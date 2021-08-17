Универсальный десантный корабль Trieste (L 9890). Будущее ВМС Италии

Будущий УДК Trieste на стадии строительства. Фото Fincantieri

Десантный скандал

Достраиваемая носовая часть. Фото Fincantieri

Корабль на верфи

Церемония спуска на воду, 25 мая 2019 г. Фото ВМС Италии

Технические особенности

"Триест" в январе 2020 г., накануне перевода на другую верфь для достройки и дооснащения. Фото Wikimedia Commons

Выход на испытания, 12 августа 2021 г. Фото Bmpd.livejournal.com

Многоцелевой образец

Авианосец Giuseppe Garibaldi (C 551) - в следующем году его спишут. Фото ВМС США

Будущее флота