Военное обозрение
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В Таджикистане приземлился подавший сигнал бедствия борт с афганскими военными

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Фото иллюстрационное


Из Афганистана продолжается бегство военнослужащих правительственной армии, не согласившихся на переход на сторону боевиков движения Талибан* (запрещено в России как террористическое). Очередной самолет с военными на борту приземлился в Таджикистане.

Таджикские власти разрешили посадку на своей территории самолету с афганскими военными на борту, подавшему сигнал SOS. По имеющейся информации, самолет вылетел с территории Афганистана. Что стало причиной подачи сигнала бедствия не сообщается. Самолет посадили в аэропорту города Бохтар в Хатлонской области Таджикистана.

Таджикистан получил сигнал бедствия, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана (...) Было высажено более 100 афганских военнослужащих

- говорится в сообщении.

По другой информации, в Бохтаре приземлились три афганских военных самолета и два вертолета, спасавшиеся от боевиков. Всего в город прибыло более 140 афганских военных.

Между тем в Минобороны Узбекистана наконец-то проанализировали сообщения о крушении самолета афганских ВВС на территории страны и заявили, что в воскресенье была "пресечена попытка нарушения границы" афганским самолетом. Сообщается о проводимом расследовании.

Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолетом Афганистана

- говорится в сообщении.

В заявлениях говорится, что самолёт был сбит узбекской системой ПВО.

Также подтвердилась информация о ранении двух афганских пилотов и нахождении их в настоящее время в больнице города Термез.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MoDAfghanistan
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47 комментариев
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  1. ААК
    ААК Вчера, 16:15
    -1
    Мордашки какие-то уж больно упитанные, наверное служба тыла через границу драпанула...
    1. 210окв
      210окв Вчера, 16:20
      -5
      Унылый сброд. Кто в чем..
      1. красноярск
        красноярск Вчера, 17:54
        +7
        Цитата: 210окв
        Унылый сброд. Кто в чем..

        Сказано же - фото илюстрационное
        1. 210окв
          210окв Вчера, 18:10
          +1
          Да, показательное.Как здоровенные мужики с оружием бросили свои семьи, отцов и матерей. И поэтому-унылый сброд.
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 21:52
            0
            Цитата: красноярск
            Сказано же - фото илюстрационное

            Ну и что?
            Фотографию можно считать иллюстрацией, только если она поясняет текст

            То есть, фото именно относится к данному тексту, а не взято из интернета.
            Военные - это военные. У них должна быть форма.
            Американцы вбухали в Афганиста 85 млрд.$, не всё же на маковые плантации ушло. Уж форму для военных точно закупили.
            А эти - словно чиновники получили воинские звания и заказали у личного портного "военную форму", по лично придуманному стандарту
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 18:07
        0
        Началась операция: "Спасайся кто может)))
        1. boni592807
          boni592807 Вчера, 22:01
          0
          ТермиНахТер (Николай), Сегодня, 18:07, НОВЫЙ - "...Началась операция: "Спасайся кто может)))..."

          А может, всё по плану полосатых "Первый пошел"(сами раскрутив и выжав из ситуации все для себя полезное, запустили старую наработку свои(ИГИЛ и др.) на плечах"беженцев", первые лица Афгана полосатых, кто в Саудовскую Аравию, кто в Турцию.. А остальные в направлении "вечного "Карфагена" Запад - РФ, через "самых надежных и верных, имеющих филиалы в лице диаспор в РФ и без виз с РФ). Пока первые сигналы Узбекистан, Таджикистан. Я ранее по теме предлагал ссылку на инф-ю, что готовится договоренность США с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном о размщении на ИХ тер-ях лагерей "бежанцев", работу по ТЕМЕ ведет Блинкин. Должны подписать договоренность....- "...Казахстан примет афганских беженцев - комментарий МИД. опубликовано:Сегодня, 17:33 ...отмечается, что Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре окончательные детали процесса приюта беженцев с министром иностранных дел РК Тлеуберди Мухтаром.Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам.Источник: zakon.kz(- https://www.lada.kz/another_news/93986-kazahstan-primet-afganskih-bezhencev-kommentariy-mid.html) Итак, процесс пошел...Проигрыш США, а в чем, ЧТО они ПОТЕРЯЛИ?! Мнение, ИМ на ЭТО, как шерифу на индйцев... А вот "Талибан" и перевезенные туда ИГИЛовцы(многие из СНГ и РФ), да под руководством арабов...получили огромные склады от воен им-ва, до ВТ и БПрипасов. ДА и армию талибы всю уничтожать не будут, помните куда "ушли" значительную часть армии Ирака, после "победы" над Садатом США?! Правильно в И....А далее хороший "троянский конь" МИРУ, странам по периметру и 2-ва "выгодополучателя" 1-й и макс вероятный РФ и Китай. У Китая граница меньше и он впритык, т.ч. ОН без лишних "озабоченостей" зачистит подступы и зоны своих интересов. А РФ, судя по СМИ усиленно пихают "вспать под знамя борьбы" с террором....Со всеми военными(есть большая надежа на ОДКБ?!) и операция "Беженцы" с "ужасной необходимостью" на стройках РФ.
          Т.ч. партия только в самом начале "господа стратеги", США потомок Англии, а они умеют и туману напустить и изобразив(получив" провал в битве постараться "отыграться" в ВОЙНЕ...
          Главное из зрителей, не превратится в участников..., это не одна намечающая горячая точка на нынешних границах РФ...Вот тут и будет видно "роль личности в истории", нас или мы, чья стратегия и тактика... hi
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 16:25
      0
      На всех новостных лентах появились новость что Узбекистан сбил военный самолёт из Афганистана!Хотелось бы подробностей...
      1. 210окв
        210окв Вчера, 16:38
        0
        Лётчики катапультировались. В госпитале они. Во всяком случае так сообщили. Интересный момент-здоровые мужики бегут, бросив родных и близких.
    3. knn54
      knn54 Вчера, 16:35
      +12
      Похоже,что бегут этнические узбеки,таджики.возможно хазарейцы.
      Боятся,что пуштуны ОПЯТЬ устроят резню.
      1. 210окв
        210окв Вчера, 16:53
        0
        А за своих близких они не боятся? Кстати, в талибах и узбеков и таджиков хватает.
      2. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Вчера, 17:34
        +4
        Цитата: knn54
        Похоже,что бегут этнические узбеки,таджики.возможно хазарейцы.

