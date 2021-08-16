Последний «Romeo» советского флота станет музейным экспонатом в Балаклаве

Опытовая подводная лодка С-49 проекта 633РВ станет музейным экспонатом подземного музейного комплекса в Балаклаве. Подводную лодку установят в сухой док, обеспечив осмотр как снаружи, так и изнутри.
Военные строители заканчивают вторую очередь реконструкции подземного комплекса в Балаклаве, где ранее была база советских подводных лодок. В настоящее время там находится новый музейный комплекс, в котором в скором времени свое место займет советская подводная лодка С-49 проекта 633РВ ("Romeo" по классификации НАТО). Субмарину установят в сухой док, где ранее проходили ремонт подводные лодки Черноморского флота.
Подводная лодка С-49 была заложена на заводе "Красное Сормово" в Горьком (Нижний Новгород) 29 марта 1961 года, спущена на воду 27 июля 1961 и вступила в строй 31 декабря 1961 года. Несла службу на Северном и Черноморском флотах. В конце 60-х годов была переоборудована для испытания противолодочных комплексов "Водопад" и "Ветер". В процессе модернизации получила в носовой части надстройку с двумя 650-мм торпедными аппаратами для испытания новых торпед.
До 1985 года С-49 участвовала во всех испытаниях серийных торпед для Военно-морского флота СССР. После проведенного ремонта в 1991 году была отнесена к опытовым субмаринам, а в 1995 году исключена из состава ВМФ России. В том же году была переоборудована в плавучую зарядную станцию с переименованием в ПСЗ-50 и несла службу до 2019 года, после чего была исключена из состава флота.
В 2021 году было принято решение о переоборудовании последней субмарины проекта 633РВ (Romeo) в музейный экспонат с размещением ее в подземном музейном комплексе в Балаклаве.