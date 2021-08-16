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Каково это, когда об охране посольства РФ в Кабуле заявили имеющие статус террористов талибы

94

Представители движения «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) продолжают брать под свой контроль административные здания в столице Афганистане. Происходит это на фоне хаоса, царящего в аэропорту Кабула. Те, кто действовал против талибов, пытаются спастись мыслимыми и немыслимыми способами. Есть случаи, когда люди в отчаянии забираются на стойку шасси самолёта, готовящегося к отлёту. Что происходит с такими «пассажирами» при наборе самолётом высоты, говорить не стоит…


На этом фоне представители «Талибан»* заявили о том, что они взяли под охрану комплекс дипломатических зданий Российской Федерации в Кабуле. По словам одного из представителей «Талибана», посольство РФ находится под их охраной, при этом добавляется, что никакой угрозы для российских дипломатов нет. Известно, что в отличие от западных дипломатов российские не собираются бежать из Афганистана. На данный момент они остаются на своих местах.

Сами российские дипломаты подтверждают сведения о том, что талибы находятся вблизи от посольства и сообщают о готовности охранять его от возможных посягательств с чьей бы то ни было стороны.

Ситуация выглядит «занимательно». В нашей стране «Талибан», как известно, признан террористической организацией. В связи с этим возникает вопрос о том, как работается российским дипломатам в Кабуле, если об охране посольства заявили именно талибы? Не воспринимается ли это в качестве той охраны, которая действует совсем в других учреждениях?

Напомним, что ранее талибы* на уровне клятвы заявляли, что «ни одна пылинка не упадёт на головы российских дипломатических сотрудников в консульстве в Мазари-Шарифе, если оно восстановит свою работу». Тогда Мазари-Шариф ещё контролировался правительственными войсками. На минувшей неделе его взяли боевики «Талибана».

Возникает и другой вопрос: продолжит ли Россия считать «Талибан» запрещённой террористической группировкой, если его представители готовы к политическому процессу внутри страны и к опоре на интересы простого народа? Сами талибы* уже обращались к Москве и Пекину с призывом повлиять на Совбез ООН в плане снятия террористического статуса.
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94 комментария
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:39
    0
    Мелочь, а приятно.
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 13:54
      +18
      Цитата: Roma-1977
      Мелочь, а приятно.

      Это не мелочь. Это очень серьезно. Если талибы так легко берут города и территории, то можно предположить, - их поддерживает народ. Если это действительно так, то Россия просто обязана наладить с ними хорошие отношения. И оказать всемерную помощь. Не за даром, конечно.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 14:25
        +1
        А вот с не за даром-с этим у нас традиционно проблеммы на официальном уровне, обычно не за даром немногие лишь плюшки получают а вся страна дружно прощает миллиардные долги.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:45
        -1
        Цитата: красноярск
        Цитата: Roma-1977
        Мелочь, а приятно.

        Это не мелочь. Это очень серьезно. Если талибы так легко берут города и территории, то можно предположить, - их поддерживает народ. Если это действительно так, то Россия просто обязана наладить с ними хорошие отношения. И оказать всемерную помощь. Не за даром, конечно.

        С талибов можно снять статус террористов, если они покончат с героином, прекратят террористическую деятельность и установят в Афганистане верховенство закона.
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 15:02
          +3
          1. Торговля героином не является террористической деятельностью. Так что формально это не является поводом почему талибы в списке террористов.
          2. Талибы в принципе не могут прекратить террористическую деятельность. Просто потому что эта деятельность, являющейся таковой с НАШЕЙ или ЗАПАДНОЙ точек зрения - для них является этакой священной войной.
          Если какой-то уважаемый мулла выпустит фетву, в которой скажет, что русские, конечно, неверные, но их трогать не надо, то в принципе это может вполне себе служить поводом для исключения их из списка, НО это будет выглядеть странно для других стран, так как терроризм это как бы общий враг :)
          3. Верховенство Закона - это тоже вопрос больше того, что данная политическая сила считает Законом. Я вот например, не верю в классическую демократию по типу европейской и не верю в приоритет Частного над Общим, что у нас сейчас в уголовном праве, например, присутствует.
        2. boni592807
          boni592807 Сегодня, 15:18
          0
          Бородач (Бородач), Сегодня, 14:45, - "...С талибов можно снять статус террористов, если они покончат с героином, прекратят террористическую деятельность ..." и не дадут ЭТИМ заниматьс с территории Афгана(маленькое личное дополнение)

          Хватит озабоченности и "гибкости", belay пора в делах ИНТЕРЕСОВ РОССИИ руководствоваться прагматизмом. Чистоплюйство для РИ, СССР и РФ, как обычно заканчивается огромными долгами "братьев", потерями СВОИХ и СВОЕГО в интересах "партнеров" в т.ч. и у себя ДОМА, fool Пора не только уметь читать, но и руководствоваться опытом тех,кто СВОИ интересы УМЕЕТ отстаивать.Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон; с 1802 года виконт (англ. Henry John Temple, 3rd Viscount of Palmerston, 20 октября 1784 — 18 октября 1865) — знаменитый английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства "... Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им. — Речь в Палате общин 1 марта 1848 г. hi
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 15:32
            0
            Цитата: boni592807
            . У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им.

