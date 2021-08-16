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Последний «Romeo» советского флота станет музейным экспонатом в Балаклаве

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Опытовая подводная лодка С-49 проекта 633РВ станет музейным экспонатом подземного музейного комплекса в Балаклаве. Подводную лодку установят в сухой док, обеспечив осмотр как снаружи, так и изнутри.


Военные строители заканчивают вторую очередь реконструкции подземного комплекса в Балаклаве, где ранее была база советских подводных лодок. В настоящее время там находится новый музейный комплекс, в котором в скором времени свое место займет советская подводная лодка С-49 проекта 633РВ ("Romeo" по классификации НАТО). Субмарину установят в сухой док, где ранее проходили ремонт подводные лодки Черноморского флота.

Подводная лодка С-49 была заложена на заводе "Красное Сормово" в Горьком (Нижний Новгород) 29 марта 1961 года, спущена на воду 27 июля 1961 и вступила в строй 31 декабря 1961 года. Несла службу на Северном и Черноморском флотах. В конце 60-х годов была переоборудована для испытания противолодочных комплексов "Водопад" и "Ветер". В процессе модернизации получила в носовой части надстройку с двумя 650-мм торпедными аппаратами для испытания новых торпед.

До 1985 года С-49 участвовала во всех испытаниях серийных торпед для Военно-морского флота СССР. После проведенного ремонта в 1991 году была отнесена к опытовым субмаринам, а в 1995 году исключена из состава ВМФ России. В том же году была переоборудована в плавучую зарядную станцию с переименованием в ПСЗ-50 и несла службу до 2019 года, после чего была исключена из состава флота.

В 2021 году было принято решение о переоборудовании последней субмарины проекта 633РВ (Romeo) в музейный экспонат с размещением ее в подземном музейном комплексе в Балаклаве.
Использованы фотографии:
https://fleetphoto.ru/
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33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. B-777
    B-777 Сегодня, 13:44
    +12
    Построена за 4 месяца?
    Вот это темпы…
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:53
      -1
      Цитата: B-777
      Построена за 4 месяца?

      Не в Российской федерации, а совсем в другой стране, где такие темпы были не удивительны.
      1. Артём Карагодин
        Артём Карагодин Сегодня, 13:56
        +9
        Так и технологии в то время были намного проще нынешних.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:57
          -1
          Цитата: Артём Карагодин
          Так и технологии в то время были намного проще нынешних.

          Но не на столько, чтобы темпы отличались в десятки раз.
          1. Артём Карагодин
            Артём Карагодин Сегодня, 14:02
            +10
            Именно что настолько. Посмотрите, с какой скоростью строились АПЛ в позднесоветский период. С "Северодвинском" и "Казанью", конечно, не сравнить, но БДРМы, например, по три-четыре года строили.
          2. Serg65
            Serg65 Сегодня, 14:26
            +3
            Цитата: Piramidon
            Но не на столько, чтобы темпы отличались в десятки раз.

            Т.е. МиГ-19, это то же самое что и СУ-57?
        2. Serg65
          Serg65 Сегодня, 14:24
          +1
          Цитата: Артём Карагодин
          Так и технологии в то время были намного проще нынешних.

          Это вообще никого не интересует!
          1. Артём Карагодин
            Артём Карагодин Сегодня, 15:26
            0
            У "Армянского радио" спрашивают: "Что было раньше - курица или яйцо?" - "Ара, раньше всё было, да!"
        3. Бородач
          Бородач Сегодня, 15:28
          0
          Цитата: Артём Карагодин
          Так и технологии в то время были намного проще нынешних.

          Технологии технологиями, а темпы строительства на фоне нынешних просто поражают.
          1. Артём Карагодин
            Артём Карагодин Сегодня, 15:34
            -1
            Дык сколько лет отрасль гробили, а теперь советские сроки подавай? Потихоньку всё-таки ситуация меняется, и сроки всё реже "вправо" будут сдвигаться.
      2. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 13:58
        +10
        И где лодки были на порядки дешевле и проще. Сравнивать темпы строительства современной лодки и этой по меньшей мере странно...
        1. Тузик
          Тузик Сегодня, 14:13
          +8
          вы не поверите, но существенное удорожание корабля при строительстве, это его время постройки, чем дольше тем дороже, а при нынешних технология и технике сборка корпусов должна быть в разы быстрее, чем в прошлом, вся загвоздка в оборудовании. Современные коммерческие суда собирают как раз за 3-4 месяца, а такие гиганты как хюндай и самсунг огромные танкеровозы сотнями в год штампуют.
      3. Serg65
        Serg65 Сегодня, 14:23
        -1
        Цитата: Piramidon
        Не в Российской федерации, а совсем в другой стране

        what Вы предлагаете реанимировать этот проект и поставить на вооружение флота, а за одно начать выпуск МиГ-19?
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 13:57
      +1
      В 2021 году было принято решение о переоборудовании последней субмарины проекта 633РВ (Romeo) в музейный экспонат с размещением ее в подземном музейном комплексе в Балаклаве.


      Только вчера , буквально , смотрел видео от небезызвесного своими репортажами с Донбасса Патрика Ланкастера , в этот раз о Крыме и этом уникальном музейном комплексе.

    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:06
      +3
      Советский Союз, шутка ли!
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 14:24
        +1
        Цитата: Пленник
        Советский Союз, шутка ли!


        Приготовил , но забыл опубликовать скрин из видео.
        Добавляю.



