В Таджикистане приземлился подавший сигнал бедствия борт с афганскими военными

Фото иллюстрационное

Таджикистан получил сигнал бедствия, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана (...) Было высажено более 100 афганских военнослужащих

Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолетом Афганистана

Из Афганистана продолжается бегство военнослужащих правительственной армии, не согласившихся на переход на сторону боевиков движения Талибан* (запрещено в России как террористическое). Очередной самолет с военными на борту приземлился в Таджикистане.Таджикские власти разрешили посадку на своей территории самолету с афганскими военными на борту, подавшему сигнал SOS. По имеющейся информации, самолет вылетел с территории Афганистана. Что стало причиной подачи сигнала бедствия не сообщается. Самолет посадили в аэропорту города Бохтар в Хатлонской области Таджикистана.- говорится в сообщении.По другой информации, в Бохтаре приземлились три афганских военных самолета и два вертолета, спасавшиеся от боевиков. Всего в город прибыло более 140 афганских военных.Между тем в Минобороны Узбекистана наконец-то проанализировали сообщения о крушении самолета афганских ВВС на территории страны и заявили, что в воскресенье была "пресечена попытка нарушения границы" афганским самолетом. Сообщается о проводимом расследовании.- говорится в сообщении.В заявлениях говорится, что самолёт был сбит узбекской системой ПВО.Также подтвердилась информация о ранении двух афганских пилотов и нахождении их в настоящее время в больнице города Термез.