        Хазарейцы скорее всего рванут в Иран. Интересный народ хазарейцы, по одной из версий потомки монгольских воинов, которые стояли гарнизонами после завоевания монголами Афганистана в 13-ом веке, потом смешались с местным населением и остались здесь навсегда, но и сейчас у них часто проскальзывают монголоидные черты, говорят на дари {персидском) с примесью до 10% монгольских слов, хазарейцы как и иранцы шииты, подвергались сильным гонениям со стороны пуштунов. Многие бежали в Иран, там проживает до 1,7 млн. хазарейцев и из них сформирована бригада из добровольцев хазарейцев в составе КСИР. Ну а узбеки и таджики, конечно в Узбекистан и Таджикистан.hi
  2. кредо
    кредо Вчера, 16:15
    0
    По другой информации в Бохтаре приземлились три афганских военных самолета и два вертолета, спасавшиеся от боевиков. Всего в город прибыло более 140 афганских военных.
    Кое чему всё-таки афганские военные научились у американских request
  3. saygon66
    saygon66 Вчера, 16:16
    -4
    - Ё моё! Их даже не разоружили что ли?! fool
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 18:09
      -1
      А куда они денутся с подводной лодки?))))
      1. saygon66
        saygon66 Вчера, 18:52
        +1
        - На нервах люди... Только с войнушки - а как шмалять начнут?
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 19:57
          +1
          Иллюстрационное фото елы палы. wink
          1. saygon66
            saygon66 Вчера, 19:59
            0
            - Так бы сразу и сказали! А то - когнитивный диссонанс, панимаешь... laughing
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 20:04
              +1
              Я к статье отношения не имею.
              Просто внимательно прочитал. wink
  4. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:18
    -1
    Да ,тут только ничто экстоординарное должно было случиться чтобы подали такой сигнал!Помню, в 1989 году в одной части состоящей сплошь (кроме офицеров)из солдат из Средней Азии засарились все туалеты, запах за километры в воздухе витал, и ничего, как то они не парились!Хотя, комбата ихнего "отымели " за это капитально, чуть должности не лишился. И,такие поломки у них в год то три раза случались!Экстремальный вообще народец там живёт в Средней Азии!!!
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 19:58
      0
      Цитата: Бережливый
      Да ,тут только ничто экстоординарное должно было случиться чтобы подали такой сигнал!

