Универсальный десантный корабль Trieste (L 9890). Будущее ВМС Италии

Будущий УДК Trieste на стадии строительства. Фото Fincantieri
Недавно в Италии завершилось строительство перспективного универсального десантного корабля Trieste. 12 августа он впервые вышел на ходовые испытания, и в течение ближайших месяцев должен будет подтвердить свои характеристики. Согласно текущим планам, в июне следующего года «Триест» войдет в боевой состав итальянских ВМС. Он заменит один из имеющихся авианосцев и станет самым большим кораблем флота.
Десантный скандал
История проекта Trieste восходит к началу десятых годов, когда в Минобороны Италии разрабатывалась кораблестроительная программа, рассчитанная на следующие 10-12 лет. Среди прочего, в ней предлагалось строительство УДК длиной до 200 м водоизмещением ок. 20 тыс.т., способного нести вертолеты. При его создании планировалось обеспечить возможность участия в гуманитарных операциях, и на этом делался акцент.
В мае 2015 г. итальянский парламент утвердил новую программу. На перспективный УДК выделили 5,428 млрд евро. Также предполагалось строительство нескольких других кораблей и катеров разных классов.
1 июля 2015 г. Минобороны и консорциум Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), образованный компаниями Fincantieri и Finmeccanica (ныне Leonardo), заключили договор на завершение проектирования и строительство нового УДК. Постройку корабля, без учета аппаратуры и вооружений, оценили в 1,126 млрд евро.
Достраиваемая носовая часть. Фото Fincantieri
Заказчик и исполнители постепенно раскрывали различную информацию о новом проекте. Появление очередной части данных осенью 2016 г. едва ли не привело к скандалу. Выяснилось, что к этому времени длина проектируемого УДК выросла до 245 м, водоизмещение превысило 32 тыс.т, а в авиационную группу успели включить планируемые к закупке истребители F-35B. Таким образом, «гуманитарный» корабль превратился в полноценный УДК с широкими возможностями по базированию авиации.
В связи с этим на Минобороны и ВМС обрушились обвинения в обмане с целью удовлетворения своих амбиций и освоения бюджетных средств. Впрочем, обошлось без последствий. Консорциум RTI в установленные сроки завершил проектирование и начал готовить строительство.
Корабль на верфи
По условиям контракта, строительство будущего «Триеста» осуществлялось силами двух заводов. Также предусматривалось привлечение широкого круга субподрядчиков, отвечающих за поставку разных комплектующих. При этом значительная их доля входила в состав Fincantieri и Finmeccanica – крупнейших организаций итальянской промышленности.
12 июля 2017 г. на судостроительном заводе компании Fincantieri в г. Кастелламмаре-ди-Стабия прошла церемония резки металла. 20 февраля 2018-го там же состоялась закладка будущего УДК. Строительство на стапеле продолжалось более года. 25 мая 2019 г. корабль спустили на воду, и тогда же ему присвоили имя Trieste и бортовой номер L 9890.
Церемония спуска на воду, 25 мая 2019 г. Фото ВМС Италии
До конца 2019 г. осуществлялась достройка корабля на плаву. В начале 2020-го его отбуксировали на завод Fincantieri в г. Мудджиано для проведения оставшихся мероприятий. В частности, стартовал процесс монтажа радиоэлектронных систем и вооружения. Все эти работы были успешно завершены в последние месяцы, что позволяет переходить на новый этап.
12 августа 2021 г. «Триест» впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний. На проверку корабля, определение реальных характеристик и, при необходимости, доработку конструкции планируется потратить ок. 10 месяцев. По плану работ, УДК должен быть передан флоту в июне 2022 г. Подрядчики проявляют оптимизм и считают, что им удастся уложиться в эти сроки.
Технические особенности
Окончательная версия проекта Trieste предусматривает строительство корабля с нормальным водоизмещением 25,8 тыс.т. и полным ок. 33 тыс.т. Наибольшая длина корабля – 245 м. Ширина по ватерлинии – 27,7 м, наибольшая – 47 м. Нормальная осадка – более 7 м. Корабль получил верхнюю полетную палубу с носовым трамплином. У правого борта размещены две раздельные надстройки: на первой размещается ходовой мостик, на второй – пункт управления авиацией.
Непосредственно под полетной палубой размещена ангарная площадью 2300 кв.м; имеется два самолетоподъемника. Под ангаром находится танковая палуба меньшей площади. Позади нее расположена док-камера размером 15х55 м. Также внутри корпуса имеются кубрики для размещения десанта, госпиталь на 27 мест и т.д.
Авиационная группа УДК включает не менее 12 вертолетов любых типов, имеющихся у ВМС Италии. Возможно базирование до 6-8 истребителей F-35B в сочетании с вертолетами. На танковой палубе перевозятся бронемашины массой до 60 т в количестве до нескольких десятков. В доковой камере помещается четыре катера LCU/LCM или один LCAC. Штатная численность десанта – 604 чел. При необходимости можно перевозить до 700 чел.
