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«Имеются потери с обеих сторон»: Армения обвинила Азербайджан в нападении на границе Сюникской области

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Несмотря на предпринимаемые меры по мирному урегулированию, напряженная ситуация сохраняется на границе Армении и Азербайджана. Ереван в очередной раз обвинил Баку в нападении и обстрелах.


По данным армянского Минобороны, очередное нападение азербайджанских военных произошло на границе Сюникской области. Согласно сообщению, в ночь с воскресенья на понедельник азербайджанские войска пытались продвинуться в районе Черного озера, но получили отпор и были отброшены на прежние позиции.

Согласно озвученной информации, с обеих сторон имеются потери, как минимум по одному убитому.

В свою очередь Минобороны Азербайджана отвергло обвинения Армении, обвинив армянских военных в распространении дезинформации. В Баку заявили, что азербайджанская армия на участке в районе Черного озера находится на своих позициях и никаких действий не предпринимает. Также в азербайджанском Минобороны отрицают гибель военнослужащего.

При этом Азербайджан обвиняет армянских военных в обстреле позиций своей армии на границе Нахичеванской автономной республики.

Отметим, что напряжение сохраняется на границе Сюникской и Гегаркуникской областей Армении, ставших пограничными по итогам военного конфликта в Карабахе. Ереван и Баку никак не могут определить границы, из-за чего происходят постоянные стычки с применением оружия. В Армении уже предложили разместить на восточных и южных границах государства российских пограничников.
Использованы фотографии:
https://mil.am/ru
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Voletsky
    Voletsky Сегодня, 12:46
    +2
    горячие головы всё успокоится не могут, уже больше 30 лет с переменным успехом друг друга режут, все им крови мало.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:24
      +1
      Ничего, вот установят твёрдую границу к обоюдному удовольствию, и сразу наступит мир, тишь, гладь и божья благодать. Станут дружить, друг к дружке в гости на праздники ходить, шашлык-машлык кюшать.
      1. Yarasa
        Yarasa Сегодня, 13:29
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Станут дружить, друг к дружке в гости на праздники ходить, шашлык-машлык кюшать.

        а это уже вряд ли. Мы прекрасно помним что уже дважды их так прощали и шашлык машлык ели в итоге Ходжалы. Такого косяка больше не пропустим.
    2. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 13:28
      +3
      Цитата: Voletsky
      горячие головы всё успокоится не могут, уже больше 30 лет

      А почему Вы не пишите о том что, армяне подписали, им коридор в Лачине дали а Азербайджану коридор в Нахичеван не дают. Почему?
      А почему вы не говорите что горячие головы армяне получили по башке и всё равно угомонится не могут и стреляют в Азербайджанские позиции каждый день и с разных направлений. Почему? Реванш хотят? Да ради Бога, пусть так и скажут.
      А почему вы не говорите горячие головы в России решили опять вооружать армян, в лице Шойгу, зачем?
      1. Voletsky
        Voletsky Сегодня, 13:39
        +4
        А почему я должен что либо такое писать ?! Почему я должен вставать на чью то сторону ?!

        Вы уже несколько поколений детей вырастили, что ненавидит друг друга; и дай вам волю вы побежите вырезать армянские села, а армяне ваши. Мне вот в вашем празднике жизни вообще нет желания участвовать.
        1. Yarasa
          Yarasa Сегодня, 13:46
          0
          Цитата: Voletsky
          Почему я должен вставать на чью то сторону ?

          Не знаю как Вы, я всегда стою на стороне справедливости.

          Цитата: Voletsky
          Вы уже несколько поколений детей вырастили, что ненавидит друг друга

          Это не мы а армяне так воспитывают. Наши хотя тоже начали , скрывать не буду. Но детская фашисткая идеалогия не у Азербайджанцев началась. Моно страной является Армения а не Азербайджан.

          Цитата: Voletsky
          Мне вот в вашем празднике жизни вообще нет желания участвовать.

          Очень надеюсь на это.
          1. Pechkin
            Pechkin Сегодня, 14:05
            0
            Моно страной является Армения а не Азербайджан.
            Решил посмотреть, данные просто с вики(я из России просто любопытно стало). Азербайджан 91%, Армения 98%. Русских в Армении 0,4 в Азербайджане 1,3. Разница правда есть, хоть и не огромная.
            1. Yarasa
              Yarasa Сегодня, 14:34
              +1
              Цитата: Pechkin
              Азербайджан 91%, Армения 98%. Русских в Армении 0,4 в Азербайджане 1,3. Разница правда есть, хоть и не огромная.

              Викепедия не факт. В Азербайджане есть русские школы, вузы, тв, сёла русские а в Армении нет. Википедию пишут как попало. Вот факт.



              Такого села вы не найдете в Армении. Продолжаем смотреть про Азербайджан. 120 000 русских живут в Азербайджане.



              1. Pechkin
                Pechkin Сегодня, 15:07
                0
                Викепедия не факт.
                Тут согласен и по этому специальнт указал источник. Если нет притеснений и все спокойно живут, то молодцы конечно. Завтра спрошу у знакомого Алтая как там русские живут, будем BMW 5 запускать, ну чем вам эта марка так нравится)) . Познакомились через моего друга(русского) он на его сестре женился.
                1. Yarasa
                  Yarasa Сегодня, 15:10
                  0
                  Цитата: Pechkin
                  Завтра спрошу у знакомого Алтая

                  есть у меня один друган из Москвы зовут Алтай, случайно не он?

