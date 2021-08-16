В Таджикистане приземлился подавший сигнал бедствия борт с афганскими военными

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Из Афганистана продолжается бегство военнослужащих правительственной армии, не согласившихся на переход на сторону боевиков движения Талибан* (запрещено в России как террористическое). Очередной самолет с военными на борту приземлился в Таджикистане.
Таджикские власти разрешили посадку на своей территории самолету с афганскими военными на борту, подавшему сигнал SOS. По имеющейся информации, самолет вылетел с территории Афганистана. Что стало причиной подачи сигнала бедствия не сообщается. Самолет посадили в аэропорту города Бохтар в Хатлонской области Таджикистана.
Таджикистан получил сигнал бедствия, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана (...) Было высажено более 100 афганских военнослужащих
- говорится в сообщении.
По другой информации, в Бохтаре приземлились три афганских военных самолета и два вертолета, спасавшиеся от боевиков. Всего в город прибыло более 140 афганских военных.
Между тем в Минобороны Узбекистана наконец-то проанализировали сообщения о крушении самолета афганских ВВС на территории страны и заявили, что в воскресенье была "пресечена попытка нарушения границы" афганским самолетом. Сообщается о проводимом расследовании.
Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолетом Афганистана
- говорится в сообщении.
В заявлениях говорится, что самолёт был сбит узбекской системой ПВО.
Также подтвердилась информация о ранении двух афганских пилотов и нахождении их в настоящее время в больнице города Термез.