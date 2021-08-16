ИС-7: внутри самого тяжелого советского танка

Передняя часть танка — сплошная броня. По задумке конструкторов ИС-7 должен был выдерживать попадание любого снаряда, вплоть до калибра 128 мм с расстояния более 1 км. Верхний бронелист изготавливался из 150-мм плит с большими углами наклона по схеме «щучий нос». Нижний представлял собой 100-мм пластину. Толщина маски орудия — около 350 мм. В свою очередь, во лбу башни было 240–250 мм стали, расположенной под наклоном 50–60 градусов. Бортовая броня танка изготавливалась из двух частей: верхней (наклонной), толщиной 150 мм и нижней (вогнутой внутрь), толщиной 100 мм.
В передней части корпуса можно заметить одностворчатый люк мехвода, 2 фары под защитными ограждениями с обеих сторон «щучьего носа», буксировочные крюки и откидные грязевые щитки.
ИС-7 стал первым советским танком, на который установили гусеницы с резинометаллическими шарнирами. Траки соединяются одним «пальцем», фиксируемым болтами. В машине по 7 катков с металлокордными шинами с обеих сторон. Каждый каток установлен на балансир, соединенный с рычагом торсиона. Движение балансиров ограничивают отбойники в виде спиральных пружин, а на торсионные валы установлены гидравлические амортизаторы. Натяжение гусениц, так же как и у ИС-3, регулируется с помощью шестигранного винта, который при вращении сдвигает ленивец.
Основное вооружение танка — мощная 130-мм нарезная пушка С-70 с начальной скоростью полета снаряда около 900 м/с. Впрочем, еще одной особенностью ИС-7 считаются его пулеметы, которых можно установить до 8 шт. С каждой стороны машины на надгусеничных полках находятся стационарные СГ-43 калибра 7,62 мм, которыми управлял мехвод. Пулеметы защищены бронированным кожухом, рядом с которым есть отсек для патронов. Еще два СГ-43 крепятся по бортам кормовой части башни. Однако для прицельной стрельбы ни один из них не подходит. На турели на крыше башни расположен крупнокалиберный пулемет Владимирова (КПВТ) калибра 14,5 мм. Теоретически из него должен был стрелять командир, однако в этом случае ему пришлось бы стоять на корме танка под вражеским огнем. Перед КПВТ находится люк для двух заряжающих. Чуть дальше расположены раскрывающиеся люки наводчика и командира, а также вентилятор.
На крыше задней части корпуса можно заметить бронированные крышки горловин различных баков. На наклонной броне есть большой фиксатор орудия в походном положении, рядом с которым расположены места крепления внешних топливных баков и две выхлопные трубы. Между тем, люков доступа к двигателю или трансмиссии на машине нет. Чтобы добраться до внутренних модулей нужно выкрутить несколько больших болтов и с помощью крана поднять верхнюю часть кормы. Под ней находится двигатель М-50Т мощностью 1050 л.с., который изначально был морским дизельным двигателем. Благодаря ему, а также хорошей коробке передач, танк массой около 60 тонн мог развивать скорость до 60 км/ч.
ИС-7 разрабатывался в 1945–1947 гг. Выпуск ограничился шестью прототипами и незначительным числом предсерийных машин. Это был великолепный танк прорыва: достаточно быстрый для штурма, обладающий отличной броней и огневой мощью. Однако этого было недостаточно для такой дорогостоящей машины. Командование сделало выбор в пользу проекта ИС-8, впрочем, многие из примененных на ИС-7 технических решений, позже успешно использовались в других серийных боевых машинах.
Больше подробностей о самом мощном танке своего времени, а также внутреннее устройство ИС-7 смотрите в видео от компании Wargaming.