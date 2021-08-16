Военное обозрение
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Украинская барышня в ожидании американского рыцаря, или Сколько времени без поддержки от США продержатся ВСУ

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В связи с событиями в Афганистане всё активнее обсуждается «военная и военно-техническая поддержка со стороны США» других стран мира. В общей сложности американцы потратили примерно 88 млрд долларов за 20 лет на подготовку силовых структур Афганистана. Афганских военных обучали, экипировали, вооружали, перед ними раскладывали схемы проведения оборонительных и наступательных операций, делились разведданными. Но всё это рухнуло с быстротой карточного домика, как только американские войска начали покидать страну.


Эксперты в разных странах мира обратили на то, что в современном мире ни одна армия, подготовленная США, не смогла добиться реального военного успеха. В пример можно привести армию Грузии, которая «проявила себя» в августе 2008 года. Когда удар наносили по спящему Цхинвалу и российским миротворцам, следовали бравурные марши и воинственные заявления. Как только начала проявлять себя «ответка» со включением в боевые действия российских войск, грузинские войска просто-напросто побежали.

Сегодня экс-президент Грузии приводит грузинскую армию в пример, заявляя, что афганская армия проявила себя «гораздо хуже», но, по большому счёту, это лукавство. Обе эти армии готовились американцами, и обе потерпели сокрушительное поражение. И если бы не определённые политические решения в 2008, то в Тбилиси сегодня был бы отнюдь не русофобский режим, безропотно подчиняющийся США.

В связи с этим возникает вопрос, сколько в итоге может продержаться армия Украины, которую так же готовят американские военные инструкторы, и которая получает вооружения и технику от Соединённых Штатов и некоторых других стран НАТО?

Можно сколько угодно говорить о том, что украинская армия – совсем не то, что армия афганская. Можно сколько угодно заявлять о том, что украинские высшие офицеры – это всё-таки плоть от плоти советской военной школы. Но в том-то для Украины и загвоздка – как минимум последние 6-7 лет страна идёт по «евроатлантическому» пути, переходя на пресловутые натовские стандарты и отчаянно вымарывая всё то, что осталось от прежней школы.

Вместо боеспособного военно-морского флота с собственным производством кораблей ставка который год делается на так называемый флот москитный. Но только делается отнюдь не потому, что в ВМС Украины действительно считают десяток малых артиллерийских и патрульных катеров способными держать морские границы на замке, а в связи с тем, что ничего другого-то, по сути, нет. И не предвидится.

Сегодняшние размышления украинского командования укладываются в нечто вроде: «Если мы построим корвет в Турции, то поможет ли это нам заручиться ещё большей поддержкой со стороны натовских партнёров? Или «Если США предоставили нам надувные моторные лодки, то можно ли называть их основой будущего москитного флота на Чёрном и Азовском морях?»

Сухопутные войска Украины «натаскиваются» американскими инструкторами не на полноценные операции с задействованием сил и средств на ряде стратегических направлений. Скорее, идёт обучение в формате превращения украинской армии в набор диверсионных групп. Это не отдельные бригады, способные самостоятельно решать амбициозные боевые задачи, а сборище тех, кто пришёл заработать какую-то «копейку» в отсутствии достойного заработка «на гражданке». Заплатят – пойдут стрелять хоть в своих…

Американские инструкторы заставили украинское командование думать иначе. Основная мысль, которая буквально вбита в голову: «Америка вам поможет!» При этом армейские задачи зачастую подменяются задачами и провокациями спецслужб, за которыми, опять-таки, торчат уши британцев и американцев, включая ЦРУ.

Здесь стоит обратить внимание на такой факт: по линии ЦРУ США потратили на развитие афганских силовых и специальных структур не менее 30 процентов своего общего бюджета, выделенного на силовиков Афганистана.

