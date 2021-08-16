В США решили отказаться от фенестрона при создании перспективного ударно-разведывательного вертолёта Bell 360 Invictus

В США обозначают некоторые подробности реализации программы по созданию перспективного вертолёта Bell 360 Invictus. Эта разработка осуществляется в рамках программы FARA, финансируемой по линии военного ведомства США. Появились первые сведения о конкретных работах по этой программе и по осуществлению начальных тестов.
Отмечается, что при создании двухместного ударно-разведывательного вертолёта учитываются современные запросы от армии США. В этом плане армейская авиация ставит перед разработчиками задачу по созданию высокоскоростной винтокрылой машины, которая будет представлять собой многофункциональную платформу. В зависимости от непосредственной боевой задачи вертолёт может оснащаться различными типами вооружений, включая противотанковые управляемые ракеты и иные средства поражения наземных целей.
Сборка первого прототипа ведётся компанией Bell с конца 2020 года. На данный момент, как сообщается, уже выполнена интеграция фюзеляжа с некоторыми другими элементами конструкции. Установлен несущий винт, смонтирована трансмиссия, выполняется монтаж электрического оборудования.
Известно, что боевая машина получит открытый рулевой винт. Разработчики решили отказаться от планов по использованию фенестрона или импеллера (закрытого рулевого винта в хвостовом обтекателе - на первом фото в материале). Открытый рулевой винт, как сообщается, позволит экипажу осуществлять «лучшее управление боевой машиной при выполнении маневрирования на высокой скорости».
Размещение лётчиков в кабине вертолёта:
Первые лётные испытания вертолёта Bell 360 Invictus планируется провести в 2023 году. Эти вертолёты собираеются использовать в том числе в качестве замены американских конвертопланов V-22 Osprey от той же компании.