            Золотые слова, которым, правда, почти ни кто не следует. Чаще все-таки "назначают" себе "вечных врагов"...
            Китайцы, в последнее время, пытаются действовать этой линии, однако, также не в полной мере.
      3. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 15:01
        +1
        Цитата: красноярск
        Если талибы так легко берут города и территории, то можно предположить, - их поддерживает народ.

        Это и при наших в Афганистане было:
        _часть вооружённых правительственных Афганских войск могла запросто со всем своим вооружением перейти на сторону душманов,
        _на совместной операции правительственных войск и наших подразделений запросто можно было получить пулю в спину от афганских "товарищей",
        _а бывало главе банды присваивали воинское звание (к примеру, полковник), и он уже не бандит, а человек на службе, защищающий мирное население от пришлых.
        Это Азия. Предательство, пырнуть ножом из под тяжка или с улыбкой накапать яду в бокал на дружеской вечеринке - в порядке вещей..
    2. Стропорез
      Стропорез Сегодня, 13:55
      +2
      Даже упоминание талибана (запрещена в РФ) было запрещено в сми без приписки о запрещении.
      Интересно , как вдруг террористы ,погоняемые всеми фед каналами, вдруг станут ну не такими уж и злобными, а белыми и пушистыми.
      Ах ну да, опыт журналюг по превращению белого в чёрное и наоборот, накоплен огромный, а нам остаётся рассматривать процесс воздушного переобувания.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 13:58
        +14
        Цитата: Стропорез
        Ах ну да, опыт журналюг по превращению белого в чёрное и наоборот, накоплен огромный, п нпм остаётся рассматривать процесс воздушного переобувания.

        Ааа. Так это, оказывается, "журналюги" виноваты в том, что государство обязало на любом клочке бумаги про Талибан приписывать "террористы, запрещённые в РФ". Это, оказывается, "журналюги" сами себе назначили штрафы от РКН, чтобы жизнь мёдом не казалась. И, видимо, это именно "журналюги", но никак не государственные мужи, изначально вольны в том, кого признать террористом, а кого нет. Вот же логика-то...
        1. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 14:01
          -12
          Цитата: Володин
          Ааа. Так это, оказывается, "журналюги" виноваты в том, что государство обязало на любом клочке бумаги про Талибан приписывать "террористы, запрещённые в РФ". Это, оказывается, "журналюги" сами себе назначили штрафы от РКН, чтобы жизнь мёдом не казалось. Вот же логика-то...

          Вы не поняли посыла моего коммента, а может я допустил неточность.
          Дык уточняю, я сказал о журналюгах с фед.каналав, о чете скобеевых , например.
          1. Володин
            Володин Сегодня, 14:07
            +10
            Цитата: Стропорез
            Вы не поняли посыла моего коммента, а может я допустил неточность.
            Дык уточняю, я сказал о журналюгах с фед.каналав, о чете скобеевых , например.

            Возможно, не понял. Но факт-то в том, что, как Вы сами понимаете, это ж не СМИ (даже не федеральные каналы) определяют, кого помечать "звездочкой" как запрещённого, а кого нет. Есть закон о СМИ, и тут хоть Скабеева, хоть Вася Пупкин - соблюдать его обязаны. Снимет ограничение государство - ну перестанут все дописывать применительно к талибам этот статус.
            Минус не мой, если что))
            1. AVA77
              AVA77 Сегодня, 14:15
              +6
              Минус мой,если что. laughing
              Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу wassat
              1. Стропорез
                Стропорез Сегодня, 14:33
                0
                Цитата: AVA77
                Минус мой,если что. laughing
                Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу wassat

                Гы-гы laughing Надо менять стереотипы laughing Я ещё понимаю, когда при приёме пищи, а когда у некоторых палец с пичушками к минусу прилип -это хуже wassat
                1. AVA77
                  AVA77 Сегодня, 14:41
                  +1
                  У некоторых палец с пичушками к минусу прилип .
                  Пока осмысливаю.Даже и не знаю что ответить.
                  Звезда в шоке. belay wassat
            2. Стропорез
              Стропорез Сегодня, 14:36
              -3
              Цитата: Володин
              Снимет ограничение государство - ну перестанут все дописывать применительно к талибам этот статус.

              Снятие же надо как то оправдывать, вот я о чём говорю.
              Цитата: Володин
              Минус не мой, если что))

              Но Вам же видно чей.Поделитесь , выявим и опубликуем злодеевgood
              Один уже явку с повинной написал. laughing
              1. Canecat
                Canecat Сегодня, 15:25
                +1
                Цитата: Стропорез
                Снятие же надо как то оправдывать, вот я о чём говорю.

                Оправдание ДТ только с нашей стороны вызывает много вопросов. Для их оправданий необходим целый ряд мер, одной из которых будет признание своих "грехов" в прошлом, принятие целого ряда мер стабилизации обстановки внутри страны, просто взять власть в свои руки мало, надо еще обеспечить создание законности этой власти, ну и представителя в ООН сменить тоже не мешало бы... там еще старорежимный сидит.
              2. midivan
                midivan Сегодня, 15:33
                0
                Цитата: Стропорез

                Снятие же надо как то оправдывать, вот я о чём говорю.