Создавалась разветвлённая агентура, шло активное внедрение агентов влияния в так называемых «традиционных обществах», тяготевших к «Талибану» (*террористическая организация, запрещённая в России). Сегодня эта агентура всеми правдами и неправдами пытается выбраться из Афганистана – буквально штурмом берут самолёты, стараясь спастись от тех, против кого они все эти годы пытались действовать.

На Украине думающих офицеров выдворили, заменив на лояльных «слуг» - и притом отнюдь не народа… В руководстве военными ведомствами поставлены лица, которые из всех наград имеют медали, разве что, за «отступления с плацдарма на заранее отведённые позиции». В переводе на человеческий язык – медали за бегство из «котлов», из-под Иловайска и Дебальцево, за «героическое» оставление Донецкого аэропорта. И ведь многие из награждённых уже сами срослись с мыслью о том, что они «герои», «киборги», а если случится что-то «страшное», то всегда Старший Брат из Вашингтона придёт на помощь, и будет «Минск-3», «Минск-4» и так далее.

Украинское командование пока точно не может быть честным перед самим собой: если украинскую армию ждёт реальная война (а не то, что придумано в плане «8-го года противостояния агрессору на восточных рубежах НАТО»), то эта война вполне может пойти по «афганскому сценарию». Народ просто может воспринять эту войну освободительной, а украинскую армию – ставленниками американских оккупационных сил, со всеми, естественно, вытекающими - с коллапсом за несколько недель.

И если сегодня в Киеве этого реально не осознают, то, возможно, и к лучшему…


Жить в плену иллюзий – как в сладком сне барышни о прекрасном рыцаре… О прекрасном американском рыцаре, который совсем не тот, что придёт и дарует красавице оживляющий поцелуй во хрустальном гробе… Пока ситуация такова, что рыцарь может на своём же белом коне ускакать ещё более лихо, чем прискакал на Украину, но не до конца обласкал всех страждущих - если в Белом доме снова решат переформатировать своё военное присутствие за рубежом.
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Использованы фотографии:
Фейсбук/Операция объединённых сил
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40 комментариев
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  1. Cron
    Cron Сегодня, 12:59
    0
    переходя на пресловутые натовские стандарты

    В связи с последними событиями, логичней было бы переходить на стандарты Талибана...
    1. Троль
      Троль Сегодня, 13:52
      +1
      Единого командования как я понимаю не существует, но существуют туча полевых командиров имеющих в свою очередь "общее направление" действий. Децентрализация рулит.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 14:18
        -1
        Украинская барышня в ожидании американского рыцаря, или Сколько времени без поддержки от США продержатся ВСУ

        А на этом фото , тоже украинская барышня ?

        Что там у неё ( у него ?) на бронежилете написано - "Пчела" ? ("Пчёлка" ?) Майя ??? belay

  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    0
    Да ладно, продержатся на каком то уровне хотелок ....
    Будет тот уровень падать, усыхать, но не прям сразу.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 13:07
      +7
      Виктор, привет! hi

      Принцессы, порой, используются Лыцарями не всегда по прямому предназначению, увы и ах. laughing

      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:33
        0
        Константин, приветствую soldier
        Нашим соседям стоило присмотреться и к такому аспекту теперешего западного мира, как "равноправие", а то и полного размывания понятия, слабый пол\ сильный пол!!!
        Там в наступлении полного иди\Ё\тизма, не без помощи шибко "одухотворённых\одержимых" представительниц слабого пола, происходит ТАКОЕ, от чего всё нормальное человечество шарахается как чёрт от ладана!!!
        Можно сказать одно, очередная попытка насилия\издевательства на матерью природой, тех основ, которые сформированы самим мироздание на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ... добром это ни кончится. Надеюсь мы, все нормальные, останутся в стороне!!! Пусть сами, сами себя уничтожают!
        Соседям, посмотреть внимательно и прикинуть ... а оно им надо???
  3. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 13:01
    +10
    Военная мощь США сильно преувеличена и раздута искусственно. Техника у них хорошая, а вот с мотивацией наоборот. Да, если крысу загнать в угол, она будет отчаянно сражаться, а в противном случае лучше убежит. Это мы видели во Вьетнаме, Афганистане и во многих локальных конфликтах. Поэтому ни с США, ни без Украине ничего не светит. Там тоже нет никакой мотивации, ибо нет страны.
    А.И.Деникин
    "Ни о каком независимом украинском государстве не может идти речи, их лидеры , вчерашние батраки у малорусских и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить, будто вскопать огород после пляшки горилки. Украинство – эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видавший ничего дальше канавы своего хутора."
    1. Seld
      Seld Сегодня, 14:02
      +2
      Вьетнам для амеров - цвяточки! А вот десант в Заливе свиней - от это был трээээээш!
  4. Cron
    Cron Сегодня, 13:09
    +2
    Сколько времени без поддержки от США продержатся ВСУ