"Триест" в январе 2020 г., накануне перевода на другую верфь для достройки и дооснащения. Фото Wikimedia Commons
При участии в гуманитарных операциях корабль может принимать пострадавших, а также оказывать медицинскую помощь. Для этого предполагается использовать штатный корабельный госпиталь. Кроме того, возможно развертывание дополнительных коек для больных или мест для размещения пострадавших. С целью ускорения подготовки, подобные средства выполняются на базе контейнеров.
«Триест» оснащен энергоустановкой типа CODOG. Ее основу составляют два дизельных двигателя MAN 20V32/44CR мощностью по 15 тыс.л.с. и два газотурбинных Rolls-Royce MT30 по 48,5 тыс.л.с. Также имеется пара дизель-генераторов MAN 9L32/44CR по 5,2 МВт и электромоторы аналогичной мощности. Движение осуществляется за счет двух гребных винтов. Имеются носовые подруливающие устройства.
Используя дизель-генераторы и электромоторы, корабль развивает скорость до 10 узлов. Экономическая скорость – 16 узлов, полная – 25. Максимальная дальность плавания определена в 7 тыс. миль. Автономность по топливу и запасам – 30 сут.
Trieste отличается развитым радиоэлектронным комплексом. Задачи слежения за обстановкой и навигацией решаются при помощи РЛС Leonardo Kronos Dual Band и Leonardo Kronos Power Shield с АФАР. Управление полетами осуществляется станцией Leonardo SPN-720. Все средства объединяются системой боевого управления Leonardo CMS SADOC Mk 4. Предусматривается установка средств РЭБ, комплекса отстрела помех, защиты от торпед и т.д.
Комплекс вооружений включает три орудийные башни OTO Melara 76/62 Super Rapid (две в носу, одна на корме) с возможностью применения управляемых снарядов. Оборона в ближней зоне обеспечивается тремя установками OTO Melara 25/80 с 25-мм автоматическими пушками, а также ракетами Aster 15/30. 32 таких изделия размещаются в четырех вертикальных установках VLS Sylver.
Выход на испытания, 12 августа 2021 г. Фото Bmpd.livejournal.com
Многоцелевой образец
Новейший УДК Trieste (L 9890) должен завершить испытания в первой половине 2022 г., после чего будет принят в боевой состав ВМС. Он станет самым крупным боевым кораблем итальянского флота, построенным в послевоенный период. Кроме того, его будут отличать особые боевые возможности, за счет которых он сможет эффективно дополнить другие вымпелы.
На следующий год запланировано списание легкого авианосца Giuseppe Garibaldi (C 551), принятого на службу в 1985 г. После этого в составе ВМС формально останется только один авианосец, Cavour (C 550). Однако благодаря «Триесту», способному нести современные истребители, Италия сможет сохранить и улучшить количественные и качественные показатели авианесущего флота.
Основу десантного флота сейчас составляют три корабля типа San Giorgio. По всем характеристикам и возможностям они уступают современному УДК Trieste. Соответственно, его поступление на службу самым серьезным образом изменит и улучшит десантный потенциал ВМС Италии.
В качестве одной из главных задач ВМС Италии называют участие в гуманитарных операциях и оказание помощи пострадавшим. Имеющиеся корабли позволяют решать такие задачи, однако почти всегда подобный потенциал ограничивается рядом объективных факторов. Новый УДК изначально разрабатывался для боевого и мирного применения, что даст известные преимущества.
Авианосец Giuseppe Garibaldi (C 551) - в следующем году его спишут. Фото ВМС США
Насколько известно, Trieste может остаться единственным представителем своего проекта. Запуск разработки и строительства этого УДК сталкивался с различными трудностями, а после начала работ подвергался критике. Вряд ли теперь флоту позволят потратить еще 5,4 млрд евро на второй однотипный корабль – несмотря на все преимущества, связанные с ним.
Будущее флота
Кораблестроительная программа 2015 г. предусматривала постройку и принятие в боевой состав ВМС Италии достаточно большого числа кораблей и катеров разных классов. Первые из них уже принимаются и осваиваются флотом, подтверждая необходимость программы. Менее чем через год очередным результатом этого кораблестроительного плана станет новый УДК Trieste.
Нетрудно заметить, что «Триест» имеет особое значение для итальянского флота и промышленности. В первую очередь, этот корабль подтверждает способность Италии строить крупные боевые единицы. Такие компетенции могут найти применение в следующих проектах. Кроме того, корабль выполнен многоцелевым, и с его помощью планируется удовлетворить сразу несколько потребностей флота. В зависимости от текущих задач, он будет авианосцем, десантным кораблем или спасательным / госпитальным судном.
В ближайшие месяцы новейший УДК Trieste должен пройти все необходимые испытания и показать свои реальные возможности во всех предполагаемых задачах. Заказчик и исполнители проявляют большой оптимизм и полагают, что все планы удастся выполнить в установленные сроки. Это значит, что в ближайшем будущем ВМС нарастят свои возможности, а также смогут отказаться от старых кораблей без ущерба для общих показателей.