                Это перед кем надо оправдываться? Сняли- значит так надо, значит так выгоднее для страны, а тем кто этого не понимает то и оправдываться нечего. А вообще, было бы очень хорошо, если наши с Китаем признают талибов законной властью первыми, вот это пистон будет нашим "партнёрам"! А почему не признать то?- Де-факто талибы уже власть и хочешь не хочешь, а говорить с ними придется и чем быстрее мы начнем- тем лучше( хотя мне кажется, что уже усиленно ведут переговоры), и говорить наши готовы, потому как послов не эвакуировали(не бежали).
          2. gsev
            gsev Сегодня, 14:57
            0
            Цитата: Стропорез
            Дык уточняю, я сказал о журналюгах с фед.каналав, о чете скобеевых , например.

            Профессиональным журналистам лояльным Путину административные требования по порядку упоминания талибов создают точно такие же проблемы как и оппозиционным и симпатии к власти так же сильно мешают. В принципе этот закон журналиста никак не обязывает бороться с терроризмом, а обязывает свой текст засорять избитыми штампами "запрещена в России". Представьте публицистические статьи И. Эренбурга в Красной Звезде в 1941 году в перемежку с современными штампами от Роскомнадзора. В октябре 41 москвичи увидев в газетах подобное могли бы решить, все, что угодно.
      2. Венд
        Венд Сегодня, 14:21
        0
        Цитата: Стропорез
        Даже упоминание талибана (запрещена в РФ) было запрещено в сми без приписки о запрещении.
        Интересно , как вдруг террористы ,погоняемые всеми фед каналами, вдруг станут ну не такими уж и злобными, а белыми и пушистыми.
        Ах ну да, опыт журналюг по превращению белого в чёрное и наоборот, накоплен огромный, а нам остаётся рассматривать процесс воздушного переобувания.

        Талибан был запрещён в России 2003 году, тогда и России то уже почти не было, Путин первый год был у власти. Россией помыкали все кому не лень. Объявление Талибана террористами было продиктовано требованием США, России тогда иного выхода и не оставалось. Теперь ситуация иная.
        1. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 15:35
          0
          Цитата: Венд
          Талибан был запрещён в России 2003 году, тогда и России то уже почти не было, Путин первый год был у власти. Россией помыкали все кому не лень. Объявление Талибана террористами было продиктовано требованием США, России тогда иного выхода и не оставалось. Теперь ситуация иная.

          Как так?первый? belay
          Такого коммента я от Бори под намбером 55 ждал. В общем понятно, "поднятие с колен", "объект субъект", происки запада, хпп и т.д. По -вашему выходит, что вся внешняя политика была продиктована западом? А подскажите до какого года это происходило? Ну чтобы знать, когда было всё плохо и когда стало хорошо.
      3. venik
        venik Сегодня, 14:56
        +1
        Цитата: Стропорез
        Интересно , как вдруг террористы ,погоняемые всеми фед каналами, вдруг станут ну не такими уж и злобными, а белыми и пушистыми.

        =======
        Ну, начнем с того, что "белыми и пушистыми" они не станут (априори), но они де-факто взяли власть в Афганистане! А хоть какие-то отношения с этой страной нам налаживать придется.... Это - очевидно! Иначе будет полная "ж....(в смысле - "жесть", а не то, что Вы подумали!).....
        И чтобы там автор статьи не говорил про "охрану", которая больше напоминает "конвой на зоне", думаю они и на самом деле готовы не просто ОХРАНЯТЬ Российскую дип-миссию, но и защищать её, если понадобится! Просто потому, что на РФ (как в прочим и на КНР), они делают очень серьёзную ставку! Очень серьезную!
        Нужно же им вырваться из международной изоляции! А ЛЮБОЙ погром в миссиях России и Китая - для них ОДНОЗНАЧНО - полный "кирдык"!
        Именно сейчас они озабочены тем, чтобы предстать перед Миром "белыми и пушистыми"! Страны "запада" им в этом - не помощники.... А история с Советским контингентом - уже в далеком прошлом... А вот "натовцы", которые там последние 20 лет "хозяйничали" - для них это РЕАЛЬНЫЙ враг!
        Но при всем этом доверять "немытому бородатому воинству" конечно нельзя: те еще ребятки!.....
      4. gohomeyanki
        gohomeyanki Сегодня, 15:10
        0
        1. Ну у вас слабая информированность, возможно вам нужно начать читать журналистов, потому что ваши другие источники получения информации плачевны. Они признаны ООН террористами.
        2. Переговоры с террористами не запрещены, явно мультиков пересмотрели.
        3. Процесс переобувания вполне возможен. Всё таки ООН признали талибов террористами, только потому, что они приютили "Усаму Бен Ладена" в США + действовали террористическими методами против США, которые оккупировали их страну.


