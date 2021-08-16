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В США решили отказаться от фенестрона при создании перспективного ударно-разведывательного вертолёта Bell 360 Invictus

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В США обозначают некоторые подробности реализации программы по созданию перспективного вертолёта Bell 360 Invictus. Эта разработка осуществляется в рамках программы FARA, финансируемой по линии военного ведомства США. Появились первые сведения о конкретных работах по этой программе и по осуществлению начальных тестов.


Отмечается, что при создании двухместного ударно-разведывательного вертолёта учитываются современные запросы от армии США. В этом плане армейская авиация ставит перед разработчиками задачу по созданию высокоскоростной винтокрылой машины, которая будет представлять собой многофункциональную платформу. В зависимости от непосредственной боевой задачи вертолёт может оснащаться различными типами вооружений, включая противотанковые управляемые ракеты и иные средства поражения наземных целей.

Сборка первого прототипа ведётся компанией Bell с конца 2020 года. На данный момент, как сообщается, уже выполнена интеграция фюзеляжа с некоторыми другими элементами конструкции. Установлен несущий винт, смонтирована трансмиссия, выполняется монтаж электрического оборудования.

Известно, что боевая машина получит открытый рулевой винт. Разработчики решили отказаться от планов по использованию фенестрона или импеллера (закрытого рулевого винта в хвостовом обтекателе - на первом фото в материале). Открытый рулевой винт, как сообщается, позволит экипажу осуществлять «лучшее управление боевой машиной при выполнении маневрирования на высокой скорости».

Размещение лётчиков в кабине вертолёта:



Первые лётные испытания вертолёта Bell 360 Invictus планируется провести в 2023 году. Эти вертолёты собираеются использовать в том числе в качестве замены американских конвертопланов V-22 Osprey от той же компании.
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13 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Вчера, 16:05
    +1
    Отказ от импеллера вполне логичен, он не только позволит улучшить управляемость, но и повысит его живучесть. В представленном варианте живучесть хвостового винта весьма сомнительна для боевого вертолета.
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:11
      +1
      Саnecat - так,в таком варианте скорость вертолёта будет ниже, ибо открытый винт даёт меньшее вэродинамическое сопротивление потоку воздуха нежели винт закрытый кожухом, это аксиома. Физику и аэродинамику не обманешь, открытые поверхности тормозят набегающий поток воздуха, и снижают аэродинамическое сопротивление тела!
      1. APASUS
        APASUS Вчера, 16:50
        +3
        Цитата: Бережливый
        Саnecat - так,в таком варианте скорость вертолёта будет ниже, ибо открытый винт даёт меньшее вэродинамическое сопротивление потоку воздуха нежели винт закрытый кожухом, это аксиома.

        В таком варианте европейцы повторяют американскую конструкцию RAH-66 Comanche .Для уменьшения теплового следа, в фенестрон подаю отработанные газы двигателя
        1. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 17:08
          +5
          Наши при создании вертолёта Ми-24, вариант с фенестроном тоже рассматривали.
      2. ProkletyiPirat
        ProkletyiPirat Вчера, 21:46
        +2
        Цитата: Бережливый
        ибо открытый винт даёт меньшее вэродинамическое сопротивление потоку воздуха нежели винт закрытый кожухом, это аксиома. Физику и аэродинамику не обманешь, открытые поверхности тормозят набегающий поток воздуха, и снижают аэродинамическое сопротивление тела!
        wassat ЧТАААА??? этож надо так противоречить самому себе...

        1)открытый хвостовой винт, относительно закрытого, при полёте вперёд, создаёт дополнительное сопротивление(торможение ЛА при движении хвостовой лопасти вперёд)
        2)закрытый хвостовой винт, относительно открытого, при маневрировании, обладает меньшим объёмом проходящего воздуха =>следовательно: меньше тяга, =>следовательно: хуже манёвренность и устойчивость ЛА(у такого ЛА проблема с рысканием).
  2. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 16:07
    +8
    >Эти вертолёты собираеются использовать в том числе в качестве замены американских конвертопланов V-22 Osprey от той же компании.

    Непонятно каким образом лёгкий ударный вертолёт является заменой транспортному конвертоплану?
    Тут может что-то такое, как в фильме про БМП Брэдли, нечто чрезвычайно прибыльное, знаете)
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 16:17
      +10
      Зачем он вобще нужен?
      Эту нишу уверенно заняли дроны.
      И разведку, и легкие ударные функции дроны
      выполняют уверенно.
      Без риска гибели двух летчиков в одной машине.
      Вертолеты незаменимы для перевозки груза в условиях отсутствия ВПП.
      Для десантов, хотя тут перспективнее конвертопланы: и дальше, и быстрее.
      Еще тяжелый ударный вертолет я могу себе представить. Добивать бронетехнику, после того, как дроны уничтожат ПВО. И при господстве в воздухе.
      1. knn54
        knn54 Вчера, 17:02
        0
        Алексей, может получиться интересный "разведывательно-ударный комплекс", : вертолет – носитель ракет,(а может и десанта-для выполнения специфической задачи) беспилотник(и) – разведчик и указатель цели.С вертолета можно управлять дронами для выполнения последними вышеуказанных задач.
  3. rudolff
    rudolff Вчера, 16:09
    +3
    Команч поинтереснее был.
  4. lucul
    lucul Вчера, 16:12
    -5
    Смотришь на эти вертолёты и видишь улучшенный Ми-24 )))
    Ми-24 это как велосипед , повторить можно , а превзойти вряд-ли )))
  5. Крабонг
    Крабонг Вчера, 17:04
    +1
    Бесполезная трата денег.
  6. crambol
    crambol Вчера, 17:48
    +1
    В США решили отказаться от фенестрона
    и перейти на спиртомицин с пиванолом.