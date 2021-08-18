Размышления об отправке 3-й Тихоокеанской эскадры. В чем ошиблось Морское министерство

О техническом состоянии кораблей

О снабжении эскадры углем

О позиции Морского министерства

Немножко альтернативы

О состоянии японского флота в начале 1905 года

Выводы

P. S.

Об артиллерийской подготовке 2-й Тихоокеанской эскадры

«Таким образом, от даты последней практической стрельбы до Цусимы прошло 4 месяца. Это был достаточный срок, чтобы растерять те немногочисленные навыки, которые удалось получить».

«Стрельбы производились на больших расстояниях, приблизительно, начиная с 70 каб. и до 40 каб., но «Сисой Великий» обыкновенно начинал стрельбы с 60 каб. из 12" орудий, и с 50 каб. из 6" орудий, ибо углы возвышения орудий не позволяли пользоваться большею табличною дальностью».

«Мне было обещано прислать вдогонку на транспорте «Иртыш» боевые запасы для обучения стрельбе, но, по отплытии эскадры из Балтийского моря, поступившие с заводов запасы получили другое назначение».