        p.s. кстати не только переговоры, не запрещены.
        Те же ЕС, напрямую перечисляли деньги (причём ни кому-нибудь, а людям которые в Африке были замечены в геноциде, и это всё признано ООН.).
        Ну понятно что это же не террористам, и не на террористическую деятельность, а на благое дело, создание концентрационных лагерей для беженцев в Африке.
  2. Ольховский
    Ольховский Сегодня, 13:42
    +9
    Статье минус. Понятное дело что Талибан (запрещённая организация на момент написания комментария ) признают и исключат из запрещенных. Это вопрос ближайшего времени.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 14:43
      0
      За что же статье минус? Обычная информационная, каких полно уже на каждом углу - все спешат раньше конкурентов выдать на свои передовицы горячие новости!
      Талибан признан террористической организацией СБ ООН. Но это, тем не менее, не помешало американцам провести переговоры с их представителями в Дохе, а потом еще где-то, ну и, как все помнят, в Москве тоже состоялись такие же переговоры с делегацией этого запрещенного движения!
      Все договорились признать их плохишами, когда они вели себя плохо (вроде это их рук дело уничтожение гигантской статуи Будды в Афганистане), а теперь они вроде как на пути исправления - значит недолго осталось ждать их "возвращения" в ряды нормальных и правильных, а значит хороших!
      1. Ольховский
        Ольховский Сегодня, 14:50
        -1
        За что же статье минус?

        1. Статья анонимная;
        2. Ежу понятно, что Талибан действует по договорённости с Москвой, взяв под охрану наше посольство, поэтому измышлизмы анонимного автора излишни.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 15:11
          0
          Да нет, ведь для разрешения какой-либо конфликтной ситуации надо искать прежде всего приемлемый выход для всех сторон конфликта, а не только для себя. Как ни крути, Талибан уже взял контроль практически над всей территорией страны и окончательно взять власть в свои руки это дело уже близкого времени. Они к этому шли, встречались только с теми, в ком видели тех, кто серьезно смог бы способствовать разрешению затянувшейся ситуации в Афганистане!
          Только мое предположение:
          - с американцами они обсуждали скорее всего их уход;
          - с Россией согласовывали не только двусторонние отношения (разумеется в мирном русле), но поддержку нового Афганистана вместе с новой властью уже на международном уровне!
          Смотрите, они еще в Китае побывали сразу после переговоров в Москве, где точно также просили их поддержать! Индию, Иран, арабский мир всесте с коллективным Западом оставили на обочине своей новейшей истории!
  3. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 13:43
    0
    Да, юридический казус так сказать... Согласитесь, если наши оперативненько сейчас снимут с талибов этот статус, то как будут выглядить в глазах простых людей, а с другой стороны - террористы и все тут. Тогда и посольство не нужно, с кем работать-то? request
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:48
      +9
      Цитата: BISMARCK94
      если наши оперативненько сейчас снимут с талибов этот статус, то как будут выглядить в глазах простых людей

      Каких людей? Судя по всему, талибы пользуются их поддержкой.
    2. gridasov
      gridasov Сегодня, 13:48
      +5
      Талибан как структурная организация так же эволюционирует и трансформируется. Поэтому это позитивный фактор ,что благоразумие побеждает и настоящие руководители этой организации отличаются во взглядах на действительность от прежних .
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 13:56
        -9
        Цитата: gridasov
        Талибан как структурная организация так же эволюционирует и трансформируется. Поэтому это позитивный фактор ,что благоразумие побеждает и настоящие руководители этой организации отличаются во взглядах на действительность от прежних .

        Ну вот, первый пошёл!)))) это к моему комменту выше. laughing
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:02
      +6

      Не вижу проблем. Дня не проходит чтобы на западе нас не назвали врагом, диктатурой, террористами. Нам придется работать с талибами. Думаю это позволит крепче держать за мошонку Ташкент, Ашхабад, влиять на Пакистан. Кроме того грандиозный провал и позор западной коалиции мы можем сделать ещё ярче и незабвеннее.
      1. TANKISTONE
        TANKISTONE Сегодня, 15:33
        0
        URAL72 (Олег) ...Нам придется работать с талибами...
        Особенно, когда придётся вручать новые верительные грамоты в Москве.
    4. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 14:17
      +1
      Я "простой людь", я только за, что бы снять санкции с Талибан. Это серьёзная " военно-политическая сила", с ней надо разговаривать. Повторюсь, надо РАЗГОВАРИВАТЬ, а не договариваться. А то любят тут передёргивать
    5. dedusik
      dedusik Сегодня, 14:30
      0
      Это казус не юридический , а политический feel
    6. gohomeyanki
      gohomeyanki Сегодня, 15:15
      0
      1. Они террористами стали потому что Бен Ладена приютили. Сейчас по этому пункту есть вопросы, в какой роли там был Бен.
      2. И действовали против оккупанта США террор. методами.