        И наверное стоит обратить внимание , на то как крымский бизнесмен жалуется на то как при России там "прикрутили гайки" , и как при Украине за 100 $ "решались вопросы" wassat
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:13
      +1
      Когда будет готов музей, обязательно хочу включить его посещение в поездку в Крым! good И семью свою возьму посмотреть на эти чудеса техники. yes

      Прикоснуться к легенде - это многого стоит! Подземный комплекс вызывает большой интерес.
      С детства испытываю уважение к подводникам и подводным лодкам... Бывал на нескольких подлодках, что лишь укрепило мое благоговейное отношение.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 14:33
        +2
        Цитата: RealPilot
        Когда будет готов музей, обязательно хочу включить его посещение в поездку в Крым!

        А музей ведь уже работает (видео выше).

        В данном случае можно вести речь о расширении его экспозиции за счёт подводной лодки .
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 14:35
          0
          музей ведь уже работает

          Осенью 19-го года был там, музей работал.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 14:39
        +2
        Цитата: RealPilot
        Прикоснуться к легенде - это многого стоит! Подземный комплекс вызывает большой интерес.

        В закрытом городе Севастополе был закрытый район Балаклава ... Изумительной красоты и истории приморский городок .

        1 .



        1. Вход на базу подводных лодок . 2 . Генуэзская крепость Чембало .Первые упоминания о горе, на которой выстроена крепость, датируются восьмым веком до Рождества Христова.В 15 столетии гарнизон крепости сложно было назвать многочисленным — 40 стрелков, в число которых входили полицейский пристав, трубачи и цирюльник. Комендант и семеро стрелков на постоянной основе охраняли Верхний город. В первой половине 15 века у крепости появился новый враг — княжество Феодоро, представители которого общались на греческом языке. 3. Знаменитый Балаклавский кот ...памятник обобщение живым Балаклавским кошакам ! 4. Выходим из Балаклавы в открытое море .. 5 .Балаклавская бухта полна всевозможных яликов , катеров , яхт и очень крутых ЯХТ )))
    5. Trapper7
      Trapper7 Сегодня, 14:45
      +3
      От закладки до ввода в строй - 9 месяцев (родили, можно сказать), но я когда прочитал тоже был безмерно удивлен скоростью постройки. Это ведь не в военное время, когда каждый день на счету, то есть просто плановое строительство.
      Просто обалдеть можно в хорошем смысле слова.
    6. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: B-777
      Построена за 4 месяца?

      С момента закладки до вступления в строй 8,5 месяцев! Что на самом деле для того времени и для такого проекта очень много! Предшествующий проект строился по одной лодке каждые 5 дней, на четырех заводах!
  2. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 14:00
    +9
    Похоже серьёзно взялись за увековечивание памяти о военных достижениях СССР . И место стоянки выбрали удачно . Немало средств вложить придётся . Но оно того стоит .
    Память бесценна .
    1. agond
      agond Сегодня, 14:14
      +1
      Цитата "советская подводная лодка С-49 проекта 633РВ ("Romeo" по классификации НАТО". )
      до каких пор вского рода авторы будут навязывать нам чуждую нам классификацию , мы сделали лодку, а в НАТО дали ее кличку , это примерно то же самое, что давать людям клички погоняло
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:20
      0
      Да! Думал этот комплекс ещё можно использовать по назначению, но музей это тоже хорошо. А в комплекте с ПЛ легендарного проекта, тем более. Думаю там будет не мало образцов техники и вооружения Флота.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:24
    +1
    Балаклавские коты радостно примут еще один экспонат в музей



    Тоже "Красное Сормово". Братишка.
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 14:45
      +2
      Относительно этого фото...


      Похоже это кот "Мостик" на экскурсии , или его брат , который не "Кiт"...

      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:13
        0
        Похоже это кот "Мостик"

        Нет, Мостик в это время был на посту у Керченского моста laughing
  4. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 14:32
    +2
    Цитата: agond
    до каких пор вского рода авторы будут навязывать нам чуждую нам классификацию

    Истребитель Мицубиси А6М весь мир "Зеро" называет . Вряд ли японцы обижаются . Хотя это обозначение американские пилоты в войну применяли , ловя их в прицелы . Зато коротко и понятно. Так же и в данном случае . Проект 633 , 633РВ , " Ромео "- синонимы. Это всё равно , что обижаться , что галоши мокроступами не зовут . А фортепиано - тихогромом . А предлагалось в своё время .
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 15:11
      0
      Хотя это обозначение американские пилоты в войну применяли
      сказать по правде Японцы сами его называли "0". По году принятия на вооружение hi Вот статейка тут же на ВО )) Ну если лень кликать приведу краткую выдержку -
      И в конце июля самолет официально приняли на вооружение авиации флота под обозначением "Морской палубный истребитель Тип 0 Модель 11". Цифра "0" в обозначении указывала на год поступления на военную службу -1940. По-английски "ноль" звучит как "Зеро" — и в дальнейшем именно под этим именем истребитель стал известен у союзных пилотов.


      https://topwar.ru/70284-legendarnyy-zero.html

      Есть еще японский же фильм как раз про летчиков на "Зеро". Называется "Вечный ноль" Графика конечно местами прям бьет в глаза, но весьма неплохой фильм.
  5. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:36
    +2
    Жаль, что такой защищенный объект, как Балаклавский подземный комплекс, будет использоваться только в качестве музея.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 14:56
      +1
      Построить подземное укрытие такого масштаба скрытно невозможно, а чем выше режим секретности, тем выше интерес разведок к объекту, ну и как цель для МБР на первых ролях, срезать гору, скорее всего, не получилось-бы, а вот завалить вход возможно
  6. Добрый
    Добрый Сегодня, 14:47
    +3
    При Украине в 2010 г. я был в Балаклаве и посетил спрятанную в скале базу подлодок. В следующий раз приехал туда в 2018 г., но во многие помещения доступ стал закрыт.