    Да нисколько они не продержатся. Все будет много быстрей чем было в Афгане. В первый же день отрезвеют, без связи, без снабжения, без поддержки и т.д... Там большинство просто за денюжкой пришли в армию. Так что дурных нема. Кроме нациков если только. А они те еще сыкуны
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:20
      0
      Все будет много быстрей чем было в Афгане

      Тут правда вопросы возникают - какие цели будут преследовать ВС РФ, курощая бандерлогов? Присоединение Украины? А оно нам - зачем? Вся эта публика, так ярко себя проявившая за эти годы? К тому же - в Цэгабонии уже ничего полезного и интересного не осталось. Всё профукали.

      Занять Новороссию? А с остальной частью что делать? Ров с крокодилами? Да и потянем ли мы вообще финансово - возрождение-то этих земель? Один вот Крым почём встал..

      Посадить на Украине пророссийское правительство? А где его взять-то? Кого сажать будем? И - как оно будет зачищать страну от бандерлогов? Массовыми расстрелами? Тотальной высылкой? А наше нонешнее руководство на такое способно?

      В общем - что-то не очень понятны дальнейшие действия..
      1. Cron
        Cron Сегодня, 13:33
        -1
        Цитата: paul3390
        Тут правда вопросы возникают - какие цели будут преследовать ВС РФ, курощая бандерлогов? Присоединение Украины? А оно нам - зачем? Вся эта публика, так ярко себя проявившая за эти годы?

        Я только высказался насчет военной составляющей. Вы задаете более сложные вопросы, но правильные.
        К тому же - в Цэгабонии уже ничего полезного и интересного не осталось. Всё профукали.

        Там наши люди.
        Занять Новороссию? А с остальной частью что делать? Ров с крокодилами? Да и потянем ли мы вообще финансово - возрождение-то этих земель? Один вот Крым почём встал..
        Посадить на Украине пророссийское правительство?

        Я не могу дать однозначного ответа. Я не знаю как правильно поступить. В 2014 у меня был ответ. Это не признавать данный переворот и выпнуть легитимного Януковича на Донбасс. И уже от сюда выстраивать дальнейшую стратегию.
        И - как оно будет зачищать страну от бандерлогов? Массовыми расстрелами? Тотальной высылкой? А наше нонешнее руководство на такое способно?

        Ну эта наименьшая из проблем. Пару недель и их растворят.

        В общем - что-то не очень понятны дальнейшие действия..