      Нету никакого казуса, с террористами не запрещено вести переговоры, и не запрещено вести дела. Оружие продавать, скорее запрещено, не думаю что у них много денег, и прям нужно им продавать. Есть много кто им продаст.
  4. DocX2032
    DocX2032 Сегодня, 13:48
    -10
    Террористами не рождаются, а становятся. Любой терроризм это всегда ОТВЕТ на что-то. Терминология определяется стороной баррикад. Для немцев советские партизаны тоже были бандитами и террористами, как впрочем и для нынешнего Кремля.
    1. sibiryk
      sibiryk Сегодня, 13:53
      +6
      Цитата: DocX2032
      ... Любой терроризм это всегда ОТВЕТ на что-то..
      Ну, такое себе утверждение. Взрывы в питерском метро, подрыв самолета на Синае - это ответ на что?
    2. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 14:19
      0
      Вы хоть в вике определение "террор" почитаете, прежде чем чушь писать
  5. sannyhome
    sannyhome Сегодня, 13:49
    +11
    Ситуация только кажется смешной. Талибы были на переговорах в Москве, в верхах были заключены какие то договорённости. То, что талибы, пока ещё, считаются террористами, лишь инерция бюрократической машины. Думаю мы скоро услышим, что РФ взяла на себя функции по поддержке авиапарка Афганистана или охрану границ или ещё что.
    Талибам срочно, просто кровь из носу, нужны друзья. Поэтому для РФ новая власть даст максимальный режим поддержки, в обмен на международную поддержку и признание. Года на 3-4 их хватит, а дальше уже как повезёт...
    1. bar
      bar Сегодня, 13:58
      +6
      Цитата: sannyhome
      Талибам срочно, просто кровь из носу, нужны друзья.

      Именно. И этих потенциальных друзей на талибском горизонте пока раз-два и обчёлся. А именно Китай и Россия.
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 14:08
        +3
        Цитата: bar
        А именно Китай и Россия.

        Скорее больше Китай чем Россия.
        1. bar
          bar Сегодня, 14:56
          +1
          Китай без России там мало что сможет, разве только бабло раздавать. Опыта по Афгану к китайцев нет, да и ситуация с уйгурами не добавляет им популярнрсти у талибов. А за Россией опыт плюс ОДКБ с таджиками и киргизами, плюс наши бывшие узбеки и туркмены. А за Китаем только деньги плюс уйгуры, которых они щемят.
          1. Serg65
            Serg65 Сегодня, 15:01
            0
            Цитата: bar
            Опыта по Афгану к китайцев нет

            У китайцев есть опыт по Пакистану, это меняет обстановку в регионе? Если 30 лет назад талибы сидели на американской игле, то кто сейчас им делает инъекции? Не задумывались, кто спонсор этого театра?
            1. bar
              bar Сегодня, 15:10
              +1
              Сейчас инъекции они себе вполне в состоянии делать сами - героиновые. На торговле им они огромные деньги поднимают. А за деньги можно купить всё. Это поначалу они маковые поля идейно выжигали. С тех пор вполне коммерциализировались и перешли на самообеспечение. Хотя денег много не бывает...
      2. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 14:37
        +1
        Цитата: bar
        А именно Китай и Россия.

        в мире 3 державы которые что-то могут решать самостоятельно - это Россия, Китай и США.
        если Россия и Китай поддержат новое правительство Афганистана, то этого "раз-два и обчёлся" более чем достаточно для успешного развития.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: sannyhome
      То, что талибы, пока ещё, считаются террористами, лишь инерция бюрократической машины

      Совершенно верно. Ни что не вечно под луной. Политика - дело тонкое. Давно ли Кадыровы считались террористами? (ничего против них не имею, нормальные адекватные люди, с которыми смогли договориться). Так же и с талибаном поступят, скорее всего.
    3. Gato
      Gato Сегодня, 14:48
      0
      То, что талибы, пока ещё, считаются террористами, лишь инерция бюрократической машины.

      Может быть. Но, скорее всего, сознательная позиция. Своего рода дипломатический козырь, т.к. сам факт возможности признания талибанцев не террористами уже предмет для очень серьезного политического торга.
  6. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 13:50
    +10
    Талибам "кровь из носу" нужно признание хоть кем-нибудь из крупных игроков. Или как минимум нейтралитет. Не враждебный нейтралитет. Поэтому они будут "пылинки сдувать" с любого с кем не находятся в состоянии войны.
    Не понятен посыл статьи - неужели тому, кто ставит вопрос подобным образом хочется, чтобы жизнь наших дипломатов находилась под угрозой?
    1. bar
      bar Сегодня, 14:00
      +6
      Цитата: Лесовик
      Не понятен посыл статьи

      И не ясен автор этого анонимного вброса
      1. Gato
        Gato Сегодня, 14:49
        0
        Не понятен посыл статьи

        И не ясен автор этого анонимного вброса

        "Есть мнение" (С)
      2. грохот
        грохот Сегодня, 15:10
        0
        Цитата: bar
        Цитата: Лесовик
        Не понятен посыл статьи

        И не ясен автор этого анонимного вброса


        Почему не ясен? Администрация сайта.
  7. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 13:51
    +2
    Ситуация выглядит «занимательно».

