venik Сегодня, 12:35
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Походу, так оно и есть.

      =======
      good Присоединяюсь! drinks
  2. Voletsky
    Voletsky Сегодня, 11:58
    0
    Сейчас из Афганистана посыпятся как черти из табакерки все кому не лень.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:44
      0
      Слишком быстро там все случилось.
      Аэропорт закрыт, дороги перекрыты.
      Топать на границу - сразу спалиться.
      Вся граница под контролем талибов.
      Будут по домам сидеть да выжидать.
  3. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:00
    +5
    Там народ уже на самолеты бросаются на выкате, а потом на взлете срываются и падают. Сайгон отдыхает по сравнению с этой эвакуацией.



    1. bayard
      bayard Сегодня, 13:04
      +8
      Да уж , тут позор похлеще вьетнамского - абсолютный провал всей операции эвакуации ... предательство европейских союзников ... и то как "тапками по полосе их гнали" ...
      Следующая серия - Ирак ?
      Сирия ?
      Украина ?

      Но Голливуд конечно снимет героическую ленту , о том как два трансгендера спасались из Афганистана ... и мимоходом спасли "мир" .
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:55
        0
        Цитата: bayard
        Да уж , тут позор похлеще вьетнамского - абсолютный провал всей операции эвакуации ...

        С одной стороны похоже на то, что вы говорите.
        А с другой стороны, в аэропорте страдает абсолютное меньшинство населения и иностранцев.
        Несколько тысяч из многомиллионного народа.
        Никаких стотысячных волн беженцев не будет.
        Все произошло настолько быстро, что волны беженцев просто не успели подняться. Боев фактически не было.
        Вполне возможно, что так и было договорено.
        Ведь такое развитие на пользу и талибов, и Штатов.
        Если и могла быть более аккуратная передача власти, почти безо всякого кровопролития, то мне сейчас ее сложно представить. hi
  4. Тузик
    Тузик Сегодня, 12:01
    +5
    там такая граница, одни горы и ущелья, так что проворонить можно не только легкомоторный самолетик.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 13:30
      0
      Не такая уж серьезная ПВО в Узбекистане. Самолётик жаль. Лучше бы на нашу базу в Таджикистане пошел. Наверное пилоты этнические узбеки. Думаю кое-что в Тукано, НН-60 и некоторых других образцах техники из Афганистана нам было бы интересно.
  5. Салаватский МЧС
    Салаватский МЧС Сегодня, 12:03
    +5
    Что-то физиономия у пилота слишком европейская... Или мне так кажется?
    1. Gato
      Gato Сегодня, 12:34
      +5
      Что-то физиономия у пилота слишком европейская

      Многие афганцы (особенно пуштуны), если их побрить, выглядят в большей степени европейцами, чем сами европейцы. Вот, например, типичный пуштун:
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 13:43
        +1
        Это потомки Александра Македонскаго, а нация у него своя была и девиз "Пришёл, увидел, наследил". А наследил чертяка знатно.
        1. Gato
          Gato Сегодня, 14:28
          0
          Это потомки Александра Македонскаго, а нация у него своя была и девиз "Пришёл, увидел, наследил". А наследил чертяка знатно.

          Кто чьи потомки - это еще вопрос. Предки македонцев приперлись в Грецию откуда-то с севера - и не факт, что не из тех самых мест. А вот девиз такой был у Цезаря, который наследил в истории куда как более знатно, чем Александр.
      2. lego2
        lego2 Сегодня, 13:55
        0
        Нормальный пуштун не даст себя побрить.
        1. Gato
          Gato Сегодня, 14:15
          +1
          Нормальный пуштун не даст себя побрить.

          Побрить и искупать можно даже кота, если наглядно обрисовать пациенту альтернативные варианты развития событий bully
    2. bayard
      bayard Сегодня, 13:05
      +1
      Похоже вольнонаёмный из Европы . Поляк какой-нибудь ... или шумер днепровский .
  6. AVA77
    AVA77 Сегодня, 12:05
    0
    Видимо пилоты просто тупо дёрнули от талибов.Серьёзные ребята эти талибы,если от них все включая американцев,щемятся по углам. Прям какой то бардак в курятнике laughing
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 12:14
      +3
      Цитата: AVA77
      Видимо пилоты просто тупо дёрнули от талибов.