        Дальнейшие действия Запада зато понятны - это не признавать за этими территориями новые права. Фактически большая серая зона, с последствиями гораздо большими чем с Крымом.
        Потянем ли мы это чисто экономически, с нынешней политикой? Нет.
        Либо нужно делать реформы, либо закручивать гайки. Со вторым довольно успешно могут справиться, если захотят.
      2. Александр Сибирь матушка
        Александр Сибирь матушка Сегодня, 15:06
        -1
        Тебя плачущего посадим туда,пойдеш рулить?... Иль только на сайте слезы лить мастак?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 15:17
          0
          Основная проблема Инета - сюда всяких тупых упырей вроде тебя пускают..
          1. Александр Сибирь матушка
            Александр Сибирь матушка Сегодня, 15:30
            0
            Замполит из стройбата хохляцкого?
      3. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:28
        +1
        Пауль3390-для начала, это Русские, оторванные от России земли!Там остались адекваты, способные и за оружие взяться, и город с нуля отстроить!Помните, как у Сталина "кадры наше все "?Вот ,и нужно делать ставку на тех, кто не предал родной язык, не обменял его за печенюжки на мову, кто до сих пор упорно считает Россию другом и действительно старшим братом!Так что там запущено многое, но пока что это излечимо!
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:27
      +1
      Нужно ещё учесть, что не все там дураки отмороженные. Часть, просто дождавшись удобного момента, уйдут к нашим.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: Cron
      В первый же день отрезвеют, без связи, без снабжения, без поддержки и т.д..

      .... без горилки и без сала.
  5. Gato
    Gato Сегодня, 13:16
    +2
    О прекрасном американском рыцаре, который совсем не тот, что придёт и дарует красавице оживляющий поцелуй

    Гы-гы, да и прынцесса совсем не та
  6. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 13:16
    +1
    Украинская барышня испачкалась. Её надо хорошенько умыть.
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 13:16
    +1
    Им никак невдомёк, что они нужны американцам только как кол между Россией и Европой. Россия + Европа = Америка 2. Вот Америка 1 этого и не хочет. Европейские технологии и российские ресурсы дадут США мощного экономического конкурента. Во всех отраслях, включая электронику, автопром, авиастроение, атом и космос. Американцам этого не хочется. Вот они и пытаются сделать всё, чтобы не допустить появления этого конкурента. Кое-что у них получилось, когда они опустили Украину. Это привело к неизбежному разрушению мощного авиакосмического альянса Россия + Украина. Тем самым был убран сильнейший конкурент США в области тяжёлого транспортного авиастроения и космического ракетостроения. Ничего личного, просто бизнес.
  8. Александр Псевдоним
    Александр Псевдоним Сегодня, 13:21
    -2
    Здравствуйте. Прошу уточнить против кого продержится украинская армия? Против России? Хотелось бы прочитать какими силами и по каким направлениям российская армия может нанести удары. Какая продолжительность операции и каковы возможные потери и последствия? Тема к сожалению актуальная. Конечно, российская армия качественно и количественно превосходит украинскую, но лёгкой победы не будет. Возможные направления ударов и какими силами мне понятны. В украинской прессе и также господином Стрелковым они рассматривались. Хотел бы услышать качественные комментарии людей, а не просто залихватские заявления тех кто не знают как страшно когда по вам стреляет 152 мм. Не хотелось бы войны. Это жутко.
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 14:15
      +2
      Цитата: Александр Псевдоним
      Хотелось бы прочитать какими силами и по каким направлениям российская армия может нанести удары. Какая продолжительность операции и каковы возможные потери и последствия? Тема к сожалению актуальная. Хотел бы услышать качественные комментарии людей, а не просто залихватские заявления тех кто не знают как страшно когда по вам стреляет 152 мм. Не хотелось бы войны. Это жутко.
      И вам не хворать! Странные хотелки. С Украины? Не знаю, что там планирует ГШ РФ, на этот случай, но уверен, никто в атаку, с автоматом на перевес, бежать в вашу сторону не будет! А результаты будут шокирующие, как для ВСУ, так и для всей Украины. Надеюсь ответил не в залихватском стиле. А как взрывается под твоим домом украинский 152 и снаряд "Смерч", я знаю... Не мы в Донбассе, начали войну на уничтожение неугодных, которые не приняли госпереворот и оголтелый национализм!
    2. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 14:23
      0
      Реальные планы здесь не выложат. Понятие "военная тайна" никто не отменял.
    3. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 14:34
      +1
      Вопрос в том, какие цели преследовать:
      1. Купировать украинские удары по республикам;
      2. Разгромить ВСУ и занять территорию Украины (в какой-либо части);
      3. Разгромить ВСУ и уничтожить текущий политический режим на Украине.
      Все это требует политических решений разного уровня.
      Технически разгром ВСУ российской армией полностью реален, но потребует проведения масштабной военной кампании с привлечением авиации, флота. Потери будут на уровне несколько тысяч человек.
      Насчет массовых сдач и слабого сопротивления - не стал бы обольщаться. Дебальцево продемонстрировало совершенно обратную картину: упорное сопротивление, небольшое количество пленных, прорыв из окружения. Стало ясно, что корпуса республик самостоятельно успешно крупные наступательные операции против украинской армии проводить не в состоянии.
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Сегодня, 14:39
        -3
        По Дебальцево полностью согласен. С остальным почти полностью.
    4. ПиК
      ПиК Сегодня, 14:53
      +1
      Цитата: Александр Псевдоним
      Хотелось бы прочитать какими силами и по каким направлениям российская армия может нанести удары.