    Можно подумать есть варианты... Диалог нужен в любом случае, и то, что талибы все же охраняют посольство, а не штурмуют его, кое что значит. По крайней мере, они надеются на разговор с РФ или с ООН посредством РФ.
    В данном случае следует рассматривать это как некую дипломатическую победу. У нас есть ТАМ люди, способные говорить, обсуждать, решать. А у Запада нет. Что в свою очередь дает надежду на то, что талибы не попрут по крайней мере на север.
    В любом случае мы в лучшем положении, чем западные... "партнеры".
  8. Seld
    Seld Сегодня, 13:51
    -15
    Вопрос задал бы так: "зачем и что делают в Кабуле послы из РФ?"
    Чего и с кем они там разруливают?
    Что изменится, если посольство РФ из Кабула уедет?
    В самом деле, такая "охрана" вполне похожа на "удержание персонала посольства РФ в заложниках; тока они, паслы, об этом пока только догадываются и бояца об этом самом написать смс-ку в МИД, на смоленке..."
    Обидно, в целом, если аналитики в РФ не смогли предугадать столь БЫСТРЫЙ приход басмачей к власти.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 14:01
      +5
      А где аналитики смогли стесняюсь спросить?
    2. МВГ
      МВГ Сегодня, 14:02
      +6
      "зачем и что делают в Кабуле послы из РФ?" - затем, что у них работа такая - представлять интересы своего государства в других странах
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:12
      +4
      Судя по всему, аналитики как раз предугадали. Отсюда визит талибов в Москву, посольство под охраной. Эвакуация возможна, но всё равно работать с талибами придется. Поэтому эвакуация принесет лишь финансовые потери и упущенное время, чем воспользуется Пакистан и Китай.
  9. sav
    sav Сегодня, 13:55
    +1
    представители «Талибан»* заявили о том, что они взяли под охрану комплекс дипломатических зданий Российской Федерации в Кабуле

    Если это действительно так, то талибам стоит и другие посольства под охрану взять. Так их быстрее международное сообщество признает легитимной властью.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:57
    +3
    Каково это, когда об охране посольства РФ в Кабуле заявили имеющие статус террористов талибы
    Это ВОСТОК, там именно так ДЕЛА делаются ...
    Потом, у всех есть ИНТЕ:РЕСЫ, эмоции побоку, пора делать как надо, а не так, как хочется кому то там, со стороны.
  11. А. К.
    А. К. Сегодня, 13:58
    +6
    Наши уже сказали что признавать новое правительство (Талибан) пока не будут посмотрят на их дальнейшее поведение . Если не будет радикализма и наши интересы будут соблюдатся то конечно признают это факт.
  12. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:01
    +6
    В отличи от российских либералов, талибы здраво оценили роль РФ в мире и, в частности, в Афганистане и роль США там же
  13. stalkerwalker
    stalkerwalker Сегодня, 14:04
    +6
    Каково это, когда об охране посольства РФ в Кабуле заявили имеющие статус террористов талибы.. .
    Каково это, когда под таким же соусом ещё совсем недавно масс-медиа США распространяли недостоверную информацию о якобы договорённости между талибами и РФ, с целью преднамеренного уничтожения солдат США на территории Афганистана?
    Каково это перехватить упавшее знамя ФБК и прочих ино-агентов администрацией сайта?
    1. Александр Сибирь матушка
      Александр Сибирь матушка Сегодня, 14:26
      +1
      Тут таких в последнее время тьма развелась внезапно...
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:10
    -1
    Берегут значит уважают и боятся. Хотя на Востоке это одно и тоже. winked
  15. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:11
    -4
    И будет у нас на стыке Азий своё собственное Сомали ("")... crying
  16. Yrec
    Yrec Сегодня, 14:16
    0
    Думаю, что наши давно в контакте с талибами. И договорённости о безопасности действуют задолго до скоропостижного янкигохоума. Другой вопрос в том, что талибы не единая структура. Это просто куча банд со своими главарями (полевыми командирами), которые сами себе на уме. Главное теперь достичь устойчивых договорённостей с талибами, которые будут контролировать узбекскую/таджикскую границы и, непосредственно, Кабул.
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    +1
    Поражение США полное,даже наша любимица Джен Псаки ушла в отпуск до 22 августа.Жаль ,очень жаль.
    1. Gato
      Gato Сегодня, 14:33
      +3
      наша любимица Джен Псаки ушла в отпуск до 22 августа.Жаль ,очень жаль

      Не то слово... Так хотелось услышать её комментарии по этому поводу.
      И вовсе даже не с целью поржать lol
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:37
        0
        Вот и я о том же !Как бы она выкричивалась под республиканскими журналистами?Это не RT, эти если почувствавали запах крови и слабину,порвут как тузик грелку.
        1. Gato
          Gato Сегодня, 14:41
          0
          порвут как тузик грелку

          Гы.. Представляю себе обстановочку в госдепе. Объяснять такой феерический провал все-равно придется. Или по старой доброй традиции свалят все на "попередников"?
          1. Wedmak
            Wedmak Сегодня, 14:48
            0
            Или по старой доброй традиции

            Уже... Клеймят Байдена по чем свет стоит. Хотя руку приложили и Обама, и Трамп, и Госдеп, и ЦРУ, в общем все кто хотел поднять гешефт... почитайте на inosmi.ru.
            Ну конечно же как обычно бранят РФ и Китай, вот мол они теперь связались с террористами и т.п. Свое бревно им совершенно не мешает.
            1. Gato
              Gato Сегодня, 15:31
              0
              Ну конечно же как обычно бранят РФ и Китай

              Это в пределах нормы, собаки лают - ветер носит. А вот ответного хода, я думаю, следует опасаться. Штаты облажались, этого уже не исправить. Что надо сделать? А чтобы противник облажался еще больше - т.е., чтобы РФ тоже не смогла защитить своего союзника. Единственным доступным кандидатом является Таджикистан, т.к. узбеки вышли из ОДКБ еще в 2012. И вот тут масса поводов для провокаций...
          2. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 15:06
            0
            Я думаю на Россию,мы им (боррдатым)стратегическую информацию со спутников сливали,как вариант.И опять санкции.
  18. Gato
    Gato Сегодня, 14:31
    -3
    взяли под охрану комплекс дипломатических зданий

