Украинская барышня в ожидании американского рыцаря, или Сколько времени без поддержки от США продержатся ВСУ

В связи с событиями в Афганистане всё активнее обсуждается «военная и военно-техническая поддержка со стороны США» других стран мира. В общей сложности американцы потратили примерно 88 млрд долларов за 20 лет на подготовку силовых структур Афганистана. Афганских военных обучали, экипировали, вооружали, перед ними раскладывали схемы проведения оборонительных и наступательных операций, делились разведданными. Но всё это рухнуло с быстротой карточного домика, как только американские войска начали покидать страну.
Эксперты в разных странах мира обратили на то, что в современном мире ни одна армия, подготовленная США, не смогла добиться реального военного успеха. В пример можно привести армию Грузии, которая «проявила себя» в августе 2008 года. Когда удар наносили по спящему Цхинвалу и российским миротворцам, следовали бравурные марши и воинственные заявления. Как только начала проявлять себя «ответка» со включением в боевые действия российских войск, грузинские войска просто-напросто побежали.
Сегодня экс-президент Грузии приводит грузинскую армию в пример, заявляя, что афганская армия проявила себя «гораздо хуже», но, по большому счёту, это лукавство. Обе эти армии готовились американцами, и обе потерпели сокрушительное поражение. И если бы не определённые политические решения в 2008, то в Тбилиси сегодня был бы отнюдь не русофобский режим, безропотно подчиняющийся США.
В связи с этим возникает вопрос, сколько в итоге может продержаться армия Украины, которую так же готовят американские военные инструкторы, и которая получает вооружения и технику от Соединённых Штатов и некоторых других стран НАТО?
Можно сколько угодно говорить о том, что украинская армия – совсем не то, что армия афганская. Можно сколько угодно заявлять о том, что украинские высшие офицеры – это всё-таки плоть от плоти советской военной школы. Но в том-то для Украины и загвоздка – как минимум последние 6-7 лет страна идёт по «евроатлантическому» пути, переходя на пресловутые натовские стандарты и отчаянно вымарывая всё то, что осталось от прежней школы.
Вместо боеспособного военно-морского флота с собственным производством кораблей ставка который год делается на так называемый флот москитный. Но только делается отнюдь не потому, что в ВМС Украины действительно считают десяток малых артиллерийских и патрульных катеров способными держать морские границы на замке, а в связи с тем, что ничего другого-то, по сути, нет. И не предвидится.
Сегодняшние размышления украинского командования укладываются в нечто вроде: «Если мы построим корвет в Турции, то поможет ли это нам заручиться ещё большей поддержкой со стороны натовских партнёров? Или «Если США предоставили нам надувные моторные лодки, то можно ли называть их основой будущего москитного флота на Чёрном и Азовском морях?»
Сухопутные войска Украины «натаскиваются» американскими инструкторами не на полноценные операции с задействованием сил и средств на ряде стратегических направлений. Скорее, идёт обучение в формате превращения украинской армии в набор диверсионных групп. Это не отдельные бригады, способные самостоятельно решать амбициозные боевые задачи, а сборище тех, кто пришёл заработать какую-то «копейку» в отсутствии достойного заработка «на гражданке». Заплатят – пойдут стрелять хоть в своих…
Американские инструкторы заставили украинское командование думать иначе. Основная мысль, которая буквально вбита в голову: «Америка вам поможет!» При этом армейские задачи зачастую подменяются задачами и провокациями спецслужб, за которыми, опять-таки, торчат уши британцев и американцев, включая ЦРУ.
Здесь стоит обратить внимание на такой факт: по линии ЦРУ США потратили на развитие афганских силовых и специальных структур не менее 30 процентов своего общего бюджета, выделенного на силовиков Афганистана.
Создавалась разветвлённая агентура, шло активное внедрение агентов влияния в так называемых «традиционных обществах», тяготевших к «Талибану» (*террористическая организация, запрещённая в России). Сегодня эта агентура всеми правдами и неправдами пытается выбраться из Афганистана – буквально штурмом берут самолёты, стараясь спастись от тех, против кого они все эти годы пытались действовать.
На Украине думающих офицеров выдворили, заменив на лояльных «слуг» - и притом отнюдь не народа… В руководстве военными ведомствами поставлены лица, которые из всех наград имеют медали, разве что, за «отступления с плацдарма на заранее отведённые позиции». В переводе на человеческий язык – медали за бегство из «котлов», из-под Иловайска и Дебальцево, за «героическое» оставление Донецкого аэропорта. И ведь многие из награждённых уже сами срослись с мыслью о том, что они «герои», «киборги», а если случится что-то «страшное», то всегда Старший Брат из Вашингтона придёт на помощь, и будет «Минск-3», «Минск-4» и так далее.
Украинское командование пока точно не может быть честным перед самим собой: если украинскую армию ждёт реальная война (а не то, что придумано в плане «8-го года противостояния агрессору на восточных рубежах НАТО»), то эта война вполне может пойти по «афганскому сценарию». Народ просто может воспринять эту войну освободительной, а украинскую армию – ставленниками американских оккупационных сил, со всеми, естественно, вытекающими - с коллапсом за несколько недель.
И если сегодня в Киеве этого реально не осознают, то, возможно, и к лучшему…
Жить в плену иллюзий – как в сладком сне барышни о прекрасном рыцаре… О прекрасном американском рыцаре, который совсем не тот, что придёт и дарует красавице оживляющий поцелуй во хрустальном гробе… Пока ситуация такова, что рыцарь может на своём же белом коне ускакать ещё более лихо, чем прискакал на Украину, но не до конца обласкал всех страждущих - если в Белом доме снова решат переформатировать своё военное присутствие за рубежом.