      А что им оставалось делать? Они участвовали в войне против талибов и хуже смерти, только плен.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 12:18
      +1
      Цитата: AVA77
      Прям какой то бардак в курятнике

      В этом случае как раз наоборот получается: все прощены, рабочие места сохранены, школы для девочек открыты, мародёры наказываются, и вообще талибы (студентами их уже трудно назвать) заявили о создании цивилизованного Афганистана. Что то мне подсказывает, что мы ещё увидим там и жилую застройку по московским проектам и трубопровод Россия - Пакистан, тем более что переговоры по нему ведутся уже давно. А если ещё и ответвление на Индию пойдёт... Думаю, сделали им в Москве предложение, от которого они не смогли отказаться. Да и в самом деле - десятилетия войны показали лишь топтание на месте и истинное лицо западных союзников. А тут есть все шансы стать нормальным государством, отдав в концессию свои ископаемые - вы посмотрите на Китай - как тихо и спокойно всё это время работают его компании под охраной талибов!... hi
      1. Voletsky
        Voletsky Сегодня, 12:27
        +6
        басмачи как были дикарями так ими и остались. и про школы для девочек, что якобы разрешили только от вас услышал.
        А то что якобы все прощены да помилованы, ну видя как народ себя ведёт в Кабуле; не только у меня судя по всему сомнения на счет помилования и у них тоже.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 12:34
          0
          Цитата: Voletsky
          басмачи как были дикарями так ими и остались. и про школы для девочек, что якобы разрешили только от вас услышал.

          Интервью российского посла и вообще Яндекс Вам в помощь. Да, а как у Вас с аналитикой?
          1. Voletsky
            Voletsky Сегодня, 12:43
            -1
            короче одна бабка сказала, талибы - разношерстное кубло упырей, с множеством независимых кланов.
            1. isv000
              isv000 Сегодня, 12:46
              -2
              Цитата: Voletsky
              короче одна бабка сказала, талибы - разношерстное кубло упырей

              Бабка не сказывала часом: "говорила я тебе - учись, сынок!"?... laughing
              1. Voletsky
                Voletsky Сегодня, 12:53
                -3
                типо самовыразился ?! взрослеть не пробовали ?
                1. isv000
                  isv000 Сегодня, 12:56
                  +1
                  Цитата: Voletsky
                  взрослеть не пробовали ?

                  Взрослеть - всегда успеется, а вот попробуйте-ка, батенька, оставаться бодрым, полным сил и задора при наличии внуков! hi
                  1. Комментарий был удален.
                  2. Voletsky
                    Voletsky Сегодня, 13:06
                    -4
                    истину говорят, малолетний добил не показатель возраста а состояние души.
      2. шахтёр
        шахтёр Сегодня, 12:45
        +6
        Вчера в "Телеграмме" выложили видео с десятком трупов из Кандагара. Было подписано, что талибы расстреляли пойманных бойцов сил специальных операций Афганистана. Видимо не всё так просто с всеобщим прощением. Да и вряд ли талибы простят местным узбекам и таджикам, активное участие в "Северном альянсе".
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 12:59
          0
          Цитата: шахтёр
          Да и вряд ли талибы простят местным узбекам и таджикам, активное участие в "Северном альянсе".

          Переговоры с афганскими военными талибы вели ещё с 2020-го года. А эти, видно, как те, что из "Галичины", помилованию не подлежат... hi
        2. Voletsky
          Voletsky Сегодня, 13:10
          +1
          На камеру один шайтан говорит, что всех помилуют; на другую камеру другой шайтан - учиняет резню. И плевать они хотели, кто там что сказал. У них еще потом делёжка власти начнётся, а потом они начнут вспоминать кто и как их из соседнего кишлака обижал, даёшь этнические чистки и выдавливание неугодных за кордон под угрозой расправы.
          1. SanichSan
            SanichSan Сегодня, 14:19
            -1
            Цитата: Voletsky
            На камеру один шайтан говорит, что всех помилуют; на другую камеру другой шайтан - учиняет резню.

            видео выдачи амнистий есть. это факт. видео резни о которой вы тут разглагольствуете, нет. неужели вы врете? belay
            для справки талиб переводится как студент. вы не знали? вы дикарь? belay
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:16
          -1
          Цитата: шахтёр
          Видимо не всё так просто с всеобщим прощением.