    Между охраной и конвоем есть определенная разница. Но очень условная.
  19. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:32
    +3
    Здесь нужно напомнить, что Россия признала движение "Талибан" террористическим,поддержав решение Совбеза ООН, в далеком 2003 году???? Но, с тех пор утекло не только много воды, но и произошли колоссальные изменения в отношениях России и Запада! В этой связи нужно внимательно прислушаться к тому, что сказал спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
    В МИД РФ оценили обстановку в Афганистане. Террористической организацией они были названы совершенно заслуженно 20 лет назад за то поведение, которое им было присуще в те времена. И талибы прекрасно этот урок выучили. Если же они его не доучили, тогда им придется столкнуться с большими сложностями во взаимоотношениях не только с Россией, но со всем мировым сообществом. Он также обратил внимание, что талибы неоднократно заявляли об отказе от террористических актов. Тем не менее, об исключении "Талибана" из списка террористических организаций пока речь не идет.

    В отличие от США и его союзников, талибы боролись с ИГИЛ изначально, а не потворствовали ему.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:40
      -2
      То есть по вашему, талибы хорошие, только по тому, что отрезали меньше голов чем боевики из другой запрещённой организации?!

      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 14:58
        +1
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        о есть по вашему, талибы хорошие, только по тому, что отрезали меньше голов чем боевики из другой запрещённой организации?!
        Это не мое мнение! Я вам, привел слова спецпредставителя Президента РФ, Кабулова. Не нужно искать тараканов, где их нет! А если заинтересованы получить ответы, могли бы и сами поинтересоваться в оригинале...
        Наш посол в контакте с представителем руководства талибов. Завтра он встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства. Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства».
        При этом Кабулов подчеркнул, что у России всегда есть план «Б». «Но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону и сейчас работаем по плану “А”». Отвечая на вопрос о том, почему Россия не стала закрывать посольство в Афганистане, Кабулов заметил, что в этом нет необходимости. «Потому что мы, во-первых, умеем внимательно анализировать ситуацию, видя, что происходит. Во-вторых, не зря же мы в последние семь лет установили контакты с движением талибов, обсуждали многие моменты. Мы видели, что да, эта сила, в конечном итоге, если не полностью придет к власти, то, во всяком случае, будет играть ведущую роль в будущем в Афганистане.
  20. sen
    sen Сегодня, 14:36
    0
    Россия, как и Китай, имеет в Афганистане экономические интересы. Афганистан обладает месторождениями и залежами нефти, газа, урана, железа, меди, цинка, молибдена, олова, бериллия, лития, тантала, барита, асбеста, серебра, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:01
      0
      Всё это будет в Афганистане разрабатывать Россия за одно проблему с наркотой закроем.
  21. Мирный басмач
    Мирный басмач Сегодня, 14:38
    0
    Докажут пусть делом! Пока от от этого движения ожидается террор!
  22. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:39
    -3
    Плевать, что там заявляют талибы.

    Вопрос - почему наших не вывезли из Афганистана?!

    Для чего и для кого там осталось наше посольство? Мы что собрались талибам визы в Россию оформлять?!
    1. Trapper7
      Trapper7 Сегодня, 14:54
      +1
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Вопрос - почему наших не вывезли из Афганистана?!

      Значит знали что-то такое, чего не знаем мы. Когда в 92 (вроде) моджахеды подходили к столице, так не просто организовали вывоз нашего посольства - еще и кучу других прочих иностранцев вытащили под огнем.
  23. Seld
    Seld Сегодня, 14:48
    0
    Цитата: carstorm 11
    А где аналитики смогли стесняюсь спросить?


    Не стесняюсь ответить: аналитики НЕ спрашивают. Аналитики - думают, считают, прогнозруют на основании доступных и не очень материалов, на основании имеющейся практики и опыта. И должны угадывать. И именно за это и ценятся. За то, что "не спрашивают". Спрашивать - удел журналистов. Если аналитик "спрашивает", он переодит в ранг обывателя.
  24. Seld
    Seld Сегодня, 14:50
    -1
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Плевать, что там заявляют талибы.

    Вопрос - почему наших не вывезли из Афганистана?!

    Для чего и для кого там осталось наше посольство? Мы что собрались талибам визы в Россию оформлять?!