                  Цитата: Pechkin
                  будем BMW 5 запускать, ну чем вам эта марка так нравится))

                  Да тут много БМВ и Мерсов, но я предпочитаю ездить на Лексусе))))))))
                  1. Pechkin
                    Pechkin Сегодня, 15:23
                    0
                    один друган из Москвы зовут Алтай
                    Нет, я не в Москве живу. Лексус-Тойота наш человек конечно)) Но он рьяный сторонник BMW)))
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 12:53
    0
    "Is fecit, cui prodest".
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 13:03
      +1
      Цитата: knn54
      "Is fecit, cui prodest".

      Ну,и кому?
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 13:05
    +1
    Нарывает чирий,главное когда прорвется чтоб наших не задело!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:11
      0
      Этому чирею триста лет, его вырезать надо... хирурга нет для этой операции.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:13
        +1
        Согласен,но его регулярно прорывает.А сейчас там наши!
  4. YaWMa
    YaWMa Сегодня, 13:28
    0
    армяне больно храбрыми становятся в последнее время, из-за спины российских военных.
  5. Yarasa
    Yarasa Сегодня, 13:35
    -3
    Я как Азербайджанец заявляю.
    1. Россия не выполняет 3 сторонний договор. Они пропускают в Карабах военных армян (хотя это запрещено) Миротворцы пропускают всех. А они в свою очередь, стреляют по городу Шуша.



    И что они там делают? Почему миротворцы плюют в договор который сами же и подписали и после этого они будут там больше 5 лет? Вряд ли. Выходит так что именно миротворцы виноваты в эскалации конфликта (НОВОГО)

    2. Почему господин Шойгу публично говоря что вооружит Армению не говорит армянам что Вам дали коридор в Лачине и значит вы должны дать в Сюник (лживое название Зангезура) тем более что вы подписали.

    И кому верить после этого?

    Однозначно Азербайджан должен забрать коридор Лачина.
    1. Протон
      Протон Сегодня, 14:08
      +3
      А я как русский, заявляю, что вы до сих пор не ответили за сбитый наш вертолёт.
      А то посмотреть - Россия у них практически во всех бедах виновата. Хорошая позиция.
      Когда вас Турция и Израиль вооружают - это правильно, а когда Россия Армению - тут же мнение изменяется.
      1. Yarasa
        Yarasa Сегодня, 14:16
        -2
        Цитата: Протон
        А я как русский, требую чтобы вы ответили за сбитый наш вертолёт.

        У вас так принята на вопрос вопросом отвечать. Хорошо я отвечу.
        Как Азербайджанец я прошу дать мне ответ. Кто во время войны в ночное время между враждующими странами отправляет вертолет на границу этих стран и без опозновательных знаков и предупреждение Азербайджана. Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему поменяли маршрут? Именно решили ехать по той трассе по которой никогда не ехали? Третий вопрос. Почему семьям погибшим оплатили из бюджета мин.обороны России? Четвертый вопрос, почему Российская сторона открыто не публикует данный процесс? Мало того и в Азербайджане не пускают. Почему? Чьи уши скрывают? А мне кажется их специально туда и отправили, чтобы сбили и был повод остановить войну. Вот о чём я думаю. Потому что посмотрите на карту где проходит трасса, где гора, где граница и где был сбит.

        жду Ваши ответы.

        Цитата: Протон
        А то посмотреть - Россия у них практически во всех бедах виновата. Хорошая позиция.

        Тут постили трехсторонний договор,постили? Постили. Там было написано что армянские солдаты должны покинуть Карабах? Все подписали? А что делают армянские солдаты в Карабахе и стреляют по позициям Азербайджана?

        Я говорю фактами, буду рад ответам с фактами............а потом посмотрим кто виноват на самом деле.
        1. Протон
          Протон Сегодня, 14:22
          +1
          А что я могу вам ответить, только одно - если есть нарушения договора, фиксируйте это и официально обращайтесь в Российский МИД. Если сами не имеете такой возможности - требуйте от ваших избранников народа (либо главы МИДа) обратиться с претензиями.
          Разговор окончен.
      2. Yarasa
        Yarasa Сегодня, 14:21
        0
        Цитата: Протон
        Когда вас Турция и Израиль вооружают - это правильно, а когда Россия Армению - тут же мнение изменяется.

        Отвечу.
        1. Турция и Израиль вооружают учитывая международное право. Армения - оккупант и они даже сами не признали Карабах и Азербайджан вооружает не только Турция и Израиль, но и Россия и другие страны.
        2. Вооружать оккупанта если это верно, то мне нечего с Вами обсуждать. Путин сам же признался Карабах это Азербайджан а вы вооружаете не врагов Азербайджана а кучу террористов. Это правильно?
        3. Я уже молчу о том что, оружие которое вы продаете или дарите армянам, она оказывается потом в Карабахе. Это правильно?
        4. Резолюции ООН, Европарламента, ОИК, и ряд других организаций черно по белому написали и сказали своё слово кто редиска а кто прав.
  6. Dos
    Dos Сегодня, 15:14
    -1
    "В Армении уже предложили разместить на восточных и южных границах государства российских пограничников"

    Как то богаты армяне на предложения! То им за Карабах воюй, ими же не признанный, то границу охраняйте ... А ми будем ДРАМатизировать ситуацию...