          Прощение и отпущение грехов будет потом, а сейчас реальная действительность -"кто друг, а кто враг".
      3. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 12:54
        0
        Цитата: isv000
        рубопровод Россия - Пакистан, тем более что переговоры по нему ведутся уже давно. А если ещё и ответвление на Индию пойдё

        До этого может когда и дойдет но пока там буксует проект газопровода ТАПИ - и именно из-за Афганистана, Туркменистан и Индия почти готовы, а Пакистан не начинал ссылаясь на нестабильность соседа.
        В феврале талибы на переговорах в МИД Туркменистана заявили о полной поддержке реализации и обеспечения безопасности проекта ТАПИ. https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/664438-taliban-podderzhal-proekt-gazoprovoda-tapi/
        А в июле в Ташкенте С. Лавров заявил, что Россия заинтересована в участии в строительстве этого магистрального газопровода.
        Туркменский газ идет в Китай, пойдет в Пакистан и Индию... все не в Европу, но что некоторые очень надеются... гендиректор ОГТСУ С. Макогон считает есть туркменский газ, транзит которого в Европу Россия не допускает... азербайджанцы с Южным коридором
      4. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:12
        0
        Газпром будет тянуть ветку СПГ от Карачи до Лахора .
      5. Dos
        Dos Сегодня, 15:08
        0
        Вангуете!? winked
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 13:22
      +1
      Почитал ваши комментарии,пришел к выводу что у меня нет никаких выводов.
      Фик поймёшь талибы это беда или не очень.
      Единственное что утешает Американцы обгадились.Я не злорадствую,просто они достали со своей исключительностью. am
    4. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: AVA77
      Видимо пилоты просто тупо дёрнули от талибов

      Если только это были пилоты, а не кто нибудь из правительства или правительственных родственников, угнавших самолет, но знакомых с управлением по авиасимуляторам.
  7. Cron
    Cron Сегодня, 12:05
    +1
    В аэропорту Кабула сейчас полный трэш творится. И сколько еще афганских граждан лояльных к американцам кинули?
    Видео видел как летит транспортник США и оттуда что-то падает. Написано что люди. Не знаю насколько правда. Видимо, цепляются за шасси
    1. Cron
      Cron Сегодня, 12:08
      +4
      Цитата: Cron
      Не знаю насколько правда.

      Это правда. Видео появилось даже как они это делают
    2. Gato
      Gato Сегодня, 12:28
      -1
      Видимо, цепляются за шасси

      Под.п.и.н.д.о.с.никам на заметку: к шасси американских самолетов в таких случаях надо привязываться скотчем.
      1. Cron
        Cron Сегодня, 12:34
        0
        Цитата: Gato
        Под.п.и.н.д.о.с.никам на заметку: к шасси американских самолетов в таких случаях надо привязываться скотчем.

        Они так и делали, только не скотчем и не достаточно крепко, видимо...
  8. kit88
    kit88 Сегодня, 12:13
    +6

    Интересно... Самолет значит А-29В Super Tucano, а под головой у воина надувная оболочка от аварийной радиостанции изделия "Комар-2М", кстати сама Р-855 тоже рядом лежит (оранжевая).
  9. Gato
    Gato Сегодня, 12:26
    +4
    Перелетели на последних каплях горючки через границу и выпрыгнули, чтобы не сбили. Приземляться с парашютом в горной местности - та еще лотерея, отсюда травмы. А летчиков-штурмовиков талибанцы ооочень сильно не любят.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42
    0
    Бегут, уходят, уползают, да и улетают, похоже!
    Да уж, дядюшка Джо такой процесс запустил .... долго ещё икаться, всем, от того будет.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: rocket757
      Бегут, уходят, уползают, да и улетают, похоже!
      Да уж, дядюшка Джо такой процесс запустил .... долго ещё икаться, всем, от того будет.

      Как это по-янкесовски. Сунуть свой полосатый нос в какую нибудь страну, нагадить там, всё развалить и смыться, говоря голливудскими штампами - "спасая свои задницы". Примеров в истории не мало.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:53
        0
        Для янки это не критично, не парятся они по этому поводу ... подумаешь, ещё один синдром feel
        у них есть "злато", вернее зелёные фантики, они считают, что купят себе лояльность любого, за редким исключением!
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:56
          0
          Цитата: rocket757
          Для янки это не критично, не парятся они по этому поводу ... подумаешь, ещё один синдром

          Ждем очередной голливудский боевик на тему героического планового отступления из Афгана. laughing
  11. Витас
    Витас Сегодня, 13:35
    -1
    Узбекистану надо военнослужащих Афганистана принимать с техникой. Халява однако!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:54
      0
      Да, да, халява ... а КОРМИТЬ, СОДЕРЖАТЬ их кто потом будет??? Или святым духом они питаться должна?