    Визы!!!!!! Гы!!!!!!!!!!!!! ржунимагу!!!!! туристические! на кремль смотреть и в мавзолей сходить!
  25. Trapper7
    Trapper7 Сегодня, 14:52
    0
    Какой контраст между выводом Советских войск и уходом янки! Наши выходили спокойно и планомерно, оставляя после себя вполне функционирующую государственную структуру, которая еще почти три года вполне успешно сдерживала атаки моджахедов и сегодняшняя ситуация, когда "светочи демократии" рванули на всех парах, бросая все, что не влезло в чемодан, а их враги захватили всю страну в течение нескольких недель.
    Честно говоря, можно вполне уверенно говорить о полном поражении американцев.
  26. Комментарий был удален.
  27. Seld
    Seld Сегодня, 14:58
    -3
    Цитата: МВГ
    "зачем и что делают в Кабуле послы из РФ?" - затем, что у них работа такая - представлять интересы своего государства в других странах


    "...в других странах" и в террористических организациях и правительствах тоже? Не стесняйтесь! Ответьте утвердительно!
    По Вашему получается, скоро и в ИГИЛе (запрещена в РФ, что полностью поддерживаю) надо открыть посольство? Или это - "другое"?
  28. Seld
    Seld Сегодня, 15:01
    -3
    Цитата: URAL72
    Судя по всему, аналитики как раз предугадали. Отсюда визит талибов в Москву, посольство под охраной. Эвакуация возможна, но всё равно работать с талибами придется. Поэтому эвакуация принесет лишь финансовые потери и упущенное время, чем воспользуется Пакистан и Китай.


    А вот Израиль с терриристами переговоров не ведёт.....
    1. Лесовик
      Лесовик Сегодня, 15:24
      +1
      Цитата: Seld
      А вот Израиль с терриристами переговоров не ведёт.....

      Судя по тому, что Израиль уже который год наносит удары по территории Сирии, находящейся под правительственным контролем - Израиль их поддерживает действиями своих ВВС.
  29. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 15:03
    0
    В Сети публикуют правила новой жизни в Афганистане от Талибана. Бача-бази - под смертным запретом:

    ✔️Выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков, отныне будет караться смертной казнью.

    ✔️Вся кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, больше не существует легитимного способа решать споры, кроме шариатского суда.

    ✔️Мы приглашаем инженеров, врачей и других специалистов со всего мира, чтобы восстановить Афганистан. Мы гарантируем им высокие зарплаты.

    ✔️Отныне гадание, привороты, прорицание, многобожие на могилах будет строго караться.

    ✔️Разврат Бача, насилие над молодыми парнями, будет караться смертной казнью.
    Исламский Эмират Афганистана будет сурово карать за разврат.

    ✔️Женщины вольны выходить из дома без сопровождения, хиджаб же становится обязательным!

    ✔️ Исламский Эмират Афганистана запрещает любой вид деятельности, связанный с процентами, все долги и проценты отменены.

    @sashakotsВ Сети публикуют правила новой жизни в Афганистане от Талибана. Бача-бази - под смертным запретом:

    ✔️Выращивать наркотики, продавать или способствовать продаже наркотиков, отныне будет караться смертной казнью.

    ✔️Вся кровная месть отменена. Отныне все споры будут проходить через исламский шариатский суд, больше не существует легитимного способа решать споры, кроме шариатского суда.

    ✔️Мы приглашаем инженеров, врачей и других специалистов со всего мира, чтобы восстановить Афганистан. Мы гарантируем им высокие зарплаты.

    ✔️Отныне гадание, привороты, прорицание, многобожие на могилах будет строго караться.

    ✔️Разврат Бача, насилие над молодыми парнями, будет караться смертной казнью.
    Исламский Эмират Афганистана будет сурово карать за разврат.

    ✔️Женщины вольны выходить из дома без сопровождения, хиджаб же становится обязательным!

    ✔️ Исламский Эмират Афганистана запрещает любой вид деятельности, связанный с процентами, все долги и проценты отменены.

    @sashakots
  30. Seld
    Seld Сегодня, 15:07
    0
    Цитата: sav
    представители «Талибан»* заявили о том, что они взяли под охрану комплекс дипломатических зданий Российской Федерации в Кабуле

    Если это действительно так, то талибам стоит и другие посольства под охрану взять. Так их быстрее международное сообщество признает легитимной властью.


    И обнести посольства колючей проволокой. И ток по ней пустить. И овчарок по периметру наставить....
  31. Seld
    Seld Сегодня, 15:17
    0
    Цитата: rocket757
    Каково это, когда об охране посольства РФ в Кабуле заявили имеющие статус террористов талибы
    Это ВОСТОК, там именно так ДЕЛА делаются ...
    Потом, у всех есть ИНТЕ:РЕСЫ, эмоции побоку, пора делать как надо, а не так, как хочется кому то там, со стороны.


    Толково! Т.е., иными словами: если там, в Кабуле, сейчас в посольстве работали бы Ваши мама, папа, жена, дочь, сын, то... Как Вы там писали про "интересы" и "эмоции"?
  32. Seld
    Seld Сегодня, 15:28
    0
    Цитата: URAL72
    Судя по всему, аналитики как раз предугадали. Отсюда визит талибов в Москву, посольство под охраной. Эвакуация возможна, но всё равно работать с талибами придется. Поэтому эвакуация принесет лишь финансовые потери и упущенное время, чем воспользуется Пакистан и Китай.


    Зато жизнь работникам посольства сохранили бы, на 100%!
  33. Руслан Сулима
    Руслан Сулима Сегодня, 15:32
    0
    Ну это лучше, чем пытаться предупредительной стрельбой выгонять афганцев с взлетной полосы...
  34. saturn.mmm
    saturn.mmm Сегодня, 15:35
    0
    Талибам нужно получить статус политической партии и провести а стране выборы, войти так сказать в правовое поле.