      Так случилось: узбеки сбили афганский Тукано. Эти такого не хотели.
  5. инженер74
    инженер74 Вчера, 16:20
    +11
    Опять "идеально" подготовленная новость: ни типа самолётов, ни места вылета, ни информации о том, кто конкретно прилетел и в каких званиях...
    Деградируем sad
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 16:26
      0
      Ясно, что "Сесна", помните анекдот про "Запорожец" и дюжину пьяных с гармошкой! laughing
    2. Ищущий
      Ищущий Вчера, 16:28
      +2
      это так важно?
  6. AVA77
    AVA77 Вчера, 16:42
    0
    Ё маё , это как лиса в курятнике.
    Стоит взлететь одной птице и хаос гарантирован
  7. APASUS
    APASUS Вчера, 16:43
    0
    Не одной женщины ,ни одного ребенка ,свои задницы спасали
    1. saygon66
      saygon66 Вчера, 20:14
      -1
      - Так ведь порешат под горячую руку то! А как всё малость устаканится - можно и поговорить... повиниться там...
  8. фа2998
    фа2998 Вчера, 16:45
    +1
    Цитата: кредо
    Кое чему всё-таки афганские военные научились у американских

    Да убегать от противника они могут.Может к лучшему-не пошли на службу в ИГИЛ.Там уже целыми подразделениями переходят к душманам. hi
    1. DenZ
      DenZ Вчера, 17:04
      +1
      Да выбора то у них не много. Отступили ввиду явного численного превосходства противника. Почему только без жен и детей?
  9. Voletsky
    Voletsky Вчера, 16:54
    -1
    Мне больше интересно, куда игиловцы и прочие уважаемые люди попрут из афганистана; им там явно секир-башка
    А ты потом пойди разбери кто из них бежит от режима Талибан, а кто черт чьё место на суку; ведь то что он знаком, с современными технологиями не меняет того факта, что он дикарь бармалей
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 20:02
      0
      Цитата: Voletsky
      Мне больше интересно, куда игиловцы и прочие уважаемые люди попрут из афганистана; им там явно секир-башка

      Обратно в Идлиб. Откуда их Султан в Афган притащил.
      Судя по всему, им пощады точно ждать не приходится.
      1. Voletsky
        Voletsky Вчера, 20:03
        -2
        уху-уху :)
        Попрутся они сюда, кто в РФ кто в Европу... Про родные сирийские земли, они вспоминают крайне редко.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 20:06
          0
          Султан охрану аэропорта не зря выпрашивал.
          Но англосаксы, как всегда, валят вне очереди.
          Талибы, могут игиловцев и выпустить в Идлиб.
          Из разных, гуманитарно-денежных побуждений. bully
          1. Voletsky
            Voletsky Вчера, 20:13
            -1
            Цитата: Alex777
            Талибы, кстати, могут и выпустить их в Идлиб.

            талибам плевать куда они уйдут, лиш бы прочь... А этим гаврикам, далеко не пофиг куда идти, в сирии им тоже секир башка
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 20:20
              0
              Пока что выбора у них особого нет. Надо брать что дают.
              И хоть чучелком, хоть тушкой, но из Афгана надо тикать. bully
              ЗЫ Эту публику мне ни чуточки не жалко...
              1. Voletsky
                Voletsky Вчера, 20:31
                -1
                они побегут сюда, сожгут паспорта и потом гадай кто они; они точно будут претворятся агнцами божьими.
                1. Alex777
                  Alex777 Вчера, 20:33
                  0
                  Никто их сюда не пустит. Ни талибы, ни наши. bully
                  1. Voletsky
                    Voletsky Вчера, 20:33
                    -1
                    горы видели ?! Они красивые
                    Цитата: Alex777
                    Никто их сюда не пустит. Ни талибы, ни наши. Карма такая.
                    1. Alex777
                      Alex777 Вчера, 20:34
                      0
                      Горы не только видел. В них родился. wink
                      А эти, из Идлиба, их даже не видели...
                      Как и раньше предлагаю посмотреть...
                      1. Voletsky
                        Voletsky Вчера, 20:36
                        -1
                        и тогда как эксперд заявите, что они контролируются на все 100%, и никто не перейдёт их бесконтрольно, чтобы я покакал спокойно.
                        Цитата: Alex777
                        Я их не только видел. Я в них родился.
  10. Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 17:25
    0
    Как-то по инерции захотелось посмеяться над «узбекской системой пво». А оно вон оно как...
    1. Alex777
      Alex777 Вчера, 20:17
      +1
      Столкнулись Тукано и МиГ-29... О как...
      1. Sancho_SP
        Sancho_SP Вчера, 23:37
        +1
        Тогда все в порядке.
    2. Alex777
      Alex777 Вчера, 20:58
      0
      Запутали совсем...
      Границу с Узбекистаном пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта Афганистана
      За два дня воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана. Во время сопровождения столкнулись самолёт Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.

      https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/16/borders-uzbekistan/
  11. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:35
    +1
    Обсуждать нечего ... бегут как могут.
  12. salat
    salat Вчера, 18:24
    0
    Реально все валят кто как может, правительства нет, армия кто где, или к талибам или за бугор, вопрос что с семьями?
  13. Smirnof
    Smirnof Вчера, 20:10
    0
    Вот сша кашу заварили ..И сбежали сами быстро ! Сколько крови прольется ,от этой "дерьмократии " опять ..