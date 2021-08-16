«Имеются потери с обеих сторон»: Армения обвинила Азербайджан в нападении на границе Сюникской области

Несмотря на предпринимаемые меры по мирному урегулированию, напряженная ситуация сохраняется на границе Армении и Азербайджана. Ереван в очередной раз обвинил Баку в нападении и обстрелах.
По данным армянского Минобороны, очередное нападение азербайджанских военных произошло на границе Сюникской области. Согласно сообщению, в ночь с воскресенья на понедельник азербайджанские войска пытались продвинуться в районе Черного озера, но получили отпор и были отброшены на прежние позиции.
Согласно озвученной информации, с обеих сторон имеются потери, как минимум по одному убитому.
В свою очередь Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении, обвинив армянских военных в распространении дезинформации. В Баку заявили, что азербайджанская армия на участке в районе Черного озера находится на своих позициях и никаких действий не предпринимает. Также в азербайджанском Минобороны отрицают гибель военнослужащего.
При этом Азербайджан обвиняет армянских военных в обстреле позиций своей армии на границе Нахичеванской автономной республики.
Отметим, что напряжение сохраняется на границе Сюникской и Гегаркуникской областей Армении, ставших пограничными по итогам военного конфликта в Карабахе. Ереван и Баку никак не могут определить границы, из-за чего происходят постоянные стычки с применением оружия. В Армении уже предложили разместить на восточных и южных границах государства российских пограничников.