Каково это, когда об охране посольства РФ в Кабуле заявили имеющие статус террористов талибы.. .

Представители движения «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) продолжают брать под свой контроль административные здания в столице Афганистане. Происходит это на фоне хаоса, царящего в аэропорту Кабула. Те, кто действовал против талибов, пытаются спастись мыслимыми и немыслимыми способами. Есть случаи, когда люди в отчаянии забираются на стойку шасси самолёта, готовящегося к отлёту. Что происходит с такими «пассажирами» при наборе самолётом высоты, говорить не стоит…На этом фоне представители «Талибан»* заявили о том, что они взяли под охрану комплекс дипломатических зданий Российской Федерации в Кабуле. По словам одного из представителей «Талибана», посольство РФ находится под их охраной, при этом добавляется, что никакой угрозы для российских дипломатов нет. Известно, что в отличие от западных дипломатов российские не собираются бежать из Афганистана. На данный момент они остаются на своих местах.Сами российские дипломаты подтверждают сведения о том, что талибы находятся вблизи от посольства и сообщают о готовности охранять его от возможных посягательств с чьей бы то ни было стороны.Ситуация выглядит «занимательно». В нашей стране «Талибан», как известно, признан террористической организацией. В связи с этим возникает вопрос о том, как работается российским дипломатам в Кабуле, если об охране посольства заявили именно талибы? Не воспринимается ли это в качестве той охраны, которая действует совсем в других учреждениях?Напомним, что ранее талибы* на уровне клятвы заявляли, что «ни одна пылинка не упадёт на головы российских дипломатических сотрудников в консульстве в Мазари-Шарифе, если оно восстановит свою работу». Тогда Мазари-Шариф ещё контролировался правительственными войсками. На минувшей неделе его взяли боевики «Талибана».Возникает и другой вопрос: продолжит ли Россия считать «Талибан» запрещённой террористической группировкой, если его представители готовы к политическому процессу внутри страны и к опоре на интересы простого народа? Сами талибы* уже обращались к Москве и Пекину с призывом повлиять на Совбез ООН в плане снятия террористического статуса.