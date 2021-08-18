От биологической угрозы к продовольственной безопасности



Крапива и татарник колючий – самые страшные растения времён нашего детства

История распространения



Семена борщевика Сосновского



Распространение борщевика Сосновского



Цветущий борщевик Сосновского



Плодоносящий борщевик Сосновского



Борщевик Сосновского высотой порядка четырёх метров на берегу реки Упа, Тульская область, и он там далеко не один



Золотарник канадский – заполонённые им поля смотрятся красиво, но земляники вы на них уже не увидите



Золотарник канадский прекрасно сосуществует с борщевиком Сосновского

Биологическая угроза



Ожоги от борщевика Сосновского



Бороться в борщевиком Сосновского можно только в защитных костюмах

Борьба с борщевиком Сосновского



Механизированное скашивание борщевика



Топинамбур



Дискование местности

Топинамбур



Клубни топинамбура



По жизнестойкости топинамбур не сильно уступает борщевику Сосновского



Н.И. Вавилов на мексиканском базаре во время одной из своих экспедиций

Культура стратегического назначения



Посадки топинамбура выглядят куда эстетичнее, чем заросли борщевика



Тописолнечник