      Хочется ? Нема вопросов fellow , читайте заявления украинских политиков , военных , экспертов.

      У них всё расписано Кто ,Когда ,Откуда , Какими силами...

      Не замечали такого belay ?
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Сегодня, 15:19
        -2
        Не вся информация заслуживает доверия.
    5. Александр Сибирь матушка
      Александр Сибирь матушка Сегодня, 15:08
      -1
      Павлик ты просишь описать ситуацию что б ты определился на какую сторону примнуть? ...,
  9. dzvero
    dzvero Сегодня, 13:28
    +1
    В ЮО хватило трех БТГ чтобы сорвать красивые грузинские планы еще 8-го августа.
    В 2014-2015-ом планы украинской стороны выглядели не менее продуманно, но наспех сформированные части ЛДНР смогли выстоять, сорвать и отстоять. Смогут ли сорвеменные ВСУ (после шести лет подготовки и "накачивания") выполнить то, что не сумели тогда - бо-о-ольшой вопрос, причем риторический. А если все-таки решятся, то с учетом того, что в ЛДНР очень много российских граждан, то вряд ли ВСУ отделяются легким испугом...
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 14:28
      +3
      но наспех сформированные части ЛДНР смогли выстоять, сорвать и отстоять.
      - вы "северный ветер" в количестве 8 БТГ имеете ввиду, да?
      Смогут ли сорвеменные ВСУ (после шести лет подготовки и "накачивания") выполнить то, что не сумели тогда

      Если речь идет о противостоянии корпусам республик, выполнить сумеют и довольно быстро. Вопрос, в сущности, один - скорости реакции российской армии и решении на открытый удар по ВСУ. Поэтому ситуация и висит какой уже год в "неопределенности".
      И да, ВСУ стали на порядок сильнее, чем в 2014. Например, связь у них на качественно другом уровне.
      1. Александр Псевдоним
        Александр Псевдоним Сегодня, 14:42
        -4
        По связи согласен. Хочу добавить есть также приличный резерв обстрелянных людей. Плюс техника.
        1. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Сегодня, 14:54
          +3
          Обстрелян ный обстреляннлму рознь
  10. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 13:30
    +3
    Наджиб после вывода ОКВ продержался три года, опираясь на ХАД и царандой, созданный и обученный советскими инструкторами. Погиб после предательства ебн, когда просил от России не боеприпасы, а только горючее, за которое готов был платить по мировым ценам. Но госсекретарь мистер Бейкер уговорил алкаша это не делать. Глядя на марш талибов по Афгану, можно поздравить американских инструкторов. Так обучить армию за 20 лет - это надо постараться.... Молодцы.
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:39
    0
    Пока время работает на Украину. Американцы воспитывают бойцов против России, и понимают что надо два, а то и три поколения что бы они были такими же озверевшими против России как Польша или Германия, или собственно как США.
    Талибан напоминает ситуацию с падением Константинополя. Несколько племён объединились и начали экспансию на запад и другие направления. Идея как тогда, так и сейчас это Ислам. Все постсоветские государства (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия, Казахстан) рухнут, у них в головах светлое будущее это Ислам. Нам пока остаётся только изолироваться от них и срочно создавать армию, ввс, флот, пусть даже ценой каких то бытовых ущемлений вплоть до олигархов и чиновников.
    1. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 14:08
      +2
      срочно создавать армию, ввс, флот, пусть даже ценой каких то бытовых ущемлений вплоть до пенсионеров и бюджетников.

