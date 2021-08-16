Два фрегата «Гепард-3.9» проекта 11661Э ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток

Во Владивосток прибыли два фрегата "Гепард-3.9" проекта 11661Э ВМС Вьетнама. Корабли российской постройки примут участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках международных армейских игр "АрМИ-2021".
Вьетнамские фрегаты "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" отшвартовались на 33 причале, где прошла торжественная встреча экипажей кораблей. Отмечается, что данный визит для этих фрегатов во Владивосток в этом году не первый, корабли участвовали в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке 25 июля этого года.
Конкурс по морской выучке "Кубок моря" стартует 22 августа. Российский флот будет представлен корветом "Совершенный" проекта 20380 Тихоокеанского флота, ВМС НОАК представит корабль "Гуаньюань".
Всего ВМС Вьетнама имеют на вооружении четыре фрегата проекта "Гепард-3.9", построенных на Зеленодольском ССЗ двумя парами. Первый контракт на два фрегата был заключен в 2006 году, в 2011 оба корабля, построенных в ударном варианте, были переданы ВМС Вьетнама. Второй контракт был заключен в октябре 2012 года, корабли в противолодочном варианте были переданы заказчику в 2016 году и конце 2017 года соответственно. "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" представляют вторую пару кораблей.
Фрегаты проекта "Гепард" являются экспортными версиями сторожевых кораблей проекта 11661. Корабли водоизмещением 2,2 тысячи тонн вооружены ракетно-артиллерийским, авиационным и противолодочным вооружением, а также радиотехническим, минным и противодиверсионным оружием. Корабль может нести вертолет.
Основное предназначение - борьба с воздушным, подводным и надводным противником; постановка минных заграждений, а также активных и пассивных помех. Корабли этого проекта могут сопровождать и охранять конвои, патрулировать границы, бороться с контрабандистами, браконьерами и пиратами.