      Поправил.
  12. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 13:39
    -1
    А РФ нужен этот "поход на Киев"? Украинцев с арабами сравнивать, ну такое. Все помнят горящие Абрамсы Саудов в Йемене. Одни арабы против других. И все еще помнят сколько лет НКВД/КГБ выковыривали бандерщину после войны
  13. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:41
    0
    О какой Украине идет речь? Едва что-то похожее на шевеление со стороны России начнется, тут же начнут подниматься её сторонники и я ох, не завидую бандерлогам. Им все припомнят, и жертвы и особенно свой страх перед нациками, и как ни печально, поднимутся те самые хитрованы, которые захотят быть в числе первых.
  14. Вольнопёр
    Вольнопёр Сегодня, 13:42
    -1
    Создавалась разветвлённая агентура, шло активное внедрение агентов влияния в так называемых «традиционных обществах», тяготевших к «Талибану» (*террористическая организация, запрещённая в России). Сегодня эта агентура всеми правдами и неправдами пытается выбраться из Афганистана – буквально штурмом берут самолёты, стараясь спастись от тех, против кого они все эти годы пытались действовать.


    Печальна участь этих людей пошедших на сотрудничество с американскими властями.
    - Те их использовали под благовидными предлогами, а потом фактически бросили на произвол судьбы.

    Шокирующие кадры из Кабульского аэропорта

    https://iz.ru/video/embed/1207935
  15. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 14:59
    -2
    "Сухопутные войска Украины «натаскиваются» американскими инструкторами не на полноценные операции с задействованием сил и средств на ряде стратегических направлений. Скорее, идёт обучение в формате превращения украинской армии в набор диверсионных групп. Это не отдельные бригады, способные самостоятельно решать амбициозные боевые задачи..."

    Автор, давайте просто прикинем "за ВСУ" - Вы считаете, что в их ситуации правильно противопоставлять армии РФ "отдельные бригады, способные самостоятельно решать амбициозные боевые задачи", а не "набор диверсионных групп"? да эти отдельные бригады очень быстро станут небригадами и вообще не станут... после начала войны с РФ примерно это в Грузии и было.. как раз в раскладе когда они намного слабее- правильнее "набор диверсионных групп" и москитный флот... или у них есть из чего выбирать?

    Ну это все ладно.. Главный вопрос- а почему Вы уверены, что сдача Афганистана - не планировалась Вашингтоном? по мне- ну очень похоже на договорняк.. Полосатики - с СА отлично "работают" - тоже радикалы исламские.. кроме того, в Афгане - посложнее ситуация- Малибан реально чистки всех противников с казнями устраивает, по типу японцев во 2 мировой- с ними большинство тупо боится воевать и умирать, при том, что придет - Малибан/не придет- жизнь сильно не изменится у большинства кишлаков...
  16. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:35
    0
    А.И.Деникин
    "Ни о каком независимом украинском государстве не может идти речи, их лидеры , вчерашние батраки у малорусских и польских магнатов, считают, что государство - это село, что они могут его построить, будто вскопать огород после пляшки горилки. Украинство – эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видавший ничего дальше канавы своего хутора."

    Слова генерала Белой Армии Антона Ивановича Деникин точно соответствует положение дел на/в Украине. good